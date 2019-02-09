Кровавая битва на Маныче. Часть 2

Т. о., еще до Манычского сражения белое командование знало план действий 1-й Конной армии.А. И. Деникин приступил к сосредоточению сил в районе Княжеско-Леоновского, Мало-Западенского и хут. Веселый. Пехотная группа, 3 Донских конных корпуса, 3 Кубанских корпуса, ранее действовавших у Батайска — Ольгинской, были передвинуты к Манычу.С. М. Буденный приказывал 6-й и 11-й кавдивизиям на рассвете 28-го января переправляться через Маныч в районе хут. Мало-Западенский, хут. Княжеско-Леоновский – начав наступление на ст. Хомутовскую.В этот день Кавказский фронт вновь перешел в наступление.1-я Конная вышла к Манычской, Мало-Западенскому; кавкорпус Думенко с 23-й стрелковой дивизией, нанеся поражение Сводной Донской дивизии 2-го Донского корпуса, вышли к Ефремову, Позднееву, Проциков, Хомутец. Белое командование создает у Ефремова ударную группу (включала части 1-го Донского корпуса, 4-й Донской корпус и 7-ю Донскую дивизию 2-го Донского корпуса). Корпус Думенко и 23-я стрелковая дивизия получили удар, вынудивший их отойти за Маныч. 29-го января эта же группировка нанесла удар и 1-й Конной армии — и части последней отошли на другой берег Маныча (Федулов, Кудинов, Елкин).Это при том, что 28-го января дивизии 1-й Конной, хоть и с большим трудом, но все же сбили противника с линии р. Маныч (Княжеско-Леоновский — Мало-Западенский), начав развивать успех в юго-западном направлении – наступая на хут. Поздеев.Когда Конная армия двинулась на Поздеев, белые, действуя от ст. Манычская — хут. Пустошкин, атаковали во фланг и тыл 6-ю и 11-ю кавдивизии – чтобы отрезать армию от переправ через Маныч.Командарм Конной отдал распоряжение 4-й кавдивизии, двигавшейся вслед за 6-й и 11-й кавдивизиями, повернуть фронт на север. 4-я кавдивизия ринулась на противника, разрезав его фронт между Княжеско-Леоновский и станцией Манычской, и уничтожив дивизию 2-го Донского конного корпуса. Последняя потеряла до 1000 убитыми и 1500 пленными. 4-я кавдизизия, стала преследовать противника к Ольгинской. 6-я кавдивизия заняла хут. Поздеев.С наступлением темноты дивизии расположились: 4-я кавдивизия — Княжеско-Леоновский; 11-я кавдивизия — Мало-Западенский и 6-я кавдивизия — хут. Поздеев.Кавкорпус Думенко пытался 28 января занять хут. Веселый, но 4-й Донской конный корпус отбросил его за Маныч.Для 1-й Конной армии сформировалась угроза — не только с фронта, но и с левого фланга — из района хут. Веселый.29-го января С. М. Буденный планировал разгромить 4-й Донской корпус, находившийся в районе хут. Веселый.28 – 29 января 8-я и 9-я армии активности не проявляли. Белые же сняли войска с Батайского направления, передвинув их на Маныч.29-го января Конная армия, истекая кровью, оставалась на левобережье Маныча.Неудача Конармии 29 января вновь привела к конфликту между РВС 1-й Конной армии и командованием фронта. Если последнее видело главную причину неудачи в том, что армия вновь потеряла время (после удачного боя 28-го января не начав преследования противника), то К. Е. Ворошилов в качестве главного просчета называл отсутствие единого руководства над конными группами Буденного и Думенко – последние действовали не синхронно (когда Думенко вырвался вперед, Буденный только готовился к переправе через Маныч – и противник справился с Думенко и Буденным по очереди).На рассвете 30-го января белые всеми силами обрушились на 1-ю Конную — и кавдивизии, не выдержав натиска, отошли на правобережье Маныча и расположились: 4-я кавдивизия — в Богаевская, 6-я кавдивизия — в Федулов — Елкин; 11-я кавдивизия — в хут. Хохлатовский.Оттеснив Конную армию на правый берег Маныча, белое командование принимает следующее решение.6 конными корпусами и 1 пexотной дивизией — нанести удар на Богаевскую, отбросив Конную армию на север, и двинуться через Новочеркасск на Ростов. Одновременно добровольцы из района Батайска должны были также наступать на Ростов. Т. о., планировалось: действуя из района Богаевская — Батайск, окружить 8-ю и 9-ю армии, вернув Ростов.Теперь командование фронтом подчиняет корпус Думенко Буденному, но приказывает реализовать директиву № 0118 – вновь атаковать «Батайскую» группу противника, выйдя к Ейску — Кущевке. Но оно не учло того обстоятельства, что Батайская группа уже находится на фронте Веселый — Пустошкин — ст. Манычская.РВС Конной во исполнение этого приказа решает: переправившись через Маныч, Конной армией занять Поздеев, а корпусу Думенко занять хут. Веселый, расширив плацдарм на левобережье Маныча, и ведя дальнейшее наступление на Хомутовскую и затем на Кущевку.1-го февраля 4-я и 6-я кавдивизии двинулись для занятия хут. Поздеев; 11-я кавдивизия шла за 6-й кавдивизией в армейском резерве — на случай парирования удара со стороны противника от Манычской.4-я кавдивизия еще до рассвета 1-го февраля захватила переправы и хут. Мало-Западенский. К 7 часам все дивизии армии уже находилась на левом берегу р. Маныч. 6-я кавдивизия к 12 часам 1-го февраля заняла хут. Поздеев. Шли ожесточенные бои.1-го февраля кавкорпус Думенко бездействовал — не выполнив приказа о наступлении на хут. Веселый.Т. о., действия 1-й Конной 1-го февраля были почти безуспешны — далее хут. Поздеева продвинуться не удалось.Дивизии Конной к исходу дня 1-го февраля остались: 6-я кавдивизия — хут. Поздеев, 4-я кавдивизия — Мало-Западенский, 11-я кавдивизия — Княжеско-Леоновский.На рассвете 2-го февраля Конная армия продолжила выполнение своей задачи. Корпус Думенко также перешел в наступление на хут. Веселый. 8-я и 9-я армии продолжали стоять на правом берегу Дона и Маныча.2-го февраля противник обрушился на Конную армию. Но 6-й кавдивизии в ходе тяжелого боя к 14 часам удалось овладеть хут. Процинов. 4-я и 11-я кавдивизии находились в районе Мало-Западенский и Княжеско-Леоновский. Белые к этому времени отбросили корпус Думенко по направлению к хут. В. и Н. Соленый. Причем Думенко при отходе оставил почти всю артиллерию.Со стороны же Манычская и хут. Пустошкин белые обрушились на 4-ю и 11-ю кавдивизии. В результате кровопролитного побоища 4-я и 11-я кавдивизии были вынуждены уйти на правый берег Маныча, бросив часть своих орудий на левом берегу. Врид начальника 6-й кавдивизии Колесов занимал в это время хут. Процинов. Услышав артиллерийскую канонаду у Мало-Западенского и Княжеско-Леоновского, Колесов догадался, что противник атакует 4-ю и 11-ю кавдивизии — и двинулся на выстрелы. В районе Мало-Западенский (у кургана Верблюд) 6-я кавдивизия, увидев хвост противника, преследовавшего 4-ю и 11-ю кавдивизии, ударила прямо в тыл последнего.Сложилась следующая ситуация.Белые преследуют 4-ю и 11-ю кавдивизии на правый берег р. Маныч, а 6-я кавдивизия, действуя с тыла, гонит этого противника также на правый берег р. Маныч. 6-я кавдивизия захватила до 2000 пленных. До 2000 зарубленных осталось на левом берегу у хут. Верблюд и Мало-Западенского. Захватив часть артиллерии белых, 4-я и 11-я кавдивизии на следующее утро подобрали свои орудия, оставшиеся на левом берегу (всего было брошено 6 орудий – в полном составе 1-я батарея 4-й кавдивизии и 2 орудия 2-й батареи).В этот период произошел второй полулегендарный эпизод. Когда 1-я и 2-я бригады 4-й кавдивизии отходили на правый берег Маныча, начдив-4 О. И. Городовиков во главе 3-й бригады атаковал противника во фланг. Атака была отбита, и когда 3-я бригада отхлынула на другой берег Маныча, Городовиков остался в одиночестве. Белые преследовали – и Городовиков, выхватив маузер, отстреливался. Смазка застыла – и механизм маузера не действовал. Городовиков начал отстреливаться из нагана – и последний действовал отлично. Начдив двигался через замерзший лиман, покрытый зеркально гладким и чистым льдом. Не долетев 80 метров до берега, упал на полном карьере — и по инерции летел с такой же скоростью. Когда конь и всадник, находившийся в седле, докатились до берега, конь вскочил на ноги — и помчался за своими. Белые больше не преследовали.2-го февраля советские войска имели лишь частичный успех, будучи вынуждены к концу дня перейти на правый берег Маныча.Конной армией в этот день было захвачено 1700 казаков и 200 лошадей. Захваченные пушки были выведены из строя и остались на левом берегу.РВС армии, видя тяжелую обстановку, сложившуюся под Батайском и на Маныче, большие потери армии, которая участвовала в фронтовой операции фактически в одиночку, в 22 часа 2-го февраля отправляет РВС Республики и Главкому телеграмму. В последней отмечалось изолированное положение армии, большие потери (3000 человек) и сокращение в 2 раза конского состава. Требуя поддержки, конармейцы сообщали о том, что командование фронтом остается равнодушным к сложившейся ситуации.В тот же вечер командарм и член РВС по прямому проводу доложили Главкому о сложившейся обстановке.Доклад отметил пассивность 8-й и 9-й армий (благодаря чему противник смог снять с участков этих армий свою кавалерию, бросив ее против конницы Буденного и Думенко), неоднократные форсирования конницей р. Маныч (наступления красных и контрудары белых), изолированное положение и изнурение Конной армии. Характеризуя фронтовое командование, конармейцы отмечали, что «невнимательность» и «легкомысленность и даже преступность» последнего поставили конницу в тяжелое положение. 8-я и 9-я армии «допустили» противника числом до 1500 сабель занять хут. Красноярский – и последний может утром 3-го февраля овладеть Новочеркасском.В итоге, были приняты кадровые решения – и командующим Кавказским фронтом был назначен М. Н. Тухачевский.1-я Конная к 24. 00. 2-го февраля сосредоточилась в районе Богаевская, Федулов, Елкин и Хохлатовский.Т. о., попытки красных 31 января — 2 февраля форсировать Маныч и прорвать белую оборону были безуспешны — и в соответствии с приказом Главкома 6-го февраля они переходят к обороне.Приняв командование фронтом, Тухачевский в отношении действий Конной армии осуществил план, неоднократно предлагавшийся ее командованием. В соответствии с ним главные силы фронта должны были ударить в стык между донцами и кубанцами — на Тихорецкую. Это оперативное направление выводило во фланг и тыл группировки, сосредоточенной в районе Веселый – Манычская – Хомутовская — Батайск. Для этого следовало: 8-й и 9-й армиям, оставаясь на занимаемых позициях, занять линию на правом берегу Дона и Маныча до хут. Веселый; 10-й армии наступать на Великокняжескую и Торговую; корпусу Думенко из района Соленый организовать набег в тыл противнику; 1-й Конной армии — 16 февраля занять Великокняжескую и к 21 февраля занять станцию Тихорецкая.Т. о., в Доно-Манычской операции РККА смогла лишь частично реализовать поставленную задачу. Войска применялись по разобщенным направлениям, на направлении главного удара концентрация сил и средств отсутствовала, а 1-я Конная армия (главная ударная сила фронта) — использовалась ненадлежаще. Войска были утомлены, а конница и пехота недостаточно тесно взаимодействовали между собой. В то же время белое командование умело использовало свою конницу для ликвидации прорыва противника.