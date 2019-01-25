Второй сталинский удар: освобождение Правобережной Украины
В ходе январско-февральского наступления советской армии были созданы условия для полного изгнания немецких оккупантов с Украины и Крыма.
Корсунь-Шевченковская операция
24 января 1944 года 4-я гвардейская, 53-я и 5-я гвардейская танковые армии 2-го Украинского фронта под командованием генералов Рыжова, Галанина и Ротмистрова при поддержке 5-й воздушной армии генерала Горюнова начали Корсунь-Шевченковскую операцию. Сутками позже начала наступление и ударная группировка 1-го Украинского фронта (УФ) – 6-я танковая армия Кравченко, часть сил 40-й армии Жмаченко и 27-й армии Трофименко, при воздушной поддержке 2-й воздушной армии Красовского.
Немецкая группировка имела в своем составе войска 1-й танковой и 8-й полевой армий: 10 пехотных, 2 танковые дивизии, моторизованная бригада СС «Валлония», 4 дивизиона штурмовых орудий и другие части. С воздуха немцев поддерживала авиация 4-го воздушного флота. Всего немецкая корсунь-шевченковская группировка насчитывала более 170 тыс. человек, 1640 орудий и минометов, 140 танков и САУ. Кроме того, группировку могли поддержать крупные бронетанковые резервы: в районе западнее и северо-западнее Кировограда (4 танковые дивизии) и в районе юго-западнее Охматова (3 танковые дивизии 1-й танковой армии). Немецкое командование планировало удержать корсунь-шевченковский выступ, чтобы не дать сомкнуть смежные фланги 1-го и 2-го Украинским фронтов, не позволить русским выйти к Южному Бугу. Кроме того, выступ рассматривался как возможный плацдарм для контрнаступления с целью восстановления оборонительного рубежа по Днепру и возвращения Киева.
27 января 1944 г. немцы силами танковых дивизий ударами с юга и севера нанесли контрудары по наступающим силам 2-го Украинского фронта, что остановить русское наступление. Немцы смогли отрезать 20-й и 29-й танковые корпуса 5-й гвардейской танковой армии и закрыть брешь в своей обороне. Наши войска были отрезаны от основных сил фронта. Однако на этот раз немецкий контрудар ситуации в целом не изменил: ударная группировка продолжала движение вперёд, не опасаясь за свой тыл.
Утром 28 января 1944 г. танкисты 5-й гвардейской танковой и 6-й танковой армий соединились в районе Звенигородки. Немецкая корсунь-шевченковская группировка попала в «котёл». В кольце окружения оказалось по разным оценкам около 60 – 80 тыс. солдат и офицеров вермахта: 2 армейских корпуса в составе 6 дивизий и одной бригады. К 3 февраля частями 27-й армии 1-го УФ и 4-й гвардейской армии Рыжова, 52-й армии Коротеева, и 5-го гвардейского кавалерийского корпуса Селиванова из состава 1-го УФ был образован внутренний фронт окружения противника. Всего 13 стрелковых, 3 кавалерийские дивизии, 2 укрепленных района и другие части. Внешнее кольцо окружения образовали войска танковых армий, которые подкрепили стрелковыми корпуса, артиллерийскими, противотанковыми и инженерными частями. К флангам танковых армий примыкали войска 40-й армии 1-го УФ и 53-й армии 2-го УФ.
Советские войска стремились расчленить и уничтожить окруженную группировку противника. Окруженные немецкие войска отходили на более удобные оборонительные позиции, уплотняли боевые порядки, пытались продержаться до подхода деблокирующих сил. Внутри кольца окружения тяжелые бои шли за Богуслав, который советские войска взяли 3 февраля, за Ольшаны – до 6 февраля, Квитки и Городище – до 9 февраля. 7 февраля командующим окруженными немецкими войска был назначен командир 11-го армейского корпуса Вильгельм Штеммерман (группа Штеммермана). Немцы в окружении несли большие потери: в полках осталось по 150 бойцов (около 10% от штата). К 8 февраля вся территория, которую занимали гитлеровцы, простреливалась советской артиллерией. Наша бомбардировочная авиация непрерывно наносила удары по гитлеровцам. Советское командование, с целью остановить бессмысленное кровопролития, предложила немцам капитулировать. Но немцы отклонили ультиматум, так как готовились к прорыву через Шендеровку.
Немецкое командование, как во время Сталинградской битвы, организовало воздушный мост. Полеты транспортных самолетов (в основном Юнкерс 52 и Хейнкель 111) начались уже 29 января. Немецкие машины приземлялись на площадке в Корсуне. Везли боеприпасы, провиант, топливо, медикаменты и т. д. Вывозили раненых. После 12 февраля, с утратой аэродромов, грузы могли поставлять только парашютами.
Разукомплектованные немецкие пикирующие бомбардировщики Юнкерс Ю-87 (Ju-87), захваченные на полевом аэродроме. Предположительно, снимок сделан на Украине после Корсунь-Шевченковской операции
Командующий немецкой 1- танковой армией Хубе обещал выручить окруженных. Гитлер также обещал Штеммерману освобождение из котла. С целью деблокады окруженных войск немецкое командование за счёт оголения других участков фронта выделило 8 танковых и 6 пехотных дивизий от 8-й полевой и 1-й танковой армий (всего свыше 110 тыс. человек, 940 танков и штурмовых орудий). Немцы планировали концентрическими ударами уничтожить прорвавшиеся силы русских (5-ю гвардейскую и 6-ю танковые армии) и освободить окруженную группировку. Контрнаступление назначили на 3 февраля. Однако рано начавшаяся на юге России весенняя распутица замедлила сосредоточение немецких войск. Кроме того, осложнения на других участках советско-германского фронта заставили направить туда часть предназначавшихся для контрудара войск. В результате войска прибывали по частям, и немцы не смогли организовать одновременную мощную атаку. Немецкие дивизии наступали разрозненно, и несмотря на первые успехи, поставленной цели не добились.
1 февраля 1944 года начали атаки в районе Толмач, Новомиргород, немецкие 11-я и 13-я танковые дивизии. 2 февраля в этот район стали подходить части 3-й и 14-й танковых дивизий. 4 февраля должна была прибыть 24-я танковая дивизия, но верховное командование в последний момент перебросило соединение на юг, в 6-ю армию. Немцы добились частичных успехов, но их продвижение было остановлено упорным сопротивление советских войск. Немцы стали производить перегруппировку сил для удара на Звенигородку.
4 февраля из района Ризино пошли в наступление 16-я (усиленная 506-м тяжёлым танковым батальоном «Тигров») и 17-я танковые дивизии, тяжелый танковый полк Беке. 6 февраля в район боев стали подходить части 1-й танковой дивизии (дивизия завершила сосредоточение 10 февраля). Ударная группировка 1-й танковой армии смогла проломить оборону советского 104-го стрелкового корпуса. Комфронта Ватутин, чтобы предотвратить прорв противника, бросил в бой 2-ю танковую армию Богданов, которая только что прибыла из резерва Ставки. Утром 6 февраля советские танкисты пошли в контратаку. После упорных боев немцы вынуждены были остановить наступление и начать перегруппировку сил, чтобы организовать новый удар на Лысянку.
Немецкие танки Pz.Kpfw. IV с солдатами на броне во время Корсунь-Шевченковской операции
Советские штурмовики Ил-2 17-й воздушной армии направляются для нанесения удара по отступающим колоннам противника во время Корсунь-Шевченковской наступательной операции
Залп советских гвардейских минометов под Корсунь-Шевченковским
Усилив и перегруппировав ударную группировку на внешнем фронте, немцы продолжили попытки спасти корсунь-шевченковскую группу войск. 11 февраля части 11-й, 13-й и 14-й танковых дивизий начали наступление на Звенигородку. Немцы незначительно продвинулись, но дальнейшие их атаки были отбиты. Из района Ризино 11 февраля атаковали войска 1-й, 16-й, 17-й танковых дивизий и 1-й танковой дивизии СС «Адольф Гитлер». На этом направлении, за счёт более сильной по составу и численности танков группировки, немцы добились большего и прорвались к Лысянке. 12 февраля немцы в целом бездействовали из-за нехватки топлива, боеприпасов, и сильного сопротивления русских войск. Отбивали контратаки противника. 13 февраля 16-я танковая дивизия и тяжёлый танковый полк Беке смогли протий ещё 12 км и до группы Штеммермана осталось около 10 км. 14 – 16 февраля ударная группировка пыталась ещё продвинуться вперёд, но видимых успехов не добилась из-за сильного сопротивления наших войск. Ударные возможности немецкой группировки были исчерпаны. До немецких окруженцев оставалось около 7 км.
Тем временем окруженные немецкие войска пытались прорваться к своим. В районе Стеблева немецкое командование собирало силы (72-я пехотная дивизия) для удара на Шендеровку, чтобы соединиться с ударной группировкой 1-й танковой армии. 12 февраля немцы совершили успешную ночную атаку, пробили оборону 27-й советской армии и пробились к Шендеровке. В результате расстояние между немецкими войска в Лысянке и Шендеровке сократилось до 10 – 12 км.
Советская Ставка, чтобы объединить усилия всех войск, выделенных для ликвидации окруженного противника, передала 27-ю армию в состав 2-го УФ. Также 27-ю армию усилили. 13 – 14 февраля войска 5-й гвардейской танковой армии атаковали гитлеровцев в районе Стеблева. Одновременно началась перегруппировка основных сил танковой армии Ротмистрова в район Стеблева и Лысянки.
Положение окруженной немецкой группировки стало критическим. 12 февраля длина периметра территории, которую они занимали, сократилась до 35 км. 14 февраля советские войска заняли Корсунь-Шевченковский. 15 февраля командиры окруженных немецких корпусов Лиеб и Штеммерман решили пойти на последний прорыв, иначе гибель. В авангарде шёл корпус Лиеба, наиболее боеспособные силы (корпусная группа «Б», 72-я дивизия и 5-я танковая дивизия СС «Викинг», бригада «Валлония»), его прикрывал корпус Штеммермана (57-я и 88-я пехотные дивизии). Группа имела около 45 тыс. боеспособных человек. 15 февраля шли упорные бои в районе селений Комаровка, Хильки и Новая Буда, от контроля над ними зависел успех прорыва.
В ночь с 17 на 18 февраля немцы тремя колоннами пошли на отчаянный прорыв. Часть группировки, неся большие потери от обстрелов советской артиллерии и при попытке переправы водной преграды на подручных средствах (люди гибли от переохлаждения), смогла пробиться к своим. Погиб и генерал Штеммерман. При этом гитлеровцам пришлось бросить тяжелое оружие, артиллерию и большое количество различного снаряжения. По советским данным немецкие потери в окружении составили 55 тыс. человек убитыми и около 18 тыс. пленными. По немецкой информации из «котла» вышло 35 тыс. человек.
Таким образом, Красная Армия разгромила корсунь-шевченковскую группировку противника. Немецкая армия потерпела тяжелое поражение, понесла большие потери в живой силе и технике, что ещё более ухудшило ситуация на растянутом германском фронте. Красная Армия коренным образом улучшила ситуацию на стыке 1-го и 2-го Украинских фронтов. Это создало условия для развития наступления по дальнейшему освобождению Правобережной Украины, для движения наших войск к Южному Бугу и Днестру.
Колонна отступающих немецких войск на Украине во время Корсунь-Шевченковской операции
Погибшие немецкие солдаты и разбитая пушка PaK 38 на Корсунь-Шевченковском направлении
Немецкая автомобильная техника, разбитая и брошенная под Корсунь-Шевченковским. На переднем плане разбитый немецкий грузовик Mercedes-Benz LG 3000
Конные советские солдаты проезжают мимо колонны разбитой немецкой техники и обозов у села Шендеровка во время Корсунь — Шевченковской операции. Источник фотографий: http://waralbum.ru
Развитие Днепровско-Карпатской стратегической операции
Почти одновременно с развитием Корсунь-Шевченковской операции в наступление пошли войска правого крыла 1-го УФ. Особенностью операции было то, что местность была болотисто-лесистой и немцы не успели создать в Полесье, на стыке групп армий «Центр» и «Юг» сплошную линию обороны, имея только опорные пункты на основных коммуникациях.
27 января 1944 года 13-я и 60-я советские армии генералов Пухова и Черняховского начали Ровно-Луцкую операцию. В первый же день операции 1-й и 6-й гвардейские кавалерийские корпуса генералов Баранова и Соколова углубились в расположение противника на 40 – 50 километров и 29 – 30 января вышли в тыл немецких сил, оборонявших Ровно. Скрытый и быстрый марш советской кавалерии оказался весьма эффективным в условиях болот и лесов Полесья. Кроме того, успеху наших войск способствовали партизаны, наносившие удары по вражеским коммуникациям. Немцы вынуждены были отступать. 2 февраля наши войска освободили Ровно и Луцк. В дальнейшем начались бои за Шепетовку, которую освободили 11 февраля. На этом операция была успешно завершена. Советские войска продвинулись на 120 км, и охватили левое крыло группы армий «Юг» (проскурово-каменецкую группировку) с севера, создав условия для удара по её флангу и тылу.
В эти же дни войска 3-го и 4-го Украинских фронтов под командованием генералов Р. Я. Малиновского и Ф. И. Толбухина вели тяжелые бои против никопольско-криворожской группировки вермахта (6-я полевая армия). 30 января 1944 года Красная Армия начала Никопольско-Криворожскую операцию с целью ликвидации никопольского плацдарма, освобождения Никополя и Кривого Рога. Немецкий фюрер Гитлер приказывал любой ценой отстоять железные и марганцевые рудники в районе Никополя. Кроме того, этот плацдарм нужен был немецким войскам для возможного удара с целью восстановления сухопутной связи с крымской группировкой. Поэтому гитлеровцы, вопреки ожидания наших военных, не только не оставляли никопольский выступ, что было вполне рационально в военном отношении, наоборот всеми силами укрепляли район и готовились его удерживать. Не удивительно, что атаки советских войск в первой половине января 1944 года были отражены немцами.
Ставка подкрепила 3-й Украинский фронт, который играл в операции главную роль, 37-й армией из состава 2-го УФ, 31-м гвардейским стрелковым корпусом из резерва Ставки. Войска пополнили живой силой, техникой, боеприпасами. Советское командование подготовило две ударные группировки. Группировка 3-го Украинского фронта – 8-я гвардейская и 46-я армии генералов Чуйкова и Глаголева и 4-й гвардейский мехкорпус Танасчишина – наносила удар в направлении на Апостолово. На рубеже Апостолово – Каменка войска 3-го УФ должны были соединиться с силами 4-го УФ, окружить и уничтожить никопольскую группировку противника. 4-й УФ силами 3-й гвардейской, 5-й ударной и 28-й армий генералов Лелюшенко, Цветаева и Гречкина, 2-го гвардейского мехкорпуса Свиридова наступал на сам никопольский плацдарм врага. 37-я и 6-я армии генералов Шарохина и Шлёмина 3-го УФ наносили вспомогательные удары на Никополь и Кривой Рог.
30 января 1944 года советские войска нанесли вспомогательные удары на никопольском и криворожском направлениях. Немецкое командование решило, что основной удар направлен на Кривой Рог и перебросило на это направление свои резервы (2 танковые дивизии). 31 января перешли в наступление основные силы 3-го УФ. Немецкая оборона была взломана и в прорыв вели мехкорпус Танасчишина. К исходу 1 февраля наши танкисты вышли к Каменке и Шолохово. Осознав свою ошибку, немцы повернули на опасное направление две танковые дивизии и из резервы группы армий «Юг» повернули 24-ю танковую дивизию (до этого её направляли на выручку корсунь-шевченковской группировки). Однако эти решения опоздали и уже не могли изменить ситуацию. К 5 февраля наши войска взяли Апостолово и расчленили 6-ю немецкую армию.
Тем временем войска 4-го Украинского фронта ломали ожесточенное сопротивление немецких войск на никопольском плацдарме. 2 февраля немцы начали отвод войск за Днепр. Советская авиация наносила сильные удары по основным переправам в районе Никополя и Большой Лепетехи, что нарушило коммуникации противника и вызвало большой урон. Однако в целом немцы, под прикрытием сильных арьергардов, сумели отвести дивизии с никопольского плацдарма, избежав окружения. Стоит отметить, что в этом сражении большую роль сыграла весенняя распутица. Немцы отступали, бросали тяжелое вооружение, технику. Большие трудности испытывали и наши войска, которые тонули в грязи и не смогли перехватить пути отхода противника. 8 февраля наши войска освободили Никополь и город большая Лепетиха, завершив ликвидацию никопольского плацдарма.
Солдаты 3-го Украинского фронта рассматривают снаряд захваченной немецкой самоходки StuG III Ausf. G на дороге в Никополь. Машина имеет зимний камуфляж, на уцелевшей гусенице видны антипробуксовочные зубья, использовавшиеся для повышения ходовых качеств на льду или твердом снеге
Сохранялась угроза окружения части немецкой группировки. Поэтому 10 - 11 февраля немецкие войска нанесли сильный контрудар в стык 46-й и 8-й гвардейской армий в направлении на Апостолово силами 2 танковых и 4 пехотных дивизий. Немцы потеснили наши войска и смогли ценой больших усилий прикрыть дорогу, идущую от Никополя вдоль Днепра на Дудчаны. В результате немцы избежали «котла». Однако немецкие войска понесли тяжелые потери, особенно в вооружении, технике. По мнению немецкого военного историка К. Типпельскирха, поражение вермахта под Никополем не намного уступало по своим масштабам катастрофе 8-й армии под Корсунь-Шевченковском.
Подтянув артиллерию и боеприпасы, подкрепив 3-й УФ 4-м гвардейским кавкопрусом Плиева, наши войска продолжили наступление. 17 февраля 3-й УФ и правое крыло 4-го УФ, преодолевая сильное сопротивление противника и отражая его контратаки, продолжили наступление на криворожском направлении. 5-я ударная армия Цветаева захватила плацдарм на правом берегу Днепра, отбивая немецкие контратаки. Однако из-за гололеда, метели и снежных заносов движение транспорта почти остановилось. А начавшийся на Днепре ледоход и значительный подъем воды сорвали своевременное выдвижение кавалерии Плиева, которая сосредотачивалась южнее Никополя. Однако ничто, ни стихия, ни отчаянное сопротивление гитлеровцев, не могли остановить движение советских воинов. 22 февраля 1944 г. наши войска (части 46-й армии при поддержке 37-й армии) освободили Кривой Рог. К 29 февраля операция была успешно завершена.
Таким образом, Красная Армия одержала очередную победу. Войска Малиновского и Толбухина разгромили никопольско-криворожскую группировку противника, заняли никопольский плацдарм, освободили Никополь и Кривой Рог. Кировоградской, Корсунь-Шевченковской, Ровно-Луцкой и Никопольско-Криворожской операций был завершён первый этап освобождения Правобережной Украины. В ходе январско-февральского наступления советской армии были созданы условия для полного изгнания немецких оккупантов с Украины и Крыма.
Советская пехота преодолевает бездорожье на подступах к Кривому Рогу
Немецкая 88-мм зенитная пушка FlaK 36, уничтоженная на территории металлургического завода «Криворожсталь» в Кривом Роге
Корсунь-Шевченковская операция
24 января 1944 года 4-я гвардейская, 53-я и 5-я гвардейская танковые армии 2-го Украинского фронта под командованием генералов Рыжова, Галанина и Ротмистрова при поддержке 5-й воздушной армии генерала Горюнова начали Корсунь-Шевченковскую операцию. Сутками позже начала наступление и ударная группировка 1-го Украинского фронта (УФ) – 6-я танковая армия Кравченко, часть сил 40-й армии Жмаченко и 27-й армии Трофименко, при воздушной поддержке 2-й воздушной армии Красовского.
Немецкая группировка имела в своем составе войска 1-й танковой и 8-й полевой армий: 10 пехотных, 2 танковые дивизии, моторизованная бригада СС «Валлония», 4 дивизиона штурмовых орудий и другие части. С воздуха немцев поддерживала авиация 4-го воздушного флота. Всего немецкая корсунь-шевченковская группировка насчитывала более 170 тыс. человек, 1640 орудий и минометов, 140 танков и САУ. Кроме того, группировку могли поддержать крупные бронетанковые резервы: в районе западнее и северо-западнее Кировограда (4 танковые дивизии) и в районе юго-западнее Охматова (3 танковые дивизии 1-й танковой армии). Немецкое командование планировало удержать корсунь-шевченковский выступ, чтобы не дать сомкнуть смежные фланги 1-го и 2-го Украинским фронтов, не позволить русским выйти к Южному Бугу. Кроме того, выступ рассматривался как возможный плацдарм для контрнаступления с целью восстановления оборонительного рубежа по Днепру и возвращения Киева.
27 января 1944 г. немцы силами танковых дивизий ударами с юга и севера нанесли контрудары по наступающим силам 2-го Украинского фронта, что остановить русское наступление. Немцы смогли отрезать 20-й и 29-й танковые корпуса 5-й гвардейской танковой армии и закрыть брешь в своей обороне. Наши войска были отрезаны от основных сил фронта. Однако на этот раз немецкий контрудар ситуации в целом не изменил: ударная группировка продолжала движение вперёд, не опасаясь за свой тыл.
Утром 28 января 1944 г. танкисты 5-й гвардейской танковой и 6-й танковой армий соединились в районе Звенигородки. Немецкая корсунь-шевченковская группировка попала в «котёл». В кольце окружения оказалось по разным оценкам около 60 – 80 тыс. солдат и офицеров вермахта: 2 армейских корпуса в составе 6 дивизий и одной бригады. К 3 февраля частями 27-й армии 1-го УФ и 4-й гвардейской армии Рыжова, 52-й армии Коротеева, и 5-го гвардейского кавалерийского корпуса Селиванова из состава 1-го УФ был образован внутренний фронт окружения противника. Всего 13 стрелковых, 3 кавалерийские дивизии, 2 укрепленных района и другие части. Внешнее кольцо окружения образовали войска танковых армий, которые подкрепили стрелковыми корпуса, артиллерийскими, противотанковыми и инженерными частями. К флангам танковых армий примыкали войска 40-й армии 1-го УФ и 53-й армии 2-го УФ.
Советские войска стремились расчленить и уничтожить окруженную группировку противника. Окруженные немецкие войска отходили на более удобные оборонительные позиции, уплотняли боевые порядки, пытались продержаться до подхода деблокирующих сил. Внутри кольца окружения тяжелые бои шли за Богуслав, который советские войска взяли 3 февраля, за Ольшаны – до 6 февраля, Квитки и Городище – до 9 февраля. 7 февраля командующим окруженными немецкими войска был назначен командир 11-го армейского корпуса Вильгельм Штеммерман (группа Штеммермана). Немцы в окружении несли большие потери: в полках осталось по 150 бойцов (около 10% от штата). К 8 февраля вся территория, которую занимали гитлеровцы, простреливалась советской артиллерией. Наша бомбардировочная авиация непрерывно наносила удары по гитлеровцам. Советское командование, с целью остановить бессмысленное кровопролития, предложила немцам капитулировать. Но немцы отклонили ультиматум, так как готовились к прорыву через Шендеровку.
Немецкое командование, как во время Сталинградской битвы, организовало воздушный мост. Полеты транспортных самолетов (в основном Юнкерс 52 и Хейнкель 111) начались уже 29 января. Немецкие машины приземлялись на площадке в Корсуне. Везли боеприпасы, провиант, топливо, медикаменты и т. д. Вывозили раненых. После 12 февраля, с утратой аэродромов, грузы могли поставлять только парашютами.
Разукомплектованные немецкие пикирующие бомбардировщики Юнкерс Ю-87 (Ju-87), захваченные на полевом аэродроме. Предположительно, снимок сделан на Украине после Корсунь-Шевченковской операции
Командующий немецкой 1- танковой армией Хубе обещал выручить окруженных. Гитлер также обещал Штеммерману освобождение из котла. С целью деблокады окруженных войск немецкое командование за счёт оголения других участков фронта выделило 8 танковых и 6 пехотных дивизий от 8-й полевой и 1-й танковой армий (всего свыше 110 тыс. человек, 940 танков и штурмовых орудий). Немцы планировали концентрическими ударами уничтожить прорвавшиеся силы русских (5-ю гвардейскую и 6-ю танковые армии) и освободить окруженную группировку. Контрнаступление назначили на 3 февраля. Однако рано начавшаяся на юге России весенняя распутица замедлила сосредоточение немецких войск. Кроме того, осложнения на других участках советско-германского фронта заставили направить туда часть предназначавшихся для контрудара войск. В результате войска прибывали по частям, и немцы не смогли организовать одновременную мощную атаку. Немецкие дивизии наступали разрозненно, и несмотря на первые успехи, поставленной цели не добились.
1 февраля 1944 года начали атаки в районе Толмач, Новомиргород, немецкие 11-я и 13-я танковые дивизии. 2 февраля в этот район стали подходить части 3-й и 14-й танковых дивизий. 4 февраля должна была прибыть 24-я танковая дивизия, но верховное командование в последний момент перебросило соединение на юг, в 6-ю армию. Немцы добились частичных успехов, но их продвижение было остановлено упорным сопротивление советских войск. Немцы стали производить перегруппировку сил для удара на Звенигородку.
4 февраля из района Ризино пошли в наступление 16-я (усиленная 506-м тяжёлым танковым батальоном «Тигров») и 17-я танковые дивизии, тяжелый танковый полк Беке. 6 февраля в район боев стали подходить части 1-й танковой дивизии (дивизия завершила сосредоточение 10 февраля). Ударная группировка 1-й танковой армии смогла проломить оборону советского 104-го стрелкового корпуса. Комфронта Ватутин, чтобы предотвратить прорв противника, бросил в бой 2-ю танковую армию Богданов, которая только что прибыла из резерва Ставки. Утром 6 февраля советские танкисты пошли в контратаку. После упорных боев немцы вынуждены были остановить наступление и начать перегруппировку сил, чтобы организовать новый удар на Лысянку.
Немецкие танки Pz.Kpfw. IV с солдатами на броне во время Корсунь-Шевченковской операции
Советские штурмовики Ил-2 17-й воздушной армии направляются для нанесения удара по отступающим колоннам противника во время Корсунь-Шевченковской наступательной операции
Залп советских гвардейских минометов под Корсунь-Шевченковским
Усилив и перегруппировав ударную группировку на внешнем фронте, немцы продолжили попытки спасти корсунь-шевченковскую группу войск. 11 февраля части 11-й, 13-й и 14-й танковых дивизий начали наступление на Звенигородку. Немцы незначительно продвинулись, но дальнейшие их атаки были отбиты. Из района Ризино 11 февраля атаковали войска 1-й, 16-й, 17-й танковых дивизий и 1-й танковой дивизии СС «Адольф Гитлер». На этом направлении, за счёт более сильной по составу и численности танков группировки, немцы добились большего и прорвались к Лысянке. 12 февраля немцы в целом бездействовали из-за нехватки топлива, боеприпасов, и сильного сопротивления русских войск. Отбивали контратаки противника. 13 февраля 16-я танковая дивизия и тяжёлый танковый полк Беке смогли протий ещё 12 км и до группы Штеммермана осталось около 10 км. 14 – 16 февраля ударная группировка пыталась ещё продвинуться вперёд, но видимых успехов не добилась из-за сильного сопротивления наших войск. Ударные возможности немецкой группировки были исчерпаны. До немецких окруженцев оставалось около 7 км.
Тем временем окруженные немецкие войска пытались прорваться к своим. В районе Стеблева немецкое командование собирало силы (72-я пехотная дивизия) для удара на Шендеровку, чтобы соединиться с ударной группировкой 1-й танковой армии. 12 февраля немцы совершили успешную ночную атаку, пробили оборону 27-й советской армии и пробились к Шендеровке. В результате расстояние между немецкими войска в Лысянке и Шендеровке сократилось до 10 – 12 км.
Советская Ставка, чтобы объединить усилия всех войск, выделенных для ликвидации окруженного противника, передала 27-ю армию в состав 2-го УФ. Также 27-ю армию усилили. 13 – 14 февраля войска 5-й гвардейской танковой армии атаковали гитлеровцев в районе Стеблева. Одновременно началась перегруппировка основных сил танковой армии Ротмистрова в район Стеблева и Лысянки.
Положение окруженной немецкой группировки стало критическим. 12 февраля длина периметра территории, которую они занимали, сократилась до 35 км. 14 февраля советские войска заняли Корсунь-Шевченковский. 15 февраля командиры окруженных немецких корпусов Лиеб и Штеммерман решили пойти на последний прорыв, иначе гибель. В авангарде шёл корпус Лиеба, наиболее боеспособные силы (корпусная группа «Б», 72-я дивизия и 5-я танковая дивизия СС «Викинг», бригада «Валлония»), его прикрывал корпус Штеммермана (57-я и 88-я пехотные дивизии). Группа имела около 45 тыс. боеспособных человек. 15 февраля шли упорные бои в районе селений Комаровка, Хильки и Новая Буда, от контроля над ними зависел успех прорыва.
В ночь с 17 на 18 февраля немцы тремя колоннами пошли на отчаянный прорыв. Часть группировки, неся большие потери от обстрелов советской артиллерии и при попытке переправы водной преграды на подручных средствах (люди гибли от переохлаждения), смогла пробиться к своим. Погиб и генерал Штеммерман. При этом гитлеровцам пришлось бросить тяжелое оружие, артиллерию и большое количество различного снаряжения. По советским данным немецкие потери в окружении составили 55 тыс. человек убитыми и около 18 тыс. пленными. По немецкой информации из «котла» вышло 35 тыс. человек.
Таким образом, Красная Армия разгромила корсунь-шевченковскую группировку противника. Немецкая армия потерпела тяжелое поражение, понесла большие потери в живой силе и технике, что ещё более ухудшило ситуация на растянутом германском фронте. Красная Армия коренным образом улучшила ситуацию на стыке 1-го и 2-го Украинских фронтов. Это создало условия для развития наступления по дальнейшему освобождению Правобережной Украины, для движения наших войск к Южному Бугу и Днестру.
Колонна отступающих немецких войск на Украине во время Корсунь-Шевченковской операции
Погибшие немецкие солдаты и разбитая пушка PaK 38 на Корсунь-Шевченковском направлении
Немецкая автомобильная техника, разбитая и брошенная под Корсунь-Шевченковским. На переднем плане разбитый немецкий грузовик Mercedes-Benz LG 3000
Конные советские солдаты проезжают мимо колонны разбитой немецкой техники и обозов у села Шендеровка во время Корсунь — Шевченковской операции. Источник фотографий: http://waralbum.ru
Развитие Днепровско-Карпатской стратегической операции
Почти одновременно с развитием Корсунь-Шевченковской операции в наступление пошли войска правого крыла 1-го УФ. Особенностью операции было то, что местность была болотисто-лесистой и немцы не успели создать в Полесье, на стыке групп армий «Центр» и «Юг» сплошную линию обороны, имея только опорные пункты на основных коммуникациях.
27 января 1944 года 13-я и 60-я советские армии генералов Пухова и Черняховского начали Ровно-Луцкую операцию. В первый же день операции 1-й и 6-й гвардейские кавалерийские корпуса генералов Баранова и Соколова углубились в расположение противника на 40 – 50 километров и 29 – 30 января вышли в тыл немецких сил, оборонявших Ровно. Скрытый и быстрый марш советской кавалерии оказался весьма эффективным в условиях болот и лесов Полесья. Кроме того, успеху наших войск способствовали партизаны, наносившие удары по вражеским коммуникациям. Немцы вынуждены были отступать. 2 февраля наши войска освободили Ровно и Луцк. В дальнейшем начались бои за Шепетовку, которую освободили 11 февраля. На этом операция была успешно завершена. Советские войска продвинулись на 120 км, и охватили левое крыло группы армий «Юг» (проскурово-каменецкую группировку) с севера, создав условия для удара по её флангу и тылу.
В эти же дни войска 3-го и 4-го Украинских фронтов под командованием генералов Р. Я. Малиновского и Ф. И. Толбухина вели тяжелые бои против никопольско-криворожской группировки вермахта (6-я полевая армия). 30 января 1944 года Красная Армия начала Никопольско-Криворожскую операцию с целью ликвидации никопольского плацдарма, освобождения Никополя и Кривого Рога. Немецкий фюрер Гитлер приказывал любой ценой отстоять железные и марганцевые рудники в районе Никополя. Кроме того, этот плацдарм нужен был немецким войскам для возможного удара с целью восстановления сухопутной связи с крымской группировкой. Поэтому гитлеровцы, вопреки ожидания наших военных, не только не оставляли никопольский выступ, что было вполне рационально в военном отношении, наоборот всеми силами укрепляли район и готовились его удерживать. Не удивительно, что атаки советских войск в первой половине января 1944 года были отражены немцами.
Ставка подкрепила 3-й Украинский фронт, который играл в операции главную роль, 37-й армией из состава 2-го УФ, 31-м гвардейским стрелковым корпусом из резерва Ставки. Войска пополнили живой силой, техникой, боеприпасами. Советское командование подготовило две ударные группировки. Группировка 3-го Украинского фронта – 8-я гвардейская и 46-я армии генералов Чуйкова и Глаголева и 4-й гвардейский мехкорпус Танасчишина – наносила удар в направлении на Апостолово. На рубеже Апостолово – Каменка войска 3-го УФ должны были соединиться с силами 4-го УФ, окружить и уничтожить никопольскую группировку противника. 4-й УФ силами 3-й гвардейской, 5-й ударной и 28-й армий генералов Лелюшенко, Цветаева и Гречкина, 2-го гвардейского мехкорпуса Свиридова наступал на сам никопольский плацдарм врага. 37-я и 6-я армии генералов Шарохина и Шлёмина 3-го УФ наносили вспомогательные удары на Никополь и Кривой Рог.
30 января 1944 года советские войска нанесли вспомогательные удары на никопольском и криворожском направлениях. Немецкое командование решило, что основной удар направлен на Кривой Рог и перебросило на это направление свои резервы (2 танковые дивизии). 31 января перешли в наступление основные силы 3-го УФ. Немецкая оборона была взломана и в прорыв вели мехкорпус Танасчишина. К исходу 1 февраля наши танкисты вышли к Каменке и Шолохово. Осознав свою ошибку, немцы повернули на опасное направление две танковые дивизии и из резервы группы армий «Юг» повернули 24-ю танковую дивизию (до этого её направляли на выручку корсунь-шевченковской группировки). Однако эти решения опоздали и уже не могли изменить ситуацию. К 5 февраля наши войска взяли Апостолово и расчленили 6-ю немецкую армию.
Тем временем войска 4-го Украинского фронта ломали ожесточенное сопротивление немецких войск на никопольском плацдарме. 2 февраля немцы начали отвод войск за Днепр. Советская авиация наносила сильные удары по основным переправам в районе Никополя и Большой Лепетехи, что нарушило коммуникации противника и вызвало большой урон. Однако в целом немцы, под прикрытием сильных арьергардов, сумели отвести дивизии с никопольского плацдарма, избежав окружения. Стоит отметить, что в этом сражении большую роль сыграла весенняя распутица. Немцы отступали, бросали тяжелое вооружение, технику. Большие трудности испытывали и наши войска, которые тонули в грязи и не смогли перехватить пути отхода противника. 8 февраля наши войска освободили Никополь и город большая Лепетиха, завершив ликвидацию никопольского плацдарма.
Солдаты 3-го Украинского фронта рассматривают снаряд захваченной немецкой самоходки StuG III Ausf. G на дороге в Никополь. Машина имеет зимний камуфляж, на уцелевшей гусенице видны антипробуксовочные зубья, использовавшиеся для повышения ходовых качеств на льду или твердом снеге
Сохранялась угроза окружения части немецкой группировки. Поэтому 10 - 11 февраля немецкие войска нанесли сильный контрудар в стык 46-й и 8-й гвардейской армий в направлении на Апостолово силами 2 танковых и 4 пехотных дивизий. Немцы потеснили наши войска и смогли ценой больших усилий прикрыть дорогу, идущую от Никополя вдоль Днепра на Дудчаны. В результате немцы избежали «котла». Однако немецкие войска понесли тяжелые потери, особенно в вооружении, технике. По мнению немецкого военного историка К. Типпельскирха, поражение вермахта под Никополем не намного уступало по своим масштабам катастрофе 8-й армии под Корсунь-Шевченковском.
Подтянув артиллерию и боеприпасы, подкрепив 3-й УФ 4-м гвардейским кавкопрусом Плиева, наши войска продолжили наступление. 17 февраля 3-й УФ и правое крыло 4-го УФ, преодолевая сильное сопротивление противника и отражая его контратаки, продолжили наступление на криворожском направлении. 5-я ударная армия Цветаева захватила плацдарм на правом берегу Днепра, отбивая немецкие контратаки. Однако из-за гололеда, метели и снежных заносов движение транспорта почти остановилось. А начавшийся на Днепре ледоход и значительный подъем воды сорвали своевременное выдвижение кавалерии Плиева, которая сосредотачивалась южнее Никополя. Однако ничто, ни стихия, ни отчаянное сопротивление гитлеровцев, не могли остановить движение советских воинов. 22 февраля 1944 г. наши войска (части 46-й армии при поддержке 37-й армии) освободили Кривой Рог. К 29 февраля операция была успешно завершена.
Таким образом, Красная Армия одержала очередную победу. Войска Малиновского и Толбухина разгромили никопольско-криворожскую группировку противника, заняли никопольский плацдарм, освободили Никополь и Кривой Рог. Кировоградской, Корсунь-Шевченковской, Ровно-Луцкой и Никопольско-Криворожской операций был завершён первый этап освобождения Правобережной Украины. В ходе январско-февральского наступления советской армии были созданы условия для полного изгнания немецких оккупантов с Украины и Крыма.
Советская пехота преодолевает бездорожье на подступах к Кривому Рогу
Немецкая 88-мм зенитная пушка FlaK 36, уничтоженная на территории металлургического завода «Криворожсталь» в Кривом Роге
- Автор:
- Самсонов Александр
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