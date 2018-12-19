Пожарные Древнего Рима. Окончание

«Во имя нашего величайшего Юпитера Клавдий Помпеи Фаустус, советник Аквинкума, бывший полицейский чиновник и бургомистр, руководил в качестве командира и шефа общества фаберов учениями вышеназванного общества в пятый день до первого числа августа месяца».

«Огонь разразился на большое пространство от сильного ветра, частично от небрежности жителей, которые, как обыкновенно случается, оставались праздными зрителями такого несчастья. Обдумай (император Траян), не было бы целесообразно организовать подразделение фаберов, которое насчитывало бы не менее 150 человек. А я прослежу за тем, чтобы в это подразделение включили бы только фаберов и чтобы они не злоупотребляли своими правами».

«Население на Востоке беспокойное. Поэтому достаточно будет, если ликвидации пожара будет помогать народ. Лучше собрать орудия, употребляемые для гашения пожара, и вменить в обязанность владельцам домов, чтобы они, когда обстоятельства требуют, сами старались пользоваться стечением народа».



Карл Теодор фон Пилоти. "Нерон смотрит на горящий Рим"





Генрих Семирадский. "Светочи христианства. Факелы Нерона". Иллюстрация мести Нерона за опустошительный пожар Карл Теодор фон Пилоти. "Нерон смотрит на горящий Рим"Генрих Семирадский. "Светочи христианства. Факелы Нерона". Иллюстрация мести Нерона за опустошительный пожар

«Стремительно наступавшее пламя, свирепствовавшее сначала на ровной местности, поднявшееся затем на возвышенности и устремившееся снова вниз, опережало возможность бороться с ним, и вследствие быстроты, с какой надвигалось несчастье, и потому, что сам город был с кривыми, изгибавшимися то сюда, то туда узкими улицами и тесной застройкой, каким был прежний Рим, легко становился его добычей».

За пределами Рима обязанности по охране городов от возгораний были возложены на объединения ремесленников, получивших наименования фаберов. В частности, историки упоминают о таких подразделениях в Аквинкуме и Саварии, что находятся на территории современной Венгрии. Состояли в них кузнецы, ткачи, каменщики, столяры, то есть все те, кому пожары были особенно страшны, – в случае возгорания они как минимум теряли источник заработка. Кроме того, ремесленники всегда имели под рукой необходимый инструментарий, а также неплохо разбирались в конструкции зданий, что позволяло их быстро разбирать. Полагались таким дружинникам-пожарным определенные льготы – они освобождались от многих общественных работ и общегородских повинностей.Музей Аквинкума в ВенгрииДанное изречение, подтверждающее регулярные тренировки пожарных, увековечено на двух алтарях в Аквинкуме. Кроме тушения пожаров и учений, огнеборцы занимались еще одним важным делом. Штаб-квартира центонариусов (напомним, что это специалисты по тушению огня суконными полотнищами) находилась у ворот города, что говорит о их «двойном назначении». В случае агрессии варваров, пожарные в срочном порядке переквалифицировались в защитников городских стен. Однако примеры Аквинкума и Саварии, являются, скорее, исключениями из общей тенденции – периферийные города империи никак специально не защищались от убийственного огня. Во многом это было обусловлено недоверием высшей власти к населению многих регионов государства. Примером такой жесткой политики стал 53 г. н. э., когда в провинции Никомедии пожар за несколько дней уничтожил множество административных зданий и жилых домов. Очевидцем катастрофы был наместник императора Плиний Младший. Он доложил верховному о полном отсутствии пожарных подразделений на территории:Память об циничном и расчетливом императоре ТраянеОтвет императора был очень лаконичен и предельно понятен:В итоге «Закон XII таблиц» стал требовать с каждого домовладельца иметь у себя запас воды, пилы, топоры, лестницы и шерстяные покрывала. Основным способом тушения в те времена была изоляция огня от воздуха с помощью тканевых покрывал, называемых центо. Как вариант, в ход могли пойти большие шкуры крупного рогатого скота. Доставку воды обычно осуществляли с помощью ведер на коромысле, либо в простых глиняных горшках или ковшах. На одном из сохранившихся в Италии древнем изображении пожарный отображен с киркой, центой и подписью – долабриус. Это новый тип огнеборца Древнего Рима, название должности которого происходит от латинского слова «кирка». С кирками пожарные и на одном малоизвестном памятнике в Комуме, на котором написано: «Здесь упомянуты многие роты центонариусов с кирками и лестницами».Несмотря на все меры предосторожности, 19 июля 64 г. до н. э. в Риме вспыхнул пожар, продлившийся целых восемь дней и ставший одном из самых разрушительных в истории. Он даже получил собственное название Magnum Incendium Romae, или Великий пожар Рима. Были уничтожены десять из четырнадцати районов столица, в огне погибло громадное количество культурных ценностей – храмы, картины, книги, а также расплавились три тысячи медных досок с постановлениями Сената, датируемые первыми днями Рима. Историк Корнелий Тацит описывает бедствие следующими словами:От полного уничтожения Рим спасли пожарные подразделения, которые достаточно быстро разбирали целые кварталы, чем останавливали шествие огня. Это во многом стало уроком для императора Нерона, который, безусловно, нашел виноватых в лице христиан, но всерьез задумался об усилении пожарной охраны. Еще одна катастрофа произошла в 23 г. до н. э. в месте массового скопления людей – деревянном амфитеатре. Огонь стремительно охватил трибуны, унеся несколько тысяч жизней обезумевших от паники римлян. Эта трагедия стала толчком для новшеств в римском строительстве – появились требования к предельной высоте строительства зданий, а также наличия больших незастроенных площадей между зданиями.Многоэтажные строения Древнего Рима, ставшие огненной ловушкой для сотен горожанКаменные лестницы многоэтажных зданий — необходимое требование времениДома теперь предписывалось возводить разрозненно, а также «оставлять дворы и сами здания в определенной их части без деревянных балок, из камней гор Габинуса или Албануса, поскольку камень более устойчив к огню». Также следовало перед домами ставить залы с колоннами, а с их низких плоских крыш было проще отражать наступление пламени. Многоэтажные здания предписывалось не строить выше 21 метра, а позже максимальную высоту вообще ограничили 17 метрами – гибель людей от пожаров при таком планировании ожидаемо снизилась. Каждый этаж таких римских многоэтажек должен быть оборудован отдельной каменной лестницей. Озаботились римляне и пожарной безопасностью театров. Их предписывалось возводить исключительно из мрамора, а сценическая часть должна была быть оборудована эвакуационными выходами в четыре стороны. Промышленные предприятия, в которых огонь был постоянным жителем, со временем вообще стали выносить за пределы города. И расположение таких зданий римляне планировали не просто так, а с учетом розы ветров. Пожалуй, этому и сейчас можно поучиться у древних архитекторов Римской империи. В период своего расцвета римляне активно использовали для строительства недорогие и распространенные материалы – туф, бутовый камень, кирпич-сырец и многие другие, стараясь исключить дерево из конструкции. А если все-таки избежать деревянных элементов не удавалось, то каждую доску и бревно предписывалось пропитать уксусом с глиной.Внутренний зал с колоннами и плоской крышей в типичном здании римского богачаГлавным спасителем от пожаров во все времена, конечно, являлась вода. И тут римляне сделали один из самых серьезных шагов в мировой истории – они соорудили водопроводы. Первый появился в 312 г. до н. э. и был длиной сразу 16,5 км, а уже в I в. н. э. в Риме было одиннадцать водопроводов, в которых вода подавалась самотёком. Невиданная роскошь – на одного жителя ежедневный расход воды мог достигать 900 литров! В процессе эволюции римские водопроводы перешли от открытых каналов к закрытым свинцовым трубам, которые заканчивались в городских фонтанах. Эти сооружения играли роль как объектов отдыха, так и источников спасительной воды в случае тушения пожаров. Со временем именно высокая насыщенность Рима источниками воды помогла городу не выгореть окончательно от очередного пожара. Как известно, Римская цивилизация погибла совсем по другой причине.По материалам:Абрамов В.А. и другие. История пожарной охраны.Титков В.И. В Древнем Риме // Пожарное дело. 1990, №3.