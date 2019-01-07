Госпитальеры: громкая слава и жизнь после "смерти"

Виа Кондотти

Кафе Antico Caffe Greco

Государственный флаг Мальтийского ордена

Рыцарский флаг Мальтийского ордена

Герб Мальтийского ордена

Пьер-Жерар де Мартиг

Раймунд де Пюи, первый магистр госпитальеров

Знамя госпитальеров и гербы магистров до 1306 г.

Печать Ордена госпитальеров и ее оттиск

"Тамплиеры и госпитальеры не могут терпеть друг друга. Причина тому — жадность к земным благам. Что приобретает один орден, вызывает зависть другого. Члены каждого ордена по отдельности, как они говорят, отказались от всякого имущества, но зато хотят иметь всё для всех".

Альфонс I Воитель, памятник в Наварре

Замок Крак-де-Шевалье

Роже де Мулен, восьмой магистр госпитальеров

Ги де Лузиньян

Фридрих II Гогенштауфен

Султан Бейбарс, бюст

Осада Аккры, средневековая гравюра

Дромон-броненосец «Святая Анна»

«Осада Родоса в 1480». Миниатюра. 15 века

Баязид II Дервиш

Селим I Кануни

Гаспар ван Эйк, Морской бой между турками и мальтийскими рыцарями

Жан Паризо де Ла Валлетт, портрет работы Ф.-К. Дюпре. Ок. 1835. Национальный музей Версаля и Трианонов

Возвращение флагманской галеры в гавань Ла Валетты после боевого похода

Галера Великого Магистра Мальтийского ордена (Rohan, ок. 1780)

Павел I в одеянии Великого магистра Мальтийского ордена. Портрет работы С. Тончи. 1798–1801. Русский музей (Санкт-Петербург)