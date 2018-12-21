Конец «русского черногорца». Последний бой корпуса генерал-лейтенанта Бакича. Ч. 2
К последним числам августа 1921 г., частью походным порядком, частью на пароходах по р. Иртыш, советские войска сосредоточились на исходных рубежах: отряд Самокрутова - в п. Кендерлык, главные силы дивизии - в д. Алексеевка (400 - 500 км севернее г. Буран), штаб дивизии - в г. Зайсан.
Последние разведывательные данные подтверждали сведения о группировке противника и общей численности корпуса генерала Бакича (до 10000 человек). В Бурчуме предполагалось до 3000 сабель.
А. С. Бакич. Фото времен Первой мировой войны
За 2 дня до перехода в наступление, в г. Зайсан были вызваны все командиры частей - и посвящены в план действий начдива. Принятое решение изменениям не подверглось. Атака Бурчума была намечена на 2-е сентября.
Из-за отсутствия подробных карт (имелись карты масштаба 40 км в 1 дюйме, а также очень ограниченное количество 10-версток), частям были даны указания о подборе надежных проводников.
28-го августа части, располагавшиеся в среднем в 60 км от границы, перешли в наступление - выполняя намеченный план.
Движение отряда Самокрутова и главных сил дивизии регулировалось указанием им ежедневных рубежей.
Связь между отрядом Самокрутова и главными силами дивизии должна была поддерживаться конными разъездами; пункты стыка намечались на р. Кара-Ирцис в устьях рек Белезек, Каба. Кроме того обе колонны должны были давать сведения в г. Зайсан - где оставалась часть штаба дивизии.
Из-за отсутствия дорог и кое-где глубоких песков, доставка продовольствия и боеприпасов осуществлялась на верблюдах.
Перейдя границу, 29-го августа красные имели лишь небольшие стычки с разъездами противника в районе р. Каба. На р. Каба утром 30-го августа, после тяжелого ночного марша, была захвачена небольшая застава из состава отряда полковника Колокольцева. Сам отряд не принял боя, и быстро отошел на восток. Из показаний пленных было установлено, что в районе долины Ченкур находится отряд численностью до 200 сабель.
30-го августа, после небольшого отдыха на р. Каба, отряд Валиулиса двинулся в направлении долины Ченкур - с задачей уничтожить отряд генерала Попова и к 3 сентября выйти в район ур. Таралан - чтобы в дальнейшем наступать на Шара-Сумэ.
Вечером 31-го августа главные силы дивизии достигли правого берега р. Бурчум - в 20 км севернее г. Бурчум. Обозы отстали. Пушки тащили на быках, так как кони выбились из сил и не могли вытаскивать тонувшие в песке по самые ступицы зарядные ящики и орудия. С хлебом стало плохо – и пробавлялись одними черствыми сухарями. Соли не было.
К ночи на 1-е сентября сведений ни из отряда Самокрутова, ни от Валиулиса не имелось – и обстановка была полна неизвестности.
На рассвете 1-го сентября главные силы начали переправу через р. Бурчум. Последняя состояла в этом месте из 6 - 7 рукавов с каменистым дном и очень быстрым течением. Переправа, благодаря проводнику, хорошо знавшему местность, прошла с незначительными потерями (течением унесло несколько человек, одну повозку с лошадьми и пулемет).
Переправившийся в авангарде разведывательный отряд внезапно наскочил на заставу казаков, которые мирно варили на кострах кашу, тогда как их стреноженные кони паслись на траве. В момент атаки к месту заставы подъехал председатель военно-полевого суда корпуса Бакича, следовавший из Бурчума в штаб корпуса. Он и попытался организовать сопротивление заставы. Но… Короткий удар - и заставы не существует.
После боя удалось уточнить силы противника в Бурчуме: Сибирская народная дивизия и боевые сотни 1-й и 2-й Оренбургских казачьих дивизий. Судя по всему, красных отсюда не ждали. На всякий случай для обеспечения переправы был выделен эскадрон. К 10 часам утра, подходя с севера к г. Бурчум, красные услышали отдаленную винтовочно-пулеметную перестрелку - это наступал Самокрутов.
Двигавшийся в авангарде 74-й полк, маскируясь перелесками, покрывавшими долину p. Бурчум, быстро развернулся, упирая свой правый фланг в берег реки.
Занимаются песчаные холмы севернее г. Бурчум, и открывается вид на поросшую тростниками долину р. Кара-Ирцис. Шум стрельбы впереди все явственней. Справа завязал бой 74-й полк, а 73-й кавполк, прикрывшись холмами и утопая в песке, разворачивается влево.
Вдруг - редкие выстрелы, и в стык 73-го и 74-го кавполков движется, рассыпавшись лавой, конница белых. Но 4 пулемета 73-го кавполка под командой Л. Ф. Гибашека - старого, испытанного командира пулеметной команды - открывают огонь. Внезапно открытый шквальный огонь пулеметов отбивает атаку белых - и они бросаются назад, к реке.
Командир 74-го кавполка Гончаров, построив полк в конном строю поэшелонно, лично ведет его за собой в атаку. Атака успешна - Бурчум взят. Противник мечется между 74-м и 73-м кавполками, пытаясь уйти за р. Кара-Ирцис, но отряд Cамокрутова, занявший южный (левый) берег, не допускает переправы.
Бой протекал исключительно в конном строю. К 16 часам все затихает, противник разгромлен и большая его часть порублена и потоплена в реке, сотни две людей взяты в плен, и лишь небольшой группе удается прорваться на восток.
Успех окрыляет – тем более что захваченные у белых бараны становятся основой рациона кавалеристов. Но обозы и артиллерия не подошли, по-прежнему нет хлеба и соли.
Сильная переутомленность конского состава заставляет дать дневку - чтобы 2-го сентября подтянуть батарею и обозы, переправить дивизион 75-го кавполка на северный берег р. Кара-Ирцис.
Первый этап операции завершен.
Для обеспечения ликвидации главных сил корпуса Бакича принимается следующее решение:
1) китайским войскам полковника О-Ина ставится задача наступать из района г. Булун-Тохой на Шара-Сумэ с юга - по дороге Булун-Тохой - Шapa-Сумэ;
2) отряд командира бригады Новика - 73-й кавполк, дивизион Самокрутова, 1-я конная батарея - наступает на Шара-Сумэ с юго-запада по дороге г. Бурчум - Шара-Сумэ;
3) командиру 74-го кавполка Гончарову ставится задача выйти в район ур. Таралан, если нужно, содействуя отряду Валиулиса и затем, подчинив последний себе, атаковать главные силы Бакича с запада и северо-запада, отрезая ему пути отхода через Монгольский хребет по Кобде.
Схема 3.
2-го сентября подошли обозы и артиллерия. 3-го сентября части приступили к исполнению приказа.
5-го сентября отряд Новика после ожесточенного боя сбил передовые части противника в район 60 км юго-западнее г. Шара-Сумэ.
6-го сентября, после трехдневного тяжелого перехода, отряды Новика и Гончарова атаковали главные силы корпуса Бакича. После нескольких контратак белых, в которых пал смертью храбрых молодой командир 73-го кавполка Максимов, белые были разбиты и сложили оружие. Сызранская пехотная дивизия участия в бое не приняла и с приближением советских частей сдалась в плен.
Бакичу с личным конвоем удалось бежать. Через несколько месяцев он оказался в руках красных и вместе с еще несколькими офицерами был расстрелян.
В результате операции, несмотря на целый ряд недочетов в ее организации и проведении, белые были разбиты, захвачено несколько тысяч пленных, артиллерия, много трофеев - оружие, лошади, скот.
Бакичу, дни жизненного пути которого были сочтены после рассмотренной операции, достался тяжелый противник. Вот один из примеров того, как сражались кавалеристы 13-й Сибирской. В бою под Шара-Сумэ, в момент гибели командира 73-го полка Максимова, полк, атакованный несколькими сотнями казаков, стал быстро отходить.
Красноармеец начальник пулемета Зверев, видя тяжелое положение полка, остался при пулемете, открыв огонь по атакующей коннице - и этим спас полк, нанеся противнику большие потери. Расстреляв патроны, он успел снять и выкинуть пулеметный замок. Был захвачен белыми в плен – и затем позднее отбит своими в Шара-Сумэ. Зверев был награжден орденом Красного знамени.
Такие люди и поставили крест на боевой карьере «русского черногорца» - талантливого и способного генерала Бакича.
Последние разведывательные данные подтверждали сведения о группировке противника и общей численности корпуса генерала Бакича (до 10000 человек). В Бурчуме предполагалось до 3000 сабель.
А. С. Бакич. Фото времен Первой мировой войны
За 2 дня до перехода в наступление, в г. Зайсан были вызваны все командиры частей - и посвящены в план действий начдива. Принятое решение изменениям не подверглось. Атака Бурчума была намечена на 2-е сентября.
Из-за отсутствия подробных карт (имелись карты масштаба 40 км в 1 дюйме, а также очень ограниченное количество 10-версток), частям были даны указания о подборе надежных проводников.
28-го августа части, располагавшиеся в среднем в 60 км от границы, перешли в наступление - выполняя намеченный план.
Движение отряда Самокрутова и главных сил дивизии регулировалось указанием им ежедневных рубежей.
Связь между отрядом Самокрутова и главными силами дивизии должна была поддерживаться конными разъездами; пункты стыка намечались на р. Кара-Ирцис в устьях рек Белезек, Каба. Кроме того обе колонны должны были давать сведения в г. Зайсан - где оставалась часть штаба дивизии.
Из-за отсутствия дорог и кое-где глубоких песков, доставка продовольствия и боеприпасов осуществлялась на верблюдах.
Перейдя границу, 29-го августа красные имели лишь небольшие стычки с разъездами противника в районе р. Каба. На р. Каба утром 30-го августа, после тяжелого ночного марша, была захвачена небольшая застава из состава отряда полковника Колокольцева. Сам отряд не принял боя, и быстро отошел на восток. Из показаний пленных было установлено, что в районе долины Ченкур находится отряд численностью до 200 сабель.
30-го августа, после небольшого отдыха на р. Каба, отряд Валиулиса двинулся в направлении долины Ченкур - с задачей уничтожить отряд генерала Попова и к 3 сентября выйти в район ур. Таралан - чтобы в дальнейшем наступать на Шара-Сумэ.
Вечером 31-го августа главные силы дивизии достигли правого берега р. Бурчум - в 20 км севернее г. Бурчум. Обозы отстали. Пушки тащили на быках, так как кони выбились из сил и не могли вытаскивать тонувшие в песке по самые ступицы зарядные ящики и орудия. С хлебом стало плохо – и пробавлялись одними черствыми сухарями. Соли не было.
К ночи на 1-е сентября сведений ни из отряда Самокрутова, ни от Валиулиса не имелось – и обстановка была полна неизвестности.
На рассвете 1-го сентября главные силы начали переправу через р. Бурчум. Последняя состояла в этом месте из 6 - 7 рукавов с каменистым дном и очень быстрым течением. Переправа, благодаря проводнику, хорошо знавшему местность, прошла с незначительными потерями (течением унесло несколько человек, одну повозку с лошадьми и пулемет).
Переправившийся в авангарде разведывательный отряд внезапно наскочил на заставу казаков, которые мирно варили на кострах кашу, тогда как их стреноженные кони паслись на траве. В момент атаки к месту заставы подъехал председатель военно-полевого суда корпуса Бакича, следовавший из Бурчума в штаб корпуса. Он и попытался организовать сопротивление заставы. Но… Короткий удар - и заставы не существует.
После боя удалось уточнить силы противника в Бурчуме: Сибирская народная дивизия и боевые сотни 1-й и 2-й Оренбургских казачьих дивизий. Судя по всему, красных отсюда не ждали. На всякий случай для обеспечения переправы был выделен эскадрон. К 10 часам утра, подходя с севера к г. Бурчум, красные услышали отдаленную винтовочно-пулеметную перестрелку - это наступал Самокрутов.
Двигавшийся в авангарде 74-й полк, маскируясь перелесками, покрывавшими долину p. Бурчум, быстро развернулся, упирая свой правый фланг в берег реки.
Занимаются песчаные холмы севернее г. Бурчум, и открывается вид на поросшую тростниками долину р. Кара-Ирцис. Шум стрельбы впереди все явственней. Справа завязал бой 74-й полк, а 73-й кавполк, прикрывшись холмами и утопая в песке, разворачивается влево.
Вдруг - редкие выстрелы, и в стык 73-го и 74-го кавполков движется, рассыпавшись лавой, конница белых. Но 4 пулемета 73-го кавполка под командой Л. Ф. Гибашека - старого, испытанного командира пулеметной команды - открывают огонь. Внезапно открытый шквальный огонь пулеметов отбивает атаку белых - и они бросаются назад, к реке.
Командир 74-го кавполка Гончаров, построив полк в конном строю поэшелонно, лично ведет его за собой в атаку. Атака успешна - Бурчум взят. Противник мечется между 74-м и 73-м кавполками, пытаясь уйти за р. Кара-Ирцис, но отряд Cамокрутова, занявший южный (левый) берег, не допускает переправы.
Бой протекал исключительно в конном строю. К 16 часам все затихает, противник разгромлен и большая его часть порублена и потоплена в реке, сотни две людей взяты в плен, и лишь небольшой группе удается прорваться на восток.
Успех окрыляет – тем более что захваченные у белых бараны становятся основой рациона кавалеристов. Но обозы и артиллерия не подошли, по-прежнему нет хлеба и соли.
Сильная переутомленность конского состава заставляет дать дневку - чтобы 2-го сентября подтянуть батарею и обозы, переправить дивизион 75-го кавполка на северный берег р. Кара-Ирцис.
Первый этап операции завершен.
Для обеспечения ликвидации главных сил корпуса Бакича принимается следующее решение:
1) китайским войскам полковника О-Ина ставится задача наступать из района г. Булун-Тохой на Шара-Сумэ с юга - по дороге Булун-Тохой - Шapa-Сумэ;
2) отряд командира бригады Новика - 73-й кавполк, дивизион Самокрутова, 1-я конная батарея - наступает на Шара-Сумэ с юго-запада по дороге г. Бурчум - Шара-Сумэ;
3) командиру 74-го кавполка Гончарову ставится задача выйти в район ур. Таралан, если нужно, содействуя отряду Валиулиса и затем, подчинив последний себе, атаковать главные силы Бакича с запада и северо-запада, отрезая ему пути отхода через Монгольский хребет по Кобде.
Схема 3.
2-го сентября подошли обозы и артиллерия. 3-го сентября части приступили к исполнению приказа.
5-го сентября отряд Новика после ожесточенного боя сбил передовые части противника в район 60 км юго-западнее г. Шара-Сумэ.
6-го сентября, после трехдневного тяжелого перехода, отряды Новика и Гончарова атаковали главные силы корпуса Бакича. После нескольких контратак белых, в которых пал смертью храбрых молодой командир 73-го кавполка Максимов, белые были разбиты и сложили оружие. Сызранская пехотная дивизия участия в бое не приняла и с приближением советских частей сдалась в плен.
Бакичу с личным конвоем удалось бежать. Через несколько месяцев он оказался в руках красных и вместе с еще несколькими офицерами был расстрелян.
В результате операции, несмотря на целый ряд недочетов в ее организации и проведении, белые были разбиты, захвачено несколько тысяч пленных, артиллерия, много трофеев - оружие, лошади, скот.
Бакичу, дни жизненного пути которого были сочтены после рассмотренной операции, достался тяжелый противник. Вот один из примеров того, как сражались кавалеристы 13-й Сибирской. В бою под Шара-Сумэ, в момент гибели командира 73-го полка Максимова, полк, атакованный несколькими сотнями казаков, стал быстро отходить.
Красноармеец начальник пулемета Зверев, видя тяжелое положение полка, остался при пулемете, открыв огонь по атакующей коннице - и этим спас полк, нанеся противнику большие потери. Расстреляв патроны, он успел снять и выкинуть пулеметный замок. Был захвачен белыми в плен – и затем позднее отбит своими в Шара-Сумэ. Зверев был награжден орденом Красного знамени.
Такие люди и поставили крест на боевой карьере «русского черногорца» - талантливого и способного генерала Бакича.
- Автор:
- Олейников Алексей
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