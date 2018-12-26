Космонавтика-2018. Часть вторая
Июль
В конце июня японская АМС «Хаябуса-2» (Hayabusa 2) вышла на орбиту астероида Рюгу (162173 Ryugu). Снимки с расстояния 20 км были опубликованы лишь 11 июля. Кроме них аппарат прислал трехмерную модель поверхности астероида.
SpaceX Dragon 2
Первый корабль Dragon 2 от SpaceX покинул Исследовательский центр НАСА им. Гленна в Плюм-Брук после прохождения термовакуумных и акустических испытаний. По словам представителей компании SpaceX, эти испытания были заключительными перед отправкой корабля на космодром для заключительных проверок и интеграции с ракетой-носителем.
Индия
В июле Индийское космическое агентство успешно испытало аварийную систему спасения для перспективного национального космического корабля. Испытания продлились 220 секунд.
Федерация
26 июля АО «Технодинамика» (Ростех) провела первый испытательный сброс массового макета с парашютной системой, разрабатываемой для нового пилотируемого корабля «Федерация». Сброс состоялся на аэродроме «Киржач» во Владимирской области и был приурочен к открытию новой производственной линии НИИ Парашютостроения.
SpaceShipTwo
Unity, второй корабль проекта SpaceShipTwo, осуществил подъем на рекордные для себя 50 км.
Август
Parker Solar Probe
12 августа состоялся успешный запуск солнечного зонда им. Паркера. Аппарат разрабатывался с 2008 года лабораторией прикладной физики университета имени Джонса Хопкинса в Мэриленде. Зонд приблизится к светилу на расстояние до 8,5 солнечных радиуса (≈1⁄9 радиуса орбиты Меркурия), или на 5,9 миллиона километров. Научная станция приблизится к Солнцу на рекордно малое расстояние. Срок жизни аппарата – 7 лет. За время активной работы он должен будет выполнить 24 витка вокруг Солнца.
SpaceX
60-й, юбилейный пуск стал важной вехой в истории компании. На орбиту был выведен 5,8-тонный телекоммуникационный спутник Merah Putih (Telkom-4) индонезийской компании Telkom. Этот космический аппарат был построен американской компанией SSL. Для вывода на орбиту использовалась ракета Falcon 9 в финальной модификации Block 5. Улучшения в данной версии коснулись двигателей, элементов конструкции и были направлены на уменьшение времени для межполетного обслуживания.
И снова Хаябуса 2
АМС «Хаябуса-2» сблизилась с астероидом «Рюгу» до 1 км. Начата планомерная подготовка к научной программе исследований.
2014 MU69
Межпланетная станция «Новые горизонты» (New Horizons), пролетевшая около карликовой планеты Плутон три года назад, сфотографировала свою следующую цель – объект в поясе Койпера Ultima Thule (2014 MU69). Снимок был сделан 16 августа с расстояния в 172 млн километров. Пролет станции «Новые горизонты» около 2014 MU69 должен состоятся 1 января 2019 года.
Дыра в иллюминаторе
Месяц закончился сложно для космонавтики в целом и для непростых отношений РФ и США в частности. 30 августа на МКС обнаружили падение давления из-за негерметичности в бытовом отсеке «Союз МС-09». Несмотря на успешный ремонт и устранение последствий внештатной ситуации, происходившее на высоте в 400 км обросло огромным количеством слухов и домыслов благодаря СМИ и некоторым официальным лицам. Еще до выводов комиссий и экспертиз виноватыми объявили сумасшедших астронавтов НАСА, которым приспичило домой по причине неработающего туалета.
Сентябрь
Спектр-РГ
Космическая обсерватория «Спектр-РГ» успешно прошла термовакуумные испытания. В апреле 2018 компания «Российские космические системы» завершила изготовление бортового радиокомплекса для телескопа. Это был последний прибор, который тормозил сборку и начало серии испытаний перед запуском космос. Ранее, еще в 2014 году, запуск «Спектра-РГ» не состоялся по причине проблем с приборами наблюдения: с российским гамма-телескопом APT-XC и немецким рентгеновским телескопом eROSITA. Разработчикам АРТ-ХС пришлось перейти на использование американского зеркала, а инженерам из института им. Макса Планка пересмотреть конструкцию eROSITA.
В марте-апреле 2019 космический аппарат будет запущен при помощи ракеты-носителя «Протон-М» и разгонного блока «ДМ-03». Приблизительно через 100 дней он должен будет достичь рабочего положения вблизи точки либрации L2 системы Земля — Солнце на расстоянии 1 млн. км от нас. В случае успеха «Спектр-РГ» станет первым российским аппаратом, покинувшим орбиту Земли. Масса аппарата составляет 2,73 т, срок службы – не менее 7,5 лет.
Delta II
В 2018 не только появились новые ракета-носители, но и некоторые ушли на покой. 15 сентября состоялся последний запуск Delta II. Ракета вывела на орбиту Земли спутник ДЗЗ ICESat-2, предназначенный для наблюдения за ледяным покровом нашей планеты.
Данный носитель использовался с 1989 года. Всего пусков – 155, из них 1 неудачный и 1 частично неудачный запуск. Отличительная особенность Delta II – использование токсичных гидразина и тетраоксида азота в качестве топлива на второй ступени.
Opportunity
11 сентября начались попытки восстановить связь с попавшим в пылевую бурю марсоходом. Они будут продолжаться весь сентябрь и октябрь, но этого не принесет никакого результата. Приведенный выше снимок камеры HiRISE научного спутника MRO (Mars Reconnaissance Orbiter) был сделан 20 сентября с высоты 268 км. Темная точка в центре белого квадрата – марсоход Opportunity, стоящий на склоне Долины Настойчивости.
MINERVA II
Японская исследовательская станция провела операцию по сбросу двух зондов MINERVA II на поверхность астероида Рюгу. Космический аппарат начал сближение с астероидом, и, когда расстояние между ними сократилось до 60 м, космический аппарат сбросил два цилиндрических микрозонда MINERVA II.
MINERVA II – модернизированная версия зондов MINERVA, использованных на первом аппарате «Хаябуса». К сожалению, те зонды пролетели мимо астероида Итокава.
На борту космического аппарата «Хаябуса-2» находится три таких зонда, два из них помещены в один контейнер. Благодаря слабой гравитации Рюгу (она приблизительно в 80 тысяч раз ниже, чем на Земле) зонды упадут на его поверхность со скоростью около 0,3 м в секунду. Масса одного зонда MINERVA II составляет 1,1 кг, вес в гравитационном поле Рюгу – около 0,018 г. Зонд имеет цилиндрическую форму. Его диаметр составляет 18 см, высота – 7 см.
Октябрь
MASCOT
3 октября исследовательская станция «Хаябуса-2» (Hayabusa 2) сблизилась с астероидом Рюгу на расстояние в 100 м и сбросила посадочный зонд MASCOT.
MASCOT (Mobile Asteroid Surface Scout, мобильный разведчик поверхности астероида) – небольшой зонд, разработанный специалистами Германского космического центра (DLR) в тесном сотрудничестве с Французским космическими агентством (CNES). Он оборудован аккумуляторной батареей, которая обеспечит его автономное функционирование в течение 16 часов. MASCOT является самым большим из всех посадочных аппаратов на «Хаябусе-2». Он был разработан командой, которая отвечала за посадочный аппарат «Филы» (Philae) европейской кометной миссии «Розетта» (Rosetta), однако MASCOT заметно меньше и проще своего предшественника. Он имеет массу 10 кг и по размерам сопоставим с коробкой для обуви.
OSIRIS-REx
15 октября американская исследовательская межпланетная станция OSIRIS-REx провела очередную коррекцию траектории. Всего через полтора месяца, 2 декабря 2018, она должна будет достичь астероида Бенну. Главная цель аппарата – отбор образца грунта с поверхности астероида и доставка его на Землю. На тот момент расстояние от OSIRIS-REx до астероида составляло около 6 тысяч км.
Новый китайский космический корабль
Появились подробности о планах CNSA на пилотируемую космонавтику. Новый корабль придет на смену кораблям «Шеньчжоу» и по концепции напоминает «Орион» от НАСА и «Федерацию» от Роскосмоса.
Подробнее здесь: Новый китайский космический корабль.
«Союз МС-10»
Авария ракеты-носителя «Союз-ФГ» вынудила корабль «Союз МС-10» совершить вынужденную баллистическую посадку, и очередная экспедиция не добралась до МКС. САС сработала штатно и спасла экипаж. Произошедшее подняло волну вопросов и критики в сторону Роскосмоса. Кризис в российской космонавтике никогда не был столь явным, особенно после выводов комиссии о ошибке при сборке ракеты.
BepiColombo
BepiColombo – первая миссия Европейского космического агентства по изучению Меркурия. Она разрабатывалась совместно с JAXA (японским космическим агентством) и состоит из двух научных спутников: MPO (Mercury Planetary Orbiter, разработан ЕКА) и MMO (Mercury Magnetospheric Orbiter, разработан в Японии). Аппараты доберутся до Меркурия вместе, закрепленные на платформе MTM (Mercury Transfer Module, ЕКА), после чего отделятся и начнут по отдельности выполнять свои научные программы.
BepiColombo успешно запущен 20 октября в 4:45 мск на ракете-носителе Ariane 5 с космодрома во Французской Гвиане. Перелет к Меркурию займет 7,2 лет. В апреле 2020 года аппарат выполнит гравитационный маневр у Земли, в октябре 2020 и августе 2021 – два пролета у Венеры и шесть маневров у Меркурия с октября 2021 по январь 2025 года. Выход на орбиту планеты ожидается в конце 2025 года.
Dawn
Космический аппарат Dawn («Рассвет») был запущен в 2007 году. Целью миссии было изучение древних объектов Главного пояса астероидов. Отличительной особенностью аппарата стало использование электрореактивной (ионной) маршевой двигательной установки. Благодаря ей Dawn смог изучить сразу два объекта: астероид Веста и карликовую планету Церера. В 2011 год он достиг астероида, проработал более года на его орбите, а затем направился к Церере. С апреля 2015 года Dawn находился на орбите карликовой планеты.
После того как основная миссия Dawn была завершена, он был перенаправлен на низкие орбиты. В августе он опустился на высоту в несколько десятков километров над поверхностью Цереры. Очередные сеансы связи с Dawn были запланированы на 31 октября и 1 ноября, но они не состоялись. Изучив все возможные причины, специалисты пришли к выводу, что отсутствие связи вызвано отсутствием топлива на борту аппарата. Таким образом, миссию Dawn можно считать завершенной.
Всего за свои 11 лет в космосе этот аппарат пролетел 6,9 млрд. километров. Он будет оставаться на орбите в ближайшие несколько десятков лет (не менее 50 лет с вероятностью 99%), после чего упадет на поверхность Цереры.
Пока не Спейс Икс
В конце месяца отправилась в полет сверхлегкая твердотопливная ракета «Чжуцюэ-1» (Zhuque 1, 300 кг на 300-километровую орбиту) от частной китайской компании LandSpace. В ходе испытательного пуска в конце октября ракета не смогла выйти на орбиту. Официальная причина – утечка топлива, вызванная неполадками в системе управления ориентацией третьей ступени.
Ноябрь
OSIRIS-REx
По мере сближения с объектом исследования американская АМС сфотографировала астероид Бенну со всех сторон, составив анимацию вращения небесного тела.
Смотреть здесь: Osiris Rex Mission.
Миссия 2020
Пока безымянный марсоход, планирующийся в пару к Curiosity и на замену утраченного Opportunity, получил точное место посадки. НАСА выбрало кратер Джезеро на западном склоне равнины Исиды в качестве области исследований.
Орион
Началась финальная сборка корабля «Орион» для беспилотной миссии EM-1 по облету Луны. После прибытия разработанного компанией Airbus Defense and Space служебного модуля из Бремена (Германия) подготовка к назначенной на 2020 год миссии займет 400 суток. В нее войдет не только соединение всех агрегатов и модулей, но и испытания на герметичность и тестирование всех систем перспективного корабля.
Insight. Посадка
26 ноября АМС Insight успешно осуществила посадку на нагорье Элизий на Марсе.
KSLV-II
Южная Корея продолжает работы по созданию ракетоносителя. После успешного пуска Naro-1 в 2013 году Корейское космическое агентство решило отказаться от развития сотрудничества с РФ. В Naro-1 использовалась первая ступень, разработанная в Центре им. Хруничева на основе универсального ракетного модуля (УРМ-1) «Ангары». В KSLV-II будет использована первая ступень собственной разработки.
27 ноября состоялся суборбитальный полет демонстратора первой ступени KSLV-II. На этой одноступенчатой ракете был установлен один кислородно-керосиновый двигатель тягой 75 т. Двигатель проработал 151 с, тем самым подтвердив свои характеристики. В момент его отключения высота полета составила 75 км. Максимальная высота подъема ракеты (209 км) была достигнута на 319 секунде.
Декабрь
OSIRIS-Rex. Прибытие.
3 декабря АМС OSIRIS-Rex достиг астероида 101955 Бенну. В список первоначальных исследований входит создание подробной карты небесного тела. Забор проб запланирован на июль 2020 года, отлет на 3 марта 2021 года. Возвращение займет 2,5 года, и по планам посадка будет осуществлена 24 сентября 2023 года.
Чанъэ-4.
«Чанъэ-4» успешно запущен с Земли 7 декабря 2018 года на РН Long March 3B с космодрома Сичан. Посадка на Луну планируется на начало 2019 года. 12 декабря 2018 года аппарат вышел на эллиптическую орбиту вокруг Луны.
SpaceShipTwo
Вечером 13 декабря суборбитальный самолет SpaceShipTwo, названный VSS Unity, выполнил свой четвертый полет. Он установил рекорд высоты, поднявшись на 82,7 км. Максимальная скорость составила 2,9 Маха. Длительность работы двигателя – 60 секунд.
После завершения летных испытаний VSS Unity будет переправлен на частный аэродром Spaceport America в штате Нью-Мексико. Оттуда SpaceShipTwo будет летать в космос с туристами, и, вероятно, это начнется не ранее конца 2019 года. В первом полете на борту будет находиться сам основатель компании — Ричард Брэнсон. У Virgin Galactic есть около 700 потенциальных клиентов, оплативших стоимость билета полностью или внесших аванс. Четыре года назад продажа билетов была приостановлена, но в ближайшее время она возобновится. При этом цена билета в космос опять вырастет. Первоначально на SpaceShipTwo можно было попасть за 200 тысяч долларов, но затем цена увеличилась до 250 тысяч. Какой она будет после возобновления продаж, неизвестно.
В дополнение к VSS Unity сейчас строится второй аналогичный самолет, который должен быть готов приблизительно через год. Постройка еще двух аппаратов, а также второго самолета-носителя WhiteKnightTwo начнется в ближайшем будущем.
Всего инвестиции в Virgin Galactic оцениваются в $1,3-1,5 млрд. Эта сумма включает расходы на создание сверхлегкой ракеты с воздушным стартом LauncherOne.
В конце июня японская АМС «Хаябуса-2» (Hayabusa 2) вышла на орбиту астероида Рюгу (162173 Ryugu). Снимки с расстояния 20 км были опубликованы лишь 11 июля. Кроме них аппарат прислал трехмерную модель поверхности астероида.
Хаябуса 2. Прибытие
SpaceX Dragon 2
Первый корабль Dragon 2 от SpaceX покинул Исследовательский центр НАСА им. Гленна в Плюм-Брук после прохождения термовакуумных и акустических испытаний. По словам представителей компании SpaceX, эти испытания были заключительными перед отправкой корабля на космодром для заключительных проверок и интеграции с ракетой-носителем.
Индия
В июле Индийское космическое агентство успешно испытало аварийную систему спасения для перспективного национального космического корабля. Испытания продлились 220 секунд.
Федерация
26 июля АО «Технодинамика» (Ростех) провела первый испытательный сброс массового макета с парашютной системой, разрабатываемой для нового пилотируемого корабля «Федерация». Сброс состоялся на аэродроме «Киржач» во Владимирской области и был приурочен к открытию новой производственной линии НИИ Парашютостроения.
SpaceShipTwo
Unity, второй корабль проекта SpaceShipTwo, осуществил подъем на рекордные для себя 50 км.
Август
Parker Solar Probe
12 августа состоялся успешный запуск солнечного зонда им. Паркера. Аппарат разрабатывался с 2008 года лабораторией прикладной физики университета имени Джонса Хопкинса в Мэриленде. Зонд приблизится к светилу на расстояние до 8,5 солнечных радиуса (≈1⁄9 радиуса орбиты Меркурия), или на 5,9 миллиона километров. Научная станция приблизится к Солнцу на рекордно малое расстояние. Срок жизни аппарата – 7 лет. За время активной работы он должен будет выполнить 24 витка вокруг Солнца.
SpaceX
60-й, юбилейный пуск стал важной вехой в истории компании. На орбиту был выведен 5,8-тонный телекоммуникационный спутник Merah Putih (Telkom-4) индонезийской компании Telkom. Этот космический аппарат был построен американской компанией SSL. Для вывода на орбиту использовалась ракета Falcon 9 в финальной модификации Block 5. Улучшения в данной версии коснулись двигателей, элементов конструкции и были направлены на уменьшение времени для межполетного обслуживания.
И снова Хаябуса 2
АМС «Хаябуса-2» сблизилась с астероидом «Рюгу» до 1 км. Начата планомерная подготовка к научной программе исследований.
2014 MU69
Межпланетная станция «Новые горизонты» (New Horizons), пролетевшая около карликовой планеты Плутон три года назад, сфотографировала свою следующую цель – объект в поясе Койпера Ultima Thule (2014 MU69). Снимок был сделан 16 августа с расстояния в 172 млн километров. Пролет станции «Новые горизонты» около 2014 MU69 должен состоятся 1 января 2019 года.
Дыра в иллюминаторе
Месяц закончился сложно для космонавтики в целом и для непростых отношений РФ и США в частности. 30 августа на МКС обнаружили падение давления из-за негерметичности в бытовом отсеке «Союз МС-09». Несмотря на успешный ремонт и устранение последствий внештатной ситуации, происходившее на высоте в 400 км обросло огромным количеством слухов и домыслов благодаря СМИ и некоторым официальным лицам. Еще до выводов комиссий и экспертиз виноватыми объявили сумасшедших астронавтов НАСА, которым приспичило домой по причине неработающего туалета.
Сентябрь
Спектр-РГ
Космическая обсерватория «Спектр-РГ» успешно прошла термовакуумные испытания. В апреле 2018 компания «Российские космические системы» завершила изготовление бортового радиокомплекса для телескопа. Это был последний прибор, который тормозил сборку и начало серии испытаний перед запуском космос. Ранее, еще в 2014 году, запуск «Спектра-РГ» не состоялся по причине проблем с приборами наблюдения: с российским гамма-телескопом APT-XC и немецким рентгеновским телескопом eROSITA. Разработчикам АРТ-ХС пришлось перейти на использование американского зеркала, а инженерам из института им. Макса Планка пересмотреть конструкцию eROSITA.
В марте-апреле 2019 космический аппарат будет запущен при помощи ракеты-носителя «Протон-М» и разгонного блока «ДМ-03». Приблизительно через 100 дней он должен будет достичь рабочего положения вблизи точки либрации L2 системы Земля — Солнце на расстоянии 1 млн. км от нас. В случае успеха «Спектр-РГ» станет первым российским аппаратом, покинувшим орбиту Земли. Масса аппарата составляет 2,73 т, срок службы – не менее 7,5 лет.
Delta II
В 2018 не только появились новые ракета-носители, но и некоторые ушли на покой. 15 сентября состоялся последний запуск Delta II. Ракета вывела на орбиту Земли спутник ДЗЗ ICESat-2, предназначенный для наблюдения за ледяным покровом нашей планеты.
Данный носитель использовался с 1989 года. Всего пусков – 155, из них 1 неудачный и 1 частично неудачный запуск. Отличительная особенность Delta II – использование токсичных гидразина и тетраоксида азота в качестве топлива на второй ступени.
Opportunity
11 сентября начались попытки восстановить связь с попавшим в пылевую бурю марсоходом. Они будут продолжаться весь сентябрь и октябрь, но этого не принесет никакого результата. Приведенный выше снимок камеры HiRISE научного спутника MRO (Mars Reconnaissance Orbiter) был сделан 20 сентября с высоты 268 км. Темная точка в центре белого квадрата – марсоход Opportunity, стоящий на склоне Долины Настойчивости.
MINERVA II
Японская исследовательская станция провела операцию по сбросу двух зондов MINERVA II на поверхность астероида Рюгу. Космический аппарат начал сближение с астероидом, и, когда расстояние между ними сократилось до 60 м, космический аппарат сбросил два цилиндрических микрозонда MINERVA II.
MINERVA II – модернизированная версия зондов MINERVA, использованных на первом аппарате «Хаябуса». К сожалению, те зонды пролетели мимо астероида Итокава.
На борту космического аппарата «Хаябуса-2» находится три таких зонда, два из них помещены в один контейнер. Благодаря слабой гравитации Рюгу (она приблизительно в 80 тысяч раз ниже, чем на Земле) зонды упадут на его поверхность со скоростью около 0,3 м в секунду. Масса одного зонда MINERVA II составляет 1,1 кг, вес в гравитационном поле Рюгу – около 0,018 г. Зонд имеет цилиндрическую форму. Его диаметр составляет 18 см, высота – 7 см.
Октябрь
MASCOT
3 октября исследовательская станция «Хаябуса-2» (Hayabusa 2) сблизилась с астероидом Рюгу на расстояние в 100 м и сбросила посадочный зонд MASCOT.
MASCOT (Mobile Asteroid Surface Scout, мобильный разведчик поверхности астероида) – небольшой зонд, разработанный специалистами Германского космического центра (DLR) в тесном сотрудничестве с Французским космическими агентством (CNES). Он оборудован аккумуляторной батареей, которая обеспечит его автономное функционирование в течение 16 часов. MASCOT является самым большим из всех посадочных аппаратов на «Хаябусе-2». Он был разработан командой, которая отвечала за посадочный аппарат «Филы» (Philae) европейской кометной миссии «Розетта» (Rosetta), однако MASCOT заметно меньше и проще своего предшественника. Он имеет массу 10 кг и по размерам сопоставим с коробкой для обуви.
OSIRIS-REx
15 октября американская исследовательская межпланетная станция OSIRIS-REx провела очередную коррекцию траектории. Всего через полтора месяца, 2 декабря 2018, она должна будет достичь астероида Бенну. Главная цель аппарата – отбор образца грунта с поверхности астероида и доставка его на Землю. На тот момент расстояние от OSIRIS-REx до астероида составляло около 6 тысяч км.
Новый китайский космический корабль
Появились подробности о планах CNSA на пилотируемую космонавтику. Новый корабль придет на смену кораблям «Шеньчжоу» и по концепции напоминает «Орион» от НАСА и «Федерацию» от Роскосмоса.
Подробнее здесь: Новый китайский космический корабль.
«Союз МС-10»
Авария ракеты-носителя «Союз-ФГ» вынудила корабль «Союз МС-10» совершить вынужденную баллистическую посадку, и очередная экспедиция не добралась до МКС. САС сработала штатно и спасла экипаж. Произошедшее подняло волну вопросов и критики в сторону Роскосмоса. Кризис в российской космонавтике никогда не был столь явным, особенно после выводов комиссии о ошибке при сборке ракеты.
BepiColombo
BepiColombo – первая миссия Европейского космического агентства по изучению Меркурия. Она разрабатывалась совместно с JAXA (японским космическим агентством) и состоит из двух научных спутников: MPO (Mercury Planetary Orbiter, разработан ЕКА) и MMO (Mercury Magnetospheric Orbiter, разработан в Японии). Аппараты доберутся до Меркурия вместе, закрепленные на платформе MTM (Mercury Transfer Module, ЕКА), после чего отделятся и начнут по отдельности выполнять свои научные программы.
BepiColombo успешно запущен 20 октября в 4:45 мск на ракете-носителе Ariane 5 с космодрома во Французской Гвиане. Перелет к Меркурию займет 7,2 лет. В апреле 2020 года аппарат выполнит гравитационный маневр у Земли, в октябре 2020 и августе 2021 – два пролета у Венеры и шесть маневров у Меркурия с октября 2021 по январь 2025 года. Выход на орбиту планеты ожидается в конце 2025 года.
Dawn
Космический аппарат Dawn («Рассвет») был запущен в 2007 году. Целью миссии было изучение древних объектов Главного пояса астероидов. Отличительной особенностью аппарата стало использование электрореактивной (ионной) маршевой двигательной установки. Благодаря ей Dawn смог изучить сразу два объекта: астероид Веста и карликовую планету Церера. В 2011 год он достиг астероида, проработал более года на его орбите, а затем направился к Церере. С апреля 2015 года Dawn находился на орбите карликовой планеты.
После того как основная миссия Dawn была завершена, он был перенаправлен на низкие орбиты. В августе он опустился на высоту в несколько десятков километров над поверхностью Цереры. Очередные сеансы связи с Dawn были запланированы на 31 октября и 1 ноября, но они не состоялись. Изучив все возможные причины, специалисты пришли к выводу, что отсутствие связи вызвано отсутствием топлива на борту аппарата. Таким образом, миссию Dawn можно считать завершенной.
Всего за свои 11 лет в космосе этот аппарат пролетел 6,9 млрд. километров. Он будет оставаться на орбите в ближайшие несколько десятков лет (не менее 50 лет с вероятностью 99%), после чего упадет на поверхность Цереры.
Пока не Спейс Икс
В конце месяца отправилась в полет сверхлегкая твердотопливная ракета «Чжуцюэ-1» (Zhuque 1, 300 кг на 300-километровую орбиту) от частной китайской компании LandSpace. В ходе испытательного пуска в конце октября ракета не смогла выйти на орбиту. Официальная причина – утечка топлива, вызванная неполадками в системе управления ориентацией третьей ступени.
Ноябрь
OSIRIS-REx
По мере сближения с объектом исследования американская АМС сфотографировала астероид Бенну со всех сторон, составив анимацию вращения небесного тела.
Смотреть здесь: Osiris Rex Mission.
Миссия 2020
Пока безымянный марсоход, планирующийся в пару к Curiosity и на замену утраченного Opportunity, получил точное место посадки. НАСА выбрало кратер Джезеро на западном склоне равнины Исиды в качестве области исследований.
Орион
Началась финальная сборка корабля «Орион» для беспилотной миссии EM-1 по облету Луны. После прибытия разработанного компанией Airbus Defense and Space служебного модуля из Бремена (Германия) подготовка к назначенной на 2020 год миссии займет 400 суток. В нее войдет не только соединение всех агрегатов и модулей, но и испытания на герметичность и тестирование всех систем перспективного корабля.
Insight. Посадка
26 ноября АМС Insight успешно осуществила посадку на нагорье Элизий на Марсе.
KSLV-II
Южная Корея продолжает работы по созданию ракетоносителя. После успешного пуска Naro-1 в 2013 году Корейское космическое агентство решило отказаться от развития сотрудничества с РФ. В Naro-1 использовалась первая ступень, разработанная в Центре им. Хруничева на основе универсального ракетного модуля (УРМ-1) «Ангары». В KSLV-II будет использована первая ступень собственной разработки.
27 ноября состоялся суборбитальный полет демонстратора первой ступени KSLV-II. На этой одноступенчатой ракете был установлен один кислородно-керосиновый двигатель тягой 75 т. Двигатель проработал 151 с, тем самым подтвердив свои характеристики. В момент его отключения высота полета составила 75 км. Максимальная высота подъема ракеты (209 км) была достигнута на 319 секунде.
Декабрь
OSIRIS-Rex. Прибытие.
3 декабря АМС OSIRIS-Rex достиг астероида 101955 Бенну. В список первоначальных исследований входит создание подробной карты небесного тела. Забор проб запланирован на июль 2020 года, отлет на 3 марта 2021 года. Возвращение займет 2,5 года, и по планам посадка будет осуществлена 24 сентября 2023 года.
Чанъэ-4.
«Чанъэ-4» успешно запущен с Земли 7 декабря 2018 года на РН Long March 3B с космодрома Сичан. Посадка на Луну планируется на начало 2019 года. 12 декабря 2018 года аппарат вышел на эллиптическую орбиту вокруг Луны.
SpaceShipTwo
Вечером 13 декабря суборбитальный самолет SpaceShipTwo, названный VSS Unity, выполнил свой четвертый полет. Он установил рекорд высоты, поднявшись на 82,7 км. Максимальная скорость составила 2,9 Маха. Длительность работы двигателя – 60 секунд.
После завершения летных испытаний VSS Unity будет переправлен на частный аэродром Spaceport America в штате Нью-Мексико. Оттуда SpaceShipTwo будет летать в космос с туристами, и, вероятно, это начнется не ранее конца 2019 года. В первом полете на борту будет находиться сам основатель компании — Ричард Брэнсон. У Virgin Galactic есть около 700 потенциальных клиентов, оплативших стоимость билета полностью или внесших аванс. Четыре года назад продажа билетов была приостановлена, но в ближайшее время она возобновится. При этом цена билета в космос опять вырастет. Первоначально на SpaceShipTwo можно было попасть за 200 тысяч долларов, но затем цена увеличилась до 250 тысяч. Какой она будет после возобновления продаж, неизвестно.
В дополнение к VSS Unity сейчас строится второй аналогичный самолет, который должен быть готов приблизительно через год. Постройка еще двух аппаратов, а также второго самолета-носителя WhiteKnightTwo начнется в ближайшем будущем.
Всего инвестиции в Virgin Galactic оцениваются в $1,3-1,5 млрд. Эта сумма включает расходы на создание сверхлегкой ракеты с воздушным стартом LauncherOne.
- Автор:
- Цой
- Использованы фотографии:
- nasa.gov, kosmolenta.ru
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