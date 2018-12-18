Старый Свет строит новые истребители. Англичане проснулись. Окончание

«Давайте ясно определимся: мы вступаем в опасную новую эру. Поэтому наше основное внимание должно быть сосредоточено на будущем и на том, как мы реагируем на появляющиеся угрозы. Сегодня мы предлагаем вам заглянуть в завтрашний день, и начнем с макета, который стоит рядом со мной. Tempest (Буря) – перспективный истребитель будущего с передовой силовой установкой и энергетикой, виртуальной кабиной, объединенной в «рой», с новейшим вооружением, включая лазерное оружие . Пилотируемый, либо беспилотный, он будет быстро модернизируемым и устойчивым к кибератакам».

«Люди давно осознали, что не так просто использовать беспилотные системы в сложной ситуационной обстановке. К тому же, есть еще проблемы морально-этического характера».

«Пришло время серьезно задуматься о консолидации и объединении усилий в одном направлении. Нет места для трех разных программ создания истребителя нового поколения, нет места даже для двух. Если мы действительно хотим, чтобы следующее поколение было конкурентоспособным с американцами, нам всем нужно объединяться. Это императив для промышленности».

«Это хорошая новость . В начале 2000-х Великобритания не видела нужды строить свой собственный истребитель и вместо этого заказала F-35. Я смотрю, англичане проснулись».

По материалам издания "Взлет".

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон открыл презентацию проекта на полях авиасалона Фарнборо словами:Работы по британской теме истребителя шестого поколения ведет команда Team Tempest, которая включена в состав программы «Технологической инициативы по созданию перспективной авиационной боевой системы» (FCAS Technology Initiative, FCASTI). Стоит отдельно упомянуть, что британцы занялись разработкой истребителя сразу шестого поколения, не имея опыта работы над машинами пятого поколения. Team Tempest состоит из спецов ВВС из Управления оперативного развертывания RCO (Rapid Capabilities Office), Лаборатории военной науки и технологии DSTL (Defence Science and Technology Laboratory), а также Организации по оборонным закупкам и снабжению DE&S (Defence Equipment and Support). Партнерами-разработчиками «железа» выступают: BAE Systems, ответственный за планер и общую интеграцию всех систем; Leonardo, разрабатывающий сенсоры и авионику; MBDA, работающий над вооружение истребителя; Rolls-Royce – двигатели и энергетические установки. То есть назвать проект исключительно британским нельзя.Tempest пока летает только в анимацииИнтересно, что концепция Tempest появилась из мертворожденного «Доклада по стратегической обороне и безопасности» от 2015 года, положения которого, рассчитанные на пять лет, оказались невыполнимыми из-за резкой смены угроз национальной безопасности Великобритании. Наследницей стала «Программа модернизации обороны» MDP (Modernising Defence Programme), призванная обеспечить более эффективное расходование скромного британского оборонного бюджета. Дело в том, что у министерства обороны Англии не хватает средств на полное удовлетворение потребностей в закупке новой техники. Дефицит оборонного бюджета в ближайшие годы в самом пессимистичном варианте развития событий может составить более 20 млрд. фунтов стерлингов. Во многом виной этому стал пресловутый «брексит», который отвлек внимание кабинета министров от оборонной тематики. Программа разработки нового истребителя должна быть утверждена до конца 2020 года, деньги на разработку планируют выдать к 2025 году, а сам проект предполагают вывести на оперативную готовность только к 2035 году. При этом британцы планируют обойтись при разработке во многом революционного истребителя «малой кровью» — всего в 10 млрд. фунтов стерлингов. Первый контракт уже заключен – BAE Systems 3 июля 2018 года получила деньги на 12-месячный цикл разработки концепций и технологий истребителя.Макет на выставке в Фарнборо в июле 2018 годаМакет Tempest представляет из себя классическую «бесхвостку» с так называемым «лямбда-крылом» большой площади и двухкилевым вертикальным оперением. Как предполагается, натурная модель в Фарнборо была установлена на шасси Tornado. Примерные размеры: длина – 18 м, размах крыла – 13 м, высота – 4 м. Изюминкой британского самолета будущего будет «носимая кабина» (Wearable Cockpit) с элементами дополненной и виртуальной реальности, а также системой управления жестами. Последнее британцы, очевидно, подсмотрели у интерфейса автомобилей BMW 7 series. Графическая информация выводится на нашлемный блок индикации дополненной реальности, в роли которого пока выступает Striker II. Фактически кабина Tempest должна лишиться практически всех традиционных индикаторов и дисплеев. В каждом конкретном случае выполнения боевого задания набор виртуальной «приборной доски» будет свой.Концепция реконфигурируемого отсека вооружений и установка для его испытанийИспытания Flexible Payload Bay в УортонеНовый самолет должен обладать модной ныне многофункциональностью – его можно будет быстро реконфигурировать и модернизировать под конкретные тактически задачи. Частным примером такого подхода становится многофункциональный грузовой отсек (Flexible Payload Bay), над которым уже несколько лет работает BAE System на заводе в Уортоне. Авиационные техники будут в состоянии менять объем отсека, его конфигурацию, механизм открытия створок и даже сами створки. Предполагается, что внутри самолета могут скрываться недорогие и компактные дроны, разрабатываемые в рамках секретной программы LANCA.Революционный виртуальный кокпитЕсли касаться вооружения перспективного самолета, то на Фарнборо были представлены ракеты класса «воздух-воздух» Meteor и управляемые боеприпасы SPEAR 3. Безусловно, спектр носимого вооружения будет гораздо больше – тут и гиперзвуковые ракеты, и противокорабельные боеприпасы, а также микроволновое и лазерное оружие. В случае необходимости Tempest может быть оперативно переоборудован из пилотируемого варианта в полностью беспилотный летательный аппарат, управляемый искусственным интеллектом. По этому поводу скептически высказался начальник штаба ВВС Великобритании Стивен Хиллнер:Силовая трехконтурная установка, разрабатываемая Rolls-RoyceRolls-Royce на летнем авиасалоне в Фарнборо рассказал о концепции нового двигателя для истребителя. Это трехконтурный реактивный двигатель изменяемого цикла, имеющий трехступенчатый компрессор низкого давления с широкохордным вентилятором, пятиступенчатым компрессором высокого давления, одноступенчатой турбиной высокого давления и двухступенчатой турбиной низкого давления. В двигатель интегрирован стартер-генератор, который за счет компактности уменьшает мидель самолета, а также питает целый ряд систем от бортовых датчиков до боевых лазеров. Все работы по новой силовой установке, естественно, засекречены и несут шифр Advance 1. Самое интересное, что Tempest не будет заменять F-35, а лишь дополнит его возможности. Министерство обороны не собирается отказываться от дальнейших закупок 138 американских самолетов, с которыми Британия проживет еще лет сорок. По поводу перспектив нового комплекса шестого поколения бравурнее всех выразился начальник Штаба ВВС Хиллиер, когда поведал, что Англия в итоге станет чуть ли не мировым лидером в этой сфере. Для этого, если верить начштабу, есть все – и инженерные кадры, и бесценный опыт. А вот шеф BAE Systems Чарльз Вудберн не столько категоричен в суждениях: «Наше мнение состоит в том, что создание авиационных систем следующего поколения — это «командный спорт», и используя футбольную аналогию, на поле нужны самые сильные игроки, и в наших интересах сделать именно так». Видимо, не столь обширен штат инженеров, и не столь широки компетенции. В итоге интерес к «общему делу» Tempest уже проявили и Boeing, и SAAB, и даже Lockheed Martin.Конкуренты по другую сторону Ла-Манша из Airbus не особо хотят видеть английскую машину в небе и ищут новые поводы для консолидации усилий по общеевропейскому проекту. Так, глава авиастроительной компании Том Эндерс на Фарнборо сказал:Босс Dassault Эрик Траппье, наоборот, похвалил проект: