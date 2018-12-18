Другой ленд-лиз. Любимый джип Александра Покрышкина
«Додж». Мы уже рассказывали о самом распространённом автомобиле этой марки, Dodge WC-51, который «три четверти».
Сегодняшний экспонат относится к модификации WC-21, несколько отличавшейся от WC-51 и WC-52, которые массово поставлялись по ленд-лизу.
Но начнем сегодня не с «Доджа», а с изделия фирмы «Белл». Конкретно – с истребителя «Белл» Р-39 «Аэрокобра».
Эти самолеты массово шли к нам, за что спасибо американским союзникам. Очень много немецких самолетов было «приземлено» благодаря этим самолетам, ну а про Александра Ивановича Покрышкина в нашей стране, слава богу, не знают только окончательные жертвы ЕГЭ.
Но по порядку.
Итак, самолеты по ленд-лизу к нам пошли. Это факт. И когда они начали приходить, неожиданно выяснилось, что у американцев просто восхитительные радиостанции на самолетах. По сравнению с отечественными.
Ну и ни для кого в мире связи не секрет, что диапазоны частот у каждой армии свой. И наши, что совершенно неудивительно, с американскими частотами не очень дружили. Были совместные диапазоны, нельзя сказать, что вообще нельзя было связаться, но тем не менее. Потребовались дополнительные радиостанции для постов ВНОС, корректировщиков и далее по спискам.
Вот так в СССР оказались наши герои: «Доджи» серии Т-214, модификации WC58, WC64, WC54. Так называемые «Radio truck». На фото "Додж" WC-21 из коллекции Музея военной техники УГМК в Верхней Пышме, но, если верить справочникам и сведущим людям, различия минимальные.
Что представлял собой этот автомобиль?
По сути это все тот же «Додж» «три четверти», только без пулемета, превращенный в мобильную радиостанцию.
Вариант просто великолепный. Машина проходила фактически там, где проходили танки, только быстрее. Радиостанция позволяла не просто руководить самолетами, но делать это с большим комфортом.
ТТХ "Додж" WC-21
Двигатель: рядный, 6-цилиндровый, бензиновый, объём 3770 см3
Максимальная мощность: 92 л. с., при 3200 об/мин
Максимальный крутящий момент: 249 Н·м, при 1200 об/мин
Максимальная скорость: 87 км/ч
Грузоподъемность: 750 кг
Собственная масса: 2315 кг
Естественно, каждый автомобиль снабжался набором шанцевого инструмента, жизненно необходимого для того, чтобы пройти всюду.
Ну и наконец, то, ради чего все затевалось. Полезная нагрузка.
Мы видим здесь фактически этакий полевой офис. Радиостанция (можно было легко установить две), место для стенографиста с возможностью напечатать документ, и, собственно, место для руководителя всего этого.
То есть экипаж такой машины мог варьироваться от 2 до 4 человек.
Теперь о Покрышкине.
В его мемуарах, к огромному моему сожалению, ни слова не сказано о том, на какой машине он перемещался. То есть, рассказов о том, что "Тигр" (позывной) выдвигался на передний край полно, а вот на чем — вопрос. так что признаюсь честно, это мой личный домысел, основанный, правда, на разговорах с сотрудниками музея в Верхней Пышме.
Могла такая машина быть в полку, которым командовал Покрышкин? Естественно. Полк с 1942 года использовал "Аэрокобры". Соответственно, наличие радиомашины (а может, и не одной) в таком полку более вероятно, чем у воевавших на "Яках".
Более того, учитывая, как Александр Иванович отзывался о предыдущем командире, можно сделать вывод, что как радиостанция она не использовалась вообще.
Зато не любивший сидеть в штабе Покрышкин просто обязан был оседлать именно "Доджа", поскольку установка радиостанции такого класса на "Виллис" мне кажется делом сомнительным.
Микрофон и гарнитура весьма похожи.
В "Небе войны", в заключительной части, рассказывая о том, как он организовывал взаимодействие летчиков с остальными частями наступающей Красной армии, Покрышкин не раз писал о том, что "Тигр" обязан был следовать за своими летчиками, направлять, указывать, подсказывать.
Если так, то лучше машины для такой работы придумать вряд ли получится.
Сегодняшний экспонат относится к модификации WC-21, несколько отличавшейся от WC-51 и WC-52, которые массово поставлялись по ленд-лизу.
Но начнем сегодня не с «Доджа», а с изделия фирмы «Белл». Конкретно – с истребителя «Белл» Р-39 «Аэрокобра».
Эти самолеты массово шли к нам, за что спасибо американским союзникам. Очень много немецких самолетов было «приземлено» благодаря этим самолетам, ну а про Александра Ивановича Покрышкина в нашей стране, слава богу, не знают только окончательные жертвы ЕГЭ.
Но по порядку.
Итак, самолеты по ленд-лизу к нам пошли. Это факт. И когда они начали приходить, неожиданно выяснилось, что у американцев просто восхитительные радиостанции на самолетах. По сравнению с отечественными.
Ну и ни для кого в мире связи не секрет, что диапазоны частот у каждой армии свой. И наши, что совершенно неудивительно, с американскими частотами не очень дружили. Были совместные диапазоны, нельзя сказать, что вообще нельзя было связаться, но тем не менее. Потребовались дополнительные радиостанции для постов ВНОС, корректировщиков и далее по спискам.
Вот так в СССР оказались наши герои: «Доджи» серии Т-214, модификации WC58, WC64, WC54. Так называемые «Radio truck». На фото "Додж" WC-21 из коллекции Музея военной техники УГМК в Верхней Пышме, но, если верить справочникам и сведущим людям, различия минимальные.
Что представлял собой этот автомобиль?
По сути это все тот же «Додж» «три четверти», только без пулемета, превращенный в мобильную радиостанцию.
Вариант просто великолепный. Машина проходила фактически там, где проходили танки, только быстрее. Радиостанция позволяла не просто руководить самолетами, но делать это с большим комфортом.
ТТХ "Додж" WC-21
Двигатель: рядный, 6-цилиндровый, бензиновый, объём 3770 см3
Максимальная мощность: 92 л. с., при 3200 об/мин
Максимальный крутящий момент: 249 Н·м, при 1200 об/мин
Максимальная скорость: 87 км/ч
Грузоподъемность: 750 кг
Собственная масса: 2315 кг
Чехол для личного оружия. Обычная вещь для американских автомобилей и мотоциклов.
Естественно, каждый автомобиль снабжался набором шанцевого инструмента, жизненно необходимого для того, чтобы пройти всюду.
Ну и наконец, то, ради чего все затевалось. Полезная нагрузка.
Мы видим здесь фактически этакий полевой офис. Радиостанция (можно было легко установить две), место для стенографиста с возможностью напечатать документ, и, собственно, место для руководителя всего этого.
То есть экипаж такой машины мог варьироваться от 2 до 4 человек.
Теперь о Покрышкине.
В его мемуарах, к огромному моему сожалению, ни слова не сказано о том, на какой машине он перемещался. То есть, рассказов о том, что "Тигр" (позывной) выдвигался на передний край полно, а вот на чем — вопрос. так что признаюсь честно, это мой личный домысел, основанный, правда, на разговорах с сотрудниками музея в Верхней Пышме.
Могла такая машина быть в полку, которым командовал Покрышкин? Естественно. Полк с 1942 года использовал "Аэрокобры". Соответственно, наличие радиомашины (а может, и не одной) в таком полку более вероятно, чем у воевавших на "Яках".
Более того, учитывая, как Александр Иванович отзывался о предыдущем командире, можно сделать вывод, что как радиостанция она не использовалась вообще.
Зато не любивший сидеть в штабе Покрышкин просто обязан был оседлать именно "Доджа", поскольку установка радиостанции такого класса на "Виллис" мне кажется делом сомнительным.
Микрофон и гарнитура весьма похожи.
В "Небе войны", в заключительной части, рассказывая о том, как он организовывал взаимодействие летчиков с остальными частями наступающей Красной армии, Покрышкин не раз писал о том, что "Тигр" обязан был следовать за своими летчиками, направлять, указывать, подсказывать.
Если так, то лучше машины для такой работы придумать вряд ли получится.
- Автор:
- Роман Скоморохов
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