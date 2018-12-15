Немецкие малокалиберные зенитные установки против советской авиации (часть 2)
В 1943 году в Вермахте начался «пулемётный голод». Восточный фронт безжалостно перемалывал людские и материальные ресурсы нацисткой Германии. Из-за перегруженности военными заказами, нехватки сырья, квалифицированных кадров и станочного оборудования заводы оккупированной немцами Европы уже не в полной мере удовлетворяли нужды немецкой армии. Немалую роль в сокращении объёмов выпуска оружия и техники сыграли усиливающиеся бомбардировки союзников. В этих условиях немцы были вынуждены изыскивать всевозможные резервы. Одним из путей оснащения пехотных подразделений необходимым количеством оружия стала переделка авиационных пулемётов винтовочного калибра. К 1942 году стало ясно, что 7,92-мм пулемёты в связи с ростом защищённости и скорости полёта боевых самолётов стали малоэффективны, и потому в составе вооружения истребителей, штурмовиков и бомбардировщиков Люфтваффе их стали заменять крупнокалиберными 13,2-15-мм пулёмётами и 20-30-мм пушками.
К началу Второй мировой войны немецкое авиационное стрелково-пушечное вооружение не блистало высокими характеристиками. Первым авиационным пулеметом, поступившим на вооружение Люфтваффе после отмены ограничений налагаемых Версальским договором стал MG.15 калибра 7,92-мм. Это оружие было спроектировано на базе ручного пулемёта MG.30, который в свою очередь вёл свою родословную от S2-100 созданного в 1929 году швейцарской фирмой Waffenfabrik Solothurn AG. Эта фирма была приобретена немецким концерном Rheinmetall-Borsig для того, чтобы обойти условия Версальского договора и вести разработку современного стрелково-артиллерийского вооружения.
До официального принятия на вооружение авиационный пулемёт имел обозначение Rheinmetall T.6-200. Автоматика пулемёта использовала отдачу ствола при его коротком ходе. Замыкание ствола осуществлялось поворотной муфтой с прерывистой резьбой, смонтированной на казённой части, которая во время вращения сцепляла ствол с затвором, имевшим соответствующую резьбу в головной части. Стрельба велась с открытого затвора.
На момент своего появления это был твёрдый середнячок, превосходящий по своим характеристикам многие зарубежные образцы аналогичного назначения. В то время в оборонительных турельных установках самолётов ВВС РККА использовался 7,62-мм пулемёт ДА с дисковым питанием, созданный на базе ручного ДП-27. А в Великобритании до начала 40-х годов состоял на вооружении авиационный вариант пулемёта «Льюис» под 7,7-мм патрон .303 Britis. Однако на фоне скорострельного советского ШКАСа, массовое производство которого началось во второй половине 30-х, немецкий MG.15 смотрелся бледно. Согласно справочным данным официальное принятие MG.15 на вооружение состоялось в 1936 году, всего было произведено более 17 000 пулемётов.
Пулемёт при длине 1090 мм без патронов весил 8,1 кг. Темп стрельбы — 900-1000 выстр/мин. Прицельное приспособление состояло из кольцевого прицела и флюгер-мушки. Благодаря небольшой массе MG.15 можно было быстро перебрасывать на турели в крайние положения. Впрочем, с учётом того, что для питания пулемёта патронами использовался столь любимый немцами двойной 75-зарядный двойной барабанный магазин, практическая скорострельность была невысока. Что естественно отрицательно сказывалось на оборонительных возможностях турельных установок немецких бомбардировщиков и разведчиков.
Во время гражданской войны в Испании в распоряжении советской военной разведки оказалось несколько MG.15. После изучения их нашими специалистами, был сделан вывод, что данный образец интереса не представляет. Там же в Испании столкнувшись с нехваткой зенитного вооружения, немецкие оружейники легиона «Кондор» впервые приспособили MG.15 для стрельбы по воздушным целям, смонтировав пулемёт на наземную шкворневую установку.
Уже в начале 1941 года командование Люфтваффе сочло MG.15 устаревшим, однако на отдельных типах боевых самолётов он эксплуатировался до 1944 года. Имевшиеся на складах авиационного вооружения пулемёты также использовались для усиления противовоздушной обороны аэродромов.
Где-то в начале 1942 года авиационные MG.15 стали массово модифицировать для нужд авиаполевых дивизий Люфтваффе. Снятые с самолетов MG.15 устанавливались на треножные станки от норвежских станковых пулемётов m/29 Browning и переделывались в ручные пулемёты. Для этого они укомплектовались металлическим плечевым упором, сошкой и ремнём для переноски. Значительное количество MG.15 получило лёгкие зенитные треноги из алюминиевого сплава.
Примерно такая же история произошла с пулемётом MG.17, который фактически представлял собой MG.15 с ленточным питанием, предназначенный для стрельбы через область ометаемой винтом, с синхронизатором в неподвижных огневых установках. В MG.17 подающий механизм барабанного типа использовал для питания патронами неразъемную металлическую ленту с полузамкнутым звеном. Стандартное звено на 50 патронов собиралась в ленты кратной длины путем соединения штифтом-осью.
Так как в MG.17 использовалось ленточное питание, его практическая скорострельность по сравнению с MG.15 была несколько выше. В общей сложности заводы рейха выпустили около 24000 пулемётов MG.17. Масса пулемёта без боекомплекта составляла 10,2 кг, длина – 1175 мм. Темп стрельбы без использования синхронизатора – до 1100 выстр/мин.
После того как Люфтваффе стало отказываться от MG.17 на складах скопилось несколько тысяч пулемётов. Их пытались устанавливать на станки от MG.34 и использовать на стационарных позициях. Однако этот опыт оказался не слишком удачным, большой доработки потребовали система заряжания, спусковой механизм и прицельные приспособления. В итоге большую часть MG.17 использовали в спаренных и счетверённых зенитных установках. Где они с учётом достаточно высокого темпа стрельбы и наличия ленточного питания проявили себя не плохо. Пулемёты устанавливались на рамы, сваренные из металлических труб. Электрический спуск заменялся механическим, также переделке подвергалась система перезарядки.
Ещё одним немецким авиационным пулемётом винтовочного калибра в заметных объёмах применявшимся в составе зенитно-пулемётных установок стал MG.81. Это оружие, конструктивно имевшее много общего с MG.34 было создано фирмой Mauser Werke AG согласно требованию Люфтваффе о резком повышении скорострельности авиационных пулеметов. Пулемёт MG.81 должен был заменить ранние образцы и изначально разрабатывался в турельном, крыльевом и синхронном вариантах. Серийное производство нового пулемёта развернули в 1939 году. Так как к тому моменту имелось в избытке MG.17, в наступательных пулемётных установках MG.81 применялся ограниченно. Главным образом это оружие использовалось в оборонительных подвижных турельных механизированных и ручных установках. При проектировании MG.81 немцам вплотную удалось приблизиться к скорострельности советского авиационного пулемёта ШКАС. Темп стрельбы MG.81 поздних модификаций составлял 1600 выстр/мин. При этом немецкий пулемёт по сравнению с советским был гораздо более лёгким и технологичным. Справедливости ради, стоит отметить, что к моменту появления MG.81 ШКАС уже выпускался как минимум пять лет, и актуальность авиационных пулеметов винтовочного калибра в связи с ростом живучести и скорости полёта боевой авиации к тому времени значительно снизилась. Тем не менее, в период с начала 1939 до конца 1944 года было выпущено свыше 46 000 пулемётов MG-81 всех модификаций.
Пулемет весивший всего 6,5 кг, имел длину 1065 мм. Так как на высокой скорости полёта оружие на подвижных установках при больших курсовых углах было сложно наводить на цель, то стволы укоротили 600 до 475 мм. При этом общая длина оружия составила 940 мм, а начальная скорость пули снизилась с 800 до 755 м/с.
Для повышения массы секундного залпа была разработана специальная модификация с повышенной до 3200 выстр/мин скорострельностью. Это было реализовано в спаренной турельной установке MG.81Z (нем. Zwilling — спаренный), с двусторонним ленточным питанием. Для управления огнем пистолетная рукоятка со спусковым механизмом располагалась на левом пулемете.
Первоначально пулемёты MG.81 и MG.81Z использовались в ЗПУ прикрывавших немецкие аэродромы от маловысотных ударов советской авиации. В состав расчётов обычно включали наземный технический персонал, в том числе оружейников способных грамотно обслуживать пулемёты и производить их ремонт. Однако по мере ухудшения положения на фронтах Люфтваффе было вынужденно делиться своими запасами. Часть MG.81 переделали в ручные, а зенитные спарки очень часто устанавливали на самоходные шасси.
Также известен более редкий вариант зенитной установки с использованием восьми MG.81. Ввиду громоздкости и значительной массы восьмиствольные установки размещались на стационарных позициях. Суммарный темп стрельбы этого многоствольного пулемётного монстра превышал 12 000 выстр/мин, то есть – более 210 выстрелов в секунду. Даже бронированному Ил-2 могло сильно не поздоровиться попади он под такую свинцовую метлу. Но к счастью немцы сочли данный вариант ЗПУ непозволительной роскошью и построили их немного.
В целом же весьма удачные авиационные пулемёты MG.81 и MG.81Z по комплексу боевых и служебно-эксплуатационных характеристик лучше всего подходили для использования в составе лёгких зенитно-пулемётных установок винтовочного калибра. В послевоенное время часть MG.81 и MG.81Z была переделана под патрон 7,62х51 мм стандарта НАТО и использовалась вооруженными силами западных стран для установки на транспортно-боевые вертолёты и патрульные катера.
Как известно, вооруженные силы нацисткой Германии очень широко использовали технику и вооружение произведённые в других странах. Это могли быть как трофеи, так и новое оружие выпущенное на промышленных предприятиях оккупированных государств. Среди стран, чья промышленность работала на оборону рейха, особняком стоит Чехия. Изделия чешских оружейников, отличающиеся достаточно высоким качеством и хорошими боевыми характеристиками составляли значительную долю от всего объёма стрелкового оружия и бронетехники воюющих на Восточном фронте.
В 1926 году на вооружение чехословацкой армии поступил ручной пулемёт ZB-26, созданный конструктором Вацлавом Холеком под немецкий патрон 7,92×57 мм. Автоматика пулемёта функционировала за счёт отвода части пороховых газов из канала ствола, для чего под стволом в передней его части расположена газовая камера с регулятором. Запирание ствола происходило перекосом затвора в вертикальной плоскости. Ударно-спусковой механизм допускал ведение огня одиночными выстрелами и очередями. При длине 1165 мм, масса ZB-26 без патронов составляла 8,9 кг. Питание осуществлялось из коробчатого магазина на 20 патронов вставляемого сверху. Создатели оружия считали, что расположение приёмной горловины сверху ускоряет заряжание и облегчает стрельбу с упора без «цепляния» грунта корпусом магазина.
Темп стрельбы составлял 600 выстр/мин, но ввиду использования магазина небольшой ёмкости практическая скорострельность не превышала 100 выстр/мин.
Пулемёт ZB-26 и его более поздний вариант ZB-30 зарекомендовали себя как надёжное и неприхотливое оружие. После оккупации Чехословакии нацистской Германией в марте 1939 года, немцам досталось более 7 000 пулемётов ZB-26 и ZB-30, также значительное количество ZB-26 было захвачено в Югославии (их обозначили MG.26(J)). Захваченные в Чехословакии пулемёты приняли на вооружение под индексами MG.26(t) и MG.30(t) и производили до 1942 года на предприятии Zbrojovka Brno. Это оружие использовалось в основном оккупационными, охранными и полицейскими частями, а также в формированиях Waffen-SS. Всего германская армия получила 31204 чешских ручных пулемета.
Хотя ZB-26 изначально разрабатывался как ручной, в ряде случаев его устанавливали на станки и лёгкие зенитные треноги. Особенно часто пулемёты MG.26(t) и MG.30(t) с зенитными прицельными приспособлениями использовались в войсках СС и словацких частях воевавших на стороне немцев. Хотя ручные пулемёты чешского производства ввиду относительно не высокого темпа стрельбы и магазинов на 20 патронов оказались не оптимальны для стрельбы по воздушным целям, их большим плюсом была малая масса и надёжность.
Ещё одним пулемётом чешского производства под патрон 7,92×57 мм широко использовавшимся на Восточном фронте являлся станковый ZB-53. Данный образец, так же был сконструирован Вацлавом Холеком, и принят на вооружение в 1937 году. В немецкой армии ZB-53 получил обозначение MG.37(t). По принципу автоматики пулемёт относится к образцам автоматического оружия с отводом пороховых газов через боковое отверстие в стенке ствола. Запирание канала ствола осуществляется перекосом затвора в вертикальной плоскости. В случае необходимости ствол мог быть заменён. Пулемёт имел переключатель темпа стрельбы 500/800 выстр/мин. Высокая скорострельность была необходима при ведении огня по самолётам. Масса пулемета со станком составляла 39,6 кг. Для зенитной стрельбы пулемет крепился на вертлюге откидной раздвижной стойки станка. Зенитные прицельные приспособления состояли из кольцевого прицела и заднего визира.
Благодаря относительно небольшой для станкового пулемёта массе, высокому качеству изготовления, хорошей надёжности и высокой меткости ведения огня, ZB-53 оказался востребован в войсках первой линии. Его репутация была ничуть не хуже чем у германских MG.34 и МG.42. Немецкое командование в целом было удовлетворено характеристиками MG.37(t), но по результатам боевого применения потребовало создать более лёгкий и дешевый вариант, а также при стрельбе по воздушным целям довести темп до 1350 выстр/мин. Специалисты предприятия Zbrojovka Brno в соответствии с этими требованиями создали несколько опытных моделей, но после свёртывания производства ZB-53 в 1944 году, работы в этом направлении прекратили.
Всего, на вооружение Вермахта и частей СС поступило 12 672 станковых пулемёта чешского производства. Хотя пулемёт ZB-53 заслужено считался одним из лучших станковых пулемётов в мире, его чересчур высокая трудоемкость изготовления и высокая себестоимость вынудили немцев отказаться от продолжения его производства и переориентировать оружейный завод в Брно на выпуск MG.42.
К июню 1941 года в распоряжении немецкой армии оказались многие тысячи пулемётов захваченные в Австрии, Бельгии, Греции, Голландии, Дании, Норвегии, Польше, Франции, Чехословакии и Югославии. Однако для большей части этого богатства требовались свои, подходящие только к ним боеприпасы и запасные части, что препятствовало широкому использованию трофейных пулемётов на фронте. В итоге захваченные в Европе пулемёты, чаще всего использовалось оккупационными и полицейскими частями как оружие ограниченного стандарта, и передавались союзникам. Начиная с 1943 года, пулемёты под нестандартные для Вермахта боеприпасы направлялись для установки в ДОТы «Атлантического вала» — системы долговременных и полевых укреплений длиной свыше 5000 км, создаваемых вдоль европейского побережья Атлантики.
Достаточно ограниченно на Восточном фронте немецкая армия применяла польские пулемёты Ckm wz.30 представлявшие собой Browning M1917 под немецкий патрон 7,92×57 мм. Штатный треножный станок пулемёта Ckm wz.30 допускал ведение зенитного огня, что предопределило его использование в целях ПВО.
В начальный период войны против СССР, германской армии удалось захватить большое количество техники и вооружения, имевшихся в распоряжении РККА. Среди трофеев было не мало пулемётов. В первую очередь это относилось к станковым пулемётам Максима образца 1910/30 года и ручным ДП-27. Трофейные советские пулемёты Максима (под наименованием MG.216(r)) и ручные Дегтярёва (имели обозначение MG.120(r)) применялись вермахтом и поступали на вооружение военизированных и охранно-полицейских формирований на оккупированной территории СССР. Однако в руки противника также попали сотни советских зенитно-пулемётных установок: счетверённые, спаренные и одинарные, а также пехотные пулемёты на треножно-колёсном станке Владимирова образца 1931 года, позволяющем пулемету вести огонь по воздушным целям.
Немецкий солдат у трофейного советского пулемета «Максим» на универсальном станке Владимирова
В 1941 году основным войсковым средством ПВО в РККА являлась счетверённая 7,62-мм зенитно-пулемётная установка М4 обр. 1931г., разработанная под руководством Н. Ф. Токарева. Она представляла собой четыре пулемёта Максима обр. 1910/30 г, установленные на зенитном станке в одной плоскости. Для лучшего охлаждения пулемётных стволов при интенсивной стрельбе использовалось устройство принудительной циркуляции воды. При хорошей плотности огня, зенитная установка М4 была слишком тяжелой. Её масса в боевом положении вместе с системой водяного охлаждения и сварной рамой для установки в кузов автомобиля превышала 400 кг. Также в войсках в начале войны в значительном количестве имелись: спаренные зенитные установки обр. 1930 г и одинарные обр. 1928 г.
Хотя советские ЗПУ на базе пулемёта Максим обр. 1910/30 г. официально на вооружение Вермахта не принимались, они в заметном количестве использовались в качестве сверхштатных средств противовоздушной обороны. Так как масса и габариты морально устаревших пулемётных установок были слишком велики, их устанавливали на стационарных позициях: для охраны мостов, понтонных переправ, материально-технических складов, хранилищ горючего и боеприпасов. Кроме того трофейные зенитные Максимы при размещении на самоходных шасси защищали от воздушных атак и нападений партизан немецкие транспортные колонны и железнодорожные составы. С целью снижения веса счетверённых установок, их иногда переводили на воздушное охлаждение, для чего систему принудительной циркуляции воды демонтировали, а в кожухе водяного охлаждения пулемётов делали вырезы. Опыт боевого применения пулемёта Максим показал, что без перегрева ствола удавалось выпустить непрерывную очередь длиной до 100 выстрелов. Однако немецкие войска использовали трофейные 7,62-мм ЗПУ не долго, к середине 1942 года большую их часть передали Финляндии.
Уже в 1942 году роль зенитно-пулемётных установок винтовочного калибра в вооруженных силах нацисткой Германии снизилась. Это в первую очередь было связано с всё нарастающим количеством бронированных штурмовиков Ил-2 поставляемых советской авиационной промышленностью в штурмовые авиаполки. Как уже говорилось в первой части обзора, даже 7,92-мм бронебойные пули с твердосплавным сердечником в большинстве случаев не могли преодолеть бронезащиту советского штурмовика, а их разрушающее действие в случае попадания в крыло, хвостовое оперение и не бронированные части фюзеляжа было недостаточным. В связи с этим основную роль в обеспечении зенитного прикрытия немецких войск в прифронтовой полосе стали играть малокалиберные зенитные автоматы.
Продолжение следует…
По материалам:
https://smallarms.ru/article?arms=mg15
https://military.wikireading.ru/55282
http://wwii.space/zenitnyie-orudiya-germaniya/
https://smallarms.ru/article?arms=mg81
http://www.oocities.org/augusta/8172/panzerfaust5.htm
К началу Второй мировой войны немецкое авиационное стрелково-пушечное вооружение не блистало высокими характеристиками. Первым авиационным пулеметом, поступившим на вооружение Люфтваффе после отмены ограничений налагаемых Версальским договором стал MG.15 калибра 7,92-мм. Это оружие было спроектировано на базе ручного пулемёта MG.30, который в свою очередь вёл свою родословную от S2-100 созданного в 1929 году швейцарской фирмой Waffenfabrik Solothurn AG. Эта фирма была приобретена немецким концерном Rheinmetall-Borsig для того, чтобы обойти условия Версальского договора и вести разработку современного стрелково-артиллерийского вооружения.
До официального принятия на вооружение авиационный пулемёт имел обозначение Rheinmetall T.6-200. Автоматика пулемёта использовала отдачу ствола при его коротком ходе. Замыкание ствола осуществлялось поворотной муфтой с прерывистой резьбой, смонтированной на казённой части, которая во время вращения сцепляла ствол с затвором, имевшим соответствующую резьбу в головной части. Стрельба велась с открытого затвора.
На момент своего появления это был твёрдый середнячок, превосходящий по своим характеристикам многие зарубежные образцы аналогичного назначения. В то время в оборонительных турельных установках самолётов ВВС РККА использовался 7,62-мм пулемёт ДА с дисковым питанием, созданный на базе ручного ДП-27. А в Великобритании до начала 40-х годов состоял на вооружении авиационный вариант пулемёта «Льюис» под 7,7-мм патрон .303 Britis. Однако на фоне скорострельного советского ШКАСа, массовое производство которого началось во второй половине 30-х, немецкий MG.15 смотрелся бледно. Согласно справочным данным официальное принятие MG.15 на вооружение состоялось в 1936 году, всего было произведено более 17 000 пулемётов.
Пулемёт при длине 1090 мм без патронов весил 8,1 кг. Темп стрельбы — 900-1000 выстр/мин. Прицельное приспособление состояло из кольцевого прицела и флюгер-мушки. Благодаря небольшой массе MG.15 можно было быстро перебрасывать на турели в крайние положения. Впрочем, с учётом того, что для питания пулемёта патронами использовался столь любимый немцами двойной 75-зарядный двойной барабанный магазин, практическая скорострельность была невысока. Что естественно отрицательно сказывалось на оборонительных возможностях турельных установок немецких бомбардировщиков и разведчиков.
7,92-мм пулемёт MG.15 на авиационной турели
Во время гражданской войны в Испании в распоряжении советской военной разведки оказалось несколько MG.15. После изучения их нашими специалистами, был сделан вывод, что данный образец интереса не представляет. Там же в Испании столкнувшись с нехваткой зенитного вооружения, немецкие оружейники легиона «Кондор» впервые приспособили MG.15 для стрельбы по воздушным целям, смонтировав пулемёт на наземную шкворневую установку.
Стрелок с зенитным пулемётом MG.15
Уже в начале 1941 года командование Люфтваффе сочло MG.15 устаревшим, однако на отдельных типах боевых самолётов он эксплуатировался до 1944 года. Имевшиеся на складах авиационного вооружения пулемёты также использовались для усиления противовоздушной обороны аэродромов.
Расчёт с зенитным пулемётом MG.15 обеспечивает ПВО полевого аэродрома
Где-то в начале 1942 года авиационные MG.15 стали массово модифицировать для нужд авиаполевых дивизий Люфтваффе. Снятые с самолетов MG.15 устанавливались на треножные станки от норвежских станковых пулемётов m/29 Browning и переделывались в ручные пулемёты. Для этого они укомплектовались металлическим плечевым упором, сошкой и ремнём для переноски. Значительное количество MG.15 получило лёгкие зенитные треноги из алюминиевого сплава.
Примерно такая же история произошла с пулемётом MG.17, который фактически представлял собой MG.15 с ленточным питанием, предназначенный для стрельбы через область ометаемой винтом, с синхронизатором в неподвижных огневых установках. В MG.17 подающий механизм барабанного типа использовал для питания патронами неразъемную металлическую ленту с полузамкнутым звеном. Стандартное звено на 50 патронов собиралась в ленты кратной длины путем соединения штифтом-осью.
MG.17
Так как в MG.17 использовалось ленточное питание, его практическая скорострельность по сравнению с MG.15 была несколько выше. В общей сложности заводы рейха выпустили около 24000 пулемётов MG.17. Масса пулемёта без боекомплекта составляла 10,2 кг, длина – 1175 мм. Темп стрельбы без использования синхронизатора – до 1100 выстр/мин.
Спаренная зенитная установка с использованием пулемётов MG.17
После того как Люфтваффе стало отказываться от MG.17 на складах скопилось несколько тысяч пулемётов. Их пытались устанавливать на станки от MG.34 и использовать на стационарных позициях. Однако этот опыт оказался не слишком удачным, большой доработки потребовали система заряжания, спусковой механизм и прицельные приспособления. В итоге большую часть MG.17 использовали в спаренных и счетверённых зенитных установках. Где они с учётом достаточно высокого темпа стрельбы и наличия ленточного питания проявили себя не плохо. Пулемёты устанавливались на рамы, сваренные из металлических труб. Электрический спуск заменялся механическим, также переделке подвергалась система перезарядки.
Ещё одним немецким авиационным пулемётом винтовочного калибра в заметных объёмах применявшимся в составе зенитно-пулемётных установок стал MG.81. Это оружие, конструктивно имевшее много общего с MG.34 было создано фирмой Mauser Werke AG согласно требованию Люфтваффе о резком повышении скорострельности авиационных пулеметов. Пулемёт MG.81 должен был заменить ранние образцы и изначально разрабатывался в турельном, крыльевом и синхронном вариантах. Серийное производство нового пулемёта развернули в 1939 году. Так как к тому моменту имелось в избытке MG.17, в наступательных пулемётных установках MG.81 применялся ограниченно. Главным образом это оружие использовалось в оборонительных подвижных турельных механизированных и ручных установках. При проектировании MG.81 немцам вплотную удалось приблизиться к скорострельности советского авиационного пулемёта ШКАС. Темп стрельбы MG.81 поздних модификаций составлял 1600 выстр/мин. При этом немецкий пулемёт по сравнению с советским был гораздо более лёгким и технологичным. Справедливости ради, стоит отметить, что к моменту появления MG.81 ШКАС уже выпускался как минимум пять лет, и актуальность авиационных пулеметов винтовочного калибра в связи с ростом живучести и скорости полёта боевой авиации к тому времени значительно снизилась. Тем не менее, в период с начала 1939 до конца 1944 года было выпущено свыше 46 000 пулемётов MG-81 всех модификаций.
Пулемет весивший всего 6,5 кг, имел длину 1065 мм. Так как на высокой скорости полёта оружие на подвижных установках при больших курсовых углах было сложно наводить на цель, то стволы укоротили 600 до 475 мм. При этом общая длина оружия составила 940 мм, а начальная скорость пули снизилась с 800 до 755 м/с.
7,92-мм спарка MG.81Z на зенитной треноге
Для повышения массы секундного залпа была разработана специальная модификация с повышенной до 3200 выстр/мин скорострельностью. Это было реализовано в спаренной турельной установке MG.81Z (нем. Zwilling — спаренный), с двусторонним ленточным питанием. Для управления огнем пистолетная рукоятка со спусковым механизмом располагалась на левом пулемете.
Первоначально пулемёты MG.81 и MG.81Z использовались в ЗПУ прикрывавших немецкие аэродромы от маловысотных ударов советской авиации. В состав расчётов обычно включали наземный технический персонал, в том числе оружейников способных грамотно обслуживать пулемёты и производить их ремонт. Однако по мере ухудшения положения на фронтах Люфтваффе было вынужденно делиться своими запасами. Часть MG.81 переделали в ручные, а зенитные спарки очень часто устанавливали на самоходные шасси.
Также известен более редкий вариант зенитной установки с использованием восьми MG.81. Ввиду громоздкости и значительной массы восьмиствольные установки размещались на стационарных позициях. Суммарный темп стрельбы этого многоствольного пулемётного монстра превышал 12 000 выстр/мин, то есть – более 210 выстрелов в секунду. Даже бронированному Ил-2 могло сильно не поздоровиться попади он под такую свинцовую метлу. Но к счастью немцы сочли данный вариант ЗПУ непозволительной роскошью и построили их немного.
В целом же весьма удачные авиационные пулемёты MG.81 и MG.81Z по комплексу боевых и служебно-эксплуатационных характеристик лучше всего подходили для использования в составе лёгких зенитно-пулемётных установок винтовочного калибра. В послевоенное время часть MG.81 и MG.81Z была переделана под патрон 7,62х51 мм стандарта НАТО и использовалась вооруженными силами западных стран для установки на транспортно-боевые вертолёты и патрульные катера.
Как известно, вооруженные силы нацисткой Германии очень широко использовали технику и вооружение произведённые в других странах. Это могли быть как трофеи, так и новое оружие выпущенное на промышленных предприятиях оккупированных государств. Среди стран, чья промышленность работала на оборону рейха, особняком стоит Чехия. Изделия чешских оружейников, отличающиеся достаточно высоким качеством и хорошими боевыми характеристиками составляли значительную долю от всего объёма стрелкового оружия и бронетехники воюющих на Восточном фронте.
В 1926 году на вооружение чехословацкой армии поступил ручной пулемёт ZB-26, созданный конструктором Вацлавом Холеком под немецкий патрон 7,92×57 мм. Автоматика пулемёта функционировала за счёт отвода части пороховых газов из канала ствола, для чего под стволом в передней его части расположена газовая камера с регулятором. Запирание ствола происходило перекосом затвора в вертикальной плоскости. Ударно-спусковой механизм допускал ведение огня одиночными выстрелами и очередями. При длине 1165 мм, масса ZB-26 без патронов составляла 8,9 кг. Питание осуществлялось из коробчатого магазина на 20 патронов вставляемого сверху. Создатели оружия считали, что расположение приёмной горловины сверху ускоряет заряжание и облегчает стрельбу с упора без «цепляния» грунта корпусом магазина.
Темп стрельбы составлял 600 выстр/мин, но ввиду использования магазина небольшой ёмкости практическая скорострельность не превышала 100 выстр/мин.
Пулемёт ZB-26 и его более поздний вариант ZB-30 зарекомендовали себя как надёжное и неприхотливое оружие. После оккупации Чехословакии нацистской Германией в марте 1939 года, немцам досталось более 7 000 пулемётов ZB-26 и ZB-30, также значительное количество ZB-26 было захвачено в Югославии (их обозначили MG.26(J)). Захваченные в Чехословакии пулемёты приняли на вооружение под индексами MG.26(t) и MG.30(t) и производили до 1942 года на предприятии Zbrojovka Brno. Это оружие использовалось в основном оккупационными, охранными и полицейскими частями, а также в формированиях Waffen-SS. Всего германская армия получила 31204 чешских ручных пулемета.
Словацкий зенитный расчёт ведёт огонь по советскому самолёту из пулемёта ZB-26
Хотя ZB-26 изначально разрабатывался как ручной, в ряде случаев его устанавливали на станки и лёгкие зенитные треноги. Особенно часто пулемёты MG.26(t) и MG.30(t) с зенитными прицельными приспособлениями использовались в войсках СС и словацких частях воевавших на стороне немцев. Хотя ручные пулемёты чешского производства ввиду относительно не высокого темпа стрельбы и магазинов на 20 патронов оказались не оптимальны для стрельбы по воздушным целям, их большим плюсом была малая масса и надёжность.
Ещё одним пулемётом чешского производства под патрон 7,92×57 мм широко использовавшимся на Восточном фронте являлся станковый ZB-53. Данный образец, так же был сконструирован Вацлавом Холеком, и принят на вооружение в 1937 году. В немецкой армии ZB-53 получил обозначение MG.37(t). По принципу автоматики пулемёт относится к образцам автоматического оружия с отводом пороховых газов через боковое отверстие в стенке ствола. Запирание канала ствола осуществляется перекосом затвора в вертикальной плоскости. В случае необходимости ствол мог быть заменён. Пулемёт имел переключатель темпа стрельбы 500/800 выстр/мин. Высокая скорострельность была необходима при ведении огня по самолётам. Масса пулемета со станком составляла 39,6 кг. Для зенитной стрельбы пулемет крепился на вертлюге откидной раздвижной стойки станка. Зенитные прицельные приспособления состояли из кольцевого прицела и заднего визира.
Станковый пулемёт ZB-53 в положении для зенитной стрельбы
Благодаря относительно небольшой для станкового пулемёта массе, высокому качеству изготовления, хорошей надёжности и высокой меткости ведения огня, ZB-53 оказался востребован в войсках первой линии. Его репутация была ничуть не хуже чем у германских MG.34 и МG.42. Немецкое командование в целом было удовлетворено характеристиками MG.37(t), но по результатам боевого применения потребовало создать более лёгкий и дешевый вариант, а также при стрельбе по воздушным целям довести темп до 1350 выстр/мин. Специалисты предприятия Zbrojovka Brno в соответствии с этими требованиями создали несколько опытных моделей, но после свёртывания производства ZB-53 в 1944 году, работы в этом направлении прекратили.
Всего, на вооружение Вермахта и частей СС поступило 12 672 станковых пулемёта чешского производства. Хотя пулемёт ZB-53 заслужено считался одним из лучших станковых пулемётов в мире, его чересчур высокая трудоемкость изготовления и высокая себестоимость вынудили немцев отказаться от продолжения его производства и переориентировать оружейный завод в Брно на выпуск MG.42.
К июню 1941 года в распоряжении немецкой армии оказались многие тысячи пулемётов захваченные в Австрии, Бельгии, Греции, Голландии, Дании, Норвегии, Польше, Франции, Чехословакии и Югославии. Однако для большей части этого богатства требовались свои, подходящие только к ним боеприпасы и запасные части, что препятствовало широкому использованию трофейных пулемётов на фронте. В итоге захваченные в Европе пулемёты, чаще всего использовалось оккупационными и полицейскими частями как оружие ограниченного стандарта, и передавались союзникам. Начиная с 1943 года, пулемёты под нестандартные для Вермахта боеприпасы направлялись для установки в ДОТы «Атлантического вала» — системы долговременных и полевых укреплений длиной свыше 5000 км, создаваемых вдоль европейского побережья Атлантики.
7,92-мм пулемёт Ckm wz.30 в положении для зенитной стрельбы
Достаточно ограниченно на Восточном фронте немецкая армия применяла польские пулемёты Ckm wz.30 представлявшие собой Browning M1917 под немецкий патрон 7,92×57 мм. Штатный треножный станок пулемёта Ckm wz.30 допускал ведение зенитного огня, что предопределило его использование в целях ПВО.
В начальный период войны против СССР, германской армии удалось захватить большое количество техники и вооружения, имевшихся в распоряжении РККА. Среди трофеев было не мало пулемётов. В первую очередь это относилось к станковым пулемётам Максима образца 1910/30 года и ручным ДП-27. Трофейные советские пулемёты Максима (под наименованием MG.216(r)) и ручные Дегтярёва (имели обозначение MG.120(r)) применялись вермахтом и поступали на вооружение военизированных и охранно-полицейских формирований на оккупированной территории СССР. Однако в руки противника также попали сотни советских зенитно-пулемётных установок: счетверённые, спаренные и одинарные, а также пехотные пулемёты на треножно-колёсном станке Владимирова образца 1931 года, позволяющем пулемету вести огонь по воздушным целям.
Немецкий солдат у трофейного советского пулемета «Максим» на универсальном станке Владимирова
В 1941 году основным войсковым средством ПВО в РККА являлась счетверённая 7,62-мм зенитно-пулемётная установка М4 обр. 1931г., разработанная под руководством Н. Ф. Токарева. Она представляла собой четыре пулемёта Максима обр. 1910/30 г, установленные на зенитном станке в одной плоскости. Для лучшего охлаждения пулемётных стволов при интенсивной стрельбе использовалось устройство принудительной циркуляции воды. При хорошей плотности огня, зенитная установка М4 была слишком тяжелой. Её масса в боевом положении вместе с системой водяного охлаждения и сварной рамой для установки в кузов автомобиля превышала 400 кг. Также в войсках в начале войны в значительном количестве имелись: спаренные зенитные установки обр. 1930 г и одинарные обр. 1928 г.
Немецкие солдаты у захваченной советской ЗПУ М4 обр. 1931г.
Хотя советские ЗПУ на базе пулемёта Максим обр. 1910/30 г. официально на вооружение Вермахта не принимались, они в заметном количестве использовались в качестве сверхштатных средств противовоздушной обороны. Так как масса и габариты морально устаревших пулемётных установок были слишком велики, их устанавливали на стационарных позициях: для охраны мостов, понтонных переправ, материально-технических складов, хранилищ горючего и боеприпасов. Кроме того трофейные зенитные Максимы при размещении на самоходных шасси защищали от воздушных атак и нападений партизан немецкие транспортные колонны и железнодорожные составы. С целью снижения веса счетверённых установок, их иногда переводили на воздушное охлаждение, для чего систему принудительной циркуляции воды демонтировали, а в кожухе водяного охлаждения пулемётов делали вырезы. Опыт боевого применения пулемёта Максим показал, что без перегрева ствола удавалось выпустить непрерывную очередь длиной до 100 выстрелов. Однако немецкие войска использовали трофейные 7,62-мм ЗПУ не долго, к середине 1942 года большую их часть передали Финляндии.
Уже в 1942 году роль зенитно-пулемётных установок винтовочного калибра в вооруженных силах нацисткой Германии снизилась. Это в первую очередь было связано с всё нарастающим количеством бронированных штурмовиков Ил-2 поставляемых советской авиационной промышленностью в штурмовые авиаполки. Как уже говорилось в первой части обзора, даже 7,92-мм бронебойные пули с твердосплавным сердечником в большинстве случаев не могли преодолеть бронезащиту советского штурмовика, а их разрушающее действие в случае попадания в крыло, хвостовое оперение и не бронированные части фюзеляжа было недостаточным. В связи с этим основную роль в обеспечении зенитного прикрытия немецких войск в прифронтовой полосе стали играть малокалиберные зенитные автоматы.
Продолжение следует…
По материалам:
https://smallarms.ru/article?arms=mg15
https://military.wikireading.ru/55282
http://wwii.space/zenitnyie-orudiya-germaniya/
https://smallarms.ru/article?arms=mg81
http://www.oocities.org/augusta/8172/panzerfaust5.htm
- Автор:
- Линник Сергей
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