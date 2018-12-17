Жестокая битва за "южный Кронштадт"
230 лет назад, 17 декабря 1788 года, русская армия под командованием князя Потемкина взяла штурмом турецкую крепость Очаков на побережье Чёрного моря рядом с устьем Днепра. Бой был жестоким – весь турецкий гарнизон уничтожили. Взятие этой стратегической крепости позволило России окончательно закрепиться в Северном Причерноморье.
Предыстория
Усилившаяся Российская империя быстрыми темпами решала задачу возвращения Северного Причерноморья, Русского (Чёрного) моря под свой контроль. После русско-турецкой войны 1768 – 1774 года положение Османской империи в районе Причерноморья продолжалось ухудшаться. Россия к 1883 году присоединила к себе Крым, Тамань и Кубань. Разбойное государственное образование крымских татар, столетиями приносившее большой урон Руси, было ликвидировано. Россия стала быстро развивать новый регион – строить города, крепости, порты, верфи, развивать хозяйство и заселять новые земли. Строится новый флот – Черноморский, его главной базой стал Севастополь. Также в 1783 году Россия заключила с грузинским царством Карли-Кахети (Восточная Грузия) соглашение о покровительстве верховной власти русского царя. В результате по Георгиевскому трактату Восточная Грузия перешла под протекторат Российской империи.
Таким образом, Россия значительно усилила свои позиции в Причерноморье и на Кавказе. Турция же продолжила терять влияние в регионе. Её быстро теснила Российская империя. Порта стала готовиться к новой войне. В 1787 году Османская империя, за которой стояли великие европейские державы (Англия, Пруссия и Франция), обеспокоенные движением России на юге, выдвинула ультиматум Петербургу с требованием восстановить прежнее положение Крымского ханства и Восточной Грузии (вассалов Турции). Также турки добивались разрешения на досмотр русских судов, проходивших через Черноморские проливы.
Получив отказ на свои наглые требования, 13 августа 1787 года Турция объявила войну России. Главной целью войны Порта ставила возвращение Крыма под свою власть, этому должен был помочь сильный флот с десантным корпусом и стратегическая крепость Очаков в районе устья Днепра. Русский флот только начали строить, поэтому в Константинополе надеялись на господство своего флота в море, что должно было стать решающим фактором в войне за Крым.
Источник карты: Большая Советская Энциклопедия (БСЭ)
Война
Стремясь использовать то, что Россия была не готова к войне, турки атаковали первыми. Турецкий флот вышел к Кинбурну и 1 (12) октября высадил десант. Однако турецкие силы были истреблены отрядом под руководством Суворова. У русского полководца было всего 1600 человек. Турок высадилось 5500 человек – из них было убито и потоплено 5000. Этим была завершена кампания 1787 года. Турки после столь страшного погрома больше не предпринимали активных действий.
Зимой Россия закрепила антитурецкий союз с Австрией. Порта же решила в ходе кампании 1788 года сначала нанести решительный удар по австрийцам. Против России ограничиться стратегической обороной, усилив крепости на Дунайском фронте. Основной ударной силой против России был флот, турецкие морские силы должны были поддержать Очаков, и атаковать Кинбурн и Херсон. Россия же к началу кампании сформировала две армии. Главная – Екатеринославская под началом Потемкина (82 тыс. человек и 180 орудий), должна была наступать от Днепра через Буг и Днестр к Дуная, взять сильные крепости – Очаков и Бендеры. Вспомогательная армия Румянцева (около 37 тыс. человек) должна была выйти на среднее течение Днестра, установить связь с союзниками-австрийцами. Отдельный русский отряд располагался в Кубани для защиты рубежей от набегов кубанских татар и горцев. Австрия вела боевые действия на сербском направлении, а для связи с русскими выслала в Молдавию корпус принца Кобургского.
Кампания 1788 года велась союзниками вяло и неудачно. Армия Потёмкина только в июне форсировала Буг и в июле осадила Очаков. Турецкая крепость имела стратегическое значение, будучи одним из главных опорных пунктов Турции в Северном Причерноморье. Здесь располагалась одна из баз турецкого флота. Очаков позволял контролировать выход из Днепровско-Бугского лимана (в него впадают реки Днепр и Южный Буг) в Чёрное море. Турки при помощи французских специалистов успели к началу компании 1788 года подготовить крепость к обороне: усилить гарнизон, восстановить старые и подготовить новые укрепления. Очаковская крепость примыкала одной стороной (наименее защищенной) к Лиману. Стены были прикрыты валом и рвом. На подступах к самой крепости имелась первая линия обороны – земляные укрепления. На валах и стенах было установлено около 300 орудий, на полевых укреплениях – 30 пушек. Отдельно от крепости, на вершине Очаковского мыса, стоял замок Гассан-паши. Крепость была обеспечена продовольствием и боевыми припасами в расчёте на длительную осаду. Кроме того, гарнизон крепости рассчитывал на поддержку турецкого флота. В результате осада затянулась до декабря 1788 года. Очаков был обложен с суши армией, а со стороны лимана – флотилией, которая успешно отбила все поползновения турецкого флота.
Стоит отметить, что молодой Черноморский флот действовал весьма активно и решительно против вражеского флота, пытающего помочь своей крепости и Днепровской турецкой флотилии. В боях 7 июня и 17 июня русская Днепровская флотилия под началом адмиралов Джона Пола Джонса и Карла Нассау-Зигенского, капитана Панагиоти Алексиано отразила атаки турецкого флота. В ночь на 18 июня турецкий флот решил оставить Очаков и во время отхода попал под обстрел береговых батарей, установленных Суворовым. Разгром довершили подоспевшие русские корабли (Разгром турецкого флота в Очаковском сражении). Турки в двухдневном Очаковском сражении понесли большие потери: 15 кораблей, включая 5 линейных кораблей и 5 фрегатов, на которых было около 500 орудий. Турецкий парусный флот вынужден был уйти в Варну. 1 июля русская флотилия добила турецкую Днепровскую флотилию у Очакова. А 3 июля русская парусная эскадра под началом Войновича и Ушакова нанесла поражение османскому флоту у Фидониси (Сражение у Фидониси). В конце июля турецкий флот снова вышел к Очакову, но после его ухода в конце октября, крепость была обречена. Таким образом, русский флот не дал туркам оказать полноценную поддержку Очакова с моря. Безоговорочное господство турецкого флота на Чёрном море подходило к концу.
Армия Румянцева в июле перешла Днестр и направила на помощь австрийцам Кобургского, которые безуспешно пытались взять Хотин, дивизию Салтыкова. Турки, не желая сдавать крепость австрийцам, которых презирали, в сентябре 1788 года сдали её русским. Румянцев, оставшись после выделения дивизии Салтыкова, почти без войск, ничего решительного предпринять не смог. Турки также не предпринимали ничего серьёзного. Русские войска заняли северную Молдавию и зиме расположились в районе Яссы – Кишинев. Австрийская армия в ходе кампании 1788 года понесла полное поражение.
Штурм Очакова. Гравюра А. Берга 1792 г.
Штурм Очакова
Основные силы русской армии были связаны осадой Очакова. Действовал главнокомандующий крайне вяло, пять месяцев большая армия стояла под стенами крепости, где был 15-тыс. турецкий гарнизон под началом Хасан-паши. Храбрый Суворов, руководивший частью армии, неоднократно предлагал пойти на решительный штурм при поддержке Лманской (Днепровской) флотилии, но Потёмкин медлил. Главнокомандующий решил вести правильную осаду, опасаясь неудачи. Войска стали сооружать редуты с артиллерийскими батареями для защиты флангов, затем планировали взять пригород, передвинуть орудия вперёд, соединить их траншеей и начать методичную бомбардировку крепости, принуждая противника к сдаче. Подкопы под стены было нельзя из-за твердости грунта.
Во время осады русские войска отразили ряд вылазок вражеского гарнизона, который пытался помешать инженерным работам. Особенно крупная атака была отражена 27 июля (7 августа) 1788 года. Суворов лично повёл в контратаку два батальона гренадер и отразил вражеское нападение, при этом был ранен. Он предлагал немедленно пойти на штурм крепости и взять её пока враг не опомнился. Однако Потёмкин снова отказался от штурма. Раненый Суворов сдал командование войсками генералу Бибикову. Во время осады Очакова отметились и другие русские герои – Багратион, Кутузов, Барклай де Толли, Платов. Так, когда 18 (29) августа османы вновь сделали вылазку с стороны Лимана на левом фланге русской армии. В ходе четырехчасового боя нападение было отражено и турки убитыми и ранеными около 500 человек, потери русских составили 152 человека. В этом бою отличился и получил второе ранение в голову шеф Бугского егерского корпуса генерал-майор Кутузов. Пуля попала ему в щёку и вышла через затылок, он снова чудом выжил.
Осада была весьма тяжелой. Сырая холодная осень сменилась ранней и лютой зимой (она надолго вошла в память народа как Очаковская). Армия была плохо подготовлена к осаде. Солдаты терпели нужду в обмундировании, провианте и топливе. В голой степи не было леса для обогрева. Не было фуража, кавалерия почти вся спешилась. Солдаты замерзали в своих землянках и сами просились на штурм, чтобы быстрее покончить с опостылевшей осадой. Войска потеряли в таких условиях больше людей, чем в боях. Императрица Екатерина II, которая ждала вести о победе, была недовольна своим могущественным фаворитом. Росло влияние его противников. В Петербурге ходило язвительное высказывание Румянцева: «Очаков — не Троя, чтоб его десять лет осаждать». В ноябре государыня направила рескрипт князю взяться, наконец, за дело энергично.
План турецкой крепости Очаков, взятой русскими войсками 6 декабря 1788 г. 1790-е гг. Раскрашенная гравюра. Австрия
Тем временем оборона противника слабела. Русские войска приблизились к крепости и взвели две линии полевых укреплений, где было размещено 30 артиллерийских батарей с 317 пушками. Бомбардировку Очакова вели как с суши, так и с кораблей флотилии. К началу ноября османы потеряли большинство орудий в передовых укреплениях. Бастион крепости, прилегавший к Лиману, был сильно поврежден. Большинство зданий в городе были разрушены или сожжены. В ноябре флотилия казачьих лодок под началом атамана Головатого, прикрываемая кораблями Днепровской флотилии, совершила стремительный налёт на укрепленный остров Березань, расположенный перед Очаковым. Османы капитулировали, сложило оружие 320 человек. Турки сдали казакам ключи от крепости, более 20 орудий, 11 знамен, 150 почек пороха и другие припасы.
Только после того, как идея правильной осады провалилась, и враг по-прежнему упорно отказывался капитулировать, Потёмкин решился на атаку. Надо было либо снимать осаду и с позором возвращаться, либо предпринять отчаянный штурм. Начало атаки несколько раз переносили из-за плохих погодных условий. В начале декабря главнокомандующий утвердил подготовленный генерал-аншефом Меллером план операции. Для обеспечения внезапности удара от предварительного обстрела крепости отказались. 6 (17) декабря 1788 года в 7 час. утра при 20-градусном морозе 18 тыс. солдат пошли на решительный штурм Очакова (в самом осадном корпусе тогда осталось около 21 тыс. человек). В бой пошло шесть штурмовых колонн, которые одновременно атаковали земляные укрепления, окружавшие Очаковскую крепость, замок Гассан-паши и саму крепость. Вначале были захвачены земляные укрепления между Очаковской крепостью и замком Гассан-паши. Затем русские солдаты атаковали турецкие укрепления в центре и вышли стенам и воротам самой крепости. Под прикрытием артиллерийского огня гренадеры ворвались на стены и открыли ворота для войск, захвативших передовые укрепления. Турки, выбитые с городских стен, засели в домах, дрались на улицах и оказали отчаянное сопротивление. Рукопашный бой в самой крепости шёл около часа. Основная часть бойцов в этой схватке погибла от холодного оружия. Пленных в самой крепости практически не брали.
Польский художник Я. Суходольский. «Штурм Очакова»
Бой был кровопролитным и отличался крайним ожесточением. Две трети турецкого гарнизона было перебито, 4500 взято в плен, в том числе комендант Хасан-паша (Гуссейн-паша) и около 450 офицеров. Крепость была завалена телами. Трупов было так много, что не имея возможности закопать их в промёрзшую землю, тысячи тел вывезли на лед лимана, где они пролежали до весны. Среди трофеев – 180 знамен и 310 орудий, а также много оружия, снаряжения и различных припасов.
Наши потери – 2289 человек убитыми и ранеными. Понятно, что после затянувшейся осады Очакова о захвате Бендер речи уже не шло. Потёмкин отвел армию на зимние квартиры, а сам уехал в столицу. За взятие Очакова светлейший князь был отмечен орденом Св. Георгия 1 ст. и получил другие щедрые награды. Осадному корпусу выдали добавочное полугодовое жалованье. В 1789 году была учреждена медаль «За храбрость оказанную при взятии Очакова». Медалью награждали нижних чинов и рядовых армии, которые принимали участие в осаде и штурме османской крепости. Всего было отчеканено 15384 серебряные медали.
Взятие Очакова стало одним из важнейших событий войны и вошло в летопись подвигов русского воинства. По Ясскому мирному соглашению 1791 года Очаков вошёл в состав Российской империи. Это позволило России закрепить за собой Северное Причерноморье – Днепровский лиман и прилегающую округу, обеспечить безопасность Херсона, Николаева и Крымского полуострова. Недаром современники отмечали, что «Очаков есть южный естественный Кронштадт».
Медаль «За храбрость, оказанную при взятии Очакова»
Предыстория
Усилившаяся Российская империя быстрыми темпами решала задачу возвращения Северного Причерноморья, Русского (Чёрного) моря под свой контроль. После русско-турецкой войны 1768 – 1774 года положение Османской империи в районе Причерноморья продолжалось ухудшаться. Россия к 1883 году присоединила к себе Крым, Тамань и Кубань. Разбойное государственное образование крымских татар, столетиями приносившее большой урон Руси, было ликвидировано. Россия стала быстро развивать новый регион – строить города, крепости, порты, верфи, развивать хозяйство и заселять новые земли. Строится новый флот – Черноморский, его главной базой стал Севастополь. Также в 1783 году Россия заключила с грузинским царством Карли-Кахети (Восточная Грузия) соглашение о покровительстве верховной власти русского царя. В результате по Георгиевскому трактату Восточная Грузия перешла под протекторат Российской империи.
Таким образом, Россия значительно усилила свои позиции в Причерноморье и на Кавказе. Турция же продолжила терять влияние в регионе. Её быстро теснила Российская империя. Порта стала готовиться к новой войне. В 1787 году Османская империя, за которой стояли великие европейские державы (Англия, Пруссия и Франция), обеспокоенные движением России на юге, выдвинула ультиматум Петербургу с требованием восстановить прежнее положение Крымского ханства и Восточной Грузии (вассалов Турции). Также турки добивались разрешения на досмотр русских судов, проходивших через Черноморские проливы.
Получив отказ на свои наглые требования, 13 августа 1787 года Турция объявила войну России. Главной целью войны Порта ставила возвращение Крыма под свою власть, этому должен был помочь сильный флот с десантным корпусом и стратегическая крепость Очаков в районе устья Днепра. Русский флот только начали строить, поэтому в Константинополе надеялись на господство своего флота в море, что должно было стать решающим фактором в войне за Крым.
Источник карты: Большая Советская Энциклопедия (БСЭ)
Война
Стремясь использовать то, что Россия была не готова к войне, турки атаковали первыми. Турецкий флот вышел к Кинбурну и 1 (12) октября высадил десант. Однако турецкие силы были истреблены отрядом под руководством Суворова. У русского полководца было всего 1600 человек. Турок высадилось 5500 человек – из них было убито и потоплено 5000. Этим была завершена кампания 1787 года. Турки после столь страшного погрома больше не предпринимали активных действий.
Зимой Россия закрепила антитурецкий союз с Австрией. Порта же решила в ходе кампании 1788 года сначала нанести решительный удар по австрийцам. Против России ограничиться стратегической обороной, усилив крепости на Дунайском фронте. Основной ударной силой против России был флот, турецкие морские силы должны были поддержать Очаков, и атаковать Кинбурн и Херсон. Россия же к началу кампании сформировала две армии. Главная – Екатеринославская под началом Потемкина (82 тыс. человек и 180 орудий), должна была наступать от Днепра через Буг и Днестр к Дуная, взять сильные крепости – Очаков и Бендеры. Вспомогательная армия Румянцева (около 37 тыс. человек) должна была выйти на среднее течение Днестра, установить связь с союзниками-австрийцами. Отдельный русский отряд располагался в Кубани для защиты рубежей от набегов кубанских татар и горцев. Австрия вела боевые действия на сербском направлении, а для связи с русскими выслала в Молдавию корпус принца Кобургского.
Кампания 1788 года велась союзниками вяло и неудачно. Армия Потёмкина только в июне форсировала Буг и в июле осадила Очаков. Турецкая крепость имела стратегическое значение, будучи одним из главных опорных пунктов Турции в Северном Причерноморье. Здесь располагалась одна из баз турецкого флота. Очаков позволял контролировать выход из Днепровско-Бугского лимана (в него впадают реки Днепр и Южный Буг) в Чёрное море. Турки при помощи французских специалистов успели к началу компании 1788 года подготовить крепость к обороне: усилить гарнизон, восстановить старые и подготовить новые укрепления. Очаковская крепость примыкала одной стороной (наименее защищенной) к Лиману. Стены были прикрыты валом и рвом. На подступах к самой крепости имелась первая линия обороны – земляные укрепления. На валах и стенах было установлено около 300 орудий, на полевых укреплениях – 30 пушек. Отдельно от крепости, на вершине Очаковского мыса, стоял замок Гассан-паши. Крепость была обеспечена продовольствием и боевыми припасами в расчёте на длительную осаду. Кроме того, гарнизон крепости рассчитывал на поддержку турецкого флота. В результате осада затянулась до декабря 1788 года. Очаков был обложен с суши армией, а со стороны лимана – флотилией, которая успешно отбила все поползновения турецкого флота.
Стоит отметить, что молодой Черноморский флот действовал весьма активно и решительно против вражеского флота, пытающего помочь своей крепости и Днепровской турецкой флотилии. В боях 7 июня и 17 июня русская Днепровская флотилия под началом адмиралов Джона Пола Джонса и Карла Нассау-Зигенского, капитана Панагиоти Алексиано отразила атаки турецкого флота. В ночь на 18 июня турецкий флот решил оставить Очаков и во время отхода попал под обстрел береговых батарей, установленных Суворовым. Разгром довершили подоспевшие русские корабли (Разгром турецкого флота в Очаковском сражении). Турки в двухдневном Очаковском сражении понесли большие потери: 15 кораблей, включая 5 линейных кораблей и 5 фрегатов, на которых было около 500 орудий. Турецкий парусный флот вынужден был уйти в Варну. 1 июля русская флотилия добила турецкую Днепровскую флотилию у Очакова. А 3 июля русская парусная эскадра под началом Войновича и Ушакова нанесла поражение османскому флоту у Фидониси (Сражение у Фидониси). В конце июля турецкий флот снова вышел к Очакову, но после его ухода в конце октября, крепость была обречена. Таким образом, русский флот не дал туркам оказать полноценную поддержку Очакова с моря. Безоговорочное господство турецкого флота на Чёрном море подходило к концу.
Армия Румянцева в июле перешла Днестр и направила на помощь австрийцам Кобургского, которые безуспешно пытались взять Хотин, дивизию Салтыкова. Турки, не желая сдавать крепость австрийцам, которых презирали, в сентябре 1788 года сдали её русским. Румянцев, оставшись после выделения дивизии Салтыкова, почти без войск, ничего решительного предпринять не смог. Турки также не предпринимали ничего серьёзного. Русские войска заняли северную Молдавию и зиме расположились в районе Яссы – Кишинев. Австрийская армия в ходе кампании 1788 года понесла полное поражение.
Штурм Очакова. Гравюра А. Берга 1792 г.
Штурм Очакова
Основные силы русской армии были связаны осадой Очакова. Действовал главнокомандующий крайне вяло, пять месяцев большая армия стояла под стенами крепости, где был 15-тыс. турецкий гарнизон под началом Хасан-паши. Храбрый Суворов, руководивший частью армии, неоднократно предлагал пойти на решительный штурм при поддержке Лманской (Днепровской) флотилии, но Потёмкин медлил. Главнокомандующий решил вести правильную осаду, опасаясь неудачи. Войска стали сооружать редуты с артиллерийскими батареями для защиты флангов, затем планировали взять пригород, передвинуть орудия вперёд, соединить их траншеей и начать методичную бомбардировку крепости, принуждая противника к сдаче. Подкопы под стены было нельзя из-за твердости грунта.
Во время осады русские войска отразили ряд вылазок вражеского гарнизона, который пытался помешать инженерным работам. Особенно крупная атака была отражена 27 июля (7 августа) 1788 года. Суворов лично повёл в контратаку два батальона гренадер и отразил вражеское нападение, при этом был ранен. Он предлагал немедленно пойти на штурм крепости и взять её пока враг не опомнился. Однако Потёмкин снова отказался от штурма. Раненый Суворов сдал командование войсками генералу Бибикову. Во время осады Очакова отметились и другие русские герои – Багратион, Кутузов, Барклай де Толли, Платов. Так, когда 18 (29) августа османы вновь сделали вылазку с стороны Лимана на левом фланге русской армии. В ходе четырехчасового боя нападение было отражено и турки убитыми и ранеными около 500 человек, потери русских составили 152 человека. В этом бою отличился и получил второе ранение в голову шеф Бугского егерского корпуса генерал-майор Кутузов. Пуля попала ему в щёку и вышла через затылок, он снова чудом выжил.
Осада была весьма тяжелой. Сырая холодная осень сменилась ранней и лютой зимой (она надолго вошла в память народа как Очаковская). Армия была плохо подготовлена к осаде. Солдаты терпели нужду в обмундировании, провианте и топливе. В голой степи не было леса для обогрева. Не было фуража, кавалерия почти вся спешилась. Солдаты замерзали в своих землянках и сами просились на штурм, чтобы быстрее покончить с опостылевшей осадой. Войска потеряли в таких условиях больше людей, чем в боях. Императрица Екатерина II, которая ждала вести о победе, была недовольна своим могущественным фаворитом. Росло влияние его противников. В Петербурге ходило язвительное высказывание Румянцева: «Очаков — не Троя, чтоб его десять лет осаждать». В ноябре государыня направила рескрипт князю взяться, наконец, за дело энергично.
План турецкой крепости Очаков, взятой русскими войсками 6 декабря 1788 г. 1790-е гг. Раскрашенная гравюра. Австрия
Тем временем оборона противника слабела. Русские войска приблизились к крепости и взвели две линии полевых укреплений, где было размещено 30 артиллерийских батарей с 317 пушками. Бомбардировку Очакова вели как с суши, так и с кораблей флотилии. К началу ноября османы потеряли большинство орудий в передовых укреплениях. Бастион крепости, прилегавший к Лиману, был сильно поврежден. Большинство зданий в городе были разрушены или сожжены. В ноябре флотилия казачьих лодок под началом атамана Головатого, прикрываемая кораблями Днепровской флотилии, совершила стремительный налёт на укрепленный остров Березань, расположенный перед Очаковым. Османы капитулировали, сложило оружие 320 человек. Турки сдали казакам ключи от крепости, более 20 орудий, 11 знамен, 150 почек пороха и другие припасы.
Только после того, как идея правильной осады провалилась, и враг по-прежнему упорно отказывался капитулировать, Потёмкин решился на атаку. Надо было либо снимать осаду и с позором возвращаться, либо предпринять отчаянный штурм. Начало атаки несколько раз переносили из-за плохих погодных условий. В начале декабря главнокомандующий утвердил подготовленный генерал-аншефом Меллером план операции. Для обеспечения внезапности удара от предварительного обстрела крепости отказались. 6 (17) декабря 1788 года в 7 час. утра при 20-градусном морозе 18 тыс. солдат пошли на решительный штурм Очакова (в самом осадном корпусе тогда осталось около 21 тыс. человек). В бой пошло шесть штурмовых колонн, которые одновременно атаковали земляные укрепления, окружавшие Очаковскую крепость, замок Гассан-паши и саму крепость. Вначале были захвачены земляные укрепления между Очаковской крепостью и замком Гассан-паши. Затем русские солдаты атаковали турецкие укрепления в центре и вышли стенам и воротам самой крепости. Под прикрытием артиллерийского огня гренадеры ворвались на стены и открыли ворота для войск, захвативших передовые укрепления. Турки, выбитые с городских стен, засели в домах, дрались на улицах и оказали отчаянное сопротивление. Рукопашный бой в самой крепости шёл около часа. Основная часть бойцов в этой схватке погибла от холодного оружия. Пленных в самой крепости практически не брали.
Польский художник Я. Суходольский. «Штурм Очакова»
Бой был кровопролитным и отличался крайним ожесточением. Две трети турецкого гарнизона было перебито, 4500 взято в плен, в том числе комендант Хасан-паша (Гуссейн-паша) и около 450 офицеров. Крепость была завалена телами. Трупов было так много, что не имея возможности закопать их в промёрзшую землю, тысячи тел вывезли на лед лимана, где они пролежали до весны. Среди трофеев – 180 знамен и 310 орудий, а также много оружия, снаряжения и различных припасов.
Наши потери – 2289 человек убитыми и ранеными. Понятно, что после затянувшейся осады Очакова о захвате Бендер речи уже не шло. Потёмкин отвел армию на зимние квартиры, а сам уехал в столицу. За взятие Очакова светлейший князь был отмечен орденом Св. Георгия 1 ст. и получил другие щедрые награды. Осадному корпусу выдали добавочное полугодовое жалованье. В 1789 году была учреждена медаль «За храбрость оказанную при взятии Очакова». Медалью награждали нижних чинов и рядовых армии, которые принимали участие в осаде и штурме османской крепости. Всего было отчеканено 15384 серебряные медали.
Взятие Очакова стало одним из важнейших событий войны и вошло в летопись подвигов русского воинства. По Ясскому мирному соглашению 1791 года Очаков вошёл в состав Российской империи. Это позволило России закрепить за собой Северное Причерноморье – Днепровский лиман и прилегающую округу, обеспечить безопасность Херсона, Николаева и Крымского полуострова. Недаром современники отмечали, что «Очаков есть южный естественный Кронштадт».
Медаль «За храбрость, оказанную при взятии Очакова»
- Автор:
- Самсонов Александр
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