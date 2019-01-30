Шифровальщики Петра I. Часть вторая

По материалам:

Бабаш А. В., Шанкин Г. П. История криптографии. Часть I.

Буганов В. И. Петр Великий и его время.

Кудрявцев Н. А. Государево око. Тайная дипломатия и разведка на службе России.

Молчанов Н. Н. Дипломатия Петра Первого.

К классическому алфавиту замены со временем стали добавлять обозначения для слогов, слов и даже целых фраз, которые употреблялись наиболее часто. Такие номенклатуры были достаточно примитивные: они содержали особый словарь, получивший название «суплемент», состоящий из небольшого количества слов, в которые входили имена собственные, географические обозначения или иные устойчивые словосочетания.Типичным шифром петровской эпохи был написанный от руки ключ таблицы замены, где обычно под горизонтально расположенными в алфавитной последовательности буквами кириллицы подписывали соответствующие элементы шифровального алфавита. Иногда отдельно записывался суплемент вместе с пустышками и краткими правилами пользования шифром. Также можно было встретить шифралфавиты, составленные из адской смеси цифр, нескольких алфавитов и тому подобного. Так, в письме, которое Петр лично написал в июне 1708 года и самостоятельно зашифровал, применялись русские, латинские, греческие буквы, арабские цифры и даже специально придуманные знаки. Писал, кстати, царь князю Долгорукому поручение по подавлению крестьянского восстания К. Булавина в южной части России. Начинал Петр 1 своё послание следующим образом: ««Господин маеоръ. Письма ваши до меня дошли, из которых я выразумел, что вы намърены оба полка, то есть Кропотовъ драгунской и пъшей из Кiева, у себя держать, на что отвътствую, что пъшему, ежели опасно пройтить въ Азовъ, то удержите у себя, а конной, не мъшкавъ, конечно отправьте на Таганрогъ. Также является изъ вашихъ писемъ нъкоторая медленiе, что намъ не зело прiятна, когда дождетесь нашего баталiона и Ингермонландского и Билсова полковъ, тогда тотчас…» А дальше шел зашифрованный текст, значительная часть которого была забита «клером», то есть не кодированными словами и предложениями. Этот прием позволял быстрее шифровать и в последующем расшифровывать послания.Одним из самых главных пользователей шифров петровской эпохи было, естественно, дипломатическое ведомство. В частности, в августе 1699 года Петр I отправил в Константинополь делегацию с целью подписания мирного договора с турками. Это было необходимо для гарантий неприкосновенности южных границ России в планируемой войне со Швецией, которая была нужна для выхода к Балтийскому морю. Столь важную миссию по заключению мирного договора с Константинополем возложили на Емельяна Игнатьевича Украинцева, известного русского дипломата. Для острастки Петр I посадил всю делегацию на мощный 30-пушечный корабль «Крепость», а для сопровождения придал ему менее масштабные «Сила», «Отворённые врата», «Цвет войны», «Скорпион» и «Меркурий». Такая мощь и дипломатические навыки смогли склонить турок к миру только к 3 июля 1700 года сроком на 30 лет. И вот здесь во всей красе пригодились навыки шифровальщиков Петра I. В день подписания договора Украинцев отправил шифрованное сообщение курьерами, которое шло до Москвы долгих 36 дней. Как только Петр получил долгожданную весть, он на следующий день объявил войну Швеции. В дальнейшем Петр I отправил в Турцию первого в истории России постоянного дипломатического представителя за рубежом Петра Андреевича Толстого. И отправил не просто так, а снабдил его специфической цифирной азбукой или, говоря современным языком, шифром. На Толстого возлагалась очень серьезная миссия – следить за изменчивым настроением султана и в любой момент оповещать Петра о возможном выходе Турции из мирного договора. Шифр Толстого был на основе простой замены и датировался 1700 годом. Кириллица в нем заменялась нехитрыми знаками и дополнялась информационным сообщением: «Список с образцовой цифирной азбуки, какова написана и послана в Турскую землю с послом и стольником с Толстым сими литеры». Очень важной кажется вторая надпись: «Такову азбуку азволнил (то есть изволил) 1700 г. написать своею рукою Великий государь по друго диво еси же». Автором шифра был сам государь Петр I! Историки утверждают, что это был первый шифр, собственноручно изготовленный Петром I. Кроме дипломатических задач в Турции, перед Толстым ставились разведывательные цели работы.Петр Андреевич ТолстойПеред отправкой в Константинополь Петр вручил послу «тайные статьи», в которых очень подробно описывалось, за чем и за кем наблюдать в соседнем, пока дружественном государстве. С кем хотят воевать турки, кого любят и кого не любят из народов, нравы мусульманского государства, состояние флота Османской империи – все это входило в сферу интересов Толстого.Шифр П. А. ТолстогоВ своей работе посол в Турции преуспел – он не только наладил прочные связи с высшими эшелонами власти в Константинополе, но и смог получить информацию о системе условных кодированных знаков и сигналов османского флота. Безусловно, сложно переоценить важность таких разведданных для российского государства. Кроме того, Толстой сумел разведать данные о засылке турецких шпионов в Воронеж, который в те времена был крупным центром российского судостроения. Турция также очень интересовалась русской крепостью Азов на Черном море, что также не ускользнуло от внимания посла. Петр, кстати, по данным «шифровкам» от Толстого написал директиву для адмирала Апраксина: «Зело берегитеся шпионов на Воронеже; а на Донское устье можно никого приезжава не пускать, кроме своих матросов, ни крестьян, ни черкас». С объявлением Турции войны России султан упрятал Толстого в Семибашенный замок на полтора года. Казалось бы, разведывательная деятельность посла подошла к концу? Но нет, даже в турецких застенках Петр Андреевич получал политическую и военную информацию, которой делился с послом молдавского господаря Кантемиром. Он ранее успел присягнуть русскому императору и стал связующим звеном в пересылке шифровок Петру I.Андрей Яковлевич ХилковДругой русский дипломат, Андрей Яковлевич Хилков, прибыл в Швецию в 1700 году, заранее зная, что Россия объявит войну этой европейской державе. Так же, как и Толстой, Хилков должен был по наказу царя выведывать, «с какими делами и для чего живут в Стокгольме посланники иностранных держав». Надо сказать, что в день вручения королю Карлу XII верительной грамоты от Хилкова России объявила войну Швеции, и это немало возмутило королевский двор. Однако посла не казнили, а всего лишь конфисковали имущество, а его с подручными посадили под домашний арест в русское посольство. Тут Хилков смог так организовать свое заключение, что ему позволяли общаться с пленными соотечественниками и даже переписываться с Петром I. Мало того, Андрей Яковлевич создал развитую агентурную сеть, в которую входило немало сотрудников королевского двора Швеции. Переписывался Хилков с помощью шифрования и стеганографии (тайнопись). Писал посол в заключении специальными невидимыми чернилами, которые при нагревании изменяли свой цвет. И тут Петр I был среди пионеров использования стеганографии в России. Он применял как простые методы запрятанных шифровок, так и экзотические симпатические чернила. Петр, в частности, писал своему командующему Георгу Бенедикту Огильви в 1706 году: «Февраля в 17 день цифирь Реновая. А посланы в 22 день: замешкались за тем, что азбуку переписывали и в пуговицу вдевали. Посланы с маером Вейром» [32]. Секретные донесения в те времена, как видно, вшивались в одежду, прятались в каблуки и тому подобное.Северная война (1700-1721 гг.)О невидимых чернилах Петр пишет в дипломатическом письме одному из своих подданных за границей в 1714 году: «Посылаю к вам три скляницы для тайнова писма: чем перво писат под А. которая войдет в бумагу и ничево знат не будет; потом под В. – теми чернилы потом писат, что хочешь явъново; а третье пот С. – то, когда от нас получишь писма, оною помазат, то чернилы сойдут, а первое выступит». Такая вот секретная химия петровской эпохи.В 1714 году Хилков, будучи в заключении, передал очень важную информацию о тяжелой ситуации в Швеции – о растущем недовольстве среди народа, о высоких налогах, о постоянном наборе новых резервистов. Это сыграло немалую роль в стратегическом планировании русской армии.И Хилков, его коллега из Турции Толстой не смогли бы стать столь полезными для отечества, если бы не шифры Петра I. Один из современников той эпохи выразился по этому поводу: «Петровские послы все свои маломальски важные донесения писали «цифирью», шифром».Продолжение следует….