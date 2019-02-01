Тысячекилометровый марш. Часть 2

23 апреля из района Матвеев-Курган дивизии двинулись на польский фронт. Каждая дивизия имела свою дорогу. На правом фланге шла 4-я кавдивизия, левее нее — 6-я кавалерийская, затем 11-я и самой левофланговой — 14-я кавалерийские.В этом районе связь была организована следующим образом. На станции Доля была армейская телефонная станция, охраняемая полуэскадроном с пулеметами. С 4-й кавдивизией - связь телефонная через станцию Гришино, с 6-й кавдивизией - телефонная через полевой штаб, связь с 11-й кавдивизией, вследствие близкого расположения соединения к полевому штабу, была только конная, с 14-й кавдивизией связь была телефонная - через станцию Волноваха.Связь на марше с дивизиями была организована комбинированным порядком: своими армейскими средствами и через правительственные провода, связь по которым предоставлялась коннице вне всякой очереди. Так же была организована связь при помощи конной летучей почты, на мотоциклах и автомобилях. Кроме того, присутствовало и частое личное общение комдивов и наштадивов с полевым штабом армии. Уже в то время во всех дивизиях 1-й Конной имелись легковые машины.Заболевший комдив 4-й кавалерийской О. И. Городовиков был оставлен в госпитале в Ростове, и вместо него был назначен Д. Д. Коротчаев. Последний прибыл в 4-ю кавдивизию 1-го мая - когда она стояла в селе Гришино (до этого дивизией временно командовал наштадив 4-й кавалерийской И. Д. Косогов).С 1-го мая дивизии 1-й Конной в таком же порядке продолжили движение на польский фронт. Общее направление движения - на северо-запад. 4-я кавдивизия все больше и больше забирала на север - так как ее переправа через Днепр по плану была намечена в Кременчуге.Погода стояла сухая и ясная, километров за 10 - 15 можно было определить движение той или иной колонны.Переходы были различны, от 40 до 70 км. Некоторые дивизии по разным причинам (например преследование банд Н. И. Махно), делали до 90 км за один переход.7 – 8 мая дивизии 1-й Конной переправились через Днепр в Екатеринославе (Днепропетровске), тогда как 4-я кавдивизия переправилась через Днепр в Кременчуге.РВС 1-й Конной - С. М. Буденный и К. Е. Ворошилов - в Днепропетровске проверил порядок движения дивизий.Из Днепропетровска дивизии двинулись через Елисаветград в общем направлении на Гайсин. На своем пути части армии ликвидировали ряд банд Махно, но сам Махно захвачен не был. 30-го апреля его банды были разогнаны, часть переловлена, сам же Махно бежал.Чигирин был захвачен бандой Коцура, а советские и партийные организации были разогнаны. Банк был ограблен - бандой было взято из банка 3 млн. рублей. Попутно эту банду ликвидировала 2-я бригада (комбриг И. В. Тюленев) 4-й кавдивизии.Предводитель банды Коцура был ранен и взят в плен, захватили и тачанку с пулеметом и лошадьми.18-го мая в лесах западнее Чигирина 2-й бригадой 4-й кавдивизии были пленены остатки банды Коцуры и разогнаны мелкие банды, оперировавшие на правом берегу Днепра.Поляки по агентурным сведениям знали о переброске 1-й Конной армии с кавказского фронта на польский фронт.Армия, как только перешла на правый берег Днепра, стала находиться под регулярным наблюдением польской авиации - которая ежедневно доносила своему командованию о продвижении 1-й Конной армии в районе Умани.Таким образом, о скрытности движения говорить не приходится - поляки знали о походе Конной армии и о направлении ее движения.Подходя к фронту, Конармия имела в своем составе: 4-ю, 6-ю, 11-ю, 14-ю кавдивизии и особую кавбригаду - всего 18000 сабель, 350 пулеметов, 52 полевых орудия, 4 тяжелых и 4 легких броневика, 5 бронепоездов и авиаотряд в 18 самолетов.В таком составе Конармия, совершив 1025-километровый переход, к 25 мая 1920 г. сосредоточилась в районе Умани. За переход от различных причин пало 125 и заболело около 200 лошадей.В районе Умани Конную армию посетил председатель ЦИК М. И. Калинин. Приехал он в одну из бригад 6-й кавдивизии. Во время общения с кавалеристами над митингом появился аэроплан. В синеве майского неба на его крыльях была видна красная звезда. Поэтому и не придали появлению самолета большого значения - думали свой. Спустившись до бреющего полета, аэроплан открыл по бригаде пулеметный огонь - это был польский разведчик. Бойцы невольно шарахнулись в сторону, ища укрытия. Стоны раненых, смятение лошадей, испуганных шумом пропеллера, усилили беспорядок. Оправившись от первого замешательства, бойцы и командиры открыли стрельбу по аэроплану - и тот, поднявшись выше, вскоре ретировался. Во время обстрела были убиты 1 боец и 3 лошади.Митинг продолжился.В период похода политработа велась в пути - в седле и на стоянках. Пуарм к моменту прорыва польского фронта находился в Днепропетровске. Ворошилов и Буденный неоднократно заостряли вопрос на политработе в частях армии и давали соответствующие указания. Первый и руководил армейской политработой. К моменту прибытия на польский фронт в армии насчитывалось: коммунистов - 2599 и кандидатов - 890 человек.25 мая 1920 г. 1-я Конная армия закончила свой почти двухмесячный переход (объединение находилось в походе 53 дня), пройдя 1025 км. Подойдя к фронту, она была совершенно боеспособной, и готовой выполнить любую оперативную задачу.25 мая 1-я Конная армия получила приказ о движении на Казатин.