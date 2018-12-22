Красны девицы с орденом на блузке. Часть 4
В список награжденных к 10-летию РККА были включены несколько женщин, сражавшихся против белогвардейцев и интервентов в партизанских отрядах. Ордена «Красное Знамя» были вручены Беловой Е.В., Боевой М.И., Маковецкой (Якубовской) С.Г., Марковской П.Н. и Шаржуковой М.Н. Высшего знака отличия была также удостоена Зеленская Б.С., которая в годы гражданской войны была командиром партизанского отряда, а позже выполняла обязанности комиссара эвакопункта в Харбине. На момент награждения трое из бывших партизанок были инвалидами.
По не вполне понятным причинам и не ясно, за какие боевые заслуги, в числе награжденных в 1928 году оказались сугубо гражданские лица. Речь идет о Гавриловой М.М. и Смотровой Е.П. Первая из них в наградном приказе обозначена как бывший член президиума волостного исполкома и секретарь волостного комитета ВКП(б) из Саратовской губернии. На момент награждения она занимала должность народного судьи. Другая являлась членом ташкентского совета с июня 1917 по февраль 1928 года включительно. Об их боевых отличиях в период гражданской войны или иных военных заслугах, к сожалению, материалов или документов не выявлено.
В 1921 году высшего знака пролетарского отличия была удостоена секретарь Революционного военного трибунала 2-й армии Янсон М.Д. К юбилею Красной Армии получила орден «Красное Знамя» бывшая сотрудница Реввоенсовета 15-й армии Крауш М.М. Милия Михайловна состояла в партии с 1915 года. В 1918 году работала в подполье на оккупированной германцами территории Латвии. Позже до 1920 года была сотрудником особых поручений в штабе 15-й армии. После окончания гражданской войны находилась на партийной работе, а с 1922 по 1934 годы служила в органах ОГПУ-НКВД.
Знаменитая чекистка, кавалер ордена «Красное Знамя»
Известно, что любая война — это время кровавой жатвы. В это время смерть врага является заслугой, достойной похвалы и наград. В гражданскую войну кровавая межа разделила народ на враждующих друг с другом красных и белых. Были противники и других цветовых оттенков, иных взглядов и убеждений. Немало было самостийных атаманов и откровенно уголовных банд, с которыми государство непрерывно вело непримиримую борьбу.
По окончании гражданской войны женщины из числа тех, что остались в строю, продолжали сражаться в основном с разного рода бандформированиями, которые, порой, терроризировали население целых губерний. Среди женщин, служивших в ВЧК-ОГПУ, была и латышка Эльза Яковлевна Грундман (наст. фамилия — Грундманэ). До революции она окончила 3 класса церковно-приходской школы. Вступила в РСДРП. Дальше 4 ареста и тюрьма. В октябре 1917 года была среди бравших Зимний. Затем ее назначают комиссаром особых отрядов 3-й армии для борьбы с повстанцами в тылах Красной Армии. В 1919 году ее переводят в Москву на должность секретаря одного из райкомов партии. Затем по партийному набору она поступает в ВЧК на оперативную работу. Так она оказалась в группе известного чекиста Евдокимова. В кожаной куртке, перетянутой портупеей и с неизменным маузером на боку выглядела чекистка эффектно. Да и работала она, по меркам своего ведомства, весьма результативно. Позже, когда ей довелось как-то писать свою автобиографию для личного дела, то лишь перечень успешных операций с ее участием занял 2 листа, исписанных убористым почерком.
Чекистка участвовала в громких задержаниях бандитов. Счет арестованных заговорщиков, махновцев, белогвардейцев шел на десятки. Грундман была лично причастна к арестам разных атаманов и главарей из уголовников. Известен эпизод из ее биографии, связанный с личным участием в разгроме в начале 1920 года банд атамана Артема и бывшего прапорщика Лихо, который добавил ей славы среди чекистов.
За свои подвиги и боевые отличия Эльза Яковлевна неоднократно награждалась руководством ВЧК-ОГПУ. Трижды ей вручались наградные золотые часы. А в 1921 году ее наградили верховой лошадью и золотым портсигаром. В 1924 году она первой из женщин-чекисток была отмечена знаком «V лет ВЧК-ОГПУ». Позже этот ведомственный знак стал называться «Почетный сотрудник госбезопасности». А в 1926 году за боевые отличия и проявленную храбрость при ликвидации бандитизма на Украине и Северном Кавказе она была награждена орденом «Красное Знамя». С 1923 по 1929 годы проходила службу в полпредстве ВЧК-ГПУ в Ростове на Дону. Затем она была переведена в центральный аппарат органов госбезопасности в Москву.
Считается, что знакомство писателя Алексея Толстого с ее биографией позволило так точно, емко и трагично описать судьбу героини гражданской войны в повести «Гадюка». Современники и сослуживцы легко угадывали Грундман в образе главной героини — толстовской Ольге Вячеславовны Зотовой. Особенно о таком сходстве заговорили после выхода на экраны в 1965 году кинофильма «Гадюка», снятого по произведению А.Н. Толстого. Хотя писатель существенно изменил биографию своей героини. Как мы помним, книжная героиня после окончания войны уволилась из армии и пыталась найти себя в гражданской жизни в условиях расцвета НЭПа в Советской России. На самом деле Грундман оставалась в строю до конца своей жизни. В конце марта 1930 года она, как официально считается, покончила жизнь самоубийством. Однако многие из знавших ее при жизни сомневались в этой формулировке и полагали, что обстоятельства ее смерти остались не выясненными.
Краснознаменки среди палачей и жертв
По канонам гражданской войны женщины-кавалеры ордена «Красное Знамя» разделились на тех, кто в силу разных обстоятельств принял на себя функции палачей для врагов революции и советской власти, и на всех остальных в многочисленной категории жертв, в числе которых оказались и краснознаменки.
Среди известных женщин-орденоносцев печальную славу палача многих тысяч сложивших оружие офицеров белой армии и других «врагов революции» обычно в числе первых называют секретаря Крымского обкома Землячку-Залкинд Р.С. Она в 1920 году принимала самое непосредственное участие в организации «красного террора» в худших его проявлениях. Много на ее совести безвинно убиенных людей. Но сама она прожила обеспеченную жизнь, занимая высокие посты в партии и государстве. Никакой ответственности за свои внесудебные расправы она не понесла. Более того, до конца жизни Землячка считалась героиней и примером, достойным для подражания.
После разгрома армии генерала Врангеля в Крыму, руководивший боевыми действиями М.В. Фрунзе доложил в Москву о завершении гражданской войны и объявил об амнистии под его честное слово всем белогвардейским офицерам, сложившим оружие. Кстати Ленин не одобрил этого решения Фрунзе и прислал ему телеграмму о том, что «удивлен столь мягкими условиями сдачи белых армий».
Возможно поэтому Землячка вместе с бывшим пленным офицером австро-венгерской армии Бела Куном слова Фрунзе истолковали по-своему. Это было в духе Розалии Самуиловны, второй партийный псевдоним которой был «Демон». И она больше соответствовала этому псевдониму, а не тому, что со временем заменил ей фамилию на Землячку.
Осуждая сегодня кровавые дела известной большевички, надо отметить, что организация террора в Крыму не было ее личной инициативой. К таким действиям ее подталкивали своими решениями, пожеланиями и высказываниями руководители партии, правительства и военного ведомства.
"Сейчас в Крыму триста тысяч буржуазии. — говорил в декабре 1920 года Ленин. — Это источник будущей спекуляции, шпионства, всякой помощи капиталистам. Но мы их не боимся. Мы говорим, что возьмем их, распределим, подчиним, переварим". Решила Землячка как-то вместе с другими крымскими руководителями пригласить наркомвоенмора Троцкого посетить последний оплот белых армий, но тот отказался. Заявил, что приедет только тогда, когда в Крыму не останется ни одного белогвардейца. Землячка восприняла это как прямое указание и кровавая работа закипела… Слухи о массовых убийствах на территории крымского полуострова дошли до Москвы. Приезжала разбираться на месте специальная комиссия ВЦИК. Факты подтвердились. Однако ограничились тем, что перевели Землячку в Москву на другой участок ответственной партийной работы.
Позже репрессивные органы добрались и до женщин-краснознаменок. Летом 1937 года была расстреляна Сахновская (Флёрова) М.Ф. — выпускница Военной академии РККА и единственная женщина в советской военной разведке, имевшая воинское звание комдива. В том же году была арестована ее сокурсница по академии Булле М.О. В ту пору она исполняла обязанности наркома здравоохранения Башкирии. Была расстреляна в июле 1938 года. Позже обе краснознаменки были полностью реабилитированы.
Дважды попадала в арестные списки краснознаменка Азарх Р.М., ставшая к тому времени довольно известной писательницей. По возвращении из республиканской Испании она находилась под подозрением как троцкистка. Даже получила партийное взыскание за троцкистское извращение истории ВКП(б). Затем 25 апреля 1937 года в спецсообщении Сталину сам Ежов предложил арестовать писательницу Азарх за подготовку теракта против Кагановича. Согласие («За. Молотов», «Ст.») было получено, но арест тогда так и не состоялся. Ходили слухи, что ее покровителем был сам Ворошилов и ему удалось уберечь ее от ареста. Однако в 1947 году ее все-таки арестовали и осудили. В лагерях она пробыла до 1954 года.
И таких примеров трагических судеб женщин-кавалеров ордена «Красное Знамя» в нашей истории немало. Так, в 1959 году в комитет партконтроля при ЦК партии на краснознаменку М.А. Попову поступил письменный компромат. Сразу несколько ветеранов-чапаевцев сообщали, что известная героиня прошедшей войны, ставшая прообразом Анки-пулеметчицы, на самом деле является дочерью кулака Новикова из села Вязовый Гай. Утверждалось, что в начале гражданской войны она воевала в рядах белой армии. Но когда перевес на фронтах оказался у красных, она якобы подделала партбилет и пришла к Чапаеву в 25-ю дивизию. Для проверки столь серьезного обвинения было проведено тщательное расследование изложенных в письме фактов. Знакомство Поповой с зажиточными односельчанами Новиковыми подтвердилось. Выяснилось, что в юности будущая пулеметчица у них батрачила и у нее сложились хорошие отношения с ними. Позже это не раз ее выручало. Например, когда в 1918 году Мария попала в плен к белым, то она назвалась их родственницей и Новиковы это подтвердили. В общем, парткомиссия ее оправдала, но у ветеранов сомнения остались… Впрочем, хоронили ее в ноябре 1981 года с воинскими почестями как краснознаменку и легендарную пулеметчицу Чапаевской дивизии.
Подлинная история участия женщин в гражданской войне, на наш, взгляд еще не написана. Имеются лишь фрагментарные описания тех или иных боевых эпизодов с их участием, опубликованы неполные биографии героинь, а сведения о многих рядовых женщинах в армейских рядах практически утрачены. Более подробно и с классовых позиций изложено участие наиболее известных женщин, воевавших в рядах Красной Армии. Гораздо менее подробно и с серьезными изъянами описывалось участие женщин в белом движении. А среди них немало было тех, кто не щадил своей жизни в боях за свою Россию, которую они себе представляли.
Практически совсем не изучена дальнейшая судьба тех тысяч женщин-доброволиц, которые в 1917 году вступали в женские батальоны и команды. По тем немногим фактам, которые были обнародованы в разные годы, можно сделать вывод о том, что они сражались как в рядах красных, так и в составе белых армий. Все эти темы ждут своего исследователя, хотя время неумолимо стирает целые пласты важнейших исторических сведений о той, уже достаточно далекой поре.
В нашем коротком экскурсе в историю в достаточно сжатом виде были изложены лишь некоторые факты и описаны те или иные исторические события, в основном касающиеся боевого пути и дальнейшей жизни героинь гражданской войны, награжденных орденом «Красное Знамя» РСФСР.
По не вполне понятным причинам и не ясно, за какие боевые заслуги, в числе награжденных в 1928 году оказались сугубо гражданские лица. Речь идет о Гавриловой М.М. и Смотровой Е.П. Первая из них в наградном приказе обозначена как бывший член президиума волостного исполкома и секретарь волостного комитета ВКП(б) из Саратовской губернии. На момент награждения она занимала должность народного судьи. Другая являлась членом ташкентского совета с июня 1917 по февраль 1928 года включительно. Об их боевых отличиях в период гражданской войны или иных военных заслугах, к сожалению, материалов или документов не выявлено.
В 1921 году высшего знака пролетарского отличия была удостоена секретарь Революционного военного трибунала 2-й армии Янсон М.Д. К юбилею Красной Армии получила орден «Красное Знамя» бывшая сотрудница Реввоенсовета 15-й армии Крауш М.М. Милия Михайловна состояла в партии с 1915 года. В 1918 году работала в подполье на оккупированной германцами территории Латвии. Позже до 1920 года была сотрудником особых поручений в штабе 15-й армии. После окончания гражданской войны находилась на партийной работе, а с 1922 по 1934 годы служила в органах ОГПУ-НКВД.
Знаменитая чекистка, кавалер ордена «Красное Знамя»
Известно, что любая война — это время кровавой жатвы. В это время смерть врага является заслугой, достойной похвалы и наград. В гражданскую войну кровавая межа разделила народ на враждующих друг с другом красных и белых. Были противники и других цветовых оттенков, иных взглядов и убеждений. Немало было самостийных атаманов и откровенно уголовных банд, с которыми государство непрерывно вело непримиримую борьбу.
По окончании гражданской войны женщины из числа тех, что остались в строю, продолжали сражаться в основном с разного рода бандформированиями, которые, порой, терроризировали население целых губерний. Среди женщин, служивших в ВЧК-ОГПУ, была и латышка Эльза Яковлевна Грундман (наст. фамилия — Грундманэ). До революции она окончила 3 класса церковно-приходской школы. Вступила в РСДРП. Дальше 4 ареста и тюрьма. В октябре 1917 года была среди бравших Зимний. Затем ее назначают комиссаром особых отрядов 3-й армии для борьбы с повстанцами в тылах Красной Армии. В 1919 году ее переводят в Москву на должность секретаря одного из райкомов партии. Затем по партийному набору она поступает в ВЧК на оперативную работу. Так она оказалась в группе известного чекиста Евдокимова. В кожаной куртке, перетянутой портупеей и с неизменным маузером на боку выглядела чекистка эффектно. Да и работала она, по меркам своего ведомства, весьма результативно. Позже, когда ей довелось как-то писать свою автобиографию для личного дела, то лишь перечень успешных операций с ее участием занял 2 листа, исписанных убористым почерком.
Чекистка участвовала в громких задержаниях бандитов. Счет арестованных заговорщиков, махновцев, белогвардейцев шел на десятки. Грундман была лично причастна к арестам разных атаманов и главарей из уголовников. Известен эпизод из ее биографии, связанный с личным участием в разгроме в начале 1920 года банд атамана Артема и бывшего прапорщика Лихо, который добавил ей славы среди чекистов.
За свои подвиги и боевые отличия Эльза Яковлевна неоднократно награждалась руководством ВЧК-ОГПУ. Трижды ей вручались наградные золотые часы. А в 1921 году ее наградили верховой лошадью и золотым портсигаром. В 1924 году она первой из женщин-чекисток была отмечена знаком «V лет ВЧК-ОГПУ». Позже этот ведомственный знак стал называться «Почетный сотрудник госбезопасности». А в 1926 году за боевые отличия и проявленную храбрость при ликвидации бандитизма на Украине и Северном Кавказе она была награждена орденом «Красное Знамя». С 1923 по 1929 годы проходила службу в полпредстве ВЧК-ГПУ в Ростове на Дону. Затем она была переведена в центральный аппарат органов госбезопасности в Москву.
Считается, что знакомство писателя Алексея Толстого с ее биографией позволило так точно, емко и трагично описать судьбу героини гражданской войны в повести «Гадюка». Современники и сослуживцы легко угадывали Грундман в образе главной героини — толстовской Ольге Вячеславовны Зотовой. Особенно о таком сходстве заговорили после выхода на экраны в 1965 году кинофильма «Гадюка», снятого по произведению А.Н. Толстого. Хотя писатель существенно изменил биографию своей героини. Как мы помним, книжная героиня после окончания войны уволилась из армии и пыталась найти себя в гражданской жизни в условиях расцвета НЭПа в Советской России. На самом деле Грундман оставалась в строю до конца своей жизни. В конце марта 1930 года она, как официально считается, покончила жизнь самоубийством. Однако многие из знавших ее при жизни сомневались в этой формулировке и полагали, что обстоятельства ее смерти остались не выясненными.
Краснознаменки среди палачей и жертв
По канонам гражданской войны женщины-кавалеры ордена «Красное Знамя» разделились на тех, кто в силу разных обстоятельств принял на себя функции палачей для врагов революции и советской власти, и на всех остальных в многочисленной категории жертв, в числе которых оказались и краснознаменки.
Среди известных женщин-орденоносцев печальную славу палача многих тысяч сложивших оружие офицеров белой армии и других «врагов революции» обычно в числе первых называют секретаря Крымского обкома Землячку-Залкинд Р.С. Она в 1920 году принимала самое непосредственное участие в организации «красного террора» в худших его проявлениях. Много на ее совести безвинно убиенных людей. Но сама она прожила обеспеченную жизнь, занимая высокие посты в партии и государстве. Никакой ответственности за свои внесудебные расправы она не понесла. Более того, до конца жизни Землячка считалась героиней и примером, достойным для подражания.
После разгрома армии генерала Врангеля в Крыму, руководивший боевыми действиями М.В. Фрунзе доложил в Москву о завершении гражданской войны и объявил об амнистии под его честное слово всем белогвардейским офицерам, сложившим оружие. Кстати Ленин не одобрил этого решения Фрунзе и прислал ему телеграмму о том, что «удивлен столь мягкими условиями сдачи белых армий».
Возможно поэтому Землячка вместе с бывшим пленным офицером австро-венгерской армии Бела Куном слова Фрунзе истолковали по-своему. Это было в духе Розалии Самуиловны, второй партийный псевдоним которой был «Демон». И она больше соответствовала этому псевдониму, а не тому, что со временем заменил ей фамилию на Землячку.
Осуждая сегодня кровавые дела известной большевички, надо отметить, что организация террора в Крыму не было ее личной инициативой. К таким действиям ее подталкивали своими решениями, пожеланиями и высказываниями руководители партии, правительства и военного ведомства.
"Сейчас в Крыму триста тысяч буржуазии. — говорил в декабре 1920 года Ленин. — Это источник будущей спекуляции, шпионства, всякой помощи капиталистам. Но мы их не боимся. Мы говорим, что возьмем их, распределим, подчиним, переварим". Решила Землячка как-то вместе с другими крымскими руководителями пригласить наркомвоенмора Троцкого посетить последний оплот белых армий, но тот отказался. Заявил, что приедет только тогда, когда в Крыму не останется ни одного белогвардейца. Землячка восприняла это как прямое указание и кровавая работа закипела… Слухи о массовых убийствах на территории крымского полуострова дошли до Москвы. Приезжала разбираться на месте специальная комиссия ВЦИК. Факты подтвердились. Однако ограничились тем, что перевели Землячку в Москву на другой участок ответственной партийной работы.
Позже репрессивные органы добрались и до женщин-краснознаменок. Летом 1937 года была расстреляна Сахновская (Флёрова) М.Ф. — выпускница Военной академии РККА и единственная женщина в советской военной разведке, имевшая воинское звание комдива. В том же году была арестована ее сокурсница по академии Булле М.О. В ту пору она исполняла обязанности наркома здравоохранения Башкирии. Была расстреляна в июле 1938 года. Позже обе краснознаменки были полностью реабилитированы.
Дважды попадала в арестные списки краснознаменка Азарх Р.М., ставшая к тому времени довольно известной писательницей. По возвращении из республиканской Испании она находилась под подозрением как троцкистка. Даже получила партийное взыскание за троцкистское извращение истории ВКП(б). Затем 25 апреля 1937 года в спецсообщении Сталину сам Ежов предложил арестовать писательницу Азарх за подготовку теракта против Кагановича. Согласие («За. Молотов», «Ст.») было получено, но арест тогда так и не состоялся. Ходили слухи, что ее покровителем был сам Ворошилов и ему удалось уберечь ее от ареста. Однако в 1947 году ее все-таки арестовали и осудили. В лагерях она пробыла до 1954 года.
И таких примеров трагических судеб женщин-кавалеров ордена «Красное Знамя» в нашей истории немало. Так, в 1959 году в комитет партконтроля при ЦК партии на краснознаменку М.А. Попову поступил письменный компромат. Сразу несколько ветеранов-чапаевцев сообщали, что известная героиня прошедшей войны, ставшая прообразом Анки-пулеметчицы, на самом деле является дочерью кулака Новикова из села Вязовый Гай. Утверждалось, что в начале гражданской войны она воевала в рядах белой армии. Но когда перевес на фронтах оказался у красных, она якобы подделала партбилет и пришла к Чапаеву в 25-ю дивизию. Для проверки столь серьезного обвинения было проведено тщательное расследование изложенных в письме фактов. Знакомство Поповой с зажиточными односельчанами Новиковыми подтвердилось. Выяснилось, что в юности будущая пулеметчица у них батрачила и у нее сложились хорошие отношения с ними. Позже это не раз ее выручало. Например, когда в 1918 году Мария попала в плен к белым, то она назвалась их родственницей и Новиковы это подтвердили. В общем, парткомиссия ее оправдала, но у ветеранов сомнения остались… Впрочем, хоронили ее в ноябре 1981 года с воинскими почестями как краснознаменку и легендарную пулеметчицу Чапаевской дивизии.
Подлинная история участия женщин в гражданской войне, на наш, взгляд еще не написана. Имеются лишь фрагментарные описания тех или иных боевых эпизодов с их участием, опубликованы неполные биографии героинь, а сведения о многих рядовых женщинах в армейских рядах практически утрачены. Более подробно и с классовых позиций изложено участие наиболее известных женщин, воевавших в рядах Красной Армии. Гораздо менее подробно и с серьезными изъянами описывалось участие женщин в белом движении. А среди них немало было тех, кто не щадил своей жизни в боях за свою Россию, которую они себе представляли.
Практически совсем не изучена дальнейшая судьба тех тысяч женщин-доброволиц, которые в 1917 году вступали в женские батальоны и команды. По тем немногим фактам, которые были обнародованы в разные годы, можно сделать вывод о том, что они сражались как в рядах красных, так и в составе белых армий. Все эти темы ждут своего исследователя, хотя время неумолимо стирает целые пласты важнейших исторических сведений о той, уже достаточно далекой поре.
В нашем коротком экскурсе в историю в достаточно сжатом виде были изложены лишь некоторые факты и описаны те или иные исторические события, в основном касающиеся боевого пути и дальнейшей жизни героинь гражданской войны, награжденных орденом «Красное Знамя» РСФСР.
- Автор:
- Михаил Сухоруков
- Использованы фотографии:
- https://abc1918.livejournal.com/34389.html
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