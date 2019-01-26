Бутафорские украинские государства времён Гражданской войны. Часть 2

Украинская псевдогосударственность,в лице Украинской Народной Республики, провозглашённая односторонним актом, не имела никакого международного признания другими государствами, границы республики не были определены и согласованы с соседними государствами. На этой территории продолжалась Первая мировая война. Центральная рада не признала большевистское правительство России в Петрограде, а в Харькове в декабре 1917 года была провозглашена Украинская Народная Республика Советов, претендующая на те же территории.В этой ситуации будущее УНР было весьма неопределенным, но встал давно назревший вопрос о прекращении войны и заключении мира. С инициативой заключения мира выступило правительство большевиков, поскольку II Всероссийский съезд советов принял Декрет о мире. Советское правительство 7 ноября обратилось ко всем воюющим странам с призывом о заключении мира, на него откликнулась только Германия, возглавлявшая блок Центральных держав. Она стремилась воспользоваться развалом Российской империи, успешно завершить войну на Восточном фронте и перебросить войска на Западный фронт. Страны Антанты, наоборот, стремились сохранить Восточный фронт и не допустить усиления немцев на западе.Переговоры о мире Центральных держав с Советской Россией начались 20 ноября (3 декабря) 1917 года в Брест-Литовске. Делегация советского правительства изначально была в невыгодном положении, так как часть территории бывшей Российской империи была занята войсками Германии и Австро-Венгрии, российская армия еще при Временном правительстве была разложена и не хотела воевать, члены российской делегации не имели никакого опыта в проведении такого уровня переговоров.Переговоры шли трудно, неоднократно прерывались, Германия сразу поставила жесткие условия об отторжении от России территории Польши и Прибалтики, в связи с неприятием этих и других условий была достигнута договоренность о временном перемирии.Не признанная никем УНР определялась, чью сторону занять: с Антантой быть или с Центральными державами. Под давлением солдатских комитетов, стремившихся к прекращению войны, ЦР 21 ноября (4 декабря) приняла постановление об участии представителей УНР в делегации от Юго-Западного и Румынского фронтов в мирных переговорах, но при этом переговоры решили вести самостоятельно независимо от советского правительства и в одностороннем порядке вывели войска Юго-Западного и Румынского фронтов из-под подчинения ставки, объединив их в самостоятельный Украинский фронт УНР. Фронт возглавил бывший командующий Румынским фронтом генерал Щербачев, настроенный против большевиков и подавлявший их влияния в армии.В это время Центральная рада спешила с формированием «украинской армии», сделав ставку на солдат царской армии, мобилизованных из крестьян с территории Украины и легко подверженных «украинизации». При согласии большевиков, объявивших о самоопределении наций, с 21 ноября (4 декабря) на Украину стали прибывать украинизированные подразделения из разных военных округов и фронтов.В киевском гарнизоне не все воинские части поддерживали Центральную раду, и в конце ноября начинаются выступления солдат и рабочих против власти Центральной рады. Верные ЦР войска 30 ноября (13 декабря) разоружают и высылают за пределы УНР ненадежные воинские части и Красную гвардию. Центральная рада назначает генерала Скоропадского (будущего гетмана) командующим всеми войсками Правобережья Украины.Обостряются отношения с правительством большевиков, которое требует от ЦР пропустить через подконтрольную ей территорию красногвардейские части, направлявшиеся на Дон для борьбы с атаманом Калединым. Центральная рада отвечает отказом.В таких условиях правительство УНР направляет 28 ноября (11 декабря) делегацию на переговоры в Брест-Литовск во главе с Голубовичем, который сразу огласил декларацию ЦР о том, что власть Совнаркома не распространяется на Украину и что ЦР намерена самостоятельно вести мирные переговоры. Такое заявления серьезно осложняло позицию на переговорах делегации советского правительства.Представители австро-германского блока вначале не воспринимали УНР в качестве субъекта переговоров, но после таких заявлений с делегацией УНР начали вестись закулисные переговоры о сепаратном заключении мира без Советской России, и 30 декабря 1917 (12 января 1918) Австро-Венгрия заявила о формальном признании делегации УНР как самостоятельной делегации на переговорах.Член делегации Германии начальник генерального штаба на Восточном фронте генерал Гофман предложил заключить с Центральной радой сепаратный договор, тем самым ограничив возможности на переговорах делегации Советской России.Для подписания сепаратного договора Центральным державам в качестве партнера с другой стороны необходимо было подконтрольное им, как бы самостоятельное украинское государство. Такое государство было создано, Центральная рада 9 (22) января 1918 года принимает «Четвертый универсал», которым УНР провозглашалась «самостоятельной, независимой, вольной, суверенной державой украинского народа».После этого австро-германская делегация 27 января (9 февраля) подписывает сепаратный мирный договор с уже не контролировавшей ситуацию на Украине и изгнанной из Киева Центральной радой, согласно которому в обмен на военную помощь против советских войск УНР обязалась в срок до 31 июля поставить Германии и Австро-Венгрии 1 млн. тонн зерна, 400 млн. яиц, до 50 тысяч тонн мяса, а также сало, сахар, пеньку, марганцевую руду и другое сырьё.Подписание договора между Украиной и Центральными державами стало серьёзным ударом по позициям Советской России, поскольку уже 31 января (13 февраля) делегация УНР обратилась к Германии и Австро-Венгрии с просьбой о помощи против советских войск, германское командование в тот же день дало своё согласие на вступление в войну против большевиков.Так ради признания государственности и сохранения своей власти руководители УНР для сдерживания наступающих большевиков пригласили немецких оккупантов на территорию Украины и рассчитались с ними за эту услугу будущими поставками громадного количества продовольствия.Позже генерал Макс Гофман писал: «Украина — не более чем эфемерное создание… В действительности Украина — это дело моих рук, а вовсе не творение сознательной воли русского народа. Не кто другой, как я, создал Украину, чтобы иметь возможность заключить мир с ней».Параллельно с мирными переговорами обострялась борьба за власть на Украине между Центральной радой и большевиками. На всей территории России 12 (25) ноября прошли выборы во Всероссийское Учредительное собрание, по их результатам во всероссийском масштабе большевики получили только 25 %, а на территории, на которые заявляла свои претензии Центральная рада, у большевиков результат был еще более скромный, они получили около 10 % голосов.Несмотря на это, по инициативе большевиков 4(17) декабря в Киеве был созван Всеукраинский съезд Советов, в работе которого приняли участие более 2 тысяч делегатов. Большевики надеялись на съезде выразить вотум недоверия Центральной раде и мирным путем взять власть в Киеве. Центральная рада хорошо подготовилась к съезду, организовав массовое представительство депутатов от украинских армейских и крестьянских организаций, поддерживающих Центральную раду.Под давлением толпы этих «делегатов» им были выписаны мандаты, большевики оказались в меньшинстве, их не допустили в президиум и не давали их ораторам выступать. Сторонники Центральной рады выразили доверие действующему составу ЦР и одобрили резкий ответ Генерального секретариата советскому правительству. Большевики в знак протеста покинули съезд и совместно с депутатами от других левых партий перебрались в Харьков.Вскоре выяснилось, что войска Центральной рады не готовы дать отпор готовящемуся наступлению советских войск из Харькова. Петлюра предлагает организовать наступление войск УНР на Харьков, но не получает поддержки и 18 (31) декабря был отправлен в отставку с поста военного министра.В Харькове к тому времени сложилось двоевластие. С одной стороны, сохранялись структуры, формально подчиненные Центральной раде как краевому органу Временного правительства. С другой — Харьков являлся столицей Советов Донецко-Криворожской области, которые готовились провозгласить себя республикой в составе Российской Советской Федерации.Прибывшие из Киева делегаты съезда Советов представлены был в основном большевиками, а также украинскими левыми эсерами и эсдеками. В это время в Харькове проходил III съезд Советов Донецко-Криворожской области. Оба съезда постановили объединиться на условиях невмешательства «киевлян» в харьковские дела.Стоит отметить, что киевские большевики считали Донецко-Криворожскую область частью Украины, а «харьковские» рассматривали эту область как равную Украине территорию и противились включению ее в Украину. Эти противоречия еще долго сказывались на политике большевиков в украинском вопросе.В Харькове 11−12 (24−25) декабря был проведен альтернативный Всеукраинский съезд Советов, в котором приняли участие и делегаты от Советов Донецко-Криворожской области. Принятые съездом решения касались организации власти в Украинской Народной Республике, провозглашенной Центральной Радой. В республике устанавливалась советская властьСъезд объявил, что берёт на себя всю полноту власти на Украине и лишает полномочий Центральную раду. Провозглашенную ранее Украинскую Народную Республику признали незаконной, провозгласили Украинскую Народную Республику Советов как части РСФСР и образовали революционное правительство Советской Украины – Народный секретариат.Совет Народных Комиссаров РСФСР 19 декабря 1917 (1 января 1918) года признал Народный секретариат УНРC единственным законным правительством Украины и принял решение оказать военную и финансовую помощь.Советское правительство РСФСР образовало Южный фронт для борьбы с контрреволюцией под командованием Антонова-Овсеенко. В Харьков 8 (21) декабря прибывают эшелоны с красными отрядами около 1600 человек, а с 11 (24) декабря по 16 (29) декабря ещё до пяти тысяч солдат из Петрограда, Москвы, Твери во главе с командующим Антоновым-Овсеенко и начальником штаба бывшим подполковником царской армии Муравьёвым. В самом Харькове уже находились три тысячи красногвардейцев и поддерживающих большевиков солдат старой армии. В ночь на 10 (23) декабря прибывшие из России советские войска арестовывают в Харькове коменданта города, назначенного ЦР, а 28 декабря (10 января) разоружают два полка УНР.В Харькове началась подготовка к боевым действиям против сил атамана Каледина, в котором большевики видели главную угрозу. Второстепенным направлением стало наступление на Киев, против сил Центральной рады, которое возглавил Муравьёв. Советское правительство Украины 4 (17) января официально объявило войну Центральной раде и вслед за наступающими войсками отправилось в Киев.В Киеве 16 (29) января началось вооруженное восстание на заводе «Арсенал», которое войсками Центральной рады было жестоко подавлено. В связи с наступлением на Киев войск УНРС правительство и остатки войск УНР 26 (8) января покинули Киев и перебралось в Житомир, на следующий день 27 (9) января Киев был занят советскими войсками, а через насколько дней сюда переехало украинское советское правительство из Харькова. Под ударами красногвардейцев войска УНР продолжали отступать и 30 января (12 февраля) ЦР пришлось перебираться в глухое Полесье.Начавшееся в Харькове в декабре 1917 года при массовой поддержке населения установление советской власти на Украине в конце января 1918 года достигло Екатеринослава, Одесса, Николаева, Донбасса, а после захвата Киева 27 (9) января практически все Правобережье, не захваченное австро-германскими войсками, оказалось под властью Советов.Центральная рада была на грани краха, не получив поддержки населения и не сформировав свою боеспособную армию, не смогла самостоятельно противостоять установлению советской власти на Украине и просуществовав примерно 11 месяцев, была изгнана из всех регионов Украины и оказалась на западной границе перед австро-германскими войсками.Подписание сепаратного мирного договора между УНР, Германией и Австро-Венгрией, ставшего правовой основой для вступления австро-германских войск на территорию Украины, спасло УНР от окончательной ликвидации и позволило Центральным державам 31 января (13 февраля) прервать перемирие с Советской Россией и начать наступление на Восточном фронте с целью захвата Прибалтики и Украины.Австро-германских войска беспрепятственно продвинулись на 200—300 километров и к концу февраля оккупировали Луцк, Ровно, Минск, Житомир, а 2 марта 1918 года вошли в Киев, который до этого покинуло правительство УНРС.После предательства Центральной рады, открывшей фронт австро-германским войскам, делегация Советской России вынуждена была 1 марта вернуться в Брест-Литовск для продолжения переговоров и 3 марта подписала унизительный Брестский мир, по которому Россия теряла Финляндию, Прибалтику, Польшу, Украину, часть Белоруссии и обязывалась признать УНР независимым государством и заключить с ней мир. К началу мая австро-германские войска оккупировали всю Украину, прихватив еще и Крым, Ростов, Белгород.Советская власть на Украине, продержавшись около четырех месяцев, была ликвидирована оккупационными австро-германскими войсками.На плечах оккупантов в Киев вернулась и Центральная рада. Она выполнила свою функцию по обеспечению оккупации Украины, будущее провозглашенной украинской государственности и УНР мало трогало австро-германское командование, оно рассматривало Украину только как территорию, с которой надо было в соответствии с условиями Брестского мира, подписанными ЦР, получать в больших объемах сельскохозяйственную продукцию. Центральная рада не могла это обеспечить, и ее незавидная судьба была предрешена.Продолжение следует…