Гвадалахарский разгром Бенито Муссолини. Часть 2

Начало операции, 8 марта 1937 г.2-я волонтерская дивизия, на которой лежала ответственная задача по прорыву республиканской обороны, имела следующий боевой порядок:Правая группа (подразделения смешанных бригад, испанский батальон «Америка», 4-я танковая рота, артдивизион 75-мм орудий и взвод зенитных 20-мм пушек), наступая вдоль Французского шоссе и правее, имела задачу овладеть Мирабуэно, Альмадронес и затем выйти в район Агресилья.Центральная группа (подразделения смешанных бригад, 3-я отдельная танковая рота, артдивизион 100-мм гаубиц) должна была атаковать республиканцев на высоте Эль Меранчель и, наступая левее шоссе, овладеть районом Хонтанарес.Левая группа (подразделения смешанных бригад, артдивизион 100-мм гаубиц, два взвода 20-мм пушек зенитной батареи), наступая через Навальпорто, Лас Инвиернас, должна была овладеть Масегосо и мостами через р. Тахунья.В резерве командир дивизии оставил подразделения смешанных бригад, две танковые роты и артдивизион 149-мм гаубиц.На период артподготовки управление всей приданной дивизии артиллерии было централизовано; с началом продвижения вперед артдивизионы поступали в подчинение начальников групп.В 7 часов 8 марта началась артподготовка.Одновременно до 30 фашистских самолетов подвергли бомбардировке район Альмадронес, Мирабуэно.В 7 часов 30 минут в атаку двинулись 20 итальянских танков, сопровождаемые передовыми эшелонами пехоты.На Мирабуэно наступали испанский батальон «Америка» 2-й испанской бригады и смешанные подразделения, приданные 2-й волонтерской дивизии – 2 батальона в 1-й линии и один - во 2-й. Одновременно велось наступление и на Эль Меранчель.Оборонявшиеся на атакованном участке 2-й и 3-й батальоны 50-й бригады оказались подавлены силой артогня и авиабомбардировкой - и после короткого боя были отброшены назад. К 8 часам итальянцы заняли Мирабуэно. Республиканцы, оказывая сопротивление, отошли к Альмадронес.Опасаясь за свой правый фланг, оборонявший Кастехон левофланговый (4-й) батальон 50-й бригады, после занятия итальянцами Мирабуэно, также стал отходить в район Альмадронес - где совместно со 2-м и 3-м батальонами к 11-ти часам занял вторую линию обороны. Итальянцы, овладев Мирабуэно, прекратили наступление.У Эль Меранчель итальянцы наступали более медленно - трудные условия местности затрудняли действия итальянских танков.Командир итальянского корпуса генерал Манчини счел, что после захвата Мирабуэно и Эль Меранчель республиканский фронт прорван - и приказал 3-й волонтерской дивизии на автотранспорте выдвинуться на Французское шоссе, а моторизованной дивизии «Литторио» к исходу дня выйти в район Карабахос, Альколеа, Агиляр.Выдвижение второго и третьего эшелонов корпуса было преждевременным - так как даже на Французском шоссе наступление развивалось крайне медленно, не говоря уже о левофланговой группе.После 11 часов наступление возобновилось. После 12 часов правая группа, введя в бой все силы, атаковала республиканцев у Альмадронес. Батальоны 50-й бригады при поддержке 4-х танков отбили атаку - подбив 2 итальянских танка. К этому времени на помощь частям 50-й бригады прибыл пехотный батальон 48-й бригады имени Димитрова - который сразу же вступил в бой. Не имели успеха и последующие атаки итальянцев Альмадронеса.В 15 часов итальянские командиры сообщали о том, что они не в состоянии продолжать наступление - требуя присылки подкреплений, прежде всего танков.2-я волонтерская дивизия ввела в бой резервы - с целью овладеть районом Альмадронес до наступления темноты. А сзади на нее уже напирала 3-я волонтерская дивизия.В 16 часов 20 минут на поддержку правой группы был брошен дивизионный резерв - и наступление стало развиваться с новой силой. Первоначально итальянцам удалось потеснить 3-й батальон 50-й бригады, занимавший позиции на шоссе, но затем удачной контратакой 6-ти республиканских танков итальянцы были отброшены в исходное положение. С наступлением темноты бой на этом участке стал затихать.Левая группа итальянцев имела перед собой только эскадрон республиканцев у Лас Инвиернас - вследствие этого она, почти не встречая сопротивления, в 15 часов заняла Аламинос и далее не продвигалась, хотя фронт перед ней, в сущности, был открыт.Правее итальянского корпуса (после захвата совместными действиями итальянцев и испанцев-франкистов Мирабуэно) действовал испанский батальон «Америка» - он занял Кастехон и продвинулся до высот Макарена. Правее подразделения франкистской 2-й бригады создали угрозу флангу республиканской 71-й бригады, защищавшей район Хадраке.Наступление франкистской 1-й бригады против республиканской 49-й бригады было безуспешным.Так закончился первый день наступления итальянцев. Упорное сопротивление республиканцев у Альмадронес спутало наступательные «карты» итальянскому командованию. 3-я дивизия так и осталась на колесах - не получив возможности войти в образовавшийся прорыв.Командование мадридского фронта, получив информацию о начавшемся наступления фашистов на Гвадалахарском направлении, недооценило назревающие события. Оно ограничилось усиленной авиаразведкой в направлении Альгора, Сигуэнса и отдачей приказа о подготовке двух пехотных бригад в помощь 12-й дивизии.К 13 часам 30 минутам авиаразведка обнаружила на Французском шоссе итальянскую автоколонну (300 - 400 машин) длиной 10 - 15 км (это выдвигалась 3-я волонтерская дивизия); и на том же шоссе между Альгора и Альмадронес обнаружены 3 - 4 пехотных батальона, а у Миндайона - 30 танков. Т. о., авиаразведка дала исключительно важные сведения - о концентрации крупных сил на Гладалахарском направлении. Но штаб мадридского фронта решил выжидать дальнейшего развития событий.