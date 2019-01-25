Совершенствование системы ПВО КНР на фоне стратегического соперничества с США (ч. 2)

Обтекатель антенны РЛС китайского самолёта ДРЛО KJ-2000

KJ-2000

Cпутниковый снимoк Goоgle Eаrth: авиационная стоянка заводского аэродрома Сиань

Прототип самолёта ДРЛО KJ-200

Серийный самолёт ДРЛО KJ-200

Самолёт ДРЛО KJ-500

Самолёт ДРЛО ZDK-03 Karakorum

Cпутниковый снимoк Goоgle Eаrth: стоянка заводского аэродрома в Ченду

Предполагаемый внешний вид палубного самолёта ДРЛО KJ-600

Вертолёт радиолокационного дозора Z-18J

Прототип БПЛА Xianglong

Прототип БПЛА Divine Eagle

Cпутниковый снимoк Goоgle Eаrth: тяжелые БПЛА на авиабазе Аньшунь

По материалам:

https://www.globalsecurity.org/military/world/china/kj-600.htm

http://www.armystar.com/wqzb/2015-10-10_29865_2.html

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http://www.livestream.ru/news/2011/07/04/xianlong/

https://chinadailymail.com/2013/06/06/chinas-aewc-kj-3000-air-to-surface-combat-aircraft/

https://thaimilitaryandasianregion.wordpress.com/2016/01/31/kj2000-awacs-aircraft-chinese-plaaf/

https://thaimilitaryandasianregion.wordpress.com/2016/02/01/

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https://www.globalsecurity.org/military/world/china/kj-500.htm

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http://forums.airbase.ru/2016/08/t87431--kitajskie-bpla.9772.html

https://thaimilitaryandasianregion.blogspot.com/2018/01/one-more-divine-eagle-appeared-at.html

В 90-е годы прошлого века руководство КНР взяло курс на кардинальную модернизацию вооруженных сил. В первую очередь это коснулось войск ПВО и ВВС, которые наряду со стратегическими силами ядерного сдерживания играют наибольшую роль в обеспечении обороноспособности государства и наиболее полно отражают уровень развития научно-технического и производственно-технологического потенциала.После нормализации отношений между нашими странами Китай стал крупнейшим покупателем российских боевых самолётов и противовоздушных систем большой дальности. Но для эффективного руководства действиями истребителями и зенитно-ракетными системами требовались не только современные наземные радиолокаторы, сопряженные с автоматизированными пунктами управления и обмена информацией, но и летающие радары, совмещающие функции воздушных командных центров – самолёты дальнего радиолокационного обнаружения и управления.В Советском Союзе самолёты ДРЛО на базе авиалайнера Ту-114 появились ещё в 60-е годы. Но в КНР попытка создания «летающего радара» на базе дальнего бомбардировщика Ту-4 закончилась неудачей, и машин такого класса до начала 21 века в ВВС НОАК не было. В конце 80-х в СССР специально для иностранных заказчиков была создана экспортная модификация самолёта ДРЛО – А-50Э, с упрощенным радиотехническим комплексом и без аппаратуры ЗАС. Однако китайские специалисты, ознакомившись с радиотехническим комплексом этой машины, построенным на не самой новой элементной базе, сочли, что более рациональным будет использовать базовую платформу Ил-76ТД, совместив её с более современной аппаратурой израильского производства. После достаточно длительных консультаций, в 1997 году был заключён трёхсторонний контракт на создание авиационного комплекса дальнего обнаружения, получившего предварительное обозначение А-50И. Подрядчиками выступали израильская фирма Elta и российский ТАНТК им. Г.М. Бериева. Российская сторона обязалась подготовить для переоборудования серийный А-50, а израильтяне должны были установить на него РЛС EL/M-205 PHALCON, комплекс обработки данных и связное оборудование.В отличие от советского самолёта ДРЛО А-50, антенна израильского радиолокатора EL/M-205 должна была размещаться в неподвижном дискообразном обтекателе диаметром 11,5 м (больше, чем у А-50), с тремя АФАР, образующими равнобедренный треугольник. Согласно озвученным производителем характеристикам, израильский радар дециметрового диапазона (1,2-1,4 ГГц), в сочетании с высокопроизводительными вычислительными средствами и специальными устройствами подавления шумов должен был обеспечить возможность обнаружения «трудных» маловысотных воздушных целей: крылатых ракеты и самолетов, разработанные с использованием технологии малой радиолокационной заметности. Кроме того, китайский самолёт ДРЛО предполагалось оснастить современной аппаратурой радиотехнической разведки, что давало возможность вести наблюдение за наземными и корабельными радиолокаторами и осуществлять прослушивание радиопереговоров. Стоимость одного самолёта Ил-76ТД с израильским РТК составляла $250 млн. Всего ВВС НОАК намеревались заказать четыре самолёта ДРЛО и У.Практическая реализация совместного контракта началась в 1999 году, когда А-50 из состава ВВС России с бортовым номером «44», после демонтажа советского радиотехнического комплекса и капитального ремонта вылетел в Израиль. Согласно графику, первый самолёт ДРЛО с израильским радаром, станцией радиотехнической разведки и связным оборудованием должен был быть передан китайской стороне в конце 2000 года. Но уже в ходе реализации программы в дело вмешались американцы, и уже при высокой технической готовности комплекса летом 2000 года израильская сторона объявила об одностороннем выходе из проекта. Что помимо чувствительных финансовых потерь отрицательно сказалось на репутации Израиля как надёжного поставщика вооружений, а уже готовый для переоборудования самолёт был возвращён в Китай.После отказа Израиля от совместного создания на базе Ил-76ТД самолётов ДРЛО китайские специалисты продолжили проект самостоятельно. Судя по всему, в КНР всё же попали какие-то материалы по израильскому радару, так как китайский радиолокационный комплекс самолёта, получившего наименование KJ-2000 («Кун Цзин» — «Небесное око»), во многом повторял вариант, предложенный израильскими проектировщиками. Как и планировалось, самолёт получил РЛС с АФАР в не вращающемся дискообразном обтекателе.Внутри обтекателя имеется три антенных модуля. Каждый модуль даёт возможность просматривать пространство в секторе 120 °. Благодаря электронному сканированию луча радар способен осуществлять круговой обзор. Охлаждение излучающих элементов радара происходит набегающим потоком воздуха через специальные каналы.Согласно информации, озвученной китайскими СМИ, радиолокатор, созданный в Нанкинском НИИ № 14, способен обнаруживать цели на дальности более 400 км и одновременно сопровождать до 100 воздушных и надводных объектов. Сообщается, что самолёт ДРЛО может быть также использован для фиксации пусков баллистических ракет и вычисления их траекторий полёта. Так, в ходе испытаний удалось осуществить своевременное обнаружение баллистической ракеты, стартовавшей на удалении 1200 км.Как и на российском А-50, на китайском KJ-2000 в верхней, передней части фюзеляжа за кабиной пилотов имеется антенна спутниковой связи. Достоверной информации о возможностях взаимодействия связной аппаратуры китайского самолёта ДРЛО на базе Ил-76МД с наземными средствами ПВО и перехватчиками нет, но в китайских источниках утверждается, что один KJ-2000 способен управлять действиями нескольких десятков боевых самолётов. Рабочие места операторов оборудованы цветными жидкокристаллическими дисплеями, а построение трасс воздушных целей происходит в автоматическом режиме и с использованием высокопроизводительных вычислительных средств. Рабочая высота патрулирования составляет 5000 — 10000 м. Максимальная дальность полета 5000 км. На расстоянии 2000 км от своего аэродрома самолет может оставаться на патрулирование в течение 1 часа 25 минут. Максимальная продолжительность полета не более 8 часов. В отличие от советского А-50, на KJ-2000 изначально не была предусмотрена система дозаправки в воздухе, что при достаточно высоком удельном расходе топлива существенно ограничивает время патрулирования.Всего для ВВС НОАК было построено 4 тяжелых самолёта ДРЛО и У на платформе Ил-76ТД. В прошлом они часто принимали участие в крупных учениях, и на постоянной основе базировались в восточной провинции Чжэцзян вблизи Тайваньского пролива. В данный момент имевшиеся KJ-2000 уже выведены из боевого состава ВВС НОАК.Судя по спутниковым снимкам заводского аэродрома Сиань, в провинции Шеньси, специализирующегося помимо прочего на тестировании, доводке и ремонте самолётов ДРЛО, один KJ-2000 установлен на «вечной стоянке» вместе с другими образцами авиатехники, строительство которых велось в разное время на предприятиях Сианьской авиационно-промышленной корпорации. С оставшихся трёх самолётов ДРЛО, построенных на базе Ил-76ТД, демонтировано радиолокационное оборудование, и эти машины могут использоваться в качестве транспортных и летающих лабораторий.Ещё в 2013 году в СМИ просочилась информация, что в КНР ведутся работы по новому тяжелому самолёту ДРЛО на базе нового тяжелого военно-транспортного самолёта Y-20. Эту машину часто сравнивают с американским Boeing C-17 Globemaster III. Перспективный самолёт ДРЛО и У на платформе Y-20 получил обозначение KJ-3000.Как далеко продвинулась эта программа, неизвестно. Скрыть столь крупный самолёт с обтекателем РЛС от средств космической разведки нереально, и судя по всему его испытания ещё не начались. В то же время на заводском аэродроме Сиань уже сейчас скопилось более десятка транспортников Y-20, и часть их вполне может использоваться для создания новых самолётов ДРЛО.Одновременно с разработкой «тяжелого» самолёта радиолокационного дозора KJ-2000 на платформе Ил-76ТД в КНР велись работы по «среднему» самолёту ДРЛО на базе четырёхдвигательного турбовинтового среднего военно-транспортного самолёта (модернизированная китайская версия Ан-12). В отличие от СССР, где серийное строительство Ан-12 завершилось в 70-е годы, в Китае выпуск модернизированных версий этой весьма удачной машины продолжается до сих пор. Китайскими инженерами разработаны современные модификации с удлинённым грузовым отсеком и экономичными двигателями, которые вполне удовлетворяют современным требованиям, а по уровню топливной эффективности серьёзно превосходят транспортные самолёты с турбореактивными двигателями.Прототип турбовинтового самолёта ДРЛО, получивший обозначение KJ-200, впервые поднялся в воздух 8 ноября 2001 года. Антенна радиолокатора с АФАР имеет «бревнообразную» форму, напоминая увеличенную в размерах антенну шведской РЛС РЛС Ericsson PS-890. В передней части обтекателя РЛС расположен воздухозаборник для охлаждения излучающих элементов набегающим потоком воздуха.Первый построенный самолёт ДРЛО на базе Y-8-200 фактически являлся «летающей лабораторий», предназначенной для отработки радиолокационного комплекса, и не оснащался всем необходимым набором средств связи и отображения информации. Серийные KJ-200 должны были строиться на базе более совершенной военно-транспортной модификации Y-8F-600. На этой модели установили более мощные и экономичные двигатели Pratt & Whitney Canada PW150B с 6-лопастными винтами, «стеклянную» кабину пилотов и дополнительные топливные баки.В 2005 году начались испытания второго предсерийного экземпляра. Процесс доводки радиолокационного и связного оборудования самолёта шел очень высокими темпами, пока 3 июня 2006 года прототип не разбился, врезавшись в гору неподалёку от деревни Яо в провинции Аньхой. В катастрофе погибли высокопоставленные офицеры ВВС НОАК и видные конструкторы. Эта катастрофа, унесшая жизни 40 человек, стала крупнейшей по числу жертв в новейшей истории ВВС НОАК и серьёзно затормозила испытания самолёта KJ-200. Согласно официальной версии, опубликованной после дешифровки «чёрных ящиков», причиной потери управляемости самолёта стало несовершенство антиобледенительной системы. На следующих серийных самолётах KJ-200 помимо изменений, внесённых в оборудование по борьбе с обледенением, была увеличена площадь хвостового оперения.Официальное принятие KJ-200 на вооружение состоялось в 2009 году, уже после постройки четырёх самолётов ДРЛО. Самолёт KJ-200 с максимальной взлётной массой около 65 т при заправке 25 т авиационного топлива может находиться в воздухе 10 часов и покрыть расстояние 5000 км. Максимальная скорость полёта 620 км/ч, скорость патрулирования — 500 км/ч, потолок – 10200 м. Экипаж состоит из 4 человек лётного состава, ещё 6 человек заняты обслуживанием радиотехнического комплекса.По сравнению с самолётами ДРЛО на базе Saab 340 и Saab 2000, на которых также размещаются радиолокаторы с «бревнообразной» антенной, планер Y-8F-600 предоставляет большие площади для установки радиоэлектронного оборудования, операторских консолей и мест отдыха персонала. Согласно опубликованной в китайских источниках информации, радар, установленный на KJ-200, способен обнаруживать воздушные цели на дальности более 300 км. Данные по воздушной обстановке, после обработки по радиоканалу передаётся потребителям в лице КП ПВО и пунктов управления истребительной авиацией. Считается, что один KJ-200 способен одновременно наводить на цель до 15 перехватчиков.На крупных учениях сил ПВО, прошедших в августе 2009 года на северо-востоке Китая, самолёты KJ-200 и KJ-2000 тестировались на способность управлять действиями боевой авиации и зенитно-ракетными системами. Учения выявили как сильные, так и слабые стороны имевшихся на тот момент в ВВС НОАК «воздушных радарных постов». Вполне предсказуемо, KJ-2000 с более мощным радаром и способный патрулировать на большей высоте обнаруживал высотные воздушные цели на дальности примерно на 30 % большей, чем радиотехнический комплекс турбовинтового KJ-200. В то же время «тактический» самолёт ДРЛО KJ-200 оказался лучше приспособлен для ведения рутинных патрульных полётов. Его более экономичные двигатели позволяли дольше висеть в воздухе, а сам он оказался гораздо более дешевым в эксплуатации и требовал меньшего времени для подготовки к повторному вылету. Одним из основных недостатков KJ-200, по мнению экспертов, является ограниченное число каналов связи, по которым идёт обмен информацией с наземными командными пунктами и перехватчиками, находящимися в воздухе. Кроме того, конструктивными особенностями «бревнообразной» антенны с АФАР является наличие «мёртвых» зон. Так как угол обзора радиолокатора по каждому борту составляет 150°, в носовой и хвостовой частях самолёта имеются не просматриваемые области. Это вынуждает постоянно летать «овалом» или «восьмёркой». Но при резком изменении курса самолётом ДРЛО, или активном маневрировании цели в горизонтальной плоскости, имеется вероятность, что произойдёт срыв сопровождения. С учётом диаграмм направленности антенны, оптимальным является одновременное использование двух самолётов KJ-200, которые дублируют друг — друга во время совершения разворотов.Несмотря на указанные недостатки, командование ВВС НОАК заказало дополнительную партию самолётов ДРЛО KJ-200, в данный момент в строю находится 10 машин этого типа. Согласно данным американского военного ведомства, KJ-200 активно привлекаются к патрульным полётам на северо-востоке КНР и над спорными островами. В феврале 2017 года пилоты американского базового патрульного самолёта P-3С Orion заявили об опасном сближении с KJ-200 над Южно-Китайским морем.За годы, прошедшие с момента принятия на вооружение самолёта ДРЛО KJ-200, китайские военные успели оценить все достоинства и особенности этой машины. Накопленный опыт эксплуатации позволил сформировать понимание того, каким должен быть современный самолёт радиолокационного дозора и управления «тактического звена», и приступить к созданию более совершенных машин такого класса. Согласно взглядам командования ВВС НОАК, самолёт ДРЛО, созданный на платформе среднего турбовинтового военно-транспортного самолёта, при умеренных эксплуатационных расходах должен иметь возможность действовать в течение длительного времени на значительном удалении от своей базы. При этом обязательным условием является оснащение его радаром кругового обзора, системой дозаправки топливом в воздухе и широким набором средств радиотехнической разведки и постановки помех.Все эти требования учитывались при создании самолёта ДРЛО KJ-500, представленного широкой публике в 2014 году. Как и KJ-200, «тактический» KJ-500 построен на базе военно-транспортного Y-8F-600. Основными внешними отличиями являются круглая тарелка РЛС, наличие в хвостовой части аэродинамического гребня для компенсации потери путевой остойчивости и плоские антенны станции радиотехнической разведки.Фактически при создании KJ-500 были использованы наиболее удачные решения, отработанные ранее на самолётах KJ-2000 и KJ-200, а также учтены недостатки этих машин. От KJ-2000 заимствован принцип расположения антенны радиолокатора, а эксплуатация KJ-200 позволила отработать наиболее оптимальную компоновку «среднего» самолёта ДРЛО и тактику применения.Большим успехом в КНР считают создание и запуск в серийное производство радиотехнического комплекса, основой которого является трёхкоординатная РЛС с АФАР, обеспечивающая электронное сканирование по высоте и азимуту. При этом сектор просмотра каждой из трёх плоских антенных решеток, состыкованных в форме равнобедренного треугольника, составляет не менее 140°. Таким образом, они взаимно перекрывают соседние сектора и обеспечивают круговой обзор.Надо сказать, что китайские специалисты рассматривали вариант с классической вращающейся антенной радиолокатора, расположенной в тарелкообразном обтекателе. Самолёт ДРЛО такой компоновки был успешно испытан и серийно строится для Пакистана под обозначением ZDK-03 Karakorum.В настоящее время серийное производство KJ-500 ведется на авиазаводе в Ченду, провинция Шэнси. Судя по спутниковым снимкам, темпы строительства самолётов KJ-500 весьма высоки. На данный момент заказчику сдано более 10 машин.Реальные характеристики KJ-500 неизвестны, но можно предположить, что его лётные данные находятся на уровне KJ-200. По информации, представленной Global Security, дальность обнаружения РЛС с АФАР может достигать 500 км, а число одновременно сопровождаемых целей по сравнению с KJ-200 увеличено в три раза. Миниатюризация радиоэлементной базы и успехи китайских разработчиков в области создания компактных высокопроизводительных вычислительных комплексов позволили оснастить KJ-500 весьма совершенной бортовой аппаратурой. Ряд западных экспертов пишет, что по дальности, помехозащищённости и количеству каналов связи KJ-500 может быть близок, или даже превосходить американские палубные самолёты Е-2 Hawkeye последних модификаций. Но в то же время китайский самолёт значительно крупней и тяжелей, чем «Усовершенствованный Хокай», что позволяет ему нести дополнительные станции радиотехнической разведки и дольше находиться на боевом дежурстве.Хотя в КНР ведётся разработка тяжелого «стратегического» самолёта KJ-3000 китайские военные сделали ставку на «тактический» KJ-500, созданный на относительно недорогой платформе Y-8F-600 с экономичными турбовинтовыми двигателями. Такой подход даёт возможность быстро насытить войска самолётами ДРЛО, отодвинуть рубежи обнаружения воздушных целей и повысить эффективность управления силами противовоздушной обороны. Уже сейчас по количеству дееспособных самолётов дальнего радиолокационного обнаружения и управления, Китай превосходит нашу страну. Согласно открытым источникам, в 2018 году в составе ВКС РФ имелось 5 модернизированных А-50У и 14 А-50, построенных в советское время. При этом следует понимать, что большая часть старых А-50 близка к выработке ресурса, сейчас является «недвижимостью» и модернизирована не будет. Кроме того, критики программы А-50У отмечают, что при создании обновленного радиотехнического комплекса оказалась недопустимо велика доля комплектующих иностранного производства. Что в условиях введения санкционного режима против нашей страны может сильно затормозить процесс модернизации.В данный момент в ВВС НОАК численность KJ-200 и KJ-500 приближается к двум десяткам, и боеготовность этих самолётов весьма высока. Учитывая темпы строительства самолётов KJ-500, можно предположить, что через 5 лет их количество удвоится. В то же время число «тяжелых» KJ-3000 на платформе тяжелого транспортника Y-20 вряд ли превысит 5 единиц. Совершенно очевидно, что китайское военное руководство, имея достаточные финансовые ресурсы, всё же проявило прагматизм и сделало ставку не на уникальные по своим характеристикам, но крайне дорогостоящие тяжелые самолёты ДРЛО и У (советский А-50 стоил примерно в 2 раза дороже, чем стратегический бомбардировщик Ту-160), а на более дешевые и массовые «средние» воздушные комплексы радиолокационного дозора и управления.После отказа Израиля сотрудничать в деле создания совместного радиотехнического комплекса для самолёта А-50И руководство КНР поставило перед разработчиками задачу локализации производства всех компонентов электронного оборудования самолётов ДРЛО в КНР. В 2014 году было заявлено, что эта задача выполнена. На новых китайских самолётах ДРЛО в вычислительных системах применены компьютеры и программное обеспечение, разработанные и произведённые в Китае. Для унификации и упрощения взаимодействия на разных типах самолётов используются единые коммуникационные и информационные системы. Такой подход позволяет избавиться от иностранной зависимости, удешевить производство, облегчить обслуживание и повысить информационную безопасность.В начале 2017 года в сети появились не слишком качественные фотографии китайского палубного самолёта ДРЛО KJ-600, на основании которых был реконструирован его внешний вид.Ранее в КНР была замечена летающая лаборатория JZY-01 на базе транспортного Y-7 (копия Ан-26). Этот «летающий стенд» предназначался для отработки радиотехнического комплекса и конструктивных решений, которые в дальнейшем планировалось использовать при создании палубного самолёта ДРЛО. Всего было построено два опытных экземпляра. Если первый опытный экземпляр кроме антенны радиолокатора не имел видимых отличий от самолёта Y-7, то на второй опытной машине хвостовое оперение по своей конфигурации напоминает американский «Хокай». В данный момент этот самолёт находится на стоянке заводского аэродрома Сиань.Неизвестно насколько далеко китайские конструкторы продвинулись в деле создания палубного самолёта радиолокационного дозора, но на «палубе» бетонной копии авианосца в окрестностях города Ухань макет такой машины уже появился.Согласно данным, озвученным в КНР, максимальная взлётная масса самолёта KJ-600 не превысит 25 т. Его максимальная скорость может достигать 700 км/ч, а скорость во время патрулирования — 350-400 км/ч. Практическая дальность полёта KJ-600 — около 2500 км, что даст возможность вести боевое дежурство на расстоянии 500 км от точки взлёта на протяжении примерно 2-2,5 часов. Неизвестно, когда самолёт ДРЛО KJ-600 реально поступит в строевые эскадрильи, но на Западе считают, что эта машина будет способна базироваться не только на китайских авианосцах, но и может быть принята на вооружение ВВС НОАК. Самолёт радиолокационного дозора с укороченным взлётом и посадкой способен действовать с полевых аэродромов в интересах тактической авиации и фронтовых средств ПВО.В данный момент обязанности «воздушного радиолокационного пикета» на китайском авианосце «Ляонин» возложены на вертолёты ДРЛО Z-18J. Вертолёт Z-18 является вариантом дальнейшего развития Z-8, который в свою очередь представляет собой лицензионную копию тяжелого транспортного вертолёта SA 321 Super Frelon. Антенна радиолокатора расположена в зоне откидной хвостовой рамы и опускается в рабочее положение при нахождении машины в воздухе. Дальность обнаружения воздушных целей составляет 250-270 км.Ещё одним направлением, развиваемым в КНР, является создание тяжелых беспилотников ДРЛО. В 2012 году в Ченду в воздух поднялся БПЛА Xianglong («Парящий дракон»). Хотя в Китае этот беспилотник сравнивают с американским RQ-4 Global Hawk, «Парящий дракон» по дальности и продолжительности полёта уступает американскому тяжелому БПЛА.БПЛА Xianglong оснащен крылом оригинальной формы, которое сочетает замкнутое крыло обычной и обратной стреловидности. Крыло представляет собой две плоскости, расположенные друг над другом и соединенные между собой загнутыми кольцами. Такая форма крыла имеет большую подъёмную силу и позволяет значительно снизить расход топлива и увеличить продолжительность полета. При взлётном весе около 7500 кг китайский аппарат способен подняться на высоту 18300 метров и покрыть расстояние более 7000 км. Максимальная скорость 750 км/ч. Сообщается, что основным элементом полезной нагрузки станет РЛС с активной фазированной решеткой конформного типа. Кроме того, беспилотный летательный аппарат может быть использован для ретрансляции информации с наземных, корабельных и воздушных радиолокаторов.В 2015 году в сети появилась информация, что в Шеньяне начались испытания БПЛА Divine Eagle («Божественный орёл»). По сравнению с «Парящим драконом», это гораздо более крупный и тяжелый аппарат. Прототип имел спаренный корпус с одним турбореактивным двигателем посередине и двумя килями.Такая схема выбрана с целью увеличения грузоподъёмности. В китайских СМИ пишут, что на внешних поверхностях «Божественного орла» размещены 7 антенн АФАР. Передача радиолокационной информации должна происходить в реальном режиме времени по радиорелейным и спутниковым каналам связи.Исходя из имеющихся фотоснимков, длина БПЛА может составлять от 14 до 17 м, а размах крыла – 40-45 м. Максимальная скорость полёта – около 800 км/ч, потолок – 25 км. Взлётная масса – 15-18 т. В настоящее время это самый крупный китайский беспилотник, о его размерах можно судить по спутниковым снимкам.Неизвестно какие боевые задачи тяжелые китайские БПЛА способны выполнять в данный момент. Но судя по всему, упомянутые в данной публикации беспилотники уже строятся серийно и находятся в эксплуатации. Тяжелая беспилотная эскадрилья ВВС НОАК развёрнута на авиабазе Аньшунь в провинции Гуйчжоу. Здесь же находится центр управления БПЛА с ретрансляторами спутниковой связи.В данный момент Китай очень хорошо продвинулся в области создания тяжелых беспилотных летательных аппаратов, и в этом отношении занимает одну из лидирующих позиций в мире. По всей видимости, БПЛА дальнего радиолокационного дозора в КНР планируют использовать в ходе длительных патрульных полётов над океаном и там, где имеется большой риск потери пилотируемого самолёта ДРЛО. В то же время в случае столкновения с технологически развитым противником бесперебойная передача широкополосных цифровых потоков по весьма уязвимым высокочастотным каналам будет проблематична, а сам беспилотник может быть легко сбит истребителями противника.