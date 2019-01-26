Производство отечественных средств военной связи в 1940-1945 годах. Окончание

По материалам:

Белов Ф.И. Этапы радиовооружения войск связи Советской Армии. — М.: Военно-научное общество при ЦДСА имени М.В. Фрунзе, 1999.

Ростокин И.М. Развитие техники проводных средств связи советской Армии за пятьдесят лет. — М.: Военно-научное общество при ЦДСА им. М.В. Фрунзе, 1969.

Связь в Великой Отечественной войне Советского Союза 1941–1945 гг. (Ставка-фронт). — Л.: ВАС, 1961.

Жарский А.П., Медвецкий А.Г. Совершенствование средств связи в годы Великой Отечественной войны. Информационный сборник по связи и автоматизации.

Жарский А. П. и другие. Промышленность средств военной связи в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.).

Красная Армия к началу 1943 года так и не дождалась в необходимом количестве базовых систем радиовооружения: РАФ и РСБ. За 1942 год станций РАФ (радиостанций автомобильных фронтовых) произвели всего 451, через год их собрали еще меньше — 388, и только к 1944 году годовой выпуск составил 485 экземпляров. А РСБ (радиостанций самолета-бомбардировщика) в различных модификациях вообще с каждым годом выпускали все меньше и меньше – с 2681 экземпляра в 1942 году до 2332 в 1944 году. Не хватало полноценных производственных мощностей также для масштабного производства буквопечатающей аппаратуры к РАФ типа «Карбид».Одна из последних модификаций радиостанции РАФ военного периодаРазработанные перед войной образцы радиостанций для связи Ставки с фронтами и армиями, а также штабов фронтов и армий с корпусами и дивизиями оставались на вооружении на протяжении всей войны. Однако по причине невозможности обеспечения войск связи автомобилями ЗИС-5, в которых устанавливалась радиостанция РАФ, возникла необходимость в доработке ее для размещения в ГАЗ-ААА. Так появились варианты данных радиостанций под индексами РАФ-КВ-1 и РАФ-КВ-2. К маю 1943 года была разработана и запущена в серийное производство радиостанция РАФ-КВ-3, в которой использовался передатчик станции РСБ в качестве задающего генератора станции. Это была, если не считать мелкосерийной модификации с «Карбидом», финальная версия станции военного периода.Радиостанция РБСКак обстояли дела с переносными радиостанциями? К началу войны отечественной промышленностью выпускались два типа переносных радиостанций: РБ (полковой сети) и РБС (батальонной сети). Радиостанции РБ в основном производились заводом № 203 в Москве. Годовой выпуск этих радиостанций составлял порядка 8000-9000 комплектов. Радиостанции РБС выпускались заводом № 512 (Московская область) в количестве 10000-12000 комплектов в год.Приближение противника к Москве вынудило в октябре 1941 г. эти заводы эвакуировать, и выпуск радиостанций РБ был возобновлен лишь в конце первого квартала 1942 г. При этом после эвакуации завода №203 выпуск радиостанций РБ не возобновлялся. Производство этих станций было передано размещавшемуся ранее в г. Александрове (Московской области) и эвакуированному затем в Казахстан заводу №3 НКС, который перед войной только начал освоение производства радиостанций РБ. При общей потребности войск в радиостанциях РБ, составлявшей в 1942 г. 48700 комплектов, промышленность могла за это время поставить только 4479 комплектов, т.е. менее 10% потребности!Недостаточное производство радиостанций полковой сети типа РБ побудило к изготовлению других радиостанций, близких по своим тактико-техническим данным к этой технике. В Ленинграде было освоено производство суррогатных переносных радиостанций типа РЛ-6 и РЛ-7. На заводе №326 в Горьком, ранее выпускавшем радиоизмерительную аппаратуру, было также налажено производство переносных радиостанций 12РП, а в 1943 г. эти же радиостанции стали выпускаться заводом №729 в г. Александрове. Начиная со второго квартала 1942 г., созданный в Москве завод №2 НКО приступил к выпуску радиостанции 13Р, также предназначенной для связи на полковом уровне. Примечательно, что такие радиостанции собирались преимущественно из деталей бытовых приемников широкого вещания, которые изымались у населения. Естественно, такая техника была худшего качества и не отличалась надежностью. Но фронтам выбирать было особо не из чего, поэтому станции типа 13Р нашли свое применение в роли средства связи тактического звена управления.Радиостанция РБОчевидным прорывом стала организация во втором квартале 1942 года производства новой радиостанции РБМ, которая превосходила по своим параметрам технику типа РБ. К выпуску такой техники приступил завод №590 в Новосибирске, который уже к концу 1943 года освоил новую продукцию – дивизионную радиостанцию РБМ-5. Для нужд стрелковых и артиллерийских полков в начале 1943 года была разработана радиостанция А-7 (ультракоротковолновая), выпуск которой организовали на заводе №2 НКО. Спустя несколько месяцев к выпуску новинки приступили ленинградский завод №616 и новосибирский №564. Последней модификацией эпохи Великой Отечественной войны стала модель А-7Б, которую приняли на вооружение в 1944 году. Дальность связи такого аппарата была увеличена относительно прообраза в 1,5 раза.Если обратиться к истории радиостанции батальонной сети (РБС), то, хоть дело с ее выпуском и обстояло благополучней, она по своим характеристикам не отвечала предъявлявшимся к ней требованиям и поэтому не сыграла серьезной роли в обеспечении управления войсками. Значительное количество радиостанций, выпущенных в годы войны (около 66%) было изготовлено с применением суррогатных материалов. Поэтому качество продукции, особенно выпускавшейся в начале войны, было низким, процент брака по отдельным типам радиостанций достигал: радиостанций РБ — до 36%, а по радиостанциям 12РП (завода № 326) — около 50%. С течением времени эти показатели улучшились незначительно.Радиостанция РБСК концу 1941 г. все телефонно-телеграфные и кабельные заводы были перемещены на восток страны, поэтому поставки войскам телеграфной и почти всей телефонной аппаратуры на определенный период прекратились. Возобновление производства в новых районах проходило с большими трудностями. Часть предприятий не смогла приступить к выпуску продукции сразу же после прибытия на место, а другие хоть и наладили производство, но выпуск был недостаточен. Особенно плохо было с поставками для армии полевого кабеля, телефонных аппаратов и коммутаторов, а также телеграфных аппаратов Бодо. К примеру, в начале 1942 г. потребности войск в телефонных аппаратах промышленность смогла обеспечить всего на 15–20%, полевые коммутаторы средней емкости в это время вообще не выпускались, был полностью прекращен выпуск телеграфных ретрансляций, станций ШК-20, приборов автоматики Бодо, ламельных коммутаторов, а также запчастей для телеграфов.Одним из самых проблемных вопросом снабжения воюющей Красной Армии стали полевые телефонные аппараты и кабели к ним. Первые приходилось на самолетах вывозить из блокадного Ленинграда, где они выпускались, а производство кабеля пришлось организовать в Москве в абсолютно кустарных условиях.Радиостанция 13Р, собираемая из "гражданских" компонентовВ связи со всем вышесказанным политическое и военное руководство СССР вынуждено было принять ряд неотложных мер, а именно:– специальным постановлением промышленность, производившая средства связи, в части материально-технического и рабочего снабжения была приравнена к заводам Наркомата авиапромышленности. Запрещалась мобилизация инженерного состава, рабочих и автотранспорта с предприятий, производивших средства связи. Наркомат путей сообщения обязывался обеспечивать перевозку этой продукции и материалов наравне с перевозками грузов авиационной и танковой промышленности. На заводах средств связи запрещалось производство другой продукции, улучшалось снабжение заводов необходимыми материалами;– по решению ГКО (постановление №1117 от 21.1.1942 г.) был создан телефонно-телеграфный завод №1 НКО. Завод достаточно быстро наладил производство и уже в 1942 г. выпустил 130 тыс. телефонных аппаратов, 210 коммутаторов и 20 комплектов аппаратов Бодо, т.е. почти столько, сколько производили тогда все заводы других наркоматов, вместе взятые.1942 год был самым напряжённым, но вместе с тем и переломным в налаживании производства и поставок фронту необходимого количества техники проводной связи. В 1943 г. стало возможным начать модернизацию основных образцов телефонно-телеграфной аппаратуры, а в 1944 г. началось серийное производство нового базового образца телефонного аппарата ТАИ-43, разработанного заводом НКО №1 и Центральным научно-испытательным институтом связи Красной Армии (ЦНИИС КА). Почти одновременно с разработкой ТАИ-43 были разработаны и запущены в производство телефонные коммутаторы К-10, ПК-10 и ПК-30, а поставка коммутаторов ФИН-6, КОФ, Р-20, Р-60 прекращена. Основным достоинством и отличительной чертой разработанной телеграфной и телефонной аппаратуры являлась возможность использования ее в полевых условиях при сравнительно малом времени, необходимом для развертывания.Что же касается полевого кабеля, то производство его так и не удалось наладить на протяжении всей войны.С полевым кабелем ситуация была близка к критической – его полноценное производство так и не удалось наладить до конца войны. Количество выпускавшегося кабеля было намного ниже довоенного уровня. В связи с эвакуацией кабельной промышленности был прекращен выпуск таких образцов, как ПТГ-19 и ПТФ-7X2, являвшихся наиболее трудоемкими в производстве. Эти образцы были заменены кабелями упрощенной конструкции (ЛПТК, ОПТВ, ОПТВМ, ЛТФК, ПТФ-3, ПТГ-6, ПТГ-7, ОРТФ), разработанными в первые годы войны. Все эти образцы кабеля имели гораздо более низкие по сравнению с довоенными как электрические, так и механические характеристики, не соответствующие требованиям эксплуатации в боевых условиях. Поэтому весь кабель разработки военных лет, за исключением ПТГ-7, был в разное время снят с производства.Наряду с неуклонным количественным ростом выпускаемой продукции, обеспечивающей всевозрастающие потребности фронта в средствах связи, нашей промышленности в тяжелейших условиях широкомасштабной вооруженной борьбы удалось:– осуществить унификацию радио- и проводных средств связи практически во всех звеньях управления Красной Армии. К концу войны в войсках связи оставались только радиостанции последнего третьего поколения радиовооружения с улучшенными характеристиками: РАТ, РАФ, РСБ и РБМ; было снято с вооружения множество устаревших систем телеграфной связи и оставался заказ практически только на два аппарата: Бодо (для связи ГШ–фронт-армия), СТ-35 (для связи ГШ–фронт–армия–дивизия); были сняты с вооружения около десятка образцов отечественных и иностранных образцов фонических и индукторных телефонных аппаратов и осуществлен переход к единому индукторному — ТАИ-43;– адаптировать предвоенные полустационарные образцы к полевым условиям эксплуатации, а с созданием подвижных аппаратных связи было положено начало новому этапу в развитии организационно-технической структуры и тактики боевого применения полевых узлов связи.Углубленный анализ производства средств военной связи показал, что ошибки, допущенные руководством СССР при планировании производства и мобилизации в ходе войны, требуют серьезного осмысления и учета при решении современных задач по дальнейшему совершенствованию военной связи и системы управления армии России.