Замполиты-политруки, но уж точно не комиссары. Часть 5

Впервые тему о возрождении института военного духовенства затронул патриарх Алексий II еще в 1992 году на конференции «Церковь и армия». С той поры в стране периодически возникали дискуссии на эту тему, звучали разные предложения, но дальше разговоров дело не шло. По разным причинам. По большому счету, в 1990-е и в начале 2000-х годов не до того было. Армия и церковь выживали как могли. В Вооруженных силах России за это время сменились 8 министров обороны. Даже Б.Н. Ельцин, и тот отметился на этой должности, которую исполнял 2 месяца — с марта по май 1992 года. Не лучше обстояли дела и у бывших замполитов. Здесь с 1997 по 2018 годы сменилось 7 начальников главка, который неоднократно менял название, штатную структуру и подчиненность.В отличие от армии, церковь планомерно двигалась в избранном направлении. Так, 16 июля 1995 года решением Священного Синода был создан Синодальный отдел по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными учреждениями. Священники РПЦ стали чаще посещать воинские части и военные учебные заведения. Налаживались личные связи с руководством минобороны, хотя частые перемены в составе генералитета затрудняли процедуры принятия решений. К тому же были сомневающиеся в необходимости тесного взаимодействия армии и церкви. Были они как в церковной среде, так и среди командиров и начальников разных рангов. Однако со временем стало выстраиваться взаимопонимание и налаживаться контакты. Этому способствовали периодически проводившиеся конференции, военно-патриотические мероприятия и разного рода учебные и методические сборы с одновременным участием священников и военных. Переломным событием стало совместное обращение в 2009 году патриарха Кирилла и предстоятелей других религий к президенту РФ Медведеву Д.А. по вопросам окормления военнослужащих и введения института военных священников в интересах укрепления воинского духа и соблюдения конституционных прав верующих, пребывающих в армейских рядах.Встреча на высшем уровне состоялась 21 июля 2009 года. На ней тогда присутствовали президент РФ Д.А. Медведев, руководитель Администрации президента С.Е. Нарышкин, 1-й заместитель руководителя Администрации президента В.Ю. Сурков, министр обороны А.Э. Сердюков и другие представители власти. Участвовали в совещании и все члены Межрелигиозного совета России, подписавшие совместное обращение. В начале встречи Д.А. Медведев сообщил, что решил поддержать введение института военных священников и предложил участникам обсудить, как лучше организовать на практике работу представителей разных религиозных направлений в войсках. Как проходило обсуждение и какие вносились предложения можно более подробно прочитать в книге Б.М. Лукичёва «Патриарх Кирилл и военное духовенство». Мы же остановимся лишь на ключевых моментах принятых решений.За период с 1995 по 2009 годы Синодальный отдел по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями накопил значительный опыт и подготовил методологическую основу для введения института военных священников. При этом надо отметить, что эта работа велась не на пустом месте, а использовала прежние наработки, когда взаимодействие с силовыми структурами осуществлялось Отделом внешних церковных связей. Однако существенных сдвигов на практике за прошедшие десятилетия не произошло. И только 2009 год стал переломным сразу по двум векторам: 1) активизировалось религиозное направление в армии и 2) стали массово сокращаться должности офицеров-воспитателей. Значительная часть из них переводилась на позиции гражданского персонала.На совещании-встрече в июле 2009 года министр обороны А.Э. Сердюков в своем выступлении обозначил этапы организационного становления системы работы с верующими военнослужащими. К исполнению своих обязанностей военные священники должны были приступить в конце 2010 года. Было решено, что священнослужители в войсках будут назначаться на должности гражданского персонала с окладом в 35-40 тыс. рублей. Определились и с очередностью введения этих штатных позиций, начиная с военных баз и контингентов ВС РФ за рубежом. Таких набралось в то время чуть более десятка. В завершение встречи Д.А. Медведев дал поручение министру обороны принять необходимые меры для поэтапного введения в 2009-2010 годах «института воинских и флотских священнослужителей» в ВС РФ.Однако вскоре дело опять застопорилось. Помимо бюрократических затяжек, А.Э. Сердюков, как отмечает в своей книге Б.М. Лукичёв, без согласования с РПЦ в конце апреля 2010 года назначил на должность начальника управления по работе с верующими военнослужащими ГУВР бизнесмена, который не имел никакого отношения к государственно-церковному взаимодействию и не обладал требуемым опытом работы в этой сфере. К тому же он никогда не служил в армии и не имел представления о жизни и деятельности войск. Патриарху Кириллу пришлось предпринять решительные шаги по отмене этого непродуманного назначения и предложить на эту должность более подходящего кандидата. Кстати, накануне в феврале 2010 года Патриарх Кирилл с оптимизмом отмечал, что наступивший год станет стартовым для двух важных церковно-государственных проектов, поскольку помимо создания института военного духовенства, вводилось преподавание «Основ православной культуры» в школах. Как многие помнят, родители школьников в ту пору горячо дискутировали по этой теме.Да и в армии назначение священников на должности помощников командиров по работе с верующими военнослужащими решалось непросто. Фактически А.Э. Сердюков за 2 года реализации поручения президента согласовал прием лишь 29 военных священников из около 100 кандидатур, представленных РПЦ. При этом штатами был предусмотрено 240 должностей гражданского персонала для приема на них священнослужителей. Однако уже осенью 2011 года министр обороны под предлогом реорганизации сократил «штатные клетки» военных священников до 72 единиц. Иными словами, почти в 3,5 раза. Дальше — больше. В течение всего 2012 года вплоть до своей отставки министр обороны А.Э. Сердюков фактически самоустранился от решения этой задачи и не рассматривал дела кандидатов на должности помощников командиров по работе с верующими военнослужащими. Эта ситуация стала поводом для обращения Патриарха Кирилла к президенту РФ В.В. Путину в августе 2012 года.Патриарх написал, что церковью подготовлено свыше 150 священников для работы в армии, а 89 кандидатур уже представлены на рассмотрение в министерство обороны для назначения помощниками командиров по работе с верующими военнослужащими. Документы на кандидатов более года находились в ГУК МО РФ, но состоялось лишь одно назначение военного священника.Работа оживилась только с назначением нового министра обороны вместо оправленного в отставку А.Э. Сердюкова. Произошли изменения и в руководстве Синодального отдела. Исполнять обязанности председателя Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями был назначен протоиерей Сергий Привалов. В том же году были внесены изменения в название отдела в части «правоохранительные органы». В наши дни, как сообщается на официальном сайте Московского Патриархата, структура отдела включает в себя 10 секторов по взаимодействию с видами и родами ВС РФ, с войсками и воинскими формированиями, не входящими в состав Вооруженных сил (погранслужба, таможенная служба и др.), а также 5 секторов по направлениям деятельности (секторы организационно-мобилизационный, информационно-издательский, информационно-аналитический, учебных заведений, общественных связей) и сектор по взаимодействию с МВД.Весной 2013 года были организованы месячные курсы в Военном университете для вновь назначенных военных священников. В конце декабря того же года Священный Синод утвердил «Положение о военном духовенстве Русской Православной Церкви в Российской Федерации». В этом документе изложены общие задачи, обязанности и основные требования к военным священникам. Определена организация их деятельности в войсках применительно к штатным священнослужителям и в отношении тех священников, которые осуществляют духовное окормление военнослужащих на нештатной основе. А в июле 2014 года пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси сообщала о примерно 120 священнослужителях, назначенных на должности в войсках. Было зарегистрировано официальное издание — журнал «Вестник военного и морского духовенства». Появились сайты военно-религиозной тематики. Активизировалось участие священнослужителей в мероприятиях военно-патриотической тематики. Религиозные организации стали чаще использовать современные возможности в донесении духовно-нравственных начал и укреплении моральных устоев в войсках с помощью современных форм и способов — вебинары, видеоматериалы, аудиокниги духовного содержания. В заботах о повышении результативности работы военных священников в войсках активно участвует председатель Синодального отдела протоиерей Сергий Привалов. Имея за плечами хорошую армейскую и церковную подготовку, богатый жизненный и служебный опыт (подполковник запаса с академическим образованием и кандидат богословия), он немало труда прикладывает в организации служения военных священников.В целом, на церковном направлении есть определенные подвижки. На Архиерейском соборе в декабре 2017 года Патриарх Кирилл сообщил, что по сравнению с 2013 годом число штатных военных священников увеличилось на 148 человек и составило 176 священников. На согласовании в минобороны в то время находились документы еще на 45 кандидатов. Иными словами, замещены примерно 84% штатных должностей военных священников. Дополнительно к этому разные силовые структуры окормляют еще 773 священника. Но, очевидно, что такой численности духовных наставников для верующих в погонах и гражданского персонала силовых структур явно недостаточно. А довести число военных священников хотя бы до 5-7 тыс. человек в условиях ограниченных кадровых возможностей РПЦ и других религиозных организаций не представляется возможным.Об этом говорят и сами военные священники. Так, помощник командира по работе с верующими игумен Феофан, один из 14 назначенцев в пределах Московской епархии, в 2015 году делился своим впечатлениями и опытом работы с личным составом на страницах журнала «Московские Епархиальные Ведомости». Но многое из того, что он видел в качестве своих задач повторяло обязанности замкомандира по воспитательной работе. Из церковных обрядов он особо выделил молебны перед командировками в «горячие точки» с раздачей иконок и молитвословов. Ранее он отмечал, что многие молодые солдаты не имеют нательного крестика. Говорил он и о недостаточности пожертвований, на которые приобретаются крестики, карманного формата молитвословы, иконки и другие религиозные предметы для раздачи военнослужащим. Отмечались сложности в работе по окормлению офицеров и их семей. Другой военный священник иерей Георгий Шлей из Екатеринбургской епархии, служит помощником командира с 2013 года. Каждый день после напутственной речи на утреннем разводе он действует по своему плану. Служит он в расположении части, где 1,5 тыс. личного состава. В кабинете, как говорит, сидеть некогда. А протоиерей Владимир Кисяков из отделения по работе с верующими военнослужащими Центрального в.о. окормляет представителей силовых структур с 2012 года. Он отмечает, что по традиции на всех учениях разворачивается походная церковь. При этом обязательно ставится и палатка для мусульман. Настоятель храма Георгия Победоносца в пос. Марьинском Екатеринбургской епархии дважды выезжал в командировки на Северный Кавказ вместе с воинской частью. Он практикует обязательные утренние молитвы на разводе. Полевой храм приписан к взводу разведки. Вспоминает, что после его успешной стрельбы в тире число прихожан заметно увеличилось. Один из первых военных священников архимандрит Андрей (Вац), несущий службу на российской военной базе в Армении, отмечает: «Мы поддерживаем и оказываем помощь тем солдатам, которые в силу такой нашей социальной действительности теряются… Поэтому нужен огромный духовный ресурс для этого военнослужащего, чтобы преодолеть самого себя. Вот здесь и нужна наша помощь!». Кстати, на фото изображен архимандрит Андрей в новой униформе для военных священников — в рясе защитного цвета, стилизованной под военный мундир с нагрудными нашивками и эмблемами, обязательными для военнослужащих. В коробках, которые держат отец Андрей и двое военнослужащих, находятся подарочные наборы книг по духовной тематике.Польза для верующего от общения со священником, конечно, есть. Однако она явно не соответствует масштабам ожидаемой духовной помощи и степени влияния на умы и души военнослужащих. Не может военный священник своими силами решить эту сверхзадачу. Да и вопросы разные возникают… Ведь при утренней молитве в строю стоят не только православные, но и воины, исповедующие другие религии. По опросам, таких может быть примерно 30% или даже более. Как они относятся к такой, мягко скажем, не добровольной форме их участия в православных ритуалах? Какие бури и смятения в их душах возникают в такие моменты? Влияет ли все это каким-то образом на их службу? Если же иноверцам предлагают выйти из строя на время утренней молитвы, то это уже не развод по местам занятий и работ, а нечто другое. Это лишь некоторые из вопросов, на которые придется искать ответы, скорее всего, уже замполиту.Или взглянем на эту проблему глазами солдата. В 2016 году интернет-ресурс «Газета.Ru» опубликовал некоторые впечатления уволенных в запас солдат и сержантов об их встречах с военными священниками во время службы. Так, неназванный бывший военнослужащий из прославленного Таманского соединения, рассказал, что все его контакты со священником свелись к участию в богослужениях на плацу по случаю нескольких православных праздников. Иноверцам предлагали на это время выйти из строя и подождать в стороне от плаца. Выходили, в основном, мусульмане. Остальные, не принадлежавшие к православной вере, оставались в строю, чтобы «не выделяться». Лично пообщаться с батюшкой солдат в те годы мог, только получив на это разрешение от командира или замполита. «Крестики носили многие, — приводит «Газета.Ru» слова другого уволенного солдата, — но разговоров о боге особенно не было. Все скучали по девушке, маме, родным, еде… Короче, было весело, но бога не было». Со своими проблемами солдаты чаще обращались к психологу. И это в элитной подмосковной части. Другие экс-военнослужащие, опрошенные корреспондентами, рассказали об отсутствии духовной поддержки солдат срочной службы. Эти примеры пока лишь свидетельствуют о невозможности охватить всех солдат и сержантов духовным окормлением силами военных священников. Кстати, ни священники, ни замполиты почти нигде не упоминают о характере взаимодействия между ними. Это выглядит не совсем понятно, поскольку считается, что они вместе должны решать общую задачу по формированию боевого духа и поддержанию морально-психологического состояния военнослужащих.Современная военно-политическая ситуация, на которой сказываются и церковный раскол в православии, и активизация религиозно-террористических направлений в исламе, и враждебные по отношении к России призывы в США, в ряде стран ЕС и на Украине заставляют, в первую очередь, задуматься о нашей готовности дать военный ответ на возможные провокации и агрессивные действия. В этих условиях российская армия должна быть внутренне крепка и монолитна. Для восстановления в ней военно-религиозной составляющей сейчас, возможно, не лучшее время. Да и не смогут военные священники столь небольшой численностью серьезно повлиять на духовно-нравственное состояние и боевой дух личного состава. Возможно, именно сейчас с возвращением в строй замполитов и других категорий военно-политических работников появляется возможность восстановить боевой дух и морально-психологическое состояние в войсках до прежнего уровня «легендарной и непобедимой» Советской Армии. Но для этого потребуется все усилия, возможности и ресурсы сосредоточить для решения этой важнейшей в наши дни задачи.Окончание следует...