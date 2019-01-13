Франкмасоны: мифы и реальность

Он фармазон; он пьет одно

Стаканом красное вино;

Он дамам к ручкам не подходит;

Все да да нет; не скажет да-с

Иль нет-с".

Таков был общий глас.

Картина итальянского художника Альфредо Ди Принцио, посвященная масонскому символизму

Масонская символика

"Масон по самому своему положению подчиняется законам морали... Лишь одна религия обязательна для всех – это всеобъемлющая, объединяющая людей религия, которая состоит в обязанности каждого из нас быть добрым и верным долгу, быть человеком чести и совести".

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