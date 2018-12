«Я сам решаю, кто в моей земле ведьма». Ведовские процессы в протестантском мире

Лукас Кранах Старший, портрет Мартина Лютера

«Взываю к тебе сатана, со всеми посланниками, да не примут они покоя, пока не доведут этого грешника до вечного стыда, пока не погубят его вода или веревка... Предписываю тебе, сатана, со всеми посланниками, чтобы, как я гашу эти светильники, так ты погасил свет его очей».

Фридрих I Прусский

Нюрнбергская дева

Статуя ведьмы в Гершлице (Северная Саксония), мемориал жертвам охоты на ведьм между 1560-1640 г.г.

«Кажется, вовлечено полгорода: профессора, студенты, пасторы, каноники, викарии и монахи уже арестованы и сожжены… Канцлер с супругой и жена его личного секретаря уже схвачены и казнены. На Рождество Пресвятой Богородицы казнили воспитанницу князя-епископа, девятнадцатилетнюю девушку, известную своей набожностью и благочестием… Трёх-четырёхлетних детей объявляют любовниками Дьявола. Сжигают студентов и мальчиков благородного происхождения 9-14 лет. В заключение скажу, что дела находятся в таком ужасном состоянии, что никто не знает, с кем можно говорить и сотрудничать».

Суд над ведьмой через взвешивание

«Библия учит нас, что ведьмы существуют и что их должно истребить. Бог прямо повелевает, чтобы все ведьмы и чародейки были умерщвлены, а закон Бога — всеобщий закон».

Жан Кальвин, портрет неизвестного художника 17 века

Кристиан IV, король Дании и Норвегии, при котором в норвежском городе Вардё были сожжено более 90 женщин

Горящий стул в мемориале сожженным ведьмам в г.Варде, Норвегия

Король Яков I

Памятник Элис Наттер, одной из женщин, сожженных при Якове I в Англии

Мэтью Хопкинс. Discovery of Witches

Дом ведьм в Салеме, где проходили судебные процессы 1692-1693 г.г.

Музей ведьм в Салеме

В музее салемских ведьм

Более чем прозрачный намек на салемских ведьм в фильме «Фокус-Покус» – действие происходит в 1693 г.

Эти же ведьмы в 1993 г. «развлекают» американскую публику в ночном клубе: I put a spell on you, я сказала! В роли Анатолия Кашпировского – Бетт Миддлер, Кэти Нэджими и Сара Джессика Паркер

Процесс над "ведьмами", Салем

Судебный процесс по делу салемских ведьм, рисунок 1876 г

Герман Кнопф, «Знак ведьмы»

Допрос ведьмы, Салем

Рэй Брэдбери

Уильям Фипс, губернатор штата Массачусетс

Мемориал салемским ведьмам

Памятник жертвам по делу о ведьмах в Салеме

«Охота на ведьм» – инспирированные церковью ведьмовские процессы, потрясшие Европу и ее колонии в XV–XVIII веках, бесспорно, являются одной из самых позорных страниц в истории Западноевропейской цивилизации. Более ста пятидесяти тысяч невинных людей были казнены по совершенно абсурдным, не подкрепленным никакими фактами обвинениям, миллионы их родственников и близких знакомых были разорены и обречены на нищенское существование. О католической «охоте на ведьм» было рассказано в статье Святая инквизиция Напомним, что началось все в 1484 г., когда папа римский признал реальность колдовства, которое прежде официально считалось обманом, что сеет дьявол. Уже в 1486 г. Генрих Инститорис и Яков Шпренгер издали книгу «Молот ведьм»: именно эта книга стала настольной для религиозных фанатиков всех европейских стран, которые почтительно написали к ней десятки тысяч страниц дополнений и комментариев. Может показаться странным, но преследование «ведьм» и «ведовские процессы» вовсе не были редкостью и в протестантском мире, где, казалось бы, указания римских пап не должны были являться руководством к действию. Однако люди, со всеми их достоинствами и недостатками, были одинаковы с обеих сторон Великого Раскола. Одинаковы были тексты Священного Писания (типа «Ворожеи не оставляй в живых» – Исход 22:18). И Мартин Лютер, который так удачно «ухватил Папу за тиару, а монахов – за брюхо», который безапелляционно называл христианские святыни и святые мощи «чёртовыми игрушками», в реальности ведьм не сомневался, считая их «злыми чертовыми шлюхами», и утверждал, что сам охотно сжигал бы их.Правда Мартин Лютер и самого римского папу очень ловко объявил пособником Сатаны. Все дело было в формуле отлучения от церкви, возникшей в XII веке:Это «предписание сатане» позволило Лютеру объявить папу Римского Антихристом и союзником дьявола. И, с точки зрения великого реформатора Церкви, сжечь папу римского было бы не менее полезно, чем какую-нибудь старуху-ведунью из Виттенберга или Кёльна. Возможно, даже, гораздо полезнее – если сжигать Иоанна XII, пившего за здоровье сатаны и превратившего в бордель Латеранскую базилику или Бонифация VIII, утверждавшего, что половая связь с мальчиками не более греховна, чем потирание ладоней. Тем более, что настоящие, знающие толк в лечебных травах ведьмы, (ведуньи-травницы, а не те, что с «Битвы экстрасенсов») и тогда, встречались весьма редко. Небольшой пример: препараты наперстянки (на их основе были созданы дигоксин и строфантин) стали применяться в официальной медицине после 1543 года, когда это растение было введено в европейскую фармакопею немецким врачом Фуксом, в то время, как в народной – начиная с V века в Риме, и с IX – в «варварской» Европе. И на фоне тогдашних европейских врачей, почитавших универсальной терапевтической манипуляцией кровопускание, некоторые ведьмы смотрелись весьма прогрессивно. Другое дело, что, как и в наши дни, среди них полно было всевозможных аферисток, что вызывало законное возмущение потребителей и клиентов (которые за нормальным декоктом дигиталиса пришли, а им какую-то гадость из помета летучих мышей и лягушачьих костей подсовывают).Следует сказать, что в отношении к ведьмам и колдовству у католиков и протестантов, все же, имелись существенные различия. Католики попытались унифицировать подход к расследованию ведовских дел, сделать его стандартным во всех, контролируемых ими городах и странах. Протестанты же действовали, что называется, кто во что горазд. И каждый маркграф или епископ самостоятельно определял, кто из окрестных жительниц – ведьма, также самостоятельно выбирая методы расследования и наказания. В лютеранских землях Саксония, Пфальц, Вюртемберг, например, в 1567—1582 г.г. появились собственные законы, направленные против ведьм – не менее кровавые и жестокие, чем католические. А Фридрих I Прусский «охоту на ведьм» не одобрял, и даже наказал одного из баронов, который сжег обвиненную в колдовстве 15-летнюю девочку.Немцы в этом отношении вообще оказались большими затейниками: мало того, что они стали рекордсменами по количеству применяемых к обвиняемым пыток (в некоторых землях – 56 видов), так еще и придумали для них ряд инновационных орудий. Например, «нюрнбергскую деву»: железный шкаф с острыми гвоздями внутри, особенностью которого была дополнительное мучение закрытым пространством. Люди, склонные к клаустрофобии, в этом страшном ящике не выдерживали и пары минут.А в городе Нейссе даже построили особую печь для сжигания ведьм, в которой были только в 1651 году сожжены 22 женщины (все-таки Генрихи Гиммлеры не приходят просто так – из ниоткуда).Общее число жертв ведовских процессов современные историки оценивают в 150 – 200 тысяч человек, не менее сотни тысяч из них погибли на территории Германии. Целое столетие Германия (и католическая, и протестантская ее части) корчилась в огне ведовских процессов. Особенно прославились на поприще борьбы с ведовством области, управляемые не светскими правителями, а епископами. Причем, католические иерархи Германии за помощью к инквизиторам Ватикана не обращались, и зверствовали на подвластной им территории самостоятельно. Так, епископ Вюрцбурга Филипп-Адольф фон Эренберг сжег 209 человек, в том числе 25 детей. Среди казненных им оказались самая красивая девушка города и студент, знавший слишком много иностранных языков. Князь-епископ Готфрид фон Дорнхейм (двоюродный брат Вюрцбургского) за 10 лет казнил в Бамберге 600 человек (1623-1633 г.г.). В числе сожжённых в этом городе в 1628 году оказались даже бургомистр Иоганн Юниус и вице-канцлер Георг Хаан. В Фульде судья Бальтазар Фосс сжег 700 «ведьм и колдунов», и сожалел лишь о том, что не смог довести это число до 1000. Мировой рекорд одновременного сожжения «ведьм» был установлен также в Германии, и именно протестантами: в саксонском городе Кведлинбурге в 1589 г. были казнены 133 человека.Об ужасе, царившем в Бонне начала XVII века известно из письма, оправленного одним из священников графу Вернеру фон Сальму:Апогей «охоты на ведьм» в Германии пришелся на период Тридцатилетней войны (1618-1648 г.г.) – воюющим сторонам нравилось обвинять противников в колдовстве. Ведовские процессы пошли на спад после вступления в Германию армии шведского короля Густава II, который в резкой форме потребовал и от католиков и от протестантов прекратить этот околоцерковный беспредел. С горячими шведскими парнями в военной форме в то время старались особо не связываться, поэтому мнение «Льва Севера» многими было услышано. К тому же, по естественным причинам, постепенно умирали, оставляя за собой буквально пустыню, наиболее одиозные, бешеные и непримиримые идеологи ведовских процессов. Все костры не угасли разом, и продолжали загораться то в одном, то в другом немецком городе, но, медленно и мучительно, Германия все же начала приходить в себя.В Нидерландах к выявлению «ведьм» подходили более рационально – путем взвешивания: считалось, что метла может поднять в воздух женщину весом не более 50 кг (у несчастной женщины, таким образом, появлялся шанс снять с себя хотя бы часть обвинений). «Ведьмины весы» в голландском городе Аудерватер считались самыми точными в Европе, местные чиновники отличались честностью, сертификаты этой весовой палаты весьма ценились и приносили городу немалый доход.Помогал такой сертификат не всем, о чем свидетельствует эта гравюра голландского художника Яна Люкейна с изображением казни «ведьмы» Анны Хендрикс – 1571 г, Амстердам:А вот англичане в Эйлсбери со взвешиванием «ведьм» откровенно жульничали: в качестве противовеса там использовали Библию в чугунном переплете – если весы оказывались не сбалансированными (в любую сторону), подозреваемую объявляли колдуньей.Черным годом в истории Нидерландов стал 1613, когда после эпидемии, закончившейся гибелью сотен детей, были сожжены сразу 63 «ведьмы».В Кальвинистской Женеве искоренение «противного Господу колдовства» было объявлено задачей государственного значения. Кальвин прямо говорил:Чтобы смерть ведьмы или еретика не была слишком быстрой и легкой, Кальвин приказывал сжигать их на сырых дровах.Во всех кантонах Швейцарии только в одном 1542 г. было сожжено около 500 «ведьм».В находящейся на другом конце Европы протестантской Швеции (и вассальной по отношению к ней Финляндии) пытки к подозреваемым в колдовстве были запрещены, и особого фанатизма в преследовании ведьм долгое время не наблюдалось. Единственной женщиной, заживо сожженной на территории этой страны (обычное дело в Германии, Голландии или Австрии) стала Мэлин Матсдоттер, которая не признала себя виновной и не закричала даже на костре, чем, кстати, очень испугала «зрителей». Но в середине XVII века пароксизм общеевропейского безумия вдруг сотряс и эту страну. Главным событием и апогеем тамошней «охоты на ведьм» стал процесс 1669 года. Тогда на смерть за колдовство были осуждены 86 женщин и 15 детей. Еще 56 детей на том же процессе были приговорены к наказанию палками: 36 прогнали сквозь солдатский строй с розгами, и потом в течение года били плетью по рукам один раз в неделю. 20 других били розгами по рукам в три последующих воскресенья. В шведских церквях потом еще долго по этому поводу возносились благодарственные молитвы о спасении страны от Дьявола. После этого преследование «ведьм» резко пошло на спад. Но лишь в 1779 г. шведский король Густав III изъял судебные предписания о колдовстве из свода законов страны.В Дании и Норвегии ситуация была сложнее. Во-первых, имели свое значение близость и более тесные контакты с полыхающей в кострах ведьмовских процессов Германией. Во-вторых, применять пытки к подозреваемым в колдовстве там разрешались. Особенно отметился на поприще борьбы с «ведьмами» считающийся вполне «положительным» и прогрессивным король Дании и Норвегии Кристиан IV. Достаточно сказать, что во время его правления, в норвежском городе Вардё с населением около 2000 человек, была сожжена 91 женщина. В настоящее время в этом городе можно увидеть памятник жертвам «охотников на ведьм».В Британии король Яков I (он же король Шотландии Яков VI Стюарт) не поленился написать трактат, посвященный демонологии (1597 г.). Борьбу с демонами и ведьмами этот монарх считал своим личным делом, и даже воображал, что Дьявол преследует его за ревность в служении Церкви. В 1603 году им был издан закон, признающий колдовство уголовным преступлением. Интересно, что шторм, в который однажды попал корабль этого короля (жениха датской принцессы), был официально признан деянием враждебно настроенных к нему ведьм – в Дании были получены «признательные показания». Заказчиком признали дальнего родственника короля – Фрэнсиса Стюарта, пятого графа Босуэлл. Это «расследование» значительно укрепило Якова в его ненависти к «дьяволу», результатом которой, по некоторым данным, могли стать в общей сложности около 4000 женщин в Шотландии.Яков I не был одинок в своём рвении. В конце XVII века богослов Ричард Бакстер (которого называли «самым великим из пуритан») в книге «Доказательство существования мира духов» призвал к крестовому походу против «секты Сатаны». Опубликован сей труд был в 1691 году – за год до трагических событий в американском Салеме.Поскольку сожжение в Британии служило стандартным наказанием за государственную измену, ведьм и колдунов в этой стране казнили через повешение. А наиболее распространенной пыткой было лишение сна.Преследование колдунов и ведьм в Британии продолжилось и в период Республики. Эти предрассудки и суеверия английские колонисты, к сожалению, перенесли и на территорию Нового Света. В американском штате Массачусетс по обвинению в колдовстве было казнено 28 человек. Первой в Бостоне в 1688 г. по обвинению в колдовстве была арестована, осуждена и повешена прачка Гуди Гловер. Её печальная судьба никак не повлияла на состояние якобы околдованных ею детей. Тем не менее, используя материалы данного процесса, некий Коттон Матер опубликовал книгу о ведьмах и колдовстве. Но самый страшный и позорный в США ведьмовской процесс произошел в 1692-1693 г.г. в небольшом городке Салем, основанном пуританами в 1626 году. По совершенно абсурдным обвинениям тогда было арестовано около 200 человек. Из них 19 были повешены, 1 задавлен камнями, четверо умерли в тюрьме, семеро были осуждены, но получили отсрочку приговора, одна женщина, которую длительное время без суда держали в тюрьме, в итоге была продана за долги в рабство, одна девочка сошла с ума. Как приспешники ведьм были убиты и две собаки. В принципе, ничего особенного и выходящего за рамки в Салеме тогда не произошло: Старушку-Европу таким, достаточно «скромным», ведовским процессом вряд ли можно было удивить или, тем более, напугать. В Германии или Австрии казни ведьм случались и гораздо более массовые, и не менее жестокие. А в старой доброй Англии адвокат Мэтью Хопкинс всего за один год (1645-1646) добился казни 68 «ведьм».Однако цвет времени уже необратимо изменился, и в конце XVII века, почитающие себя вполне порядочными, культурными и образованными американские пуритане, посмотрев в зеркало, вдруг ужаснулись, увидев на своих лицах звериный оскал. И потому сегодня потомки охотников на ведьм живут в городе, переименованном ими в Дэнверс – произошло это в 1752 году. Но есть и еще один Салем (Salem Town) – город, в котором проходил суд над «ведьмами».Этот город нисколько не стесняется своей сомнительной славы: везде черные вороны и кошки, бутафорские пауки, летучие мыши, совы. В рекламных брошюрах для туристов Салем называют «городом, где Хэллоин длится круглый год». С гордостью утверждается, что из 40 тысяч человек, проживающих в городе, треть является язычниками, и еще около 2,5 тысяч причисляют себя к колдунам и ведьмам. Для туристов открыты музей «салемских ведьм», и "подземная темница Салемских ведьм" (здание бывшей церкви, наземная часть которой использовалась как зал заседания суда, а подземная – как тюрьма). И многие сейчас, глядя в зеркало этого Салема, и в самом деле, видят в нем не искаженные болью лица невинных жертв, а смешные маски для Хэллоуина.Этому же весьма способствует реабилитация «охотников на ведьм» современным кинематографом: от американского фильма «Фокус-Покус» (о веселых приключениях сожженных в 1693 году ведьм в современном американском городе – с неплохими вокальными партиями I put a spell on you и Come little children) до порочащих честь великого писателя бездарных российских поделок «про Гоголя».Благодаря широкой огласке и огромному резонансу, ведовской процесс в Салеме имел большое значение, дискредитировав «охотников на ведьм» не только в США, но и во всем мире. После очевидного всем более или менее адекватным людям позора Салема, устраивать собственную «охоту на ведьм» стало уже как-то некомильфо: не модно, не современно и не престижно. Отдельные эксцессы еще происходили, но, как правило, осуждались и не встречали всеобщего одобрения в обществе. Поэтому рассмотрим события в американском штате Массачусетс более подробно.Исследователи до сих пор теряются в догадках, почему вполне здравомыслящие в обыденной жизни жители Салема – не «повернутые» на теософии мистики, не религиозные фанатики, и не пациенты Бедлама, так дружно и все разом поверили странным и нелепым рассказам некоторых детей? Почему эти бездоказательные обвинения произвели такое впечатление на, казалось бы, вполне рациональное и респектабельное общество американских пуритан? Почему на основании этих оговоров они погубили столько своих соседей, друзей и родственников?Как это ни банально, наиболее достоверной версией все же следует признать истерию взрослых и сговор детей. Конечно, были попытки получить и другое объяснение. Так, в 1976 году журнал Science провел собственное расследование, в ходе которого, было высказано предположение, что «видения» детей были галлюцинациями, вызванными отравлением ржаным хлебом, поражённым грибком спорыньи. По третьей версии, причиной неадекватного поведения детей мог стать так называемый «летаргический энцефалит», симптомы которого сходны с описываемыми в салемском случае. Наконец, имеются сторонники четвертой версии, которые считают, что виной всему редкое заболевание, называемое болезнью Хантингтона. Но факт остается фактом: дети «болели», пока взрослые позволяли им «болеть», и моментально «выздоровели», как только власти начали серьезное расследование их деятельности.Но вернемся в зимний Салем 1692 года, когда девочки, собиравшиеся на кухне в доме приходского священника, от нечего делать слушали рассказы Титубы – чернокожей рабыни, уроженки острова Барбадос. Дети всегда и везде одинаковы, всевозможные «страшилки» неизменно пользуются огромной популярностью в их среде, и байки о культе вуду, ведьмах, черной магии, что называется, «пошли на ура». Но пользы эти «сказки, рассказанные на ночь», никому не принесли. Первыми жертвами, казалось бы, невинных «страшилок» стали 9-летняя Элизабет Парис и 11-летняя Эбигайль Вильямс (одна была дочерью, другая – племянницей пастора Самуэля Париса), поведение которых резко изменилось. Вначале все заметили частые перепады в их настроении, затем начались внезапные падения на пол и судороги. Потом такие же симптомы появились у 12-летней Анны Путнам и у других девочек. Доктора пребывали в недоумении и ничего определенного сказать не смогли, и тогда, на свою беду, вновь инициативу проявила Титуба, которая решила «выбить клин клином»: испекла «ведьмин пирог» из ржаной муки и мочи и скормила его собаке. По другой версии, она облила кусок мяса мочой девочек, сожгла его и отдала собаке. В результате посиневшая вдруг Элизабет стала громко хрипеть: «Титуба». Остальные девочки тоже впали в транс, но в качестве жертв выбрали других женщин: Сару Гуд и Сапу Осборн. Последние две не имели ни малейшего представления, ни об экзотическом культе Вуду, ни о каких-то местных колдовских практиках, но это не помешало местным судьям вынести постановление об их аресте. Испуганная 4-летняя дочь Сары Гуд, Дороти, чтобы не разлучаться с матерью, также назвалась ведьмой – и судьи охотно поверили ей: девочка была помещена в тюрьму, в которой провела целых 8 месяцев. В итоге Сара была приговорена к повешению, на призыв покаяться перед казнью, она ответила распорядителю: «Я не больше ведьма, чем ты клоун, и если ты лишишь меня жизни, Бог заставит тебя пить собственную кровь». Как это иногда бывает, случайно сказанные слова оказались пророческими: в 1717 году палач умер от внутреннего кровоизлияния – буквально захлебнувшись собственной кровью.Дальше все пошло по нарастающей. Наслаждающиеся неожиданной славой, малолетние клеветницы выдвигали все новые и новые обвинения. У арестованных по их наветам женщин под пытками вырывались имена других «ведьм».Формально судьи Салема вовсе не занимались самодеятельностью – они действовали на основании старинного британского «Закона о колдовстве», принятого еще в 1542 году. За так называемые «знаки ведьмы» судьи готовы были принять всё, что угодно: относительно большой сосок, бородавку или родинку.Если никаких особых отметин на теле обвиняемых не было, свидетельством их сговора с дьяволом служило отсутствие таких «знаков» – сатана, ведь вполне может отвести глаза дознавателям. «Излишняя красота» также была весьма подозрительна («Потому, что нельзя быть на свете красивой такой» – это мы уже слышали). За доказательство мог сойти и сон, в котором обвиняемый являлся одной из «жертв» в то время, как сам он находился в другом месте: дьявол достаточно силен, чтобы послать призрак своего слуги для смущения духа «чистого» человека. Так, например, уже упоминавшаяся Анна Путнам, обвинила священника Джорджа Берроуза в том, что он являлся ей в качестве призрака, пугал и душил. Далее его обвинили уже в организации шабашей ведьм и наведении порчи на солдат. Пытаясь спастись, уже стоя у виселицы, Берроуз без запинки прочитал молитву «Отче наш», чего, согласно традиционным представлениям, никогда не смог бы сделать человек, продавший душу дьяволу. Это ему не помогло, но одна из клеветниц (Маргарет Джакобс – внучка священника!) в порыве запоздалого раскаяния после казни отреклась от своих показаний.Помочь несчастным женщинам было невозможно: любой человек – отец, сын, муж, пытающийся воспрепятствовать следствию, либо просто сомневающийся в компетентности суда, сам объявлялся колдуном и чуть ли не главой ведьмовской общины Салема. Первым из таких мужчин стал супруг Элизабет Проктор. Похожая участь ожидала ранее участвовавшего в арестах Джона Уилларда, а потом – и местного судью Солтонстолла, а также – бывшего городского священника Баррафса. Среди обвиняемых нашлись и настоящие герои. Так, 82-хлетний Жиль Кори, чтобы сохранить ферму для своей семьи, выдержал 5 месяцев тюремного заключения и пыток. Смерть его была страшной: 19 сентября 1692 года к нему была применена так называемая процедура peine forte ex dure – на грудную клетку, прикрытую доской, были положены тяжелые камни. Таким образом, из обвиняемых тогда буквально «выдавливалось» признание вины. Ни в чем не сознавшись, он умер после двух дней непрерывных мучений. А малолетние клеветницы заявили по этому поводу, будто Кори подписал «книгу дьявола» в обмен на обещание, что никогда не попадет на виселицу. И, следовательно, дьявол сдержал свое слово. Кори не узнал, что его жена Марта, объявленная виновной в эпидемии оспы, случившейся незадолго до всех этих событий, будет повешена на следующий день после его смерти. Вместе с ней будут казнены еще 7 человек.А между тем, ставших знаменитыми девочек из Салема, стали приглашать «на гастроли» в окрестные города и деревни: если у ворот какого-нибудь дома одна из кликуш начинала биться в припадке, считалось доказанным, что в семье живет ведьма. В результате ведовские судебные процессы вышли за пределы Салема и проходили также в городе Андовер. А в Бостоне колдуном был объявлен капитан Джон Олден, участник войн с индейцами, практически национальный герой, да еще и персонаж поэмы Лонгфелло «Сватовство Майлза Стэйндиша». Олдену удалось бежать из тюрьмы после 5 недель заключения.Кстати, знаменитый американский фантаст Рэй Брэдбери в одном из интервью рассказал, о существующей в его семье легенде о прабабке-колдунье, которую, якобы, сожгли во время охоты на ведьм в Салеме. Обращение к документам подтвердило: среди погибших, действительно, числится некая Мери Брэдбери.С течением времени все большее количество людей начинало понимать, что ситуация с «ведьмами» в Массачусетсе становится абсурдной и явно выходит из-под контроля. Однако страх быть обвиненным в пособничестве Дьяволу все еще оставался сильнее голоса здравого смысла. Трудно сказать, сколько бы еще продолжалось это позорное действие, и скольких жертв оно еще стоило бы, если бы зарвавшиеся девицы не обвинили в колдовстве жену губернатора штата Массачусетс Уильям Фипс.Не на шутку разозлившийся «глава администрации», наконец, вспомнил о своих обязанностях по защите прав населения вверенного ему штата. Осмелившиеся поддержать обвинение судьи были немедленно отправлены в отставку, взамен был учреждён Верховный суд штата Массачусетс (который действует и по настоящее время). Новые судейские чиновники действовали решительно и без сантиментов: подвергнутые серьезным допросам девицы быстро сознались в том, что оговаривали людей «для потехи»(!). В 1702 году все решения прежнего состава суда были признаны незаконными. Клеветницы подверглись всеобщему осуждению и остракизму, но остались безнаказанными. Лишь в 1706 году одна из главных обвинительниц, Анна Путнам, попыталась оправдаться перед своими жертвами и их родственниками, заявив, что сама была обманута дьяволом, который и вынудил ее давать показания против невинных людей. В 1711 г. властями штата было принято решение выплатить компенсацию родственникам пострадавших. А в 1752 году жители Салема изменили название своего города на Дэнверс. В 1992 году там было решено установить памятник жертвам охоты на ведьм. Поскольку точное место захоронения казненных неизвестно, мемориал «салемским ведьмам» сделали похожим на могильные плиты.В 2001 году губернатор штата Массачусетс Джейн Свифт вновь подтвердила невиновность обвиняемых. Но и здесь обнаружились исключения из правил: на официальном пересмотре дела, состоявшемся в 1957 году, были реабилитированы не все жертвы этого процесса, и 5 казненных женщин до сих пор юридически считаются ведьмами. Их потомки требуют (пока безуспешно) повторного пересмотра данного дела и полной реабилитации своих предков.