Дума о современном рабочем классе (часть 3)



Дети семьи трудовой.

Братский союз и свобода —

Вот наш девиз боевой.



(«Смело, товарищи, в ногу!» Слова Л. Радина) Вышли мы все из народа,Дети семьи трудовой.Братский союз и свобода —Вот наш девиз боевой.(«Смело, товарищи, в ногу!» Слова Л. Радина)

В предыдущем материале мы рассмотрели (бегло, конечно, но, кому интересно, тот может самостоятельно прочитать всю работу целиком) известный труд Ленина «Развитие капитализма в России», камня на камне не оставивший от рассуждений русских народников относительно построения социализма в России через крестьянскую общину. Три, три основных социальных слоя крестьян выделил он на момент конца 19 века: бедняки, середняки и кулаки. Соответственно, и рабочий класс у него тоже неоднороден. Рабочие-крестьяне или отходники, «вчерашние крестьяне», ставшие рабочими из отходников, «потомственный пролетариат», самый малочисленный, кстати, поскольку и сама-то крупная промышленность в России только-только появилась, и разные промежуточные разновидности. Естественно, какое сознание доминировало и у крестьян, и у рабочих? Патриархальное! Это были горожане в первом поколении, имевшие не только дедушек и бабушек, но и отцов и матерей – где? В деревне! Рабочие во втором и даже в третьем поколении были. В Питере, на Урале… Но было их ничтожно мало и «погоды они не делали». Очевидно, не так ли? Достаточно почитать земскую статистику про отходников, чтобы убедиться, что это именно так оно и было. И опять же – работа Ленина это подтверждает. Кто не верит – тот может прочитать об этом самостоятельно!Революционер Свердлов Яков Михайлович. Отец гравер, мать домохозяйка. Закончил четыре класса гимназии, затем учился на аптекаря… Типичный «средний класс». После победы революции председатель ВЦИК.И, кстати, вспомним еще одну его работу: «Уроки московского восстания», посвященную революции 1905 г. Там он писал: нельзя «скрывать от масс необходимость отчаянной, кровавой, истребительной войны, как непосредственной задачи грядущего выступления, значит, обманывать и себя, и народ». Но тут возникает вопрос, а кто это скрывал? Сами революционеры?Революционер Урицкий Моисей Соломонович. Родился в купеческой семье, закончил городскую гимназию и юридический факультет Киевского университета. Председатель Петроградской ЧК.«Правительство удерживало колеблющихся самыми разнообразными, самыми отчаянными мерами: их убеждали, им льстили, их подкупали, раздавая часы, деньги и т. п., их спаивали водкой, их обманывали, их запугивали, их запирали в казармы, их обезоруживали, от них выхватывали предательством и насилием солдат, предполагаемых наиболее ненадежными. И надо иметь мужество прямо и открыто признать, что мы оказались в этом отношении позади правительства». Далее Ленин очень прозорливо написал про ручные гранаты и «автоматическое ружье», а потом и вот это: «Вокруг лозунга: свержение царской власти и созыв революционным правительством учредительного собрания мы группируем и будем группировать все большую часть пролетариата, крестьянства и войска». И вот тут опять же вопрос, а кто это … мы? Крестьяне? Нет, они мелкобуржуазны и несознательны. Рабочие… нет, из данного предложения этого не видно. Значит некая «третья сила», а именно – «партия революционеров», которую в конце статьи Ленин называет «партией сознательного пролетариата». В ее числе и выходцы из «среднего класса». Это уже правда, современный термин», но суть он отражает хорошо. Достаточно посмотреть на соратников Ленина, чтобы убедиться, что это была отнюдь не голытьба, а люди, имевшие образование и имевшие возможность… устроить свою жизнь. Не очень богатые, но такие, что дома у себя сами они пол не мыли и ковров пылесосом не чистили. А что сознательный пролетариат? Он вообще-то был в это время, имел образование, читал Адама Смита и Карла Маркса в подлиннике? Да нет, конечно! Те же это были вчерашние крестьяне-отходники, просто немного ранее других перебравшиеся в город и кое чего тут нахватавшиеся. Только и всего. Вела их за собой все равно интеллигенция и, в частности, бывший помощник присяжного поверенного Владимир Ульянов, не выигравший на этом поприще, кстати, ни одного дела. «Только один его клиент получил более мягкий приговор, чем тот, на котором настаивал прокурор» – вспоминала потом его младшая сестра Мария Ильинична Ульянова. Иные революционеры из верхушки РСДРП имели похожие биографии, кстати, все они хорошо известны. Более того, согласно новой на тот момент теории «привнесения сознания», было решено, что промышленный пролетариат сам по себе не революционен и склонен лишь к экономическим требованиям («тред-юнионизм»), а нужная «сознательность» ему дается («привносится») извне партией «нового типа», партией профессиональных революционеров, которая является «авангардом».Революционер Луначарский Анатолий Васильевич. Этот и вовсе сын действительного статского советника, и сам дворянин с университетским дипломом. После революции нарком просвещения.А теперь забежим немного вперед и обратимся к известному роману-предупреждению английского писателя Джорджа Оруэлла «1984», написанного в 1948 году (отсюда, кстати, и его название!), в котором есть такие вот впечатляющие строки: «…на протяжении всей зафиксированной истории и, по-видимому, с конца неолита в мире были люди трех сортов: высшие, средние и низшие. Группы подразделялись самыми разными способами, носили всевозможные наименования, их численные пропорции, а также взаимные отношения от века к веку менялись; но неизменной оставалась фундаментальная структура общества.»Революционер Каменев Лев Борисович. Отец был машинистом на Московско-Курской железной дороге, затем окончил Петербургский технологический институт и стал инженером; мать закончила Бестужевские высшие курсы. Сам Каменев учился в гимназии и на юридическом факультете Московского университета.Революционер Зиновьев Григорий Евсеевич. Отец – владелец молочной фермы. Учился на химическом факультете Бернского университета.Даже после колоссальных потрясений и необратимых, казалось бы, перемен структура эта восстанавливалась, подобно тому, как восстанавливает свое положение гироскоп, куда бы его ни толкнули. Цели этих трех групп совершенно несовместимы. Цель высших – остаться там, где они есть. Цель средних – поменяться местами с высшими; цель низших – когда у них есть цель, ибо для низших то и характерно, что они задавлены тяжким трудом и лишь от случая к случаю направляют взгляд за пределы повседневной жизни, – отметить все различия и создать общество, где все люди должны быть равны. Таким образом, на протяжении всей истории вновь и вновь вспыхивает борьба, в общих чертах всегда одинаковая. Долгое время высшие как будто бы прочно удерживают власть, но рано или поздно наступает момент, когда они теряют либо веру в себя, либо способность управлять эффективно, либо и то и другое. Тогда их свергают средние, и сами становятся высшими. Тем временем новые средние отслаиваются от одной из двух групп или от обеих, и борьба начинается сызнова. Из трех групп только низшим никогда не удается достичь своих целей, даже на время. Было бы преувеличением сказать, что история не сопровождалась материальным прогрессом. Но никакой рост благосостояния, никакое смягчение нравов, никакие революции и реформы не приблизили человеческое равенство ни на миллиметр. С точки зрения низших, все исторические перемены значили немногим больше, чем смена хозяев».Революционер Калинин Михаил Иванович – один из самых «низовых революционеров» в когорте революционеров-ленинцев. Родился в деревне, в семье крестьян, но закончил начальное земское училище, затем работал в услужении у соседа-помещика Д.П. Мордухай-Болтовского. В 1889 году он увез его в Санкт-Петербург. Там он работал у него лакеем, что позволило ему прочитать много книг из хозяйской библиотеки. В 1893 году начал работать учеником на Санкт-Петербургском патронном заводе, а с 1895 году токарем на Путиловском заводе. После революции — Председатель Президиума Верховного Совета СССР.Все по Ленину, а? Сами рабочие склонны лишь к тред-юнионизму. Но «партия нового типа» «открывает им глаза», «привносит» революционное сознание, наконец просто зовет на баррикады – боле активно, чем раньше, да еще гранаты нужно не забыть и автоматическими ружьями запастись и… все – победа революции в случае повсеместного и одномоментного выступления этой партии обеспечена. И в принципе эта точка зрения красной нитью прошедшая через многие ленинские работы… полностью себя оправдала и в 1917 году в России, и в 2014-ом в ходе украинского Майдана, только там вместо гранат использовались бутылки с бензином, а вместо автоматических ружей действовали снайперы. Но… речь у нас не о революционных технологиях, отнюдь, а о рабочем классе.Революционер Троцкий Лев Давидович. Сын богатых землевладельцев-арендодателей. Обучался в училище Св. Павла в Одессе. В эмиграции считался образованным молодым человеком.Итак, выбили мы из него «тред-юнионизм», нужда и бедствия обострились войной (Первой мировой, не так ли?) до предела. «Верхи не могут, а низы не хотят», и так свергается династия Романовых. А что Ленин, что он пишет вскоре после этого знакового события? В работе «Задачи пролетариата в нашей революции» он пишет следующее:«Россия сейчас кипит. Миллионы и десятки миллионов, политически спавшие десять лет, политически забитые ужасным гнетом царизма и каторжной работой на помещиков и фабрикантов, проснулись и потянулись к политике. А кто такие эти миллионы и десятки миллионов? Большей частью мелкие хозяйчики, мелкие буржуа, люди, стоящие посредине между капиталистами и наемными рабочими. Россия наиболее мелкобуржуазная страна из всех европейских стран.Гигантская мелкобуржуазная волна захлестнула все, подавила сознательный пролетариат не только своей численностью, но и идейно, т. е. заразила, захватила очень широкие круги рабочих мелкобуржуазными взглядами на политику.Мелкая буржуазия в жизни зависит от буржуазии, живя сама по-хозяйски, а не по-пролетарски (в смысле места в общественном производстве), и в образе мыслей она идет за буржуазией».Революционер Сталин Иосиф Виссарионович. Сын сапожника, подверженного пьянству и приступам ярости, избивавший жену и сына. Мать крестьянка, дочь садовника из крепостных. Закончил Горийское духовное училище. Обучался в православной Тифлисской духовной семинарии, но его не закончил и священником так и не стал. Но получил свидетельство, что окончил четыре класса и может преподавать в начальных народных училищах. В 1931 году в своем интервью, данному немецкому писателю Эмилю Людвигу, и отвечая на вопрос о том, что толкнуло его на оппозиционность: «Быть может, плохое обращение со стороны родителей?» Сталин дал такой ответ: «Нет. Мои родители обращались со мной совсем неплохо. Другое дело — духовная семинария, где я учился тогда. Из протеста против издевательского режима и иезуитских методов, которые имелись в семинарии, я готов был стать и действительно стал революционером, сторонником марксизма…» А вот у Ленина повесили брата…Первая страница списка 46-ти «арестованных, числящихся за НКВД СССР» от 29 января 1942 г. Резолюция И. Сталина: «Расстрелять всех поименованных в записке. И. Ст.» По «Сталинским расстрельным спискам» осуждено 43768 человек, в основном из управленческих структур, военных, сотрудников НКВД и членов ЦК ВКП(б), большинство из которых расстреляно.Но вот вопрос, а из кого состояла эта самая «мелкобуржуазная волна»? Из буржуев с тросточками и в котелках? Н-е-е-е-т! Это просто так Ленин называл мелких собственников, к которым с полным правом можно отнести ВСЕХ КРЕСТЬЯН, даже бедных, а еще купцов, торговцев, лавочников, половых и еще многих… и… подавляющее большинство… рабочих. Во-первых, это все те, кто, работая в городе, имел наделы в деревне. Во-вторых, кто имел вклады в банках (а такие были) и облигации военных займов, и родственников – опять же половых, торговцев, разносчиков, коммивояжеров, хожалых в полицию и… и… и… В-третьих – это рабочая элита! Мастера цехов, мастера в мастерских, имевшие бронь от призыва «токари первой руки» … А кто же тогда «сознательным» мог считаться? Опять же люди, пришедшие вчера из деревни и… чуть-чуть менее удачливые, чем другие. Брата приказчика нет, дядя – зав. чайной «Общества трезвости» отсутствует, мастером цеха по молодости еще не стал, а жить хорошо хочется! То есть прослойка таких вот «сознательных» рабочих была очень тонкой. Сам Ленин употребляет слово «гигантская», то есть он понимал, что таких людей в стране ну очень много, потому что Россия была самой крестьянской страной среди всех европейских государств!Революционер Рудзутак Ян Эрнестович. Отец и мать батраки. До 14 лет был пастухом, потом батраком, садовником, грузчиком и калильщиком на заводе. После революции активный сторонник Ленина, в конце жизни – Народный комиссар рабоче-крестьянской инспекции СССР.Революционер Шляпников Александр Гаврилович. Родился в мещанской, да к тому же еще и старообрядческой семье. Закончил три класса Муромского начального училища. К двадцати годам сделался одним из лучших токарей в Петербурге, но при этом большую часть зарплаты тратил на самообразование и книги. Работал на заводах Англии, Германии, Франции. Хорошо знал немецкий и французский языки. Первый народный комиссар труда РСФСР и глава «рабочей оппозиции». В. Молотов о нем сказал: «Неподготовленный рабочий человек».И когда – уж не будем говорить как, тут лучше всего почитать участника тех событий Джона Рида – «Десять дней, которые потрясли мир», партия Ленина оказалась у власти, эта гигантская волна никуда не ушла. Не рассосалась! Она так и осталась, подавляя всех своей численностью, менталитетом, патриархальщиной в сознании, и для того, чтобы остаться у власти, большевикам нужно было… ей потрафлять! А вот как завоевать симпатии людей с мелкобуржуазным, патриархальным сознанием (а оно тоже никуда не делось!), следовало подумать, потому что одно дело взять власть, а другое – ее сохранить. Самый простой и успешный путь - это дать этим людям то, чего они хотят, и именно так большевики и поступили.Революционер Владимир Ильич Ульянов-Ленин. Сын действительного статского советника, что по «Табели о рангах» соответствовало военному чину генерал-майора и давало право на потомственное дворянство. Закончил гимназию и юридический факультет Петербургского университета.Продолжение следует…