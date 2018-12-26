Как Сталин спас Россию
Есть мифическое выражение о Сталине: «Принял Россию с сохой, а оставил с атомной бомбой». Сам факт этого утверждения налицо. Это реальность, о которой большинство нынешних молодых поколений уже и не знает.
Действительно, Россия после Первой мировой войны, Гражданской войны (смуты) и интервенции уцелела буквально чудом. Страна была полностью обескровлена (миллионы погибших, раненых и беженцев), развалена, разворована (Россию буквально высосали досуха), промышленность и транспорт сильно деградировали, существуя лишь как воспоминание о русской индустриализации конца XIX – начала XX (первое «русское чудо»). Не построили ни одного крупного завода, ни одной большой электростанции, не было ни одного реализованного транспортного проекта. Не было финансовых средств и золота: золотой запас Российской империи был частично потрачен ещё царским правительством, частично разворован белыми, иностранцами и вывезен ленинской «гвардией». Огромные капиталы, финансы, ценности (золото, серебро, драгоценные камни, произведения искусства и т. д.) были вывезены бежавшей аристократией, крупной буржуазией, мародерами, грабившими страну во время братоубийственной войны.
Сельское хозяйство, которое и в царской России не блистало передовыми агротехнологиями, было отброшено на сотни лет назад. Вместо тракторов и различных механизмов использовали лошадей или работали сами люди. Сельское хозяйство после разгрома крупных товарных хозяйств, поместий, которые давали основную часть зерна на продажу, деградировало, его товарность сократилась по сравнению с Российской империей. Деревня вернулась к натуральному хозяйству, большая часть крестьянских хозяйств работала только на самообеспечение. Город не мог обеспечить деревню необходимыми ей промышленными товарами. Созрело противостояние по линии город – деревня. При этом сохранилось социальное расслоение в самом селе, Новая экономическая политика (нэп) укрепила позиции зажиточных хозяйств – кулаков. Деревня по-прежнему жила в нищете, голодала. Голод 1921-1922 гг. охватил 35 губерний с 90-миллионным населением, убил сотни тысяч человек, миллионы детей лишились родителей и стали беспризорниками. При этом пострадали в основном бедные, неимущие крестьяне. В результате деревня была на грани второй крестьянской войны. Первая крестьянская война, начавшаяся сразу после Февральской революции, была страшной и кровавой трагедией, которая унесла миллионы жизней. Её с большим трудом подавили. Теперь деревня снова была готова взорваться.
Хозяйственный механизм России 1920-х годов — смесь слабого административного планирования и спекулятивного рынка, не мог обеспечить не только рывка вперёд, но и нормального развития. Происходило сращивание быстро растущей советской бюрократии и спекулянтов, криминального мира, переживавшего свой расцвет на обломках империи. Надежд на внешние инвестиции не было. Советская Россия была в международной изоляции. При этом иностранцы были рады создать в России полуколониальную экономическую модель, получить под контроль имеющиеся предприятия, рудники, месторождения полезных ископаемых.
Слабая, деградировавшая промышленность не могла дать деревне товары широкого потребления в необходимом количестве, тракторы и другую технику. В стране не было двигателестроения, авиационной промышленности, массового автомобилестроения, электротехники, кораблестроение пришло в упадок и т. д. Без развитого машиностроения, в индустриальную эпоху Россию ждала смерть. Наука и промышленность не могли дать армии современное оружие, технику. В армейских парках были только устаревшие автомобили, танки и самолеты времен Первой мировой войны. Да и их было крайне мало. Сельское хозяйство не могло прокормить большую армию, создать стратегические запасы на случай войны, для снабжения войск, городов. В итоге Советская Россия была обречена на военную катастрофу в случае новой большой войны. Её могли победить не только такие передовые державы как Германия, Британия или Япония, но и Польша и Финляндия. А новая большая война была не за горами. Ещё немного и западные армии (а на Востоке – Япония) с механизированными дивизиями и воздушными флотами, вооруженные массами современных танков, самолетов, орудий просто бы раздавили оставшуюся в прошлом Россию. Новый индустриальный, капиталистический мир просто бы съел СССР, как некогда западные колонизаторы смели некогда могучие и многочисленные народы и племена Америки и завоевали древнюю и богатую, но технически отсталую Индию.
В это время западные державы и Япония стремительно развивались. Наступил расцвет индустриальной эры. На заводах Форда запускали конвейер. Бурное развитие переживали автомобильная отрасль, двигателестроение, самолетостроение, судостроение, химическая промышленность, приборостроение и электронная промышленность, металлургия и т. д. В мире шла быстрая электрификация промышленности. А Россия стагнировала, она теперь отставала не только от мировых лидеров, как Российская империя в 1913 году, но и от держав второго ряда. Отставание становилось чудовищным, это был смертный приговор России-СССР. Как честно признал Сталин: «Мы отстали на 50-100 лет…» И надо было совершить буквально чудо, качественный прорыв в будущее, чтобы сохранить Россию и народ.
Ещё одной тяжелейшей проблемой Советской России была психическая катастрофа, культурно-психологический, моральный крах «старой России». Народ был подавлен, буквально раздавлен катастрофой 1914-1920 гг. Произошло разрушение, распад, смерть прежней России, России Романовых, старого общества. Миллионы людей погибли в мировой и гражданской войнах, в ходе крестьянской войны и криминальной революции, от голода и болезней. Миллионы людей бежали за границу. Российская империя умерла в жестокой агонии. Россия заплатила страшную цену за тупики своего развития, вызванные проектом Романовых, за трагический разлад между цивилизационным кодом-матрицей и реальной жизнью, за измену прозападной «элиты», которая отказалась от цивилизационной, исторической миссии русской цивилизации и русского суперэтноса.
Русь-Россия была обескровлена, надломилась мораль и психическая структура русского народа – государствообразующего, несущего на себе основные тяготы создания и сохранения империи. Россия выдержала катастрофу 1917 года, переход от старого мира к новому – СССР. Социалистическая революция обещала людям великим смысл их бытия. Однако Советская Россия 1920-х годов была убогой. Вместо счастливого, творческого и нового мира, полного возможностей, люди снова видели тяжелую, голодную и несправедливую повседневность. Надежды угасали. Будущего у такой России не было. Таким образом, народ смог уйти из несправедливого старого мира, но счастливого и справедливого нового мира не увидел.
И вот в это время, когда Россия снова оказалась перед угрозой полной гибели, советская элита лихорадочно искала выход. Возможных сценариев было три. Первый — возвращение к основам старого мира: буржуазно-капиталистического, либерально-демократического. Признать, что будущее человечества – это западная матрица развития (по сути, это Белый проект, февралистов-западников, убивших Российскую империю, самодержавие). То есть красная Москва могла торговаться за почётные условия капитуляции, установив в стране псевдокоммунистический (марксистский) режим, силой и террором подавляя любое недовольство народа. Партийная элита быстро переродилась бы, стала колониальной администрацией, аппаратом управления хозяев Запада.
Второй – попытаться закрыться от старого мира, создать «железный занавес», а за ним копить силы, строить свой мир. Однако, по сути, этот путь в итоге приводил к первому – перерождению, гниению советской, партийной элиты. Кроме того, замкнувшись, без передовых западных технологий, достижений науки и техники, Советский Союз образца 1920-х годов, быстро бы стал жертвой нового «крестового похода» Запада на Восток. Таким образом, оба сценария вели к катастрофе, её только откладывали на будущее.
Третий сценарий предложил Иосиф Сталин – красный император. Он сумел буквально нечеловеческим усилием поднять из пепла погибшую цивилизацию, придать ей новый импульс развития, создать новую реальность, цивилизацию и общество будущего. Создать сверхцивилизацию будущего, которая в перспективе хоронила западный проект порабощения планеты и давала человечеству возможность жить по-человечески, счастливо и достойно.
В первую очередь Сталин смог дать людям образ будущего – блистательный, прекрасный (особенно для молодежи), мир будущего. Общество знания, служения и созидания, где главными станут знания, труд и созидание (творчество). Общество социальной справедливости и господства этики совести. Это была реальная альтернатива западному обществу – обществу рабовладельцев и рабов. Советская Россия стала создавать мир созидания, социальной справедливости, мир, где нет эксплуатации, социальных паразитов. Мир, где за счёт труда, творчества, раскрытия интеллектуальных и духовных способностей человека и служения обществу будет достигнут неизмеримо более высокий, чем в старом мире, уровень развития общества и отдельного человека.
Это был прорыв в будущее. Впервые на планете создавали новый мир-цивилизацию, общество будущего. Хозяева Запада (нынешняя глобальная мафия) строят глобальную невольничью цивилизацию, взяв за основу древние рабовладельческие цивилизации Древнего Востока. Рима и Греции. Это кастовое, рабовладельческое общество с делением общества на «избранных»-господ и «двуногие орудия». Советский Союз предложил иной мир, на основе справедливости, правды и этики совести. Сверхцивилизацию и общество, где духовное будет выше материального («золотого тельца»), общее выше частного, справедливость выше закона. Где желания человека будут разумными, а коллективные интересы перевесят звериный эгоизм. Мир, где люди осознают, что для счастливого будущего, сегодня надо терпеть лишения, трудиться и если необходимо воевать, отдавать жизни за великие идеалы.
Таким образом, Сталин и его соратники воплощали в жизнь идеалы русского цивилизационного кода-матрицы, Светлой (Святой) Руси. Они пытались создать новую реальность, где будут господствовать справедливость, правда, добро и честный труд. И нельзя сказать, что у них ничего не получилось. Получилось много, правда и не всё. Старая реальность сопротивлялась, не желала уходить в прошлое. В частности, хозяева Запада организовали Вторую мировую войну с целью уничтожить Россию-СССР. Из-за хронической нехватки времени приходилось применять самые радикальные, жесткие методы. Психологически значительная часть общества, особенно элита, оказалась не готова к новой реальности, её тянуло в прошлое. А новые поколения, разумом и душой поверившие в светлое будущее, были сильно обескровлены Великой войной. Отсюда откат во время правления Хрущева и Брежнева.
В результате ничего, кроме мечты, образа будущего, у Сталина в начале не было. Однако этот образ совпадал с цивилизационным кодом Руси. Революция 1917 года создала возможность создания новой реальности, мира, и красный император её использовал. Чтобы страна и народ выжили, чтобы сохранилась русская цивилизация, Сталин стал переводить цивилизационную матрицу в национальный проект развития, в материализацию проекта Светлой Руси. Новая советская (русская) цивилизация, мир-общество будущего должны были стать основой всей человеческой цивилизации, определяя её развитие на сотни лет вперёд. Это был вызов глобальной мафии, «каменщикам», строившим «новый мировой порядок» — рабовладельческую цивилизацию. Последний император Великой России (СССР) совершил буквально невозможное!
Действительно, Россия после Первой мировой войны, Гражданской войны (смуты) и интервенции уцелела буквально чудом. Страна была полностью обескровлена (миллионы погибших, раненых и беженцев), развалена, разворована (Россию буквально высосали досуха), промышленность и транспорт сильно деградировали, существуя лишь как воспоминание о русской индустриализации конца XIX – начала XX (первое «русское чудо»). Не построили ни одного крупного завода, ни одной большой электростанции, не было ни одного реализованного транспортного проекта. Не было финансовых средств и золота: золотой запас Российской империи был частично потрачен ещё царским правительством, частично разворован белыми, иностранцами и вывезен ленинской «гвардией». Огромные капиталы, финансы, ценности (золото, серебро, драгоценные камни, произведения искусства и т. д.) были вывезены бежавшей аристократией, крупной буржуазией, мародерами, грабившими страну во время братоубийственной войны.
Сельское хозяйство, которое и в царской России не блистало передовыми агротехнологиями, было отброшено на сотни лет назад. Вместо тракторов и различных механизмов использовали лошадей или работали сами люди. Сельское хозяйство после разгрома крупных товарных хозяйств, поместий, которые давали основную часть зерна на продажу, деградировало, его товарность сократилась по сравнению с Российской империей. Деревня вернулась к натуральному хозяйству, большая часть крестьянских хозяйств работала только на самообеспечение. Город не мог обеспечить деревню необходимыми ей промышленными товарами. Созрело противостояние по линии город – деревня. При этом сохранилось социальное расслоение в самом селе, Новая экономическая политика (нэп) укрепила позиции зажиточных хозяйств – кулаков. Деревня по-прежнему жила в нищете, голодала. Голод 1921-1922 гг. охватил 35 губерний с 90-миллионным населением, убил сотни тысяч человек, миллионы детей лишились родителей и стали беспризорниками. При этом пострадали в основном бедные, неимущие крестьяне. В результате деревня была на грани второй крестьянской войны. Первая крестьянская война, начавшаяся сразу после Февральской революции, была страшной и кровавой трагедией, которая унесла миллионы жизней. Её с большим трудом подавили. Теперь деревня снова была готова взорваться.
Хозяйственный механизм России 1920-х годов — смесь слабого административного планирования и спекулятивного рынка, не мог обеспечить не только рывка вперёд, но и нормального развития. Происходило сращивание быстро растущей советской бюрократии и спекулянтов, криминального мира, переживавшего свой расцвет на обломках империи. Надежд на внешние инвестиции не было. Советская Россия была в международной изоляции. При этом иностранцы были рады создать в России полуколониальную экономическую модель, получить под контроль имеющиеся предприятия, рудники, месторождения полезных ископаемых.
Слабая, деградировавшая промышленность не могла дать деревне товары широкого потребления в необходимом количестве, тракторы и другую технику. В стране не было двигателестроения, авиационной промышленности, массового автомобилестроения, электротехники, кораблестроение пришло в упадок и т. д. Без развитого машиностроения, в индустриальную эпоху Россию ждала смерть. Наука и промышленность не могли дать армии современное оружие, технику. В армейских парках были только устаревшие автомобили, танки и самолеты времен Первой мировой войны. Да и их было крайне мало. Сельское хозяйство не могло прокормить большую армию, создать стратегические запасы на случай войны, для снабжения войск, городов. В итоге Советская Россия была обречена на военную катастрофу в случае новой большой войны. Её могли победить не только такие передовые державы как Германия, Британия или Япония, но и Польша и Финляндия. А новая большая война была не за горами. Ещё немного и западные армии (а на Востоке – Япония) с механизированными дивизиями и воздушными флотами, вооруженные массами современных танков, самолетов, орудий просто бы раздавили оставшуюся в прошлом Россию. Новый индустриальный, капиталистический мир просто бы съел СССР, как некогда западные колонизаторы смели некогда могучие и многочисленные народы и племена Америки и завоевали древнюю и богатую, но технически отсталую Индию.
В это время западные державы и Япония стремительно развивались. Наступил расцвет индустриальной эры. На заводах Форда запускали конвейер. Бурное развитие переживали автомобильная отрасль, двигателестроение, самолетостроение, судостроение, химическая промышленность, приборостроение и электронная промышленность, металлургия и т. д. В мире шла быстрая электрификация промышленности. А Россия стагнировала, она теперь отставала не только от мировых лидеров, как Российская империя в 1913 году, но и от держав второго ряда. Отставание становилось чудовищным, это был смертный приговор России-СССР. Как честно признал Сталин: «Мы отстали на 50-100 лет…» И надо было совершить буквально чудо, качественный прорыв в будущее, чтобы сохранить Россию и народ.
Ещё одной тяжелейшей проблемой Советской России была психическая катастрофа, культурно-психологический, моральный крах «старой России». Народ был подавлен, буквально раздавлен катастрофой 1914-1920 гг. Произошло разрушение, распад, смерть прежней России, России Романовых, старого общества. Миллионы людей погибли в мировой и гражданской войнах, в ходе крестьянской войны и криминальной революции, от голода и болезней. Миллионы людей бежали за границу. Российская империя умерла в жестокой агонии. Россия заплатила страшную цену за тупики своего развития, вызванные проектом Романовых, за трагический разлад между цивилизационным кодом-матрицей и реальной жизнью, за измену прозападной «элиты», которая отказалась от цивилизационной, исторической миссии русской цивилизации и русского суперэтноса.
Русь-Россия была обескровлена, надломилась мораль и психическая структура русского народа – государствообразующего, несущего на себе основные тяготы создания и сохранения империи. Россия выдержала катастрофу 1917 года, переход от старого мира к новому – СССР. Социалистическая революция обещала людям великим смысл их бытия. Однако Советская Россия 1920-х годов была убогой. Вместо счастливого, творческого и нового мира, полного возможностей, люди снова видели тяжелую, голодную и несправедливую повседневность. Надежды угасали. Будущего у такой России не было. Таким образом, народ смог уйти из несправедливого старого мира, но счастливого и справедливого нового мира не увидел.
И вот в это время, когда Россия снова оказалась перед угрозой полной гибели, советская элита лихорадочно искала выход. Возможных сценариев было три. Первый — возвращение к основам старого мира: буржуазно-капиталистического, либерально-демократического. Признать, что будущее человечества – это западная матрица развития (по сути, это Белый проект, февралистов-западников, убивших Российскую империю, самодержавие). То есть красная Москва могла торговаться за почётные условия капитуляции, установив в стране псевдокоммунистический (марксистский) режим, силой и террором подавляя любое недовольство народа. Партийная элита быстро переродилась бы, стала колониальной администрацией, аппаратом управления хозяев Запада.
Второй – попытаться закрыться от старого мира, создать «железный занавес», а за ним копить силы, строить свой мир. Однако, по сути, этот путь в итоге приводил к первому – перерождению, гниению советской, партийной элиты. Кроме того, замкнувшись, без передовых западных технологий, достижений науки и техники, Советский Союз образца 1920-х годов, быстро бы стал жертвой нового «крестового похода» Запада на Восток. Таким образом, оба сценария вели к катастрофе, её только откладывали на будущее.
Третий сценарий предложил Иосиф Сталин – красный император. Он сумел буквально нечеловеческим усилием поднять из пепла погибшую цивилизацию, придать ей новый импульс развития, создать новую реальность, цивилизацию и общество будущего. Создать сверхцивилизацию будущего, которая в перспективе хоронила западный проект порабощения планеты и давала человечеству возможность жить по-человечески, счастливо и достойно.
В первую очередь Сталин смог дать людям образ будущего – блистательный, прекрасный (особенно для молодежи), мир будущего. Общество знания, служения и созидания, где главными станут знания, труд и созидание (творчество). Общество социальной справедливости и господства этики совести. Это была реальная альтернатива западному обществу – обществу рабовладельцев и рабов. Советская Россия стала создавать мир созидания, социальной справедливости, мир, где нет эксплуатации, социальных паразитов. Мир, где за счёт труда, творчества, раскрытия интеллектуальных и духовных способностей человека и служения обществу будет достигнут неизмеримо более высокий, чем в старом мире, уровень развития общества и отдельного человека.
Это был прорыв в будущее. Впервые на планете создавали новый мир-цивилизацию, общество будущего. Хозяева Запада (нынешняя глобальная мафия) строят глобальную невольничью цивилизацию, взяв за основу древние рабовладельческие цивилизации Древнего Востока. Рима и Греции. Это кастовое, рабовладельческое общество с делением общества на «избранных»-господ и «двуногие орудия». Советский Союз предложил иной мир, на основе справедливости, правды и этики совести. Сверхцивилизацию и общество, где духовное будет выше материального («золотого тельца»), общее выше частного, справедливость выше закона. Где желания человека будут разумными, а коллективные интересы перевесят звериный эгоизм. Мир, где люди осознают, что для счастливого будущего, сегодня надо терпеть лишения, трудиться и если необходимо воевать, отдавать жизни за великие идеалы.
Таким образом, Сталин и его соратники воплощали в жизнь идеалы русского цивилизационного кода-матрицы, Светлой (Святой) Руси. Они пытались создать новую реальность, где будут господствовать справедливость, правда, добро и честный труд. И нельзя сказать, что у них ничего не получилось. Получилось много, правда и не всё. Старая реальность сопротивлялась, не желала уходить в прошлое. В частности, хозяева Запада организовали Вторую мировую войну с целью уничтожить Россию-СССР. Из-за хронической нехватки времени приходилось применять самые радикальные, жесткие методы. Психологически значительная часть общества, особенно элита, оказалась не готова к новой реальности, её тянуло в прошлое. А новые поколения, разумом и душой поверившие в светлое будущее, были сильно обескровлены Великой войной. Отсюда откат во время правления Хрущева и Брежнева.
В результате ничего, кроме мечты, образа будущего, у Сталина в начале не было. Однако этот образ совпадал с цивилизационным кодом Руси. Революция 1917 года создала возможность создания новой реальности, мира, и красный император её использовал. Чтобы страна и народ выжили, чтобы сохранилась русская цивилизация, Сталин стал переводить цивилизационную матрицу в национальный проект развития, в материализацию проекта Светлой Руси. Новая советская (русская) цивилизация, мир-общество будущего должны были стать основой всей человеческой цивилизации, определяя её развитие на сотни лет вперёд. Это был вызов глобальной мафии, «каменщикам», строившим «новый мировой порядок» — рабовладельческую цивилизацию. Последний император Великой России (СССР) совершил буквально невозможное!
- Автор:
- Самсонов Александр
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