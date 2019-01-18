Совершенствование системы ПВО КНР на фоне стратегического соперничества с США (ч. 1)

Сегодня, 05:30

РЛС YLC-8

Антенный пост YLC-4

Антенный пост РЛС JY-14

Антенный пост РЛС SLC-7

РЛС YLC-18

РЛС YLC-6М

РЛС JY-11В

РЛС Type 120

Макеты станций радиотехнической разведки DWL-002

Антенный пост РЛС JY-27 на позиции в окрестностях г. Вэйхай



Антенный пост РЛС JY-27А

Антенный пост РЛС JYL-1

Антенный пост РЛС YLC-2А

Спутниковый снимoк Goоgle Earth: радиолокационный пост на острове Пинтан

Антенный пост многофункциональной РЛС JY-26

По материалам:

http://www.radartutorial.eu/19.kartei/02.surv/karte027.en.html

https://tiananmenstremendousachievements.wordpress.com/tag/jy-27a/

https://defence.pk/pdf/threads/chinas-cetc-readies-long-range-air-defence-radars-for-export.530021/

http://www.ausairpower.net/APA-PLA-IADS-Radars.html#mozTocId486275

https://defence.pk/pdf/threads/dwl-002-passive-detection-radar-system-able-to-detect-stealth-aircrafts.470060/

http://errymath.blogspot.com/2014/05/dwl-002-passive-detection-radar-system.html

http://trishul-trident.blogspot.com/2016/08/assessing-latest-plaaf-air-defence.html

http://china-defense.blogspot.com/2012/07/chinese-radars-in-syria.html

http://ustlc.org/wordpress/the-chinese-jy-26-counter-stealth-radar/

https://ru.scribd.com/doc/58820371/China-Naval-SAMs-2010-2011

https://www.globalsecurity.org/wmd/world/china/oth-b.htm

http://geimint.blogspot.com/2009/11/chinas-lpar-revealed.html

https://alert5.com/2018/10/01/china-may-have-deployed-uhf-ylc-8b-anti-stealth-radar-near-taiwan-strait/comment-page-1/