История

Иловайский котёл: как это было. Русский «след». Окончание

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Начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко заявил: «Мы никогда не думали, что Россия может поступить настолько вероломно и ввести свои войска на территорию Украины без объявления войны. Это противоречит международному гуманитарному праву войны».

Не только украинские средства массовой информации, но иностранные типа «The Guardian» вели беседу с выжившими в котле бойцами, которые с уверенность утверждали, что стреляли по ним именно российские солдаты. Никто, правда, не приводил параметры, по которым можно определить, что по тебе ведет огонь военнослужащий российской армии. В итоге 28 августа Петр Порошенко сделал жест, обвинив Россию во вторжении и отменив по этому поводу визит в Турцию. Тремя-четырьмя днями ранее пошли первые задержания российских военнослужащих-контрактников. Так, 25 августа сразу десять бойцов 331-го полка 98-1 Свирской дивизии ВС РФ (в/ч 71211) были задержаны в Амвросиевском районе Донецкой области. Это стало поводом для обвинения России в том, что её кадровые военнослужащие «преступно ворвались на территорию Украины». По словам СБУ, десантников задержали в 20 км от границы с Россией. Были у задержанных, если верить украинским спецслужбам, и документы, и оружие, что оказалось просто идеальным подарком для пропаганды соседнего государства. Однако показания задержанных говорили совсем о другой картине произошедшего. 23 августа их батальон был переброшен в Ростовскую область, а ночью весь личный состав поднят по тревоге и отправлен на марш-бросок вдоль границы с Украиной. Многие части российско-украинской границы практически не маркированы (по крайней мере в 2014 году): тут и дневное время можно угодить на территорию братского государства, не говоря уже о темном времени суток. В итоге БМД с десантниками отстала от основной колонны и пересекла границу. Причем машина попала под артиллерийский огонь, механик-водитель был ранен, и десантники решили возвращаться обратно. Но тут появились пограничники Украины, оказали помощь раненому и задержали до 31 августа – в этот день бойцов вернули России.




Еще одним «фактом» несомненного присутствия вооруженных формирований армии России стало задержание 27 августа солдата Петра Хохлова. Он уверял следователей СБУ, что является военнослужащим 9-й отдельной мотострелковой бригады из Нижнего Новгорода, которая в августе 2014 года располагалась в Ростовской области. Формально Хохлов является вообще дезертиром, так как вместе с Русланом Гарафулиным 8 августа самовольно покинули расположение части в надежде перейти на сторону ополчения Донбасса. Утверждают, что позарились бойцы на мифическое «вознаграждение», которым одаривают ополченцы. По данным издания «The New York Times Magazin», 21 сентября 2014 года Хохлова обменяли в рамках обмена военнопленным в ДНР.

И уже совсем парадоксально, если не сказать скандально, выглядит высказывание министра обороны Украины Данилюка о том, что «в Иловайске силами АТО был остановлен «российский агрессор». Силы ВСУ еле успели уйти из Иловайска, а тут речь об остановке подразделений российской армии.

Дальше — больше: начальник Генштаба ВСУ Муженко 25-26 августа заявляет официально, что под Иловайском уже воюют регулярные войска России, которые даже не стесняются носить знаки воинского отличия. Впрочем, как и всегда, подобные заявления не подтверждались никакими весомыми доказательствами.






Так видят российское "вторжение" в Генеральном штабе ВСУ. Часть 1

Следующая волна дезинформации пришла спустя год. 5 августа 2015 года, когда СБУ заявила сразу о 3,5 тыс. бойцов российской армии, которые принимали участие в боевых действиях под Иловайском. А военная прокуратура Украины даже подсчитала военную технику – 60 танков, 320 единиц легкой бронетехники и 60 пушек. О РСЗО речь почему-то не шла. Когда за аналитику взялись ученые Центрального научно-исследовательского институт ВСУ (есть и такой), то оказалось, что в СБУ не умеют считать, и российских солдат воевало в Иловайске не менее 4 тыс. 19 октября 2015 года ВСУ выпустили в свет доклад о том, что решающее значение в битве за Иловайск оказала артиллерия, которая била по позициям 5-го батальона территориальной обороны. Якобы российские артиллеристы обстреливали тербаты с своей стороны границы, чем и вызвали у паническое бегство батальона сразу до Ивано-Франковской области. В итоге фланг фронта обнажился, и все пошло прахом.

«Российские военные перешли границу вблизи пограничных населенных пунктов Новоалександровский и Авило-Успенка (РФ) и Берестово и Кузнецово-Михайловка (Украина). Не встречая сопротивления на своём пути, оккупанты продвинулись до рубежа: Ленинское – Ольгинские – Новоивановка – Кумачево».


Именно так описывают причины своего поражения ВСУ спустя год. При этом даже нарисовали наглядные карты, иллюстрирующие хронологию боевых действий.








Так видят российское "вторжение" в Генеральном штабе ВСУ. Часть 2

Занимаясь подсчетами российской бронетехники и личного состава на территории Иловайска, специалисты министерства обороны и военной прокуратуры Украины не могут прийти к единому мнению относительно собственных потерь в этом котле. В апреле 2015 года озвучивалось число в 459 убитых и порядка 180 пропавших без вести. Но в конце лета этого же года Анатолий Матиас, главный военный прокурор, заявил о 366 убитых, 429 раненых, 128 пленённых и 158 пропавших без вести.

Кроме того, существует «особое мнение» АТО, в которой начштаба Назаров упоминает о дезертирстве тысяч бойцов, о чем первое время специально умалчивали, дабы не шокировать общественность. В АТО также полагают, что за все время иловайской битвы ополчение понесло невосполнимыми потерями более 300 человек, а 220 были ранены. При этом «российский ограниченный контингент» потерял 150 бойцов. Начальник Генерального штаба ВСУ Муженко до сих пор считает основной причиной провал присутствие регулярных сил российской армии.

Иловайский котёл: как это было. Русский «след». Окончание


При этом до сих пор не известно в деталях, что происходило в штабе АТО и Генеральном штабе ВСУ в дни, когда группировка войск была в окружении под Иловайском. С 25 по 27 августа генерал Хомчак требовал у штаба АТО решения по деблокированию окруженных, но тщетно. Предлагалось либо усиливать фронт и штурмом вызволять окруженных, одновременно захватывая город, либо покидать котел без оружия. Но блокированные войска получали лишь: «Держаться и ждать подмоги». При этом шла дезинформация для родственников бойцов со стороны администрации президента и Генштаба о скором прорыве окружения и возвращении солдат. Но до 28 августа команды о выходе войск из окружения не поступало.

Безусловно, никто не исключает присутствия граждан России в составе ополчения (как, впрочем, и в стане неприятеля), но ни штаб АТО, ни Генштаб ВСУ, ни военная прокуратура Украины до сих пор не представили внятных документальных доказательств наличия регулярных воинских подразделений армии России на Донбассе. А голословные обвинения и статистически выкладки могут лишь оправдать последствия катастрофы, в которую попала армия Украины под Иловайском. Но такой котел был далеко не первым и не последним на карте боевых действий на Юго-востоке Украины.
Автор:
Евгений Федоров
Использованы фотографии:
mil.gov.ua, veterano.com.ua
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