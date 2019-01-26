Иловайский котёл: как это было. Русский «след». Окончание

«Российские военные перешли границу вблизи пограничных населенных пунктов Новоалександровский и Авило-Успенка (РФ) и Берестово и Кузнецово-Михайловка (Украина). Не встречая сопротивления на своём пути, оккупанты продвинулись до рубежа: Ленинское – Ольгинские – Новоивановка – Кумачево».

Начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко заявил: «Мы никогда не думали, что Россия может поступить настолько вероломно и ввести свои войска на территорию Украины без объявления войны. Это противоречит международному гуманитарному праву войны».Не только украинские средства массовой информации, но иностранные типа «The Guardian» вели беседу с выжившими в котле бойцами, которые с уверенность утверждали, что стреляли по ним именно российские солдаты. Никто, правда, не приводил параметры, по которым можно определить, что по тебе ведет огонь военнослужащий российской армии. В итоге 28 августа Петр Порошенко сделал жест, обвинив Россию во вторжении и отменив по этому поводу визит в Турцию. Тремя-четырьмя днями ранее пошли первые задержания российских военнослужащих-контрактников. Так, 25 августа сразу десять бойцов 331-го полка 98-1 Свирской дивизии ВС РФ (в/ч 71211) были задержаны в Амвросиевском районе Донецкой области. Это стало поводом для обвинения России в том, что её кадровые военнослужащие «преступно ворвались на территорию Украины». По словам СБУ, десантников задержали в 20 км от границы с Россией. Были у задержанных, если верить украинским спецслужбам, и документы, и оружие , что оказалось просто идеальным подарком для пропаганды соседнего государства. Однако показания задержанных говорили совсем о другой картине произошедшего. 23 августа их батальон был переброшен в Ростовскую область, а ночью весь личный состав поднят по тревоге и отправлен на марш-бросок вдоль границы с Украиной. Многие части российско-украинской границы практически не маркированы (по крайней мере в 2014 году): тут и дневное время можно угодить на территорию братского государства, не говоря уже о темном времени суток. В итоге БМД с десантниками отстала от основной колонны и пересекла границу. Причем машина попала под артиллерийский огонь, механик-водитель был ранен, и десантники решили возвращаться обратно. Но тут появились пограничники Украины, оказали помощь раненому и задержали до 31 августа – в этот день бойцов вернули России.Еще одним «фактом» несомненного присутствия вооруженных формирований армии России стало задержание 27 августа солдата Петра Хохлова. Он уверял следователей СБУ, что является военнослужащим 9-й отдельной мотострелковой бригады из Нижнего Новгорода, которая в августе 2014 года располагалась в Ростовской области. Формально Хохлов является вообще дезертиром, так как вместе с Русланом Гарафулиным 8 августа самовольно покинули расположение части в надежде перейти на сторону ополчения Донбасса. Утверждают, что позарились бойцы на мифическое «вознаграждение», которым одаривают ополченцы. По данным издания «The New York Times Magazin», 21 сентября 2014 года Хохлова обменяли в рамках обмена военнопленным в ДНР.И уже совсем парадоксально, если не сказать скандально, выглядит высказывание министра обороны Украины Данилюка о том, что «в Иловайске силами АТО был остановлен «российский агрессор». Силы ВСУ еле успели уйти из Иловайска, а тут речь об остановке подразделений российской армии.Дальше — больше: начальник Генштаба ВСУ Муженко 25-26 августа заявляет официально, что под Иловайском уже воюют регулярные войска России, которые даже не стесняются носить знаки воинского отличия. Впрочем, как и всегда, подобные заявления не подтверждались никакими весомыми доказательствами.Так видят российское "вторжение" в Генеральном штабе ВСУ. Часть 1Следующая волна дезинформации пришла спустя год. 5 августа 2015 года, когда СБУ заявила сразу о 3,5 тыс. бойцов российской армии, которые принимали участие в боевых действиях под Иловайском. А военная прокуратура Украины даже подсчитала военную технику – 60 танков, 320 единиц легкой бронетехники и 60 пушек. О РСЗО речь почему-то не шла. Когда за аналитику взялись ученые Центрального научно-исследовательского институт ВСУ (есть и такой), то оказалось, что в СБУ не умеют считать, и российских солдат воевало в Иловайске не менее 4 тыс. 19 октября 2015 года ВСУ выпустили в свет доклад о том, что решающее значение в битве за Иловайск оказала артиллерия, которая била по позициям 5-го батальона территориальной обороны. Якобы российские артиллеристы обстреливали тербаты с своей стороны границы, чем и вызвали у паническое бегство батальона сразу до Ивано-Франковской области. В итоге фланг фронта обнажился, и все пошло прахом.Именно так описывают причины своего поражения ВСУ спустя год. При этом даже нарисовали наглядные карты, иллюстрирующие хронологию боевых действий.Так видят российское "вторжение" в Генеральном штабе ВСУ. Часть 2Занимаясь подсчетами российской бронетехники и личного состава на территории Иловайска, специалисты министерства обороны и военной прокуратуры Украины не могут прийти к единому мнению относительно собственных потерь в этом котле. В апреле 2015 года озвучивалось число в 459 убитых и порядка 180 пропавших без вести. Но в конце лета этого же года Анатолий Матиас, главный военный прокурор, заявил о 366 убитых, 429 раненых, 128 пленённых и 158 пропавших без вести.Кроме того, существует «особое мнение» АТО, в которой начштаба Назаров упоминает о дезертирстве тысяч бойцов, о чем первое время специально умалчивали, дабы не шокировать общественность. В АТО также полагают, что за все время иловайской битвы ополчение понесло невосполнимыми потерями более 300 человек, а 220 были ранены. При этом «российский ограниченный контингент» потерял 150 бойцов. Начальник Генерального штаба ВСУ Муженко до сих пор считает основной причиной провал присутствие регулярных сил российской армии.При этом до сих пор не известно в деталях, что происходило в штабе АТО и Генеральном штабе ВСУ в дни, когда группировка войск была в окружении под Иловайском. С 25 по 27 августа генерал Хомчак требовал у штаба АТО решения по деблокированию окруженных, но тщетно. Предлагалось либо усиливать фронт и штурмом вызволять окруженных, одновременно захватывая город, либо покидать котел без оружия. Но блокированные войска получали лишь: «Держаться и ждать подмоги». При этом шла дезинформация для родственников бойцов со стороны администрации президента и Генштаба о скором прорыве окружения и возвращении солдат. Но до 28 августа команды о выходе войск из окружения не поступало.Безусловно, никто не исключает присутствия граждан России в составе ополчения (как, впрочем, и в стане неприятеля), но ни штаб АТО, ни Генштаб ВСУ, ни военная прокуратура Украины до сих пор не представили внятных документальных доказательств наличия регулярных воинских подразделений армии России на Донбассе. А голословные обвинения и статистически выкладки могут лишь оправдать последствия катастрофы, в которую попала армия Украины под Иловайском. Но такой котел был далеко не первым и не последним на карте боевых действий на Юго-востоке Украины.