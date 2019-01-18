Информация вместо пуль (часть 4)

«В девять с половиной часов радиостанция из Севильи начинает свои передачи, причем в последнее время там почему-то все чаще выступает сам генерал Кампо де Льяно и прямо-таки матом грозится и Миахе, и Рохо, что выпорет первого на конюшне, а второго отдаст своим марокканцам и те нарубят из него гуляш. Потом без четверти десять радио Саламанки передает шифрованную передачу для мадридского подполья. Мадридцы пытаются ее глушить, а милиция и домовые комитеты устраивают обходы и обыски по квартирам, чтобы хоть так накрыть эту «пятую колонну». Ровно в десять сводки «Радио юнион» из Мадрида. Потом после десяти опять вещают мятежники из Тетуана и из разных других мест, причем вещают даже по-арабски. Леонсия, к моему удивлению, знает арабский и мне переводит. Просто животики надорвешь, чего они там плетут! Например: Геринг-паша передает Франко-паше сялям алейкум от шейха Гитлера, а полковник Магомет ибн Омар был приглашен к столу Варела-паши и все правоверные должны оценить оказанную ему честь! Ха-ха!



Потом всякое другое вранье передают, что, мол, республиканцы растерзали британского посла, что «Испанская фаланга» в Карабанчеле раздает молоко детям, которых республиканцы зачем-то морили там голодом, и даже, что президент Рузвельт провалился на выборах. Причем я, конечно, все понимаю, но зачем уж так-то врать, ведь это же все очень легко проверить. Или вот, например, по радио из Бургоса две недели передавали «Последние часы Мадрида» – кто какое здание занимает, имена капельмейстеров военных оркестров, – одним словом капают республиканцам на мозги. Ну, так и что? Спустя пятнадцать дней раздел этот переименовали в «Последние дни Мадрида».

Разумеется, новым тоталитарным режимам совершенно необязательно походить на старые. Управление государством с помощью репрессий и казней, специально организованного голода, арестов и ссылок не только антигуманно (в наши дни это мало кого волнует), но к тому же – и это можно доказать – неэффективно, а в эру передовых технологий неэффективность – страшный грех перед Господом. Тоталитарное государство, заслуживающее названия действительно "эффективного", – это такая система, где всемогущий исполнительный комитет политических руководителей, опираясь на целую армию администраторов, держит в руках порабощенное население, которое излишне даже принуждать к труду, ибо оно с радостью приемлет свое рабство. Заставить людей полюбить рабское положение – вот главная задача, возлагаемая в нынешних тоталитарных государствах на министерства культуры, главных редакторов газет и школьных учителей. (Олдос Хаксли. Новое предисловие к роману "Прекрасный новый мир", 1946.)Вы никогда не задумывались над тем, что одной из причин неудач Красной Армии в начале Великой отечественной войны наряду с другими факторами была и малограмотность ее контингента, особенно поступавшего из Средней Азии и с гор Кавказа. Дело в том, что в 1930-е гг. в Советском Союзе имела место стремительная урбанизация. С 1914 по 1939 г. доля городского населения страны выросла с 18 до 33%, но в основном за счет миграции в города сельского населения, которое при этом в большинстве своем оставалось малограмотным. Так, согласно Всесоюзной переписи 1937 г. среди молодежи 18–19 лет менее 15% имели среднее образование, то есть у остальных было только лишь начальное, а почти 10% и вовсе были неграмотными.«Паша Франко здоровается за руку с шейхом Гитлером!»Поэтому очевидно, что большинство бойцов Красной армии состояло из малообразованных людей в особенности таковых было много в пехоте. Но ведь образование – это не только русский язык и арифметика, умение написать «Мы не рабы!» и сложить 2+2, это еще и география, и история, и физика с химией, литература и биология. Это широкий кругозор и умение анализировать получаемую информацию. Всего этого у большинства будущих красноармейцев просто отсутствовало. И дело не только в образовании. Плохо обстояло дело с текущим информированием. Например, в 1940 г. в СССР на селе одна радиоточка приходилась на 80 человек, а одна киноустановка – почти на 7000. Призванный из сельской местности молодой человек, не державших в руках ничего сложнее вил и косы, зачастую ничего не понимал ни в международном положении, ни в том, что происходит в стране. К тому же его отрывали от привычного сельского труда, поселяли в казарму, ввергали в непривычный казарменный быт, давали в руки винтовку, представлявшую достаточно сложный инструмент (особенно, если это была СВТ), заставляли учить уставы и заниматься строевой подготовкой. Но ему было трудно даже просто понять текст уставов, он не привык ничего заучивать наизусть, а на политзанятиях такие люди просто терялись. Они механически подчинялись приказам и старались поскорее отбыть эту тяжелую и мало понятную им повинность. Показательно, что в царской армии запрещалось сажать под арест солдат на гауптвахту больше, чем на три месяца, потому что они попросту теряли способность говорить, а то и помрачались рассудком. Между тем в истории много примеров, когда люди дворянского сословия, находясь по году и более в одиночных камерах Петропавловской крепости, сохраняли и ясность мышления, и навыки устной речи и даже… выучивали какой-нибудь иностранный язык!Впрочем, специфику «своего контингента» во многих армиях понимали. Например, и это просто даже забавно – в армии испанских франкистов-националистов. А получилось так, что, когда я писал свой роман «Закон Парето», книгу вторую «Волонтеры свободы», то мне понадобились примеры из работы пропагандистов в Испании 1936 года, причем именно с «той стороны», потому как с «нашей стороны» примеры у меня уже были. Стал искать и нашел. Причем такие «вкусные», что практически ничего в них не изменил и не переписал, а так, в каком виде их нашел – в таком и вставил в роман. Итак:Так ведь дураков-то нет, вернее они есть, но даже самый последний дурак и тот понимает, что произошло такое от слабости. Обещают, мол, одно, а происходит другое! То есть эффект прямо противоположный, а ведь такого не должно быть, по-моему, в принципе.Конечно, у каждого народа, как и у каждого человека, есть свои привычки и обычаи. Однако солдатская жизнь все это уравнивает. Солдаты здесь так же, как и везде, скучают в окопах, а после дождя и сырости идут погреться на солнышке, хотя и знают, что этого делать нельзя. Они точно так же подвержены переменам настроения, что напрямую отражается на их боеспособности. Здесь, разумеется, друг другу подбрасывают листовки, но ведь их надо читать, а тут… всю ночь напролет тебя долбит по радио один и тот же голос, внушающий, что надо сдаваться. Читать не надо, электричества не нужно, к тому же на утро ты не выспался. Конечно, люди здесь и под пушками спят, но такое все равно должно действовать. Успех, как ты говоришь, он в комплексном подходе!В будущей войне необходимо добиться, чтобы наши солдаты были в изобилии снабжены не только пищей, но и имели такие приятные излишества, как кофе и мороженое, причем в изобилии, не говоря уже о сигаретах для курящих. Чтобы они постоянно испытывали моральный перевес над противником, который может быть и храбрее, чем они, однако всего этого не имеет. Зависть – свойство нехорошее, однако она есть двигатель всего, а на войне, среди мужчин, в особенности. Одних наград и поощрений, и слов о верности присяге в современной войне явно недостаточно!»То есть герои в данном случае рассуждают о достоинствах и недостатках пропаганды националистов. Но, обратите внимание, как она была построена для марокканцев. «Дети пустыни». Нравы примитивные. «Геринг-паша передает Франко-паше сялям алейкум от шейха Гитлера» — ну и хорошо! Новость ! Есть о чем поговорить! Есть повод для гордости! Это нам смешно, а тот, кто в то время это делал, знал психологию марокканцев очень даже хорошо. Недаром республиканцам так и не удалось их распропагандировать.Вообще, главное правило любого информационного воздействия на общество – это правильный выбор ЦА, то есть целевой аудитории. Очень трудно воздействовать на всех. Но можно, и даже не очень трудно, воздействовать на какую-то часть общества. А остальные, как говорится, за ними подтянутся! Но опять же, не зная аудитории, не зная истории PR и коммуникаций, можно только лишь повторить прошлые ошибки и «наломать дров».Была у нас в Пензе газета ОК КПРФ «Любимый город» и, понятно, что на своих страницах во время очередных выборов губернатора она поддерживала кандидатуру коммуниста Илюхина, а действовавшего в то время губернатора В.К. Бочкарева всячески порицала.И вот нашелся там «гений журналистики и массовых коммуникаций», который не придумал ничего лучше, как завести ежедневный календарь приближающегося «конца Бочкарева». Выглядело это так: «До перевыборов Бочкарева осталось … надцать дней и тогда над Пензенской областью взойдет Солнце!», «До… осталось … дней и тогда… взойдет Солнце!», «До… осталось… три дня… Солнце!» Похоже чем-то на «Последние часы Мадрида» – только еще хуже. Ведь даже самый глупый старик и самая глупая старуха уже понимали, что погода тут совсем не причем! Причем, самое скверное в такой коммуникации, что от нее остается… «послевкусие непрофессионализма», этакой «дурной простоты», рассчитанной совсем уж на глупых. Ну и когда Бочкарев стал губернатором в очередной раз, над журналистами этой газеты стали просто смеяться, и только ленивый не припоминал им это: «… и взойдет Солнце!» А закончилось все тем, что люди просто перестали ее покупать в количествах, обеспечивавших выгодность ее издания, и газета закрылась. То есть чтобы правильно работать на публику, подчеркнем еще раз, нужно много всего знать и… не повторять чужие ошибки. Потому, что то, что было хорошо для неграмотных марокканцев, в современных российских условиях выглядело уже как пагубный анахронизм.Продолжение следует…