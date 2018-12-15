История

Красны девицы с орденом на блузке. Часть 2

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Надо признать, что распределение женщин-краснознаменок по принадлежности к тому или иному виду военной деятельности оказалось непростой задачей. Фронтовички за годы гражданской войны в силу служебной необходимости не раз меняли сферу своей деятельности. Санитарки становились бойцами, медсестры переходили на политическую работу, рядовые красноармейцы уходили в разведку и на иные места военной службы. По мере возможности, когда это можно было подтвердить документами и фактами, нами проведено распределение женщин-орденоносцев по нескольким категориям. За основу были взяты их должности, указанные при награждении в списке 1926 года и в приказе к 10-летию РККА от февраля 1928 года.

Красны девицы с орденом на блузке. Часть 2



Сразу отметим, что эти списки даже спустя почти столетие, остаются не до конца выверенными. Причины тому разные, но среди них есть и такая, что объективно затрудняет работу по идентификации личностей военнослужащих-женщин, награжденных орденом Красное Знамя за боевые подвиги и отличия в годы гражданской войны. Историками, краеведами и другими исследователями периодически выявляются факты, когда работницы и крестьянки записывались в Красную Армию под мужскими именами. Таких случаев было немало в годы 1-й мировой войны, но тогда существовал запрет на службу женщин в армии. После октября 1917 года их уравняли в правах с мужчинами, тем самым сняв все ограничения и запреты в отношении военной службы. Однако такие факты известны. Например, случай с Е. А. Осадчей, которая записалась добровольно в Красную Армию под именем Ивана Герасимовича Хаустова. Служила она красноармейцем в 209-м стрелковом полку. Храбро воевала, стойко переносила тяготы фронтовой службы. Более того, 15 июля 1919 года в тяжелом бою около деревни Узбеково она проявила мужество и отличилась в схватке с врагом. За совершенный подвиг женщина под мужским именем Ивана Хаустова была награждена орденом Красное Знамя. Конечно, это были редкие случаи по сравнению с 1-й мировой войной, но они имели место. Тем не менее, нами выделены несколько кластеров, которые, на наш взгляд, позволяют распределить женщин-краснознаменок по основным направлениям их военной службы в период гражданской войны.

На помощь раненному красноармейцу

Известная деятельница российского и международного женского движения А.М. Коллонтай считала: «Организованное участие в военном деле работницы и крестьянки начали принимать в Советской Республике лишь с конца 18 года». С ноября 1919 года на фронте появились красные сестры, прошедшие специальные курсы наркомздрава. В том же году их было подготовлено 1264, а год спустя еще 2 442 женщины медсестры были в строю Красной Армии.

Не случайно, первой военнослужащей-женщиной, удостоенной высшего знака отличия РСФСР, стала санитарка Дарья Кржановская. Воевала она в 37-м кавалерийском полку, который в составе 7-й кавалерийской дивизии летом 1919 года вел ожесточенные бои в районе Нижней Волги на ближних подступах к Астрахани. Под непрерывным огнем противника Дарья непосредственно находилась на передовой, где перевязывала раненых бойцов и выносила их с поля боя. За мужество и спасение многих жизней раненных красноармейцев она была в 1919 году награждена орденом Красное Знамя.

В 1924 году газета «Красная звезда» в рубрике «Страна должна знать своих героев» опубликовала портрет и статью о кавалере ордена Красное Знамя Фирковской Е.И. Она в июле 1920 года помогла спасти от белополяков обозы 1-й конармии под Бродами. Вступила в Красную армию в качестве сестры милосердия 21-го полка Петроградской дивизии и воевала в составе 1-й конармии. После тяжелой контузии под Львовом попала в госпиталь. За боевые отличия и мужество в боях была награждена в 1923 году орденом Красное Знамя.

Спустя почти 40 лет после окончания гражданской войны З. Игумнова писала, что точных сведений о числе подготовленных для фронта медсестер и санитарок «почти нет». Движение было массовым. По некоторым данным, более 6 000 женщин окончили курсы красных сестер. Всего к 1 ноября 1920 года в рядах Красной армии, — как отмечала в своей книге А.П. Богат, — находилось 10 830 медицинских сестёр. Общую численность медперсонала в армии А. П. Богат в статье в журнале «Коммунистка» оценивала по состоянию на август 1920 года в 20099 человек.

Фронтовые медработники ежедневно рисковали своей жизней на передовой. Сестра милосердия перевязочного отряда Елизавета Койдо была награждена орденом Красное Знамя за то, что, находясь беспрерывно в цепи с красноармейцами, бесстрашно исполняла свой долг, оказывая помощь раненным в самых опасных местах боя. В бою 22 марта1919 года у деревни Симула медсестра сама была тяжело ранена. Санитарка 522-го стрелкового полка Сусанна Войнич 21 марта 1920 года в бою у Новгород-Волынского, находясь под сильным орудийным, пулеметным и ружейным огнем противника, самоотверженно оказывала красноармейцам медицинскую помощь на месте боя, пока не была сражена разорвавшимся снарядом, получив около 30 ранений. За проявленный героизм и самоотверженность ей был вручен высший знак пролетарского отличия.

Деревская Вера служила младшим врачом перевязочного отряда 3-го запасного стрелкового полка. Получила орден за то, что 27 октября 1919 года, по собственной инициативе, выдвинула свой отряд-летучку в обстреливаемую неприятелем деревню Куприяновку, где, по полученным сведениям, было много раненых красных бойцов, нуждавшихся в медицинской помощи. Там она в течение суток работала под пулеметным и ружейным огнем противника, постоянно рискуя своей жизнью, так как здание, где разместилась медицинская летучка, было буквально изрешечено пулями белогвардейцев.

Журнал «Коммунистка» в 1922 году писал о боевом пути кавалера ордена Красное Знамя Зинаиды Патрикеевой. В 1918 году она в Екатеринославе вступила санитаркой в ряды Красной Армии. Затем окончила 3-х месячные курсы сестер милосердия и была направлена в 61 полк 1-й конармии. В 1920 году в бою с поляками под ней убило лошадь, а сама она была ранена осколком снаряда, но осталась в строю. После другого тяжелого ранения попала в госпиталь. Вернулась в строй, однако под Ровно опять получила ранение в правую руку, хотя и снова осталась в строю, продолжая перевязывать раненных красноармейцев. Однажды во время ночного боя у пулеметной команды закончились пулеметные ленты. Она, не обращая внимание на раны, верхом отправилась в обоз и вовремя доставила патроны. Часть перешла в наступление и отбросила противника. «Я не имела понятия, что мною совершены революционные подвиги. — рассказывала героиня позже. — Ведь все то, что я делала, было моей простой обязанностью». За отличия и храбрость в боях она была награждена первым советским орденом.

Не менее отважно сражалась Мария Еремеева, медицинская сестра в эскадроне летучей почты 4-й кавалерийской дивизии. В приказе Реввоенсовета Республики было сказано об ее исключительной отваге и самоотверженности в боях на польском и врангелевском фронтах. Особо она отличилась в бою под станицей Алексеевской. А другая красная сестра Ольга Ясинская из 19-го кавалерийского полка проявила мужество и самоотверженность в бою под станцией Выгодонка в 1920 году. Рассказывать о смелых женщинах-медработниках огненных годов Гражданской войны можно долго. Помимо выполнения своих прямых функций, им нередко приходилось брать в руки оружие и занимать место среди красноармейцев. Всего по состоянию на октябрь 1926 года орденами Красное Знамя РСФСР были отмечены 19 военнослужащих-женщин из числа медработников, отличившихся на фронтах гражданской войны. Среди них были 2 врача, 3 лекарских помощника (лекпома), фельдшер, а остальные — красные сестры милосердия. Их подвиги описывались в военной печати и всячески пропагандировались. Так, газета «Красный кавалерист» 31 августа 1920 года в заметке «Героиня-санитарка» рассказала о подвиге санитарки 5-го эскадрона 19-го кавполка 4-й кавдивизии Таисии Плотниковой.

Женщина с винтовкой в армейском строю

По сравнению с общим числом женщин в РККА, которое в годы гражданской войны (по разным данным) изменялось в пределах примерно от 60 до 75 тыс. человек, число женщин бойцов и командиров сравнительно невелико. И это вполне объяснимо, поскольку война — это не женское дело. Тем не менее женщины воевали на передовой наравне с красноармейцами-мужчинами. При этом 11 военнослужащих-женщин из строевых частей были награждены за героизм в боях с врагами республики высшей наградой — орденом Красное Знамя Р.С.Ф.С.Р.


Первыми были отмечены высшим знаком отличия Ростовцева Нина Николаевна и Павлина Ивановна Кузнецова. Красноармеец 149-го, а затем пулеметчица 72-го стрелкового полка Нина Ростовцева 16 декабря 1919 года в критической обстановке боя самостоятельно приняла на себя огромную ответственность и смертельный риск. Когда противник перекрыл дорогу нашим отходящим частям, она, сознавая безвыходное положение своих товарищей по оружию и угрозу их окружения, выкатила свой пулемет на открытую позицию и, несмотря на обстрел со стороны противника, открыла огонь по врагу. Своими умелыми действиями и меткой стрельбой она заставила отойти вражеский пулеметный расчет и тем самым открыла путь для своих частей. Своим героическим поступком в условиях непрерывного обстрела пулеметчица Ростовцева спасла многих красноармейцев от верной гибели и пленения. За свой подвиг она была в 1920 году удостоена ордена Красное Знамя.

Награждена была и пулеметчица 35-го кавполка 1-й Конной армии Павлина Кузнецова. Ее имя было хорошо известно буденовцам, поскольку девушка успела показать себя смелым воином и отличилась во многих боях. Однажды у села Непадовка Киевской губернии разведывательное подразделение полка попало в засаду и было окружено. Гибель казалась неизбежной. И лишь меткий огонь пулемета Павлины помог отряду спастись. На ее счету таких боевых эпизодов было немало, а счет врагам шел на десятки. Приказом Реввоенсовета СССР в 1923 году «наводчица пулемета» Павлина Кузнецова была награждена орденом Красное Знамя. Ее имя среди лучших бойцов-конармейцев назвал С.М. Буденный в своих книгах «Пройденный путь». Что же касается ордена, то «к нему, — как вспоминал позже командарм, — представлялись лишь герои из героев».

В своих воспоминаниях орденоносец Елена Кузнецова писала о фронтовых эпизодах, в которых всякое случалось. Война — это суровое испытание даже для мужчин, а уж тем более для женщин. Служила она во 2-м эскадроне 32 -го кавполка 4-й кавбригады. Храбро воевала, не раз отличалась в трудных ситуациях. В боях получила 2 ранения и дважды была контужена.

Среди награжденных высшим знаком пролетарского отличия за проявленный героизм на фронтах гражданской войны и в связи с 10-летием РККА было 9 рядовых красноармейцев различных воинских специальностей и единственная женщина- командир роты. Были удостоены орденов Красное Знамя бывшие рядовые красноармейцы Бережная Е.А., Верхозина Е.Г., Вишнякова П.И., Глотова-Николаева М.Ф., Друзилова (Свирцева) М., Медовникова Г.П. Их подвиги описаны в литературе. Им посвящены публикации их земляков-краеведов. В местных краеведческих музеях и залах Воинской Славы подвигам женщин-краснознаменок посвящены стенды и отдельные экспозиции. В прежние годы все они принимали активное участие в военно-патриотическом воспитании молодежи, занимались общественной работой.

Например, кавалер ордена Красное Знамя Ломакова-Холодова Лина Степановна в армейской жизни была не новичок. Еще в годы 1-й мировой войны она окончила курсы сестер милосердия и заботилась о раненных в прифронтовых госпиталях. После добровольно вступила в Красную Армию. Служила медсестрой, выполняла разведывательные задания. В мае 1918 года оказалась в Пензе, где с оружием в руках встретила белочешский мятеж. Потом воевала в составе 1-го Пензенского полка. Хорошо ориентировалась в боевой обстановке и умела принимать смелые решения. Храбро участвовала в подрыве вражеского бронепоезда. А когда их полк попал в белогвардейскую засаду, она в качестве проводника вывела бойцов из окружения. За свои подвиги Лина Степановна была удостоена ордена Красное Знамя. Затем воевала в частях дивизии под командованием Н.А. Щорса против белополяков. В 1920 году при выполнении очередного разведывательного задания попала в засаду польской контрразведки. Была приговорена к смертной казни и 2 года провела в польской тюрьме. Позже она вместе с другими красноармейцами была обменена на польских военнопленных.

Женщины-командиры в боях и учебе

Единственной женщиной-красным командиром, которая была удостоена высшего знака отличия — ордена Красное Знамя, стала Овчинникова Ольга Митрофановна. В Красную Армию она вступила добровольно в марте 1918 года. Быстро проявила свою смелость и сообразительность, готовность на решительные и, порой, отчаянные поступки в боевой обстановке. Начальники увидели в ней задатки будущего командира и направили в Москву на 6-е Советские командные курсы. После успешного полугодового обучения она была назначена командиром роты 1-го Казанского стрелкового полка. Затем ее, уже как бывалого и опытного ротного командира, назначили в 13-ю армию на должность командира батальона 371-го стрелкового полка.

Надо отметить, что О.М. Овчинникова, действительно, является единственной краснознаменкой, удостоенной высшей награды за отличия во время пребывания на командном посту. Однако в армейских рядах были и другие женщины-командиры. Так, 1-ю Московскую революционную пулеметную школу окончили, как минимум, 3 женщины, которые были выпущены командирами и инструкторами пулеметного дела в войска. Речь идет о выпускницах А.И. Новиковой, Э.М. Глазер и Е.Я. Барской.

Среди женщин, находившихся в Красной Армии на руководящих постах надо назвать единственную женщину-командира бронепоезда Л.Г. Мокиевскую-Зубок. За свои подвиги на фронте, мужество и умелое командование она, безусловно, была достойна награждения орденом Красное Знамя. Однако в силу каких-то причин этого не произошло при ее, к сожалению, короткой жизни. Но и после героической гибели в бою она не была удостоена заслуженной награды. Возможно, потому что тогда не практиковалось посмертное награждение геройски погибших в боях.

Несколько военнослужащих-женщин, активно участвовавших в военных действиях на фронтах гражданской войны и проявивших способности в военном деле, были направлены на учебу в Военную академию РККА (позже — Военная академия имени М.В. Фрунзе). Армейская служба Александры Богат началась в июне 1919 года. Когда части РККА вошли в Харьков, она была назначена комиссаром госпиталей Красного креста. Затем ее утвердили комиссаром санитарного управления дивизии. В должности комиссара по эвакуации прифронтовой полосы проявила себя хорошим организатором. Принимала участие в боях против махновцев. Затем в 1922 году была направлена на учебу в 1-ю кавалерийскую школу в Москву. Училась прилежно и по выпуску была награждена золотыми часами. Получила назначение командиром взвода в 19-й кавполк 1-й конармии. Спустя 2 года была назначена начальником разведки 21-го кавполка. Затем 3 учебных года провела в стенах Военной академии РККА. Казалось бы, вся жизнь и карьера впереди. Однако после 8 лет службы А.П. Богат пришлось уйти в запас из-за подорванного за годы гражданской войны здоровья. Среди выпускниц академии тех лет были кавалеры ордена Красное Знамя Флёрова — Сахновская М.Ф. и Булле М.О. Вместе с ними получили высшее военное образование еще несколько военнослужащих-женщин — А.З. Виноградова, А.Н. Урванцева-Левицкая, Л.А. Севостьянова и М.М. Янковская. В дальнейшем их судьбы сложились по-разному, а достичь армейских высот довелось лишь комдиву М.Ф. Сахновской.

Продолжение следует...
Автор:
Михаил Сухоруков
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