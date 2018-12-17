«Я сам решаю, кто в моей земле ведьма». Ведовские процессы в протестантском мире

Лукас Кранах Старший, портрет Мартина Лютера

«Взываю к тебе сатана, со всеми посланниками, да не примут они покоя, пока не доведут этого грешника до вечного стыда, пока не погубят его вода или веревка... Предписываю тебе, сатана, со всеми посланниками, чтобы, как я гашу эти светильники, так ты погасил свет его очей».

Фридрих I Прусский

Нюрнбергская дева

Статуя ведьмы в Гершлице (Северная Саксония), мемориал жертвам охоты на ведьм между 1560-1640 г.г.

«Кажется, вовлечено полгорода: профессора, студенты, пасторы, каноники, викарии и монахи уже арестованы и сожжены… Канцлер с супругой и жена его личного секретаря уже схвачены и казнены. На Рождество Пресвятой Богородицы казнили воспитанницу князя-епископа, девятнадцатилетнюю девушку, известную своей набожностью и благочестием… Трёх-четырёхлетних детей объявляют любовниками Дьявола. Сжигают студентов и мальчиков благородного происхождения 9-14 лет. В заключение скажу, что дела находятся в таком ужасном состоянии, что никто не знает, с кем можно говорить и сотрудничать».

Суд над ведьмой через взвешивание

«Библия учит нас, что ведьмы существуют и что их должно истребить. Бог прямо повелевает, чтобы все ведьмы и чародейки были умерщвлены, а закон Бога — всеобщий закон».

Жан Кальвин, портрет неизвестного художника 17 века

Кристиан IV, король Дании и Норвегии, при котором в норвежском городе Вардё были сожжено более 90 женщин

Горящий стул в мемориале сожженным ведьмам в г.Варде, Норвегия

Король Яков I

Памятник Элис Наттер, одной из женщин, сожженных при Якове I в Англии

Мэтью Хопкинс. Discovery of Witches

Дом ведьм в Салеме, где проходили судебные процессы 1692-1693 г.г.

Музей ведьм в Салеме

В музее салемских ведьм

Более чем прозрачный намек на салемских ведьм в фильме «Фокус-Покус» – действие происходит в 1693 г.

Эти же ведьмы в 1993 г. «развлекают» американскую публику в ночном клубе: I put a spell on you, я сказала! В роли Анатолия Кашпировского – Бетт Миддлер, Кэти Нэджими и Сара Джессика Паркер

Процесс над "ведьмами", Салем

Судебный процесс по делу салемских ведьм, рисунок 1876 г

Герман Кнопф, «Знак ведьмы»

Допрос ведьмы, Салем

Рэй Брэдбери

Уильям Фипс, губернатор штата Массачусетс

Мемориал салемским ведьмам

Памятник жертвам по делу о ведьмах в Салеме