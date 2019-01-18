Совершенствование системы ПВО КНР на фоне стратегического соперничества с США (ч. 1)
В первых числах января 2019 года в российских СМИ появились бравурные публикации о том, как высоко оценивают китайские военные наши зенитно-ракетные системы С-400 и истребители Су-35. Эта информация взбодрила значительную часть российских граждан, заскучавших во время длительных новогодних каникул, и вызвала всплеск «патриотических» комментариев. Опять начались разговоры о технике и вооружении, «не имеющих мировых аналогов», а опасения того, что наши китайские партнеры, получив доступ к новейшим российским разработкам, в очередной раз попытаются их копировать, безапелляционно отвергались аргументами типа: «Копия всегда хуже оригинала» или «Попытка ознакомиться с принципами функционирования наших электронных систем приведёт к их самоликвидации». Причём некоторые особенно осведомлённые комментаторы утверждали, что при вскрытии опечатанных блоков сигнал об этом дойдёт «куда надо», и ответной командой, транслируемой с секретного российского спутника, вся аппаратура будет уничтожена. Впрочем, непонятно, как радиочастотные сигналы будут транслироваться, если аппаратуру поместить в полностью экранированное здание, или в подземный туннель. Очевидно, российские разработчики предусмотрели такой вариант развития событий и для предотвращения несанкционированного доступа, совершив научный прорыв, использовали аппаратуру, построенную на иных физических принципах, пока неизвестных зарубежным учёным. Что конечно особенно отрадно с учётом того, что в нашей новейшей оборонной технике, в том числе и поставляемой на экспорт, весьма велика доля импортных электронных компонентов, произведенных, в том числе в той стране, куда С-400 и Су-35 экспортировались.
Но даже если вдруг наши китайские партнёры, как это уже не раз бывало, сумеют разобраться в секретных российских технологиях и создать собственные аналоги, это, конечно же, никак не может навредить нашей обороноспособности. Ведь трудно себе представить, что между государствами, лидеры которых совместно принимали военный парад на Красной площади, в обозримом будущем возможно военное столкновение. Предположения, что растущая китайская военная мощь может представлять угрозу для России, звучат особенно нелепо на фоне того, что наша страна удовлетворяет все запросы КНР, поставляет в рамках «особых отношений» энергоносители и сырьё по ценам ниже мировых, и предоставляет возможность знакомиться с самым современным высокотехнологичным оружием. Каждому российскому патриоту понятно, что Народно-освободительная армия Китая, в которой сейчас согласно зарубежным справочным изданиям: более 2 млн. активных штыков, более 6700 танков (из них примерно 5000 современных типов), около 9000 БТР и БМП, около 11000 РСЗО, САУ и буксируемых орудий калибром более 100-мм — в силу стратегического партнёрства о котором регулярно напоминают в официальных российских СМИ, никакой потенциальной угрозы России не представляет. При этом более 200 мобильных баллистических ракет средней дальности и крылатых ракет наземного базирования с дальностью пуска до 3000 км, а также около 130 дальних бомбардировщиков с радиусом действия без дозаправки до 3000 км и более 1000 самолётов тактической авиации, значительная часть которых это тяжелые истребители 4 поколения, созданные на базе наших Су-27СК и Су-30МК — предназначены исключительно для сдерживания заокеанского гегемона.
Впрочем, ВВС НОАК, это не только меч, но и щит. Как и в Российской Федерации, в состав ВВС входят перехватчики ПВО, зенитно-ракетные и радиотехнические войска. На примере истребительной авиации, зенитно-ракетных и радиотехнических войск видно, какими темпами идёт процесс перевооружения китайской армии. В начале 90-х китайская система противовоздушной обороны примерно соответствовала ПВО СССР конца 60-х годов. Её основу составляли истребители J-6 и J-7 (китайские копии МиГ-19 и МиГ-21Ф-13), а также спроектированные в КНР и оснащённые радиолокаторами перехватчики J-8. Вокруг наиболее важных промышленных, военных и административно-политических объектов были размещены многочисленные батареи зенитных орудий и зенитно-ракетные комплексы HQ-2, созданные на базе советского ЗРК С-75 (подробней здесь). Контроль воздушного пространства в основном осуществлялся с помощью наземных РЛС метрового диапазона семейства YLC-8. Источником вдохновения для китайских разработчиков, создавших эту станцию, являлась советская РЛС П-12, первый вариант которой появился в 1956 году.
Глазами войск ПВО являются радиотехнические подразделения, оснащённые радиолокационными станциями. В данный момент воздушное пространство над территорией КНР, примыкающими к китайскому побережью водами и приграничными районами соседних государств, контролируют около 200 постоянно действующих радиолокационных постов (около 120 стационарные), на которых развёрнуто примерно 450 радиолокаторов.
Схема расположения радиолокационных постов на территории КНР, по состоянию на 2014 год
В нашей стране почему-то не принято рассказывать о достижениях китайских специалистов в области радиолокации, и у многих посетителях «Военного обозрения» сформировалось мнение, что в КНР не способны самостоятельно создавать радиолокационные станции, соответствующие современным требованиям, и самыми совершенными РЛС в китайских вооруженных силах являются станции, поставленные из России. Что, конечно, не соответствует действительности, примерно 80% развёрнутых в Китае радиолокаторов – это радары новых типов, спроектированные и построенные в КНР. В последние 15 лет радиотехнические подразделения ВВС НОАК приняли на вооружение ряд РЛС, обладающих высоким энергетическим потенциалом и хорошей помехозащищённостью. Прорыв в области радиолокации в КНР произошел после того, как китайское правительство в начале 90-х вложило серьёзные финансовые ресурсы в ряд исследовательских программ. Бурный рост китайской экономики и развитая радиоэлектронная промышленность позволили наладить массовый выпуск радиолокаторов, не уступающих лучшим зарубежным аналогам.
В то же время до сих пор в китайских радиотехнических подразделениях эксплуатируются до 60 РЛС YLC-8А/8В, которые по своим возможностям близки к советским радиолокаторам П-18. Станции типа YLC-8/8А также использовались в составе зенитно-ракетных дивизионов ЗРК HQ-2.
Дальнейшее совершенствование РЛС YLC-8 во многом связано с тем, что старые радиолокаторы метрового диапазона с достаточно громоздкими антеннами, не блещущие высокой точностью определения координат воздушных целей и не обладающие высокой помехозащищённостью, при всех своих недостатках достаточно уверенно обнаруживают летательные аппараты, построенные с использованием технологии малой радиолокационной заметности. Впрочем, станции, чьи прототипы были созданы в конце 60-х, прошли серьёзную модернизацию. Сообщается, что дальность обнаружения модернизированной РЛС YLC-8В превышает 250 км, и в ней внедрена цифровая обработка сигнала, а отображение информации осуществляется на современных мониторах.
До прекращения военно-технического сотрудничества в начале 60-х, Советский Союз не поставлял в Китай РЛС дежурного режима П-14 метрового диапазона, которые до начала 90-х годов наряду с дециметровыми П-35/37 являлись основой сплошного радиолокационного поля над территорией СССР. В связи с необходимостью иметь РЛС большой дальности, которая могла бы нести длительное боевое дежурство, в начале 80-х годов в КНР началось производство станций YLC-4.
Двухкоординатный радар, работающий на частоте 216 — 220 МГц, мог обнаруживать крупные высотные воздушные цели на дальности до 410 км. Дальность обнаружения истребителя типа МиГ-21, летящего на высоте 10 000 м, составляла 350 км. Радиолокатор состоял из антенного поста и аппаратных, размещенных в трёх фургонах. Для энергоснабжения предназначались два мобильных дизель-генератора мощностью 120 кВт каждый. Хотя станции типа YLC-4 всё ещё имеются в радиотехнических подразделениях НОАК, они постепенно вытесняются радиолокаторами новых типов.
Функциональным китайским аналогом советской РЛС П-37 можно считать станцию типа JY-14, разработка которой началась во второй половине 70-х. РЛС JY-14 пошла в серию в начале 90-х, и по сравнению с П-37 обладает лучшей помехозащищённостью и является трёхкоординатной.
РЛС JY-14 работает в полосе частот 1,5 — 2,1 ГГц и способна обнаруживать цели на дальности до 320 км и высоте до 25 км. Истребитель, летящий на высоте 500 м, может быть взят на сопровождение на дальности 200 км. При этом погрешность в определении координат по азимуту составляет 0,2º, по дальности – 90 м. Станции типа JY-14 в начале 21-го века считались одними из лучших по критерию «стоимость-эффективность» и в прошлом широко поставлялись на экспорт. Их покупателями стали: Иран, КНДР, Пакистан и ряд азиатских и африканских стран. В ВВС НОАК радиолокаторы JY-14 главным образом используются для руководства полётами авиации и выдачи целеуказания истребителям.
В настоящее время, в КНР для постоянно действующего радиолокационного поста оптимальной считается комбинация из трёх различных станций: метрового и дециметрового частотных диапазонов, а также пассивного радара определяющего координаты воздушных целей по излучению бортовых радиотехнических систем. Модернизированные двухкоординатные РЛС дежурного режима YLC-8В обеспечивают обнаружение воздушных целей, летящих на высоте до 30 км на дальности до 250 км. Согласно информации, предоставленной на авиакосмическом салоне в Ле-Бурже в 2017 году, РЛС SLC-7 с фазированной антенной решеткой, работающая в диапазоне от 1,5 до 2 ГГц, способна обнаруживать цели с ЭПР 0,5 м на дальности до 400 км.
Трёхкоординатная высокомобильная РЛС с АФАР YLC-18 излучает на частотах от 3 до 4 ГГц и способна видеть воздушные цели на дальности до 250 км. Эта станция специально создавалась для обнаружения самолётов и крылатых ракет, летящих на высоте менее 100 м. Максимальная высота обнаружения – 12 км.
Истребитель типа F-16 при высоте полёта 600 м обнаруживается с вероятностью 90% на дальности 200 км. Для того чтобы снизить влияние местных предметов, антенна РЛС YLC-18 смонтирована на подъёмной мачте.
Мобильные станции типа YLC-18 в радиотехнических подразделениях НОАК постепенно заменяют маловысотные радиолокаторы YLC-6 / 6M, работающие в том же частотном диапазоне.
Маловысотная двухкоординатная мобильная РЛС YLC-6М способна видеть цели на дальности до 150 км, дистанция обнаружения вертолёта АН-64 Apache, летящего на высоте 10-15 м, составляет 30-35 км. Максимальная высота обнаружения – 10 км. По данным американской разведки, наибольшая концентрация станций этого типа в прошлом имелась на материковой части Тайваньского пролива. Приблизительно 10 станций YLC-6М экспортировано в Пакистан. По мере поступления на вооружение РЛС YLC-18, радары типа YLC-6 / 6M после модернизации устанавливаются стационарно и используются для управления воздушным движением. Данный вариант известен как YLC-6ATC.
Ещё одним серийно выпускаемым китайским радаром, предназначенным для обнаружения маловысотных целей, является JY-11. Эта станция работает в частотном диапазоне 2,7 — 3,4 ГГц и может обнаруживать цели на дальности до 260 км. Максимальная высота – 12 км.
На дальности 100 км модернизированная РЛС JY-11В определяет координаты цели, летящей на высоте 200 м с точностью: 50 м по дальности и 0,3 ° по азимуту. Антенна с ФАР мобильного радиолокатора JY-11В, смонтированного на шасси грузового автомобиля повышенной проходимости, поднимается над местностью гидравлической стрелой. Станция, состоящая из антенного поста и кабины управления, может быть переброшена по воздуху самолётами военно-транспортной авиации класса С-130.
По мнению западных экспертов, развитием JY-11В является РЛС Type 120 (JY-29 LSS-1) представленная в 2004 году. Эта станция при сравнимой дальности действия обладает лучшей точностью определения координат воздушных целей. В качестве маловысотного обнаружителя РЛС Type 120 входит в состав зенитно-ракетной системы большой дальности HQ-9/9А.
Мобильная пассивная система обнаружения воздушных целей DWL-002 предназначена для фиксации работы бортовых авиационных радиотехнических систем на дистанции до 500 км. Для точного определения дальности, скорости и высоты цели на удалении друг от друга до 50 км развёртываются три станции радиотехнической разведки и кабина управления.
Обмен данными между ними происходит по радиорелейным каналам связи. Согласно информации, опубликованной в китайских СМИ, система DWL-002 способна фиксировать летательные аппараты в режиме их полного радиомолчания на дальности до 220 км. В этом случае фиксируются доплеровские возмущения электромагнитного излучения операторов сотовой связи, высокочастотных навигационных радиомаяков, теле и радиопередатчиков. По китайским данным, аппаратура пассивной радиотехнической разведки DWL-002 значительно превосходит станции аналогичного назначения чешского, украинского и российского производства.
Согласно взглядам китайских военных, сочетание радиолокаторов метрового и дециметрового диапазонов с пассивными станциями радиотехнической разведки позволяет своевременно обнаруживать все типы воздушных целей во всём диапазоне высот вне зависимости от помеховой обстановки и выдавать целеуказание зенитно-ракетным системам и истребителям-перехватчикам.
В КНР, как и в России, продолжается проектирование и строительство новых РЛС дежурного режима, работающих в метровом частотном диапазоне. Хотя в силу больших габаритов антенн такие станции обладают низкой мобильностью и высокой заметностью на местности, их использование в мирное время вполне оправданно. Примерно 20 лет назад в радиотехнических подразделениях ВВС НОАК началась опытная эксплуатация РЛС JY-27. В 2012 году в сети появился снимок антенного поста РЛС JY-27, развёрнутого на побережье, в 5 км к северо-востоку от города Вэйхай.
Судя по доступным спутниковым снимкам, радиолокационный пост 11-й радиолокационной бригады ВВС Цзинаньского военного округа в этом районе создан в середине 90-х. В 2016 году станции этого типа были замечены в Сирии.
Спутниковый снимoк Goоgle Earth: радиолокационный пост в окрестностях г. Вэйхай
По мнению западных источников, радиолокатор JY-27 является функциональным аналогом российской станции 55Ж6 «Небо». Китайская РЛС работает в частотном диапазоне 240 – 390 MГц, и способна обнаруживать средневысотные цели на дальности до 360 км. Точность определения координат на дальности 280 км составляет: 0,5° по азимуту и 500 м по дальности.
Дальнейшим вариантом развития JY-27 является трёхкоординатная РЛС JY-27А, которую на Западе обычно сравнивают с российской радиолокационной станцией 1Л119 «Небо-СВУ». Помимо решения обычных задач, новая китайская станция метрового диапазона способна эффективно обнаруживать «малозаметные» самолёты В-2А и F-22A, а также сопровождать высокоскоростные цели, летящие на больших высотах, в том числе и тактические баллистические ракеты. Это даёт возможность задействовать РЛС JY-27 в составе не стратегических противоракетных систем. Согласно рекламным данным дальность обнаружения высотных аэродинамических целей достигает 500 км.
Приблизительно 15 лет назад НОАК была принята на вооружение трёхкоординатная РЛС JYL-1 с АФАР, работающая в диапазоне частот 1,8-3 ГГц. Дальность обнаружения – до 450 км. Максимальная высота, на которой может быть обнаружена воздушная цель – 30 км. Самоходный вариант станции размещается на шасси трёх грузовых автомобилей повышенной проходимости. Радиолокатор типа JYL-1 обладает высокой помехозащищённостью, и в автоматическом режиме способен сопровождать более 70 воздушных целей. В 2014 году появилась информация, что в КНР создана улучшенная модификация — JYL-1А, но характеристики этой модели не известны.
В 2004 году в китайские СМИ анонсировали создание радиолокационного комплекса YLC-2, конструкция антенны которого внешне очень сходна с новейшими западными РЛС S-диапазона, такими как серия последних станций компании Thales Ground Master, или израильская IAI / Elta EL / M-2080. Как пишут западные источники, РЛС с АФАР по своим возможностям близка к французской Thales ТRS-2230 и российской 59H6-E «Противник-ГЕ». Дальность обнаружения высотных целей у последних модификаций YLC-2А и YLC-2V по неподтверждённым данным может превышать 450 км.
Элементы радиолокаторов семейства YLC-2 могут устанавливаться на буксируемые платформы и трёхосные грузовые автомобили с полным приводом на все колёса. РЛС YLC-2/2А/2V способны использоваться как самостоятельно для контроля воздушной обстановки и регулирования воздушного движения, так и в составе зенитно-ракетных систем большой дальности. В состав радиолокационного комплекса входит аппаратура, позволяющая передавать в цифровом виде обработанную информацию на вышестоящие пункты управления. На базе РЛС YLC-2 в настоящее время создано несколько специализированных радаров различного назначения. Это мобильные и стационарные станции, отличающиеся габаритами антенн и мощностью, предназначены для контроля воздушной обстановки в дежурном режиме и выдачи целеуказания зенитно-ракетным войскам и истребительной авиации. Кроме того, по информации, опубликованной американскими источниками, существует специализированный вариант, используемый для обнаружения баллистических оперативно-тактических ракет.
Вполне естественно, что, получив в своё распоряжение такие радары, командование ВВС НОАК размещает их на наиболее угрожаемых направлениях. В октябре 2018 года стало известно, что одна новейшая станция с АФАР развернута на острове Пинтан в провинции Фуцзянь. Радиолокатор, установленный на вершине горы, позволяет просматривать воздушное пространство над водами прилегающими к территории КНР и над всем островом Тайвань.
Новинкой, представленной в 2016 году на международной аэрокосмической выставке Airshow China 2016, стала многофункциональная РЛС с АФАР JY-26. Согласно рекламным материалам, её «изюминкой» является возможность работать в дециметровом и сантиметровом частотных диапазонах. Это в сочетании с высоким энергетическим потенциалом позволяет обнаруживать и брать на сопровождение цели, летящие на различных высотах и обладающие минимальной ЭПР.
Как заявляют китайские представители, РЛС JY-26 по помехозащищённости и числу одновременно сопровождаемых аэродинамических и баллистических объектов в данный момент не имеет в мире серийных аналогов. Максимальная заявленная дальность обнаружения достигает 500 км. Предусматривается, что РЛС JY-26 должна работать совместно с метровыми радиолокаторами JY-27А. Что в свою очередь позволит гарантированно обнаруживать летательные аппараты с элементами стелс-технологии, и с высокой точностью определять их параметры и выдавать целеуказание средствам поражения.
Также войсках ПВО КНР несут боевое дежурство радиолокаторы российского и украинского производства: 36Д6, 64Н6Е, 96Л6Е, 76Н6E — поставленные совместно с зенитно-ракетными системами С-300ПМУ/ПМУ1/ПМУ2.
Спутниковый снимoк Goоgle Earth: позиция ЗРС С-300ПМУ в окрестностях Пекина, неподалёку от буксируемых пусковых установок 5П85Т развёрнуты радиолокаторы 36Д6 и 76Н6E, а также командный пункт 30Н6E
Известно, что в Китае в данный момент существуют как минимум три стационарные бистатические загоризонтные РЛС, способные обнаруживать воздушные и надводные цели на дальностях, недоступных для наземных станций СВЧ-диапазона. Одна ЗГРЛС развёрнута в провинции Синьцзян и ориентирована на Западную Сибирь, другие расположены на побережье Южно-Китайского и Восточно-Китайского моря.
Спутниковый снимок Goоgle Earth: антенное поле ЗГРЛС OTH-SW на берегу Восточно-Китайского моря, к востоку от города Вэньчжоу
На Западе китайские ЗГРЛС, работающие в частотном диапазоне 7 МГц, имеют обозначение OTH-Т, OTH-R, OTH-B и OTH-SW. Точные характеристики китайских загоризонтных радаров не известны, но считается, что они способны фиксировать крупные морские и воздушные объекты на дальности до 3000 км. В зоне действия станций, расположенных на побережье, находятся: Тайвань, Корея и Япония.
В начале 21 века в Баян-Гол-Монгольском автономном округе на северо-западе КНР начала функционировать стационарная РЛС, обозначенная американскими экспертами как LPAR. Считается, что данная станция предназначена для фиксации пусков баллистических ракет со стороны Индии.
Спутниковый снимок Goоgle Earth: РЛС СПРН в Баян-Гол-Монгольском автономном округе
Эта стационарная РЛС с плоской антенной работает совместно с другими объектами китайской системы предупреждения о ракетном нападении. В конце 80-х - начале 90-х в автономном районе Внутренняя Монголия и в провинции Гирин на северо-востоке КНР были введены в строй стационарные радары, известные на Западе как REL-1. По мнению американских и европейских экспертов, мощные РЛС, контролирующие северное и северо-западное направление, помимо предупреждения о ракетном нападении могут служить для обнаружения высотных воздушных целей на большом удалении, и для контроля космического пространства. В общей сложности в Китае развёрнуты 4 станции СПРН.
Спутниковый снимок Goоgle Earth: радиолокационный пост СПРН на северо-востоке автономного района Внутренняя Монголия
Таким образом, можно констатировать, что в данный момент над всей территорией КНР имеется сплошное радиолокационное поле (чем сейчас не можем похвастаться мы). На востоке Китая радиолокационное поле имеет многократное перекрытие, и каждый километр воздушного пространства могут одновременно просматривать 3-4 радиолокационные станции различных типов.
С учетом всего вышеизложенного можно с полной уверенностью утверждать, что разработчики и радиоэлектронная промышленность КНР вполне в состоянии обеспечить войска ПВО всеми типами радиолокационных станций. Китайские радиолокаторы последнего поколения по своим характеристикам и надёжности соответствуют лучшим мировым аналогам. За последние 10 лет зарубежным покупателям поставлено более 80 наземных РЛС, предназначенных для контроля воздушного пространства в дежурном режиме и выдачи целеуказания средствам поражения воздушных целей. Крайние поставки китайской радиолокационной техники осуществлялись в Бангладеш, Венесуэлу, Мьянму, Пакистан, Туркменистан и Узбекистан.
В 2001 году руководство КНР приняло решение использовать во вновь создаваемых перспективных образцах техники и вооружения войск противовоздушной обороны только радиоэлектронные комплектующие и программное обеспечение китайского производства. В настоящее время эта задача полностью выполнена. В России же наблюдается обратная тенденция, несмотря на заявления об "импортозамещении", доля иностранных комплектующих в нашей продукции военного назначения по-прежнему весьма велика.
Профильные китайские разработчики электронно-вычислительной техники и программного обеспечения совместно с научно-исследовательскими отделами НОАК разработали и внедрили в серийное производство боевые системы управления.
Новые быстродействующие БИУС, опирающиеся на высокоскоростные каналы передачи данных, позволяют объединить в одну сеть полковые, дивизионные, корпусные и армейские командные пункты. А также после обработки визуализировать на общих устройствах отображения информации сведения, поступающие с отдельных радиолокационных постов. Таким образом, на основании анализа общей воздушной обстановки, имеется возможность более рационально управлять действиями отдельных зенитно-ракетных дивизионов и истребителей-перехватчиков, исключить обстрел одной цели несколькими средствами поражения и пролёт необстрелянных целей.
Продолжение следует…
По материалам:
http://www.radartutorial.eu/19.kartei/02.surv/karte027.en.html
https://tiananmenstremendousachievements.wordpress.com/tag/jy-27a/
https://defence.pk/pdf/threads/chinas-cetc-readies-long-range-air-defence-radars-for-export.530021/
http://www.ausairpower.net/APA-PLA-IADS-Radars.html#mozTocId486275
https://defence.pk/pdf/threads/dwl-002-passive-detection-radar-system-able-to-detect-stealth-aircrafts.470060/
http://errymath.blogspot.com/2014/05/dwl-002-passive-detection-radar-system.html
http://trishul-trident.blogspot.com/2016/08/assessing-latest-plaaf-air-defence.html
http://china-defense.blogspot.com/2012/07/chinese-radars-in-syria.html
http://ustlc.org/wordpress/the-chinese-jy-26-counter-stealth-radar/
https://ru.scribd.com/doc/58820371/China-Naval-SAMs-2010-2011
https://www.globalsecurity.org/wmd/world/china/oth-b.htm
http://geimint.blogspot.com/2009/11/chinas-lpar-revealed.html
https://alert5.com/2018/10/01/china-may-have-deployed-uhf-ylc-8b-anti-stealth-radar-near-taiwan-strait/comment-page-1/
Но даже если вдруг наши китайские партнёры, как это уже не раз бывало, сумеют разобраться в секретных российских технологиях и создать собственные аналоги, это, конечно же, никак не может навредить нашей обороноспособности. Ведь трудно себе представить, что между государствами, лидеры которых совместно принимали военный парад на Красной площади, в обозримом будущем возможно военное столкновение. Предположения, что растущая китайская военная мощь может представлять угрозу для России, звучат особенно нелепо на фоне того, что наша страна удовлетворяет все запросы КНР, поставляет в рамках «особых отношений» энергоносители и сырьё по ценам ниже мировых, и предоставляет возможность знакомиться с самым современным высокотехнологичным оружием. Каждому российскому патриоту понятно, что Народно-освободительная армия Китая, в которой сейчас согласно зарубежным справочным изданиям: более 2 млн. активных штыков, более 6700 танков (из них примерно 5000 современных типов), около 9000 БТР и БМП, около 11000 РСЗО, САУ и буксируемых орудий калибром более 100-мм — в силу стратегического партнёрства о котором регулярно напоминают в официальных российских СМИ, никакой потенциальной угрозы России не представляет. При этом более 200 мобильных баллистических ракет средней дальности и крылатых ракет наземного базирования с дальностью пуска до 3000 км, а также около 130 дальних бомбардировщиков с радиусом действия без дозаправки до 3000 км и более 1000 самолётов тактической авиации, значительная часть которых это тяжелые истребители 4 поколения, созданные на базе наших Су-27СК и Су-30МК — предназначены исключительно для сдерживания заокеанского гегемона.
Впрочем, ВВС НОАК, это не только меч, но и щит. Как и в Российской Федерации, в состав ВВС входят перехватчики ПВО, зенитно-ракетные и радиотехнические войска. На примере истребительной авиации, зенитно-ракетных и радиотехнических войск видно, какими темпами идёт процесс перевооружения китайской армии. В начале 90-х китайская система противовоздушной обороны примерно соответствовала ПВО СССР конца 60-х годов. Её основу составляли истребители J-6 и J-7 (китайские копии МиГ-19 и МиГ-21Ф-13), а также спроектированные в КНР и оснащённые радиолокаторами перехватчики J-8. Вокруг наиболее важных промышленных, военных и административно-политических объектов были размещены многочисленные батареи зенитных орудий и зенитно-ракетные комплексы HQ-2, созданные на базе советского ЗРК С-75 (подробней здесь). Контроль воздушного пространства в основном осуществлялся с помощью наземных РЛС метрового диапазона семейства YLC-8. Источником вдохновения для китайских разработчиков, создавших эту станцию, являлась советская РЛС П-12, первый вариант которой появился в 1956 году.
Глазами войск ПВО являются радиотехнические подразделения, оснащённые радиолокационными станциями. В данный момент воздушное пространство над территорией КНР, примыкающими к китайскому побережью водами и приграничными районами соседних государств, контролируют около 200 постоянно действующих радиолокационных постов (около 120 стационарные), на которых развёрнуто примерно 450 радиолокаторов.
Схема расположения радиолокационных постов на территории КНР, по состоянию на 2014 год
В нашей стране почему-то не принято рассказывать о достижениях китайских специалистов в области радиолокации, и у многих посетителях «Военного обозрения» сформировалось мнение, что в КНР не способны самостоятельно создавать радиолокационные станции, соответствующие современным требованиям, и самыми совершенными РЛС в китайских вооруженных силах являются станции, поставленные из России. Что, конечно, не соответствует действительности, примерно 80% развёрнутых в Китае радиолокаторов – это радары новых типов, спроектированные и построенные в КНР. В последние 15 лет радиотехнические подразделения ВВС НОАК приняли на вооружение ряд РЛС, обладающих высоким энергетическим потенциалом и хорошей помехозащищённостью. Прорыв в области радиолокации в КНР произошел после того, как китайское правительство в начале 90-х вложило серьёзные финансовые ресурсы в ряд исследовательских программ. Бурный рост китайской экономики и развитая радиоэлектронная промышленность позволили наладить массовый выпуск радиолокаторов, не уступающих лучшим зарубежным аналогам.
В то же время до сих пор в китайских радиотехнических подразделениях эксплуатируются до 60 РЛС YLC-8А/8В, которые по своим возможностям близки к советским радиолокаторам П-18. Станции типа YLC-8/8А также использовались в составе зенитно-ракетных дивизионов ЗРК HQ-2.
РЛС YLC-8
Дальнейшее совершенствование РЛС YLC-8 во многом связано с тем, что старые радиолокаторы метрового диапазона с достаточно громоздкими антеннами, не блещущие высокой точностью определения координат воздушных целей и не обладающие высокой помехозащищённостью, при всех своих недостатках достаточно уверенно обнаруживают летательные аппараты, построенные с использованием технологии малой радиолокационной заметности. Впрочем, станции, чьи прототипы были созданы в конце 60-х, прошли серьёзную модернизацию. Сообщается, что дальность обнаружения модернизированной РЛС YLC-8В превышает 250 км, и в ней внедрена цифровая обработка сигнала, а отображение информации осуществляется на современных мониторах.
До прекращения военно-технического сотрудничества в начале 60-х, Советский Союз не поставлял в Китай РЛС дежурного режима П-14 метрового диапазона, которые до начала 90-х годов наряду с дециметровыми П-35/37 являлись основой сплошного радиолокационного поля над территорией СССР. В связи с необходимостью иметь РЛС большой дальности, которая могла бы нести длительное боевое дежурство, в начале 80-х годов в КНР началось производство станций YLC-4.
Антенный пост YLC-4
Двухкоординатный радар, работающий на частоте 216 — 220 МГц, мог обнаруживать крупные высотные воздушные цели на дальности до 410 км. Дальность обнаружения истребителя типа МиГ-21, летящего на высоте 10 000 м, составляла 350 км. Радиолокатор состоял из антенного поста и аппаратных, размещенных в трёх фургонах. Для энергоснабжения предназначались два мобильных дизель-генератора мощностью 120 кВт каждый. Хотя станции типа YLC-4 всё ещё имеются в радиотехнических подразделениях НОАК, они постепенно вытесняются радиолокаторами новых типов.
Функциональным китайским аналогом советской РЛС П-37 можно считать станцию типа JY-14, разработка которой началась во второй половине 70-х. РЛС JY-14 пошла в серию в начале 90-х, и по сравнению с П-37 обладает лучшей помехозащищённостью и является трёхкоординатной.
Антенный пост РЛС JY-14
РЛС JY-14 работает в полосе частот 1,5 — 2,1 ГГц и способна обнаруживать цели на дальности до 320 км и высоте до 25 км. Истребитель, летящий на высоте 500 м, может быть взят на сопровождение на дальности 200 км. При этом погрешность в определении координат по азимуту составляет 0,2º, по дальности – 90 м. Станции типа JY-14 в начале 21-го века считались одними из лучших по критерию «стоимость-эффективность» и в прошлом широко поставлялись на экспорт. Их покупателями стали: Иран, КНДР, Пакистан и ряд азиатских и африканских стран. В ВВС НОАК радиолокаторы JY-14 главным образом используются для руководства полётами авиации и выдачи целеуказания истребителям.
В настоящее время, в КНР для постоянно действующего радиолокационного поста оптимальной считается комбинация из трёх различных станций: метрового и дециметрового частотных диапазонов, а также пассивного радара определяющего координаты воздушных целей по излучению бортовых радиотехнических систем. Модернизированные двухкоординатные РЛС дежурного режима YLC-8В обеспечивают обнаружение воздушных целей, летящих на высоте до 30 км на дальности до 250 км. Согласно информации, предоставленной на авиакосмическом салоне в Ле-Бурже в 2017 году, РЛС SLC-7 с фазированной антенной решеткой, работающая в диапазоне от 1,5 до 2 ГГц, способна обнаруживать цели с ЭПР 0,5 м на дальности до 400 км.
Антенный пост РЛС SLC-7
Трёхкоординатная высокомобильная РЛС с АФАР YLC-18 излучает на частотах от 3 до 4 ГГц и способна видеть воздушные цели на дальности до 250 км. Эта станция специально создавалась для обнаружения самолётов и крылатых ракет, летящих на высоте менее 100 м. Максимальная высота обнаружения – 12 км.
РЛС YLC-18
Истребитель типа F-16 при высоте полёта 600 м обнаруживается с вероятностью 90% на дальности 200 км. Для того чтобы снизить влияние местных предметов, антенна РЛС YLC-18 смонтирована на подъёмной мачте.
Мобильные станции типа YLC-18 в радиотехнических подразделениях НОАК постепенно заменяют маловысотные радиолокаторы YLC-6 / 6M, работающие в том же частотном диапазоне.
РЛС YLC-6М
Маловысотная двухкоординатная мобильная РЛС YLC-6М способна видеть цели на дальности до 150 км, дистанция обнаружения вертолёта АН-64 Apache, летящего на высоте 10-15 м, составляет 30-35 км. Максимальная высота обнаружения – 10 км. По данным американской разведки, наибольшая концентрация станций этого типа в прошлом имелась на материковой части Тайваньского пролива. Приблизительно 10 станций YLC-6М экспортировано в Пакистан. По мере поступления на вооружение РЛС YLC-18, радары типа YLC-6 / 6M после модернизации устанавливаются стационарно и используются для управления воздушным движением. Данный вариант известен как YLC-6ATC.
Ещё одним серийно выпускаемым китайским радаром, предназначенным для обнаружения маловысотных целей, является JY-11. Эта станция работает в частотном диапазоне 2,7 — 3,4 ГГц и может обнаруживать цели на дальности до 260 км. Максимальная высота – 12 км.
РЛС JY-11В
На дальности 100 км модернизированная РЛС JY-11В определяет координаты цели, летящей на высоте 200 м с точностью: 50 м по дальности и 0,3 ° по азимуту. Антенна с ФАР мобильного радиолокатора JY-11В, смонтированного на шасси грузового автомобиля повышенной проходимости, поднимается над местностью гидравлической стрелой. Станция, состоящая из антенного поста и кабины управления, может быть переброшена по воздуху самолётами военно-транспортной авиации класса С-130.
РЛС Type 120
По мнению западных экспертов, развитием JY-11В является РЛС Type 120 (JY-29 LSS-1) представленная в 2004 году. Эта станция при сравнимой дальности действия обладает лучшей точностью определения координат воздушных целей. В качестве маловысотного обнаружителя РЛС Type 120 входит в состав зенитно-ракетной системы большой дальности HQ-9/9А.
Мобильная пассивная система обнаружения воздушных целей DWL-002 предназначена для фиксации работы бортовых авиационных радиотехнических систем на дистанции до 500 км. Для точного определения дальности, скорости и высоты цели на удалении друг от друга до 50 км развёртываются три станции радиотехнической разведки и кабина управления.
Макеты станций радиотехнической разведки DWL-002
Обмен данными между ними происходит по радиорелейным каналам связи. Согласно информации, опубликованной в китайских СМИ, система DWL-002 способна фиксировать летательные аппараты в режиме их полного радиомолчания на дальности до 220 км. В этом случае фиксируются доплеровские возмущения электромагнитного излучения операторов сотовой связи, высокочастотных навигационных радиомаяков, теле и радиопередатчиков. По китайским данным, аппаратура пассивной радиотехнической разведки DWL-002 значительно превосходит станции аналогичного назначения чешского, украинского и российского производства.
Согласно взглядам китайских военных, сочетание радиолокаторов метрового и дециметрового диапазонов с пассивными станциями радиотехнической разведки позволяет своевременно обнаруживать все типы воздушных целей во всём диапазоне высот вне зависимости от помеховой обстановки и выдавать целеуказание зенитно-ракетным системам и истребителям-перехватчикам.
В КНР, как и в России, продолжается проектирование и строительство новых РЛС дежурного режима, работающих в метровом частотном диапазоне. Хотя в силу больших габаритов антенн такие станции обладают низкой мобильностью и высокой заметностью на местности, их использование в мирное время вполне оправданно. Примерно 20 лет назад в радиотехнических подразделениях ВВС НОАК началась опытная эксплуатация РЛС JY-27. В 2012 году в сети появился снимок антенного поста РЛС JY-27, развёрнутого на побережье, в 5 км к северо-востоку от города Вэйхай.
Антенный пост РЛС JY-27 на позиции в окрестностях г. Вэйхай
Судя по доступным спутниковым снимкам, радиолокационный пост 11-й радиолокационной бригады ВВС Цзинаньского военного округа в этом районе создан в середине 90-х. В 2016 году станции этого типа были замечены в Сирии.
Спутниковый снимoк Goоgle Earth: радиолокационный пост в окрестностях г. Вэйхай
По мнению западных источников, радиолокатор JY-27 является функциональным аналогом российской станции 55Ж6 «Небо». Китайская РЛС работает в частотном диапазоне 240 – 390 MГц, и способна обнаруживать средневысотные цели на дальности до 360 км. Точность определения координат на дальности 280 км составляет: 0,5° по азимуту и 500 м по дальности.
Антенный пост РЛС JY-27А
Дальнейшим вариантом развития JY-27 является трёхкоординатная РЛС JY-27А, которую на Западе обычно сравнивают с российской радиолокационной станцией 1Л119 «Небо-СВУ». Помимо решения обычных задач, новая китайская станция метрового диапазона способна эффективно обнаруживать «малозаметные» самолёты В-2А и F-22A, а также сопровождать высокоскоростные цели, летящие на больших высотах, в том числе и тактические баллистические ракеты. Это даёт возможность задействовать РЛС JY-27 в составе не стратегических противоракетных систем. Согласно рекламным данным дальность обнаружения высотных аэродинамических целей достигает 500 км.
Приблизительно 15 лет назад НОАК была принята на вооружение трёхкоординатная РЛС JYL-1 с АФАР, работающая в диапазоне частот 1,8-3 ГГц. Дальность обнаружения – до 450 км. Максимальная высота, на которой может быть обнаружена воздушная цель – 30 км. Самоходный вариант станции размещается на шасси трёх грузовых автомобилей повышенной проходимости. Радиолокатор типа JYL-1 обладает высокой помехозащищённостью, и в автоматическом режиме способен сопровождать более 70 воздушных целей. В 2014 году появилась информация, что в КНР создана улучшенная модификация — JYL-1А, но характеристики этой модели не известны.
Антенный пост РЛС JYL-1
В 2004 году в китайские СМИ анонсировали создание радиолокационного комплекса YLC-2, конструкция антенны которого внешне очень сходна с новейшими западными РЛС S-диапазона, такими как серия последних станций компании Thales Ground Master, или израильская IAI / Elta EL / M-2080. Как пишут западные источники, РЛС с АФАР по своим возможностям близка к французской Thales ТRS-2230 и российской 59H6-E «Противник-ГЕ». Дальность обнаружения высотных целей у последних модификаций YLC-2А и YLC-2V по неподтверждённым данным может превышать 450 км.
Антенный пост РЛС YLC-2А
Элементы радиолокаторов семейства YLC-2 могут устанавливаться на буксируемые платформы и трёхосные грузовые автомобили с полным приводом на все колёса. РЛС YLC-2/2А/2V способны использоваться как самостоятельно для контроля воздушной обстановки и регулирования воздушного движения, так и в составе зенитно-ракетных систем большой дальности. В состав радиолокационного комплекса входит аппаратура, позволяющая передавать в цифровом виде обработанную информацию на вышестоящие пункты управления. На базе РЛС YLC-2 в настоящее время создано несколько специализированных радаров различного назначения. Это мобильные и стационарные станции, отличающиеся габаритами антенн и мощностью, предназначены для контроля воздушной обстановки в дежурном режиме и выдачи целеуказания зенитно-ракетным войскам и истребительной авиации. Кроме того, по информации, опубликованной американскими источниками, существует специализированный вариант, используемый для обнаружения баллистических оперативно-тактических ракет.
Спутниковый снимoк Goоgle Earth: радиолокационный пост на острове Пинтан
Вполне естественно, что, получив в своё распоряжение такие радары, командование ВВС НОАК размещает их на наиболее угрожаемых направлениях. В октябре 2018 года стало известно, что одна новейшая станция с АФАР развернута на острове Пинтан в провинции Фуцзянь. Радиолокатор, установленный на вершине горы, позволяет просматривать воздушное пространство над водами прилегающими к территории КНР и над всем островом Тайвань.
Новинкой, представленной в 2016 году на международной аэрокосмической выставке Airshow China 2016, стала многофункциональная РЛС с АФАР JY-26. Согласно рекламным материалам, её «изюминкой» является возможность работать в дециметровом и сантиметровом частотных диапазонах. Это в сочетании с высоким энергетическим потенциалом позволяет обнаруживать и брать на сопровождение цели, летящие на различных высотах и обладающие минимальной ЭПР.
Антенный пост многофункциональной РЛС JY-26
Как заявляют китайские представители, РЛС JY-26 по помехозащищённости и числу одновременно сопровождаемых аэродинамических и баллистических объектов в данный момент не имеет в мире серийных аналогов. Максимальная заявленная дальность обнаружения достигает 500 км. Предусматривается, что РЛС JY-26 должна работать совместно с метровыми радиолокаторами JY-27А. Что в свою очередь позволит гарантированно обнаруживать летательные аппараты с элементами стелс-технологии, и с высокой точностью определять их параметры и выдавать целеуказание средствам поражения.
Также войсках ПВО КНР несут боевое дежурство радиолокаторы российского и украинского производства: 36Д6, 64Н6Е, 96Л6Е, 76Н6E — поставленные совместно с зенитно-ракетными системами С-300ПМУ/ПМУ1/ПМУ2.
Спутниковый снимoк Goоgle Earth: позиция ЗРС С-300ПМУ в окрестностях Пекина, неподалёку от буксируемых пусковых установок 5П85Т развёрнуты радиолокаторы 36Д6 и 76Н6E, а также командный пункт 30Н6E
Известно, что в Китае в данный момент существуют как минимум три стационарные бистатические загоризонтные РЛС, способные обнаруживать воздушные и надводные цели на дальностях, недоступных для наземных станций СВЧ-диапазона. Одна ЗГРЛС развёрнута в провинции Синьцзян и ориентирована на Западную Сибирь, другие расположены на побережье Южно-Китайского и Восточно-Китайского моря.
Спутниковый снимок Goоgle Earth: антенное поле ЗГРЛС OTH-SW на берегу Восточно-Китайского моря, к востоку от города Вэньчжоу
На Западе китайские ЗГРЛС, работающие в частотном диапазоне 7 МГц, имеют обозначение OTH-Т, OTH-R, OTH-B и OTH-SW. Точные характеристики китайских загоризонтных радаров не известны, но считается, что они способны фиксировать крупные морские и воздушные объекты на дальности до 3000 км. В зоне действия станций, расположенных на побережье, находятся: Тайвань, Корея и Япония.
В начале 21 века в Баян-Гол-Монгольском автономном округе на северо-западе КНР начала функционировать стационарная РЛС, обозначенная американскими экспертами как LPAR. Считается, что данная станция предназначена для фиксации пусков баллистических ракет со стороны Индии.
Спутниковый снимок Goоgle Earth: РЛС СПРН в Баян-Гол-Монгольском автономном округе
Эта стационарная РЛС с плоской антенной работает совместно с другими объектами китайской системы предупреждения о ракетном нападении. В конце 80-х - начале 90-х в автономном районе Внутренняя Монголия и в провинции Гирин на северо-востоке КНР были введены в строй стационарные радары, известные на Западе как REL-1. По мнению американских и европейских экспертов, мощные РЛС, контролирующие северное и северо-западное направление, помимо предупреждения о ракетном нападении могут служить для обнаружения высотных воздушных целей на большом удалении, и для контроля космического пространства. В общей сложности в Китае развёрнуты 4 станции СПРН.
Спутниковый снимок Goоgle Earth: радиолокационный пост СПРН на северо-востоке автономного района Внутренняя Монголия
Таким образом, можно констатировать, что в данный момент над всей территорией КНР имеется сплошное радиолокационное поле (чем сейчас не можем похвастаться мы). На востоке Китая радиолокационное поле имеет многократное перекрытие, и каждый километр воздушного пространства могут одновременно просматривать 3-4 радиолокационные станции различных типов.
С учетом всего вышеизложенного можно с полной уверенностью утверждать, что разработчики и радиоэлектронная промышленность КНР вполне в состоянии обеспечить войска ПВО всеми типами радиолокационных станций. Китайские радиолокаторы последнего поколения по своим характеристикам и надёжности соответствуют лучшим мировым аналогам. За последние 10 лет зарубежным покупателям поставлено более 80 наземных РЛС, предназначенных для контроля воздушного пространства в дежурном режиме и выдачи целеуказания средствам поражения воздушных целей. Крайние поставки китайской радиолокационной техники осуществлялись в Бангладеш, Венесуэлу, Мьянму, Пакистан, Туркменистан и Узбекистан.
В 2001 году руководство КНР приняло решение использовать во вновь создаваемых перспективных образцах техники и вооружения войск противовоздушной обороны только радиоэлектронные комплектующие и программное обеспечение китайского производства. В настоящее время эта задача полностью выполнена. В России же наблюдается обратная тенденция, несмотря на заявления об "импортозамещении", доля иностранных комплектующих в нашей продукции военного назначения по-прежнему весьма велика.
Профильные китайские разработчики электронно-вычислительной техники и программного обеспечения совместно с научно-исследовательскими отделами НОАК разработали и внедрили в серийное производство боевые системы управления.
Новые быстродействующие БИУС, опирающиеся на высокоскоростные каналы передачи данных, позволяют объединить в одну сеть полковые, дивизионные, корпусные и армейские командные пункты. А также после обработки визуализировать на общих устройствах отображения информации сведения, поступающие с отдельных радиолокационных постов. Таким образом, на основании анализа общей воздушной обстановки, имеется возможность более рационально управлять действиями отдельных зенитно-ракетных дивизионов и истребителей-перехватчиков, исключить обстрел одной цели несколькими средствами поражения и пролёт необстрелянных целей.
Продолжение следует…
По материалам:
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https://defence.pk/pdf/threads/chinas-cetc-readies-long-range-air-defence-radars-for-export.530021/
http://www.ausairpower.net/APA-PLA-IADS-Radars.html#mozTocId486275
https://defence.pk/pdf/threads/dwl-002-passive-detection-radar-system-able-to-detect-stealth-aircrafts.470060/
http://errymath.blogspot.com/2014/05/dwl-002-passive-detection-radar-system.html
http://trishul-trident.blogspot.com/2016/08/assessing-latest-plaaf-air-defence.html
http://china-defense.blogspot.com/2012/07/chinese-radars-in-syria.html
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https://ru.scribd.com/doc/58820371/China-Naval-SAMs-2010-2011
https://www.globalsecurity.org/wmd/world/china/oth-b.htm
http://geimint.blogspot.com/2009/11/chinas-lpar-revealed.html
https://alert5.com/2018/10/01/china-may-have-deployed-uhf-ylc-8b-anti-stealth-radar-near-taiwan-strait/comment-page-1/
- Автор:
- Линник Сергей
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