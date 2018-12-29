На Ростов! Часть 2

Как нами указывалось ранее, кавалерийские дивизии получили приказ по Конной армии № 2/оп с опозданием.6-я кавалерийская дивизия, несмотря на позднее получение этого приказа, все же решила немедленно приступить к его выполнению - тем более что до назначенных ей на 7-е января пунктов было недалеко (10 - 20 км) (Приказ 6-й кавдивизии 07. 01. № 4/оп).Уже к 13 часам ее передовые части были в 3 км от ст. Генеральский Мост, где столкнулись с передовыми частями противника. Завязалась перестрелка. Вскоре из ст. Генеральский Мост выступила колонна конницы противника силой до 3000 сабель (сводка 6-й кавдивизии к 22. 30. 07. 01.).Завязался упорный бой. После нескольких ожесточенных атак противник был сбит и начал было поспешно отходить. Но вдруг на левом фланге 6-й кавалерийской дивизии появилась другая колонна противника - силой в 2000 сабель. Первая остановила отход - и перешла в наступление. 6-я кавдивизия сражалась до наступления темноты. Утомленные ожесточенными атаками, понесшие большие потери, противники разошлись. Белые отошли на Генеральский Мост, 6-я кавдивизия в исходное положение (потеряв в этом бою 2 орудия). Причем потери 6-й кавдивизии в бою 7-го января характерны не только материальным, но и моральным уроном - утрата артиллерии в Конной армии была явлением исключительным.Противник ночью, попытался атаковать 6-ю кавалерийскую дивизию, но, как отмечает сводка соединения, был сбит и бежал в направлении Генеральский Мост. Было порублено много казаков, взяты пленные, отбиты 2 орудия.4-я кавалерийская дивизия отложила свое выступление до утра 8-го января. И перед ее фронтом 7-го января разыгралась кровавая драма с 2 дивизиями 8-й красной армии.15-я и 16-я стрелковые дивизии последней утром 7-го января перешли в наступление по большой дороге Аграфеновка - Нахичевань. Ни один из командиров этих дивизий не счел нужным заехать в штаб 4-й кавдивизии в Аграфеновке (а проходили как раз через этот населенный пункт) и поставить в известность о своих намерениях, а также попросить о содействии или о совместных действиях. В итоге - части 4-й кавдивизии спокойно оставались на месте, наблюдая «храбро идущие» вперед стрелковые дивизии.Последние беспрепятственно достигли района хуторов Щедрин, Попов - Несвитайский, Родионов - Несвитайский, и подверглись неожиданному (с левого фланга) удару конницы противника (до 5000 сабель - корпуса Мамонтова и Топоркова). В результате 15-я и 16-я дивизии потеряли почти всю свою технику, до 700 человек пленными и много людей изрубленными. Остатки этих дивизий бежали, преследуемые противником - до расположения 4-й кавдивизии, остававшейся бузучастной зрительницей побоища. Разбитая пехота просила у кавалеристов помощи - но наступившая ночь и отход противника в район Генеральский Мост делали последнюю не актуальной.На 8-е января белые предполагали развивать активные действия - несмотря на то, что к вечеру 7-го января конница Думенко подходила к г. Новочеркасск.Данные разведки говорили, что главные силы белых накануне 8-го января группировались в районе Генеральский Мост - Волошин (Ольгинский), Родионов-Несвитайский, Попов-Несвитайский, Дарьевка. В ст. Генеральский Мост были сосредоточены конница, пехота и танки. В Султан-Сала находились Дроздовская и Корниловская дивизии, в Ростове - 2 конных полка 1-й Кубанской дивизии и 4 полка пехоты.Противник, предполагая, что с разгромом 15-й и 16-й стрелковых дивизий ему больше не угрожает опасность с севера (о 4-й кавдивизии, самой сильной, у него в тот момент достоверных сведений не имелось), в течение ночи на 8-е января сосредоточил все свои силы в районе Генеральский Мост, Султан-Сала – с целью нанести сокрушительный Конной армии в направлении Б. Крепкая и отрезать ее от 8-й армии.На рассвете 8-го января белые начали наступление со стороны хут. Щедрин - Генеральский Мост, оставив в районе хут. Волошин (Ольгинский) – Серафимово - Константиновский свои обозы II разряда - без серьезного прикрытия.Выступившие на рассвете 8-го января из района Чистополье 6-я кавалерийская дивизия и со стороны Б. Крепкая 33-я стрелковая дивизии завязали с противником встречный бой, длившийся почти 12 часов. 6-я кавалерийская дивизия успела нанести противнику ряд сокрушительных ударов.В это время 4-я кавалерийская дивизия, двигавшаяся из Аграфеновки на Нахичевань, беспрепятственно вышла на линию хут. Волошин (Ольгинский) и, круто свернув на запад, двумя бригадами ударила по тылам противника. Части белых, сражавшиеся с 6-й кавалерийской дивизией, заметив появление в своем тылу огромной кавалерийской колонны (4000 сабель), ринулись отступать на Сала, Султан-Сала - но, зажимаемые в железные тиски со всех сторон, так ничего и не смогли сделать. Лишь кавалерийские части, находившиеся в районе Генеральского Моста, имевшие хороших лошадей, вырвавшись из объятий неминуемой смерти - отойдя в направлении ст. Аксайская.При атаке 4-й кавалерийской дивизии огромную помощь "оказали 1,5-тонные грузовички 1-го автоброневого отряда им. Свердлова, находившиеся при ней. Они выскочили впереди конницы – ринувшиеся без дорог по вспаханному полю наперерез отходившим конным колоннам противника. Прямо на ходу они открыли пулеметный огонь по колоннам и продолжали его, быстро несясь параллельно колоннам. Налет этих грузовичков был столь неожиданным и страшным для конницы противника, что она еще до приближения красной конницы превратилась в дезорганизованную толпу". Коннице осталось довершить поражение.Пехота противника, видя безнадежность сопротивления, тысячами стала сдаваться в плен.Танки, видя гибель пехоты, стали быстро отходить к Ростову - но красная конница оказалась быстрее. Экипажи бросали свои машины.Массовый героизм проявили белые пластуны - решившие, что «мертвые срама не имут», и до последнего человека легшие под ударами шашек бойцов 6-й кавдивизии. А. И. Деникин подтверждает этот факт указанием, что 20 декабря (8 января) буденновская конница почти уничтожила Терскую пластунскую бригаду, стоявшую в центре добровольцев.В итоге - тысячные колонны пленных, сотни трупов и 4 танка, брошенные экипажами.Останавливаясь на боях 7 – 8 января, А. И. Деникин отмечал, что эти бои являли картины смятения и доблести, неповиновения и твердого выполнения долга - и закончились неудачей. Действительно, 7-го января прикрывавший Новочеркасск Донской корпус, под давлением конницы Думенко сдав город, отошел к Дону.Конница Топоркова была опрокинута 6-й кавдивизией. А К. К. Мамонтов, как свидетельствует А. И. Деникин, несмотря на повторный приказ атаковать противника, отданный ему непосредственно главкомом через штаб Корниловской дивизии, бросил фронт и поспешно уходил на левый берег Дона - «опасаясь оттепели и порчи переправ».Когда центр и правый фланг белых были уже разгромлены, на левом фланге (правый для красных) корниловцы, дроздовцы и конники Барбовича продолжали упорно сопротивляться наступлению советских стрелковых дивизий и одной бригады 6-й кавдивизии - но вскоре они были сломлены и вынуждены с жестоким боем прорываться за р. Дон через Ростов.6-я кавалерийская дивизия собрала свои рассеянные по полю полки, на долю которых досталась главная тяжесть боя. 4-я кавалерийская дивизия, принимавшая незначительное участие в бою, стояла за южной окраиной с. Сала. И последняя немедленно двинулась для занятия Нахичевани, тогда как 6-я кавалерийская пошла на Ростов.В 21 час авангардная бригада (3-я) 4-й кавдивизии во главе с начдивом и штабом вошла в Нахичевань.Ростов шумел обычной жизнью: остатки разбитой под Генеральским Мостом конницы белых бежали на ст. Аксайская, пехота была взята в плен и Ростов не знал о катастрофе, постигшей его защитников.Вслед за частями 6-й кавдивизии в Ростов вошли отходившие дроздовцы и корниловцы. После тяжелого и упорного боя эти дивизии пробились на левый берег Дона. Всю ночь в Ростове кипел уличный бой, который пришлось вести 6-й кавалерийской, а к рассвету 2 полка пехоты противника подошли от ст. Аксайская вдоль берега Дона - и с южной окраины Нахичевани стали теснить расположенные там полки 4-й кавдивизии. По улицам ездил броневик белых, осыпая пулеметным огнем медленно отходившие на север красные полки.Не имея возможности действовать на улицах в конном строю, 4-я кавдивизия к полудню отошла и сосредоточилась на Сенной площади г. Нахичевани. С. М. Буденный и К. Е. Ворошилов срочно выехали на автомобиле в Сала за пехотой 33-й стрелковой дивизии - полагая, что коннице не удастся удержаться в городе. Но конница не хотела отдавать то, что было взято.Полки 4-й кавдивизии спешились и перешли в контрнаступление. Через 2 часа боя 2 полка белых попали в плен, а броневик бросился было по льду через Дон, но пошел на дно. Большую помощь красным вновь оказал автоотряд имени Свердлова - один его грузовичок под командованием помначотряда долгое время на 26-й линии Нахичевани задерживал белые цепи - прикрывая отходившие под огнем эскадроны 4-й кавдивизии. В конце концов белые подбили его артогнем из-за Дона.К вечеру 9-го января Ростов и Нахичевань были очищены от белых. Утром того же дня 3-я бригада 4-й кавдивизии заняла ст. Аксайская, где захватила 1000 пленных, 300 вагонов с различными грузами и 12 паровозов.РВС 1-й Конной армии таким образом сообщал о взятии Ростова (приводим текст донесения полностью): «Курск. Реввоенсовет Южфронта тт. Сталину, Егорову, Серебрякову. Копия: Москва, Ленину.Красной Конной армией 8.1.20 в 20.00 взяты города Ростов и Нахичевань. Наша славная кавалерия уничтожила всю живую силу врага, защищавшую осиные гнезда дворянской буржуазной контрреволюции. Взято в плен более 10000 солдат белых, 9 танков, 32 орудия, около 200 пулеметов, много винтовок и колоссальный обоз. Все эти трофеи взяты в результате кровопролитных боев. Противник настолько был разбит, что наше наступление в городе не было даже замечено врагом, и мы всю ночь с 8.1 на 9.1 ликвидировали разного рода штабы и воинские учреждения белых. Утром 9.1 в Ростове и Нахичевани завязался уличный бой, длившийся весь день. 10.1 города совершенно очищены и враг отогнан за Батайск и Гнилоаксайскую. Только страшные туманы и дожди помешали преследовать врага и дали ему возможность уничтожить небольшие переправы через р. Кайсуг у Батайска и через Дон у Аксайской. Переправы через Дон и железнодорожный мост в Ростове целы. В Ростове Реввоенсоветом Конной образован Ревком и назначены начгарнизона и комендант. В городе масса разных интендантских и других складов, переполненных всяческим имуществом. Все берется на учет и охраняется. Сегодня 11.1 был смотр двум кавалерийским дивизиям, где присутствовало много рабочих Ростова и Нахичевани во главе с подпольной организацией коммунистов. Провозглашены приветствия Красной армии, Советской Республике и вождям коммунистической революции. Реввоенсовет Конной от имени Конармии поздравляет вас со славной победой и от всей души провозглашает громкое «ура» за наших вождей.Да здравствует великая Красная армия!Да здравствует окончательная победа коммунизма!Да здравствует мировая советская власть!Командарм 1-й Конной Буденный. Член РВС Ворошилов».С занятием Ростова, главная и решающая роль в котором досталась на долю 1-й Конной армии, основная задача Южного фронта была выполнена. Дальнейшая борьба по уничтожению Вооруженных Сил Юга России разделилась на две части: ликвидация войск, отошедших за Дон (на Северный Кавказ), и ликвидация войск, отошедших в Крым и оставшихся на правом берегу р. Днепр.Выполнение первой задачи было возложено на Юго-Восточный фронт, переименованный вскоре в Кавказский - в состав этого фронта вошла и 1-я Конная армия.