Граната оборонительная или наступательная. Какая разница?
При обсуждении ручных гранат неизменно встает вопрос, какая именно это граната: наступательная или оборонительная. Даже при обсуждении технологии производства ручных гранат на примере Ф-1 и РГ-42 многие комментаторы стали требовать, чтобы сравнивались гранаты только схожих типов, то есть наступательные с наступательными, а оборонительные с оборонительными.
Деление ручных гранат на наступательные и оборонительные вроде бы не подлежит сомнению. Но вот именно, что «вроде бы». Я не только позволю себе усомниться в правомерности такого деления, но и даже выдвину мысль, что между гранатами, обычно относимыми к той или другой категории, в боевом применении в сущности нет никакой разницы. Мысль эта настолько экстравагантная, что, вне всякого сомнения, вызовет бурное обсуждение. Если сложная боевая техника привлекает сравнительно мало внимания читателей, то вот о гранатах все знают все, многие их кидали, в том числе и в реальном бою. Ну что же, давайте поспорим, но в плен обещаю не брать.
Эта статья посвящено доказательству моего тезиса, что между наступательными и оборонительными ручными гранатами в боевых условиях нет разницы.
Мнение ветеранов
Мое любимое развлечение — это чтение разного рода военных мемуаров, преимущественно участников Великой Отечественной войны. Среди множества воспоминаний есть, конечно, и довольно подробные и детальные мемуары пехотинцев, которые описывали, помимо всего прочего, бои с применением ручных гранат.
Именно при чтении этих воспоминаний у меня впервые зародилось сомнение в привычном делении гранат на наступательные и оборонительные. РГ-42 относилась к наступательным, а Ф-1 — к оборонительным гранатам. Однако ветераны-пехотинцы, перекидавшие за войну сотни, если не тысячи гранат, практически не делают между ними разницы и довольно редко даже называют их по индексам или по обиходным названиям (которыми, кстати, больше удостоилась Ф-1 — "фенька", "лимонка" и так далее). Отдельно упоминается в воспоминаниях РГД-33, главным образом по причине того, что ее непросто было взвести, особенно под огнем, и ее обычно кидали или офицеры, или хорошо обученные солдаты.
Это довольно странно, если бы у них были резко различные боевые качества. В воевавших подразделениях были и Ф-1, и РГ-42, а также импровизации на их основе. Вероятно, часто применялись одновременно гранаты обоих типов. Если бы они и в самом деле различались, то этот момент получил бы отражение во всех мемуарах, вроде того, например, что мы в атаку, а у нас гранаты оборонительные. Но нет, ветераны прохладно относились к делению гранат на типы, и кидали то, что давали.
Стало быть, с их точки зрения, ощутимой разницы между оборонительной Ф-1 и наступательной РГ-42 не было. Но почему?
Намек есть в описаниях боев с применением ручных гранат. В них нетрудно увидеть общую черту: гранаты кидались либо из укрытия, либо кидались в укрытие. Бросок гранаты из укрытия — это бой оборонительный, когда противник наступает на окопы. Противника подпускали на расстояние уверенного броска гранаты, то есть на 10-15, максимум 20 метров, не больше. Это пиковый момент боя, крайне напряженный. Если натиск не получалось отразить гранатами в этот момент, то бой переходил в стадию рукопашной схватки за окопы. Раз противник сумел добраться до окопов, то у него превосходство в числе и в огневых средствах. Бой за окопы он, скорее всего, выиграет, а защитников окопов перебьет, пленит или обратит в бегство. То есть в таком бою метание гранат — это последний шанс выжить, и к такому приему чаще всего прибегали при нехватке патронов. Потому, как нетрудно понять, в оборонительном бою в ход шли все гранаты, которые только подвернулись под руку. Не важно, оборонительные они или наступательные. В такой момент боя отложить в сторону РГ-42 как наступательную — это значит перейти в категорию безвозвратных потерь.
Обратная ситуация — штурм окопов противника. Атакующие тоже применяют гранаты, когда подобрались до вражеской оборонительной линии не менее чем на расстояние уверенного броска гранаты, то есть на те же самые 10-15 метров или ближе. Ну и куда метаются гранаты в таком случае? Воспоминания на сей счет единодушны — гранаты кидаются в укрытия. Это блиндажи, доты, дзоты, пулеметные гнезда, изломы окопов и ответвления ходов сообщений. То есть гранаты при штурме кидаются в те места, которые либо недоступны, либо неуязвимы для поражения стрелковым оружием, которое при штурме у бойцов в руках. Стоящего на открытом месте вражеского солдата проще, легче и быстрее застрелить из винтовки или автомата. Гранату же нужно достать из сумки, выдернуть кольцо, замахнуться, бросить, да еще замедление перед взрывом. Это все время, пусть и секунды. Но за эти секунды вполне могут подстрелить.
Стоит отметить и то обстоятельство, что при штурме солдаты бросали гранаты в укрытие тоже из укрытия. Например, лежа из какой-нибудь воронки, из-за бруствера, из мертвого пространства дзота или дота, из-за угла окопа, с крыши блиндажа через дверь внутрь. Выбирались места, откуда металась граната, хотя бы на короткое время защищенные от огня противника. Потому что нужно время, чтобы метнуть гранату, а за это время могут и подстрелить. Все, кто пытался бросать гранаты так, как рисовали на картинках — на бегу и с полного размаха — переходили в категорию потерь. Бросок из укрытия защищал и от своей гранаты тоже, поскольку она при штурме бросалась на самое короткое расстояние, 2-3 метра или около того. В скоротечном штурмовом бою некогда прицеливаться и рассчитывать бросок, а промах может стоить жизни.
Типичный, но неправильный способ метания гранат. Бросающий так гранату боец — мишень для противника. Лучше бросать гранату лежа или из укрытия
Вот это более правильный способ метания гранат. Трудно найти не постановочное фото броска гранат, но эта фотография, видимо, как раз такая. Обратите внимание, что боец выбрал укрытие и бросает гранату из-за бруствера, который скрывает его от противника
Таким образом, если гранаты всегда или почти всегда бросаются из укрытия, то какая между ними разница? Если в блиндаж или дзот закинуть Ф-1 или РГ-42 — что, есть существенная разница? Если подумать, то это очевидно.
Потому отсюда вывод следующего рода. Все, кто пытался в бою делить гранаты на оборонительные и наступательные, "стали просто землей, травой". Выжившие и победившие солдаты вынесли с войны убеждение, что не важно, какого типа граната, главное, чтобы бахнула.
Где тонко, там и рвется
На тактических особенностях применения можно было бы и заканчивать, но есть еще одно обстоятельство, на которое нужно обратить внимание. Ручная граната в силу особенностей конструкции взрывается и разбрасывает осколки совершенно определенным образом.
В самый начальный момент взрыва, как показывают съемки высокоскоростной камерой (10000 кадров в секунду), расширяющиеся газообразные продукты взрыва сначала раздувают корпус гранаты. Так и должно быть. Газы под высоким давлением вполне могут раздуть сталь, что видно хотя бы на примере вздутия ствола. Но действие на корпус гранаты более удивительно — газы раздувают его почти как воздушный шарик, увеличивая его вдвое или втрое. Потом корпус лопается и образуются осколки.
Но тут надо помнить, что прочность корпуса любой гранаты очень неравномерна, и у него есть более прочные места (например, фланец для взрывателя, фальцовочные швы у РГ-42, приливы чугуна под очко для взрывателя и на дне корпуса гранаты), и менее прочные места. Когда под давлением газов возникают сильные растягивающие напряжения, корпус деформируется неравномерно, и в первую очередь разрушается в наиболее слабых местах. У Ф-1 это стенки корпуса с выступами, а у РГ-42 — это жестяная боковина. Если через взрыватель ко дну корпуса гранаты провести воображаемую линию (это мы назовем осью гранаты), то разрыв корпуса при взрыве происходит в середине корпуса по окружности, поперечной к оси гранаты.
Есть еще один фактор. Давно замечено, что осколочный элемент ручной гранаты разрушается как угодно, но только не по насечкам. В этом нет ничего удивительно. Разрушение по насечкам происходило бы, если бы металл корпуса был бы совершенно однородным. Но в действительности это не так. Литой корпус имеет многочисленные микротрещины усадки, газовые пузырьки, шлаковые включения и т.п. дефекты, с которых и начинается разрушение металла при давлении. Так что Ф-1 разрушается так, как она уродилась в литейной форме. То же самое можно сказать о гранатах, сделанных из листового металла. Там также присутствуют микротрещины и места концентрации напряжений, появившиеся в результате механической обработки, с которых начинается разрушение металла.
Усадочная трещина в чугунной отливке крупным планом
К слову сказать, качественный листовой прокат для гранат не слишком подходит. Лист проходит отжиг и обработку, устраняющие напряжения и повышающие пластичность, а прокат с трещинами выбраковывается. Такой обработанный лист лучше сопротивляется давлению. Для гранат, по крайней мере для полуготового осколочного элемента, нужна заготовка умышленно ухудшенного качества: хрупкая и трещиноватая. Тогда она будет разрушаться легче, давать больше осколков и энергия взрыва будет расходоваться более эффективно. Удивительно то, что почти за сто лет изготовления ручных гранат эта простая мысль никому не пришла в голову.
Итак, разрушение корпуса гранаты происходит в наиболее слабом месте, в основном первыми разрушаются стенки, особенно, если в этом месте есть микротрещины и другие дефекты металла. Более прочные части корпуса, такие как приливы чугуна на корпусе Ф-1, донце и крышка с фланцем корпуса РГ-42, обычно отлетают крупными кусками. Отсюда следует, что при взрыве граната разбрасывает осколки главным образом в плоскости, поперечной оси гранаты, с некоторым расхождением. То есть осколки разлетаются не равномерной сферой, как часто ошибочно полагают, а радиально, по окружности, перпендикулярно оси гранаты. Вдоль оси гранаты осколков мало. Ударная волна распространяется несколько быстрее осколков. Если сразу после разрыва корпуса она имеет дискообразную форму (газы устремляются в пространство с более низким давлением), но затем она обтекает и обгоняет осколки и приобретает сферическую форму.
Хороший кадр высокоскоростной съемки взрыва, на котором видна сферическая ударная волна. Как видно, она обгоняет другие продукты взрыва: мелкие частицы (пыль и дым), а также осколки
Теперь возникает крайне интересный момент. Представление о радиусе поражения осколками того или иного типа гранат (на чем строится классификация гранат) возникло, конечно, в ходе испытаний. В испытательных условиях граната обычно ставится взрывателем вверх, чтобы удобнее было привязать ее к колышку, а потом дернуть за тросик, прицепленный к кольцу. В таких условиях радиальный разброс осколков действительно даст почти равномерный радиус разлета осколков. Но в бою ведь граната почти никогда не занимает перед взрывом такого положения. Ф-1 вообще довольно трудно устойчиво поставить взрывателем вверх. РГ-42 тоже в подавляющей части случаев падает на бок. Она может, конечно, встать на донце, но вес взрывателя создает при полете опрокидывающий момент, который приводит к падению на бок. Если кто с этим не согласен, тот может провести эксперименты. Нужно взять муляж РГ-42, досыпать ее песком до полного веса, и сделать серию бросков, отмечая, в каком положении граната оказалась. Думаю, что почти всегда граната будет падать на бок.
Раз так, то возникает интересное положение. Граната, взорвавшись лежа на боку, разбросает осколки не радиально-сферически, и не радиально параллельно земле, а радиально перпендикулярно земле. Из этого вытекает важное последствие, уравнивающее оборонительные и наступательные гранаты. Примерно треть осколков останется в земле, примерно треть взлетит вверх, а остальная часть осколков разлетится в стороны полосой, поперечной оси гранаты.
В качестве иллюстрации могу привести данные интересного египетского криминалистического исследования последствий взрыва западногерманской оборонительной гранаты DM-41. Это очень хорошая граната, снаряженная 150 граммами смеси гексогена и тротила и около 1000 полуготовых осколочных элементов. Две таких гранаты в ноябре 2005 года кинули в помещение книжного склада площадью около 18 кв. метров с окнами, в которых находились два человека. Один из них успел лечь в углу, а второй остался стоять. Лежавший получил несколько легких осколочных ранений, а стоящий был убит. Он получил несколько десятков осколков, что неудивительно, поскольку он стоял в 2,5 м от ближайшей к нему гранаты.
Расследование было связано с тем, что картина выглядела невероятной, лежавший в углу комнаты человек выжил после взрыва двух мощных гранат. Следователи провели натурный эксперимент подрыва гранаты с манекенами в такой же комнате. Он получился не слишком удачным, лежащий манекен тоже получил много осколков и сомнений суда, видимо, не разрешил. Зато были получены фотографии следов от осколков на стенах, которые демонстрируют характер разлета осколков. Хорошо видно, что они разлетелись полосой, перпендикулярно оси гранаты, причем даже с видимой границей распространения.
Результаты экспериментального подрыва гранаты DM-41. На правой нижней фотографии хорошо видна область разлета осколков с довольно четкой границей
Итак, в боевых условиях, при взрыве гранаты больше половины осколков либо попадают в землю, либо улетают вверх. Оставшаяся часть, порядка 40%, осколков могут попасть в цели, но они разлетаются в довольно узкой зоне, оставляя обширные, слабо поражаемые пространства. Это обстоятельство напрямую связано с особенностями разрушениями корпуса гранаты и с обычным положением гранаты непосредственно перед взрывом, лежащей на боку.
Стоит отметить еще один фактор. Если осколок летит под углом, скажем, 30 градусов к поверхности земли, то он пролетает над головой стоящего человека, который находится на расстоянии всего лишь 3,4 метра от взорвавшейся гранаты. Это нетрудно вычислить по теореме Пифагора о прямоугольных треугольниках. Если нам известны угол между гипотенузой и катетом (то есть угол полета осколка к земле) и длина противолежащего катета (я взял 2 метра при среднем росте стоящего человека в 1,8 метра), то нетрудно найти длину второго катета, то есть расстояние, при котором эти условия выполняются. То есть наиболее опасны осколки, разлетающиеся под небольшим углом к земле. Даже осколки, которые летят под углом всего 3-5 градусов к земле, пролетают над головой стоящего человека на расстоянии 38 метров (меньший угол) — 23 метров (больший угол). Но, поскольку поле боя обычно неровное и изобилует различными предметами и препятствиями, то есть очень высокая вероятность, что осколки, летящие под столь небольшим углом к земле, попадут в эти предметы и препятствия. Таким образом, вероятность поражения осколками гранаты на расстоянии более 20 метров становится очень маленькой по чисто, так сказать, геометрическим причинам.
Таким образом, деление гранат на оборонительные и наступательные и тем более построение на этой основе далеко идущих теорий, на мой взгляд, беспредметно и лишено практического смысла. Во-первых, их все равно кидают главным образом из укрытия или в укрытие. Во-вторых, радиус поражения ударной волной примерно одинаков и составляет 3-4 метра, а осколки опасны на расстоянии максимум 20 метров от гранаты, притом в полосе наибольшего разлета осколков. Если довелось воевать, то кидайте из укрытия что дают и не парьтесь. Главное, чтобы бахнуло!
Деление ручных гранат на наступательные и оборонительные вроде бы не подлежит сомнению. Но вот именно, что «вроде бы». Я не только позволю себе усомниться в правомерности такого деления, но и даже выдвину мысль, что между гранатами, обычно относимыми к той или другой категории, в боевом применении в сущности нет никакой разницы. Мысль эта настолько экстравагантная, что, вне всякого сомнения, вызовет бурное обсуждение. Если сложная боевая техника привлекает сравнительно мало внимания читателей, то вот о гранатах все знают все, многие их кидали, в том числе и в реальном бою. Ну что же, давайте поспорим, но в плен обещаю не брать.
Эта статья посвящено доказательству моего тезиса, что между наступательными и оборонительными ручными гранатами в боевых условиях нет разницы.
Мнение ветеранов
Мое любимое развлечение — это чтение разного рода военных мемуаров, преимущественно участников Великой Отечественной войны. Среди множества воспоминаний есть, конечно, и довольно подробные и детальные мемуары пехотинцев, которые описывали, помимо всего прочего, бои с применением ручных гранат.
Именно при чтении этих воспоминаний у меня впервые зародилось сомнение в привычном делении гранат на наступательные и оборонительные. РГ-42 относилась к наступательным, а Ф-1 — к оборонительным гранатам. Однако ветераны-пехотинцы, перекидавшие за войну сотни, если не тысячи гранат, практически не делают между ними разницы и довольно редко даже называют их по индексам или по обиходным названиям (которыми, кстати, больше удостоилась Ф-1 — "фенька", "лимонка" и так далее). Отдельно упоминается в воспоминаниях РГД-33, главным образом по причине того, что ее непросто было взвести, особенно под огнем, и ее обычно кидали или офицеры, или хорошо обученные солдаты.
Это довольно странно, если бы у них были резко различные боевые качества. В воевавших подразделениях были и Ф-1, и РГ-42, а также импровизации на их основе. Вероятно, часто применялись одновременно гранаты обоих типов. Если бы они и в самом деле различались, то этот момент получил бы отражение во всех мемуарах, вроде того, например, что мы в атаку, а у нас гранаты оборонительные. Но нет, ветераны прохладно относились к делению гранат на типы, и кидали то, что давали.
Стало быть, с их точки зрения, ощутимой разницы между оборонительной Ф-1 и наступательной РГ-42 не было. Но почему?
Намек есть в описаниях боев с применением ручных гранат. В них нетрудно увидеть общую черту: гранаты кидались либо из укрытия, либо кидались в укрытие. Бросок гранаты из укрытия — это бой оборонительный, когда противник наступает на окопы. Противника подпускали на расстояние уверенного броска гранаты, то есть на 10-15, максимум 20 метров, не больше. Это пиковый момент боя, крайне напряженный. Если натиск не получалось отразить гранатами в этот момент, то бой переходил в стадию рукопашной схватки за окопы. Раз противник сумел добраться до окопов, то у него превосходство в числе и в огневых средствах. Бой за окопы он, скорее всего, выиграет, а защитников окопов перебьет, пленит или обратит в бегство. То есть в таком бою метание гранат — это последний шанс выжить, и к такому приему чаще всего прибегали при нехватке патронов. Потому, как нетрудно понять, в оборонительном бою в ход шли все гранаты, которые только подвернулись под руку. Не важно, оборонительные они или наступательные. В такой момент боя отложить в сторону РГ-42 как наступательную — это значит перейти в категорию безвозвратных потерь.
Обратная ситуация — штурм окопов противника. Атакующие тоже применяют гранаты, когда подобрались до вражеской оборонительной линии не менее чем на расстояние уверенного броска гранаты, то есть на те же самые 10-15 метров или ближе. Ну и куда метаются гранаты в таком случае? Воспоминания на сей счет единодушны — гранаты кидаются в укрытия. Это блиндажи, доты, дзоты, пулеметные гнезда, изломы окопов и ответвления ходов сообщений. То есть гранаты при штурме кидаются в те места, которые либо недоступны, либо неуязвимы для поражения стрелковым оружием, которое при штурме у бойцов в руках. Стоящего на открытом месте вражеского солдата проще, легче и быстрее застрелить из винтовки или автомата. Гранату же нужно достать из сумки, выдернуть кольцо, замахнуться, бросить, да еще замедление перед взрывом. Это все время, пусть и секунды. Но за эти секунды вполне могут подстрелить.
Стоит отметить и то обстоятельство, что при штурме солдаты бросали гранаты в укрытие тоже из укрытия. Например, лежа из какой-нибудь воронки, из-за бруствера, из мертвого пространства дзота или дота, из-за угла окопа, с крыши блиндажа через дверь внутрь. Выбирались места, откуда металась граната, хотя бы на короткое время защищенные от огня противника. Потому что нужно время, чтобы метнуть гранату, а за это время могут и подстрелить. Все, кто пытался бросать гранаты так, как рисовали на картинках — на бегу и с полного размаха — переходили в категорию потерь. Бросок из укрытия защищал и от своей гранаты тоже, поскольку она при штурме бросалась на самое короткое расстояние, 2-3 метра или около того. В скоротечном штурмовом бою некогда прицеливаться и рассчитывать бросок, а промах может стоить жизни.
Типичный, но неправильный способ метания гранат. Бросающий так гранату боец — мишень для противника. Лучше бросать гранату лежа или из укрытия
Вот это более правильный способ метания гранат. Трудно найти не постановочное фото броска гранат, но эта фотография, видимо, как раз такая. Обратите внимание, что боец выбрал укрытие и бросает гранату из-за бруствера, который скрывает его от противника
Таким образом, если гранаты всегда или почти всегда бросаются из укрытия, то какая между ними разница? Если в блиндаж или дзот закинуть Ф-1 или РГ-42 — что, есть существенная разница? Если подумать, то это очевидно.
Потому отсюда вывод следующего рода. Все, кто пытался в бою делить гранаты на оборонительные и наступательные, "стали просто землей, травой". Выжившие и победившие солдаты вынесли с войны убеждение, что не важно, какого типа граната, главное, чтобы бахнула.
Где тонко, там и рвется
На тактических особенностях применения можно было бы и заканчивать, но есть еще одно обстоятельство, на которое нужно обратить внимание. Ручная граната в силу особенностей конструкции взрывается и разбрасывает осколки совершенно определенным образом.
В самый начальный момент взрыва, как показывают съемки высокоскоростной камерой (10000 кадров в секунду), расширяющиеся газообразные продукты взрыва сначала раздувают корпус гранаты. Так и должно быть. Газы под высоким давлением вполне могут раздуть сталь, что видно хотя бы на примере вздутия ствола. Но действие на корпус гранаты более удивительно — газы раздувают его почти как воздушный шарик, увеличивая его вдвое или втрое. Потом корпус лопается и образуются осколки.
Но тут надо помнить, что прочность корпуса любой гранаты очень неравномерна, и у него есть более прочные места (например, фланец для взрывателя, фальцовочные швы у РГ-42, приливы чугуна под очко для взрывателя и на дне корпуса гранаты), и менее прочные места. Когда под давлением газов возникают сильные растягивающие напряжения, корпус деформируется неравномерно, и в первую очередь разрушается в наиболее слабых местах. У Ф-1 это стенки корпуса с выступами, а у РГ-42 — это жестяная боковина. Если через взрыватель ко дну корпуса гранаты провести воображаемую линию (это мы назовем осью гранаты), то разрыв корпуса при взрыве происходит в середине корпуса по окружности, поперечной к оси гранаты.
Есть еще один фактор. Давно замечено, что осколочный элемент ручной гранаты разрушается как угодно, но только не по насечкам. В этом нет ничего удивительно. Разрушение по насечкам происходило бы, если бы металл корпуса был бы совершенно однородным. Но в действительности это не так. Литой корпус имеет многочисленные микротрещины усадки, газовые пузырьки, шлаковые включения и т.п. дефекты, с которых и начинается разрушение металла при давлении. Так что Ф-1 разрушается так, как она уродилась в литейной форме. То же самое можно сказать о гранатах, сделанных из листового металла. Там также присутствуют микротрещины и места концентрации напряжений, появившиеся в результате механической обработки, с которых начинается разрушение металла.
Усадочная трещина в чугунной отливке крупным планом
К слову сказать, качественный листовой прокат для гранат не слишком подходит. Лист проходит отжиг и обработку, устраняющие напряжения и повышающие пластичность, а прокат с трещинами выбраковывается. Такой обработанный лист лучше сопротивляется давлению. Для гранат, по крайней мере для полуготового осколочного элемента, нужна заготовка умышленно ухудшенного качества: хрупкая и трещиноватая. Тогда она будет разрушаться легче, давать больше осколков и энергия взрыва будет расходоваться более эффективно. Удивительно то, что почти за сто лет изготовления ручных гранат эта простая мысль никому не пришла в голову.
Итак, разрушение корпуса гранаты происходит в наиболее слабом месте, в основном первыми разрушаются стенки, особенно, если в этом месте есть микротрещины и другие дефекты металла. Более прочные части корпуса, такие как приливы чугуна на корпусе Ф-1, донце и крышка с фланцем корпуса РГ-42, обычно отлетают крупными кусками. Отсюда следует, что при взрыве граната разбрасывает осколки главным образом в плоскости, поперечной оси гранаты, с некоторым расхождением. То есть осколки разлетаются не равномерной сферой, как часто ошибочно полагают, а радиально, по окружности, перпендикулярно оси гранаты. Вдоль оси гранаты осколков мало. Ударная волна распространяется несколько быстрее осколков. Если сразу после разрыва корпуса она имеет дискообразную форму (газы устремляются в пространство с более низким давлением), но затем она обтекает и обгоняет осколки и приобретает сферическую форму.
Хороший кадр высокоскоростной съемки взрыва, на котором видна сферическая ударная волна. Как видно, она обгоняет другие продукты взрыва: мелкие частицы (пыль и дым), а также осколки
Теперь возникает крайне интересный момент. Представление о радиусе поражения осколками того или иного типа гранат (на чем строится классификация гранат) возникло, конечно, в ходе испытаний. В испытательных условиях граната обычно ставится взрывателем вверх, чтобы удобнее было привязать ее к колышку, а потом дернуть за тросик, прицепленный к кольцу. В таких условиях радиальный разброс осколков действительно даст почти равномерный радиус разлета осколков. Но в бою ведь граната почти никогда не занимает перед взрывом такого положения. Ф-1 вообще довольно трудно устойчиво поставить взрывателем вверх. РГ-42 тоже в подавляющей части случаев падает на бок. Она может, конечно, встать на донце, но вес взрывателя создает при полете опрокидывающий момент, который приводит к падению на бок. Если кто с этим не согласен, тот может провести эксперименты. Нужно взять муляж РГ-42, досыпать ее песком до полного веса, и сделать серию бросков, отмечая, в каком положении граната оказалась. Думаю, что почти всегда граната будет падать на бок.
Раз так, то возникает интересное положение. Граната, взорвавшись лежа на боку, разбросает осколки не радиально-сферически, и не радиально параллельно земле, а радиально перпендикулярно земле. Из этого вытекает важное последствие, уравнивающее оборонительные и наступательные гранаты. Примерно треть осколков останется в земле, примерно треть взлетит вверх, а остальная часть осколков разлетится в стороны полосой, поперечной оси гранаты.
В качестве иллюстрации могу привести данные интересного египетского криминалистического исследования последствий взрыва западногерманской оборонительной гранаты DM-41. Это очень хорошая граната, снаряженная 150 граммами смеси гексогена и тротила и около 1000 полуготовых осколочных элементов. Две таких гранаты в ноябре 2005 года кинули в помещение книжного склада площадью около 18 кв. метров с окнами, в которых находились два человека. Один из них успел лечь в углу, а второй остался стоять. Лежавший получил несколько легких осколочных ранений, а стоящий был убит. Он получил несколько десятков осколков, что неудивительно, поскольку он стоял в 2,5 м от ближайшей к нему гранаты.
Расследование было связано с тем, что картина выглядела невероятной, лежавший в углу комнаты человек выжил после взрыва двух мощных гранат. Следователи провели натурный эксперимент подрыва гранаты с манекенами в такой же комнате. Он получился не слишком удачным, лежащий манекен тоже получил много осколков и сомнений суда, видимо, не разрешил. Зато были получены фотографии следов от осколков на стенах, которые демонстрируют характер разлета осколков. Хорошо видно, что они разлетелись полосой, перпендикулярно оси гранаты, причем даже с видимой границей распространения.
Результаты экспериментального подрыва гранаты DM-41. На правой нижней фотографии хорошо видна область разлета осколков с довольно четкой границей
Итак, в боевых условиях, при взрыве гранаты больше половины осколков либо попадают в землю, либо улетают вверх. Оставшаяся часть, порядка 40%, осколков могут попасть в цели, но они разлетаются в довольно узкой зоне, оставляя обширные, слабо поражаемые пространства. Это обстоятельство напрямую связано с особенностями разрушениями корпуса гранаты и с обычным положением гранаты непосредственно перед взрывом, лежащей на боку.
Стоит отметить еще один фактор. Если осколок летит под углом, скажем, 30 градусов к поверхности земли, то он пролетает над головой стоящего человека, который находится на расстоянии всего лишь 3,4 метра от взорвавшейся гранаты. Это нетрудно вычислить по теореме Пифагора о прямоугольных треугольниках. Если нам известны угол между гипотенузой и катетом (то есть угол полета осколка к земле) и длина противолежащего катета (я взял 2 метра при среднем росте стоящего человека в 1,8 метра), то нетрудно найти длину второго катета, то есть расстояние, при котором эти условия выполняются. То есть наиболее опасны осколки, разлетающиеся под небольшим углом к земле. Даже осколки, которые летят под углом всего 3-5 градусов к земле, пролетают над головой стоящего человека на расстоянии 38 метров (меньший угол) — 23 метров (больший угол). Но, поскольку поле боя обычно неровное и изобилует различными предметами и препятствиями, то есть очень высокая вероятность, что осколки, летящие под столь небольшим углом к земле, попадут в эти предметы и препятствия. Таким образом, вероятность поражения осколками гранаты на расстоянии более 20 метров становится очень маленькой по чисто, так сказать, геометрическим причинам.
Таким образом, деление гранат на оборонительные и наступательные и тем более построение на этой основе далеко идущих теорий, на мой взгляд, беспредметно и лишено практического смысла. Во-первых, их все равно кидают главным образом из укрытия или в укрытие. Во-вторых, радиус поражения ударной волной примерно одинаков и составляет 3-4 метра, а осколки опасны на расстоянии максимум 20 метров от гранаты, притом в полосе наибольшего разлета осколков. Если довелось воевать, то кидайте из укрытия что дают и не парьтесь. Главное, чтобы бахнуло!
- Автор:
- Дмитрий Верхотуров
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