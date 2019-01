Огонь, вода и алюминиевые трубы

«Он не наивен и знает о хитрости и «изобретательности» российских миллиардеров. Однако он высоко оценил успехи, достигнутые Министерством финансов в деле Дерипаски. «Дерипаску лишили контроля над компанией, которая формировала его образ на протяжении почти четверти века, и от этого отстранения он не получит ни цента, — написал О'Тул».

Последние новости с алюминиевого фронта эксперты (а до них биржевики) однозначно расценили как позитивные для Олега Дерипаски. И пусть лично он остаётся под санкциями, бизнес может продолжать работать. На благо России или ещё кого-то – это, на наш взгляд, увы, не так важно. Почему? Да потому, что и раньше, при ином акционерном раскладе реальная принадлежность «Русского алюминия», как и других структур попавшего под американский пресс олигарха, вызывала серьёзные сомнения. И дело тут не только и не столько в том, что весь этот бизнес давно и всерьёз был расписан по офшорам.Мы уже рассказывали о том, как и на каких условиях владелец группы «Русал» Олег Дерипаска сумел договориться с Минфином США о снятии санкций со своих активов. ( «Дерипаска вне игры» , 24.12.2018). Доля олигарха в управляющей структуре холдинга En+ сократилась примерно с 70 до 44,95%. Кроме того, Дерипаска покинул совет директоров En+ и UC Rusal, а вместе с ним — оба гендиректора компаний и семь членов совета, номинированных российским бизнесменом.Минул месяц с лишком, а споры вокруг сделки не утихают, причем среди комментаторов доминируют противоположные оценки. Первая состоит в том, что перемены в «Русале» — не столько серьезный удар по бизнесу олигарха, сколько опасный прецедент, угрожающий экономическому суверенитету России. По сути, алюминиевая отрасль страны и изрядный кусок российской энергетики передаётся в управление иностранцев, в основном представителей США и Великобритании, а их деятельность будет полностью подконтрольна и подотчетна Минфину США. Заокеанские наблюдатели, близкие к администрации Трампа, также склонны оценивать последствия сделки по «Русалу» как весьма серьезные, только, разумеется, со знаком «плюс».Иная точка зрения сводится к тому, что итоги переговоров по снятию санкций с «Русала» всего лишь дымовая завеса, которая призвана за жесткими формулировками скрыть сохранение статус-кво. В России это мнение разделяют приверженцы небезызвестной концепции «хитрых планов Кремля». Она же всегда отличалась тем, что любые действия российской власти, в том числе сомнительные и даже откровенно провальные, являются частью блестящей многоходовой комбинации, которая в итоге приведёт к сокрушительной победе нашей стороны и посрамлению недругов.В США к схожему выводу в последнее время обычно приходят демократы и беспартийные ненавистники Трампа. Они уверены, что хозяин Белого дома лишь имитирует мощное давление на Москву, а на самом деле во всём потакает российскому президенту, и случай с санкциями в отношении «Русала» — яркий тому пример. Сторонники такой точки зрения, например, бывший посол США в РФ Майкл Макфол, прежде всего указывают на тот факт, что Дерипаска передает часть своих акций государственному банку ВТБ, который, в свою очередь, сам находится под санкциями. По мнению критиков, это доказывает, что расстановка сил в «Русале» реально не меняется.Но, как мы отметили в предыдущей публикации, главный результат сделки состоит не в изменении долей, а в потере управления и контроля. Теперь буквально каждое телодвижение российской корпорации придется согласовывать с властями США. Что касается ВТБ, то банк не имеет права голосовать переходящим к нему пакетом акций. Все решения в «Русале» принимают люди, никак не связанные не только с Дерипаской, но и с российскими властями. В частности, En+ и "Русал" теперь не смогут без разрешения Вашингтона поменять регистрацию, хотя обе компании ранее запланировали «переселиться» с острова Джерси во внутренний офшор на острове Русский.Тем не менее, заокеанские критики сделки не сбавляют напора. На прошлой неделе комментарий в духе «Трамп с Путиным всех обманули» появился в New York Times. Его автор с придыханием сообщает, что редакция располагает неким конфиденциальным документом, который прежде не был опубликован и содержит неизвестную информацию об изменении корпоративной структуры «Русала».Однако ничего принципиально нового издание не сообщает, помимо того, что уже месяц обсуждается деловой прессой. Из непринципиального стоит отметить два момента. Так, согласно New York Times, в обмен на акции, которые отойдут к ВТБ, Дерипаске спишут задолженности перед банком. Но это прогнозируемый шаг. В прошлой публикации мы предполагали, что для олигарха должна быть предусмотрена компенсация за отказ от части собственности. Вполне логично, что таковой стало списание долга по кредиту.Также, по подсчётам NYT, Дерипаске, его фонду «Вольное дело», его экс-супруге Полине Юмашевой, её отцу и близким к этому семейству компании «Оранди Кэпитал» по условиям «секретного» соглашения в совокупности будет принадлежать почти 57% En+. Но в любом случае это всё-таки не прежние 70%, а ключевое значение, повторим, в данном раскладе имеет вопрос не собственности, а управления.Почти одновременно агентство Bloomberg представило противоположный взгляд эксперта «Атлантического совета» Брайана О'Тула, курировавшего вопросы санкций в администрации Обамы. Bloomberg характеризует его как «критика Путина». Цитируем:Можно назвать целый ряд признаков, которые позволяют судить о том, что сделка по «Русалу» — вовсе не игра в поддавки. Начнём с того, что снятие санкций выгодно не только Дерипаске и «Русалу». Дискриминационные меры ударили по Alcoa и другим американским компаниям, которые пострадали от скачка цен на алюминий и дестабилизации рынка.Переговоры обошлись Дерипаске в круглую сумму и стоили немалых усилий. Для защиты своих интересов «Русал» нанял инвестбанк Rothschild & Co, а также целый ряд солидных пиар-служб и юридических компаний. Несмотря на мощнейшую лоббистскую поддержку, переговорный процесс шёл очень неровно. Под американские санкции олигарх и его активы попали в апреле 2018 года, а уже в мае Дерипаска изъявил готовность пойти навстречу требованиям Вашингтона, согласившись вместе с рядом своих представителей покинуть руководство холдинга.В конце июля Минфин США получил от «Русала» финальный вариант плана по выполнению своих требований. Казалось бы, сделка на мази, на что отреагировал рынок, где акции алюминиевого гиганта взлетели вверх. Однако буквально неделю спустя Дерипаска объявил встречные условия, выдвинутые американским Минфином, «кабальными», заявив, что предложения Вашингтона «неприемлемы и лишены экономического смысла». Подробности не уточнялись. В середине сентября Минфин США сформулировал новые параметры снятия санкций, очевидно, более компромиссные, тем не менее, переговоры продолжались ещё три месяца.Весьма примечательны и кадровые перестановки, продиктованные из Вашингтона. Председатель совета директоров En+ бывший министр энергетики Великобритании лорд Грег Баркер ожидаемо остался на своём посту, а вот председателю совета директоров «Русала» немцу Маттиасу Варнигу пришлось уйти в отставку. Между тем герр Варниг известен как «большой друг нашей страны» и особенно её президента ещё со времён службы Путина в ГДР. Увольнение по указке американцев Варнига не могло пройти безболезненно для Кремля и его обитателей.Как своеобразную реакцию определенной части российской элиты на ситуацию вокруг «Русала» можно рассматривать и недавнее появление в медиапространстве аудиозаписей переговоров Олега Дерипаски со своими ближайшими помощниками. Представить, что подобный слив произошел без участия спецслужб и отмашки высоких инстанций, весьма затруднительно.Что ж, на кону очень высокие ставки. Договоренность между основателем «Русала» и Минфином США выходит далеко за рамки судьбы конкретных активов отдельно взятого олигарха. Весьма примечательное заявление сделал в конце прошлого года на страницах The Wall Street Journal бывший чиновник Минфина США Дэвид Мюррей, который заявил следующее: "Эта сделка сможет стать дорожной картой для других компаний, которые хотят выйти из-под ограничений и считают, что не вовлечены в незаконные действия».Похоже, что в Москве многие высокопоставленные лица разделяют такой подход. Российские чиновники, начиная с первого вице-премьера Антона Силуанова, не скрывали своей поддержки и прямого участия в переговорах с Вашингтоном по проблеме «Русала». В этой связи в новом свете предстаёт недавний казус, приключившийся в Давосе с главой Минэкономразвития Максимом Орешкиным. Министр уподобился профессору Плейшнеру из «17 мгновений весны», с которым швейцарский сладкий воздух свободы сыграл злую шутку. Чиновник, оказавшись среди своих, размяк и обмолвился, что правительство в закрытом режиме готовит несколько сделок по приватизации госкомпаний, в том числе с участием иностранного капитала. И это при этом, что официально никакой продажи значимых госактивов в обозримой перспективе не намечается.Вероятно, конечной целью этих тайных переговоров является не приватизация сама по себе, а вывод из-под санкций дочерних предприятий «Газпрома», «Роснефти» или «Ростеха». По модели «Русала» в соответствии с начертанной «дорожной картой» — с изменением структуры собственности и передачей управления. Разумеется, это изрядно попахивает головотяпством со взломом и откровенной капитуляцией. Правда, произошла она уже давно. Включение в глобальный рынок в роли заведомого аутсайдера, обречённого играть по чужим правилам, означало, что любая мало-мальски заметная отечественная компания в той или иной степени становится независимой от российских законов.Ситуация с американскими санкциями лишь обнажила положение, при котором наши чиновники в условиях давления или угрозы такового с готовностью признают верховенство «старшего брата», в расчёте сохранить свою часть контроля над экономикой и финансовыми потоками. Точно так же, как ситуация вокруг Крыма, от которого крупный бизнес шарахается, как чёрт от ладана, при полном попустительстве властей, наглядно продемонстрировала, сколько в реальности стоит суверенитет России.Снявши голову, по волосам не плачут.