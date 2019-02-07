Кровавая битва на Маныче. Часть 1
Мы хотим рассказать о Доно-Манычской (Батайско-Манычской) операции – наступлении советского Кавказского фронта 17. 01. – 06. 02. 1920 г. против Вооруженных Сил Юга России.
В ходе Ростово-Новочеркасской операции (см. На Ростов! Часть 1 ; На Ростов! Часть 2 ), 7. 01. 1920 г. красными был взят Новочеркасск, а 8. 01. 1920 г. — Ростов-на-Дону. Но белые армии на правом берегу Дона не были окончательно разбиты, закрепившись на левобережье. В результате ростовских боев белые потеряли территорию Донской области, лишившись огромного количества живой силы и техники.
Но, закрепившись на левобережье Дона, войска ВСЮР были еще сильны — и для борьбы с ними требовались серьезные усилия.
Причем если в декабре 1919 г. белые армии были растянуты перед фронтом 9-й, 8-й, 10-й и 1-й Конной армий, то в январе 1920 г. они сгрудились на узком (лишь 40-км) фронте (Батайск – Манычская) — 11 пехотных и 13 кавалерийских дивизий (21700 штыков, 25250 сабель, 320 орудий, 6 бронепоездов, 27 самолетов).
Местность благоприятствовала белым армиям. Январская оттепель привела к затоплению болотистой долины Дона вплоть до Батайска — Ольгинской — Манычской. А затем вновь ударил мороз, превративший местность в сплошной лед – но последний выдерживал лишь пешего человека (конный мог переправиться с трудом).
К. Е. Ворошилов, Е. А. Щаденко и С. М. Буденный с бойцами 1-й Конной армии
8-я и 9-я армии вышли на линию р. Дон (Ростов – Кривлянский), а 10-я армия, после занятия г. Царицына, вышла к слободе Ильинка.
8-я и 1-я Конная армии должны были, нанося удар от Ростова на Батайск — Ольгинскую, продвинуться к линии Ейск — Кущевка. Ключевая роль в операции принадлежала 1-й Конной – традиционному тарану, прокладывающему путь общевойсковым объединениям РККА.
Юго-Восточный фронт преобразовывается в Кавказский – и к началу операции его войска (первоначально — командующий В. И. Шорин, с 24. 01. — врид Ф. М. Афанасьев, с 04. 02. — М. Н. Тухачевский; члены РВС — И. Т. Смилга, В. А. Трифонов, С. И. Гусев) находились на рубеже: устье р. Дон – Ростов – Мелиховская — Константиновская. Общая численность к этому моменту — 47600 штыков, 22700 сабель, 590 орудий, 2732 пулемета (в т. ч. главные силы (без 11-й армии) — 29100 штыков, 19300 сабель, 447 орудий, 2029 пулеметов).
Диспозиция белых следующая. Добровольческий корпус находился на рубеже Азов — Батайск, упираясь флангом в Батайск. Три донских (конных) корпуса — в районе ст. Ольгинская. В резерве (южнее Батайска) три кубанских (конных) корпуса. Общая численность ВСЮР к этому моменту — 31900 штыков, 27400 сабель, 451 орудие и 1185 пулеметов.
Командование фронта во главе с В. И. Шориным не совсем уяснило вопрос оперативного значения конных масс — и 1-ю Конную использовало так же, как и общевойсковые армии.
Задачи армий Кавказского фронта:
1-я Конная армия (командующий С. М. Буденный) — разгромив Добровольческий корпус, должна занять линию Ейск — Кущевская;
8-я армия (командующий Г. Я. Сокольников) — разгромив 3-й Донской корпус, выйти к Кущевской — Мечетинской;
9-я армия (командующий А. К. Степин) — разгромить 1-й Донской корпус, заняв линию Мечетинская — Великокняжеская, выдвинув затем кавкорпус Б. М. Думенко для захвата Тихорецкой;
10-я армия (командующий А. А. Павлов) — разбив 1-й Кубанский корпус, овладеть рубежом Великокняжеская – оз. Лопуховатое;
11-я армия (командующий М. И. Василенко) — правофланговой группой наступать на Торговую, двигаясь за левым флангом (уступом) 10-й армии.
17. 01. 1920 г. 1-я Конная и 8-я армии приступили к выполнению поставленной задачи. Дивизии Конармии к этому моменту находились: 4-я кавдивизия — Нахичевань-на-Дону, 6-я кавдивизия – Ростов-на-Дону, 11-я кавдивизия — Аксайская, 9-я стрелковая дивизия — Синявская, Гниловская, 12-я стрелковая дивизия — Ростов. 8-я армия находилась на фронте: Ростов — Нахичевань — Аксайская.
На фронте Азов — Манычская белые имели 12720 сабель, 11100 штыков, 454 пулемета и 120 орудий. Остальные войска были в резерве — у ст. Каяла, Степная, Кагальницкая.
Командарм 1-й Конной, сковывая белых на Батайском направлении, решил главными силами, действуя от Нахичевани, занять Ольгинскую – и уже от последней наступать на Батайск — Кущевку.
Обстановка перед наступлением на Батайск
В приказе на 17-е января С. М. Буденный указывал 4-й кавдивизии, оставив бригаду в армейском резерве, остальными силами переправиться у Нахичевани через Дон и захватить Ольгинскую; 6-й кавдивизии — двигаться за 4-й кавдивизией, развивая успех последней – нанести противнику, занимавшему район Батайск, удар во фланг; 11-й кавдивизии — переправиться через Дон у ст. Аксайская и нанести фланговый удар белым в районе Ольгинской; 9-й и 12-й стрелковым дивизиям – наступать от Ростова на Батайск.
8-я армия должна была наступать вместе с 1-й Конной армией на Батайск — но в бою 17. 01. она не приняла никакого участия. Соединения 1-й Конной армии у Нахичевани и Аксайской переправились на левобережье Дона (правда без артиллерии – ведь лед с трудом выдерживал всадников) и с 9 часов наступали на Ольгинскую. Действия сражавшихся до темноты без артиллерийской поддержки дивизий 1-й Конной, были безуспешны. Они были отброшены в исходное положение — на правобережье Дона.
Наступление 1-й Конной армии 17 января 1920 г.
К утру 18-го января белые подтянули в район Батайск — Ольгинская резервы.
18-го Конная и 8-я армии вновь пошли в наступление на Батайск — Ольгинскую: 4-я кавдивизия переправилась через Дон в Нахичевани (2-м эшелоном за ней шла 16-я стрелковая дивизия; 3-м эшелоном (эшелоном развития успеха) являлась 6-я кавдивизия — после овладения 4-й кавалерийской и 16-й стрелковой дивизиями Ольгинской, она должна была наступать на Батайск); 11-я кавдивизия и 33-я стрелковая дивизия переправлялись через Дон у Аксайской с задачей наступать: 11-й кавдивизии — на Ольгинскую, нанося фланговый удар противнику, оперирующему в районе Ольгинской; 33-й стрелковой дивизии — на хут. Ниж. Подполинский, обеспечивая левый фланг армии.
9-я стрелковая (из района Гниловская) и 12-я стрелковая (от Ростова) дивизии наступали на Батайск. Артиллерия армий осталась на правом берегу Дона – она должна была вести огонь по Ольгинской и Батайску.
К 05. 00. 18-го января Конная армия переправилась через Дон, начав наступать на Ольгинскую. После ожесточенного боя, около 12-ти часов ей удалось занять Ольгинскую. Попытка развить наступление к югу от Ольгинской закончилась неудачей. Атака захлебнулась — и все части армии остались на позициях в районе Ольгинской. Овладеть Батайском 9-я и 12-я стрелковые дивизии не смогли – и, выставив сторожевое охранение, отошли на правый берег Дона.
Попытка 8-й и 1-й Конной армий 17 — 18 января форсировать Дон была безуспешна.
На рассвете 19-го января соединения Конной армии вновь начали наступление — от Ольгинской на Батайск и Нижн. Подполинский.
В ходе кровопролитных боев 19-го января Конармии пришлось расширять плацдарм к югу от Ольгинской (6-я кавдивизия заняла Нижн. Подполинский), но продвинуться на юг ей не удалось.
Соединения Конной армии в ночь на 20-е января расположились: 4-я и 11-я кавдивизии — на позициях у Ольгинской, 6-я кавдивизия — в хут. Нижн. Подполинский, 16-я и 33-я стрелковые дивизии — в Ольгинской, 9-я и 12-я стрелковые дивизии — остались на позициях в цепи на льду в 3 км севернее Батайска.
Наступление на Ольгинскую 19-го января шло только по дамбе (местность была залита льдом, который с трудом выдерживал всадника). Наступление на Батайск стрелковых дивизий осуществлялось по голому льду, какие-либо укрытия отсутствовали. Лед в связи с оттепелью покрылся сверху водой — и стрелки долго лежали на этом льду. Противник же, видя наступление густых цепей красных, вел активный винтовочно-пулеметный и артиллерийский огонь.
Т. о., только к 19 января 1-я Конная армия занимает Ольгинскую, а 8-я армия – Дарьевскую и Сулин. 9-я армия выходит к Старочеркасской — Богаевской, а 10-я армия – к Холодному – Каргальской — Ремонтному. Белое командование для ликвидации красного прорыва на левобережье Дона, перебрасывает к Батайску кавкорпус С. М. Топоркова и кавбригаду И. Г. Барбовича, а к хут. Злодейскому — 4-й Донской корпус А. А. Павлова.
Батайское сражение становилось для красных все труднее. Местность на левом берегу Дона в тактическом отношении благоприятствовала белым. Лобовые атаки Конной армии были безуспешны. Отсутствовала свобода маневрирования. Но, несмотря на оперативную нецелесообразность действий на батайском направлении, фронтовое командование было настойчиво.
В ходе ожесточенных боев к югу от Ольгинской и Нижн. Подполинский советские части были вынуждены отойти к Ольгинской. Противник же из района Батайск и станицы Хомутовская обрушился на 1-ю Конную армию у Ольгинской — заставив и ее и 8-ю армию отойти на правый берег Дона. Т. о., контрудар конницы Барбовича, Топоркова и Павлова, действующих во взаимодействии с Добровольческим и 3-м Донским корпусами, вынудил красных 20-го января отступить за Дон.
Разгорелся конфликт между фронтовым (В. И. Шорин) и конармейским (С. М. Буденный) командованиями. Первое считало, что ключ неудачи 1-й Конной — 12-дневная стоянка в Ростове (белые за это время успели отдохнуть и подготовить оборону) и введение в дело лишь части переданных Конной армии дивизий. Второе считало главной причиной неудачи тяжелую местность и ограниченность пространства.
В. И. Шорин.
После неудачных боев 17 — 21 января РВС 1-й Конной сообщил В. И. Шорину о том, что лобовые атаки на Батайск — невозможны. Был предложен альтернативный вариант: удерживая 8-й и 9-й армиями фронт от устья р. Дон до станицы Богаевской, Конармию по правому берегу Дона перебросить в район ст. Константиновской — где форсировать р. Дон, начав наступление во фланг и тыл противника в направлении на Тихорецкую. Но командование фронтом было непреклонно — предлагая 1-й Конной, овладев Батайском, выйти на рубеж Ейск — Кущевка.
РВС Конной вновь пытался наступать на Батайск. На рассвете 21-го января Конная 3-й раз наносит удар на Батайск — Ольгинскую и захватывает последнюю. Ольгинская в ходе ожесточенных боев несколько раз переходила из рук в руки, к концу дня оставшись в руках красных.
К. Е. Ворошилов, С. М. Буденный и С. К. Минин
9-я армия нанесла поражение 2-му корпусу противника, отбросив последний за Маныч. 21-я стрелковая дивизия, форсировав Маныч, 21-го заняла Манычскую – и появилась возможность для нанесения удара во фланг и тыл деникинской ударной группировке. И Главком приказал командующему Кавказским фронтом основные усилия перенести в полосу 9-й армии. А для этого следовало перебросить 1-ю Конную в район Константиновской — Раздорской — и атаковать совместно с корпусом Думенко. 9-я и 10-я армии должны были продолжать наступление в прежнем направлении.
22-го января белые из района Батайск — Хомутовская и Нижн. Подполинский перешли в наступление — и сбили красных на правый берег Дона. Попытки советских армий взять Батайск с помощью лобовых атак на этом завершились.
Причины неудач красных в Батайском сражении: надежные переправы через Дон отсутствовали; присутствовала залитая водой болотистая местность; сыграли роль господствующие позиции белых. Наступление Конной армии велось без поддержки артиллерии, а маневроспособность была стеснена. Конной армии пришлось атаковать в лоб, и маневрировать на глазах противника.
Еще пока ни в одном сражении Конная армия не несла таких потерь, как в Батайском.
РВС армии находился в передовых частях. И произошел следующий полулегендарный эпизод. В одном из боев у Батайска у К. Е. Ворошилова, находившегося в боевых порядках 4-й кавдивизии, провалился конь — и в это время 4-я кавдивизия стала отступать. Ворошилов был окружен примерно 20-ю всадниками противника, которые хотели захватить его живым. И последний, при помощи подоспевших буденновцев, насилу отбился, чуть не попав в плен.
В Батайском сражении действия Конной армии оказались безуспешны. Но трофеями стали 7 орудий, 27 пулеметов, 500 пленных и свыше 1000 лошадей.
Но объединение понесло большие потери и потеряло много времени. Командование фронтом, увидев ошибочность своих действий, отдало своим армиям директиву № 00118.
В соответствии с последней 8-й и 9-й армиям предписывалось удерживать фронт от устья Дона до Новочеркасска, тогда как 10-й армии следовало продолжить наступление к Великокняжеской, а 1-й Конной армии к 25 января сосредоточиться в районе Бесергеневская – Заплавская – планируя удар во фланг и тыл белым в районе Батайска, с выходом к Ейску — Кущевке.
К 28 января соединения Конной армии находились: 4-я кавдивизия — Богаевская, 6-я кавдивизия — Елкин, 11-я кавдивизия — хут. Хохлатовский, полевой штаб армии — Богаевская. Здесь же были и части 9-й армии.
Из района Княжеско-Леоновский — Мало-Западенский армия должна была действовать в направлении на ст. Хомутовскую.
1-я бригада 6-й кавдивизии под командованием В. И. Книга приступила к рекогносцировке Маныча и захвату рубежей для наступления. На пути к Манычу комбриг, получив информацию от стрелковых частей 9-й армии, что пехота уже находится на левобережье Маныча, без какого-либо охранения и без разведки, на мотоцикле понесся за Маныч – впереди бригады. В действительности же красной пехоты там не было. И В. И. Книга приехал прямо к белым. Последние обнаружили при нем приказ 6-й кавдивизии, в котором полностью был напечатан и приказ по армии. Причем белое командование теперь знало и о планах красного фронтового командования — ведь в этом приказе были выдержки и из приказа по фронту.
В. И. Книга
На допросе легкомысленный комбриг, правда, попытался напугать белых – рассказывая об огромных цифрах боевого состава 1-й Конной армии (более 50000 сабель). Сообщил В. И. Книга и о том что более 25000 сабель имеется и у Думенко — который находится у хут. Веселый. Он рекомендовал белым уходить — иначе «Буденный из района Богаевская, а Думенко из района хут. Веселый сожмут вас в тиски и вы погибнете».
Окончание следует…
В ходе Ростово-Новочеркасской операции (см. На Ростов! Часть 1 ; На Ростов! Часть 2 ), 7. 01. 1920 г. красными был взят Новочеркасск, а 8. 01. 1920 г. — Ростов-на-Дону. Но белые армии на правом берегу Дона не были окончательно разбиты, закрепившись на левобережье. В результате ростовских боев белые потеряли территорию Донской области, лишившись огромного количества живой силы и техники.
Но, закрепившись на левобережье Дона, войска ВСЮР были еще сильны — и для борьбы с ними требовались серьезные усилия.
Причем если в декабре 1919 г. белые армии были растянуты перед фронтом 9-й, 8-й, 10-й и 1-й Конной армий, то в январе 1920 г. они сгрудились на узком (лишь 40-км) фронте (Батайск – Манычская) — 11 пехотных и 13 кавалерийских дивизий (21700 штыков, 25250 сабель, 320 орудий, 6 бронепоездов, 27 самолетов).
Местность благоприятствовала белым армиям. Январская оттепель привела к затоплению болотистой долины Дона вплоть до Батайска — Ольгинской — Манычской. А затем вновь ударил мороз, превративший местность в сплошной лед – но последний выдерживал лишь пешего человека (конный мог переправиться с трудом).
К. Е. Ворошилов, Е. А. Щаденко и С. М. Буденный с бойцами 1-й Конной армии
8-я и 9-я армии вышли на линию р. Дон (Ростов – Кривлянский), а 10-я армия, после занятия г. Царицына, вышла к слободе Ильинка.
8-я и 1-я Конная армии должны были, нанося удар от Ростова на Батайск — Ольгинскую, продвинуться к линии Ейск — Кущевка. Ключевая роль в операции принадлежала 1-й Конной – традиционному тарану, прокладывающему путь общевойсковым объединениям РККА.
Юго-Восточный фронт преобразовывается в Кавказский – и к началу операции его войска (первоначально — командующий В. И. Шорин, с 24. 01. — врид Ф. М. Афанасьев, с 04. 02. — М. Н. Тухачевский; члены РВС — И. Т. Смилга, В. А. Трифонов, С. И. Гусев) находились на рубеже: устье р. Дон – Ростов – Мелиховская — Константиновская. Общая численность к этому моменту — 47600 штыков, 22700 сабель, 590 орудий, 2732 пулемета (в т. ч. главные силы (без 11-й армии) — 29100 штыков, 19300 сабель, 447 орудий, 2029 пулеметов).
Диспозиция белых следующая. Добровольческий корпус находился на рубеже Азов — Батайск, упираясь флангом в Батайск. Три донских (конных) корпуса — в районе ст. Ольгинская. В резерве (южнее Батайска) три кубанских (конных) корпуса. Общая численность ВСЮР к этому моменту — 31900 штыков, 27400 сабель, 451 орудие и 1185 пулеметов.
Командование фронта во главе с В. И. Шориным не совсем уяснило вопрос оперативного значения конных масс — и 1-ю Конную использовало так же, как и общевойсковые армии.
Задачи армий Кавказского фронта:
1-я Конная армия (командующий С. М. Буденный) — разгромив Добровольческий корпус, должна занять линию Ейск — Кущевская;
8-я армия (командующий Г. Я. Сокольников) — разгромив 3-й Донской корпус, выйти к Кущевской — Мечетинской;
9-я армия (командующий А. К. Степин) — разгромить 1-й Донской корпус, заняв линию Мечетинская — Великокняжеская, выдвинув затем кавкорпус Б. М. Думенко для захвата Тихорецкой;
10-я армия (командующий А. А. Павлов) — разбив 1-й Кубанский корпус, овладеть рубежом Великокняжеская – оз. Лопуховатое;
11-я армия (командующий М. И. Василенко) — правофланговой группой наступать на Торговую, двигаясь за левым флангом (уступом) 10-й армии.
17. 01. 1920 г. 1-я Конная и 8-я армии приступили к выполнению поставленной задачи. Дивизии Конармии к этому моменту находились: 4-я кавдивизия — Нахичевань-на-Дону, 6-я кавдивизия – Ростов-на-Дону, 11-я кавдивизия — Аксайская, 9-я стрелковая дивизия — Синявская, Гниловская, 12-я стрелковая дивизия — Ростов. 8-я армия находилась на фронте: Ростов — Нахичевань — Аксайская.
На фронте Азов — Манычская белые имели 12720 сабель, 11100 штыков, 454 пулемета и 120 орудий. Остальные войска были в резерве — у ст. Каяла, Степная, Кагальницкая.
Командарм 1-й Конной, сковывая белых на Батайском направлении, решил главными силами, действуя от Нахичевани, занять Ольгинскую – и уже от последней наступать на Батайск — Кущевку.
Обстановка перед наступлением на Батайск
В приказе на 17-е января С. М. Буденный указывал 4-й кавдивизии, оставив бригаду в армейском резерве, остальными силами переправиться у Нахичевани через Дон и захватить Ольгинскую; 6-й кавдивизии — двигаться за 4-й кавдивизией, развивая успех последней – нанести противнику, занимавшему район Батайск, удар во фланг; 11-й кавдивизии — переправиться через Дон у ст. Аксайская и нанести фланговый удар белым в районе Ольгинской; 9-й и 12-й стрелковым дивизиям – наступать от Ростова на Батайск.
8-я армия должна была наступать вместе с 1-й Конной армией на Батайск — но в бою 17. 01. она не приняла никакого участия. Соединения 1-й Конной армии у Нахичевани и Аксайской переправились на левобережье Дона (правда без артиллерии – ведь лед с трудом выдерживал всадников) и с 9 часов наступали на Ольгинскую. Действия сражавшихся до темноты без артиллерийской поддержки дивизий 1-й Конной, были безуспешны. Они были отброшены в исходное положение — на правобережье Дона.
Наступление 1-й Конной армии 17 января 1920 г.
К утру 18-го января белые подтянули в район Батайск — Ольгинская резервы.
18-го Конная и 8-я армии вновь пошли в наступление на Батайск — Ольгинскую: 4-я кавдивизия переправилась через Дон в Нахичевани (2-м эшелоном за ней шла 16-я стрелковая дивизия; 3-м эшелоном (эшелоном развития успеха) являлась 6-я кавдивизия — после овладения 4-й кавалерийской и 16-й стрелковой дивизиями Ольгинской, она должна была наступать на Батайск); 11-я кавдивизия и 33-я стрелковая дивизия переправлялись через Дон у Аксайской с задачей наступать: 11-й кавдивизии — на Ольгинскую, нанося фланговый удар противнику, оперирующему в районе Ольгинской; 33-й стрелковой дивизии — на хут. Ниж. Подполинский, обеспечивая левый фланг армии.
9-я стрелковая (из района Гниловская) и 12-я стрелковая (от Ростова) дивизии наступали на Батайск. Артиллерия армий осталась на правом берегу Дона – она должна была вести огонь по Ольгинской и Батайску.
К 05. 00. 18-го января Конная армия переправилась через Дон, начав наступать на Ольгинскую. После ожесточенного боя, около 12-ти часов ей удалось занять Ольгинскую. Попытка развить наступление к югу от Ольгинской закончилась неудачей. Атака захлебнулась — и все части армии остались на позициях в районе Ольгинской. Овладеть Батайском 9-я и 12-я стрелковые дивизии не смогли – и, выставив сторожевое охранение, отошли на правый берег Дона.
Попытка 8-й и 1-й Конной армий 17 — 18 января форсировать Дон была безуспешна.
На рассвете 19-го января соединения Конной армии вновь начали наступление — от Ольгинской на Батайск и Нижн. Подполинский.
В ходе кровопролитных боев 19-го января Конармии пришлось расширять плацдарм к югу от Ольгинской (6-я кавдивизия заняла Нижн. Подполинский), но продвинуться на юг ей не удалось.
Соединения Конной армии в ночь на 20-е января расположились: 4-я и 11-я кавдивизии — на позициях у Ольгинской, 6-я кавдивизия — в хут. Нижн. Подполинский, 16-я и 33-я стрелковые дивизии — в Ольгинской, 9-я и 12-я стрелковые дивизии — остались на позициях в цепи на льду в 3 км севернее Батайска.
Наступление на Ольгинскую 19-го января шло только по дамбе (местность была залита льдом, который с трудом выдерживал всадника). Наступление на Батайск стрелковых дивизий осуществлялось по голому льду, какие-либо укрытия отсутствовали. Лед в связи с оттепелью покрылся сверху водой — и стрелки долго лежали на этом льду. Противник же, видя наступление густых цепей красных, вел активный винтовочно-пулеметный и артиллерийский огонь.
Т. о., только к 19 января 1-я Конная армия занимает Ольгинскую, а 8-я армия – Дарьевскую и Сулин. 9-я армия выходит к Старочеркасской — Богаевской, а 10-я армия – к Холодному – Каргальской — Ремонтному. Белое командование для ликвидации красного прорыва на левобережье Дона, перебрасывает к Батайску кавкорпус С. М. Топоркова и кавбригаду И. Г. Барбовича, а к хут. Злодейскому — 4-й Донской корпус А. А. Павлова.
Батайское сражение становилось для красных все труднее. Местность на левом берегу Дона в тактическом отношении благоприятствовала белым. Лобовые атаки Конной армии были безуспешны. Отсутствовала свобода маневрирования. Но, несмотря на оперативную нецелесообразность действий на батайском направлении, фронтовое командование было настойчиво.
В ходе ожесточенных боев к югу от Ольгинской и Нижн. Подполинский советские части были вынуждены отойти к Ольгинской. Противник же из района Батайск и станицы Хомутовская обрушился на 1-ю Конную армию у Ольгинской — заставив и ее и 8-ю армию отойти на правый берег Дона. Т. о., контрудар конницы Барбовича, Топоркова и Павлова, действующих во взаимодействии с Добровольческим и 3-м Донским корпусами, вынудил красных 20-го января отступить за Дон.
Разгорелся конфликт между фронтовым (В. И. Шорин) и конармейским (С. М. Буденный) командованиями. Первое считало, что ключ неудачи 1-й Конной — 12-дневная стоянка в Ростове (белые за это время успели отдохнуть и подготовить оборону) и введение в дело лишь части переданных Конной армии дивизий. Второе считало главной причиной неудачи тяжелую местность и ограниченность пространства.
В. И. Шорин.
После неудачных боев 17 — 21 января РВС 1-й Конной сообщил В. И. Шорину о том, что лобовые атаки на Батайск — невозможны. Был предложен альтернативный вариант: удерживая 8-й и 9-й армиями фронт от устья р. Дон до станицы Богаевской, Конармию по правому берегу Дона перебросить в район ст. Константиновской — где форсировать р. Дон, начав наступление во фланг и тыл противника в направлении на Тихорецкую. Но командование фронтом было непреклонно — предлагая 1-й Конной, овладев Батайском, выйти на рубеж Ейск — Кущевка.
РВС Конной вновь пытался наступать на Батайск. На рассвете 21-го января Конная 3-й раз наносит удар на Батайск — Ольгинскую и захватывает последнюю. Ольгинская в ходе ожесточенных боев несколько раз переходила из рук в руки, к концу дня оставшись в руках красных.
К. Е. Ворошилов, С. М. Буденный и С. К. Минин
9-я армия нанесла поражение 2-му корпусу противника, отбросив последний за Маныч. 21-я стрелковая дивизия, форсировав Маныч, 21-го заняла Манычскую – и появилась возможность для нанесения удара во фланг и тыл деникинской ударной группировке. И Главком приказал командующему Кавказским фронтом основные усилия перенести в полосу 9-й армии. А для этого следовало перебросить 1-ю Конную в район Константиновской — Раздорской — и атаковать совместно с корпусом Думенко. 9-я и 10-я армии должны были продолжать наступление в прежнем направлении.
22-го января белые из района Батайск — Хомутовская и Нижн. Подполинский перешли в наступление — и сбили красных на правый берег Дона. Попытки советских армий взять Батайск с помощью лобовых атак на этом завершились.
Причины неудач красных в Батайском сражении: надежные переправы через Дон отсутствовали; присутствовала залитая водой болотистая местность; сыграли роль господствующие позиции белых. Наступление Конной армии велось без поддержки артиллерии, а маневроспособность была стеснена. Конной армии пришлось атаковать в лоб, и маневрировать на глазах противника.
Еще пока ни в одном сражении Конная армия не несла таких потерь, как в Батайском.
РВС армии находился в передовых частях. И произошел следующий полулегендарный эпизод. В одном из боев у Батайска у К. Е. Ворошилова, находившегося в боевых порядках 4-й кавдивизии, провалился конь — и в это время 4-я кавдивизия стала отступать. Ворошилов был окружен примерно 20-ю всадниками противника, которые хотели захватить его живым. И последний, при помощи подоспевших буденновцев, насилу отбился, чуть не попав в плен.
В Батайском сражении действия Конной армии оказались безуспешны. Но трофеями стали 7 орудий, 27 пулеметов, 500 пленных и свыше 1000 лошадей.
Но объединение понесло большие потери и потеряло много времени. Командование фронтом, увидев ошибочность своих действий, отдало своим армиям директиву № 00118.
В соответствии с последней 8-й и 9-й армиям предписывалось удерживать фронт от устья Дона до Новочеркасска, тогда как 10-й армии следовало продолжить наступление к Великокняжеской, а 1-й Конной армии к 25 января сосредоточиться в районе Бесергеневская – Заплавская – планируя удар во фланг и тыл белым в районе Батайска, с выходом к Ейску — Кущевке.
К 28 января соединения Конной армии находились: 4-я кавдивизия — Богаевская, 6-я кавдивизия — Елкин, 11-я кавдивизия — хут. Хохлатовский, полевой штаб армии — Богаевская. Здесь же были и части 9-й армии.
Из района Княжеско-Леоновский — Мало-Западенский армия должна была действовать в направлении на ст. Хомутовскую.
1-я бригада 6-й кавдивизии под командованием В. И. Книга приступила к рекогносцировке Маныча и захвату рубежей для наступления. На пути к Манычу комбриг, получив информацию от стрелковых частей 9-й армии, что пехота уже находится на левобережье Маныча, без какого-либо охранения и без разведки, на мотоцикле понесся за Маныч – впереди бригады. В действительности же красной пехоты там не было. И В. И. Книга приехал прямо к белым. Последние обнаружили при нем приказ 6-й кавдивизии, в котором полностью был напечатан и приказ по армии. Причем белое командование теперь знало и о планах красного фронтового командования — ведь в этом приказе были выдержки и из приказа по фронту.
В. И. Книга
На допросе легкомысленный комбриг, правда, попытался напугать белых – рассказывая об огромных цифрах боевого состава 1-й Конной армии (более 50000 сабель). Сообщил В. И. Книга и о том что более 25000 сабель имеется и у Думенко — который находится у хут. Веселый. Он рекомендовал белым уходить — иначе «Буденный из района Богаевская, а Думенко из района хут. Веселый сожмут вас в тиски и вы погибнете».
Окончание следует…
- Автор:
- Олейников Алексей
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