БДК «Константин Ольшанский». Судьба на перепутье. Часть 2
1991-й год стал для Черноморского флота началом настоящей агонии. Политиканы удовлетворяли свои амбиции, корабли резались на металл, а профессиональные военные моряки теряли место службы и вынуждены были делать болезненный выбор гражданства (особенно это сказывалось в смешанных семьях). Предприятия, замкнутые на обслуживании флота, закрывались, и тысячи бывших граждан Советского Союза потеряли работу. Яркой иллюстрацией всеобщего хаоса является тот факт, что Черноморский флот вплоть до 1997 года ходил в море под флагом ВМФ СССР.
В итоге, как и все силы флота, БДК «Константин Ольшанский» оказался в подвешенном состоянии. А в это время подвешенное состояние в самих республиках бывшего Союза закончилось: табуретку из-под ног выбили. В 1992 году полыхнула грузино-абхазская война. Бывшие всесоюзные курорты Сухум и Гагры, манящие морской волной и экзотикой пальм, превратились в кровоточащие раны. И это была не просто война между абхазами и грузинами. Это гражданская война самого жуткого порядка – всех со всеми. Напомню, что даже в, казалось бы, однородной националистичной Грузии того времени активно протекал конфликт между сторонниками Шеварднадзе и «звиадистами» (сторонники Звиада Гамсахурдиа).
Ткуарчал (ныне в составе Абхазии) оказался в блокаде, население страдало от голода, обстрелов и отсутствия медицинской помощи. В Сухуме обстановка была ничем не лучше. Сначала население снабжалось гуманитарной помощью с воздуха, но вскоре грузинская сторона отказалась гарантировать безопасность воздушного пространства для гуманитарных полётов.
Кадр высадки миротворческих сил в Абхазии
14 июня 1993 года председателю Госкомитета по ЧС Сергею Шойгу предоставили право решения всех вопросов, связанных с осуществлением акций по доставки гуманитарной помощи и эвакуации мирного населения из зоны конфликта. В тот же день из Севастополя под флагом контр-адмирала Николая Михальченко (командир 39-й дивизии десантных сил) вышел отряд десантных кораблей, в состав которого входил и БДК «Константин Ольшанский».
15 июня БДК в Пицунде принял на борт роту ВДВ и 12 единиц бронетехники. Данные силы должны были сопровождать гуманитарные конвой, т.к. полагаться на местные противоборствующие стороны не имело смысла. В лучшем случае конвой разворуют. Уже 17 июня колонна машин с грузом под охраной наших войск двинулся в путь. В дороге конвой по взаимной договорённости сопровождали представители обеих воюющих сторон.
В это же время «Константин Ольшанский» принимал совершенно других «десантников». До полутысячи мирных жителей с детьми заняли место наших военных. При этом с каждого беженца представители Грузии требовали выписаться из занимаемых ими квартир и домов, особенно это касалось русскоговорящего населения. Рано утром 18 июня БДК вышел в море и уже к 11:00 прибыл в Сочи, где беженцев разместили в подготовленном для этого пансионате. Стоит отметить, что «Константин Ольшанский» совершил далеко не один такой рейс, доставляя в осаждённую республику гуманитарную помощь, а с берега снимая в прямом смысле слова мирное население.
Позже в рамках укрепления «дружбы» между националистами грузинской и украинской сторон эта операция будет предельно мифологизирована. До сих пор в радикальной прессе наших «небратьев» можно встретить истории о том, как российские самолёты чуть не разбомбили отряд кораблей с беженцами (!), т.е. собственный отряд кораблей. Но и на это у радикалов есть ответ. Корабли якобы были уже сплошь украинскими, а команда состояла исключительно из поклонников «ридной неньки», пришедших на помощь «братской Грузии».
Интересно, что о данном факте был поставлен в известность командующий дивизией Михальченко, потомственный моряк, севастополец, закончивший службу на Черноморском флоте в 2001 году. Так или иначе, но после 2014-го года все эти бредни лишь обострились.
БДК в Севастополе (рядом украинский МПК "Тернополь")
Однако распиливание флота, порой в прямом смысле этого слова, продолжалось. Пока на самом высоком уровне Ельцин и Кучма подписывали бумажки, на местах «засланные казачки» занимались банальным рейдерским захватом имущества, 27 марта 1996 года на большом десантном корабле «Константин Ольшанский» подняли украинский военно-морской флаг ВМС. К счастью, в тот момент переименовывать корабль не стали, т.к. Константин Фёдорович считался этническим украинцем, пусть даже и «кроваво-красным». Правда, имя перевели на украинский язык, что вряд ли бы самому Ольшанскому понравилось – «Констянтин Ольшаньский». После 1997-го все формальные вопросы были «успешно» разрешены, и уход БДК признала и российская сторона.
Из будней службы в ВМС Украины «Константина Ольшанского» выдернул военный переворот в Ливии, обернувшийся многолетней гражданской войной и развитием пещерного трайбализма. Согласно указу президента Украины БДК был отправлен к берегам Ливии и 28 марта 2011 года подошёл к порту Триполи с целью эвакуации украинских граждан. Однако то, что должно было стать драматическим спасением беженцев, превратилось в фарс. После всех согласований корабль подошёл к берегу для приёма граждан.
Поход считался боевым, пока на борт не стали подниматься женщины с огромными баулами, а некоторые и с ближневосточными сервизами и прочим добром, нажитым непосильным трудом в заграничных командировках. Мамочки же, в отличие от расхожего стереотипа «женщина в оборванном платье с грудничком наперевес», выкатывали на танковую палубу детские коляски класса люкс, захламляли пространство пачками подгузников и бесконечно сыпали жалобами на неготовность корабля принять столь ценный груз. Всего загрузилось около 200 пассажиров со всевозможным скарбом. По наблюдениям корреспондентов, кто-то из беженцев даже стиральную машину прихватил.
Плавание же заставило экипаж не единожды перекреститься. «Благодарные» за спасение граждане жаловались на отсутствие условий, недостаточное количество туалетов (гальюнов), невкусное и единообразное питание и, конечно, отсутствие кондиционеров. В это же время детишки, предоставленные самим себе, старательно пытались разобраться в военной технике, в том числе и в вооружении. Часть экипажа в это же время спала где попало, уступив свои места пассажирам и выслушивая упрёки по поводу плохого обслуживания.
В составе ВМС Украины БДК "Константин Ольшанский"
На Мальте в порту Валетта БДК наконец избавился от 80 пассажиров. Оставшихся же, всё в той же атмосфере абсурда, доставили в Севастополь. 11 апреля многострадальный «Константин Ольшанский» пришвартовался в Севастопольском торговом порту. Это была первая и единственная боевая задача, которую БДК успел выполнить в составе ВМС Украины.
В конце 2013-го года пожар искусственно раздутых волнений превратился в «Евромайдан», а позже в просто «майдан». Хуторянского нацизма, захватившего головы малограмотных маргиналов, старавшихся на нём попасть в стремнину жизни, крымчане не разделяли от слова «совсем». Опасаясь, что полуостров вот-вот отчалит, майданные власти в припадке мудрости пригрозили силой и послали отряды скудоумных «быков», чтобы вернуть покорность Киеву. Когда же решение о проведении референдума о статусе Крыма было принято, Киев прибегнул к банальным провокациям, которые грозили вылиться в открытые боевые действия. Боевые действия на территории основной базы ЧФ России. Поэтому наши войска, вошедшие в историю как «вежливые люди», блокировали вооружённые силы Украины в местах их базирования.
В тот момент БДК «Константин Ольшанский» находился в озере Донузлав на западе Крыма. 2 марта несколько КамАЗов с бойцами выехали в сторону Южной военно-морской базы Украины в Новоозёрном, что на берегу Донузлава. База вскоре была блокирована, а на выходе из озера появились российские корабли. 6 марта выход из Донузлава был также заблокирован путём затопления БПК «Очаков» (стоял на отстое в Севастополе).
Уже после объявления результатов референдума, 19 марта 2014 года, ВМБ в Новоозёрном была полностью занята российскими военными, а на следующий день всех украинских военнослужащих вывезли с территории базы. В это время на БДК «Константин Ольшанский» всё ещё находился немногочисленный украинский экипаж, предпринимая прямо-таки детские попытки дать отпор «клятым москолям».
БДК в Донузлаве, "преследуемый" баркасом, ставит дымовую завесу
24 марта к БДК попытался приблизиться безоружный баркас с российскими военнослужащими на борту. Вооружённый до зубов десантный корабль… поставил дымовую завесу, а затем и ещё одну, пытаясь постоянно маневрировать. Так длилось почти до самого вечера. Наконец с берега услышали очереди из стрелкового оружия. Героический экипаж БДК, даже не тронув имеющееся оружие, заперся в кают-компании. Дополнительной комедийности ситуации с захватом большого десантного корабля скромным баркасом добавила «группа поддержки» — компания молодых людей, тронутых политическим украинством и майданом, с берега всё время орала «СУГС» и размахивала флагом. А когда, взломав двери, российские бойцы вывели горе-защитников на палубу, и те спустили флаг и убрались подобру, на берегу начался настоящий экстаз: «Ольшанский», вы герои».
При осмотре корабля выяснилось, что экипаж успел-таки сделать свой последний «патриотический» акт, т.е. засыпать узлы двигателя песком и расколотить большую часть навигационных приборов и систем управления огнём. В итоге БДК пришлось взять на буксир.
И пока наши военморы приводили в порядок «Константина Ольшанского» после пафосного вандализма украинцев, БДК и его экипаж в информационном пространстве Украины начали жить своей жизнью. Когда перед капитаном БДК Дмитрием Коваленко замелькала перспектива в лучшем случае окунуться головой в ближайшую помойку (любимое развлечение политикума Украины тех лет), история сдачи корабля превратилась в трагический эпос. Для начала, с его слов, на баркасе уместились не менее пары сотен человек: «Российские военнослужащие действовали по отлаженной схеме. Вперед пустили гражданских, за ними – казаков, потом шел российский спецназ». Как такой разношёрстный отряд разместился на баркасе и кем были эти самые гражданские — загадка. Также остаётся загадкой, зачем пускать впереди гражданских, если в это самое время, после первых же выстрелов, «герои» уже возводили баррикады в кают-компании.
Так примерно выглядела эпичная "битва" за БДК
Когда же зазвучали вопросы, почему доблестный экипаж не пустил корабль на дно, капитан Коваленко буквально на глазах превратился в такого поборника «зелёных», что «Гринпис» слюной от восторга истечёт. Коваленко заявил: «Если бы мы на это решились, то меня, за то, что разрешил это сделать, проклинали бы не только дети, но и внуки. Вы представляете, какое количество смазочных веществ и топлива пролилось бы в Черное море, если бы я это допустил». Я, конечно, могу ошибаться, но разве не в этом заключается основная задача военных моряков – пустить противника на дно вместе с боезапасом и горючим, и трата дорогостоящих боеприпасов на парусные шхуны и весельные суда не входит в функции современного флота.
Но у них другая школа – европейская. Поэтому этот лютый аргументационный трэш был на Украине встречен овациями. Престарелые панки из группы «Ляпис Трубецкой» даже посвятили песню этому экипажу поборников защиты природы и назвали их героями.
В данный момент БДК «Константин Ольшанский» стоит в Южной бухте Севастополя. Нашим специалистам пришлось провести целый комплекс ремонтных работ. Мало того, что были выведены из строя навигационные приборы и засыпан песком один из дизельных двигателей, так оказалось, что второй дизель не работал в принципе ещё до известных событий. После ремонта БДК вновь оказался в подвешенном состоянии. Представители российских властей не были «против» вернуть корабль, несмотря на все затраты на его восстановление. Однако очередной виток нацистской агрессии на Донбассе прервал планы по передаче корабля.
"Константин Ольшанский" в рядах Черноморского флота
С тех пор «Константин Ольшанский» с минимальным экипажем остаётся у причала. Над ним реет Андреевский флаг. Однако фактически корабль не используется флотом, став заложником политических решений.
И любому адекватному человеку понятно, что Украине удобнее, чтобы БДК находился именно у России. Во-первых, какие цели будут возложены на «десантника» в составе украинских ВМС? Никаких. Во-вторых, способны ли украинские ВМС сформировать группу кораблей поддержки десанта? Сомнительно. Зато в нагнетании информационного шума Украина преуспела. К примеру, украинский портал «Думская», сославшись на какой-то источник в Генштабе, сообщил, что БДК будут использовать в так называемом «Сирийском экспрессе», а, возможно, и для высадки десанта в Одессе (!).
В итоге пора бы определиться. Передавать корабль Украине – глупо. Но ещё более глупо, опасаясь истеричных криков соседей, держать корабль на балансе и не использовать его. Тем более что его использование самой Украиной — под большим вопросом.
В итоге, как и все силы флота, БДК «Константин Ольшанский» оказался в подвешенном состоянии. А в это время подвешенное состояние в самих республиках бывшего Союза закончилось: табуретку из-под ног выбили. В 1992 году полыхнула грузино-абхазская война. Бывшие всесоюзные курорты Сухум и Гагры, манящие морской волной и экзотикой пальм, превратились в кровоточащие раны. И это была не просто война между абхазами и грузинами. Это гражданская война самого жуткого порядка – всех со всеми. Напомню, что даже в, казалось бы, однородной националистичной Грузии того времени активно протекал конфликт между сторонниками Шеварднадзе и «звиадистами» (сторонники Звиада Гамсахурдиа).
Ткуарчал (ныне в составе Абхазии) оказался в блокаде, население страдало от голода, обстрелов и отсутствия медицинской помощи. В Сухуме обстановка была ничем не лучше. Сначала население снабжалось гуманитарной помощью с воздуха, но вскоре грузинская сторона отказалась гарантировать безопасность воздушного пространства для гуманитарных полётов.
Кадр высадки миротворческих сил в Абхазии
14 июня 1993 года председателю Госкомитета по ЧС Сергею Шойгу предоставили право решения всех вопросов, связанных с осуществлением акций по доставки гуманитарной помощи и эвакуации мирного населения из зоны конфликта. В тот же день из Севастополя под флагом контр-адмирала Николая Михальченко (командир 39-й дивизии десантных сил) вышел отряд десантных кораблей, в состав которого входил и БДК «Константин Ольшанский».
15 июня БДК в Пицунде принял на борт роту ВДВ и 12 единиц бронетехники. Данные силы должны были сопровождать гуманитарные конвой, т.к. полагаться на местные противоборствующие стороны не имело смысла. В лучшем случае конвой разворуют. Уже 17 июня колонна машин с грузом под охраной наших войск двинулся в путь. В дороге конвой по взаимной договорённости сопровождали представители обеих воюющих сторон.
В это же время «Константин Ольшанский» принимал совершенно других «десантников». До полутысячи мирных жителей с детьми заняли место наших военных. При этом с каждого беженца представители Грузии требовали выписаться из занимаемых ими квартир и домов, особенно это касалось русскоговорящего населения. Рано утром 18 июня БДК вышел в море и уже к 11:00 прибыл в Сочи, где беженцев разместили в подготовленном для этого пансионате. Стоит отметить, что «Константин Ольшанский» совершил далеко не один такой рейс, доставляя в осаждённую республику гуманитарную помощь, а с берега снимая в прямом смысле слова мирное население.
Позже в рамках укрепления «дружбы» между националистами грузинской и украинской сторон эта операция будет предельно мифологизирована. До сих пор в радикальной прессе наших «небратьев» можно встретить истории о том, как российские самолёты чуть не разбомбили отряд кораблей с беженцами (!), т.е. собственный отряд кораблей. Но и на это у радикалов есть ответ. Корабли якобы были уже сплошь украинскими, а команда состояла исключительно из поклонников «ридной неньки», пришедших на помощь «братской Грузии».
Интересно, что о данном факте был поставлен в известность командующий дивизией Михальченко, потомственный моряк, севастополец, закончивший службу на Черноморском флоте в 2001 году. Так или иначе, но после 2014-го года все эти бредни лишь обострились.
БДК в Севастополе (рядом украинский МПК "Тернополь")
Однако распиливание флота, порой в прямом смысле этого слова, продолжалось. Пока на самом высоком уровне Ельцин и Кучма подписывали бумажки, на местах «засланные казачки» занимались банальным рейдерским захватом имущества, 27 марта 1996 года на большом десантном корабле «Константин Ольшанский» подняли украинский военно-морской флаг ВМС. К счастью, в тот момент переименовывать корабль не стали, т.к. Константин Фёдорович считался этническим украинцем, пусть даже и «кроваво-красным». Правда, имя перевели на украинский язык, что вряд ли бы самому Ольшанскому понравилось – «Констянтин Ольшаньский». После 1997-го все формальные вопросы были «успешно» разрешены, и уход БДК признала и российская сторона.
Из будней службы в ВМС Украины «Константина Ольшанского» выдернул военный переворот в Ливии, обернувшийся многолетней гражданской войной и развитием пещерного трайбализма. Согласно указу президента Украины БДК был отправлен к берегам Ливии и 28 марта 2011 года подошёл к порту Триполи с целью эвакуации украинских граждан. Однако то, что должно было стать драматическим спасением беженцев, превратилось в фарс. После всех согласований корабль подошёл к берегу для приёма граждан.
Поход считался боевым, пока на борт не стали подниматься женщины с огромными баулами, а некоторые и с ближневосточными сервизами и прочим добром, нажитым непосильным трудом в заграничных командировках. Мамочки же, в отличие от расхожего стереотипа «женщина в оборванном платье с грудничком наперевес», выкатывали на танковую палубу детские коляски класса люкс, захламляли пространство пачками подгузников и бесконечно сыпали жалобами на неготовность корабля принять столь ценный груз. Всего загрузилось около 200 пассажиров со всевозможным скарбом. По наблюдениям корреспондентов, кто-то из беженцев даже стиральную машину прихватил.
Плавание же заставило экипаж не единожды перекреститься. «Благодарные» за спасение граждане жаловались на отсутствие условий, недостаточное количество туалетов (гальюнов), невкусное и единообразное питание и, конечно, отсутствие кондиционеров. В это же время детишки, предоставленные самим себе, старательно пытались разобраться в военной технике, в том числе и в вооружении. Часть экипажа в это же время спала где попало, уступив свои места пассажирам и выслушивая упрёки по поводу плохого обслуживания.
В составе ВМС Украины БДК "Константин Ольшанский"
На Мальте в порту Валетта БДК наконец избавился от 80 пассажиров. Оставшихся же, всё в той же атмосфере абсурда, доставили в Севастополь. 11 апреля многострадальный «Константин Ольшанский» пришвартовался в Севастопольском торговом порту. Это была первая и единственная боевая задача, которую БДК успел выполнить в составе ВМС Украины.
В конце 2013-го года пожар искусственно раздутых волнений превратился в «Евромайдан», а позже в просто «майдан». Хуторянского нацизма, захватившего головы малограмотных маргиналов, старавшихся на нём попасть в стремнину жизни, крымчане не разделяли от слова «совсем». Опасаясь, что полуостров вот-вот отчалит, майданные власти в припадке мудрости пригрозили силой и послали отряды скудоумных «быков», чтобы вернуть покорность Киеву. Когда же решение о проведении референдума о статусе Крыма было принято, Киев прибегнул к банальным провокациям, которые грозили вылиться в открытые боевые действия. Боевые действия на территории основной базы ЧФ России. Поэтому наши войска, вошедшие в историю как «вежливые люди», блокировали вооружённые силы Украины в местах их базирования.
В тот момент БДК «Константин Ольшанский» находился в озере Донузлав на западе Крыма. 2 марта несколько КамАЗов с бойцами выехали в сторону Южной военно-морской базы Украины в Новоозёрном, что на берегу Донузлава. База вскоре была блокирована, а на выходе из озера появились российские корабли. 6 марта выход из Донузлава был также заблокирован путём затопления БПК «Очаков» (стоял на отстое в Севастополе).
Уже после объявления результатов референдума, 19 марта 2014 года, ВМБ в Новоозёрном была полностью занята российскими военными, а на следующий день всех украинских военнослужащих вывезли с территории базы. В это время на БДК «Константин Ольшанский» всё ещё находился немногочисленный украинский экипаж, предпринимая прямо-таки детские попытки дать отпор «клятым москолям».
БДК в Донузлаве, "преследуемый" баркасом, ставит дымовую завесу
24 марта к БДК попытался приблизиться безоружный баркас с российскими военнослужащими на борту. Вооружённый до зубов десантный корабль… поставил дымовую завесу, а затем и ещё одну, пытаясь постоянно маневрировать. Так длилось почти до самого вечера. Наконец с берега услышали очереди из стрелкового оружия. Героический экипаж БДК, даже не тронув имеющееся оружие, заперся в кают-компании. Дополнительной комедийности ситуации с захватом большого десантного корабля скромным баркасом добавила «группа поддержки» — компания молодых людей, тронутых политическим украинством и майданом, с берега всё время орала «СУГС» и размахивала флагом. А когда, взломав двери, российские бойцы вывели горе-защитников на палубу, и те спустили флаг и убрались подобру, на берегу начался настоящий экстаз: «Ольшанский», вы герои».
При осмотре корабля выяснилось, что экипаж успел-таки сделать свой последний «патриотический» акт, т.е. засыпать узлы двигателя песком и расколотить большую часть навигационных приборов и систем управления огнём. В итоге БДК пришлось взять на буксир.
И пока наши военморы приводили в порядок «Константина Ольшанского» после пафосного вандализма украинцев, БДК и его экипаж в информационном пространстве Украины начали жить своей жизнью. Когда перед капитаном БДК Дмитрием Коваленко замелькала перспектива в лучшем случае окунуться головой в ближайшую помойку (любимое развлечение политикума Украины тех лет), история сдачи корабля превратилась в трагический эпос. Для начала, с его слов, на баркасе уместились не менее пары сотен человек: «Российские военнослужащие действовали по отлаженной схеме. Вперед пустили гражданских, за ними – казаков, потом шел российский спецназ». Как такой разношёрстный отряд разместился на баркасе и кем были эти самые гражданские — загадка. Также остаётся загадкой, зачем пускать впереди гражданских, если в это самое время, после первых же выстрелов, «герои» уже возводили баррикады в кают-компании.
Так примерно выглядела эпичная "битва" за БДК
Когда же зазвучали вопросы, почему доблестный экипаж не пустил корабль на дно, капитан Коваленко буквально на глазах превратился в такого поборника «зелёных», что «Гринпис» слюной от восторга истечёт. Коваленко заявил: «Если бы мы на это решились, то меня, за то, что разрешил это сделать, проклинали бы не только дети, но и внуки. Вы представляете, какое количество смазочных веществ и топлива пролилось бы в Черное море, если бы я это допустил». Я, конечно, могу ошибаться, но разве не в этом заключается основная задача военных моряков – пустить противника на дно вместе с боезапасом и горючим, и трата дорогостоящих боеприпасов на парусные шхуны и весельные суда не входит в функции современного флота.
Но у них другая школа – европейская. Поэтому этот лютый аргументационный трэш был на Украине встречен овациями. Престарелые панки из группы «Ляпис Трубецкой» даже посвятили песню этому экипажу поборников защиты природы и назвали их героями.
В данный момент БДК «Константин Ольшанский» стоит в Южной бухте Севастополя. Нашим специалистам пришлось провести целый комплекс ремонтных работ. Мало того, что были выведены из строя навигационные приборы и засыпан песком один из дизельных двигателей, так оказалось, что второй дизель не работал в принципе ещё до известных событий. После ремонта БДК вновь оказался в подвешенном состоянии. Представители российских властей не были «против» вернуть корабль, несмотря на все затраты на его восстановление. Однако очередной виток нацистской агрессии на Донбассе прервал планы по передаче корабля.
"Константин Ольшанский" в рядах Черноморского флота
С тех пор «Константин Ольшанский» с минимальным экипажем остаётся у причала. Над ним реет Андреевский флаг. Однако фактически корабль не используется флотом, став заложником политических решений.
И любому адекватному человеку понятно, что Украине удобнее, чтобы БДК находился именно у России. Во-первых, какие цели будут возложены на «десантника» в составе украинских ВМС? Никаких. Во-вторых, способны ли украинские ВМС сформировать группу кораблей поддержки десанта? Сомнительно. Зато в нагнетании информационного шума Украина преуспела. К примеру, украинский портал «Думская», сославшись на какой-то источник в Генштабе, сообщил, что БДК будут использовать в так называемом «Сирийском экспрессе», а, возможно, и для высадки десанта в Одессе (!).
В итоге пора бы определиться. Передавать корабль Украине – глупо. Но ещё более глупо, опасаясь истеричных криков соседей, держать корабль на балансе и не использовать его. Тем более что его использование самой Украиной — под большим вопросом.
- Автор:
- Восточный ветер
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