Высшая школа СССР и России: трудным путём интенсификации производства (часть 3)

Итак, в прошлый раз мы остановились на том, что работа современных вузовских преподавателей в смысле интенсификации стала интенсивнее в 2,5 раза по сравнению с советским временем и к тому же стала намного эффективнее в качественном отношении. Потому, что связь тут прямая. Даже самый тупой «препод», если его заставлять думать и писать, узнает больше, чем тот, которого заставляют «просто преподавать». Вот только не так давно встречаю одного своего студента. Вспоминаем кафедру… И он мне – вот такая-то была… «ну, дура!» И… я с ним полностью согласен! Преподаватель из женщины, о которой шла речь, был так себе, зато у нее и статьи были, и не самые плохие, и участвовала она в выпуске монографий. Вот с людьми она работать не умеет, это да. А так показатели вполне соответствуют. То есть, если изменить сами требования к преподаванию и преподавателю, то и результат, без сомнения, улучшится.Кадр из замечательного советского кинофильма 1954 года «Разные судьбы». В кадре выпускница средней советской школы Соня, которая любит Степу (но он сначала ее не любит, а полюбит потом!), говорит ему, что решает важную математическую задачу, «что лучше 5 или 10? Пять лет в институте, но «теоретически», а потом еще пять на заводе, чтобы стать инженером практически!» Понятно, что говорят о том, что тогда было у всех на слуху, иначе бы это не пропустили на экран, как клевету на советскую действительность. Значит так было. Но так как им хочется скорее, они хотят работать и учиться на вечернем… То есть тогда так можно было учиться на дневном. Сейчас так нельзя. Жизнь ускорилась. Объем информации возрастает вдвое каждые пять, а не 10, и не 15 лет, как раньше. Поэтому обучение должно соответствовать вызовам времени! Правда, тут уже возникает другой вопрос: а насколько удается это сделать, не так ли? (Кстати, если кто-то этот фильм не смотрел – то обязательно посмотрите, жизнь того времени показана в нем очень достоверно.)Сегодня те, кто учился в 70, 80, 90-е годы, высшую школу совсем бы не узнали. Начнем с того, что учатся сейчас не 5 лет (хотя есть и специальности, где по-прежнему пять – это называется «специалитет», таких 20% особо сложных) и 4 года – «бакалавриат». Например, та же специальность «ПР и реклама» большего и не требует. За бакалавриатом следует двухгодичная «магистратура». Причем, если на бакалавриате изучаются и общеобразовательные, и профессиональные дисциплины, то обучение на магистратуре носит сугубо профессиональный характер. Интересно, что, получив образование на бакалавриате по одной специальности – например, «нефтегазодобыча», вы можете поступать на любую другую специальность в магистратуру, например, тот же «ПР и реклама». Соответственно и магистерскую диссертацию писать на стыке двух дисциплин! То есть были вы биологом, перешли на математику, были математиком – перешли на менеджмент, получили диплом учителя иностранного языка, пошли учится на «рекламиста». И же напротив – пошли углубляться в эту же специальность. Смысл есть и в том, и в другом. Все предметы – специальные, то есть в магистру будет трудно лишь втянуться, а затем он будет заниматься уже только тем, что ему интересно. То есть магистратура – это обучение для самостоятельных, ответственных и хорошо мотивированных молодых людей. То есть обучение стало учитывать разные возможности, психологический настрой и интеллектуальные возможности человека.Самым главным, однако, отличием от прошлого, на мой взгляд, стало обучение, основанное на «компетентностном подходе». Что это означает на практике? На практике весь компетентностный подход можно свести к трем словам: ЗНАТЬ, УМЕТЬ, ВЛАДЕТЬ. То есть студент, проучившись четыре года по профилю специальности, должен иметь определенные теоретические знания по специальности – (знать), уметь применять их на практике (уметь) и владеть технологиями и приемами эффективной практической деятельности (владеть).Компетенции по всем специальностям расписаны министерством. То есть изменять их нельзя. Все имеют свои номера и шифры специальностей. Делятся они как на общетеоретические, так и на сугубо профессиональные. Например, дисциплина «культурология» — общетеоретическая. «Монтаж электрооборудования» — компетенция профессиональная. Таким образом, обучающийся в процессе обучения приобретает вполне конкретный объем компетенций, и ты – как работодатель, не имеешь права требовать с него знания тех компетенций, которым он не обучался. При этом студент-бакалавр, равно как и студент-магистр, заранее знает, каким компетенциям он будет обучаться – все прописано в программах его обучения – он сможет делать, а чего нет.Это удобно. Удобно преподавателям – они конкретно знают, чему надо учить. Удобно студентам – они знают, чему «препод» их должен научить. Удобно проверяющим. Потому, что в своих рабочих программах, составленным в точном соответствии с ФГОС – Федеральным государственным образовательным стандартом, преподаватель должен теперь указать не только РЕЗУЛЬТАТ своей работы, но и ТО, КАК ОН ЕГО ДОСТИГАЕТ. То есть должно быть прописано, какими информационными и методическими приемами он добивается освоения студентами тех или иных компетенций.При этом никто на сам процесс творческого обучения не покушается. Делай что хочешь, используй лекции, семинары, лабораторные работы, тесты, творческие задания – весь методический аппарат ВШ, но… освоение компетенций обеспечь.И что изменилось, а вот что: если раньше в СССР был единый учебник по той же истории КПСС, и, наверное, физике и математике, то сейчас, какими хочешь учебниками, такими и пользуйся. Используй любые приемы и средства обучения. Главное – чтобы компетенции были усвоены.Компетенции бывают разные: общекультурные компетенции (ОК), общепрофессиональные компетенции (ОПК) и профессиональные компетенции (ПК) и специализированные профессиональные компетенции (СПК). И если раньше в программе ВШ было написано главным образом ЧТО ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ДАЕТ СТУДЕНТАМ, то теперь еще расписывается и как он это делает. Для этого он разрабатывает так называемый ФОС (Фонд оценочных средств), в котором расписывает, каким образом собирается оценивать работу студента в баллах за каждое задание, направленное на обучение той или иной компетенции!Паспорт компетенций на дисциплину «Технологии управления общественным мнением». На каждую справа – «Знать, уметь, владеть».Причем, все разработанные преподавателем программы выкладываются на сайт университета в так называемую ЭИОС – Электронную информационно-образовательную среда вуза –интегрированную совокупность информационных, образовательных ресурсов, информационно-телекоммуникационных технологий и соответствующих технических и технологических средств, позволяющих сделать процесс обучения в ВШ полностью прозрачным для обучающегося, чего раньше не было. Как это все понимать?А так, что на сайте каждого вуза теперь выложено все: рабочие программы всех преподавателей, учебные планы каждой кафедры, ФОС – то есть каждый студент сейчас знает, за что он получит те или иные баллы или за что он их уже получил и таким образом может сам контролировать ход учебного процесса. На сайте у каждого преподавателя есть личный кабинет с паролем, позволяющим ему все время вносить изменения в ФОС и рабочие программы, а студентам заходить к нему в этом кабинет и задавать ему вопросы, получать задания и ставить его в известность о проблемах.Там же находится и список группы и после каждого занятие преподаватель вносит в него был/не был и количество полученных студентом баллов. Таким образом за успехами своего «чада» могут проследить и его родители. И не только проследить, но и тут же связаться с преподавателем или куратором группы и узнать отчего это их «малыш» считается отсутствующим на занятии, когда утром он ушел в университет. Ну, а преподаватель вполне может их порадовать, сообщив, что видел их «лося» «сосущим пиво» с другими такими же оболтусами на скамейке в парке. Кстати, все баллы, выставленные в ЭИОС, суммируются по двум контрольным точкам за один семестр, после чего студент приходит на зачет/экзамен с готовой распечаткой своих баллов за семестр. За зачет/экзамен он тоже получает баллы, которые плюсуются, после чего выводится итоговый балл – столько-то – оценка 3, столько-то – оценка 4, столько-то – 5. А вот если баллов для допуска до зачета/экзамена ему не хватает (а это их количество точно известно по итогам всех практических занятий!), то он может попросить дать ему дополнительные задания для «добора баллов».На практике это выглядит так: допустим, что за один семестр у вас запланировано 15 практических занятий. Для того, чтобы быть допущенным до зачета/экзамена, студенту необходимо набрать 30 баллов. То есть получить по 2 балла за занятие, причем один за присутствие.Однако, количество баллов на «удовлетворительно» начинается с 60-х, а «отлично» можно получить, имея от 82 до 100 баллов. И получается, что мало набрать проходные 30 баллов. Нужно еще и отвечать, чтобы получить больше, так как за зачем/экзамен больше 25 получить… нельзя. И это тоже удобно для всех. Не ходил студент, не отвечал, а затем на экзамене вдруг получил «пять». Раньше такое случалось. Сегодня «чудеса» личных симпатий и антипатий, а также «заднего крыльца, завсклад и товаровед» исключены. Едва баллы набрал, но сдал на максимальное количество баллов, «отлично» ты все равно не получишь – поскольку баллы текущей успеваемости и баллы за экзамен суммируются! А тут проверка и коррупционная составляющая поведения преподавателя сразу бросается в глаза. Откуда высокая итоговая оценка, если он не ходил и не отвечал? Ах, он потом добрал баллы? Покажите, как он это сделал (а все работы студента теперь идут ему в портфолио!). «Вот он написал рефераты и получил высокие баллы…» Смотрим рефераты, смотрим ФОС, то есть, что и как вы оцениваете, смотрим индекс новизны реферата по системе Адвего-Антиплагиат или Антиплагиат (в конце % новизны обязательно!), проверяем его (верить студенту, как и ежу, не следует!) – и видим, что он не мог получить такие баллы за эту работу, а новизны в ней совсем нет. Значит преподаватель поставил высокую оценку «так», либо налицо коррупционная составляющая. Или некомпетентность! Понятно, что при таких «обстоятельствах» даже «дура» поневоле будет работать, «как надо».П.С. Кому интересно посмотреть на его собственные компетенции по его специальности, полученной при обучении в прошлом, может посмотреть, набрав в Интернете соответствующий ФГОС 3++ — это такой сегодня действует основной стандарт (3 и два «+»). Откроется «Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования». И там будет все, что вас может заинтересовать. И также ваших детей, выбирающих сегодня куда им пойти получать образование!Продолжение следует…