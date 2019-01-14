Информация вместо пуль (часть 3)



(1-ое Коринфянам 14:8)

Но если я не разумею значения слов, то я для говорящего чужестранец, и говорящий для меня чужестранец.

(1-ое Коринфянам 14:11)



А потому, говорящий на незнакомом языке, молись о даре истолкования.

(1-ое Коринфянам 14:13) И если труба будет издавать неопределенный звук, кто станет готовиться к сражению?(1-ое Коринфянам 14:8)Но если я не разумею значения слов, то я для говорящего чужестранец, и говорящий для меня чужестранец.(1-ое Коринфянам 14:11)А потому, говорящий на незнакомом языке, молись о даре истолкования.(1-ое Коринфянам 14:13)

В разное время разные авторы придумали много самых разных вымышленных стран, начиная от Атлантиды Платона и до Океании Оруэлла. Наши российские и советские авторы таких стран тоже придумали немало. Однако, на мой взгляд, нет лучше книги, в которой фигурирует вымышленная страна, чем роман «Патент АВ» Лазаря Лагина, автора знаменитого «Старика Хоттабыча». Причем интересно, что про «Хоттабыча» знают все, а вот «Патент АВ» такой популярности почему-то не снискал. Однако хотелось бы посоветовать посетителям «ВО» его все же перечитать. Это просто блистательный (иначе и не скажешь) антикапиталистический роман не только, как выясняется, нашего любимого детского писателя. И я бы еще сказал, что это продуманная и интересная книга, имеющая самое прямое отношение к теме управления общественным мнением.Ну что ж, учитывая «просьбы трудящихся», продолжаем публикацию материалов по этой теме. Причем следует сразу оговориться, что в статье №2 был дан список книг по этой теме, изданных у нас в России, причем книг упоминавшихся в ней зарубежных авторов. Но… многие из них были написаны очень давно. А надо бы примеры посвежее, не так ли? Вот мы и познакомимся с такими примерами. Но рекомендации будут немного отдавать беллетристикой. То есть события будут происходить, как и в романе О.Генри «Короли и капуста», в некоторой вымышленной стране. Назовем ее… ну, скажем, Тайфунией, и пусть лежит она где-нибудь посредине океана и будет достаточно богатой (чтобы имело смысл с ней связываться). Наверное, у нее может быть и аналог в нашем мире, вот только вы никогда не угадаете, что это за страна. А в рамках политкорректности следует добавить, что все совпадения с какими-то известными моментами совершенно случайны и неумышленны.Итак… Начнем с примера, известного мне с 2000 года. Тогда я командой студентов ПГУ находился в С. Петербурге на Всероссийском фестивале ПР в ЛЭТИ (Ленинградском электротехническом институте) «PR – профессия третьего тысячелетия». Помимо решения конкурсных задач преподаватели – участники фестиваля, выступали на мастер-классах. Кто-то рассказывал о влиянии «закона Парето» на общество и ПР, а вот на один мастер-класс был приглашен глава компании «ПР-консалтинг», который рассказал о роли целенаправленного управления информационными потоками в обществе. Пример был такой. В 90-ые годы в некоей области нашей страны на выборы губернатора выдвинули свои кандидатуры три кандидата: от коммунистов, независимый и от бизнесменов-братков. От каждого, естественно, к избирателям потянулся поток информации, содержавший призывы, обещания, разъяснения, словом все, как обычно. И вот руководство этой компании решило помочь независимому кандидату, потому что и от коммунистов, и от «братков» тошнило их одинаково. Они отправили «команду» в помощь «независимому кандидату», но он им ответил так же, как в кинофильме «Человек-амфибия» (1962 года) ответил Бальтазар Педро Зурите: «Да, но у меня же ведь нет…» То есть он был бедным и не мог себе позволить практически ничего сверх положенного ему по закону, как кандидату! А его противники были богаты, могущественны и… могли!Но руководитель команды профессионалов заверил его, что деньги в данном случае не главное. На том и порешили, и команда приступила к работе. Было проведено исследование, по итогам которого этому кандидату (назовем его простоты ради «Ивановым») было предложено… отправить жену на отдых… в Болгарию. На все время избирательной кампании. На это у него денег хватило. И не просто отправить. А широко оповестить об этом СМИ, дать интервью, показать сюжет в новостях как она садится в поезд и т.д. Что и было сделано.И два противника Иванова тут же начали лить на него грязь, воспользовавшись для этого данным информационным поводом. «Денег накрал и послал жену в Болгарию!», «Жену в Болгарию, Иванова – в баню!», «С глаз долой – из сердца вон, Иванов сбыл жену в Болгарию на все выборы». И рейтинг его и без того невысокий, стремительно покатился вниз.«Вы что творите? – возопил несчастный Иванов, придя в штаб-квартиру своих «помощников». – Итак все было плохо, а стало еще хуже!»«Не волнуйтесь, делайте свое дело, – успокоили его пиарщики-профессионалы, – все происходит по плану!»Ничуть его это не успокоило, но делать нечего. Продолжил кампанию, выступал, публиковал статьи, раздавал листовки. То же делали и остальные, но кто эти листовки читал и чем особенным они отличались? По большому счету ничем!!!И начали стараться противники Иванова «облить его грязью». А какой у них информационный повод, выделяющий его среди прочих? Только один – «отправил жену в Болгарию». И начали они… «трындеть»: «отправил, отправил, отправил». Ну нечего больше сказать! И В ИТОГЕ ТРИ ПОТОКА ИНФОРМАЦИИ, ШЕДШИЕ В РАЗНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ, СОШЛИСЬ В ОДИН: «Иванов, независимый кандидат в губернаторы, отправил жену в Болгарию». И тут неожиданно рейтинг начал у него расти!Почему? А потому, что люди в России любят дураков и обиженных. И видят, что он не отвечает на злобные нападки, а делает свое дело. При этом его все ругают. Значит – обиженный! И люди стали говорить: «А хороший человек, жену любит!», «Я тоже был в Болгарии, ну и что?», «Украл бы много – отправил бы на Лазурный Берег!», «Курица не птица, Болгария не заграница, ха-ха!», ну и так далее все в таком роде.А соперники его продолжают ругать, а начинают с того, что «Иванов, ну тот самый, что отправил жену в Болгарию». То есть фиксируют его образ в сознании избирателей! Образ обиженного, ругаемого, доброго, заботливого человека, который… любит свою жену и отправил ее куда? В Болгарию! И закончилось все это тем, что когда пришло время голосовать, люди смотрели в бюллетень и не знали (как обычно!) какой из кандидатов лучше другого, но встречая фамилию Иванова, рассуждали так: «А, это тот самый, что отправил жену в Болгарию, хороший человек, жену любит! А, его все ругают, значит за народ! Ну вот за него и проголосую!»И вот так Иванов и победил на этих выборах! И долго удивлялся, как же это они (его помощники) такое сумели сделать!На самом деле все просто - вместе сошлись три потока информации, и били они в одну цель. Точно так же можно неумелыми действиями, напротив, очень сильно навредить своей стране, причем с самыми лучшими намерениями.В СССР, например, в 20-30-ые годы тоже было три основных потока информации о событиях за рубежом в прессе. Официальный – первая страница газеты «Правда», информационный – четвертая страница, и развлекательно-критический – фельетоны, которые писали журналисты, побывавшие в странах капитала. Официальный «поток» сообщал, что «там» все голодают, все очень плохо и мировая революция начнется не сегодня-завтра. В то же время в информационных блоках сообщалось, что «там» строятся новые заводы с кондиционированным климатом, внедряются технические новинки, поступают в продажу нейлоновые чулки и… домашние кинопроекторы. На первой странице в США была массовая безработица. На четвертой сообщалось, что там продан 14-миллионный автомобиль Форда. Кому его продали, если там все поголовно голодали?Наконец, фельетоны… Да, тамошнюю жизнь они критиковали. Но одновременно писали правду о том, что там и как, то есть давали людям сравнительную информацию. А людям ну никак нельзя давать сравнительную информацию, если итог ее освоения может быть не в твою пользу!Понятно, что не все были такие умные, что замечали подобные ляпы. Но такие люди были. И они высказывали свое мнение. Есть, например, интересная подборка данных по осуждению к разным срокам заключения граждан Куйбышевской области, вслух заявлявших в послевоенное время, что Иосип Броз Тито не мог быть в 1945 году верным коммунистом-сталинцем, а уже в 1948-ом стать «кровавой собакой американского империализма». Таких «болтунов» выявляли, сажали… но кто знает, скольких не выявили, ибо им хватило ума вслух этого не говорить. В итоге 80% граждан СССР уже к 1953 году верить советской официальной прессе перестали. Еще больше добавили неверия публикации относящиеся к агрессии Англии, Франции и Израиля против Египта в 1956 году, «Карибский кризис», события в Чехословакии в 1968 году, ну, и, конечно, сбитый южнокорейский самолет, который, как сообщала «Правда», «Ушел в сторону моря», тогда как «Голос Америки» тут же сообщил, что он сбит. Наши СМИ подтвердили информацию «вражеского голоса» только лишь через три дня. И кому после этого стали больше верить граждане СССР?Отменить печать фельетонов ума хватило только к 1949 году, тогда же ограничили выпуск новостей в области науки и техники и начали огромными тиражами выпускать книги, что и первую паровую машину придумали русские, и первую торпеду, и первый самолет, и все-все на что не посмотришь, но было уже поздно!!! Информационный фундамент СССР дал трещину, которую заделать оказалось уже невозможно!Да, но где же здесь о Тайфунии, спросят меня иные читатели, и… узнают про нее в следующих материалах.Продолжение следует…