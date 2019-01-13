Франкмасоны: мифы и реальность
Легенды о всепроникающих и всесильных масонских организациях являются одними из самых старых и самых живучих в истории современной цивилизации. Статьи о невидимых мировых правительствах, взявших на себя труд управления странами с многомиллионным населением, с завидной регулярностью появляются в прессе разных стран. В русском языке даже сам термин "франкмасон" превратился в ругательное, хотя в настоящее время и несколько подзабытое слово "фармазон". Гораздо более часто звучит сейчас словечко "жидомасон", которое не сходит со страниц некоторых печатных изданий и вошло в народное сознание на уровне фольклора: "Мне приснился страшный сон, будто я жидомасон, глянул в паспорт поскорей, там написано – …что нет". И многое другое.
О том, насколько легко прослыть в России масоном, можно судить хотя бы по роману А. С. Пушкина "Евгений Онегин". Главному герою для этого оказалось достаточно говорить в провинциальном обществе на правильном литературном языке и пить вместо водки красное вино:
Так кто же такие эти неуловимые и загадочные масоны, откуда пришли они на горе патриотам всех стран мира и какие цели преследуют? Ответить на этот вопрос мы попробуем в предлагаемой вашему вниманию статье.
Термин "масон" является словом английского происхождения, которое в переводе на русский язык означает "мастер-каменщик". Франками же называли лиц, освобожденных от повинностей сеньору или королю. Таким образом, "франкмасоны" – это "свободные", "вольные" каменщики. Что касается масонских лож, то впервые появились они в 1212 г. в Англии и в 1221 г. в Амьене (Франция) – так назывались тогда постройки, служившие временным пристанищем странствующих мастеров, живших небольшими общинами численностью 12-20 человек (французское loge, английское lodge). Позже в качестве loge и lodge мастерами часто использовались таверны, трактиры и кабачки, по названию которых именовались "первичные" масонские организации: "Корона", "Виноградная ветвь" и так далее.
"Вольные каменщики" были элитой строительного мира, действительно важные вопросы они хотели решать между собой, в узком кругу настоящих мастеров – вне рамок цеховой организации. Чтобы узнать друг друга, отличить настоящего мастера от подмастерья, масоны постепенно обзавелись системой тайных знаков. В 1275 г. в Страсбурге состоялся первый тайный съезд масонов – трудно сказать, насколько он был представительным, и кем были его делегаты: мастерами из ближайших регионов Германии и Франции, или до Страсбурга сумели добраться их собратья из других стран. Как известно, любая власть с подозрением относится к тайным организациям, поэтому неудивительно, что первым побуждением всех правительств, которые узнавали о масонских обществах, было стремление запретить их деятельность. Английский парламент, например, сделал это в 1425 г. Но масонские организации выжили, их спасло то, что они не остались узкопрофессиональным корпорациями: в них стали допускаться и представители аристократии, духовенства, ученого мира, которые выступали в роли покровителей, а священники – и капелланами. Отсюда возникло понятие практического масона, т.е., собственно каменщика, и духовного масона – человека другой профессии. Первое документально зафиксированное сообщение о вхождении в ложу непрофессионального каменщика относится к июню 1600 г., когда в Шотландии в ряды масонов был принят лорд Джон Босуэлл. С тех пор количество каменщиков в ложах только уменьшалось, а количество аристократов и людей "свободных" профессий стремительно росло. По составу участников масонские ложи делились на ложи учеников, подмастерьев, мастеров. Не остались в стороне и женщины: хотя первоначально масонские ложи были закрыты для них, позже были учреждены так называемые "приемные" ("удочеренные") женские ложи, которые должны были находиться под патронажем "законных" мужских лож. Ложи одного округа или одной страны были подчинены общему правлению, именуемому Великой ложей или Великим Востоком. Главный член правления именовался великим мастером (гроссмейстером).
Отдельные ложи также носили определенные названия, в XVII веке чаще всего связанные с какой-нибудь исторической личностью, либо – по названию масонского символа или добродетели. Сама ложа теперь традиционно представляла собой комнату в виде удлиненного прямоугольника, расположенного в направлении от востока к западу и имеющего три окна – на восток, запад и юг. Высшие должностные лица ложи располагались в восточной части зала. Цели, декларируемые руководителями масонских организаций, были весьма расплывчатыми и сводились, как правило, к стремлению улучшить ситуацию в обществе путем соблюдения "братьями" определенных нравственных норм. Известный британский масон Джеймс Андерсон в "Новой книге уставов" (1723 г.) писал:
Однако понятия «естественного равенства, братства человечества и терпимости, составлявшие "троицу" масонов, вряд ли воспринимались всерьез аристократами, которые к середине XVII века повсеместно вытеснили из лож настоящих каменщиков. А в XVIII веке масонское общество стало настолько респектабельным, что вступать в ложи стало признаком хорошего тона и для представителей знатнейших дворянских и богатейших буржуазных фамилий, и для «властителей дум» – знаменитых ученых, писателей, философов. В результате во второй половине XVIII и в начале XIX в.в. в Англии в рядах масонов оказались такие выдающиеся деятели, как историк Гиббон, философ Д.Пристли, писатели Р.Бернс и В.Скотт.
В великосветское общество Франции моду на масонство принесли офицеры гвардейского ирландского полка, которые остались верны свергнутому английскому королю Якову II и отправились с ним на континент в изгнание. Масонство во Франции стало одним из проявлений англомании, которая охватила страну в конце XVII века. В первое время французская полиция пыталась "убить" масонские организации смехом: появилось немало язвительных памфлетов, в театре танцовщицы исполняли "масонский танец", и даже в кукольном театре Полишинель стал именовать себя франкмасоном. Однако два десятка агентов, которые были внедрены в масонскую среду полицией, не обнаружили в их собраниях ничего подозрительного и постепенно преследования "свободных каменщиков" сошли на нет. К тому же мода на масонов не миновала и королевскую семью: в 1743 году Великим магистром масонских лож Франции стал принц крови Людовик де Бурбон де Конде, а Великой магистершей женских лож позже стала герцогиня Бурбонская. Видную роль в деятельности масонов играла также ближайшая подруга Марии-Антуанетты княгиня Ламбаль, которая в 1781 года стала магистром всех женских "шотландских" лож Франции. Под ее "руководством" тогда оказалось несколько тысяч знатных дам, среди них – маркиза де Полиньяк, графиня де Шуазель, графиня де Майи, графиня де Нарбон, графиня д'Афри, виконтесса де Фондоа. В качестве одного из ритуалов посвящения, через который должна была пройти кандидатка в "масонши" был поцелуй ... собачьего зада (!)
Накануне революции, масонские ложи во Франции превратились в подобие светских салонов. Историки отмечают, что "французская куртуазность тогда извратила институт свободных каменщиков". Некоторые из этих масонских (или уже – околомасонских?) организаций Парижа имели весьма экстравагантные цели и задачи. "Орден счастья", например, проповедовал утонченный разврат. А "Общество момента", напротив, провозгласило своей задачей "устранение всякой галантности в любви".
В Италию масоны проникли вместе с английскими купцами в тридцатых годах XVIII века, а в середине того же века в этой стране появились и филиалы французских масонских лож. Почти повсеместно в этой стране масоны пользовались покровительством местных аристократов. В середине XVIII века масонские ложи появляются также в Германии, Австрии, Швеции, Голландии, Дании и других европейских государствах.
В США масоны попали с английскими переселенцами. Историкам не стоило большого труда определить, что конституция Соединённых Штатов имеет ряд отсылок к книге уже упоминавшегося нами Джеймса Андерсона «Конституция свободных масонов» (1723 год), которую в 1734 году напечатал в заокеанских колониях Бенджамин Франклин.
Из 56 человек, подписавших Декларацию независимости, масонами были 9. Из 39, оставивших подпись под Конституцией США, масонами оказались 13 человек. Уже упоминавшийся Б.Франклин – выдающийся учёный, издатель, публицист, авторитетнейший политический деятель США тех лет, и, по совместительству, масон высоких градусов филадельфийской ложи святого Иоанна, стал единственным человеком, поставившим свою подпись на обоих документах и Парижском договоре 1783 года (о признании Великобританией независимости США). О масонских символах на печати США и купюре в один доллар (усеченная пирамида, "всевидящее око", орел) слышали, наверное, даже люди далёкие от политики.
Доподлинно известно, что Библия для присяги Джорджа Вашингтона в качестве президента США была доставлена из нью-йоркской масонской ложи Сент-Джонс. Помимо Вашингтона, членами масонских лож были президенты Монро, Джексон, Полк, Бьюкеннен, Э.Джонсон, Гарфильд, Маккинли, Т.Рузвельт, Тафт, Гардинг, Ф.Рузвельт, Г.Трумэн, Л.Джонсон, Дж.Форд. Это все звучит достаточно тревожно и угрожающе, но, нетрудно заметить, что членство в масонских организациях не помешало вышеуказанным президентам придерживаться разных, часто противоположных, взглядов по многим вопросам внутренней и внешней политики США. И уж совсем непозволительно говорить о них, как о марионетках, приведенных к власти для выполнения каких-либо далеко идущих масонских замыслов.
Определенное влияние получило масонское движение и в России: существует легенда, что Петра I посвятил в масоны английский архитектор Кристофер Рен.
Доподлинно известно, что масоном был один из ближайших сотрудников Петра – Франц Лефорт.
В 1731 г. гроссмейстер Великой лондонской ложи лорд Ловел назначил капитана Джона Филипса магистром "для всей России". В 1740 году магистром был назначен капитан русской службы Яков Кейт, к этому времени относят и первые вступления русских людей в масонские ложи. Одним из первых русских масонов стал Елагин, который «хотел выучиться от Калиостро делать золото». Однако, во время алхимических опытов таинственный граф был уличен в обмане и получил пощечину от Елагинского секретаря, тем дело и кончилось.
С 1783 г. масонские ложи стали открываться и в провинциальных городах России – в Орле, Вологде, Симбирске, Могилеве. В этом же году Российскими масонами были открыты три типографии – две гласные и одна тайная. А в 1784 г. из Дружеского общества выделилась Типографская компания, душой которой стал самый известный российский масон – издатель и просветитель Н.И.Новиков.
Пострадал Новиков не столько за вольнодумство, сколько за внимание к своей персоне со стороны наследника престола – Великого князя Павла Петровича. Фактически узурпировавшая власть Екатерина таких вещей никому не прощала, в результате в 1791 г. Типографская компания была уничтожена, а ее глава в 1792 г. по личному указанию императрицы был без суда заключен в Шлиссельбургскую крепость, откуда был вызволен в 1796 г. взошедшим на престол Павлом.
Около 1760 г. Мартинец де Паскуалис основал в Париже «Братство отборных священнослужителей», которое позже трансформировалось в Орден мартинистов, сыгравший, к сожалению, определенную негативную роль в новейшей истории России. В 1902 г. прибывший в Петербург глава парижской ложи мартинистов Жерар Энкоссе, более известный, как доктор Папюс, познакомил Николая II с медиумом Филиппом Низамье, которого императрица упоминала потом как одного из двух друзей, "посланных нам Богом" (вторым "другом" был Григорий Распутин). Николай II пожаловал лионскому авантюристу должность медика в Военной Академии. Известно о спиритическом сеансе мсье Филиппа, на котором дух Александра III "очень удачно" советовал Николаю II поддерживать союз с Францией в ущерб традиционно теплым и дружеским отношениям с Германией (традиция целовать руку российского императора, появившаяся у прусских генералов после Наполеоновских войн, существовала вплоть до I Мировой войны). На этом же сеансе дух Александра III устами заезжего фокусника усердно подталкивал Николая к войне с Японией.
Первым российским мартинистом и первым главой ложи мартинистов в России стал граф В.В.Муравьёв-Амурский. Другими известными мартинистами были Константин и Николай Рерихи (отец и сын). Причем Константин Рерих имел крест высшего градуса посвящения.
Говоря о масонстве, невозможно не упомянуть о так называемых розенкрейцерах, первые реальные сведения о которых появляются в 1616 г. Именно тогда в Касселе был опубликован анонимный трактат «Слава братства достохвального ордена розенкрейцеров». В этом труде утверждалось, что уже 200 лет, оказывается, существует тайное общество, основанное неким Христианом Розенкрейцем, родившемся в 1378 г., который, якобы, обучался оккультным наукам в арабском городе Дамкар. Задачей данной организации объявлялось содействие прогрессу и совершенствованию человечества. Первая цель розенкрейцеров – "реформа": объединение науки, философии и этики на основе метафизики. Вторая – ликвидация всех болезней, она был связана с поисками Эликсира Жизни (алхимические опыты). Третья цель, о которой сообщалось немногим – «устранение всех монархических форм правления и замена их правлением избранных философов». Структура данной организации была чрезвычайно похожа на масонскую, поэтому большинство историков пришло к консенсусу: "хотя не все масоны – розенкрейцеры, розенкрейцеры могут называться масонами". Что касается Христиана Розенкрейцера, его, по мнению исследователей, следует рассматривать не как реального человека, а как символ – "христианин Розы и Креста". Причем упоминание розы в данном случае очень не нравилось иерархам официальной Церкви, так как в гностической традиции этот цветок – символ невыразимой мистической тайны. Роза здесь – намек на "двойное посвящение" адепта, черпавшего знания и у христианских наставников, и у таинственных языческих мудрецов Востока. От взора поднаторевших в исследованиях различных еретических течений и хорошо разбиравшихся в таких вещах богословов Ватикана не могла укрыться и связанная с восточными гностическими мистериями скрытая эротическая подоснова – роза и крест, как женский и мужской символы.
А вот некоторые, менее образованные, мистики средневековой Европы, приняли все это "за чистую монету", и попытались организовать собственные ложи полумифического Ордена. В этом смысле они оказались очень похожими исповедующих «культ Карго» жителей некоторых островов Тихого океана.
Островитяне верят, что, если они построят муляжи аэродромов и взлетно-посадочных полос, однажды на них приземлится настоящий самолет, на борту которого будет много вкусной тушенки. А последователи розенкрейцеров, видимо, надеялись, что однажды дверь созданной ими ложи распахнется, и войдет Великий Магистр, который откроет им сокровенные Тайны. Никого не дождались ни те, ни другие.
Строго говоря, до сих невозможно точно сказать: существовала организация розенкрейцеров на самом деле, или это мистификация небольшой группы немецких интеллигентов. С конца XVIII века никаких сведений о розенкрейцерах нет. Вспоминают о них сейчас лишь авторы бульварных романов и сторонники всевозможных теорий заговоров.
Ещё позже проявили себя иллюминаты. Данный термин обычно употребляется по отношению к членам баварского общества профессора-теолога Адама Вейсгаупта, основанного в 1776 году. Но в различных конспирологических теориях предполагается существование тайной организации иллюминатов, опять-таки управляющей историческим процессом – видимо, масонов и розенкрейцеров слишком мало, и без помощи иллюминатов они не справляются.
Любопытная история, связанная с иллюминатами, произошла 12 декабря 1972 года, когда в Шато де Феррье, французском поместье Ротшильдов, состоялась скандальная закрытая вечеринка, фотографии с которой позже предоставил прессе один из её участников – поссорившийся с хозяевами Алексис фон Розенберг, барон де Ред.
Фотографии были снабжены комментариями, из которых следовало, что во дворце Ротшильдов прошло собрание общества иллюминатов. Гости должны были пройти через изготовленный из черных лент «лабиринт Ада», далее их встречали сначала человек в облике черного кота, потом – другой, с шляпой на блюде, который и провожал прибывших к чете Ротшильдов – у хозяйки была искусственная голова оленя, плачущего слезами из бриллиантов.
В дальнейшем состоялись ритуальные жертвоприношения девушки и невинного дитя (куклы).
Затем гости пытались вызвать демона тамплиеров – Бафомета.
За столом предлагались не только спиртные напитки, но и наркотики. Закончилось все оргией, «на которой никто не смотрел, какого пола партнёр».
Адепты конспирологических теорий были в восторге: впервые всему миру были явлены "бесспорные доказательства" существования масонской организации управляющих миром банкиров. То обстоятельство, что эти банкиры оказались еще и сатанистами, никого не удивило, более того – очень всех порадовало: мол, мы, конечно, и так об этом знали, но приятно окончательно удостовериться. Жаль, что рептилоиды не пришли, но они, видимо, не к Ротшильдам, а к Рокфеллерам ходят. Однако скоро выяснилось, что на фотографиях – маскарад, вечеринка в стиле Хэллоуина, автором концепции которой, а также декораций и костюмов стал ни кто иной, как Сальвадор Дали – он и был главной звездой вечера, оттеснив на второй план всех «котов» и «оленей».
Сальвадор Дали в Шато де Феррье
Возможно, из-за этого скандала Ротшильды и передали скомпрометированное поместье Парижскому университету в 1975 г.
На протяжении веков масонство периодически становилось предметом нападок в разных странах, но до 1789 г. эти запреты не носили систематического характера и обычно ограничивались официальными запретами, остававшимися на бумаге. В 1738 г. папа римский Клемент XIII опубликовал буллу, отлучающую от церкви всех членов масонских лож. Дело в том, что высшие иерархи Рима были убеждены, что масонство является лишь прикрытием для новой и чрезвычайно опасной ереси. Однако времена, когда такие действия римского понтифика производили впечатление в обществе, давно прошли. Многие католические иерархи вступали в масонский орден и занимали видное положение в его структурах, в Майнце масонская ложа почти полностью состояла из духовных лиц, в Эрфурте ложу организовал будущий епископ этого города, а в Вене активными масонами стали два королевских капеллана, ректор теологического заведения и два священника. Во Франции папская булла даже не была опубликована. Последовавшие за ней буллы Бенедикта XIV, Пия VII, Льва XII и Пия IX имели еще меньший успех.
В XVIII веке в рядах масонов оказались такие известные личности, как Сен-Жермен и Калиостро, о которых было рассказано в статье Рыжов В.А. «Великие авантюристы галантного века».
Младший современник Сен-Жермена – Калиостро, был всего лишь подражателем "графа". Будучи арестован, он признался суду инквизиции, что при личной встрече Сен-Жермен дал ему следующий совет: "Величайшая из тайн состоит в умении управлять людьми – нужно действовать вопреки здравому смыслу и смело проповедовать величайшие нелепости".
Именно Калиостро своими признаниями Инквизиции весьма поспособствовал распространению великой легенды о всесильных масонских ложах, тайно управляющих народами и государствами. Тогда мало кто из по-настоящему осведомлённых людей поверил ему. Например, министр иностранных дел Франции Монморен заявлял: "Во Франции мистерии, порожденные франкмасонством, по-видимому, привели только к разорению нескольких одураченных".
Однако с течением времени чем меньше современников Калиостро и Сен-Жермена оставалось в живых, тем больше разговоров об их мистических достижениях и могуществе возглавляемых ими масонов появлялось в обществе, и тем больше верили этим разговорам.
Отношение масонства к Просвещению было сложным и неоднозначным. С одной стороны, масонами были д`Аламбер, Вольтер и Гельвеций. С другой – немало масонов оказалось среди противников энциклопедистов. Ложи в Бордо приветствовали успех местного парламента (тогда – судебного учреждения с определенными административными функциями) в борьбе против усилий королевской власти ограничить его полномочия, а ложа в Аррасе обратилась к парижским масонам с просьбой поддержать ее протест против изгнания иезуитов из Франции. Некоторые ложи, особенно "9 сестер", сыграли определенную роль в Великой Французской революции – масонами были Мирабо, аббат Грегуар, Сийес, Байи, Петион, Бриссо, Кондорсе, Дантон, Демулен, Марат, Шометт, Робеспьер. Однако масонами были также король Людовик XVI и двое его братьев, главы почти всех дворянских родов Франции. А вот главный двигатель революции – представители низших слоев третьего сословия, не были представлены в ложах. Редким исключением был допуск ремесленников в ложу "Энциклопедия" в Тулузе и крестьян в ложу "Плоермель". Революционная деятельность масонов была, скорее всего, самодеятельностью с их стороны – показательны циркуляры, которые рассылал в то время "Великий Восток" подчиненным ему ложам: для Братства представляет опасность вмешательство в дела, его не касающиеся. В результате после термидорианского переворота многие республиканцы считали ложи прибежищем роялистов, а их противники – прикрытием для уцелевших якобинцев.
Пришедший к власти Наполеон Бонапарт вначале склонялся к запрету всех масонских лож, однако предпочел использовать масонов в интересах нового режима. Великими магистрами стали братья Бонапарта – Жозеф и Люсьен, видное положение в ложах занимали Камбасерес и Фуше. Сам Наполеон на острове Святой Елены так отозвался о масонах:
Тем не менее, в годы Французской революции и после нее по всей Европе началось преследование масонов. В 1822 г. первый министр Пруссии Гаугвиц (сам ранее бывший видным масоном) представил меморандум главам "Священного союза" о том, что невидимые тайные главари ордена были вдохновителями и организаторами французской революции и казни Людовика XVI. А вот французские авторы, напротив, утверждали, что не Франция, а Пруссия с начала XIX века стала вассалом масонов и получила, таким образом, их покровительство. Поражение Франции в войне 1870-1871 г. г. они объясняли предательством членов французских лож. Никаких доказательств, естественно, ни теми, ни другими предъявлено не было. ХХ век начался с очередного отлучения масонов от церкви, предпринятого в 1917 г. папой римским Бенедиктом XV. Этот запрет, разумеется, не имел никаких последствий и не помешал масонам в их попытках активизировать свою деятельность. Кайзеровский генерал Людендорф после поражения Германии в I Мировой войне уверял всех, что немецкие масоны похищали и передавали Англии секреты немецкого генерального штаба. Вряд ли стоит принимать всерьез эти откровения генерала, т.к. в то же самое время он всерьез увлекся алхимией, изучал старинные манускрипты и ставил опыты с целью получения золота.
На короткое время немало масонов оказалось в руководящих кругах партий II Интернационала (что дало некоторым западным историкам повод говорить об инспирировании масонами революций в Германии и России).
По некоторым данным, масоном был и социалист Леон Буржуа – премьер-министр Франции (ноябрь 1895-апрель 1896 г.г.), лауреат Нобелевской премии мира (1920 г.), первый председатель Совета Лиги наций. Но нет никаких доказательств, что все посты и премию этот талантливый и харизматичный политик получил благодаря помощи известных по именам ничем не примечательных и никак себя не проявивших «собратьев по ложе».
Левые рабочие партии Европы были организациями неизмеримо более эффективными и гораздо более радикальными, нежели архаичные масонские общества, революционеры масонам не доверяли и к их деятельности относились с презрением. Так, в 1914 г. члены масонских лож, как недостаточно надежные соратники, были исключены из рядов Итальянской социалистической партии.
Имеются сведения, что и некоторые члены партии большевиков ранее баловались масонскими ритуалами. В числе бывших масонов называют С.П.Середу (нарком земледелия), И.И.Скворцова-Степанова (нарком финансов), А.В.Луначарского (нарком просвещения). Масоном был и председатель Петроградского ЧК В.И.Бокия. Но XI съезд РКП(б) вынес решение о несовместимости членства в партии с участием в масонских ложах. В этом же году IV конгресс III Интернационала, по настоянию Троцкого, Радека и Бухарина, осудил масонство как враждебную буржуазную организацию и объявил несовместимым членство в ложах со званием коммуниста.
Отношение к масонским организациям в фашистской Италии и нацистской Германии было не вполне последовательным и весьма противоречивым. С одной стороны, многие высокопоставленные деятели данных стран в свое время были членами разнообразных оккультных обществ. Многие известные руководители III Рейха вышли из рядов возникшего в 1918 г. в Баварии "Общества Туле". В числе активных членов этого общества были "отец геополитики" Карл Хаусхофер (который после прихода Гитлера к власти стал президентом Германской академии наук), Э.Рем, Р.Гесс, А.Розенберг.
Рядовым членом "Общества Туле" был и отставной капрал Адольф Шилькгрубер, более известный как Гитлер. Герман Геринг не состоял в "Обществе Туле", но прошел "школу" шведского тайного "Общества Эдельвейс", патроном которого был граф Эрих фон Розен. Гитлер верил в гороскопы, Гиммлер – в переселение душ, искренне считая себя перевоплощением средневековых германских монархов Генриха Птицелова (Х век) и Генриха Льва (XII век). СС он планировал превратить в некое подобие духовно-рыцарского Ордена.
С другой сторон, после прихода к власти Гитлера и Муссолини, масонские организации были запрещены в Германии, Италии, Испании, Венгрии и Португалии. Итальянским масонам не помогло даже обращение к Муссолини с призывом занять пост Великого магистра лож Италии. В оккупированной части Франции гестапо были арестованы около 7 тысяч масонов. Гиммлер утверждал, что "масонские руководители принимали участие в свержении каждого правительства". Даже попытки возродить знаменитое общество Туле после прихода нацистов к власти были категорически пресечены. Одному из активных сторонников "возрождения" Ю.Рюттингеру было сообщено, что он лишен права занимать какие бы то ни было посты в нацистской партии "из-за принадлежности с марта 1912 г. по май 1921 г. к "германскому ордену", что "соответствует основам отношения НСДАП к франкмасонству". Гауляйтерам территорий Рейха было предписано держать антропософистов, теософов и астрологов в концлагерях – кроме тех из них, которые входили в ближайшее окружение руководителей III Рейха.
И, опять-таки, преследуя масонов, нацисты активно использовали их символы и знаки, такие, как свастика, "мертвая голова", а само нацистское приветствие "хайль" заимствовано ими у оккультного "ордена арманов" (древнегерманских жрецов). "Официальным" оккультным структурам III Рейха позволялось очень многое. Трудно поверить, но в 1931 г. А.Розенберг направил некоего Отто Рана на поиски... Грааля. В 1937 г. по приказу Гиммлера в СС была инкорпорирована организация под названием Ahnenerbe ("Наследие предков"), в которой было создано 35 отделов. Был довольно серьезный отдел генетических исследований, но были также учебно-исследовательский отдел народных легенд, сказок и саг, отделение исследований оккультных наук (исследования в области парапсихологии, спиритизма, оккультизма), учебно-исследовательский отдел Центральной Азии и экспедиций. Последним отделом были организованы экспедиции в Тибет, Кафиристан, на острова Ла-Манша, в Румынию, Болгарию, Хорватию, Польшу, Грецию, Крым. Целью экспедиций были поиски останков "гигантов", якобы являвшихся родоначальниками арийских народов. Особо следует выделить экспедиции в Тибет, которые продолжались до 1943 г. и стоили немецкой казне 2 миллиарда марок. Дело в том, что, согласно мистическим представлениям теософии, остатки прежней расы гигантов, погибшей в результате природных катаклизмов, поселились в огромной системе пещер под Гималаями. Они разделились на две группы: одна следовала "путём правой руки" – центр в Агарти, месте созерцания, скрытый город, храм непричастности к миру; другая – "путём левой руки – Шамбала, город насилия и мощи, чьи силы управляют стихиями, человеческими массами. Считалось, что с Шамбалой можно заключить договор посредством клятв и жертв. По мнению некоторых исследователей, массовые убийства, совершённые нацистами, имели целью победить безразличие Шамбалы, привлечь внимание Сильных и получить их покровительство. Интересно, что крупнейшими спонсорами Ahnenerbe выступали фирмы «BMW» и «Daimler-Benz».
После II мировой войны масоны восстановили свои ложи в Западной Европе. Самой известной масонской организацией современности являлась, безусловно, итальянская ложа "Пропаганда-2" ("П-2"), в состав которой входили крупные промышленники, министры, руководители армии, флота и разведки. Личо Джелли – Великий магистр этой ложи – называл себя "наполовину Калиостро, наполовину Гарибальди".
После случайного обнаружения списков членов "П-2" в мае 1981 г. правительство Италии было вынуждено подать в отставку, а Личо Джелли бежал за границу. Интересно, что излишне доверчивое отношение к моральным ценностям масонов стоило жизни президенту Чили Сальвадору Альенде: этот политик не придал значения сведениям о заговоре военных, т.к. не мог поверить, что состоящий с ним в одной ложе генерал Пиночет способен причинить зло своему "брату".
Подводя итоги, следует сказать, что в распоряжении историков нет фактов, на основании которых можно было бы сделать выводы о том, что то или иное событие произошло исключительно благодаря воле некоего масонского центра. В то же время можно смело утверждать, что люди, принадлежность которых к масонам не вызывает никаких сомнений, оказавшись у власти, всегда принимали решения и действовали исходя из интересов возглавляемой ими структуры, а не по указке своих "братьев" по ложе – в ином случае они просто не удержались бы на своем посту. История изобилует примерами неэффективности действий масонских организаций.
В ряде случаев члены одной и той же ложи являлись политическими противниками и даже личными врагами, что исключало всякую возможность согласованных действий. Настоящие, а не вымышленные масоны, не только не обладали возможностью реально влиять на ход истории, но, как правило, не могли даже защитить жизнь и свободу своих, якобы, всемогущих Великих магистров, и в противостоянии масонов с властью неизменно побеждала власть. Тем не менее, в ряде случаев властям выгодно поддерживать существование масонской легенды, т.к. на происки внутренних врагов можно списать любые ошибки и промахи высшего руководства страны. Как именно (масонами, космополитами, троцкистами или красно-коричневыми) называют в данном государстве мифических врагов законопослушных граждан, реформ, национальной сборной по футболу и т.д., не имеет никакого значения.
О том, насколько легко прослыть в России масоном, можно судить хотя бы по роману А. С. Пушкина "Евгений Онегин". Главному герою для этого оказалось достаточно говорить в провинциальном обществе на правильном литературном языке и пить вместо водки красное вино:
Он фармазон; он пьет одно
Стаканом красное вино;
Он дамам к ручкам не подходит;
Все да да нет; не скажет да-с
Иль нет-с".
Таков был общий глас.
Стаканом красное вино;
Он дамам к ручкам не подходит;
Все да да нет; не скажет да-с
Иль нет-с".
Таков был общий глас.
Так кто же такие эти неуловимые и загадочные масоны, откуда пришли они на горе патриотам всех стран мира и какие цели преследуют? Ответить на этот вопрос мы попробуем в предлагаемой вашему вниманию статье.
Картина итальянского художника Альфредо Ди Принцио, посвященная масонскому символизму
Термин "масон" является словом английского происхождения, которое в переводе на русский язык означает "мастер-каменщик". Франками же называли лиц, освобожденных от повинностей сеньору или королю. Таким образом, "франкмасоны" – это "свободные", "вольные" каменщики. Что касается масонских лож, то впервые появились они в 1212 г. в Англии и в 1221 г. в Амьене (Франция) – так назывались тогда постройки, служившие временным пристанищем странствующих мастеров, живших небольшими общинами численностью 12-20 человек (французское loge, английское lodge). Позже в качестве loge и lodge мастерами часто использовались таверны, трактиры и кабачки, по названию которых именовались "первичные" масонские организации: "Корона", "Виноградная ветвь" и так далее.
Масонская символика
"Вольные каменщики" были элитой строительного мира, действительно важные вопросы они хотели решать между собой, в узком кругу настоящих мастеров – вне рамок цеховой организации. Чтобы узнать друг друга, отличить настоящего мастера от подмастерья, масоны постепенно обзавелись системой тайных знаков. В 1275 г. в Страсбурге состоялся первый тайный съезд масонов – трудно сказать, насколько он был представительным, и кем были его делегаты: мастерами из ближайших регионов Германии и Франции, или до Страсбурга сумели добраться их собратья из других стран. Как известно, любая власть с подозрением относится к тайным организациям, поэтому неудивительно, что первым побуждением всех правительств, которые узнавали о масонских обществах, было стремление запретить их деятельность. Английский парламент, например, сделал это в 1425 г. Но масонские организации выжили, их спасло то, что они не остались узкопрофессиональным корпорациями: в них стали допускаться и представители аристократии, духовенства, ученого мира, которые выступали в роли покровителей, а священники – и капелланами. Отсюда возникло понятие практического масона, т.е., собственно каменщика, и духовного масона – человека другой профессии. Первое документально зафиксированное сообщение о вхождении в ложу непрофессионального каменщика относится к июню 1600 г., когда в Шотландии в ряды масонов был принят лорд Джон Босуэлл. С тех пор количество каменщиков в ложах только уменьшалось, а количество аристократов и людей "свободных" профессий стремительно росло. По составу участников масонские ложи делились на ложи учеников, подмастерьев, мастеров. Не остались в стороне и женщины: хотя первоначально масонские ложи были закрыты для них, позже были учреждены так называемые "приемные" ("удочеренные") женские ложи, которые должны были находиться под патронажем "законных" мужских лож. Ложи одного округа или одной страны были подчинены общему правлению, именуемому Великой ложей или Великим Востоком. Главный член правления именовался великим мастером (гроссмейстером).
Отдельные ложи также носили определенные названия, в XVII веке чаще всего связанные с какой-нибудь исторической личностью, либо – по названию масонского символа или добродетели. Сама ложа теперь традиционно представляла собой комнату в виде удлиненного прямоугольника, расположенного в направлении от востока к западу и имеющего три окна – на восток, запад и юг. Высшие должностные лица ложи располагались в восточной части зала. Цели, декларируемые руководителями масонских организаций, были весьма расплывчатыми и сводились, как правило, к стремлению улучшить ситуацию в обществе путем соблюдения "братьями" определенных нравственных норм. Известный британский масон Джеймс Андерсон в "Новой книге уставов" (1723 г.) писал:
"Масон по самому своему положению подчиняется законам морали... Лишь одна религия обязательна для всех – это всеобъемлющая, объединяющая людей религия, которая состоит в обязанности каждого из нас быть добрым и верным долгу, быть человеком чести и совести".
Однако понятия «естественного равенства, братства человечества и терпимости, составлявшие "троицу" масонов, вряд ли воспринимались всерьез аристократами, которые к середине XVII века повсеместно вытеснили из лож настоящих каменщиков. А в XVIII веке масонское общество стало настолько респектабельным, что вступать в ложи стало признаком хорошего тона и для представителей знатнейших дворянских и богатейших буржуазных фамилий, и для «властителей дум» – знаменитых ученых, писателей, философов. В результате во второй половине XVIII и в начале XIX в.в. в Англии в рядах масонов оказались такие выдающиеся деятели, как историк Гиббон, философ Д.Пристли, писатели Р.Бернс и В.Скотт.
В великосветское общество Франции моду на масонство принесли офицеры гвардейского ирландского полка, которые остались верны свергнутому английскому королю Якову II и отправились с ним на континент в изгнание. Масонство во Франции стало одним из проявлений англомании, которая охватила страну в конце XVII века. В первое время французская полиция пыталась "убить" масонские организации смехом: появилось немало язвительных памфлетов, в театре танцовщицы исполняли "масонский танец", и даже в кукольном театре Полишинель стал именовать себя франкмасоном. Однако два десятка агентов, которые были внедрены в масонскую среду полицией, не обнаружили в их собраниях ничего подозрительного и постепенно преследования "свободных каменщиков" сошли на нет. К тому же мода на масонов не миновала и королевскую семью: в 1743 году Великим магистром масонских лож Франции стал принц крови Людовик де Бурбон де Конде, а Великой магистершей женских лож позже стала герцогиня Бурбонская. Видную роль в деятельности масонов играла также ближайшая подруга Марии-Антуанетты княгиня Ламбаль, которая в 1781 года стала магистром всех женских "шотландских" лож Франции. Под ее "руководством" тогда оказалось несколько тысяч знатных дам, среди них – маркиза де Полиньяк, графиня де Шуазель, графиня де Майи, графиня де Нарбон, графиня д'Афри, виконтесса де Фондоа. В качестве одного из ритуалов посвящения, через который должна была пройти кандидатка в "масонши" был поцелуй ... собачьего зада (!)
Княгиня Ламбаль
Накануне революции, масонские ложи во Франции превратились в подобие светских салонов. Историки отмечают, что "французская куртуазность тогда извратила институт свободных каменщиков". Некоторые из этих масонских (или уже – околомасонских?) организаций Парижа имели весьма экстравагантные цели и задачи. "Орден счастья", например, проповедовал утонченный разврат. А "Общество момента", напротив, провозгласило своей задачей "устранение всякой галантности в любви".
В Италию масоны проникли вместе с английскими купцами в тридцатых годах XVIII века, а в середине того же века в этой стране появились и филиалы французских масонских лож. Почти повсеместно в этой стране масоны пользовались покровительством местных аристократов. В середине XVIII века масонские ложи появляются также в Германии, Австрии, Швеции, Голландии, Дании и других европейских государствах.
В США масоны попали с английскими переселенцами. Историкам не стоило большого труда определить, что конституция Соединённых Штатов имеет ряд отсылок к книге уже упоминавшегося нами Джеймса Андерсона «Конституция свободных масонов» (1723 год), которую в 1734 году напечатал в заокеанских колониях Бенджамин Франклин.
Бенджамин Франклин
Из 56 человек, подписавших Декларацию независимости, масонами были 9. Из 39, оставивших подпись под Конституцией США, масонами оказались 13 человек. Уже упоминавшийся Б.Франклин – выдающийся учёный, издатель, публицист, авторитетнейший политический деятель США тех лет, и, по совместительству, масон высоких градусов филадельфийской ложи святого Иоанна, стал единственным человеком, поставившим свою подпись на обоих документах и Парижском договоре 1783 года (о признании Великобританией независимости США). О масонских символах на печати США и купюре в один доллар (усеченная пирамида, "всевидящее око", орел) слышали, наверное, даже люди далёкие от политики.
Усеченная пирамида и "всевидящее око" на однодолларовой купюре США
Доподлинно известно, что Библия для присяги Джорджа Вашингтона в качестве президента США была доставлена из нью-йоркской масонской ложи Сент-Джонс. Помимо Вашингтона, членами масонских лож были президенты Монро, Джексон, Полк, Бьюкеннен, Э.Джонсон, Гарфильд, Маккинли, Т.Рузвельт, Тафт, Гардинг, Ф.Рузвельт, Г.Трумэн, Л.Джонсон, Дж.Форд. Это все звучит достаточно тревожно и угрожающе, но, нетрудно заметить, что членство в масонских организациях не помешало вышеуказанным президентам придерживаться разных, часто противоположных, взглядов по многим вопросам внутренней и внешней политики США. И уж совсем непозволительно говорить о них, как о марионетках, приведенных к власти для выполнения каких-либо далеко идущих масонских замыслов.
Определенное влияние получило масонское движение и в России: существует легенда, что Петра I посвятил в масоны английский архитектор Кристофер Рен.
Кристофер Рен
Доподлинно известно, что масоном был один из ближайших сотрудников Петра – Франц Лефорт.
Жуковский Р.К., портрет Ф.Лефорта, Эрмитаж
В 1731 г. гроссмейстер Великой лондонской ложи лорд Ловел назначил капитана Джона Филипса магистром "для всей России". В 1740 году магистром был назначен капитан русской службы Яков Кейт, к этому времени относят и первые вступления русских людей в масонские ложи. Одним из первых русских масонов стал Елагин, который «хотел выучиться от Калиостро делать золото». Однако, во время алхимических опытов таинственный граф был уличен в обмане и получил пощечину от Елагинского секретаря, тем дело и кончилось.
Иван Перфильевич Елагин
С 1783 г. масонские ложи стали открываться и в провинциальных городах России – в Орле, Вологде, Симбирске, Могилеве. В этом же году Российскими масонами были открыты три типографии – две гласные и одна тайная. А в 1784 г. из Дружеского общества выделилась Типографская компания, душой которой стал самый известный российский масон – издатель и просветитель Н.И.Новиков.
Д.Левицкий, портрет Н.И.Новикова
Пострадал Новиков не столько за вольнодумство, сколько за внимание к своей персоне со стороны наследника престола – Великого князя Павла Петровича. Фактически узурпировавшая власть Екатерина таких вещей никому не прощала, в результате в 1791 г. Типографская компания была уничтожена, а ее глава в 1792 г. по личному указанию императрицы был без суда заключен в Шлиссельбургскую крепость, откуда был вызволен в 1796 г. взошедшим на престол Павлом.
Москва, прием в массонскую ложу вновь поступающего члена, гравюра
Около 1760 г. Мартинец де Паскуалис основал в Париже «Братство отборных священнослужителей», которое позже трансформировалось в Орден мартинистов, сыгравший, к сожалению, определенную негативную роль в новейшей истории России. В 1902 г. прибывший в Петербург глава парижской ложи мартинистов Жерар Энкоссе, более известный, как доктор Папюс, познакомил Николая II с медиумом Филиппом Низамье, которого императрица упоминала потом как одного из двух друзей, "посланных нам Богом" (вторым "другом" был Григорий Распутин). Николай II пожаловал лионскому авантюристу должность медика в Военной Академии. Известно о спиритическом сеансе мсье Филиппа, на котором дух Александра III "очень удачно" советовал Николаю II поддерживать союз с Францией в ущерб традиционно теплым и дружеским отношениям с Германией (традиция целовать руку российского императора, появившаяся у прусских генералов после Наполеоновских войн, существовала вплоть до I Мировой войны). На этом же сеансе дух Александра III устами заезжего фокусника усердно подталкивал Николая к войне с Японией.
Филипп Низамье
Первым российским мартинистом и первым главой ложи мартинистов в России стал граф В.В.Муравьёв-Амурский. Другими известными мартинистами были Константин и Николай Рерихи (отец и сын). Причем Константин Рерих имел крест высшего градуса посвящения.
Говоря о масонстве, невозможно не упомянуть о так называемых розенкрейцерах, первые реальные сведения о которых появляются в 1616 г. Именно тогда в Касселе был опубликован анонимный трактат «Слава братства достохвального ордена розенкрейцеров». В этом труде утверждалось, что уже 200 лет, оказывается, существует тайное общество, основанное неким Христианом Розенкрейцем, родившемся в 1378 г., который, якобы, обучался оккультным наукам в арабском городе Дамкар. Задачей данной организации объявлялось содействие прогрессу и совершенствованию человечества. Первая цель розенкрейцеров – "реформа": объединение науки, философии и этики на основе метафизики. Вторая – ликвидация всех болезней, она был связана с поисками Эликсира Жизни (алхимические опыты). Третья цель, о которой сообщалось немногим – «устранение всех монархических форм правления и замена их правлением избранных философов». Структура данной организации была чрезвычайно похожа на масонскую, поэтому большинство историков пришло к консенсусу: "хотя не все масоны – розенкрейцеры, розенкрейцеры могут называться масонами". Что касается Христиана Розенкрейцера, его, по мнению исследователей, следует рассматривать не как реального человека, а как символ – "христианин Розы и Креста". Причем упоминание розы в данном случае очень не нравилось иерархам официальной Церкви, так как в гностической традиции этот цветок – символ невыразимой мистической тайны. Роза здесь – намек на "двойное посвящение" адепта, черпавшего знания и у христианских наставников, и у таинственных языческих мудрецов Востока. От взора поднаторевших в исследованиях различных еретических течений и хорошо разбиравшихся в таких вещах богословов Ватикана не могла укрыться и связанная с восточными гностическими мистериями скрытая эротическая подоснова – роза и крест, как женский и мужской символы.
Роза на кресте — эмблема розенкрейцеров
А вот некоторые, менее образованные, мистики средневековой Европы, приняли все это "за чистую монету", и попытались организовать собственные ложи полумифического Ордена. В этом смысле они оказались очень похожими исповедующих «культ Карго» жителей некоторых островов Тихого океана.
Островитяне верят, что, если они построят муляжи аэродромов и взлетно-посадочных полос, однажды на них приземлится настоящий самолет, на борту которого будет много вкусной тушенки. А последователи розенкрейцеров, видимо, надеялись, что однажды дверь созданной ими ложи распахнется, и войдет Великий Магистр, который откроет им сокровенные Тайны. Никого не дождались ни те, ни другие.
Строго говоря, до сих невозможно точно сказать: существовала организация розенкрейцеров на самом деле, или это мистификация небольшой группы немецких интеллигентов. С конца XVIII века никаких сведений о розенкрейцерах нет. Вспоминают о них сейчас лишь авторы бульварных романов и сторонники всевозможных теорий заговоров.
Ещё позже проявили себя иллюминаты. Данный термин обычно употребляется по отношению к членам баварского общества профессора-теолога Адама Вейсгаупта, основанного в 1776 году. Но в различных конспирологических теориях предполагается существование тайной организации иллюминатов, опять-таки управляющей историческим процессом – видимо, масонов и розенкрейцеров слишком мало, и без помощи иллюминатов они не справляются.
Любопытная история, связанная с иллюминатами, произошла 12 декабря 1972 года, когда в Шато де Феррье, французском поместье Ротшильдов, состоялась скандальная закрытая вечеринка, фотографии с которой позже предоставил прессе один из её участников – поссорившийся с хозяевами Алексис фон Розенберг, барон де Ред.
Шато де Феррье
Фотографии были снабжены комментариями, из которых следовало, что во дворце Ротшильдов прошло собрание общества иллюминатов. Гости должны были пройти через изготовленный из черных лент «лабиринт Ада», далее их встречали сначала человек в облике черного кота, потом – другой, с шляпой на блюде, который и провожал прибывших к чете Ротшильдов – у хозяйки была искусственная голова оленя, плачущего слезами из бриллиантов.
Ги де Ротшильд и Мари-Элен де Ротшильд встречают гостей Шато де Феррье
В дальнейшем состоялись ритуальные жертвоприношения девушки и невинного дитя (куклы).
«Невинное дитя» на столе Ротшильдов
Затем гости пытались вызвать демона тамплиеров – Бафомета.
За столом предлагались не только спиртные напитки, но и наркотики. Закончилось все оргией, «на которой никто не смотрел, какого пола партнёр».
Адепты конспирологических теорий были в восторге: впервые всему миру были явлены "бесспорные доказательства" существования масонской организации управляющих миром банкиров. То обстоятельство, что эти банкиры оказались еще и сатанистами, никого не удивило, более того – очень всех порадовало: мол, мы, конечно, и так об этом знали, но приятно окончательно удостовериться. Жаль, что рептилоиды не пришли, но они, видимо, не к Ротшильдам, а к Рокфеллерам ходят. Однако скоро выяснилось, что на фотографиях – маскарад, вечеринка в стиле Хэллоуина, автором концепции которой, а также декораций и костюмов стал ни кто иной, как Сальвадор Дали – он и был главной звездой вечера, оттеснив на второй план всех «котов» и «оленей».
Сальвадор Дали в Шато де Феррье
Возможно, из-за этого скандала Ротшильды и передали скомпрометированное поместье Парижскому университету в 1975 г.
На протяжении веков масонство периодически становилось предметом нападок в разных странах, но до 1789 г. эти запреты не носили систематического характера и обычно ограничивались официальными запретами, остававшимися на бумаге. В 1738 г. папа римский Клемент XIII опубликовал буллу, отлучающую от церкви всех членов масонских лож. Дело в том, что высшие иерархи Рима были убеждены, что масонство является лишь прикрытием для новой и чрезвычайно опасной ереси. Однако времена, когда такие действия римского понтифика производили впечатление в обществе, давно прошли. Многие католические иерархи вступали в масонский орден и занимали видное положение в его структурах, в Майнце масонская ложа почти полностью состояла из духовных лиц, в Эрфурте ложу организовал будущий епископ этого города, а в Вене активными масонами стали два королевских капеллана, ректор теологического заведения и два священника. Во Франции папская булла даже не была опубликована. Последовавшие за ней буллы Бенедикта XIV, Пия VII, Льва XII и Пия IX имели еще меньший успех.
В XVIII веке в рядах масонов оказались такие известные личности, как Сен-Жермен и Калиостро, о которых было рассказано в статье Рыжов В.А. «Великие авантюристы галантного века».
Младший современник Сен-Жермена – Калиостро, был всего лишь подражателем "графа". Будучи арестован, он признался суду инквизиции, что при личной встрече Сен-Жермен дал ему следующий совет: "Величайшая из тайн состоит в умении управлять людьми – нужно действовать вопреки здравому смыслу и смело проповедовать величайшие нелепости".
Именно Калиостро своими признаниями Инквизиции весьма поспособствовал распространению великой легенды о всесильных масонских ложах, тайно управляющих народами и государствами. Тогда мало кто из по-настоящему осведомлённых людей поверил ему. Например, министр иностранных дел Франции Монморен заявлял: "Во Франции мистерии, порожденные франкмасонством, по-видимому, привели только к разорению нескольких одураченных".
Однако с течением времени чем меньше современников Калиостро и Сен-Жермена оставалось в живых, тем больше разговоров об их мистических достижениях и могуществе возглавляемых ими масонов появлялось в обществе, и тем больше верили этим разговорам.
Отношение масонства к Просвещению было сложным и неоднозначным. С одной стороны, масонами были д`Аламбер, Вольтер и Гельвеций. С другой – немало масонов оказалось среди противников энциклопедистов. Ложи в Бордо приветствовали успех местного парламента (тогда – судебного учреждения с определенными административными функциями) в борьбе против усилий королевской власти ограничить его полномочия, а ложа в Аррасе обратилась к парижским масонам с просьбой поддержать ее протест против изгнания иезуитов из Франции. Некоторые ложи, особенно "9 сестер", сыграли определенную роль в Великой Французской революции – масонами были Мирабо, аббат Грегуар, Сийес, Байи, Петион, Бриссо, Кондорсе, Дантон, Демулен, Марат, Шометт, Робеспьер. Однако масонами были также король Людовик XVI и двое его братьев, главы почти всех дворянских родов Франции. А вот главный двигатель революции – представители низших слоев третьего сословия, не были представлены в ложах. Редким исключением был допуск ремесленников в ложу "Энциклопедия" в Тулузе и крестьян в ложу "Плоермель". Революционная деятельность масонов была, скорее всего, самодеятельностью с их стороны – показательны циркуляры, которые рассылал в то время "Великий Восток" подчиненным ему ложам: для Братства представляет опасность вмешательство в дела, его не касающиеся. В результате после термидорианского переворота многие республиканцы считали ложи прибежищем роялистов, а их противники – прикрытием для уцелевших якобинцев.
Пришедший к власти Наполеон Бонапарт вначале склонялся к запрету всех масонских лож, однако предпочел использовать масонов в интересах нового режима. Великими магистрами стали братья Бонапарта – Жозеф и Люсьен, видное положение в ложах занимали Камбасерес и Фуше. Сам Наполеон на острове Святой Елены так отозвался о масонах:
"Это сборище глупцов, которые собираются хорошо поесть и следовать смешным причудам".
Тем не менее, в годы Французской революции и после нее по всей Европе началось преследование масонов. В 1822 г. первый министр Пруссии Гаугвиц (сам ранее бывший видным масоном) представил меморандум главам "Священного союза" о том, что невидимые тайные главари ордена были вдохновителями и организаторами французской революции и казни Людовика XVI. А вот французские авторы, напротив, утверждали, что не Франция, а Пруссия с начала XIX века стала вассалом масонов и получила, таким образом, их покровительство. Поражение Франции в войне 1870-1871 г. г. они объясняли предательством членов французских лож. Никаких доказательств, естественно, ни теми, ни другими предъявлено не было. ХХ век начался с очередного отлучения масонов от церкви, предпринятого в 1917 г. папой римским Бенедиктом XV. Этот запрет, разумеется, не имел никаких последствий и не помешал масонам в их попытках активизировать свою деятельность. Кайзеровский генерал Людендорф после поражения Германии в I Мировой войне уверял всех, что немецкие масоны похищали и передавали Англии секреты немецкого генерального штаба. Вряд ли стоит принимать всерьез эти откровения генерала, т.к. в то же самое время он всерьез увлекся алхимией, изучал старинные манускрипты и ставил опыты с целью получения золота.
На короткое время немало масонов оказалось в руководящих кругах партий II Интернационала (что дало некоторым западным историкам повод говорить об инспирировании масонами революций в Германии и России).
По некоторым данным, масоном был и социалист Леон Буржуа – премьер-министр Франции (ноябрь 1895-апрель 1896 г.г.), лауреат Нобелевской премии мира (1920 г.), первый председатель Совета Лиги наций. Но нет никаких доказательств, что все посты и премию этот талантливый и харизматичный политик получил благодаря помощи известных по именам ничем не примечательных и никак себя не проявивших «собратьев по ложе».
Леон Буржуа
Левые рабочие партии Европы были организациями неизмеримо более эффективными и гораздо более радикальными, нежели архаичные масонские общества, революционеры масонам не доверяли и к их деятельности относились с презрением. Так, в 1914 г. члены масонских лож, как недостаточно надежные соратники, были исключены из рядов Итальянской социалистической партии.
Имеются сведения, что и некоторые члены партии большевиков ранее баловались масонскими ритуалами. В числе бывших масонов называют С.П.Середу (нарком земледелия), И.И.Скворцова-Степанова (нарком финансов), А.В.Луначарского (нарком просвещения). Масоном был и председатель Петроградского ЧК В.И.Бокия. Но XI съезд РКП(б) вынес решение о несовместимости членства в партии с участием в масонских ложах. В этом же году IV конгресс III Интернационала, по настоянию Троцкого, Радека и Бухарина, осудил масонство как враждебную буржуазную организацию и объявил несовместимым членство в ложах со званием коммуниста.
Отношение к масонским организациям в фашистской Италии и нацистской Германии было не вполне последовательным и весьма противоречивым. С одной стороны, многие высокопоставленные деятели данных стран в свое время были членами разнообразных оккультных обществ. Многие известные руководители III Рейха вышли из рядов возникшего в 1918 г. в Баварии "Общества Туле". В числе активных членов этого общества были "отец геополитики" Карл Хаусхофер (который после прихода Гитлера к власти стал президентом Германской академии наук), Э.Рем, Р.Гесс, А.Розенберг.
Карл Хаусхофер, в период работы в Мюнхенском университете, его ассистентом был Рудольф Гесс
Рядовым членом "Общества Туле" был и отставной капрал Адольф Шилькгрубер, более известный как Гитлер. Герман Геринг не состоял в "Обществе Туле", но прошел "школу" шведского тайного "Общества Эдельвейс", патроном которого был граф Эрих фон Розен. Гитлер верил в гороскопы, Гиммлер – в переселение душ, искренне считая себя перевоплощением средневековых германских монархов Генриха Птицелова (Х век) и Генриха Льва (XII век). СС он планировал превратить в некое подобие духовно-рыцарского Ордена.
С другой сторон, после прихода к власти Гитлера и Муссолини, масонские организации были запрещены в Германии, Италии, Испании, Венгрии и Португалии. Итальянским масонам не помогло даже обращение к Муссолини с призывом занять пост Великого магистра лож Италии. В оккупированной части Франции гестапо были арестованы около 7 тысяч масонов. Гиммлер утверждал, что "масонские руководители принимали участие в свержении каждого правительства". Даже попытки возродить знаменитое общество Туле после прихода нацистов к власти были категорически пресечены. Одному из активных сторонников "возрождения" Ю.Рюттингеру было сообщено, что он лишен права занимать какие бы то ни было посты в нацистской партии "из-за принадлежности с марта 1912 г. по май 1921 г. к "германскому ордену", что "соответствует основам отношения НСДАП к франкмасонству". Гауляйтерам территорий Рейха было предписано держать антропософистов, теософов и астрологов в концлагерях – кроме тех из них, которые входили в ближайшее окружение руководителей III Рейха.
И, опять-таки, преследуя масонов, нацисты активно использовали их символы и знаки, такие, как свастика, "мертвая голова", а само нацистское приветствие "хайль" заимствовано ими у оккультного "ордена арманов" (древнегерманских жрецов). "Официальным" оккультным структурам III Рейха позволялось очень многое. Трудно поверить, но в 1931 г. А.Розенберг направил некоего Отто Рана на поиски... Грааля. В 1937 г. по приказу Гиммлера в СС была инкорпорирована организация под названием Ahnenerbe ("Наследие предков"), в которой было создано 35 отделов. Был довольно серьезный отдел генетических исследований, но были также учебно-исследовательский отдел народных легенд, сказок и саг, отделение исследований оккультных наук (исследования в области парапсихологии, спиритизма, оккультизма), учебно-исследовательский отдел Центральной Азии и экспедиций. Последним отделом были организованы экспедиции в Тибет, Кафиристан, на острова Ла-Манша, в Румынию, Болгарию, Хорватию, Польшу, Грецию, Крым. Целью экспедиций были поиски останков "гигантов", якобы являвшихся родоначальниками арийских народов. Особо следует выделить экспедиции в Тибет, которые продолжались до 1943 г. и стоили немецкой казне 2 миллиарда марок. Дело в том, что, согласно мистическим представлениям теософии, остатки прежней расы гигантов, погибшей в результате природных катаклизмов, поселились в огромной системе пещер под Гималаями. Они разделились на две группы: одна следовала "путём правой руки" – центр в Агарти, месте созерцания, скрытый город, храм непричастности к миру; другая – "путём левой руки – Шамбала, город насилия и мощи, чьи силы управляют стихиями, человеческими массами. Считалось, что с Шамбалой можно заключить договор посредством клятв и жертв. По мнению некоторых исследователей, массовые убийства, совершённые нацистами, имели целью победить безразличие Шамбалы, привлечь внимание Сильных и получить их покровительство. Интересно, что крупнейшими спонсорами Ahnenerbe выступали фирмы «BMW» и «Daimler-Benz».
После II мировой войны масоны восстановили свои ложи в Западной Европе. Самой известной масонской организацией современности являлась, безусловно, итальянская ложа "Пропаганда-2" ("П-2"), в состав которой входили крупные промышленники, министры, руководители армии, флота и разведки. Личо Джелли – Великий магистр этой ложи – называл себя "наполовину Калиостро, наполовину Гарибальди".
Личо Джелли
После случайного обнаружения списков членов "П-2" в мае 1981 г. правительство Италии было вынуждено подать в отставку, а Личо Джелли бежал за границу. Интересно, что излишне доверчивое отношение к моральным ценностям масонов стоило жизни президенту Чили Сальвадору Альенде: этот политик не придал значения сведениям о заговоре военных, т.к. не мог поверить, что состоящий с ним в одной ложе генерал Пиночет способен причинить зло своему "брату".
Братья-масоны – Сальвадор Альенде и Аугусто Пиночет
Подводя итоги, следует сказать, что в распоряжении историков нет фактов, на основании которых можно было бы сделать выводы о том, что то или иное событие произошло исключительно благодаря воле некоего масонского центра. В то же время можно смело утверждать, что люди, принадлежность которых к масонам не вызывает никаких сомнений, оказавшись у власти, всегда принимали решения и действовали исходя из интересов возглавляемой ими структуры, а не по указке своих "братьев" по ложе – в ином случае они просто не удержались бы на своем посту. История изобилует примерами неэффективности действий масонских организаций.
В ряде случаев члены одной и той же ложи являлись политическими противниками и даже личными врагами, что исключало всякую возможность согласованных действий. Настоящие, а не вымышленные масоны, не только не обладали возможностью реально влиять на ход истории, но, как правило, не могли даже защитить жизнь и свободу своих, якобы, всемогущих Великих магистров, и в противостоянии масонов с властью неизменно побеждала власть. Тем не менее, в ряде случаев властям выгодно поддерживать существование масонской легенды, т.к. на происки внутренних врагов можно списать любые ошибки и промахи высшего руководства страны. Как именно (масонами, космополитами, троцкистами или красно-коричневыми) называют в данном государстве мифических врагов законопослушных граждан, реформ, национальной сборной по футболу и т.д., не имеет никакого значения.
- Автор:
- Рыжов В.А.
- Статьи из этой серии:
- Рыжов В.А. Великие авантюристы галантного века
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter