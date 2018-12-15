Красны девицы с орденом на блузке. Часть 2
Надо признать, что распределение женщин-краснознаменок по принадлежности к тому или иному виду военной деятельности оказалось непростой задачей. Фронтовички за годы гражданской войны в силу служебной необходимости не раз меняли сферу своей деятельности. Санитарки становились бойцами, медсестры переходили на политическую работу, рядовые красноармейцы уходили в разведку и на иные места военной службы. По мере возможности, когда это можно было подтвердить документами и фактами, нами проведено распределение женщин-орденоносцев по нескольким категориям. За основу были взяты их должности, указанные при награждении в списке 1926 года и в приказе к 10-летию РККА от февраля 1928 года.
Сразу отметим, что эти списки даже спустя почти столетие, остаются не до конца выверенными. Причины тому разные, но среди них есть и такая, что объективно затрудняет работу по идентификации личностей военнослужащих-женщин, награжденных орденом Красное Знамя за боевые подвиги и отличия в годы гражданской войны. Историками, краеведами и другими исследователями периодически выявляются факты, когда работницы и крестьянки записывались в Красную Армию под мужскими именами. Таких случаев было немало в годы 1-й мировой войны, но тогда существовал запрет на службу женщин в армии. После октября 1917 года их уравняли в правах с мужчинами, тем самым сняв все ограничения и запреты в отношении военной службы. Однако такие факты известны. Например, случай с Е. А. Осадчей, которая записалась добровольно в Красную Армию под именем Ивана Герасимовича Хаустова. Служила она красноармейцем в 209-м стрелковом полку. Храбро воевала, стойко переносила тяготы фронтовой службы. Более того, 15 июля 1919 года в тяжелом бою около деревни Узбеково она проявила мужество и отличилась в схватке с врагом. За совершенный подвиг женщина под мужским именем Ивана Хаустова была награждена орденом Красное Знамя. Конечно, это были редкие случаи по сравнению с 1-й мировой войной, но они имели место. Тем не менее, нами выделены несколько кластеров, которые, на наш взгляд, позволяют распределить женщин-краснознаменок по основным направлениям их военной службы в период гражданской войны.
На помощь раненному красноармейцу
Известная деятельница российского и международного женского движения А.М. Коллонтай считала: «Организованное участие в военном деле работницы и крестьянки начали принимать в Советской Республике лишь с конца 18 года». С ноября 1919 года на фронте появились красные сестры, прошедшие специальные курсы наркомздрава. В том же году их было подготовлено 1264, а год спустя еще 2 442 женщины медсестры были в строю Красной Армии.
Не случайно, первой военнослужащей-женщиной, удостоенной высшего знака отличия РСФСР, стала санитарка Дарья Кржановская. Воевала она в 37-м кавалерийском полку, который в составе 7-й кавалерийской дивизии летом 1919 года вел ожесточенные бои в районе Нижней Волги на ближних подступах к Астрахани. Под непрерывным огнем противника Дарья непосредственно находилась на передовой, где перевязывала раненых бойцов и выносила их с поля боя. За мужество и спасение многих жизней раненных красноармейцев она была в 1919 году награждена орденом Красное Знамя.
В 1924 году газета «Красная звезда» в рубрике «Страна должна знать своих героев» опубликовала портрет и статью о кавалере ордена Красное Знамя Фирковской Е.И. Она в июле 1920 года помогла спасти от белополяков обозы 1-й конармии под Бродами. Вступила в Красную армию в качестве сестры милосердия 21-го полка Петроградской дивизии и воевала в составе 1-й конармии. После тяжелой контузии под Львовом попала в госпиталь. За боевые отличия и мужество в боях была награждена в 1923 году орденом Красное Знамя.
Спустя почти 40 лет после окончания гражданской войны З. Игумнова писала, что точных сведений о числе подготовленных для фронта медсестер и санитарок «почти нет». Движение было массовым. По некоторым данным, более 6 000 женщин окончили курсы красных сестер. Всего к 1 ноября 1920 года в рядах Красной армии, — как отмечала в своей книге А.П. Богат, — находилось 10 830 медицинских сестёр. Общую численность медперсонала в армии А. П. Богат в статье в журнале «Коммунистка» оценивала по состоянию на август 1920 года в 20099 человек.
Фронтовые медработники ежедневно рисковали своей жизней на передовой. Сестра милосердия перевязочного отряда Елизавета Койдо была награждена орденом Красное Знамя за то, что, находясь беспрерывно в цепи с красноармейцами, бесстрашно исполняла свой долг, оказывая помощь раненным в самых опасных местах боя. В бою 22 марта1919 года у деревни Симула медсестра сама была тяжело ранена. Санитарка 522-го стрелкового полка Сусанна Войнич 21 марта 1920 года в бою у Новгород-Волынского, находясь под сильным орудийным, пулеметным и ружейным огнем противника, самоотверженно оказывала красноармейцам медицинскую помощь на месте боя, пока не была сражена разорвавшимся снарядом, получив около 30 ранений. За проявленный героизм и самоотверженность ей был вручен высший знак пролетарского отличия.
Деревская Вера служила младшим врачом перевязочного отряда 3-го запасного стрелкового полка. Получила орден за то, что 27 октября 1919 года, по собственной инициативе, выдвинула свой отряд-летучку в обстреливаемую неприятелем деревню Куприяновку, где, по полученным сведениям, было много раненых красных бойцов, нуждавшихся в медицинской помощи. Там она в течение суток работала под пулеметным и ружейным огнем противника, постоянно рискуя своей жизнью, так как здание, где разместилась медицинская летучка, было буквально изрешечено пулями белогвардейцев.
Журнал «Коммунистка» в 1922 году писал о боевом пути кавалера ордена Красное Знамя Зинаиды Патрикеевой. В 1918 году она в Екатеринославе вступила санитаркой в ряды Красной Армии. Затем окончила 3-х месячные курсы сестер милосердия и была направлена в 61 полк 1-й конармии. В 1920 году в бою с поляками под ней убило лошадь, а сама она была ранена осколком снаряда, но осталась в строю. После другого тяжелого ранения попала в госпиталь. Вернулась в строй, однако под Ровно опять получила ранение в правую руку, хотя и снова осталась в строю, продолжая перевязывать раненных красноармейцев. Однажды во время ночного боя у пулеметной команды закончились пулеметные ленты. Она, не обращая внимание на раны, верхом отправилась в обоз и вовремя доставила патроны. Часть перешла в наступление и отбросила противника. «Я не имела понятия, что мною совершены революционные подвиги. — рассказывала героиня позже. — Ведь все то, что я делала, было моей простой обязанностью». За отличия и храбрость в боях она была награждена первым советским орденом.
Не менее отважно сражалась Мария Еремеева, медицинская сестра в эскадроне летучей почты 4-й кавалерийской дивизии. В приказе Реввоенсовета Республики было сказано об ее исключительной отваге и самоотверженности в боях на польском и врангелевском фронтах. Особо она отличилась в бою под станицей Алексеевской. А другая красная сестра Ольга Ясинская из 19-го кавалерийского полка проявила мужество и самоотверженность в бою под станцией Выгодонка в 1920 году. Рассказывать о смелых женщинах-медработниках огненных годов Гражданской войны можно долго. Помимо выполнения своих прямых функций, им нередко приходилось брать в руки оружие и занимать место среди красноармейцев. Всего по состоянию на октябрь 1926 года орденами Красное Знамя РСФСР были отмечены 19 военнослужащих-женщин из числа медработников, отличившихся на фронтах гражданской войны. Среди них были 2 врача, 3 лекарских помощника (лекпома), фельдшер, а остальные — красные сестры милосердия. Их подвиги описывались в военной печати и всячески пропагандировались. Так, газета «Красный кавалерист» 31 августа 1920 года в заметке «Героиня-санитарка» рассказала о подвиге санитарки 5-го эскадрона 19-го кавполка 4-й кавдивизии Таисии Плотниковой.
Женщина с винтовкой в армейском строю
По сравнению с общим числом женщин в РККА, которое в годы гражданской войны (по разным данным) изменялось в пределах примерно от 60 до 75 тыс. человек, число женщин бойцов и командиров сравнительно невелико. И это вполне объяснимо, поскольку война — это не женское дело. Тем не менее женщины воевали на передовой наравне с красноармейцами-мужчинами. При этом 11 военнослужащих-женщин из строевых частей были награждены за героизм в боях с врагами республики высшей наградой — орденом Красное Знамя Р.С.Ф.С.Р.
Первыми были отмечены высшим знаком отличия Ростовцева Нина Николаевна и Павлина Ивановна Кузнецова. Красноармеец 149-го, а затем пулеметчица 72-го стрелкового полка Нина Ростовцева 16 декабря 1919 года в критической обстановке боя самостоятельно приняла на себя огромную ответственность и смертельный риск. Когда противник перекрыл дорогу нашим отходящим частям, она, сознавая безвыходное положение своих товарищей по оружию и угрозу их окружения, выкатила свой пулемет на открытую позицию и, несмотря на обстрел со стороны противника, открыла огонь по врагу. Своими умелыми действиями и меткой стрельбой она заставила отойти вражеский пулеметный расчет и тем самым открыла путь для своих частей. Своим героическим поступком в условиях непрерывного обстрела пулеметчица Ростовцева спасла многих красноармейцев от верной гибели и пленения. За свой подвиг она была в 1920 году удостоена ордена Красное Знамя.
Награждена была и пулеметчица 35-го кавполка 1-й Конной армии Павлина Кузнецова. Ее имя было хорошо известно буденовцам, поскольку девушка успела показать себя смелым воином и отличилась во многих боях. Однажды у села Непадовка Киевской губернии разведывательное подразделение полка попало в засаду и было окружено. Гибель казалась неизбежной. И лишь меткий огонь пулемета Павлины помог отряду спастись. На ее счету таких боевых эпизодов было немало, а счет врагам шел на десятки. Приказом Реввоенсовета СССР в 1923 году «наводчица пулемета» Павлина Кузнецова была награждена орденом Красное Знамя. Ее имя среди лучших бойцов-конармейцев назвал С.М. Буденный в своих книгах «Пройденный путь». Что же касается ордена, то «к нему, — как вспоминал позже командарм, — представлялись лишь герои из героев».
В своих воспоминаниях орденоносец Елена Кузнецова писала о фронтовых эпизодах, в которых всякое случалось. Война — это суровое испытание даже для мужчин, а уж тем более для женщин. Служила она во 2-м эскадроне 32 -го кавполка 4-й кавбригады. Храбро воевала, не раз отличалась в трудных ситуациях. В боях получила 2 ранения и дважды была контужена.
Среди награжденных высшим знаком пролетарского отличия за проявленный героизм на фронтах гражданской войны и в связи с 10-летием РККА было 9 рядовых красноармейцев различных воинских специальностей и единственная женщина- командир роты. Были удостоены орденов Красное Знамя бывшие рядовые красноармейцы Бережная Е.А., Верхозина Е.Г., Вишнякова П.И., Глотова-Николаева М.Ф., Друзилова (Свирцева) М., Медовникова Г.П. Их подвиги описаны в литературе. Им посвящены публикации их земляков-краеведов. В местных краеведческих музеях и залах Воинской Славы подвигам женщин-краснознаменок посвящены стенды и отдельные экспозиции. В прежние годы все они принимали активное участие в военно-патриотическом воспитании молодежи, занимались общественной работой.
Например, кавалер ордена Красное Знамя Ломакова-Холодова Лина Степановна в армейской жизни была не новичок. Еще в годы 1-й мировой войны она окончила курсы сестер милосердия и заботилась о раненных в прифронтовых госпиталях. После добровольно вступила в Красную Армию. Служила медсестрой, выполняла разведывательные задания. В мае 1918 года оказалась в Пензе, где с оружием в руках встретила белочешский мятеж. Потом воевала в составе 1-го Пензенского полка. Хорошо ориентировалась в боевой обстановке и умела принимать смелые решения. Храбро участвовала в подрыве вражеского бронепоезда. А когда их полк попал в белогвардейскую засаду, она в качестве проводника вывела бойцов из окружения. За свои подвиги Лина Степановна была удостоена ордена Красное Знамя. Затем воевала в частях дивизии под командованием Н.А. Щорса против белополяков. В 1920 году при выполнении очередного разведывательного задания попала в засаду польской контрразведки. Была приговорена к смертной казни и 2 года провела в польской тюрьме. Позже она вместе с другими красноармейцами была обменена на польских военнопленных.
Женщины-командиры в боях и учебе
Единственной женщиной-красным командиром, которая была удостоена высшего знака отличия — ордена Красное Знамя, стала Овчинникова Ольга Митрофановна. В Красную Армию она вступила добровольно в марте 1918 года. Быстро проявила свою смелость и сообразительность, готовность на решительные и, порой, отчаянные поступки в боевой обстановке. Начальники увидели в ней задатки будущего командира и направили в Москву на 6-е Советские командные курсы. После успешного полугодового обучения она была назначена командиром роты 1-го Казанского стрелкового полка. Затем ее, уже как бывалого и опытного ротного командира, назначили в 13-ю армию на должность командира батальона 371-го стрелкового полка.
Надо отметить, что О.М. Овчинникова, действительно, является единственной краснознаменкой, удостоенной высшей награды за отличия во время пребывания на командном посту. Однако в армейских рядах были и другие женщины-командиры. Так, 1-ю Московскую революционную пулеметную школу окончили, как минимум, 3 женщины, которые были выпущены командирами и инструкторами пулеметного дела в войска. Речь идет о выпускницах А.И. Новиковой, Э.М. Глазер и Е.Я. Барской.
Среди женщин, находившихся в Красной Армии на руководящих постах надо назвать единственную женщину-командира бронепоезда Л.Г. Мокиевскую-Зубок. За свои подвиги на фронте, мужество и умелое командование она, безусловно, была достойна награждения орденом Красное Знамя. Однако в силу каких-то причин этого не произошло при ее, к сожалению, короткой жизни. Но и после героической гибели в бою она не была удостоена заслуженной награды. Возможно, потому что тогда не практиковалось посмертное награждение геройски погибших в боях.
Несколько военнослужащих-женщин, активно участвовавших в военных действиях на фронтах гражданской войны и проявивших способности в военном деле, были направлены на учебу в Военную академию РККА (позже — Военная академия имени М.В. Фрунзе). Армейская служба Александры Богат началась в июне 1919 года. Когда части РККА вошли в Харьков, она была назначена комиссаром госпиталей Красного креста. Затем ее утвердили комиссаром санитарного управления дивизии. В должности комиссара по эвакуации прифронтовой полосы проявила себя хорошим организатором. Принимала участие в боях против махновцев. Затем в 1922 году была направлена на учебу в 1-ю кавалерийскую школу в Москву. Училась прилежно и по выпуску была награждена золотыми часами. Получила назначение командиром взвода в 19-й кавполк 1-й конармии. Спустя 2 года была назначена начальником разведки 21-го кавполка. Затем 3 учебных года провела в стенах Военной академии РККА. Казалось бы, вся жизнь и карьера впереди. Однако после 8 лет службы А.П. Богат пришлось уйти в запас из-за подорванного за годы гражданской войны здоровья. Среди выпускниц академии тех лет были кавалеры ордена Красное Знамя Флёрова — Сахновская М.Ф. и Булле М.О. Вместе с ними получили высшее военное образование еще несколько военнослужащих-женщин — А.З. Виноградова, А.Н. Урванцева-Левицкая, Л.А. Севостьянова и М.М. Янковская. В дальнейшем их судьбы сложились по-разному, а достичь армейских высот довелось лишь комдиву М.Ф. Сахновской.
Продолжение следует...
Сразу отметим, что эти списки даже спустя почти столетие, остаются не до конца выверенными. Причины тому разные, но среди них есть и такая, что объективно затрудняет работу по идентификации личностей военнослужащих-женщин, награжденных орденом Красное Знамя за боевые подвиги и отличия в годы гражданской войны. Историками, краеведами и другими исследователями периодически выявляются факты, когда работницы и крестьянки записывались в Красную Армию под мужскими именами. Таких случаев было немало в годы 1-й мировой войны, но тогда существовал запрет на службу женщин в армии. После октября 1917 года их уравняли в правах с мужчинами, тем самым сняв все ограничения и запреты в отношении военной службы. Однако такие факты известны. Например, случай с Е. А. Осадчей, которая записалась добровольно в Красную Армию под именем Ивана Герасимовича Хаустова. Служила она красноармейцем в 209-м стрелковом полку. Храбро воевала, стойко переносила тяготы фронтовой службы. Более того, 15 июля 1919 года в тяжелом бою около деревни Узбеково она проявила мужество и отличилась в схватке с врагом. За совершенный подвиг женщина под мужским именем Ивана Хаустова была награждена орденом Красное Знамя. Конечно, это были редкие случаи по сравнению с 1-й мировой войной, но они имели место. Тем не менее, нами выделены несколько кластеров, которые, на наш взгляд, позволяют распределить женщин-краснознаменок по основным направлениям их военной службы в период гражданской войны.
На помощь раненному красноармейцу
Известная деятельница российского и международного женского движения А.М. Коллонтай считала: «Организованное участие в военном деле работницы и крестьянки начали принимать в Советской Республике лишь с конца 18 года». С ноября 1919 года на фронте появились красные сестры, прошедшие специальные курсы наркомздрава. В том же году их было подготовлено 1264, а год спустя еще 2 442 женщины медсестры были в строю Красной Армии.
Не случайно, первой военнослужащей-женщиной, удостоенной высшего знака отличия РСФСР, стала санитарка Дарья Кржановская. Воевала она в 37-м кавалерийском полку, который в составе 7-й кавалерийской дивизии летом 1919 года вел ожесточенные бои в районе Нижней Волги на ближних подступах к Астрахани. Под непрерывным огнем противника Дарья непосредственно находилась на передовой, где перевязывала раненых бойцов и выносила их с поля боя. За мужество и спасение многих жизней раненных красноармейцев она была в 1919 году награждена орденом Красное Знамя.
В 1924 году газета «Красная звезда» в рубрике «Страна должна знать своих героев» опубликовала портрет и статью о кавалере ордена Красное Знамя Фирковской Е.И. Она в июле 1920 года помогла спасти от белополяков обозы 1-й конармии под Бродами. Вступила в Красную армию в качестве сестры милосердия 21-го полка Петроградской дивизии и воевала в составе 1-й конармии. После тяжелой контузии под Львовом попала в госпиталь. За боевые отличия и мужество в боях была награждена в 1923 году орденом Красное Знамя.
Спустя почти 40 лет после окончания гражданской войны З. Игумнова писала, что точных сведений о числе подготовленных для фронта медсестер и санитарок «почти нет». Движение было массовым. По некоторым данным, более 6 000 женщин окончили курсы красных сестер. Всего к 1 ноября 1920 года в рядах Красной армии, — как отмечала в своей книге А.П. Богат, — находилось 10 830 медицинских сестёр. Общую численность медперсонала в армии А. П. Богат в статье в журнале «Коммунистка» оценивала по состоянию на август 1920 года в 20099 человек.
Фронтовые медработники ежедневно рисковали своей жизней на передовой. Сестра милосердия перевязочного отряда Елизавета Койдо была награждена орденом Красное Знамя за то, что, находясь беспрерывно в цепи с красноармейцами, бесстрашно исполняла свой долг, оказывая помощь раненным в самых опасных местах боя. В бою 22 марта1919 года у деревни Симула медсестра сама была тяжело ранена. Санитарка 522-го стрелкового полка Сусанна Войнич 21 марта 1920 года в бою у Новгород-Волынского, находясь под сильным орудийным, пулеметным и ружейным огнем противника, самоотверженно оказывала красноармейцам медицинскую помощь на месте боя, пока не была сражена разорвавшимся снарядом, получив около 30 ранений. За проявленный героизм и самоотверженность ей был вручен высший знак пролетарского отличия.
Деревская Вера служила младшим врачом перевязочного отряда 3-го запасного стрелкового полка. Получила орден за то, что 27 октября 1919 года, по собственной инициативе, выдвинула свой отряд-летучку в обстреливаемую неприятелем деревню Куприяновку, где, по полученным сведениям, было много раненых красных бойцов, нуждавшихся в медицинской помощи. Там она в течение суток работала под пулеметным и ружейным огнем противника, постоянно рискуя своей жизнью, так как здание, где разместилась медицинская летучка, было буквально изрешечено пулями белогвардейцев.
Журнал «Коммунистка» в 1922 году писал о боевом пути кавалера ордена Красное Знамя Зинаиды Патрикеевой. В 1918 году она в Екатеринославе вступила санитаркой в ряды Красной Армии. Затем окончила 3-х месячные курсы сестер милосердия и была направлена в 61 полк 1-й конармии. В 1920 году в бою с поляками под ней убило лошадь, а сама она была ранена осколком снаряда, но осталась в строю. После другого тяжелого ранения попала в госпиталь. Вернулась в строй, однако под Ровно опять получила ранение в правую руку, хотя и снова осталась в строю, продолжая перевязывать раненных красноармейцев. Однажды во время ночного боя у пулеметной команды закончились пулеметные ленты. Она, не обращая внимание на раны, верхом отправилась в обоз и вовремя доставила патроны. Часть перешла в наступление и отбросила противника. «Я не имела понятия, что мною совершены революционные подвиги. — рассказывала героиня позже. — Ведь все то, что я делала, было моей простой обязанностью». За отличия и храбрость в боях она была награждена первым советским орденом.
Не менее отважно сражалась Мария Еремеева, медицинская сестра в эскадроне летучей почты 4-й кавалерийской дивизии. В приказе Реввоенсовета Республики было сказано об ее исключительной отваге и самоотверженности в боях на польском и врангелевском фронтах. Особо она отличилась в бою под станицей Алексеевской. А другая красная сестра Ольга Ясинская из 19-го кавалерийского полка проявила мужество и самоотверженность в бою под станцией Выгодонка в 1920 году. Рассказывать о смелых женщинах-медработниках огненных годов Гражданской войны можно долго. Помимо выполнения своих прямых функций, им нередко приходилось брать в руки оружие и занимать место среди красноармейцев. Всего по состоянию на октябрь 1926 года орденами Красное Знамя РСФСР были отмечены 19 военнослужащих-женщин из числа медработников, отличившихся на фронтах гражданской войны. Среди них были 2 врача, 3 лекарских помощника (лекпома), фельдшер, а остальные — красные сестры милосердия. Их подвиги описывались в военной печати и всячески пропагандировались. Так, газета «Красный кавалерист» 31 августа 1920 года в заметке «Героиня-санитарка» рассказала о подвиге санитарки 5-го эскадрона 19-го кавполка 4-й кавдивизии Таисии Плотниковой.
Женщина с винтовкой в армейском строю
По сравнению с общим числом женщин в РККА, которое в годы гражданской войны (по разным данным) изменялось в пределах примерно от 60 до 75 тыс. человек, число женщин бойцов и командиров сравнительно невелико. И это вполне объяснимо, поскольку война — это не женское дело. Тем не менее женщины воевали на передовой наравне с красноармейцами-мужчинами. При этом 11 военнослужащих-женщин из строевых частей были награждены за героизм в боях с врагами республики высшей наградой — орденом Красное Знамя Р.С.Ф.С.Р.
Первыми были отмечены высшим знаком отличия Ростовцева Нина Николаевна и Павлина Ивановна Кузнецова. Красноармеец 149-го, а затем пулеметчица 72-го стрелкового полка Нина Ростовцева 16 декабря 1919 года в критической обстановке боя самостоятельно приняла на себя огромную ответственность и смертельный риск. Когда противник перекрыл дорогу нашим отходящим частям, она, сознавая безвыходное положение своих товарищей по оружию и угрозу их окружения, выкатила свой пулемет на открытую позицию и, несмотря на обстрел со стороны противника, открыла огонь по врагу. Своими умелыми действиями и меткой стрельбой она заставила отойти вражеский пулеметный расчет и тем самым открыла путь для своих частей. Своим героическим поступком в условиях непрерывного обстрела пулеметчица Ростовцева спасла многих красноармейцев от верной гибели и пленения. За свой подвиг она была в 1920 году удостоена ордена Красное Знамя.
Награждена была и пулеметчица 35-го кавполка 1-й Конной армии Павлина Кузнецова. Ее имя было хорошо известно буденовцам, поскольку девушка успела показать себя смелым воином и отличилась во многих боях. Однажды у села Непадовка Киевской губернии разведывательное подразделение полка попало в засаду и было окружено. Гибель казалась неизбежной. И лишь меткий огонь пулемета Павлины помог отряду спастись. На ее счету таких боевых эпизодов было немало, а счет врагам шел на десятки. Приказом Реввоенсовета СССР в 1923 году «наводчица пулемета» Павлина Кузнецова была награждена орденом Красное Знамя. Ее имя среди лучших бойцов-конармейцев назвал С.М. Буденный в своих книгах «Пройденный путь». Что же касается ордена, то «к нему, — как вспоминал позже командарм, — представлялись лишь герои из героев».
В своих воспоминаниях орденоносец Елена Кузнецова писала о фронтовых эпизодах, в которых всякое случалось. Война — это суровое испытание даже для мужчин, а уж тем более для женщин. Служила она во 2-м эскадроне 32 -го кавполка 4-й кавбригады. Храбро воевала, не раз отличалась в трудных ситуациях. В боях получила 2 ранения и дважды была контужена.
Среди награжденных высшим знаком пролетарского отличия за проявленный героизм на фронтах гражданской войны и в связи с 10-летием РККА было 9 рядовых красноармейцев различных воинских специальностей и единственная женщина- командир роты. Были удостоены орденов Красное Знамя бывшие рядовые красноармейцы Бережная Е.А., Верхозина Е.Г., Вишнякова П.И., Глотова-Николаева М.Ф., Друзилова (Свирцева) М., Медовникова Г.П. Их подвиги описаны в литературе. Им посвящены публикации их земляков-краеведов. В местных краеведческих музеях и залах Воинской Славы подвигам женщин-краснознаменок посвящены стенды и отдельные экспозиции. В прежние годы все они принимали активное участие в военно-патриотическом воспитании молодежи, занимались общественной работой.
Например, кавалер ордена Красное Знамя Ломакова-Холодова Лина Степановна в армейской жизни была не новичок. Еще в годы 1-й мировой войны она окончила курсы сестер милосердия и заботилась о раненных в прифронтовых госпиталях. После добровольно вступила в Красную Армию. Служила медсестрой, выполняла разведывательные задания. В мае 1918 года оказалась в Пензе, где с оружием в руках встретила белочешский мятеж. Потом воевала в составе 1-го Пензенского полка. Хорошо ориентировалась в боевой обстановке и умела принимать смелые решения. Храбро участвовала в подрыве вражеского бронепоезда. А когда их полк попал в белогвардейскую засаду, она в качестве проводника вывела бойцов из окружения. За свои подвиги Лина Степановна была удостоена ордена Красное Знамя. Затем воевала в частях дивизии под командованием Н.А. Щорса против белополяков. В 1920 году при выполнении очередного разведывательного задания попала в засаду польской контрразведки. Была приговорена к смертной казни и 2 года провела в польской тюрьме. Позже она вместе с другими красноармейцами была обменена на польских военнопленных.
Женщины-командиры в боях и учебе
Единственной женщиной-красным командиром, которая была удостоена высшего знака отличия — ордена Красное Знамя, стала Овчинникова Ольга Митрофановна. В Красную Армию она вступила добровольно в марте 1918 года. Быстро проявила свою смелость и сообразительность, готовность на решительные и, порой, отчаянные поступки в боевой обстановке. Начальники увидели в ней задатки будущего командира и направили в Москву на 6-е Советские командные курсы. После успешного полугодового обучения она была назначена командиром роты 1-го Казанского стрелкового полка. Затем ее, уже как бывалого и опытного ротного командира, назначили в 13-ю армию на должность командира батальона 371-го стрелкового полка.
Надо отметить, что О.М. Овчинникова, действительно, является единственной краснознаменкой, удостоенной высшей награды за отличия во время пребывания на командном посту. Однако в армейских рядах были и другие женщины-командиры. Так, 1-ю Московскую революционную пулеметную школу окончили, как минимум, 3 женщины, которые были выпущены командирами и инструкторами пулеметного дела в войска. Речь идет о выпускницах А.И. Новиковой, Э.М. Глазер и Е.Я. Барской.
Среди женщин, находившихся в Красной Армии на руководящих постах надо назвать единственную женщину-командира бронепоезда Л.Г. Мокиевскую-Зубок. За свои подвиги на фронте, мужество и умелое командование она, безусловно, была достойна награждения орденом Красное Знамя. Однако в силу каких-то причин этого не произошло при ее, к сожалению, короткой жизни. Но и после героической гибели в бою она не была удостоена заслуженной награды. Возможно, потому что тогда не практиковалось посмертное награждение геройски погибших в боях.
Несколько военнослужащих-женщин, активно участвовавших в военных действиях на фронтах гражданской войны и проявивших способности в военном деле, были направлены на учебу в Военную академию РККА (позже — Военная академия имени М.В. Фрунзе). Армейская служба Александры Богат началась в июне 1919 года. Когда части РККА вошли в Харьков, она была назначена комиссаром госпиталей Красного креста. Затем ее утвердили комиссаром санитарного управления дивизии. В должности комиссара по эвакуации прифронтовой полосы проявила себя хорошим организатором. Принимала участие в боях против махновцев. Затем в 1922 году была направлена на учебу в 1-ю кавалерийскую школу в Москву. Училась прилежно и по выпуску была награждена золотыми часами. Получила назначение командиром взвода в 19-й кавполк 1-й конармии. Спустя 2 года была назначена начальником разведки 21-го кавполка. Затем 3 учебных года провела в стенах Военной академии РККА. Казалось бы, вся жизнь и карьера впереди. Однако после 8 лет службы А.П. Богат пришлось уйти в запас из-за подорванного за годы гражданской войны здоровья. Среди выпускниц академии тех лет были кавалеры ордена Красное Знамя Флёрова — Сахновская М.Ф. и Булле М.О. Вместе с ними получили высшее военное образование еще несколько военнослужащих-женщин — А.З. Виноградова, А.Н. Урванцева-Левицкая, Л.А. Севостьянова и М.М. Янковская. В дальнейшем их судьбы сложились по-разному, а достичь армейских высот довелось лишь комдиву М.Ф. Сахновской.
Продолжение следует...
- Автор:
- Михаил Сухоруков
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