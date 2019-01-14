В Индии обсуждают, кто получит право на сборку вертолётов Ка-226Т
Крупнейший индийский авиапроизводитель Hindustan Aeronautics Limited (HAL) не получит право на создание по российской лицензии всех 200 вертолётов Ка-226Т, на что изначально рассчитывали в крупной компании.
Министр обороны Индии Нирмала Ситхараман отмечает, что основные работы по сборке российских вертолётов в Индии будет осуществлять созданное в 2017 году совместное российско-индийское предприятие IRHL (Indo Russian Helicopter Private Limited). Это решение активно обсуждается в индийских СМИ.
В Минобороны Индии отмечают, что контрольный пакет акций IRHL (а это 50,5%) принадлежит именно индийскому HAL. Именно на таких условиях изначально и заключался контракт с российской стороной.
В совместном предприятии у «Вертолётов России» 42,5% акций, у Рособоронэкспорта – 7%.
Общая стоимость контракта ранее была оценена примерно в 1,9 млрд долларов. Это с полным циклом обслуживания, созданием производственных мощностей и пр.
Ка-226Т – лёгкий многоцелевой вертолёт, построенный по модульной схеме и отличающийся высокой маневренностью. Пассажирская версия вертолёта позволяет с комфортом перевозить 7 пассажиров. Транспортная модификация Ка-226Т – тонна груза как внутри фюзеляжа, так и на подвеске. Предусматривается и установка транспортной платформы. Интерес Индии к этим вертолётам возник в том числе и из-за медицинских их модификаций.
Накануне на "ВО" выходил материал о трудностях финансового характера в Hindustan Aeronautics Limited. В частности, в Индии заявили, что эти трудности могут быть связаны в том числе и с отказом властей страны от реализации совместного с Россией проекта по созданию истребителя пятого поколения FGFA. Впервые в новейшей истории HAL на предприятиях компании вовремя не выплачена зарплата тысячам сотрудников, что привело к необходимости брать многомиллиардный (в рупиях) кредит. Также отмечается, что сейчас HAL находится на относительном плаву только в связи с наличием контрактов по сборке вертолётов.
Министр обороны Индии Нирмала Ситхараман отмечает, что основные работы по сборке российских вертолётов в Индии будет осуществлять созданное в 2017 году совместное российско-индийское предприятие IRHL (Indo Russian Helicopter Private Limited). Это решение активно обсуждается в индийских СМИ.
В Минобороны Индии отмечают, что контрольный пакет акций IRHL (а это 50,5%) принадлежит именно индийскому HAL. Именно на таких условиях изначально и заключался контракт с российской стороной.
В совместном предприятии у «Вертолётов России» 42,5% акций, у Рособоронэкспорта – 7%.
Общая стоимость контракта ранее была оценена примерно в 1,9 млрд долларов. Это с полным циклом обслуживания, созданием производственных мощностей и пр.
Ка-226Т – лёгкий многоцелевой вертолёт, построенный по модульной схеме и отличающийся высокой маневренностью. Пассажирская версия вертолёта позволяет с комфортом перевозить 7 пассажиров. Транспортная модификация Ка-226Т – тонна груза как внутри фюзеляжа, так и на подвеске. Предусматривается и установка транспортной платформы. Интерес Индии к этим вертолётам возник в том числе и из-за медицинских их модификаций.
Накануне на "ВО" выходил материал о трудностях финансового характера в Hindustan Aeronautics Limited. В частности, в Индии заявили, что эти трудности могут быть связаны в том числе и с отказом властей страны от реализации совместного с Россией проекта по созданию истребителя пятого поколения FGFA. Впервые в новейшей истории HAL на предприятиях компании вовремя не выплачена зарплата тысячам сотрудников, что привело к необходимости брать многомиллиардный (в рупиях) кредит. Также отмечается, что сейчас HAL находится на относительном плаву только в связи с наличием контрактов по сборке вертолётов.
- Использованы фотографии:
- http://www.russianhelicopters.aero
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