Короткоствол. Попутчики, оппоненты, единомышленники
Часть 1. Попутчики
Ещё лет пять назад в очередной из своих статей я сообщил, что во время одной дискуссии, где я участвовал, ярый оппонент, отставной офицер милиции беспощадно возражал против узаконивания гражданского короткоствола, но в то же время был полностью согласен с тем, что всё законодательство о самообороне граждан у нас отвратительно, судебная практика совершенно невозможная по этим делам, и всё требует срочных и абсолютных изменений в сторону защиты интересов законопослушных граждан. Тогда я отметил для себя это как курьёзный парадокс. Но со временем, буквально с каждым годом количество таких людей росло просто обвальными темпами, я это чётко видел по комментариям к своим публикациям и к статьям моих единомышленников. А в последнее время от таких комментаторов пошла агрессивная волна заявлений о том, что вот вы, "короткоствольщики" , всё время требуете пистолеты, а если добьётесь, то сколько людей, поверивших и применивших свои законные стволы, сядут после этого в тюрьмы при нынешних законах и судьях. Звучит вроде бы логично... И я хочу рассмотреть данное явление с двух сторон.
Сторона первая — негативная. Это с какого же бодуна нас, сторонников личной вооружённой самообороны, и меня в частности обвинять в том, что мы игнорируем вопрос законодательства о личной самообороне?! Я в своих статьях не раз и очень подробно рассказывал о нашем видении этого вопроса, вот хоть здесь. Кто хочет больше, пусть накопает сам в интернете мои другие статьи по этой теме. А вкратце сообщаю: именно движение "Право на оружие" первым громко и массово подняло эту тему! Именно оно на сайте открытого правительства РОИ собрало нужные 100 тыс. подписей за закон "Мой дом — моя крепость", и это была всего одна из нескольких инициатив, собравших там такое количество подписей. Но, вопреки обещаниям, наш закон правительство даже не стало рассматривать, даже чисто формально!
Именно наше движение было в авангарде общественных протестов по всем громким делам, касавшимся самооборонщиков. И вот наша позиция: по всем делам с признаками самообороны должно быть право на суд присяжных — заяви, что оборонялся, и можешь требовать суда присяжных. Тот, кто признан нападавшим, есть первый подозреваемый, независимо от того, что с ним случилось во время инцидента. Если подозреваемый в нападении был ранее замечен в криминале, то это для него — отягчающее обстоятельство, а для его "обидчиков" — смягчающее. Судей лучше избирать народным голосованием, как депутатов, только тогда они станут независимы и подотчётны народу, что способно изменить даже нынешнюю судебную практику по делам о самообороне. Ну и, конечно, полное изменение законодательства: введение в закон принципов "мой дом — моя крепость" и "не обязан отступать", что позволит по-настоящему уберечь от преследования тех, кто защищал себя и других дома или на улице.
Теперь — сторона вторая, положительная... То, что появляется всё больше людей, желающих и требующих коренного изменения законов о самообороне в пользу обороняющихся, — прекрасно!! И пусть они сейчас в основном нападают на сторонников личного короткоствола вместе с нашими бескомпромиссными противниками! Зато их усилиями в интернете задавлены те, кто голосил против изменения нынешних законов и судебной практики, зато благодаря им чётко виден массовый консенсус по этому вопросу, который не вызывает абсолютно никаких сомнений. А то, что эти люди постоянно долбят нас за то, что мы якобы пренебрегаем законами и требуем одни только пистолеты, лишь показывает, что таких людей постоянно прибывает, и они просто не успевают освоить всю информацию по теме, которая их взволновала. Таких людей я, как в старину, называю нашими идейными попутчиками и считаю, что в борьбе за изменение законов в пользу оборонявшихся граждан мы можем и должны стать настоящими союзниками. А дальше, по достижении общей цели, будем смотреть, как "карты лягут". Лично я считаю, что споры о том, чего раньше добиваться, короткоствола или нужных законов о самообороне, так же бесплодны, как споры о том, что было первым: курица или яйцо. Если появятся нужные законы, сразу встанет вопрос, чем эффективно обороняться, ведь преступность начнёт шуровать тоже с учётом новых законов. Если же раньше разрешат пистолеты, то само собой спрашивается, а зачем они нужны, если применять себе дороже?! И это тоже обязательно подтолкнёт изменения в законодательстве.
Продолжение следует…
Ещё лет пять назад в очередной из своих статей я сообщил, что во время одной дискуссии, где я участвовал, ярый оппонент, отставной офицер милиции беспощадно возражал против узаконивания гражданского короткоствола, но в то же время был полностью согласен с тем, что всё законодательство о самообороне граждан у нас отвратительно, судебная практика совершенно невозможная по этим делам, и всё требует срочных и абсолютных изменений в сторону защиты интересов законопослушных граждан. Тогда я отметил для себя это как курьёзный парадокс. Но со временем, буквально с каждым годом количество таких людей росло просто обвальными темпами, я это чётко видел по комментариям к своим публикациям и к статьям моих единомышленников. А в последнее время от таких комментаторов пошла агрессивная волна заявлений о том, что вот вы, "короткоствольщики" , всё время требуете пистолеты, а если добьётесь, то сколько людей, поверивших и применивших свои законные стволы, сядут после этого в тюрьмы при нынешних законах и судьях. Звучит вроде бы логично... И я хочу рассмотреть данное явление с двух сторон.
Сторона первая — негативная. Это с какого же бодуна нас, сторонников личной вооружённой самообороны, и меня в частности обвинять в том, что мы игнорируем вопрос законодательства о личной самообороне?! Я в своих статьях не раз и очень подробно рассказывал о нашем видении этого вопроса, вот хоть здесь. Кто хочет больше, пусть накопает сам в интернете мои другие статьи по этой теме. А вкратце сообщаю: именно движение "Право на оружие" первым громко и массово подняло эту тему! Именно оно на сайте открытого правительства РОИ собрало нужные 100 тыс. подписей за закон "Мой дом — моя крепость", и это была всего одна из нескольких инициатив, собравших там такое количество подписей. Но, вопреки обещаниям, наш закон правительство даже не стало рассматривать, даже чисто формально!
Именно наше движение было в авангарде общественных протестов по всем громким делам, касавшимся самооборонщиков. И вот наша позиция: по всем делам с признаками самообороны должно быть право на суд присяжных — заяви, что оборонялся, и можешь требовать суда присяжных. Тот, кто признан нападавшим, есть первый подозреваемый, независимо от того, что с ним случилось во время инцидента. Если подозреваемый в нападении был ранее замечен в криминале, то это для него — отягчающее обстоятельство, а для его "обидчиков" — смягчающее. Судей лучше избирать народным голосованием, как депутатов, только тогда они станут независимы и подотчётны народу, что способно изменить даже нынешнюю судебную практику по делам о самообороне. Ну и, конечно, полное изменение законодательства: введение в закон принципов "мой дом — моя крепость" и "не обязан отступать", что позволит по-настоящему уберечь от преследования тех, кто защищал себя и других дома или на улице.
Теперь — сторона вторая, положительная... То, что появляется всё больше людей, желающих и требующих коренного изменения законов о самообороне в пользу обороняющихся, — прекрасно!! И пусть они сейчас в основном нападают на сторонников личного короткоствола вместе с нашими бескомпромиссными противниками! Зато их усилиями в интернете задавлены те, кто голосил против изменения нынешних законов и судебной практики, зато благодаря им чётко виден массовый консенсус по этому вопросу, который не вызывает абсолютно никаких сомнений. А то, что эти люди постоянно долбят нас за то, что мы якобы пренебрегаем законами и требуем одни только пистолеты, лишь показывает, что таких людей постоянно прибывает, и они просто не успевают освоить всю информацию по теме, которая их взволновала. Таких людей я, как в старину, называю нашими идейными попутчиками и считаю, что в борьбе за изменение законов в пользу оборонявшихся граждан мы можем и должны стать настоящими союзниками. А дальше, по достижении общей цели, будем смотреть, как "карты лягут". Лично я считаю, что споры о том, чего раньше добиваться, короткоствола или нужных законов о самообороне, так же бесплодны, как споры о том, что было первым: курица или яйцо. Если появятся нужные законы, сразу встанет вопрос, чем эффективно обороняться, ведь преступность начнёт шуровать тоже с учётом новых законов. Если же раньше разрешат пистолеты, то само собой спрашивается, а зачем они нужны, если применять себе дороже?! И это тоже обязательно подтолкнёт изменения в законодательстве.
Продолжение следует…
- Автор:
- Михаил Гольдреер
- Использованы фотографии:
- depositphotos.com
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