Аджария. Турецкая оккупация, которую никто не заметил. Часть 2

В предыдущей части мы рассмотрели экономические грани самой настоящей турецкой экспансии в Аджарии. Конечно, она не обходилась без подкупа ответственных грузинских лиц, который ныне политкорректно по-западному именуется лоббированием. Но Турция не бредила бы османской химерой, а Эрдоган не мнил бы себя султаном, если бы применялись только такие «интеллигентные», практически европейские меры. Экспансия идёт по всем фронтам. И это для Анкары не ново.Сама история является ярким свидетелем того, что султанское слово, даже подтверждённое документально, ничего не значит. И рассчитывать, что «сотрудничество» будет осуществляться только в рамках закона, просто смешно. Напомню, сразу же после подписания Адрианопольского мирного договора в 1829 году Османская империя наводнила земли Кавказа, отходившие на абсолютно легитимных основаниях Российской империи, сотнями пропагандистов. Эти граждане напрямую врали местному населению, что турки ничего не подписывали и никому никаких земель не отдавали. Поэтому в плане экспансии на Кавказе у Турции знатный опыт. И в Аджарии никакого стеснения в средствах турки не испытывают.На данный момент ряд оппозиционных (по отношению к так называемым саакистам и прозападным товарищам) грузинских политиков и политологов называют Аджарию турецким борделем, как бы это горько и обидно ни звучало. И, по их мнению, именно турки занимаются этим бизнесом. Так, турецкие граждане не просто содержат дома терпимости и одновременно являются основными потребителями данного вида «услуг», но отладили механизм, который «рекрутирует» гражданок с заниженной социальной ответственностью практически из всех республик бывшего Советского Союза: Украины, Таджикистана, Киргизии, Казахстана, Узбекистана, Азербайджана и т.д. Впрочем, можно встретить там и гражданок Турции, ведь в самой Турции «официально» проституция под запретом. А для экспансии подойдут любые кадры. Цель оправдывает средства.Следовательно, подобные действия международного масштаба невозможны без соответствующей опоры на власть имущих. Поэтому многочисленные подозрения на вовлечённость в этот бизнес бывшего президента Грузии Саакашвили не беспочвенны. К тому же уникальной для постсоветского пространства эта ситуация не является. Стоит только вспомнить современного негласного хозяина Молдавии – Владимира Плахотнюка, который неоднократно обвинялся как коллегами, так и журналистами в том, что построил свою «империю», начав с банального сутенёрства. Однако сейчас «князь Влад», несмотря на закрытые Интерполом расследования, считается европейским политиком-прозападником.Но вернёмся в Аджарию. Показательным дурным примером секс-туризма в Аджарии стал небольшой курортный посёлок Гонио. Маленькое уютное местечко, по идее, должно было славиться пляжами и древним форпостом Римской империи — Гонио-Апсаросской крепостью… Но уже на протяжении десяти лет местное население с весьма переменным успехом борется с наплывом секс-туристов из Турции, которых, по их мнению, покрывают даже местные органы правопорядка. Так, по данным грузинских СМИ и многочисленным заявлениям местного населения, в крохотном селе действует около 50 борделей, замаскированных под туристические отели. Опять-таки, по данным местных жителей, только в 2013-2014 годах в посёлке работали около 400 женщин древнейшей профессии. Многих женщин привозили непосредственно на авто правоохранительных служб, и не все из вовлечённых в этот специфический бизнес пошли в него добровольно.Некоторые оппозиционные политики вроде уже упомянутого автором в первой части Джонди Багатурия вообще не стесняются в выражениях. Так, Багатурия заявил: «Власти зарабатывают на проституции… Что вы считаете турецкими инвестициями? Импорт проституток из Средней Азии — это инвестиция?»Конечно, страусовая политика — вещь бессмертная, но масштабы столь велики, что даже западные «союзники» Грузии обратили на это внимание. Так, некогда преподносивший Грузию как образец западного партнёрства и развития Госдеп США ныне периодически ставит Батуми и Аджарию на первые места в рейтинге поставок, потребления и организации секс-индустрии и секс-рабства. И эти данные впервые всплыли в информационном поле ещё во времена правления Саакашвили, которого пестовали как раз американцы.Позже данный скандал, несмотря на обращения граждан и зафиксированные на телекамеры данные, начали аккуратно «сливать». Для вида даже провели несколько показательных «судебных процессов». Первым таким прецедентом, бурно растиражированным властью, стал суд над представительницей древнейшей профессии из Азербайджана. Но даму в основном судили за то, что она… швырнула в представителей правопорядка бутылкой. Естественно, разовая посадка обслуживающего персонала даже в теории не могла дать никаких результатов.Но, верно, одной из самых противоречивых сложных и тяжёлых граней турецкой экспансии является религия. Аджария, следует заметить, отнюдь не является однородно христианским регионом. Со времени нахождения в составе Османской империи от 30% до 50% аджарцев исповедуют ислам. А ислам Турцией всегда использовался в качестве инструмента экспансии. Далеко ходить не стоит. Во времена Кавказских войн присланные из Порты муллы не просто проповедовали, но принимали непосредственное участие в битвах и пропагандировали интересы османов.На излёте карьеры Мишико Саакашвили на самом высоком министерском уровне был подписан ряд договоров в религиозной сфере. Так, грузинская сторона брала на себя обязательства выделить места под новые мечети, а Турция в ответ на этот дружеский жест обещала отреставрировать церкви на своей территории. Думаю, что о степени турецкого альтруизма рассуждать не приходится, перейдём к сути.В Турции христианские церкви находятся под жесточайшим контролем государства, а официальная власть регулярно заступается за «Братьев-мусульман» (запрещённая в России организация) и выводит их на политическую арену. То есть говорить о каком-либо увеличении паствы не приходится в принципе.С другой стороны, Батуми и вся Аджария в это же время испытывает усиление не просто исламского фактора, но фактора религии на службе у интересов Эрдогана, который регулярно использует «Братьев-мусульман» в политических целях. Не секрет, что султанские амбиции — едва ли не единственный движущий фактор Реджепа. При этом в Аджарии открываются не просто мечети, а и медресе (мусульманские духовные семинарии). Кроме того, «турецкое сотрудничество» планирует открыть резиденцию муфтия в Батуми. По данным кандидата в мэры Батуми Тенгиза Тавдгиридзе, Турция уже выделила свыше 800 млн. долларов на строительство мечетей и прочей религиозной инфраструктуры, а грузинские юноши сотнями ежегодно отправляются в Турцию для религиозного и, соответственно, «карьерного» роста.Конечно, эти действия тормозятся местной христианской общиной, но сама община в процентном отношении к мусульманам продолжает таять. К тому же и местные мусульмане не остаются в долгу. Так, лидер «Союза мусульман Грузии» Тариэл Накаидзе назвал своё движение за открытие новых мечетей «историей 20-летней борьбы». Два враждующих лагеря определились.Разумеется, часть мечетей Аджарии является историческими памятниками, и их необходимо реставрировать. Но и в этом случае турецкие «партнёры» не оставляют в покое свои политико-территориальные амбиции. Большинство гидов, которые в данный момент проводят экскурсионные туры по религиозным достопримечательностям Аджарии, приехали из Турции. Поэтому они не просто трактуют историю в свою пользу, а напрямую указывают на турецкую принадлежность региона. Впрочем, этих работников в подобном подходе сложно винить, ведь в учебных пособиях Турции Аджария – это оккупированная Грузией земля.Почему же регулярно предпринимаются попытки «зарыть» эту проблему поглубже? С грузинской стороны причиной этому служит целый комплекс рефлексий, смешанных с объективными экономическими факторами. Во-первых, на протяжении всех лет после развала Союза определённые политические силы, начиная с националиста Гамсахурдия, в Грузии культивировали ненависть к северному соседу. По рефлексу, вбитому годами, остальные вопросы рассматривались чуть ли не как измена в пользу Москвы.Во-вторых, Батуми, морские ворота Грузии, ещё во времена Саакашвили стал образцом местечковой гордости. На этом фоне, как только всплывали проблемные факты, их расценивали как дискредитацию успешного бизнес-проекта. А если учесть ту дикую степень давления на любую оппозицию при режиме Саакашвили, то из этого коматозного состояния политическое общество может выходить ещё долго.В-третьих, Турция – основной торговый партнёр Грузии. Но главное, что в случае начала масштабных волнений в Аджарии этим вполне может воспользоваться «турецкий партнёр». Две противоборствующие стороны уже имеются, а сама турецкая диаспора нарастила вес. Стоит в Батуми начаться массовым уличным столкновениям (в современном мире даже не важно, кого и с кем), как Анкара получит повод ввести войска в регион под предлогом защиты граждан Турции, интересов бизнеса или прав исламской общественности. При этом новый султан Эрдоган, в отличие от рефлексирующей по Союзу и народному братству Москвы, никакой ностальгией связан не будет в принципе. Учитывая разгром грузинской армии в 2008-м, который сказался на имидже Тбилиси в глазах соседей, Реджеп без затей пройдёт танковой колонной по Аджарии и остановится, где сам пожелает, если Россия не ввяжется в этот конфликт.Тем более что пантюркизм как идеологическая основа современной Турции — ни для кого не секрет. Не секрет, что Анкара поддерживает туркоманов как свои боевые отряды. Также не секрет, что террористические организации не просто снабжались Турцией: террористы-боевики получали на турецких курортах весь спектр услуг для «цивилизованного» отдыха. И уж тем более не секрет заигрывание Эрдогана с «Меджлисом крымскотатарского народа» (запрещённая в России организация), который к тому же сотрудничал с турецкими националистами. Так что же остановит Анкару в продолжении ею экспансии на территорию куда более слабого соседа?