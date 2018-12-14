Расчленяй и властвуй

Примечания

1. «Балканский пакт» не был официально распущен: с 1985 г., одновременно с началом горбачёвской перестройки, прекратились только конкретные мероприятия этого пакта.

2. Имеется в виду Белоруссия с включением в её состав Смоленской области, а также сопредельных районов Псковской и Брянской областей.

Планы разрушения СССР, а затем и России, как впрочем, и других потенциально опасных для США государств, принимались и действуют без срока давности. О них очень много написано и в с печатных, и в сетевых источниках, но многие годы российское руководство вслед за теми, кто встал у власти в СССР после Сталина, продолжают демонстрировать свою политическую толерантность и поистине удивительный «прагматизм». Они предпочитают никогда, повторяем, никогда, как бы ни накалялись наши отношения, не напоминать США о бессрочном американском законе «О порабощенных нациях».Для тех, кто не имеет о нём представления, а таких в России, увы большинство, напомним, что он действует с осени 1958 года, причём изначально на основе соответствующей августовской (того же 1958 года) резолюции Конгресса США. Спустя год, 17 июля 1959 г., эта резолюция получила статус закона, подписанного в тот день президентом Дуайтом Эйзенхауэром (Public Law 86-90: «Captive Nations Resolution-1959»). Заметим, что случилось это всего за два месяца до визита советского лидера Никиты Хрущева в США.Но визит этот не только не был отменён Москвой: Хрущев ни словом не обмолвился в ходе визита о подрывном характере означенного закона… Сей документ, подчеркнем, действует и поныне – даже после распада СССР, и именно на основе того же документа осуществляется разнообразная поддержка Вашингтоном сепаратистских, экстремистских, антисоветских и русофобских организаций не только в России, но и в других странах теперь уже бывшего СССР. И не только СССР, в странах бывшего соцлагеря ситуация немногим лучше.По сути, конечная цель этого, казалось бы, устаревшего в нынешних реалиях документа — расчленение России независимо от правящего в стране политико-идеологического режима. Потому-то этот закон отнюдь не был отменён даже после августа 1991-го и октября 1993 года. Повторим, он впрямую касается не только экс-СССР.А именно:Очень характерно, что в том списке не было называвшей себя социалистической Югославии (сначала народно-демократической НДРЮ, потом уже социалистической федеративной — СФРЮ), преемницы объединённого Королевства СХС — сербов, хорватов и словенцев. Югославия, под руководством самого "выдающегося", как он себя называл, борца с фашизмом маршала Иосипа Броз Тито, как известно, имела совершенно особые взаимоотношения с США. Прежде всего благодаря тому, что не приняла участия ни в Варшавском договоре, ни в СЭВ, и при этом противодействовала СССР по очень многим внешнеполитическим вопросам.Достаточно напомнить в этой связи о бессрочном американо-югославском договоре «О взаимном обеспечении безопасности» 1951 года, или о так называемом «Балканском Пакте», который действовал с 1953 по 1985 год (1). Балканский пакт инициировали маршал Тито и президент США Гарри Трумэн, и в этом пакте, наряду с Югославией, участвовали члены НАТО Греция и Турция. Не менее характерно, что очень скоро после распада СССР под расчленение пошла и единая Югославия: она американцам была уже попросту без надобности… И американские бомбы посыпались на Белград, где когда-то буквально боготворили заокеанских союзников.Однако упомянутыми выше «порабощенными» народами американский реестр отнюдь не исчерпывается. В списке всё смотрится как некие константы из далёкого прошлого – но на сегодня это своего рода перспективные «государства», и поныне фигурирующие в документе. Итак, тоже по списку:В 1963 году данный перечень был дополнен Кубой, в 2008-2009 годах – Ираном, Ливией, Сирией и Суданом. Хотя при чём здесь «русско-советская агрессия», которой и отдалённо не было в отношении этих стран? Но показательно, что реестр почему-то не был дополнен, к примеру, полпотовской Кампучией, хотя людоедский характер данного режима всегда осуждала и американская пресса. Впрочем, это и неудивительно, ибо полпотовцы, объявившие войну Вьетнаму в 1978 году и проигравшие её уже в 1979-м, получали американские оружие и коммерческие займы через КНР и Таиланд вплоть до середины 1980-х годов.Только не подумайте, что в отношении этого поистине уникального правового акта сегодня отмалчиваются все. Вовсе нет. Так, в отличие от советского и российского руководства, Конгресс русских американцев (КРА) уже с начала 60-х годов прошлого века периодически, точнее с завидной последовательностью, инициирует отмену или, по крайней мере, изменение в тексте закона о порабощённых нациях. О том, что этим законом русский народ фактически признан поработителем других наций, регулярно с возмущением пишет русскоязычная пресса в США и Канаде. Однако всё тщетно. И при этом об этих запросах, инициативах, и уже тем более, о публикациях – практически ни слова в центральных советских и российских СМИ…Теперь об этом стало известно, но мало кто вспоминает, что ещё когда существовал СССР, власти КНР, Албании, КНДР, Вьетнама, ГДР, Румынии, Кубы, Исламской Республики Иран, Ливийской Джамахирии не раз предлагали Москве добиться отмены этого закона через Совет безопасности или Генеральную ассамблею ООН. Обещали всемерную поддержку и голоса, но советское руководство почему-то стойко игнорировало эти предложения. Представители КНР и Албании на протяжении десятилетий не раз с трибуны ООН обвиняли Москву в том, что она фактически потворствует политике США по разрушению СССР и других социалистических стран. В ответ советские представители всегда демонстративно покидали свою ложу…Между тем, в США, в соответствии всё с тем же законом, ежегодно проводится «Неделя порабощенных народов». И это целый комплекс ежегодных сначала антисоветских, а затем и русофобских мероприятий. «Неделя» впервые была организована в США в июне 1953-го — вскоре после устранения Сталина (подробнее см. на страницах «Военного обозрения» ), затем в июне 1957 года (вскоре после известных событий в Венгрии) и 1959-го. А с 1960 года «Неделя» проводится уже ежегодно – во второй половине июля.Непредвзятый взгляд сразу отметит, что вполне очевидна связка того же закона с небезызвестным планом «Ост» гитлеровского министра восточных территорий Альфреда Розенберга образца 1941 года. Полное название этого идеологического дополнения к плану «Барбаросса» — «О гражданском управлении в оккупированных восточных областях», и именно там можно сразу найти такие географические изыски, как «Белая Рутения», «Идель-Урал», «Казакия — Горская конфедерация» и «Туркестан». Именно такие названия, в качестве новообразованных постсоветских стран-протекторатов Германии или же совместно Германии и Турции, обозначены в том германском плане. А потом – уже в американском федеральном законе.Проще говоря, планы национал-социалистов своевременно благополучно «перекочевали» в ЦРУ и подобные ему структуры США. Более того, они стали едва ли не главной бессрочной задачей политики Вашингтона в отношении не только СССР, а затем России, но также и многих других стран. КНР, КНДР, Вьетнам, Куба, Иран, Сирия по-прежнему требуют отмены того закона. Так не пора ли и России поставить вопрос об отмене столь подрывного американского документа?