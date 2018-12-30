Хорватский Апоксиомен из-под воды. Античная цивилизация. Ч. 2

В прошлом материале новой серии статей цикла «Античная цивилизация» («Поэмы Гомера как исторический источник. Античная цивилизация. Ч. 1») речь шла о том, насколько изучение Гомера помогает историкам и связи его текстов с находками археологов. По логике вещей второй материал следовало бы посвятить раскопкам Генриха Шлимана и Артура Эванса, но так уж получилось, что среди последних статей вышел материал про столицу Хорватии Загреб. А в Загребе находится прекрасный музей Мимара, официальное название которого звучит так: «Художественная коллекция Анте и Вильтруды Топич Мимара», причем это художественное собрание очень высокого, можно без преувеличения сказать мирового уровня. И вот как раз там находится одна уникальная античная статуя, о которой просто нельзя не упомянуть (и не рассказать), если мы ведем речь о древнегреческой культуре. Это так называемый «Хорватский Апоксиомен» – бронзовая скульптура, изображающая античного спортсмена, очищающего тело после состязания. Такие скульптуры получили название Apoxyomenos (от слова «Скребок»), причем сюжет их более чем банален и являлся иллюстрацией одного из самых распространенных элементов древнегреческой культуры: изображалась фигура атлета в тот самый момент, когда он специальным скребком, который римляне называли стригилом, соскабливал с кожи налипший на нее песок, смешанный с жиром, которым было принято умасливать тело перед всяким спортивным соревнованием.«Хорватский Апоксиомен» (Музей Мимара)Считается, что самой известной скульптурой Апоксиомена в античном мире была статуя Лисиппа из Сикиона, придворного скульптора Александра Македонского, которую он изваял из бронзы около 330 г. до н.э. Бронзовый оригинал ее был утерян, но в своей «Естественной истории Плиний Старший написал, что римский полководец Маркус Випсаний Агриппа поставил этот шедевр Лисиппа в Риме в Термах Агриппы, около 20 г. до н.э. Забавно, что император Тиберий так увлекся лицезрением этой скульптуры, что даже убрал ее к себе в спальню. Однако народу Рима это не понравилось. Во время гладиаторского боя на котором присутствовал император, раздались крики: «Верни нам нашего Апоксиомена» и император заменил его копией.Музей Мимара.Плиний упоминал также о том, что аналогичную статую сделал скульптор Поликлет, либо один из его учеников. Так что получается, что были созданы две скульптуры на эту тему, а может быть на самом деле их было и гораздо больше. Например, в 1896 г. там, где находился древний Эфес в Турции нашли бронзовую статую, которая сегодня находится в Художественно-историческом музее в Вене. И она настолько хороша, что специалисты никак не могут решить, что это – копия или оригинал. Фрагменты от разных Апоксиоменов хранятся в самых разных музеях, так что вполне возможно, что это была самая популярная статуя античности. Есть «голова», которая хранится в Эрмитаже, еще одна бронзовая голова находится в Художественном музее Кимбелла (Форт-Уэрт, Техас). Знаменитый Ватиканский Апоксиомен, который меняет позу, возможно является вариантом с оригинала Лисиппа.Скульптура на дне моряА потом было так, что 12 июля 1997 года бельгийский дайвер Рене Вутерс проводил свой отпуск в Хорватии, на Истрии (что лишний раз характеризует его как умного и практичного человека!), нырнул поглубже и на 45-метровой глубине увидел лежащее на дне тело! Позднее он рассказывал, что, волосы у него от ужаса встали дыбом, и он буквально выскочил на поверхность из воды. Но любопытство превозмогло страх, и он погрузился вторично. А погрузившись увидел полузасыпанную песком и покрытую водорослями и ракушками статую, в рост человека, которая смотрелась столь реалистично, что он ее принял за труп. Теперь он смог осмотрел всю найденную статую. Все было на месте: и руки, и ноги, и голова – оказалось, что ничего не было утрачено. Однако коснувшись головы, он понял, что она к телу не прикреплена, а находится выступе скалы, хотя и совсем рядом с торсом. Высота скульптура, как это уже было измерено потом, составляла 192 см.Голова на дне моряПонятно, что дайвер сообщил «куда надо», что статую обследовали специалисты, однако поднять на поверхность ее смогли только лишь в апреле 1999 года. Причем, специальная экспедиция исследовала дно вокруг места находки на предмет обнаружения еще чего-нибудь, ну скажем, места возможного кораблекрушения, но кроме бронзовой базы с орнаментом в виде меандра, ничего не нашли. Ну, а база, видимо, отломилась от статуи, когда она падала в море. Вот только как она в него упала, откуда упала и почему упала – вот вопросы на которые мы уже никогда не получим ответов. С другой стороны, нет ответов – зато есть статуя!Фигура, извлеченная со днаПравда, оказалось, что найденная скульптура нуждается в очень серьезной реставрации, так как ее задняя поверхность, непосредственно лежавшая на песке, пострадала достаточно сильно. Вот передняя оказалась законсервирована покрывшим ее слоем ракушек, и это они, ракушки, сохранили от воздействия морской воды покрывавшую ее «благородную патину», которая естественным образом защищает все бронзовые предметы от разрушительного воздействия кислорода воздуха.Голова, покрытая коркой отложенийОдновременно с работой по реставрации статуи велись исследования состава ее металла и изучалась технологии ее изготовления. Выяснилось, что она была сделана из семи отдельных частей, то отдельного изготовленных ног и рук, самого торса, головы, гениталий, ну и, конечно, базы. После того, как все они были соединены в одно целое, образовавшиеся кое-где отверстия были зачеканены дополнительными металлическими деталями.Голова после очистки. Губы — красная медь!Большую часть анализов провели в научных лабораториях Флоренции и также в хорватском Институте сохранения наследия. К ним привлекли, как это сейчас повсеместно практикуется, специалистов из самых разных областей, включая физиков, химиков, и даже биологов. Например, биологи, проведя исследования «тоже сказали свое слово»: оказывается, внутри этой статуи какое-то время обитали мелкие грызуны и даже соорудили себе там гнездо. Поскольку наличие биологического материала этих грызунов относится к I-II векам н.э. был сделан вывод, что уже тогда статуя была явно повреждена и несомненно лежала на земле. То есть в море она тогда еще не утонула. Но это значит, что она утонула позднее? И вот еще вопрос – кто был изготовитель и, кто был заказчик этой скульптуры?Скульптура в полный ростТакой же вопрос постоянно задают и глядя на мраморную скульптуру Апоксиомена, хранящуюся в Ватикане: уж не с фигуры творения Лисиппа она была сделана? И, считается, что да – с его скульптуры. Тут берется во внимание и характерный динамизм его работ, свойственный эпохе IV века до н.э., и сходство с такими статуями, как «Юноша из Антикиферы» и «Афина из Пирея». Ну и к тому же эта мраморная копия по-настоящему уникальна, поскольку не повторена в римских копиях.Положение рукА вот бронзовая статуя, найденная в Хорватии, как раз показывает нам характерный тип атлета, известный по многим римским копиям. Так еще в 1886 году был найден «Апоксиомен из Эфеса», который хранится в Вене. Но возникал вопрос, а что, собственно говоря, он делает, ведь стригиль был с нее утрачен. Статуя из Хорватии дает ответ на этот вопрос: своей правой рукой атлет сжимает ручку стригиля, а вот левой придерживает его конец, что видно из положения пальцев его рук, хотя сам стригиль не сохранился и у этой статуи. Правда, многое другое в этой статуе не совпадает с фигурой и мрамора.Ноги и база скульптурыИнтересно, что в сплаве хорватской статуи очень мало свинца, что характерно для сплавов IV века до н.э., чем более поздних сплавов эллинистического или римского времени. Само литье имеет низкое качеств, в нем много трещин и швов. Имея хорошую восковую модель можно было изготовить несколько копий, и ученые предполагают, что более качественная отливка уже была с той же модели сделана. Естественно, возникает вопрос, не Апоксиомен ли это самого Лисиппа. У него тщательно проработанные волосы, а размеры головы меньше, чем те, что были эталоном для IV века до н.э. Хотя телосложением он «крепче» других скульптур и правая рука вытянута как-то неловко. Может быть это авторская копия или один из его опытов? Кто знает?Вот такой он, красавчик!В 2015 году состоялся масштабный международный выставочный проект «Power and Pathos», посвященный бронзовой скульптуре эллинистического мира. Еще раз было отмечено, что ни один другой тип греческой скульптуры не дошел до нас сразу в трех бронзовых копиях, две из которых – статуи в полный рост, дополненные также и несколькими мраморными копиями. То есть почему-то именно эта скульптура была особенно популярна, причем и в Греции, и в Риме! Причем можно предположить, что все три бронзовые скульптуры были изготовлены в Восточном Средиземноморье, а вот мраморные сделаны в Италии. Как бы там ни было, а хорваты теперь очень гордятся, что свой Апоксиомен есть также и у них, причем очень хорошего качества.Впрочем, там много и других интересных экспонатов…