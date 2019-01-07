Госпитальеры: громкая слава и жизнь после "смерти"
Между виа дель Корсо и площадью Испании в Риме находится небольшая (всего 300 м), но очень известная (в узких кругах ценителей моды) виа Кондотти. Здесь находятся бутики самых знаменитых брендовых домов Европы: Dior, Gucci, Hermes, Armani, Prada, Salvatore Ferragamo, Burberry, Dolce e Gabbana.
Другая точка притяжения туристов этой улицы – основанное в 1760 году кафе Antico Caffe Greco, которое посещали Гёте, Вагнер, Байрон, Казанова и английский поэт-романтик Китс, который к тому же еще и жил в доме наискосок.
Палаццо ди Мальта – не самое приметное здание, и лишь увидев странно знакомый красный флаг с белым латинским крестом и прочитав надпись на дверях, знающий человек вдруг поймет, что перед ним территория суверенного государства (площадью целых 0,012 кв км), признанного 105 странами, с сотней из которых у него установлены дипломатические отношения. Государства, имеющего право выдавать собственные паспорта, выпускать марки и чеканить монету.
Официальные языки этого государства – латинский и итальянский, а титул его главы звучит словно заклинание из прежних времён:
Божией милостью Священного Странноприимного Дома Святого Иоанна Иерусалимского и военного (рыцарского) Ордена Святого Гроба Господня Смиренный Магистр и со Убогими во Христе Иисусе Охранитель.
А ведь ещё были титулы князя Священной Римской империи, правящего князя Родоса и Мальты, потерянные ныне. Но нынешний Смиренный Магистр и Охранитель всё ещё обладает рангом кардинала и принца королевской крови, пользуясь, таким образом, одновременно титулами Преимущества (который на русский язык чаще всего переводится как "Высокопреосвященство") и Высочества: Ваше Преимущественнейшее Высочество – так полагается теперь обращаться к нему. Его предшественники именовались:
Ректор – до лета 1099 г.
Магистр – до 1489 г.
Великий магистр – до 1805 г.
Лейтенант магистра (то есть лицо, магистра замещающее) – до 1879 г.
Речь, конечно же, идёт об Ордене святого Иоанна, более известного как Орден госпитальеров или Мальтийский орден. "Суверенный военный орден госпитальеров святого Иоанна Иерусалимского Родоса и Мальты", если быть более точным.
И становится немного грустным при взгляде на этот скромный дом, длинные строки опереточного титула и гордый, но пахнущий нафталином, флаг. Вспоминается печальная древнегреческая легенда о Тифоне – прекрасном юноше, в которого влюбилась богиня Эос. Она упросила Зевса даровать ему бессмертие, но забыла упомянуть о вечной молодости. В результате Тифон стал бессмертным стариком и в, конечном итоге, превратился в цикаду.
Но как же здорово и красиво все начиналось! Начиналось, конечно же, в Иерусалиме – примерно в 1048 г., когда амальфийский купец Пантелеон Мауро основал там первый госпиталь. Патроном мужского отделения Пантелеон избрал святого Иоанна Александрийского, но небесным покровителем Ордена госпитальеров стал другой Иоанн – Креститель: потому что госпиталь располагался рядом с одноименной церковью. Покровительницей женского отделения была Мария Магдалина. Работали в том госпитали монахи-бенедиктинцы.
Мы уже говорили о титулах людей, в разное время возглавлявших Орден госпитальеров. Но был ещё один – уникальный титул: "Директор и основатель". Принадлежит он Пьеру-Жерару де Мартиг (Жерар Тен Благословенный): ему и еще четырем рыцарям-добровольцам поручил заботу о раненых и больных первый правитель Иерусалимского королевства Годфрид Бульонский в 1100 г.
Первый госпиталь был восстановлен на прежнем месте, а в 1107 г. Балдуин I пожаловал ещё и деревню Сальсада в пригороде Иерусалима. В 1113 г. папа римский Пасхалий II одобрил устав нового братства, дав благословение на строительство новых госпиталей для паломников в портовых городах Европы. Госпитали Братства появились в Сант-Гилесе, Асти, Пизе, Бари, Отранто, Таранто, Мессине. Чуть позже к Братству присоединилась группа рыцарей-крестоносцев во главе с Раймондом де Пюи из Прованса, который стал первым магистром госпитальеров (напомним, что Пьер-Жерар де Мартиг носил титул "директор и основатель"). Именно при Раймунде дю Пюи братство госпитальеров стало военным Орденом.
Вступавшие в Орден принимали три обычных монашеских обета – безбрачие, бедность и повиновение. На первых порах от кандидатов не требовали доказательств их благородного происхождения – гарантией служило наличие боевого коня, рыцарского оружия и доспехов. Но с начала XIII века произошло разделение членов Ордена на три класса. К первому относились рыцари — руководители Ордена могли избираться только из их числа.
Рыцари, в свою очередь, в зависимости от происхождения и заслуг делились на 4 категории: полноправные, повинующиеся, преданные и льготные. Ко второму классу принадлежали орденские священники, "служащая братия" (сержанты) и квалифицированные сотрудники госпиталей. К третьему классу – обслуживающий персонал, представители которого обетов монашества не давали. Позже появился четвертый класс – сестры (женщины тоже могли быть членами этого Ордена). В боевых действиях участвовали рыцари и сержанты. Особняком стояли "собратья" (confratres) – союзники в боевых кампаниях, и "дарители" (donati) – люди, помогающие Ордену материально.
На первых порах большинство рыцарей-госпитальеров были французами. Однако уже тогда среди них были также итальянцы и испанцы. В 1180 г. число орденских рыцарей в Палестине составляло уже 600 человек, и теперь они делились на Языки — национальные землячества. Первоначально в составе ордена было семь Языков: Прованса, Оверни, Франции, Италии, Арагона, Германии и Англии. Из числа рыцарей Оверни традиционно назначался командующий пехотой – великий маршал. Рыцарь из Англии командовал легкой кавалерией наемников (должность называлась туркополье). Италия поставляла великих адмиралов. На пост, соответствующий современной должности главного военного инженера, назначался представитель Германии. Франция должна была выдвинуть кандидата на пост великого госпитальера. Представитель Прованса назначался великим прецептором (главным казначеем). За Арагоном был закреплен пост драпье (отвечал за снабжение армии). Когда в Ордене появился Язык Кастилии, его представителям стало поручаться руководство внешнеполитическими связями (пост великого канцлера). Главы Языков (Столпы) входили в состав орденского Совета – Капитула. Кроме них, в Капитуле заседали (помимо магистра) лейтенант ордена (заместитель магистра) и епископ. Магистр и Столпы главную Орденскую резиденцию покинуть могли только с разрешения Капитула.
В 1130 г. папа римский Иннокентий II утвердил знамя ордена — белый крест на красном фоне, и главную печать, на которой был изображен лежащий больной со светильником в ногах и крестом в изголовье.
Отличительным знаком госпитальеров служил белый восьмиконечный крест на груди (позже он был назван мальтийским). Белый цвет был символом целомудрия. Четыре направления креста символизировали главные христианские добродетели: благоразумие, справедливость, воздержание, силу духа, восемь его концов – восемь благ, обещанных праведникам в Нагорной проповеди.
Вскоре Ватикан дал госпитальерам также освобождение от налога на собственность, право сбора десятины в свою пользу и разрешение на отправление церковных служб.
Но вернёмся к организации госпиталей, в чём члены нового Ордена добились больших успехов. Их главный госпиталь в Иерусалиме в 1170 г. имел около 2000 коек, в том числе и акушерские. На этом месте внимательный читатель должен прийти в замешательство. Вдумайтесь: 2000 коек в Иерусалиме XII века! А что у нас сейчас?
Больница скорой медицинской помощи г. Смоленска – 725 коек.
Военный клинический госпиталь в Подольске – 900 коек.
Научно-исследовательский институт имени Н.В. Склифосовского – 962 койки.
Калужская областная больница – 1075 коек.
Республиканская клиническая больница, г. Казань – 1155 коек.
Новосибирская городская больница №1 — 1485 коек.
Главный военный клинический госпиталь имени Н.Н. Бурденко – 1550 коек.
И, наконец, госпиталь Ордена иоаннитов в Иерусалиме в 1170 г. – 2000 коек! Аплодисменты и занавес.
Дело в том, что gospital иоаннитов (от латинского слова "гость") – это не больница, как часто считают, а что-то вроде отеля с системой "все включено", в котором паломник из Европы мог получить полный набор услуг: от ночлега с питанием до медицинской помощи и религиозных треб. А Орден госпитальеров выступал в роли продвинутого туроператора: паломник из Лиона или Парижа мог на своем пути в Святую Землю отдохнуть в госпитале Мессины или Бари, в Яффе его встречали и провожали до Иерусалима (да, караваны пилигримов охраняли не только тамплиеры), где он мог устроиться в главном Госпитале Ордена. Что касается больных, то паломничество в Палестину в те времена было тяжелым испытанием даже для абсолютно здоровых людей, которые проходили жестокий 'естественный отбор" на своем пути и самые слабые из них до Иерусалима просто не добирались. Некоторые из паломников, конечно, могли заболеть уже в Иерусалиме, либо получить ранение. Но основная их часть в лечении не нуждалась и получала от Ордена другие услуги.
Помимо собственно госпиталя, Орден содержал также и приюты для подкидышей и грудных младенцев. А для бедняков орденские братья устраивали горячие бесплатные обеды три раза в неделю.
Впрочем, не стоит преувеличивать бескорыстность духовно-рыцарских орденов. Отношение между госпитальерами и тамплиерами были весьма натянутые. И причиной тому была вовсе не конкуренция за право благодетельствовать прибывающим в Палестину пилигримам. Один их хронистов писал тогда:
Если москвичей, по мнению Булгакова, «испортил квартирный вопрос», то госпитальеров и тамплиеров – вопрос распределения разнообразной спонсорской помощи. Ну, и военной добычи тоже, разумеется.
В 1134 г. бездетный король Арагона и Наварры Альфонс I Воитель завещал свои владения трем палестинским орденам: иоаннитам, тамплиерам и рыцарям Гроба Господня.
Госпитальерам достались обширные владения в Провансе. А к началу XIII в. Орден Иоаннитов владел девятнадцатью тысячами поместий в разных странах. В современной Франции бывшие владения иоаннитов безошибочно можно опознать по имени «Сен-Жан» в названии. У тамплиеров в этом направлении дела тоже шли неплохо, см. статью Рыжов В.А. Взлет и падение тамплиеров
Однако денег и земель много никогда не бывает.
Но всех, разумеется, гораздо больше интересует боевая история Ордена.
Итак, немного освоившись в Святой земле, госпитальеры взяли на себя обязанность военной защиты Гроба Господня и "борьбы c неверными везде, где их обнаружат". Поначалу они, подобно тамплиерам, охраняли паломников на их пути от Яффы до Иерусалима. Логичным продолжением стала зачистка окружающей местности от разбойников и организованных отрядов сарацин, периодически прорывающихся к Иерусалиму. Именно в это время название "Братство" (Brotherhood) окончательно заменяется на "Орден". В 1124 г. госпитальеры отличились при взятии важного портового города Тира. Между 1142 и 1144 годами госпитальеры приобрели пять графств в округе Триполи и суверенное княжество на севере Иерусалимского королевства. В 1144 г. граф Раймунд II Триполитанский им несколько приграничных крепостей, в том числе – знаменитый замок Крак де Шевалье.
К 1180 г. под контролем ордена находилось 25 замков в Палестине. А в 1186 г. гарнизон госпитальеров занял и замок Маргат. Но мы немного забегаем вперед.
Ситуация в середине XII века была очень серьезной. В декабре 1144 г. пала Эдесса, угроза уничтожения нависла над всеми христианскими владениями в регионе. Отчаянный призыв о помощи был услышан в Европе, и в 1147 г. христианские армии отправились во II Крестовый поход. Он был не слишком удачным, но госпитальеры проявили себя во время осады Дамаска, когда им удалось разгромить большой конный отряд сарацин, направлявшихся на помощь к осажденным. В 1153 г. магистр иоаннитов Раймунд дю Пюи уговорил Иерусалимского короля Балдуина III пойти на Аскалон. После долгой изнурительной осады город был взят. А вот поход на Каир 1168 г. был неудачным и запомнился лишь резней мусульман в городе Бильбайс. В 1184 г. магистры госпитальеров (Роже де Мулен), тамплиеров и патриарх Иерусалимский совершили совместное путешествие в Европу, чтобы попытаться склонить монархов к новому Крестовому походу.
1 мая 1187 г. под Назаретом госпитальеры и тамплиеры вступили в сражение с армией Салах-ад-Дина и потерпели поражение, причем великий магистр иоаннитов Роже де Мулен погиб в бою.
В июле того же года последний иерусалимский король Ги де Лузиньян двинулся навстречу султану Египта.
4 июля близ деревни Хаттин произошла решающая битва, в которой крестоносцы потерпели катастрофическое поражение. Король Иерусалима и магистр тамплиеров попали в плен. Более подробно об этих событиях и падении Иерусалима рассказано в статье Рыжов В.А. Взлет и падение тамплиеров.
Не будем повторяться.
В ходе Четвертого крестового похода (1199-1204 гг.) иоанниты захватили значительные византийские владения на Пелопоннесе. Во время Пятого крестового похода (1217-1227 г.г.) госпитальеры участвовали в осаде египетского города Дамиетта (1219 г.). По настоянию магистра Иоаннитов, крестоносцы тогда отказались заключить перемирие в обмен на передачу им Иерусалима: далекий от приморских христианских владений и оставшийся без стен город просто невозможно было удержать. Многие упрекали потом госпитальеров в предательстве дела Креста, но дальнейшие события подтвердили их правоту: в 1229 г. император Фридрих II Гогенштауфен заключил с египетским султаном мирный договор на схожих условиях, закончилось все бесславной потерей Иерусалима в 1244 г.
Но вернемся в 1219 год. 5 ноября Дамиетта была взята, половина мирного населения города была истреблена, добыча крестоносцев составила примерно 400 тысяч безантов. Но сил для удержания города было недостаточно, через несколько лет его пришлось оставить. Силы крестоносцев иссякали, поражение следовало за поражением. Во время VI Крестового похода в битве под Газой (17 октября 1244 г.) султан Египта Бейбарс разгромил союзное войско крестоносцев. Магистр госпитальеров Гийом де Шатонёф оказался в плену.
В 1247 г. госпитальеры потеряли Аскалон. Во время сражения при Мансуре (1249 г., VII Крестовый Поход) в плен к мусульманам попадает еще один магистр госпитальеров – вместе с 25 рыцарями. В 1271 году пал казавшийся неприступным замок Крак де Шевалье. В 1285 г. – после месячной осады иоанниты покинули замок Маргаб: в знак уважения к их мужеству, султан Калаун позволил госпитальерам уйти с развернутыми знаменами и с оружием в руках. В 1291 году прикрывавший эвакуацию горожан Акры магистр госпитальеров Жан де Вилье, уже раненный, последним взошел на борт последнего корабля.
С остатками своего войска он отправился на Кипр, где иоанниты находились до 1306 г. В том году госпитальеры в союзе с генуэзским пиратом Виньоло Виньоли отправились на завоевание острова Родос. Генуэзцы считали остров "своим" (они даже ухитрились продать его иоаннитам), на деле же Родос принадлежал Византии — христианскому государству, но у крестоносцев уже был опыт войны с православными "схизматиками" (IV Крестовый поход). Боевые действия продолжались до лета 1308 года, война закончилась победой Иоаннитов. Заняв остров, Вилларэ провозгласил его владением Ордена и перевел сюда Госпиталь. Дабы помочь изрядно поиздержавшимся госпитальерам, папа Климент V специальной буллой от 1312 г. назначил их наследниками имущества упраздненного Ордена тамплиеров. Правда, досталось госпитальерам не очень много, так как короли Франции и Англии уже присвоили имущество тамплиеров себе и возвращать никому ничего не собирались. Да и в других странах желающих поживиться на дармовщинку тоже хватало. Тем не менее, даже и небольшой части "наследства" госпитальерам хватило, чтобы выплатить накопившиеся долги и укрепить Родос в качестве новой орденской базы. Тем более, что у Ордена еще оставались значительные владения в Европе – особенно во Франции и Арагоне (в этом королевстве Орден вообще оказался в числе крупнейших землевладельцев). А вот португальское отделение Ордена к середине XIV века откололось от Родоса, и с тех действовало, как самостоятельная организация. Португальские госпитальеры воевали в основном с маврами Северной Африки, в 1415 г. они вместе с Орденом Христа (бывшие португальские тамплиеры) участвовали в захвате марокканской крепости Сеута.
А главными врагами госпитальеров Родоса были мамелюкский Египет и османская Турция. В силу новых обстоятельств, Орден Иоаннитов стал теперь военно-морским, и рыцарь-госпитальер предстал перед всеми не всадником в доспехах, а капитаном боевого корабля. Военный флот Ордена на долгие годы стал серьезным фактором, оказывающим большое влияние на политическую обстановку в Средиземноморском регионе. Основным боевым судном Ордена были галеры-дромоны, самый большой из которых — шестипалубный "броненосец" «Святая Анна».
Первыми железную хватку новых хозяев Родоса почувствовали мусульманские пираты. А в 1319 г. орденская эскадра разгромила соединение турецких кораблей близ острова Хиос. Обозленные турки попытались решить неожиданно возникшую проблему кардинально — захватив Родос. В 1320 г. восемьдесят турецких кораблей отправились к острову – и были разбиты в морском бою. В 1344 г. госпитальеры захватили город Смирну в Малой Азии и разместили в нем гарнизон под командованием приора Ломбардии Жана де Бьянара. В 1365 г. соединенный флот Родоса и Кипра высадил десант у Александрии и захватил её. А потом произошел "сбой в системе": в 1383—1395 гг. у католиков оказалось сразу 2 папы, каждый из которых назначил своего магистра, что ослабило Орден и было только на руку и османам, и мамелюкам, и пиратам. В 1396 г. госпитальеры приняли участие в знаменитой битве при Никополе, в которой армия турецкого султана Баязида нанесла крестоносцам страшное поражение. Магистр Филибер де Найяк, чтобы выкупить пленных, согласился выплатить туркам 30 тысяч дукатов. А в 1402 г. пала Смирна, захваченная пришедшими в Малую Азию войсками Тимура. "Железный хромец" так испугал всех, что в 1403 г. сложилась неожиданна коалиция в которую вошли исламская Турция и христианские Генуя, Венеция, Византия и Орден Иоаннитов. В том году госпитальерам удалось заключить договор с Египтом, по которому они получили возможность осуществлять патронаж христианских святынь в Палестине. В 1424 г. рыцари Родоса пришли на помощь Кипру, который атаковали войска египетского султана Барсбея. Война длилась 2 года и закончилась поражением христиан. Теперь пришла очередь Родоса, и в августе 1444 г. египетский полководец аз-Захир сделал первую попытку захватить его. Госпитальерам под руководством магистра Жана де Ласти удалось отстоять свой остров. Но это было лишь началом. После падения Константинополя в 1453 г., Родос оказался на переднем краю борьбы с набирающей силы Османской Турцией. 23 мая 1479 г. турки высадили на острове пятидесятитысячную армию (в том числе 3000 янычаров) под командованием сераскера Месих-паши (обратившийся в ислам Мануил Палеолог). Критическим стал день 27 мая, в который начался штурм крепости госпитальеров. Согласно преданию, Месих-паша значительно подорвал боевой дух своих войск, отдав приказ: "Грабить запрещаю, всё пойдет в казну султана". В результате на стены разочарованные турки шли не слишком охотно, и штурм провалился. Тем не менее, осада продолжалась еще больше года, и лишь в августе 1480 г. остатки турецкой армии были эвакуированы с Родоса. Поражение было столь ощутимым, что турки на протяжении сорока лет не решались предпринять попытку реванша. Военный авторитет госпитальеров достиг небывалых высот, в Европе их стали называть "родосскими львами".
После смерти турецкого султана Мехмеда II Завоевателя в 1481 г. в борьбу за трон вступили два его сына. Победу одержал старший, он взошел на престол под именем Баязида II Дервиша.
Младший бежал к иоаннитам, которые дали ему убежище с условием выплаты им 150 тысяч скудо золотом в случае восшествия на престол. Самое интересное, что и Баязида данная ситуация вполне устраивала, и он даже заключил с Орденом договор, по которому он согласился выплачивать на содержание беглого принца ежегодно 35 тысяч венецианских дукатов, а также передал магистру руку Иоанна Крестителя – с условием, что бежавший брат никогда не вернется домой. В 1489 году госпитальеры совершили еще одну сверхвыгодную сделку: передали турецкого принца римскому папе в обмен на владения недавно распущенных орденов Гроба Господня и Святого Лазаря.
К началу 1520-х гг. ситуация в регионе значительно ухудшилась. Во главе Османской империи встал, возможно, самый могущественный правитель этой страны — султан Селим I Кануни (Законодатель). Нам он более известен, как Сулейман Великолепный.
В 1517 г. турки захватили Каир, через четыре года в руках османов оказался Белград, и султан издевательски известил всех европейских государей (в том числе и магистра госпитальеров Вилье де л’Иль-Адама) о своей победе. В 1522 г. османский полководец Мустафа-паша привел к Родосу 400 кораблей с воинами на борту. Пашу сопровождал знаменитый турецкий пират Курдоглу. У госпитальеров на тот момент было 290 рыцарей, 300 оруженосцев и 450 наемных воинов. Местные жители выставили ополчение из 7000 человек. Каждому Языку был поручен определенный участок обороны. Языки Италии, Кастилии и Франции защищали остров с моря, Овернь, Прованс, Арагон, Англия и Германия — сражались с турецкими десантными войсками. В октябре султан сместил главнокомандующего и назначил на его место бейлербея Румелии Ахмед-пашу. 17 декабря турки пошли на решительный штурм, который продолжался три дня и закончился капитуляцией госпитальеров. Условия сдачи были мягкими и почетными: рыцари должны были покинуть остров в двенадцатидневный срок с оружием, имуществом и архивом. 1 января 1523 г. оставшиеся в живых 180 членов ордена во главе с магистром Вилье де л’Иль-Адамом покинули Родос на трех галерах: "Санта Мария", "Санта Катерина" и "Сан Джованни". Вместе с ними остров покинули еще 4 тысячи человек. Так закончился славный родосский период истории Ордена госпитальеров.
24 марта 1530 г. император Карл V Габсбург предоставил госпитальерам острова Мальта и Гоцо. Госпитальеры признали себя вассалами вице-короля Королевства Испании и Обеих Сицилий. Феодальная повинность была невелика и носила чисто символический характер: великий магистр должен был ежегодно посылать монарху охотничьего сокола (это условие соблюдалось вплоть до 1798 г.). Кроме того, они обязались защищать форпост Испании в Северной Африке — город Триполи. Резиденцией главы Ордена стал город Бирга. Уже в 1551 г. турки напал на новые владения Ордена. Триполи был захвачен, разрушены были также и укрепления острова Гоцо.
В 1557 г. во главе госпитальеров встал 67-летний Жан Паризо де ла Валлетт, которому суждено будет стать самым великим магистром Ордена.
Поводом для новой войны стал захват судна главного евнуха султанского гарема, что было объявлено личным оскорблением султана. 18 мая 1565 г. на остров высадилась турецкая армия численностью 30 000 человек. Во главе её снова стоял Мустафа-паша – тот самый, что в 1522 г. осаждал Родос. Великая Осада Мальты длилась почти четыре месяца — с 18 мая по 8 сентября. Основной удар турки нанесли по фортам Сан Эльмо, Сан Анжело и Сан Микеле. Гарнизон Сан Эльмо состоявший из 120 рыцарей и отряда испанцев, погиб, но турки потеряли 8 тысяч человек, среди которых был знаменитый алжирский пират Драгут. Говорят, что, осматривая развалины захваченного форта, Мустафа-паша сказал: "Можно только догадываться, какое сопротивление мы получим от отца (он имел в виду город Биргу), если ребенок, почти младенец (форт Сан Эльмо) стоил нам жизни самых храбрых солдат!"
Тем не менее, силы Ордена были на исходе, казалось, что спасения нет, но 7 сентября у берегов Мальты появилась объединенный флот вице-короля Сицилии и Ордена Сантьяго де Кампостело. 8 сентября, потерпев поражение в морском бою, турки эвакуировались с Мальты и ушли к Константинополю. Считается, что за время Великой осады они потеряли 25 тысяч человек. Потери Ордена составили 260 рыцарей и 7 тысяч солдат. 28 марта 1566 г. была заложена новая столица Мальты, которой дали имя в честь магистра, отстоявшего остров – Ла-Валлетта.
Стоит сказать, что Валетта — первый город в Европе, построенный по заранее разработанному генеральному плану. Итальянский архитектор Франческо Лапарелли спланировал улицы с учётом потоков воздуха морского бриза и устроил централизованную канализационную систему.
В 1571 году Орденский флот участвовал в знаменитом морском сражении у Лепанто, в котором турецкий флот потерпел одно из самых тяжёлых поражений за свою историю. В первой половине XVII века мальтийские корабли участвовали в 18 морских сражениях (у берегов Египта, Туниса, Алжира, Марокко), каждое из которых закончилось победой госпитальеров.
С ослаблением турецкого натиска все более вольготно чувствовавшие себя иоанниты, начали и сами либо откровенно пиратствовать (corsa), либо использовать "право висты" — полномочие досматривать корабли, подозреваемые в перевозке турецких товаров, с последующей их конфискацией и перепродажей в Валлетте. Не остались они равнодушными и к торговле "черным деревом" — то есть рабами. Однако начиная с середины XVII столетия положение Ордена начинает ухудшаться. В ходе Реформации госпитальеры теряют свои владения в Германии, Голландии, Дании. В Англии Орден и вовсе был объявлен вне закона и все его имущество конфисковано. В это время впервые интерес к Ордену госпитальеров начинают проявлять российские власти. В 1698 г. на остров Мальту прибыл боярин Б.П. Шереметев – доверенное лицо московского царя Петра Алексеевича. В царской грамоте значилось, что боярин следует на Мальту по «охоте его», но, вероятно, он выполнял некие дипломатические поручения, связанные с возможным заключением военного союза против Турции. В 1764 г. императрица Екатерина II поручила послу в Вене Д.А.Голицыну найти мальтийского рыцаря, сведущего в строительстве галер и их управлении. Позже на обучение в Мальту были направлены русские военные моряки, которые провели там несколько лет. В 1770 г. Екатерина II просила мальтийских рыцарей оказать помощь эскадре Г.А.Спиридова. Алексей Орлов во время своей экспедиции в Архипелаг прислал Великому Магистру 86 пленных алжирцев – для обмена на христиан, захваченных пиратами, а в августе 1772 г. он и сам посетил Мальту – инкогнито.
4 января 1797 года между Орденом и Россией даже была подписана конвенция, согласно которой учреждалось Российское римско-католическое великое приорство.
В конце XVIII века по Ордену был нанесен удар, от которого он так и не оправился. Вначале во Франции революционное правительство Декретом от 19 сентября 1792 г. конфисковало всю собственность Ордена. А 10 июня 1798 г. к Мальте подошел французский флот, следовавший из порта Тулон в Египет. Генерал Бонапарт потребовал от Великого Магистра Гомпеша капитуляции, которую тот 12 июня малодушно подписал: Мальта переходила под суверенитет Франции, а рыцари должны были покинуть остров в течение трех дней. Позже Гомпеш оправдывался тем, что, по правилам Ордена, нельзя поднимать оружие на христиан (про византийцев он либо забыл, либо не считал их "настоящими" христианами). Накопленные Орденом богатства (почти 30 миллионов лир) достались французам.
26 августа 1798 г. в "замке мальтийских рыцарей" на Садовой улице в Петербурге кавалеры великого приорства российского выразили протест против захвата Мальты, осудили Великого магистра за сдачу острова без боя и объявили о его низложении. Также было решено обратиться к императору Павлу I с просьбой принять орден Святого Иоанна под патронаж и покровительство. 10 сентября того же года Павел I удовлетворил их прошение. Петербург был объявлен штаб-квартирой Мальтийского ордена, рыцари всех "Языков" и приорств приглашались в Россию, президенту Академии наук барону Николаи поручалось в издаваемом календаре обозначить остров Мальту как "губернию Российской империи". Практически неприступный остров в качестве базы российского флота в Средиземном море — это было, конечно, сильное решение. Все дальнейшие войны с Турцией пошли бы совсем по другому сценарию.
27 октября 1798 г. Павел I был провозглашен Великим магистром Иерусалимского Ордена Святого Иоанна, 13 ноября император объявил о своем согласии принять этот титул. Он стал 72-м в списке магистров.
Великие приорства Германии, Баварии, Богемии, Неаполя, Сицилии, Венеции, Португалии, Ломбардии и Пизы признали Павла I Великим Магистром. Лишь приоры Каталонии, Наварры, Арагона, Кастилии и Рима отказались — и это было очень недальновидно с их стороны, поскольку только российский император теперь мог гарантировать Ордену достойное существование.
5 сентября 1800 г., осажденный англичанами, французский гарнизон Мальты капитулировал, но британцы пожадничали – не вернули остров законным владельцам. Это глубоко оскорбило Павла: Россия вышла из второй антифранцузской коалиции, а вскоре началось сближение Павла I с Наполеоном.
Решение Павла I о возложении на себя звания гроссмейстера католического ордена Иоаннитов (мальтийских рыцарей) имело огромный резонанс в российском обществе. Именно это обстоятельство дало основание Пушкину назвать Павла I "нашим романтическим императором", а Наполеону – "русским Дон Кихотом".
"Аракчеев – мальтийский кавалер, только недоставало, чтобы его произвели в трубадуры", – иронизировал по этому поводу Бернгарди.
Подчиненность Мальтийского ордена папе римскому и слухи о том, что Павел собирается перейти в католичество привели в смущение немало умов того времени. Поэтому казалось, что новая затея императора обречена на провал. Вышло наоборот: уходящая в глубь веков славная история ордена, красные мантии с восьмиконечными белыми крестами, таинственные обряды и многочисленные льготы способствовали тому, что недостатка в желающих записаться в рыцари не было. Мальтийский проект оказался, пожалуй, самым популярным из всех реализованных проектов Павла I. В России была учреждена новая государственная награда — Орден св.Иоанна Иерусалимского, в 1799 г. его командорским крестом был награждён А.В.Суворов (Александр I упразднил эту награду). Именно прибывшие тогда в Россию мальтийские рыцари выступили инициаторами создания в Санкт-Петербурге знаменитого Пажеского корпуса — сверхпривилегированного учебного заведения, в которое принимали детей чиновников не ниже 3 ранга: белый мальтийский крестик так и остался значком его выпускников.
После убийства отца Александр I, который до смерти боялся и англичан, и российских аристократов, которые очень охотно убивали своих императоров за британские деньги, трусливо отказался и от титула Великого Магистра, и от Мальты, и от чрезвычайно выгодного России союза с Наполеоном. 9 февраля 1803 г. римский папа назначил на вакантное место гроссмейстера Мальтийского Ордена Джиованни Батиста Томасси. Местом временного пребывания госпитальеров стали сначала Катания, а затем – Мессина. После смерти Томасси в 1805 г. новый глава Ордена получил лишь титул лейтенанта магистра (титул Великого Магистра был восстановлен в 1879 г.). По окончании наполеоновских войн Парижским Соглашением держав победительниц Мальта окончательно была признана владением британской короны (30 марта 1814 г.). В 1831 г. резиденцией потерявшего свой дом Мальтийского Ордена стало здание бывшей резиденции посла Ордена при Папском Престоле – палаццо Мальта на виа Кондотти, о котором было рассказано в начале статьи. Некоторое время Орден Иоаннитов еще пытался проводить гуманитарные миссии. В 1910 г. был организован госпиталь, который помогал раненным в период итало-ливийской войны (1912 г.). Орденское госпитальное судно "Реджина Маргарита" эвакуировало тогда из района боевых действий около 12 000 раненных. Во время I Мировой войны под патронатом Ордена были организованы несколько госпиталей в Германии, Австрии и Франции.
В настоящее время Орден госпитальеров насчитывает более 10 тысяч членов, уступая по численности лишь иезуитам. В составе Ордена – 6 Главных Приорств (Рим, Венеция, Сицилия, Австрия, Чехия, Англия) и 54 национальных командорий (в том числе и в России). В некоторых католических странах действуют орденские госпитали и социальные приюты, которые финансируются правительствами либо фондами социального страхования по месту пребывания. Волонтеры Malteser International, (всемирное агентство милосердия Ордена) участвуют в ликвидации последствий природных катастроф и оказывают помощь гражданскому населению в зонах вооруженных конфликтов. Источниками доходов Ордена сейчас являются пожертвования частных лиц и продажа почтовых марок, различной сувенирной продукции.
Дипломатические отношения Ордена с Россией были восстановлены в 1992 г., должность посла совмещает представитель Российской Федерации при Ватикане. 4 июля 2012 г., впервые за 200 лет, Великий магистр Мальтийского ордена посетил Россию. Во время этого визита Рыцарским крестом был награжден С.К. Шойгу. Учитывая его многолетнюю работу в Министерстве чрезвычайных ситуаций, возражений и вопросов эта награда от госпитальеров не вызывает. Но рыцарский крест Мальтийского ордена в России дискредитирован вручением его другим, гораздо более сомнительным кавалерам: М. Горбачеву, Б. Ельцину, Б. Березовскому, Г. Бурбулису, В. Юмашеву, С. Ястржембскому…
Виа Кондотти
Другая точка притяжения туристов этой улицы – основанное в 1760 году кафе Antico Caffe Greco, которое посещали Гёте, Вагнер, Байрон, Казанова и английский поэт-романтик Китс, который к тому же еще и жил в доме наискосок.
Кафе Antico Caffe Greco
Палаццо ди Мальта – не самое приметное здание, и лишь увидев странно знакомый красный флаг с белым латинским крестом и прочитав надпись на дверях, знающий человек вдруг поймет, что перед ним территория суверенного государства (площадью целых 0,012 кв км), признанного 105 странами, с сотней из которых у него установлены дипломатические отношения. Государства, имеющего право выдавать собственные паспорта, выпускать марки и чеканить монету.
Официальные языки этого государства – латинский и итальянский, а титул его главы звучит словно заклинание из прежних времён:
Божией милостью Священного Странноприимного Дома Святого Иоанна Иерусалимского и военного (рыцарского) Ордена Святого Гроба Господня Смиренный Магистр и со Убогими во Христе Иисусе Охранитель.
А ведь ещё были титулы князя Священной Римской империи, правящего князя Родоса и Мальты, потерянные ныне. Но нынешний Смиренный Магистр и Охранитель всё ещё обладает рангом кардинала и принца королевской крови, пользуясь, таким образом, одновременно титулами Преимущества (который на русский язык чаще всего переводится как "Высокопреосвященство") и Высочества: Ваше Преимущественнейшее Высочество – так полагается теперь обращаться к нему. Его предшественники именовались:
Ректор – до лета 1099 г.
Магистр – до 1489 г.
Великий магистр – до 1805 г.
Лейтенант магистра (то есть лицо, магистра замещающее) – до 1879 г.
Речь, конечно же, идёт об Ордене святого Иоанна, более известного как Орден госпитальеров или Мальтийский орден. "Суверенный военный орден госпитальеров святого Иоанна Иерусалимского Родоса и Мальты", если быть более точным.
Государственный флаг Мальтийского ордена
Рыцарский флаг Мальтийского ордена
Герб Мальтийского ордена
И становится немного грустным при взгляде на этот скромный дом, длинные строки опереточного титула и гордый, но пахнущий нафталином, флаг. Вспоминается печальная древнегреческая легенда о Тифоне – прекрасном юноше, в которого влюбилась богиня Эос. Она упросила Зевса даровать ему бессмертие, но забыла упомянуть о вечной молодости. В результате Тифон стал бессмертным стариком и в, конечном итоге, превратился в цикаду.
Но как же здорово и красиво все начиналось! Начиналось, конечно же, в Иерусалиме – примерно в 1048 г., когда амальфийский купец Пантелеон Мауро основал там первый госпиталь. Патроном мужского отделения Пантелеон избрал святого Иоанна Александрийского, но небесным покровителем Ордена госпитальеров стал другой Иоанн – Креститель: потому что госпиталь располагался рядом с одноименной церковью. Покровительницей женского отделения была Мария Магдалина. Работали в том госпитали монахи-бенедиктинцы.
Мы уже говорили о титулах людей, в разное время возглавлявших Орден госпитальеров. Но был ещё один – уникальный титул: "Директор и основатель". Принадлежит он Пьеру-Жерару де Мартиг (Жерар Тен Благословенный): ему и еще четырем рыцарям-добровольцам поручил заботу о раненых и больных первый правитель Иерусалимского королевства Годфрид Бульонский в 1100 г.
Пьер-Жерар де Мартиг
Первый госпиталь был восстановлен на прежнем месте, а в 1107 г. Балдуин I пожаловал ещё и деревню Сальсада в пригороде Иерусалима. В 1113 г. папа римский Пасхалий II одобрил устав нового братства, дав благословение на строительство новых госпиталей для паломников в портовых городах Европы. Госпитали Братства появились в Сант-Гилесе, Асти, Пизе, Бари, Отранто, Таранто, Мессине. Чуть позже к Братству присоединилась группа рыцарей-крестоносцев во главе с Раймондом де Пюи из Прованса, который стал первым магистром госпитальеров (напомним, что Пьер-Жерар де Мартиг носил титул "директор и основатель"). Именно при Раймунде дю Пюи братство госпитальеров стало военным Орденом.
Раймунд де Пюи, первый магистр госпитальеров
Вступавшие в Орден принимали три обычных монашеских обета – безбрачие, бедность и повиновение. На первых порах от кандидатов не требовали доказательств их благородного происхождения – гарантией служило наличие боевого коня, рыцарского оружия и доспехов. Но с начала XIII века произошло разделение членов Ордена на три класса. К первому относились рыцари — руководители Ордена могли избираться только из их числа.
Рыцари, в свою очередь, в зависимости от происхождения и заслуг делились на 4 категории: полноправные, повинующиеся, преданные и льготные. Ко второму классу принадлежали орденские священники, "служащая братия" (сержанты) и квалифицированные сотрудники госпиталей. К третьему классу – обслуживающий персонал, представители которого обетов монашества не давали. Позже появился четвертый класс – сестры (женщины тоже могли быть членами этого Ордена). В боевых действиях участвовали рыцари и сержанты. Особняком стояли "собратья" (confratres) – союзники в боевых кампаниях, и "дарители" (donati) – люди, помогающие Ордену материально.
На первых порах большинство рыцарей-госпитальеров были французами. Однако уже тогда среди них были также итальянцы и испанцы. В 1180 г. число орденских рыцарей в Палестине составляло уже 600 человек, и теперь они делились на Языки — национальные землячества. Первоначально в составе ордена было семь Языков: Прованса, Оверни, Франции, Италии, Арагона, Германии и Англии. Из числа рыцарей Оверни традиционно назначался командующий пехотой – великий маршал. Рыцарь из Англии командовал легкой кавалерией наемников (должность называлась туркополье). Италия поставляла великих адмиралов. На пост, соответствующий современной должности главного военного инженера, назначался представитель Германии. Франция должна была выдвинуть кандидата на пост великого госпитальера. Представитель Прованса назначался великим прецептором (главным казначеем). За Арагоном был закреплен пост драпье (отвечал за снабжение армии). Когда в Ордене появился Язык Кастилии, его представителям стало поручаться руководство внешнеполитическими связями (пост великого канцлера). Главы Языков (Столпы) входили в состав орденского Совета – Капитула. Кроме них, в Капитуле заседали (помимо магистра) лейтенант ордена (заместитель магистра) и епископ. Магистр и Столпы главную Орденскую резиденцию покинуть могли только с разрешения Капитула.
В 1130 г. папа римский Иннокентий II утвердил знамя ордена — белый крест на красном фоне, и главную печать, на которой был изображен лежащий больной со светильником в ногах и крестом в изголовье.
Знамя госпитальеров и гербы магистров до 1306 г.
Печать Ордена госпитальеров и ее оттиск
Отличительным знаком госпитальеров служил белый восьмиконечный крест на груди (позже он был назван мальтийским). Белый цвет был символом целомудрия. Четыре направления креста символизировали главные христианские добродетели: благоразумие, справедливость, воздержание, силу духа, восемь его концов – восемь благ, обещанных праведникам в Нагорной проповеди.
Вскоре Ватикан дал госпитальерам также освобождение от налога на собственность, право сбора десятины в свою пользу и разрешение на отправление церковных служб.
Но вернёмся к организации госпиталей, в чём члены нового Ордена добились больших успехов. Их главный госпиталь в Иерусалиме в 1170 г. имел около 2000 коек, в том числе и акушерские. На этом месте внимательный читатель должен прийти в замешательство. Вдумайтесь: 2000 коек в Иерусалиме XII века! А что у нас сейчас?
Больница скорой медицинской помощи г. Смоленска – 725 коек.
Военный клинический госпиталь в Подольске – 900 коек.
Научно-исследовательский институт имени Н.В. Склифосовского – 962 койки.
Калужская областная больница – 1075 коек.
Республиканская клиническая больница, г. Казань – 1155 коек.
Новосибирская городская больница №1 — 1485 коек.
Главный военный клинический госпиталь имени Н.Н. Бурденко – 1550 коек.
И, наконец, госпиталь Ордена иоаннитов в Иерусалиме в 1170 г. – 2000 коек! Аплодисменты и занавес.
Дело в том, что gospital иоаннитов (от латинского слова "гость") – это не больница, как часто считают, а что-то вроде отеля с системой "все включено", в котором паломник из Европы мог получить полный набор услуг: от ночлега с питанием до медицинской помощи и религиозных треб. А Орден госпитальеров выступал в роли продвинутого туроператора: паломник из Лиона или Парижа мог на своем пути в Святую Землю отдохнуть в госпитале Мессины или Бари, в Яффе его встречали и провожали до Иерусалима (да, караваны пилигримов охраняли не только тамплиеры), где он мог устроиться в главном Госпитале Ордена. Что касается больных, то паломничество в Палестину в те времена было тяжелым испытанием даже для абсолютно здоровых людей, которые проходили жестокий 'естественный отбор" на своем пути и самые слабые из них до Иерусалима просто не добирались. Некоторые из паломников, конечно, могли заболеть уже в Иерусалиме, либо получить ранение. Но основная их часть в лечении не нуждалась и получала от Ордена другие услуги.
Помимо собственно госпиталя, Орден содержал также и приюты для подкидышей и грудных младенцев. А для бедняков орденские братья устраивали горячие бесплатные обеды три раза в неделю.
Впрочем, не стоит преувеличивать бескорыстность духовно-рыцарских орденов. Отношение между госпитальерами и тамплиерами были весьма натянутые. И причиной тому была вовсе не конкуренция за право благодетельствовать прибывающим в Палестину пилигримам. Один их хронистов писал тогда:
"Тамплиеры и госпитальеры не могут терпеть друг друга. Причина тому — жадность к земным благам. Что приобретает один орден, вызывает зависть другого. Члены каждого ордена по отдельности, как они говорят, отказались от всякого имущества, но зато хотят иметь всё для всех".
Если москвичей, по мнению Булгакова, «испортил квартирный вопрос», то госпитальеров и тамплиеров – вопрос распределения разнообразной спонсорской помощи. Ну, и военной добычи тоже, разумеется.
В 1134 г. бездетный король Арагона и Наварры Альфонс I Воитель завещал свои владения трем палестинским орденам: иоаннитам, тамплиерам и рыцарям Гроба Господня.
Альфонс I Воитель, памятник в Наварре
Госпитальерам достались обширные владения в Провансе. А к началу XIII в. Орден Иоаннитов владел девятнадцатью тысячами поместий в разных странах. В современной Франции бывшие владения иоаннитов безошибочно можно опознать по имени «Сен-Жан» в названии. У тамплиеров в этом направлении дела тоже шли неплохо, см. статью Рыжов В.А. Взлет и падение тамплиеров
Однако денег и земель много никогда не бывает.
Но всех, разумеется, гораздо больше интересует боевая история Ордена.
Итак, немного освоившись в Святой земле, госпитальеры взяли на себя обязанность военной защиты Гроба Господня и "борьбы c неверными везде, где их обнаружат". Поначалу они, подобно тамплиерам, охраняли паломников на их пути от Яффы до Иерусалима. Логичным продолжением стала зачистка окружающей местности от разбойников и организованных отрядов сарацин, периодически прорывающихся к Иерусалиму. Именно в это время название "Братство" (Brotherhood) окончательно заменяется на "Орден". В 1124 г. госпитальеры отличились при взятии важного портового города Тира. Между 1142 и 1144 годами госпитальеры приобрели пять графств в округе Триполи и суверенное княжество на севере Иерусалимского королевства. В 1144 г. граф Раймунд II Триполитанский им несколько приграничных крепостей, в том числе – знаменитый замок Крак де Шевалье.
Замок Крак-де-Шевалье
К 1180 г. под контролем ордена находилось 25 замков в Палестине. А в 1186 г. гарнизон госпитальеров занял и замок Маргат. Но мы немного забегаем вперед.
Ситуация в середине XII века была очень серьезной. В декабре 1144 г. пала Эдесса, угроза уничтожения нависла над всеми христианскими владениями в регионе. Отчаянный призыв о помощи был услышан в Европе, и в 1147 г. христианские армии отправились во II Крестовый поход. Он был не слишком удачным, но госпитальеры проявили себя во время осады Дамаска, когда им удалось разгромить большой конный отряд сарацин, направлявшихся на помощь к осажденным. В 1153 г. магистр иоаннитов Раймунд дю Пюи уговорил Иерусалимского короля Балдуина III пойти на Аскалон. После долгой изнурительной осады город был взят. А вот поход на Каир 1168 г. был неудачным и запомнился лишь резней мусульман в городе Бильбайс. В 1184 г. магистры госпитальеров (Роже де Мулен), тамплиеров и патриарх Иерусалимский совершили совместное путешествие в Европу, чтобы попытаться склонить монархов к новому Крестовому походу.
1 мая 1187 г. под Назаретом госпитальеры и тамплиеры вступили в сражение с армией Салах-ад-Дина и потерпели поражение, причем великий магистр иоаннитов Роже де Мулен погиб в бою.
Роже де Мулен, восьмой магистр госпитальеров
В июле того же года последний иерусалимский король Ги де Лузиньян двинулся навстречу султану Египта.
Ги де Лузиньян
4 июля близ деревни Хаттин произошла решающая битва, в которой крестоносцы потерпели катастрофическое поражение. Король Иерусалима и магистр тамплиеров попали в плен. Более подробно об этих событиях и падении Иерусалима рассказано в статье Рыжов В.А. Взлет и падение тамплиеров.
Не будем повторяться.
В ходе Четвертого крестового похода (1199-1204 гг.) иоанниты захватили значительные византийские владения на Пелопоннесе. Во время Пятого крестового похода (1217-1227 г.г.) госпитальеры участвовали в осаде египетского города Дамиетта (1219 г.). По настоянию магистра Иоаннитов, крестоносцы тогда отказались заключить перемирие в обмен на передачу им Иерусалима: далекий от приморских христианских владений и оставшийся без стен город просто невозможно было удержать. Многие упрекали потом госпитальеров в предательстве дела Креста, но дальнейшие события подтвердили их правоту: в 1229 г. император Фридрих II Гогенштауфен заключил с египетским султаном мирный договор на схожих условиях, закончилось все бесславной потерей Иерусалима в 1244 г.
Фридрих II Гогенштауфен
Но вернемся в 1219 год. 5 ноября Дамиетта была взята, половина мирного населения города была истреблена, добыча крестоносцев составила примерно 400 тысяч безантов. Но сил для удержания города было недостаточно, через несколько лет его пришлось оставить. Силы крестоносцев иссякали, поражение следовало за поражением. Во время VI Крестового похода в битве под Газой (17 октября 1244 г.) султан Египта Бейбарс разгромил союзное войско крестоносцев. Магистр госпитальеров Гийом де Шатонёф оказался в плену.
Султан Бейбарс, бюст
В 1247 г. госпитальеры потеряли Аскалон. Во время сражения при Мансуре (1249 г., VII Крестовый Поход) в плен к мусульманам попадает еще один магистр госпитальеров – вместе с 25 рыцарями. В 1271 году пал казавшийся неприступным замок Крак де Шевалье. В 1285 г. – после месячной осады иоанниты покинули замок Маргаб: в знак уважения к их мужеству, султан Калаун позволил госпитальерам уйти с развернутыми знаменами и с оружием в руках. В 1291 году прикрывавший эвакуацию горожан Акры магистр госпитальеров Жан де Вилье, уже раненный, последним взошел на борт последнего корабля.
Осада Аккры, средневековая гравюра
С остатками своего войска он отправился на Кипр, где иоанниты находились до 1306 г. В том году госпитальеры в союзе с генуэзским пиратом Виньоло Виньоли отправились на завоевание острова Родос. Генуэзцы считали остров "своим" (они даже ухитрились продать его иоаннитам), на деле же Родос принадлежал Византии — христианскому государству, но у крестоносцев уже был опыт войны с православными "схизматиками" (IV Крестовый поход). Боевые действия продолжались до лета 1308 года, война закончилась победой Иоаннитов. Заняв остров, Вилларэ провозгласил его владением Ордена и перевел сюда Госпиталь. Дабы помочь изрядно поиздержавшимся госпитальерам, папа Климент V специальной буллой от 1312 г. назначил их наследниками имущества упраздненного Ордена тамплиеров. Правда, досталось госпитальерам не очень много, так как короли Франции и Англии уже присвоили имущество тамплиеров себе и возвращать никому ничего не собирались. Да и в других странах желающих поживиться на дармовщинку тоже хватало. Тем не менее, даже и небольшой части "наследства" госпитальерам хватило, чтобы выплатить накопившиеся долги и укрепить Родос в качестве новой орденской базы. Тем более, что у Ордена еще оставались значительные владения в Европе – особенно во Франции и Арагоне (в этом королевстве Орден вообще оказался в числе крупнейших землевладельцев). А вот португальское отделение Ордена к середине XIV века откололось от Родоса, и с тех действовало, как самостоятельная организация. Португальские госпитальеры воевали в основном с маврами Северной Африки, в 1415 г. они вместе с Орденом Христа (бывшие португальские тамплиеры) участвовали в захвате марокканской крепости Сеута.
А главными врагами госпитальеров Родоса были мамелюкский Египет и османская Турция. В силу новых обстоятельств, Орден Иоаннитов стал теперь военно-морским, и рыцарь-госпитальер предстал перед всеми не всадником в доспехах, а капитаном боевого корабля. Военный флот Ордена на долгие годы стал серьезным фактором, оказывающим большое влияние на политическую обстановку в Средиземноморском регионе. Основным боевым судном Ордена были галеры-дромоны, самый большой из которых — шестипалубный "броненосец" «Святая Анна».
Дромон-броненосец «Святая Анна»
Первыми железную хватку новых хозяев Родоса почувствовали мусульманские пираты. А в 1319 г. орденская эскадра разгромила соединение турецких кораблей близ острова Хиос. Обозленные турки попытались решить неожиданно возникшую проблему кардинально — захватив Родос. В 1320 г. восемьдесят турецких кораблей отправились к острову – и были разбиты в морском бою. В 1344 г. госпитальеры захватили город Смирну в Малой Азии и разместили в нем гарнизон под командованием приора Ломбардии Жана де Бьянара. В 1365 г. соединенный флот Родоса и Кипра высадил десант у Александрии и захватил её. А потом произошел "сбой в системе": в 1383—1395 гг. у католиков оказалось сразу 2 папы, каждый из которых назначил своего магистра, что ослабило Орден и было только на руку и османам, и мамелюкам, и пиратам. В 1396 г. госпитальеры приняли участие в знаменитой битве при Никополе, в которой армия турецкого султана Баязида нанесла крестоносцам страшное поражение. Магистр Филибер де Найяк, чтобы выкупить пленных, согласился выплатить туркам 30 тысяч дукатов. А в 1402 г. пала Смирна, захваченная пришедшими в Малую Азию войсками Тимура. "Железный хромец" так испугал всех, что в 1403 г. сложилась неожиданна коалиция в которую вошли исламская Турция и христианские Генуя, Венеция, Византия и Орден Иоаннитов. В том году госпитальерам удалось заключить договор с Египтом, по которому они получили возможность осуществлять патронаж христианских святынь в Палестине. В 1424 г. рыцари Родоса пришли на помощь Кипру, который атаковали войска египетского султана Барсбея. Война длилась 2 года и закончилась поражением христиан. Теперь пришла очередь Родоса, и в августе 1444 г. египетский полководец аз-Захир сделал первую попытку захватить его. Госпитальерам под руководством магистра Жана де Ласти удалось отстоять свой остров. Но это было лишь началом. После падения Константинополя в 1453 г., Родос оказался на переднем краю борьбы с набирающей силы Османской Турцией. 23 мая 1479 г. турки высадили на острове пятидесятитысячную армию (в том числе 3000 янычаров) под командованием сераскера Месих-паши (обратившийся в ислам Мануил Палеолог). Критическим стал день 27 мая, в который начался штурм крепости госпитальеров. Согласно преданию, Месих-паша значительно подорвал боевой дух своих войск, отдав приказ: "Грабить запрещаю, всё пойдет в казну султана". В результате на стены разочарованные турки шли не слишком охотно, и штурм провалился. Тем не менее, осада продолжалась еще больше года, и лишь в августе 1480 г. остатки турецкой армии были эвакуированы с Родоса. Поражение было столь ощутимым, что турки на протяжении сорока лет не решались предпринять попытку реванша. Военный авторитет госпитальеров достиг небывалых высот, в Европе их стали называть "родосскими львами".
«Осада Родоса в 1480». Миниатюра. 15 века
После смерти турецкого султана Мехмеда II Завоевателя в 1481 г. в борьбу за трон вступили два его сына. Победу одержал старший, он взошел на престол под именем Баязида II Дервиша.
Баязид II Дервиш
Младший бежал к иоаннитам, которые дали ему убежище с условием выплаты им 150 тысяч скудо золотом в случае восшествия на престол. Самое интересное, что и Баязида данная ситуация вполне устраивала, и он даже заключил с Орденом договор, по которому он согласился выплачивать на содержание беглого принца ежегодно 35 тысяч венецианских дукатов, а также передал магистру руку Иоанна Крестителя – с условием, что бежавший брат никогда не вернется домой. В 1489 году госпитальеры совершили еще одну сверхвыгодную сделку: передали турецкого принца римскому папе в обмен на владения недавно распущенных орденов Гроба Господня и Святого Лазаря.
К началу 1520-х гг. ситуация в регионе значительно ухудшилась. Во главе Османской империи встал, возможно, самый могущественный правитель этой страны — султан Селим I Кануни (Законодатель). Нам он более известен, как Сулейман Великолепный.
Селим I Кануни
В 1517 г. турки захватили Каир, через четыре года в руках османов оказался Белград, и султан издевательски известил всех европейских государей (в том числе и магистра госпитальеров Вилье де л’Иль-Адама) о своей победе. В 1522 г. османский полководец Мустафа-паша привел к Родосу 400 кораблей с воинами на борту. Пашу сопровождал знаменитый турецкий пират Курдоглу. У госпитальеров на тот момент было 290 рыцарей, 300 оруженосцев и 450 наемных воинов. Местные жители выставили ополчение из 7000 человек. Каждому Языку был поручен определенный участок обороны. Языки Италии, Кастилии и Франции защищали остров с моря, Овернь, Прованс, Арагон, Англия и Германия — сражались с турецкими десантными войсками. В октябре султан сместил главнокомандующего и назначил на его место бейлербея Румелии Ахмед-пашу. 17 декабря турки пошли на решительный штурм, который продолжался три дня и закончился капитуляцией госпитальеров. Условия сдачи были мягкими и почетными: рыцари должны были покинуть остров в двенадцатидневный срок с оружием, имуществом и архивом. 1 января 1523 г. оставшиеся в живых 180 членов ордена во главе с магистром Вилье де л’Иль-Адамом покинули Родос на трех галерах: "Санта Мария", "Санта Катерина" и "Сан Джованни". Вместе с ними остров покинули еще 4 тысячи человек. Так закончился славный родосский период истории Ордена госпитальеров.
24 марта 1530 г. император Карл V Габсбург предоставил госпитальерам острова Мальта и Гоцо. Госпитальеры признали себя вассалами вице-короля Королевства Испании и Обеих Сицилий. Феодальная повинность была невелика и носила чисто символический характер: великий магистр должен был ежегодно посылать монарху охотничьего сокола (это условие соблюдалось вплоть до 1798 г.). Кроме того, они обязались защищать форпост Испании в Северной Африке — город Триполи. Резиденцией главы Ордена стал город Бирга. Уже в 1551 г. турки напал на новые владения Ордена. Триполи был захвачен, разрушены были также и укрепления острова Гоцо.
Гаспар ван Эйк, Морской бой между турками и мальтийскими рыцарями
В 1557 г. во главе госпитальеров встал 67-летний Жан Паризо де ла Валлетт, которому суждено будет стать самым великим магистром Ордена.
Жан Паризо де Ла Валлетт, портрет работы Ф.-К. Дюпре. Ок. 1835. Национальный музей Версаля и Трианонов
Поводом для новой войны стал захват судна главного евнуха султанского гарема, что было объявлено личным оскорблением султана. 18 мая 1565 г. на остров высадилась турецкая армия численностью 30 000 человек. Во главе её снова стоял Мустафа-паша – тот самый, что в 1522 г. осаждал Родос. Великая Осада Мальты длилась почти четыре месяца — с 18 мая по 8 сентября. Основной удар турки нанесли по фортам Сан Эльмо, Сан Анжело и Сан Микеле. Гарнизон Сан Эльмо состоявший из 120 рыцарей и отряда испанцев, погиб, но турки потеряли 8 тысяч человек, среди которых был знаменитый алжирский пират Драгут. Говорят, что, осматривая развалины захваченного форта, Мустафа-паша сказал: "Можно только догадываться, какое сопротивление мы получим от отца (он имел в виду город Биргу), если ребенок, почти младенец (форт Сан Эльмо) стоил нам жизни самых храбрых солдат!"
Тем не менее, силы Ордена были на исходе, казалось, что спасения нет, но 7 сентября у берегов Мальты появилась объединенный флот вице-короля Сицилии и Ордена Сантьяго де Кампостело. 8 сентября, потерпев поражение в морском бою, турки эвакуировались с Мальты и ушли к Константинополю. Считается, что за время Великой осады они потеряли 25 тысяч человек. Потери Ордена составили 260 рыцарей и 7 тысяч солдат. 28 марта 1566 г. была заложена новая столица Мальты, которой дали имя в честь магистра, отстоявшего остров – Ла-Валлетта.
Возвращение флагманской галеры в гавань Ла Валетты после боевого похода
Стоит сказать, что Валетта — первый город в Европе, построенный по заранее разработанному генеральному плану. Итальянский архитектор Франческо Лапарелли спланировал улицы с учётом потоков воздуха морского бриза и устроил централизованную канализационную систему.
В 1571 году Орденский флот участвовал в знаменитом морском сражении у Лепанто, в котором турецкий флот потерпел одно из самых тяжёлых поражений за свою историю. В первой половине XVII века мальтийские корабли участвовали в 18 морских сражениях (у берегов Египта, Туниса, Алжира, Марокко), каждое из которых закончилось победой госпитальеров.
С ослаблением турецкого натиска все более вольготно чувствовавшие себя иоанниты, начали и сами либо откровенно пиратствовать (corsa), либо использовать "право висты" — полномочие досматривать корабли, подозреваемые в перевозке турецких товаров, с последующей их конфискацией и перепродажей в Валлетте. Не остались они равнодушными и к торговле "черным деревом" — то есть рабами. Однако начиная с середины XVII столетия положение Ордена начинает ухудшаться. В ходе Реформации госпитальеры теряют свои владения в Германии, Голландии, Дании. В Англии Орден и вовсе был объявлен вне закона и все его имущество конфисковано. В это время впервые интерес к Ордену госпитальеров начинают проявлять российские власти. В 1698 г. на остров Мальту прибыл боярин Б.П. Шереметев – доверенное лицо московского царя Петра Алексеевича. В царской грамоте значилось, что боярин следует на Мальту по «охоте его», но, вероятно, он выполнял некие дипломатические поручения, связанные с возможным заключением военного союза против Турции. В 1764 г. императрица Екатерина II поручила послу в Вене Д.А.Голицыну найти мальтийского рыцаря, сведущего в строительстве галер и их управлении. Позже на обучение в Мальту были направлены русские военные моряки, которые провели там несколько лет. В 1770 г. Екатерина II просила мальтийских рыцарей оказать помощь эскадре Г.А.Спиридова. Алексей Орлов во время своей экспедиции в Архипелаг прислал Великому Магистру 86 пленных алжирцев – для обмена на христиан, захваченных пиратами, а в августе 1772 г. он и сам посетил Мальту – инкогнито.
Галера Великого Магистра Мальтийского ордена (Rohan, ок. 1780)
4 января 1797 года между Орденом и Россией даже была подписана конвенция, согласно которой учреждалось Российское римско-католическое великое приорство.
В конце XVIII века по Ордену был нанесен удар, от которого он так и не оправился. Вначале во Франции революционное правительство Декретом от 19 сентября 1792 г. конфисковало всю собственность Ордена. А 10 июня 1798 г. к Мальте подошел французский флот, следовавший из порта Тулон в Египет. Генерал Бонапарт потребовал от Великого Магистра Гомпеша капитуляции, которую тот 12 июня малодушно подписал: Мальта переходила под суверенитет Франции, а рыцари должны были покинуть остров в течение трех дней. Позже Гомпеш оправдывался тем, что, по правилам Ордена, нельзя поднимать оружие на христиан (про византийцев он либо забыл, либо не считал их "настоящими" христианами). Накопленные Орденом богатства (почти 30 миллионов лир) достались французам.
26 августа 1798 г. в "замке мальтийских рыцарей" на Садовой улице в Петербурге кавалеры великого приорства российского выразили протест против захвата Мальты, осудили Великого магистра за сдачу острова без боя и объявили о его низложении. Также было решено обратиться к императору Павлу I с просьбой принять орден Святого Иоанна под патронаж и покровительство. 10 сентября того же года Павел I удовлетворил их прошение. Петербург был объявлен штаб-квартирой Мальтийского ордена, рыцари всех "Языков" и приорств приглашались в Россию, президенту Академии наук барону Николаи поручалось в издаваемом календаре обозначить остров Мальту как "губернию Российской империи". Практически неприступный остров в качестве базы российского флота в Средиземном море — это было, конечно, сильное решение. Все дальнейшие войны с Турцией пошли бы совсем по другому сценарию.
27 октября 1798 г. Павел I был провозглашен Великим магистром Иерусалимского Ордена Святого Иоанна, 13 ноября император объявил о своем согласии принять этот титул. Он стал 72-м в списке магистров.
Павел I в одеянии Великого магистра Мальтийского ордена. Портрет работы С. Тончи. 1798–1801. Русский музей (Санкт-Петербург)
Великие приорства Германии, Баварии, Богемии, Неаполя, Сицилии, Венеции, Португалии, Ломбардии и Пизы признали Павла I Великим Магистром. Лишь приоры Каталонии, Наварры, Арагона, Кастилии и Рима отказались — и это было очень недальновидно с их стороны, поскольку только российский император теперь мог гарантировать Ордену достойное существование.
5 сентября 1800 г., осажденный англичанами, французский гарнизон Мальты капитулировал, но британцы пожадничали – не вернули остров законным владельцам. Это глубоко оскорбило Павла: Россия вышла из второй антифранцузской коалиции, а вскоре началось сближение Павла I с Наполеоном.
Решение Павла I о возложении на себя звания гроссмейстера католического ордена Иоаннитов (мальтийских рыцарей) имело огромный резонанс в российском обществе. Именно это обстоятельство дало основание Пушкину назвать Павла I "нашим романтическим императором", а Наполеону – "русским Дон Кихотом".
"Аракчеев – мальтийский кавалер, только недоставало, чтобы его произвели в трубадуры", – иронизировал по этому поводу Бернгарди.
Подчиненность Мальтийского ордена папе римскому и слухи о том, что Павел собирается перейти в католичество привели в смущение немало умов того времени. Поэтому казалось, что новая затея императора обречена на провал. Вышло наоборот: уходящая в глубь веков славная история ордена, красные мантии с восьмиконечными белыми крестами, таинственные обряды и многочисленные льготы способствовали тому, что недостатка в желающих записаться в рыцари не было. Мальтийский проект оказался, пожалуй, самым популярным из всех реализованных проектов Павла I. В России была учреждена новая государственная награда — Орден св.Иоанна Иерусалимского, в 1799 г. его командорским крестом был награждён А.В.Суворов (Александр I упразднил эту награду). Именно прибывшие тогда в Россию мальтийские рыцари выступили инициаторами создания в Санкт-Петербурге знаменитого Пажеского корпуса — сверхпривилегированного учебного заведения, в которое принимали детей чиновников не ниже 3 ранга: белый мальтийский крестик так и остался значком его выпускников.
После убийства отца Александр I, который до смерти боялся и англичан, и российских аристократов, которые очень охотно убивали своих императоров за британские деньги, трусливо отказался и от титула Великого Магистра, и от Мальты, и от чрезвычайно выгодного России союза с Наполеоном. 9 февраля 1803 г. римский папа назначил на вакантное место гроссмейстера Мальтийского Ордена Джиованни Батиста Томасси. Местом временного пребывания госпитальеров стали сначала Катания, а затем – Мессина. После смерти Томасси в 1805 г. новый глава Ордена получил лишь титул лейтенанта магистра (титул Великого Магистра был восстановлен в 1879 г.). По окончании наполеоновских войн Парижским Соглашением держав победительниц Мальта окончательно была признана владением британской короны (30 марта 1814 г.). В 1831 г. резиденцией потерявшего свой дом Мальтийского Ордена стало здание бывшей резиденции посла Ордена при Папском Престоле – палаццо Мальта на виа Кондотти, о котором было рассказано в начале статьи. Некоторое время Орден Иоаннитов еще пытался проводить гуманитарные миссии. В 1910 г. был организован госпиталь, который помогал раненным в период итало-ливийской войны (1912 г.). Орденское госпитальное судно "Реджина Маргарита" эвакуировало тогда из района боевых действий около 12 000 раненных. Во время I Мировой войны под патронатом Ордена были организованы несколько госпиталей в Германии, Австрии и Франции.
В настоящее время Орден госпитальеров насчитывает более 10 тысяч членов, уступая по численности лишь иезуитам. В составе Ордена – 6 Главных Приорств (Рим, Венеция, Сицилия, Австрия, Чехия, Англия) и 54 национальных командорий (в том числе и в России). В некоторых католических странах действуют орденские госпитали и социальные приюты, которые финансируются правительствами либо фондами социального страхования по месту пребывания. Волонтеры Malteser International, (всемирное агентство милосердия Ордена) участвуют в ликвидации последствий природных катастроф и оказывают помощь гражданскому населению в зонах вооруженных конфликтов. Источниками доходов Ордена сейчас являются пожертвования частных лиц и продажа почтовых марок, различной сувенирной продукции.
Дипломатические отношения Ордена с Россией были восстановлены в 1992 г., должность посла совмещает представитель Российской Федерации при Ватикане. 4 июля 2012 г., впервые за 200 лет, Великий магистр Мальтийского ордена посетил Россию. Во время этого визита Рыцарским крестом был награжден С.К. Шойгу. Учитывая его многолетнюю работу в Министерстве чрезвычайных ситуаций, возражений и вопросов эта награда от госпитальеров не вызывает. Но рыцарский крест Мальтийского ордена в России дискредитирован вручением его другим, гораздо более сомнительным кавалерам: М. Горбачеву, Б. Ельцину, Б. Березовскому, Г. Бурбулису, В. Юмашеву, С. Ястржембскому…
- Автор:
- Рыжов В.А.
- Статьи из этой серии:
- Рыжов В.А. Взлет и падение тамплиеров
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter