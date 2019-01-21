Небесное государство в Китае. Часть 3 (окончание)
В начале шестидесятых годом над тайпинами стали сгущаться тучи. Изменение политического курса, внутренние распри и преследование людей по религиозному признаку поставили под сомнение существование Тайпин Тяньго. Предательство стало обычным делом. Многие полководцы переходили на сторону маньчжуров вместе со своими армиями. Но у тайпинов была надежда на спасение. Они верили, что европейцы, «братья по религии», не бросят их в беде. Вот только Сюцюань не знал, что французы и англичане решили сделать ставку на династию Цин. И шансов на сохранение жизни Небесного государства уже не оставалось.
Ли Сючэн – последний герой
Чтобы выжить, Небесному государству требовалось чудо. И оно произошло благодаря Ли Сючэну, который стал настоящим «кризисным менеджером» в сложившейся ситуации. Он понимал, что необходимо как можно скорее ликвидировать Южнобережный лагерь, а значит, разгромить стотысячную армию, которая там находилось. Сделать это, что называется, лоб в лоб было невозможно. Требовался хитрый маневр, чтобы рассредоточить превосходящие силы противника. Поэтому в начале весны 1860 года Ли Сючэн неожиданно для цинских военачальников совершил марш-бросок в Чжэцзян и в середине марта сумел взять Ханчжоу. Противник отреагировал на это соответствующим образом – отправил в провинцию часть войск для ликвидации угрозы. Когда об этом узнал Сючэн, он приказал своим военачальникам Чэнь Юйчэну и Ян Фуцину провести масштабную наступательную операцию на Южнобережный лагерь. Поскольку все было сделано быстро и точно, тайпинам удалось окружить противника. В начале мая состоялась ожесточенная битва, продлившаяся несколько дней. В итоге победа осталась за солдатами Небесного государства. Одолев цинскую армию, тайпины не позволили ей отступить и, что называется, добили. Когда с войском Южнобережного лагеря было покончено, вернулись маньчжурские солдаты из Ханчжоу. Ли Сючэну удалось и их разгромить. Таким образом уже во второй раз за время войны тайпины уничтожили Южнобережный лагерь и сняли блокаду с Нанкина. Благодаря этой блестящей победе, тайпины открыли себе дорогу на Чжэцзян и Цзянсу. Так начался Восточный поход.
На первых порах удача сопутствовала Ли Сючэну и его солдатам. В мае они сумели подчинить себе Чанчжоу и Уси. А в начале июня без боя заняли Сучжоу. При этом местное население воспринимало тайпинов как героев-освободителей от ненавистного маньчжурского режима. Естественно, в армию Сючэна потекли реки новобранцев. За короткий период тайпинскому военачальнику удалось увеличить численность своих войск на более чем пятьдесят тысяч человек. Более того, к на его сторону даже перешло несколько десятков тысяч цинских солдат. Этот успех и благосклонное отношение местных жителей позволили Ли Сючэну взять без сопротивления еще несколько населенных пунктов, а затем выйти к Шанхаю. Тайпинский военачальник считал, что европейцы окажут ему поддержку в борьбе с маньчжурами. Надо сказать, что вся верхушка Небесного государства была в этом уверена. Все они считали, что европейцы не оставят «братьев во Христе» в беде. Но… «западные братья по истинной вере» уже сделали свой выбор. И он был не в пользу тайпинов.
Здесь необходимо сделать небольшое отступление. Французы и англичане с нескрываемым интересом следили за развитием Гражданской войны ы Китае. Поначалу они действительно склонялись к тому, чтобы поддержать тайпинов. «Христиане» все-таки… Но это была лишь одна из причин, причем далеко не главная. Европейцы считали, что победа мятежников откроет для них новые площадки для торговли. И вообще, тайпины станут послушными марионетками, исполняющими любые приказы европейских «братьев». Но череда поражений и непоследовательная внутренняя политика Сюцюаня заставили англичан и французов пересмотреть свои первоначальные планы. Европейцы поняли, что тайпины не в состоянии справиться с династией Цин. Более того, не в состоянии они были и обеспечить жизнедеятельность своего Небесного государства без посторонней помощи. Но главный просчет правительства Сюцюаня заключался в том, что он запретил продажу опиума – главного источника сказочных богатств. И поэтому англичане с французами решили оказать помощь маньчжурам ликвидировать никому не нужное и неудобное «христианское государство». Такого же мнения придерживались и американцы. Они не видели смысла идти против европейцев в этом вопросе.
Ли Сючэн, конечно, ни о чем не знал и даже не догадывался. И поэтому без каких-либо опасений подошел к Шанхаю. Но вместо теплого и радушного приема его армию встретили артиллерийские залпы. Обескураженные и растерянные тайпины даже и не думали об осаде. Они поспешили удалиться…
Шанхай праздновал победу. Особенно довольны были иностранцы. Например, американец Фредерик Уорд, который летом 1860 года собрал «Всегда побеждающую армию» для противостояния с тайпинами. Новая военная единица была создана под покровительством американского консула на средства китайских компрадоров. А вскоре появился «Франко-китайский корпус» и «Англо-китайский контингент». Такая вот «дружба народов». Сухопутные войска поддерживали европейские и американские военные корабли. При этом официально они оставались нейтральными. И прикрываясь эти статусом беспрепятственно курсировали по Янцзы с цинскими солдатами, оружием и боеприпасами. Известно, что в начале 1862 года Уорд располагал армией в восемь тысяч хорошо вооруженных солдат, которых поддерживали военные джонки и пароходы. Естественно, у тайпинов не оставалось даже призрачных шансов на победу. У них в союзниках числились лишь уставшие и деморализованные няньцзюни, которые предпочитали действовать по собственному усмотрению.
Айсиньгеро Ичжу, который правил Китаем под девизом «Саньфэн», сам не мог справиться с Небесным государством. Поэтому решить это надоевшую проблему он поручил авторитетным и влиятельным военачальникам, выдав им по сути карт-бланш. Но главным борцом с тайпинами считался военачальник Сянской армии Цзэн Гофань. После ряда побед над повстанцами он очень сильно укрепился, сумев стать наместником Лянцзяня. То есть, под его контролем оказались провинции Цзянсу, Цзянси и Аньхой, которые и составляли наместничество. Влияние Гофаня было столь велико, что он фактически забрал под свой контроль и провинцию Чжэцзян. Цинская верхушка, видя какую власть сосредоточил в своих руках Гофань, официально дала ему чрезвычайные полномочия для противостояния с тайпинами в тех землях. Понятно, что это была откровенная условность, Цзэн и без «разрешения» всеми силами старался ликвидировать «китайских христиан». Но теперь он это делал с императорского, скажем так, благословения. В этом деле ему активно помогали Ли Хунчжан и Цзо Цзутан, которые оперативно развернули на территории Гофаня создание новых антитайпинских армий. И вскоре династия Цин стала располагать в общей сложности восьмью полноценными армиями. Среди которых, конечно, особые надежды возлагались на Сянскую и Хуайскую армии. Последней, кстати, как раз командовал Хунчжан. А активную поддержку тем, как их называли, провинциальным армиям оказывали монгольская конница, правительственные китайские «войска зеленого знамени» и «восьмизнаменные» маньчжуры. При этом их вооружение было на порядок лучше и современней, чем у солдат Небесного государства. Например, в распоряжении цинских войск находились гаубицы, мортиры и винтовки. А командиры прошли обучение у иностранных коллег.
Пока династия Цин укреплялась и раздумывала над тем, как побыстрее устранить Небесное государство, Хун Сюцюань впал в депрессию. Он никак не мог определиться со стратегией спасения, поэтому отдал это дело на откуп своему родственнику – Хун Жэньганю. Тот, надо признать, отличался трезвым и осмысленным видением сложившейся ситуации, но этого было явно недостаточно. Будучи главой правительства, он в экстренном порядке решил провести несколько реформ, направленных на объединение разрозненных тайпинов. Но толку от этого практически не было. Небесное государство все сильнее деградировало под ударами цинских армий. Народ уже не верил в победу, поэтому ко всем решениям властей относился скептически, считая, что реформы лишь продлят и без того мучительную агонию.
А вот цинская власть скопировав европейскую модель реформ осталась в плюсе. И хотя было чувствительное поражение во Второй Опиумной войне, которая завершилась как раз в 1860 году, модернизация вооруженный сил по чужеземному образцу позволила сделать маньчжурскую династию сильнее, а главное, современнее. Кроме этого, в Китае начали массово и быстро строиться военные заводы, мастерские и арсеналы. А их работа была направлена на снабжение цинских армий. Ничего подобного в Небесном государстве, конечно, не наблюдалось. Буквально за несколько лет оно резко отстало от Китая в своем развитии.
Но агония, как известно, может продолжаться долго. Ли Сючэн не собирался сдаваться заранее. Он понимал, что необходимо сражаться до последнего, а там будет видно. Поэтому осенью 1860 года он и еще несколько военачальников отправились во второй Западных поход, который изначально уже был обречен на провал. Дело в том, что все армии тайпинов действовали несогласованно, в отличии от войск противника. А их положение еще больше ухудшилось после нескольких битв с Сянской и Хубэйской армиями. Тайпины, что называется, разбрелись по провинциям, в надежде «хоть не съесть, так понадкусывать». С последним дела тоже шли не так хорошо, как им бы хотелось. Ли Сючэн вместе со своим войском «путешествовал» по Цзянси, Хубэй и Чжэцзян. Кроме уменьшения численности его войска, толку от «вояжа» не было. Чэн Юйчэн попытался помочь осажденной крепости Аньцин, но потерпел поражение. И в начале сентября Цзэн Гофань ее захватил, оставив таким образом Нанкин без защиты с западной стороны. Чэнь Юйчэн пытался остановить триумфальное шествие цинских солдат, но безрезультатно. В его армии начались брожения и, в конце концов, солдаты взбунтовались. И первым делом они выдали своего командира маньчжурам. Вскоре Юйчэн был казнен. Так тайпины потеряли одного из лучших своих военачальников. Это событие позволило Сянской армии спокойно подойти к Нанкину с юга и начать осаду.
Единственным военачальником тайпинов, у которого хоть что-то получалось, был Ли Шисянь. Во время своего рейда по провинции Чжэцзян, он сумел установить контроль почти над всей ее территорией. По осени 1861 года сюда же добрался и Ли Сючэн. Совместными усилиями они сумели взять Нинбо и Ханчжоу. Таким образом, провинция Чжэцзян стала тайпинской.
Ли Сючэна, не смотря на все события, не оставляли мысли о Шанхае. Поэтому в начале 1862 года он предпринял вторую попытку захватить город. Но как только он появился у его стен, вновь начался обстрел. А затем армия Уорда вместе с франко-китайским корпусом и англо-китайским контингентом, при поддержке цинских войск, перешла в наступление. Для тайпинов это во второй раз стало полнейшей неожиданностью. Они никак не могли или не хотели поверить в то, что чужестранцы взяли сторону династии Цин. Затяжные и ожесточенные бои шли в провинциях Чжэцзян и Цзянсу. В одном из сражений погиб и сам Фредерик Уорд. Кроме него погибли также командиры французских подразделений.
В последний путь
После гибели Уорда, во главе «Всегда побеждающей армии» встал опытный британский офицер Чарльз Джордж Гордон. Произошло это знаковое событие в 1863 году. Вместе с другими европейско-китайскими армиями он принялся активно помогать главным цинским войскам. И к весне 1863 года в войне произошел окончательный перелом. Тайпины ничего не могли поделать с подавляющей силой противника. Они потеряли Чжэцзян, а кольцо вокруг Нанкина сжалось максимально сильно. Ли Сючэн, прибывший спасть столицу из Цзянцу, сделал все, что от него зависело. Военачальник попытался провернуть две масштабные военные операции, чтобы прорвать кольцо блокады, но потерпел неудачу. К этому времени цинские войска сумели еще и окончательно разгромить няньцзюней. У тайпинов не осталось ни единого союзника. Методично и хладнокровно, цинские войска уничтожили также все армии тайных обществ, которое дестабилизировали обстановку в провинциях Гуандун, Гуанси и Сычуань. То есть, теперь уже ничто и никто не мог отвлечь их от главного действа – захвата Нанкина.
Неизбежность поражения, словно паралич, сковал всю верхушку тайпинской власти. От нее заразилось и все многочисленное население. Дисциплина в войсках рухнула, солдаты отказывались воевать. Они массово дезертировали и переходили на сторону врага. Их примеру следовали военачальники и чиновники. Оставшиеся у власти влиятельные люди вместо поиска спасения начали выдавать сами себе титулы, ранги и награды. И… нашлись завистники. Государственные измены, заговоры и предательства стали обычным явлением. Хун Сюцюань смотрел на все это и ничего не видел. Точнее, ничего не предпринимал. Он уже смирился с гибелью своего Небесного государства. Поэтому окончательно замкнулся и только молился о спасении своей души. Все остальное его уже не интересовало.
А тем временем цинские войска и Гордон осадили Сучжоу и через несколько месяцев взяли этот город. Это стало своеобразным сигналом для всех остальных тайпинских военачальников. Они стали начали сдавать города противнику без боя, переходя на их сторону вместе со своими армиями. Весной 1864 года цинские войска заняли последние оплоты тайпинов – Ханчжоу и Чанчжоу. Теперь Небесное государство состояло лишь из одного города – Нанкина.
Столица к этому времени уже почти год как находилась в состоянии блокады. В Нанкине начался голод. Понимая безвыходность положения, Ли Сючэн разрешил мирным жителям уйти из города. К моменту финального противостояния его обороняло порядка четырех тысяч солдат. Единственная надежда на спасение заключалась в попытке прорвать оборону и, бросив город, укрыться в провинциях Хубэй или Цзянси. Но Хун Сюцюань отверг эту идею. И первого июня 1864 года он покончил с собой, выпив яд. Ли Сючэн остался один. Его крохотная армия (по сравнению с войсками противника) оборонялась до девятнадцатого июля, после чего цинские войска ворвались в Нанкин. Город фактически был уничтожен. Сючэн вместе с небольшим отрядом сумел вырваться из горящего Нанкина, но спастись ему все же не удалось. Тайпинского военачальника поймали и казнили.
Небесное государство перестало существовать.
* * *
Официально Крестьянская война закончилась с падением Нанкина. Но еще на протяжении четырех лет цинские войска вылавливали мелкие и крупные армии тайпинов, которые продолжали оказывать сопротивление. К ним примкнули и остатки няньцзюней. Но это лишь отсрочило их полное уничтожение. Цинские войска, словно охотничьи собаки, шли последу мятежников, не позволяя им восстановить силы. В середине августа 1868 года был уничтожен последний тайпинский отряд в провинции Шаньдун. А его командир Чжан Цзунъю покончил с собой. На этом была поставлена точка. Точно неизвестно, сколько людей погибло во время Крестьянской войны. Исследователи считают, что число жертв может варьировать от двадцати до ста миллионов.
Интересно вот что: Мао Цзэдун считал тайпинов настоящими героями-революционерами, которые не побоялись бросить вызов старой системе. В современном Нанкине есть Музей истории, в котором собраны материалы о Небесном государстве.
Ли Сючэн – последний герой
Чтобы выжить, Небесному государству требовалось чудо. И оно произошло благодаря Ли Сючэну, который стал настоящим «кризисным менеджером» в сложившейся ситуации. Он понимал, что необходимо как можно скорее ликвидировать Южнобережный лагерь, а значит, разгромить стотысячную армию, которая там находилось. Сделать это, что называется, лоб в лоб было невозможно. Требовался хитрый маневр, чтобы рассредоточить превосходящие силы противника. Поэтому в начале весны 1860 года Ли Сючэн неожиданно для цинских военачальников совершил марш-бросок в Чжэцзян и в середине марта сумел взять Ханчжоу. Противник отреагировал на это соответствующим образом – отправил в провинцию часть войск для ликвидации угрозы. Когда об этом узнал Сючэн, он приказал своим военачальникам Чэнь Юйчэну и Ян Фуцину провести масштабную наступательную операцию на Южнобережный лагерь. Поскольку все было сделано быстро и точно, тайпинам удалось окружить противника. В начале мая состоялась ожесточенная битва, продлившаяся несколько дней. В итоге победа осталась за солдатами Небесного государства. Одолев цинскую армию, тайпины не позволили ей отступить и, что называется, добили. Когда с войском Южнобережного лагеря было покончено, вернулись маньчжурские солдаты из Ханчжоу. Ли Сючэну удалось и их разгромить. Таким образом уже во второй раз за время войны тайпины уничтожили Южнобережный лагерь и сняли блокаду с Нанкина. Благодаря этой блестящей победе, тайпины открыли себе дорогу на Чжэцзян и Цзянсу. Так начался Восточный поход.
На первых порах удача сопутствовала Ли Сючэну и его солдатам. В мае они сумели подчинить себе Чанчжоу и Уси. А в начале июня без боя заняли Сучжоу. При этом местное население воспринимало тайпинов как героев-освободителей от ненавистного маньчжурского режима. Естественно, в армию Сючэна потекли реки новобранцев. За короткий период тайпинскому военачальнику удалось увеличить численность своих войск на более чем пятьдесят тысяч человек. Более того, к на его сторону даже перешло несколько десятков тысяч цинских солдат. Этот успех и благосклонное отношение местных жителей позволили Ли Сючэну взять без сопротивления еще несколько населенных пунктов, а затем выйти к Шанхаю. Тайпинский военачальник считал, что европейцы окажут ему поддержку в борьбе с маньчжурами. Надо сказать, что вся верхушка Небесного государства была в этом уверена. Все они считали, что европейцы не оставят «братьев во Христе» в беде. Но… «западные братья по истинной вере» уже сделали свой выбор. И он был не в пользу тайпинов.
Здесь необходимо сделать небольшое отступление. Французы и англичане с нескрываемым интересом следили за развитием Гражданской войны ы Китае. Поначалу они действительно склонялись к тому, чтобы поддержать тайпинов. «Христиане» все-таки… Но это была лишь одна из причин, причем далеко не главная. Европейцы считали, что победа мятежников откроет для них новые площадки для торговли. И вообще, тайпины станут послушными марионетками, исполняющими любые приказы европейских «братьев». Но череда поражений и непоследовательная внутренняя политика Сюцюаня заставили англичан и французов пересмотреть свои первоначальные планы. Европейцы поняли, что тайпины не в состоянии справиться с династией Цин. Более того, не в состоянии они были и обеспечить жизнедеятельность своего Небесного государства без посторонней помощи. Но главный просчет правительства Сюцюаня заключался в том, что он запретил продажу опиума – главного источника сказочных богатств. И поэтому англичане с французами решили оказать помощь маньчжурам ликвидировать никому не нужное и неудобное «христианское государство». Такого же мнения придерживались и американцы. Они не видели смысла идти против европейцев в этом вопросе.
Ли Сючэн, конечно, ни о чем не знал и даже не догадывался. И поэтому без каких-либо опасений подошел к Шанхаю. Но вместо теплого и радушного приема его армию встретили артиллерийские залпы. Обескураженные и растерянные тайпины даже и не думали об осаде. Они поспешили удалиться…
Цзэн Гофань
Шанхай праздновал победу. Особенно довольны были иностранцы. Например, американец Фредерик Уорд, который летом 1860 года собрал «Всегда побеждающую армию» для противостояния с тайпинами. Новая военная единица была создана под покровительством американского консула на средства китайских компрадоров. А вскоре появился «Франко-китайский корпус» и «Англо-китайский контингент». Такая вот «дружба народов». Сухопутные войска поддерживали европейские и американские военные корабли. При этом официально они оставались нейтральными. И прикрываясь эти статусом беспрепятственно курсировали по Янцзы с цинскими солдатами, оружием и боеприпасами. Известно, что в начале 1862 года Уорд располагал армией в восемь тысяч хорошо вооруженных солдат, которых поддерживали военные джонки и пароходы. Естественно, у тайпинов не оставалось даже призрачных шансов на победу. У них в союзниках числились лишь уставшие и деморализованные няньцзюни, которые предпочитали действовать по собственному усмотрению.
Айсиньгеро Ичжу, который правил Китаем под девизом «Саньфэн», сам не мог справиться с Небесным государством. Поэтому решить это надоевшую проблему он поручил авторитетным и влиятельным военачальникам, выдав им по сути карт-бланш. Но главным борцом с тайпинами считался военачальник Сянской армии Цзэн Гофань. После ряда побед над повстанцами он очень сильно укрепился, сумев стать наместником Лянцзяня. То есть, под его контролем оказались провинции Цзянсу, Цзянси и Аньхой, которые и составляли наместничество. Влияние Гофаня было столь велико, что он фактически забрал под свой контроль и провинцию Чжэцзян. Цинская верхушка, видя какую власть сосредоточил в своих руках Гофань, официально дала ему чрезвычайные полномочия для противостояния с тайпинами в тех землях. Понятно, что это была откровенная условность, Цзэн и без «разрешения» всеми силами старался ликвидировать «китайских христиан». Но теперь он это делал с императорского, скажем так, благословения. В этом деле ему активно помогали Ли Хунчжан и Цзо Цзутан, которые оперативно развернули на территории Гофаня создание новых антитайпинских армий. И вскоре династия Цин стала располагать в общей сложности восьмью полноценными армиями. Среди которых, конечно, особые надежды возлагались на Сянскую и Хуайскую армии. Последней, кстати, как раз командовал Хунчжан. А активную поддержку тем, как их называли, провинциальным армиям оказывали монгольская конница, правительственные китайские «войска зеленого знамени» и «восьмизнаменные» маньчжуры. При этом их вооружение было на порядок лучше и современней, чем у солдат Небесного государства. Например, в распоряжении цинских войск находились гаубицы, мортиры и винтовки. А командиры прошли обучение у иностранных коллег.
Пока династия Цин укреплялась и раздумывала над тем, как побыстрее устранить Небесное государство, Хун Сюцюань впал в депрессию. Он никак не мог определиться со стратегией спасения, поэтому отдал это дело на откуп своему родственнику – Хун Жэньганю. Тот, надо признать, отличался трезвым и осмысленным видением сложившейся ситуации, но этого было явно недостаточно. Будучи главой правительства, он в экстренном порядке решил провести несколько реформ, направленных на объединение разрозненных тайпинов. Но толку от этого практически не было. Небесное государство все сильнее деградировало под ударами цинских армий. Народ уже не верил в победу, поэтому ко всем решениям властей относился скептически, считая, что реформы лишь продлят и без того мучительную агонию.
А вот цинская власть скопировав европейскую модель реформ осталась в плюсе. И хотя было чувствительное поражение во Второй Опиумной войне, которая завершилась как раз в 1860 году, модернизация вооруженный сил по чужеземному образцу позволила сделать маньчжурскую династию сильнее, а главное, современнее. Кроме этого, в Китае начали массово и быстро строиться военные заводы, мастерские и арсеналы. А их работа была направлена на снабжение цинских армий. Ничего подобного в Небесном государстве, конечно, не наблюдалось. Буквально за несколько лет оно резко отстало от Китая в своем развитии.
Но агония, как известно, может продолжаться долго. Ли Сючэн не собирался сдаваться заранее. Он понимал, что необходимо сражаться до последнего, а там будет видно. Поэтому осенью 1860 года он и еще несколько военачальников отправились во второй Западных поход, который изначально уже был обречен на провал. Дело в том, что все армии тайпинов действовали несогласованно, в отличии от войск противника. А их положение еще больше ухудшилось после нескольких битв с Сянской и Хубэйской армиями. Тайпины, что называется, разбрелись по провинциям, в надежде «хоть не съесть, так понадкусывать». С последним дела тоже шли не так хорошо, как им бы хотелось. Ли Сючэн вместе со своим войском «путешествовал» по Цзянси, Хубэй и Чжэцзян. Кроме уменьшения численности его войска, толку от «вояжа» не было. Чэн Юйчэн попытался помочь осажденной крепости Аньцин, но потерпел поражение. И в начале сентября Цзэн Гофань ее захватил, оставив таким образом Нанкин без защиты с западной стороны. Чэнь Юйчэн пытался остановить триумфальное шествие цинских солдат, но безрезультатно. В его армии начались брожения и, в конце концов, солдаты взбунтовались. И первым делом они выдали своего командира маньчжурам. Вскоре Юйчэн был казнен. Так тайпины потеряли одного из лучших своих военачальников. Это событие позволило Сянской армии спокойно подойти к Нанкину с юга и начать осаду.
Чарльз Гордон
Единственным военачальником тайпинов, у которого хоть что-то получалось, был Ли Шисянь. Во время своего рейда по провинции Чжэцзян, он сумел установить контроль почти над всей ее территорией. По осени 1861 года сюда же добрался и Ли Сючэн. Совместными усилиями они сумели взять Нинбо и Ханчжоу. Таким образом, провинция Чжэцзян стала тайпинской.
Ли Сючэна, не смотря на все события, не оставляли мысли о Шанхае. Поэтому в начале 1862 года он предпринял вторую попытку захватить город. Но как только он появился у его стен, вновь начался обстрел. А затем армия Уорда вместе с франко-китайским корпусом и англо-китайским контингентом, при поддержке цинских войск, перешла в наступление. Для тайпинов это во второй раз стало полнейшей неожиданностью. Они никак не могли или не хотели поверить в то, что чужестранцы взяли сторону династии Цин. Затяжные и ожесточенные бои шли в провинциях Чжэцзян и Цзянсу. В одном из сражений погиб и сам Фредерик Уорд. Кроме него погибли также командиры французских подразделений.
В последний путь
После гибели Уорда, во главе «Всегда побеждающей армии» встал опытный британский офицер Чарльз Джордж Гордон. Произошло это знаковое событие в 1863 году. Вместе с другими европейско-китайскими армиями он принялся активно помогать главным цинским войскам. И к весне 1863 года в войне произошел окончательный перелом. Тайпины ничего не могли поделать с подавляющей силой противника. Они потеряли Чжэцзян, а кольцо вокруг Нанкина сжалось максимально сильно. Ли Сючэн, прибывший спасть столицу из Цзянцу, сделал все, что от него зависело. Военачальник попытался провернуть две масштабные военные операции, чтобы прорвать кольцо блокады, но потерпел неудачу. К этому времени цинские войска сумели еще и окончательно разгромить няньцзюней. У тайпинов не осталось ни единого союзника. Методично и хладнокровно, цинские войска уничтожили также все армии тайных обществ, которое дестабилизировали обстановку в провинциях Гуандун, Гуанси и Сычуань. То есть, теперь уже ничто и никто не мог отвлечь их от главного действа – захвата Нанкина.
Неизбежность поражения, словно паралич, сковал всю верхушку тайпинской власти. От нее заразилось и все многочисленное население. Дисциплина в войсках рухнула, солдаты отказывались воевать. Они массово дезертировали и переходили на сторону врага. Их примеру следовали военачальники и чиновники. Оставшиеся у власти влиятельные люди вместо поиска спасения начали выдавать сами себе титулы, ранги и награды. И… нашлись завистники. Государственные измены, заговоры и предательства стали обычным явлением. Хун Сюцюань смотрел на все это и ничего не видел. Точнее, ничего не предпринимал. Он уже смирился с гибелью своего Небесного государства. Поэтому окончательно замкнулся и только молился о спасении своей души. Все остальное его уже не интересовало.
А тем временем цинские войска и Гордон осадили Сучжоу и через несколько месяцев взяли этот город. Это стало своеобразным сигналом для всех остальных тайпинских военачальников. Они стали начали сдавать города противнику без боя, переходя на их сторону вместе со своими армиями. Весной 1864 года цинские войска заняли последние оплоты тайпинов – Ханчжоу и Чанчжоу. Теперь Небесное государство состояло лишь из одного города – Нанкина.
Столица к этому времени уже почти год как находилась в состоянии блокады. В Нанкине начался голод. Понимая безвыходность положения, Ли Сючэн разрешил мирным жителям уйти из города. К моменту финального противостояния его обороняло порядка четырех тысяч солдат. Единственная надежда на спасение заключалась в попытке прорвать оборону и, бросив город, укрыться в провинциях Хубэй или Цзянси. Но Хун Сюцюань отверг эту идею. И первого июня 1864 года он покончил с собой, выпив яд. Ли Сючэн остался один. Его крохотная армия (по сравнению с войсками противника) оборонялась до девятнадцатого июля, после чего цинские войска ворвались в Нанкин. Город фактически был уничтожен. Сючэн вместе с небольшим отрядом сумел вырваться из горящего Нанкина, но спастись ему все же не удалось. Тайпинского военачальника поймали и казнили.
Небесное государство перестало существовать.
* * *
Официально Крестьянская война закончилась с падением Нанкина. Но еще на протяжении четырех лет цинские войска вылавливали мелкие и крупные армии тайпинов, которые продолжали оказывать сопротивление. К ним примкнули и остатки няньцзюней. Но это лишь отсрочило их полное уничтожение. Цинские войска, словно охотничьи собаки, шли последу мятежников, не позволяя им восстановить силы. В середине августа 1868 года был уничтожен последний тайпинский отряд в провинции Шаньдун. А его командир Чжан Цзунъю покончил с собой. На этом была поставлена точка. Точно неизвестно, сколько людей погибло во время Крестьянской войны. Исследователи считают, что число жертв может варьировать от двадцати до ста миллионов.
Интересно вот что: Мао Цзэдун считал тайпинов настоящими героями-революционерами, которые не побоялись бросить вызов старой системе. В современном Нанкине есть Музей истории, в котором собраны материалы о Небесном государстве.
- Автор:
- Павел Жуков
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