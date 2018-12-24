Легализация ЧВК и морская безопасность
Вряд ли найдётся в современном информационном поле тема, более противоречивая, чем потенциально возможная легализация в России частных военных компаний. На эту тему положительно высказывались и президент Путин, и министр иностранных дел Лавров. Идея легализации таких организаций имела и имеет мощную поддержку среди отставных военных, в Госдуме и в части общества.
Сотрудники РСБ-групп на палубе охраняемого судна.
Однако это Россия, и воз по сей день там же. Пока. Последняя попытка депутатов «Справедливой России» вывести ЧВК из «тени» провалилась на этапе согласования законопроекта с правительством, причём обоснования отказа в согласовании законопроекта не только шли вразрез со здравым смыслом, но и были вопиюще безграмотны юридически. Впрочем, это российское правительство, от него трудно ожидать чего-то другого.
Несколько осложняет легализацию ЧВК то, что общественность не имеет стойкого мнения по данному вопросу и вместо его понимания носит в головах набор мифов. Автор в своё время опубликовал статью-ликбез по частным военным компаниям в России, ознакомление с ней строго рекомендуется, прежде чем высказываться по теме. Она хоть и поверхностная и далеко не исчерпывающая, но даёт некое представление о предмете.
В связи с резким ростом масштабов деятельности подобных формирований в Африке стоит ожидать того, что сопротивление забавного союза из «системных» либералов, Министерства обороны и «примкнувшего к ним» ФСБ будет преодолено, и так или иначе, с одними или другими оговорками, но частные военные компании будут легализованы.
Имеет смысл обозначить те возможности их найма и применения, которые обязательно должны быть в легальны для отечественных ЧВК в будущем.
Одним из популярных видов деятельности подобных организаций является охрана морских судов от пиратов и террористов. С учётом того, что ЧВК способны оказать поистине тектоническое влияние на эту сферу деятельности, есть смысл остановиться на их участии в обеспечении морской безопасности более подробно.
Maritime security (Морская безопасность) или MARSEC стало одним из самых желанных сфер деятельности для любой ЧВК, малой или большой. Отбить атаку пиратов на лодках с высокобортного корабля куда легче и безопаснее, чем охранять конвой с VIP-персоной где-то в не самых спокойных районах Ирака, да и отбивать атаки надо не часто, пиратам, как правило, хватает даже не предупредительных выстрелов, а просто демонстрации оружия.
С ростом количества нападений пиратов на торговые суда в Индийском океане, охранники ЧВК прочно «прописались» на палубах. И хотя с ними бывали эксцессы (от охоты на людей ради забавы, до «городской легенды» наёмников – псевдопиратских отрядов, подготовленных и экипированных спецслужбами НАТО, столкновений с которыми ещё якобы не пережила ни одна охранная команда. Впрочем, это вполне может оказаться правдой), тем не менее, статистика упорно утверждает, что наличие на борту судна такой группы гарантирует безопасность с вероятностью, близкой к 100%.
Но время шло и рождались новые методы. Одним из них было появление так называемых «кораблей-арсеналов». Не стоит путать это с проектами ракетных крейсеров от Пентагона, всё проще.
Речь идёт просто о «плавучей оружейке».
Как известно, пираты – не глобальная сила, их атаки серьёзно ограничены по месту. Прежде всего, это Аденский залив и акватории на восток и юго-восток. Второй регион с высокими рисками пиратских атак – Малаккский пролив. Пираты и там, и там, понятное дело, разные. Третья «горячая точка» — Гвинейский залив. Есть и другие, менее напряжённые.
Арсеналы частных военных компаний курсировали в районах входа-выхода из этих акваторий, условно говоря, на границе «пиратоопасной зоны». При подходе судна, с собственником которого у ЧВК был контракт, на его борт поднималась охранная группа, которая сопровождала его весь опасный участок. В конце участка, группа уходила на другой корабль-арсенал.
Такая тактика позволяла решить массу проблем. Например, не надо было доставлять оружие на суверенную территорию какой-либо страны, решать все разрешительные вопросы и получать лицензии – оружие находилось в море всегда. Аналогичным образом, бойцы тоже находились на этих кораблях, и в случае с ними не возникало необходимости обеспечивать их перелёты из стран, куда судно могло осуществить заход после прохождения опасной зоны.
Фактически, наличие таких кораблей-арсеналов в море в определённый момент сделало бы обширное присутствие военных флотов в том же Аденском заливе почти не нужным.
В России, как указано в статье по ссылке, пионером организации подобной схемы была компания Moran Group и лично В. Гусев. К сожалению, именно эффективность их тактики сыграла с ними злую шутку, заставив конкурентов расправиться с надоедливыми русскими «неспортивными» методами. Впрочем, бизнес выжил, вот только В. Гусеву это стоило весьма дорого.
Myre seadiver, один из кораблей "Моран-групп", "герой" нигерийского инцидента
Стоит присмотреться к этому опыту.
В настоящее время количество пиратских нападений на суда в Аденском заливе пренебрежимо мало. Это связано с обширным присутствием боевых кораблей разных стран в регионе. Теоретически, однако, можно поступить куда проще и дешевле для государства.
Легализованные ЧВК вполне могут присутствовать в таких регионах по той же схеме, по которой присутствовала Moran group. Более того, можно пойти дальше, и вместо отправки боевых кораблей ВМФ привлекать ЧВК, в задачу которых можно было бы вменить не только нахождение охранных групп на кораблях, но и авиаразведку с помощью БПЛА, вертолётов и самолётов, и даже освобождение кораблей, экипажи которых смогли укрыться от пиратского нападения в корабельной «цитадели».
Фактически, для ВМФ осталась бы только одна задача – операции по освобождению заложников, для чего в опасных регионах иногда могли бы присутствовать корабли со спецподразделениями, специально подготовленными и экипированными для выполнения таких задач, не более, чем по одному на регион.
Чем такая схема выгоднее?
Тем, что ЧВК – частные структуры и государственными деньгами не пользуются. Корабли-арсеналы покупаются и перестраиваются за свой счёт. Бойцов, снаряжение, выходы в море оплачивают клиенты – судоходные компании. Если государство привлекает ЧВК для решения каких-то задач (например, авиаразведка), то необходимую для этого технику (например, патрульные самолёты) ЧВК придётся покупать. Естественно, что при работе на тот же ВМФ, услуги ЧВК будут стоить государству денег, но меньших, если всё делать самим.
Условно говоря, если отправка каких-то дежурных сил в Аденский залив на несколько месяцев встала бы флоту в миллиард рублей, то стартовой ценой в тендере на то же самое, но руками «частников», было бы, например, восемьсот миллионов. При этом, часть уплаченных по контракту денег государство забрало бы в качестве налогов обратно.
Ещё большие перспективы открываются, если рассматривать наёмников не как нечто чужеродное, что приходится терпеть вынужденно, а как некий резерв для чрезвычайных ситуаций.
В большинстве стран, где частные военные компании легализованы, на их оснащение наложены различные ограничения, так структуры Эрика Принса (начиная с “Black Water” и далее) так никогда не смогли добиться от властей США разрешения покупать то оружие, которое они хотели – лёгкие вооружённые самолёты, например. Люди Принса, правда, на подобных самолётах таки воюют в Ливии, причём забавным образом на того же клиента, которого поддерживает Россия – маршала Хафтара. Но самолёты формально принадлежат не Принсу…
Ничего не мешает (в теории, на практике – наш менталитет мешает) «раскрутить гайки» и дать ЧВК право иметь на кораблях пушки, калибром до 76-мм, тяжёлые пулемёты, противодиверсионные гранатомёты, иметь «дверные» пулемёты на вертолётах и самолётах. При заходах в порт можно обязать их сдавать всю технику и оружие на хранение, так, чтобы даже технически нельзя было бы использовать всё это на территории РФ (и это должно быть строго запрещено). Тогда, в случае какой-то чрезвычайной ситуации, все эти силы можно было бы организованно нанять в качестве вспомогательного флота, одновременно на основании особой процедуры, мобилизуя личный состав в ряды ВС РФ. Фактически, разрешив существование подобных структур, Россия свалила бы на плечи частников формирование части резервов на случай боевых действий.
Аналогичным образом, на плечах частников было бы формирование антипиратских сил, найм персонала и бойцов, покупка оружия и боеприпасов. А те задачи, которые ВМФ свалил бы на них с себя, были бы оплачены государством, но по куда меньшей цене, чем если бы это делал сам флот.
Естественно, потребуется как-то состыковать этот порядок с той же Конвенцией ООН по морскому праву, но это не такая уж большая проблема.
И уж конечно, иметь под рукой плюсом к Вооружённым силам подконтрольные военные силы, с опытом глобального присутствия в разных частях планеты, весьма полезно в свете роста численности и силы различных террористических организаций. Как уже упоминалось в комментарии к поднятию Андреевского флага на недокорабле проекта 22160, в мире происходит процесс смены характера угроз – чисто криминальное пиратство идёт на убыль, тогда как терроризм усиливается, и в ряде случаев, негосударственные образования уже в состоянии бросать вызов национальным правительствам. В такой ситуации важен каждый ствол, и каждый корабль.
Сравним подобную ситуацию с тем, что есть сейчас.
ВМФ придумал себе ущербный «антипиратский» корабль, крайне ограниченно пригодный для антипиратских и почти непригодный для антитеррористических задач. За тридцать шесть миллиардов рублей строится серия из шести таких кораблей, формируются экипажи, которые будут «выключены» из реального обеспечения безопасности страны. Потом эти силы (в теории, на практике – не факт) будут посланы в «пиратоопасные» районы мира и за деньги российского бюджета что-то там будут делать, видимо, неуспешно.
В случае, если бы всё было организовано «по уму», то был бы объявлен тендер на задачи по борьбе с пиратством, с квалификационными требованиями для участников, включая необходимость приобретения кораблей, судов, авиации и т.д., причём строго в Российской Федерации (перечень того, что можно покупать за рубежом тоже был бы – мы многое не делаем вообще или делаем плохо, или делаем очень дорого. Чаще всего – и плохо, и дорого). Стартовая цена тендера заранее была бы рассчитана как, например, 75% от стоимости боевого похода кораблей ВМФ, после чего, выигравшая ЧВК приступила бы к подготовке такого рода экспедиции. С «патентом» от Российской Федерации.
А тридцать шесть миллиардов были бы потрачены на настоящие боевые корабли, а не бесполезный полугражданский «эрзац».
Конечно, функционал ЧВК был бы ограничен по сравнению с ВМФ – так вряд ли они могли бы останавливать и досматривать все подряд суда и лодки, которые посчитали бы подозрительными. Но они могли бы эти контакты «передавать» кому-то, тем же китайцам, НАТО или кому угодно.
Отдельная тема – помощь ВМФ и ССО в проведении спецопераций. Рано или поздно, но со временем, корабли российских ЧВК «примелькались» бы в разных частях мира, и никто бы не заметил, что среди охранников затесались совсем другие люди, а на борту корабля пара лишних лодок или контейнеров. И это тоже не стоило бы государству денег.
В отдельных случаях и ФСБ могла бы нанимать такие структуры, например для резкого усиления своих сил в том или ином регионе.
Да и чисто экономический эффект от таких мероприятий есть. Если ВМФ бы просто сэкономил деньги на борьбе с пиратством, делегировав его «независимым операторам», то частные клиенты вполне себе нанимали бы ЧВК за деньги, которые потом облагались бы в России налогами, а сами ЧВК, условиями лицензирования принуждённые закупать оружие и технику в РФ, хоть немного, но подпитывали бы отечественный ВПК и судопром (или судоремонт). В целом это выгодно для страны.
Но самое главное, с ВМФ были бы сняты несвойственные задачи. Флот – инструмент войны, либо сдерживания войны. Размывать и без того скудные его ресурсы на непонятно что, это просто преступление, особенно в нынешнем слабо предсказуемом мире. В таких условиях, свалить часть «непрофильных» задач на сторонних подрядчиков, да ещё и за их счёт, было бы очень разумным решением. Получить почти бесплатно пусть и слабую, низкокачественную, но всё-таки организованную и обученную военную силу, которая могла бы использоваться как некий резерв на второстепенных направлениях, тоже было бы очень неплохо.
Увы, но разумный подход в России не в чести. Чиновники озабочены тем, «кабы чего не вышло», ФСБ не хочет делать лишнюю работу, Министерство обороны вообще непонятно чего хочет, либералы в Правительстве не хотят, чтобы их англо-саксонские божества на них гневались, и готовы платить за это любую цену, народ хочет, чтобы было «как в СССР» (уже давно забыв, как оно там было, в СССР), и в итоге мы имеем то, что имеем.
Но если, как поётся в одной песне, «разум когда-нибудь победит», то упускать такие возможности будет нельзя.
А пока остаётся только надеяться на лучшее.
Сотрудники РСБ-групп на палубе охраняемого судна.
Однако это Россия, и воз по сей день там же. Пока. Последняя попытка депутатов «Справедливой России» вывести ЧВК из «тени» провалилась на этапе согласования законопроекта с правительством, причём обоснования отказа в согласовании законопроекта не только шли вразрез со здравым смыслом, но и были вопиюще безграмотны юридически. Впрочем, это российское правительство, от него трудно ожидать чего-то другого.
Несколько осложняет легализацию ЧВК то, что общественность не имеет стойкого мнения по данному вопросу и вместо его понимания носит в головах набор мифов. Автор в своё время опубликовал статью-ликбез по частным военным компаниям в России, ознакомление с ней строго рекомендуется, прежде чем высказываться по теме. Она хоть и поверхностная и далеко не исчерпывающая, но даёт некое представление о предмете.
В связи с резким ростом масштабов деятельности подобных формирований в Африке стоит ожидать того, что сопротивление забавного союза из «системных» либералов, Министерства обороны и «примкнувшего к ним» ФСБ будет преодолено, и так или иначе, с одними или другими оговорками, но частные военные компании будут легализованы.
Имеет смысл обозначить те возможности их найма и применения, которые обязательно должны быть в легальны для отечественных ЧВК в будущем.
Одним из популярных видов деятельности подобных организаций является охрана морских судов от пиратов и террористов. С учётом того, что ЧВК способны оказать поистине тектоническое влияние на эту сферу деятельности, есть смысл остановиться на их участии в обеспечении морской безопасности более подробно.
Maritime security (Морская безопасность) или MARSEC стало одним из самых желанных сфер деятельности для любой ЧВК, малой или большой. Отбить атаку пиратов на лодках с высокобортного корабля куда легче и безопаснее, чем охранять конвой с VIP-персоной где-то в не самых спокойных районах Ирака, да и отбивать атаки надо не часто, пиратам, как правило, хватает даже не предупредительных выстрелов, а просто демонстрации оружия.
С ростом количества нападений пиратов на торговые суда в Индийском океане, охранники ЧВК прочно «прописались» на палубах. И хотя с ними бывали эксцессы (от охоты на людей ради забавы, до «городской легенды» наёмников – псевдопиратских отрядов, подготовленных и экипированных спецслужбами НАТО, столкновений с которыми ещё якобы не пережила ни одна охранная команда. Впрочем, это вполне может оказаться правдой), тем не менее, статистика упорно утверждает, что наличие на борту судна такой группы гарантирует безопасность с вероятностью, близкой к 100%.
Но время шло и рождались новые методы. Одним из них было появление так называемых «кораблей-арсеналов». Не стоит путать это с проектами ракетных крейсеров от Пентагона, всё проще.
Речь идёт просто о «плавучей оружейке».
Как известно, пираты – не глобальная сила, их атаки серьёзно ограничены по месту. Прежде всего, это Аденский залив и акватории на восток и юго-восток. Второй регион с высокими рисками пиратских атак – Малаккский пролив. Пираты и там, и там, понятное дело, разные. Третья «горячая точка» — Гвинейский залив. Есть и другие, менее напряжённые.
Арсеналы частных военных компаний курсировали в районах входа-выхода из этих акваторий, условно говоря, на границе «пиратоопасной зоны». При подходе судна, с собственником которого у ЧВК был контракт, на его борт поднималась охранная группа, которая сопровождала его весь опасный участок. В конце участка, группа уходила на другой корабль-арсенал.
Такая тактика позволяла решить массу проблем. Например, не надо было доставлять оружие на суверенную территорию какой-либо страны, решать все разрешительные вопросы и получать лицензии – оружие находилось в море всегда. Аналогичным образом, бойцы тоже находились на этих кораблях, и в случае с ними не возникало необходимости обеспечивать их перелёты из стран, куда судно могло осуществить заход после прохождения опасной зоны.
Фактически, наличие таких кораблей-арсеналов в море в определённый момент сделало бы обширное присутствие военных флотов в том же Аденском заливе почти не нужным.
В России, как указано в статье по ссылке, пионером организации подобной схемы была компания Moran Group и лично В. Гусев. К сожалению, именно эффективность их тактики сыграла с ними злую шутку, заставив конкурентов расправиться с надоедливыми русскими «неспортивными» методами. Впрочем, бизнес выжил, вот только В. Гусеву это стоило весьма дорого.
Myre seadiver, один из кораблей "Моран-групп", "герой" нигерийского инцидента
Стоит присмотреться к этому опыту.
В настоящее время количество пиратских нападений на суда в Аденском заливе пренебрежимо мало. Это связано с обширным присутствием боевых кораблей разных стран в регионе. Теоретически, однако, можно поступить куда проще и дешевле для государства.
Легализованные ЧВК вполне могут присутствовать в таких регионах по той же схеме, по которой присутствовала Moran group. Более того, можно пойти дальше, и вместо отправки боевых кораблей ВМФ привлекать ЧВК, в задачу которых можно было бы вменить не только нахождение охранных групп на кораблях, но и авиаразведку с помощью БПЛА, вертолётов и самолётов, и даже освобождение кораблей, экипажи которых смогли укрыться от пиратского нападения в корабельной «цитадели».
Фактически, для ВМФ осталась бы только одна задача – операции по освобождению заложников, для чего в опасных регионах иногда могли бы присутствовать корабли со спецподразделениями, специально подготовленными и экипированными для выполнения таких задач, не более, чем по одному на регион.
Чем такая схема выгоднее?
Тем, что ЧВК – частные структуры и государственными деньгами не пользуются. Корабли-арсеналы покупаются и перестраиваются за свой счёт. Бойцов, снаряжение, выходы в море оплачивают клиенты – судоходные компании. Если государство привлекает ЧВК для решения каких-то задач (например, авиаразведка), то необходимую для этого технику (например, патрульные самолёты) ЧВК придётся покупать. Естественно, что при работе на тот же ВМФ, услуги ЧВК будут стоить государству денег, но меньших, если всё делать самим.
Условно говоря, если отправка каких-то дежурных сил в Аденский залив на несколько месяцев встала бы флоту в миллиард рублей, то стартовой ценой в тендере на то же самое, но руками «частников», было бы, например, восемьсот миллионов. При этом, часть уплаченных по контракту денег государство забрало бы в качестве налогов обратно.
Ещё большие перспективы открываются, если рассматривать наёмников не как нечто чужеродное, что приходится терпеть вынужденно, а как некий резерв для чрезвычайных ситуаций.
В большинстве стран, где частные военные компании легализованы, на их оснащение наложены различные ограничения, так структуры Эрика Принса (начиная с “Black Water” и далее) так никогда не смогли добиться от властей США разрешения покупать то оружие, которое они хотели – лёгкие вооружённые самолёты, например. Люди Принса, правда, на подобных самолётах таки воюют в Ливии, причём забавным образом на того же клиента, которого поддерживает Россия – маршала Хафтара. Но самолёты формально принадлежат не Принсу…
Ничего не мешает (в теории, на практике – наш менталитет мешает) «раскрутить гайки» и дать ЧВК право иметь на кораблях пушки, калибром до 76-мм, тяжёлые пулемёты, противодиверсионные гранатомёты, иметь «дверные» пулемёты на вертолётах и самолётах. При заходах в порт можно обязать их сдавать всю технику и оружие на хранение, так, чтобы даже технически нельзя было бы использовать всё это на территории РФ (и это должно быть строго запрещено). Тогда, в случае какой-то чрезвычайной ситуации, все эти силы можно было бы организованно нанять в качестве вспомогательного флота, одновременно на основании особой процедуры, мобилизуя личный состав в ряды ВС РФ. Фактически, разрешив существование подобных структур, Россия свалила бы на плечи частников формирование части резервов на случай боевых действий.
Аналогичным образом, на плечах частников было бы формирование антипиратских сил, найм персонала и бойцов, покупка оружия и боеприпасов. А те задачи, которые ВМФ свалил бы на них с себя, были бы оплачены государством, но по куда меньшей цене, чем если бы это делал сам флот.
Естественно, потребуется как-то состыковать этот порядок с той же Конвенцией ООН по морскому праву, но это не такая уж большая проблема.
И уж конечно, иметь под рукой плюсом к Вооружённым силам подконтрольные военные силы, с опытом глобального присутствия в разных частях планеты, весьма полезно в свете роста численности и силы различных террористических организаций. Как уже упоминалось в комментарии к поднятию Андреевского флага на недокорабле проекта 22160, в мире происходит процесс смены характера угроз – чисто криминальное пиратство идёт на убыль, тогда как терроризм усиливается, и в ряде случаев, негосударственные образования уже в состоянии бросать вызов национальным правительствам. В такой ситуации важен каждый ствол, и каждый корабль.
Сравним подобную ситуацию с тем, что есть сейчас.
ВМФ придумал себе ущербный «антипиратский» корабль, крайне ограниченно пригодный для антипиратских и почти непригодный для антитеррористических задач. За тридцать шесть миллиардов рублей строится серия из шести таких кораблей, формируются экипажи, которые будут «выключены» из реального обеспечения безопасности страны. Потом эти силы (в теории, на практике – не факт) будут посланы в «пиратоопасные» районы мира и за деньги российского бюджета что-то там будут делать, видимо, неуспешно.
В случае, если бы всё было организовано «по уму», то был бы объявлен тендер на задачи по борьбе с пиратством, с квалификационными требованиями для участников, включая необходимость приобретения кораблей, судов, авиации и т.д., причём строго в Российской Федерации (перечень того, что можно покупать за рубежом тоже был бы – мы многое не делаем вообще или делаем плохо, или делаем очень дорого. Чаще всего – и плохо, и дорого). Стартовая цена тендера заранее была бы рассчитана как, например, 75% от стоимости боевого похода кораблей ВМФ, после чего, выигравшая ЧВК приступила бы к подготовке такого рода экспедиции. С «патентом» от Российской Федерации.
А тридцать шесть миллиардов были бы потрачены на настоящие боевые корабли, а не бесполезный полугражданский «эрзац».
Конечно, функционал ЧВК был бы ограничен по сравнению с ВМФ – так вряд ли они могли бы останавливать и досматривать все подряд суда и лодки, которые посчитали бы подозрительными. Но они могли бы эти контакты «передавать» кому-то, тем же китайцам, НАТО или кому угодно.
Отдельная тема – помощь ВМФ и ССО в проведении спецопераций. Рано или поздно, но со временем, корабли российских ЧВК «примелькались» бы в разных частях мира, и никто бы не заметил, что среди охранников затесались совсем другие люди, а на борту корабля пара лишних лодок или контейнеров. И это тоже не стоило бы государству денег.
В отдельных случаях и ФСБ могла бы нанимать такие структуры, например для резкого усиления своих сил в том или ином регионе.
Да и чисто экономический эффект от таких мероприятий есть. Если ВМФ бы просто сэкономил деньги на борьбе с пиратством, делегировав его «независимым операторам», то частные клиенты вполне себе нанимали бы ЧВК за деньги, которые потом облагались бы в России налогами, а сами ЧВК, условиями лицензирования принуждённые закупать оружие и технику в РФ, хоть немного, но подпитывали бы отечественный ВПК и судопром (или судоремонт). В целом это выгодно для страны.
Но самое главное, с ВМФ были бы сняты несвойственные задачи. Флот – инструмент войны, либо сдерживания войны. Размывать и без того скудные его ресурсы на непонятно что, это просто преступление, особенно в нынешнем слабо предсказуемом мире. В таких условиях, свалить часть «непрофильных» задач на сторонних подрядчиков, да ещё и за их счёт, было бы очень разумным решением. Получить почти бесплатно пусть и слабую, низкокачественную, но всё-таки организованную и обученную военную силу, которая могла бы использоваться как некий резерв на второстепенных направлениях, тоже было бы очень неплохо.
Увы, но разумный подход в России не в чести. Чиновники озабочены тем, «кабы чего не вышло», ФСБ не хочет делать лишнюю работу, Министерство обороны вообще непонятно чего хочет, либералы в Правительстве не хотят, чтобы их англо-саксонские божества на них гневались, и готовы платить за это любую цену, народ хочет, чтобы было «как в СССР» (уже давно забыв, как оно там было, в СССР), и в итоге мы имеем то, что имеем.
Но если, как поётся в одной песне, «разум когда-нибудь победит», то упускать такие возможности будет нельзя.
А пока остаётся только надеяться на лучшее.
- Автор:
- Александр Тимохин
- Использованы фотографии:
- RSB Group, Moran Group Inc.
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