Зарубежные копии советского ЗРК С-75 (часть 3)

Пусковые установки и станция наведения ЗРК НQ-12

Спутниковый снимок Google Earth: позиция ЗРК НQ-2 в окрестностях Исламабада



Спутниковый снимок Google Earth: позиция ЗРК средней дальности С-75 или НQ-2 в 25 км к югу от Пхеньяна

Пусковая установка ЗРК НQ-2J с ЗУР Sayyad-1

Иранская РЛС Matla ul-Fajr

Спутниковый снимок Google Earth: позиция ЗРК HQ-2J в Иране

Пуск ОТР Tondar-69 в ходе военных учений состоявшихся в 2009 году

Йеменская ОТР Qaher-1



Ракеты Qaher-М2

По материалам:

http://bmpd.livejournal.com/257111.html

https://www.globalsecurity.org/military/world/iran/sayyad-1.htm

https://www.armyrecognition.com/iran_iranian_army_missile_systems_vehicles_uk/sayyad-1_ground-to air_missile.html

https://theaviationist.com/2012/01/04/sayyad/

http://www.ausairpower.net/APA-HQ-9-12-Battery-Radars.html

https://www.globalsecurity.org/wmd/world/china/m-7.htm

https://legacy.blisty.cz/art/43707.html

https://imp-navigator.livejournal.com/404797.html

https://missilethreat.csis.org/missile/tondar-69/

https://defence.pk/pdf/threads/iranian-missiles-news-and-discussions.227673/

https://missilethreat.csis.org/missile/

https://breakingenergy.com/2017/11/16/countering-irans-missile-proliferation-in-yemen/

http://en.farsnews.com/newstext.aspx?nn=13940922000452