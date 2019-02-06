Основы разумного управления

1. Текст заметки довольно сух. Автор старался удержаться от приведения многих примеров нарушения положений основ управления, но некоторые просто нельзя обойти стороной. В требованиях к управлению нет ничего особенного, они естественны для разумного существа. Ниже приведены основные. Обращаю ваше внимание ещё раз: требования принципиально применимы к любому мыслящему существу: механику-водителю, слесарю ЖКХ, мастеру производства, матери семейства, министру, наладчику станков с ЧПУ, механизатору, командиру батальона и т.д. и т.д. Ниже привожу то, что считалось нормой 20-30-40 лет назад. Сейчас это усложнено, но не отличается принципиально. Повторюсь: наука об управлении в СССР была на передовых позициях, другое дело, насколько она применялась, ведь по ней 90% Секретариата ЦК КПСС надо было гнать в дворники, да и то под присмотр старших дворников.Поехали.2. Для наглядности внешние требования (это требования к подчинённому, например, капитана к лейтенанту, народа к своему слуге) разделяют на три части: обязанности (цель управления), права для обеспечения обязанностей (оплата и другие мотивации, взаимодействие с начальниками, взаимодействие и стимулирование смежников и подчинённых), ответственность за невыполнение обязанностей.2.1. Если обязанность значительная, естественно, что и права должны быть значительны, иначе это как голодному в пустыне ладонями рыть колодец. Но есть и другая нехорошая крайность – очень большой набор прав. В этом случае произойдёт следующее: не будет стимула руководителю хорошо работать, ему и так хорошо; подчинённые начнут завидовать с соответствующим отношением к работе; люди начнут задаваться вопросом, почему народ живёт как в Зимбабве, а этот как в раю; и пошло, и поехало… Заявления, что высокими правами/льготами создаётся стимул к хорошей работе, что этим создаётся эффективная конкуренция в достижении этой должности, или от незнания основ управления, или от лукавого.Есть хорошее выражение по правам высших менеджеров: «Оплата директоров крупных компаний не является рыночным вознаграждением за их достижения. Часто это проявление искренних, дружеских чувств. К самому себе» (Джон Гэлбрейт, видный американский экономист).2.2. А теперь об ответственности. Разумная логика требует ответственности за ненормальность тем больше, чем больше было причинено ущерба. В противном случае получится куча безобразий: плохо управившийся посчитает, что за плохое управление ничего страшного и дальше с ним не случится; коллеги его тоже расслабятся; понятный вывод сделают подчинённые; пострадавшие от неверного действия/бездействия помянут тихим словом созданную систему управления и так далее.Мнение «Главное не строгость, главное неотвратимость» — мягко говоря, лукавство. Ответственность должна быть адекватна ущербу от действия/бездействия, т.е. расти с ростом обязанностей и прав. Для повторяющих официозную мантру «В Китае стреляют за коррупцию, а толку нет!» предлагаю оценить, на каком месте Китай и на каком Россия по отсутствию коррупции. Дания – 1 место, Китай – 90, Россия – 140. И вспомнить, что в Китае столетия основная масса чиновников до средины прошлого века не получала оплату от государства, т.е. коррупция была нормой.3. Что делает хороший руководитель на любом уровне и в отношении любого дела, которое он предпринимает? А делает он четыре вещи: планирует процесс (обеспечивает планирование); выполняет запланированное (обеспечивает выполнение); контролирует результаты (обеспечивает контроль); по результатам контроля принимает управляющее воздействие (обеспечивает принятие).3.1. Хороший руководитель заранее продумает (организует анализ подчинёнными) негативные варианты развития событий и спланирует (выберет из предлагаемых) оптимальный вариант практически без провалов, или с минимальными провалами и способы устранения. Это высший пилотаж руководства, и называется он предупреждающими действиями. А вот выработка мер по уже случившимся отрицательным результатам — это корректировка. И если корректировка случается во многих случаях, то это плохой руководитель. Длительная реформа и постоянная корректировка где угодно, вплоть до оптимизации просвещения и здравоохранения, нормальному человеку совершенно справедливо подозрительна. Он не верит в компетентность руководителей («руками водителей»), управляющих этим процессом. А имеющий знания и опыт в управлении ещё и задастся вопросом «Кому это выгодно?» Только не надо считать, что у нас в просвещении и здравоохранении идут улучшения. То, что идёт, называется шараханьем. Да и где учатся дети элиты, где лечится элита? Конечно, непринятие руководителем мер по отрицательным результатам — совсем уж…3.2. Как охарактеризовать кладовщика, после десяти лет углядевшего, что замок двери склада не работает? А если высокопоставленный руководитель после более десятка лет нахождения у власти делает открытие, что со станкостроением дело плохо? Но при этом, картинно рисуясь, постоянно подчёркивает, что он подписал, он утвердил, он решил. А все руководства по деталям управления прямо кричат о недопустимости даже элементов выпячивания своей роли в управлении! Вот не любит этого хомо сапиенс что в социализме, что в капитализме, и потому не будет стараться под таким руководством! Кстати, основы управления прямо заявляют, что главный инструмент в достижении цели — это люди, и отношение к людям должно быть соответственным, проще говоря, в основах применён лозунг сами знаете кого: «Кадры решают всё!» Также плохо, когда управляют в «ручном режиме». Работать должна система! Иначе будет сплошная «разлюли-малина» там, где царь-батюшка взор не остановит. Жёсткая вертикаль власти ближе феодализму, а даже не капитализму, и оправдана лишь в окружении врагов и когда подчинённые некомпетентны и не имеют самолюбия.4. Нормальное управление предполагает, что отрицательный результат является следствием ошибки/некомпетентности/вредительства, и с ним надо немедля бороться. Никакие оправдания (дальше пойдёт как по маслу; это хитрый ход для обмана врагов; давайте наработаем статистику; это многоходовка и нам не понять; прочие благоглупости) приниматься во внимание не должны. Например, многоходовки работают только в плохих детективах и немного в шахматах, в жизни уже после двух серьёзных изменений количество вероятностей может достичь девяти. А промедление с исправлением ситуации всегда ведёт к усугублению, например, предложение оставить вора, т.к. он наворовал и успокоится, а следующий начнёт воровать, от безграмотности: воруют всегда по нарастающей, любая сложная система разбалансировывается по нарастающей, если нет серьёзного внешнего воздействия. Ещё надо помнить, что простой и непротиворечивый вывод из анализа ситуации является единственно верным, а сложнопостроенная конструкция — это обман, самообман или самоуспокоение.Сейчас стало модным сертифицироваться по стандартам управления и сертификаты в рамочках развешивать в кабинетах руководства. Явно такое в кабинетах чубайсов/грефов, которые при этом говорят, что и народ им достался неблагодарный, и страна — дауншифтер. Одно хочется сказать: «Вы уж или трусы наденьте, или крестик снимите». Ведь сертификаты получают за одно, а болтают совсем другое!5. Следование основам управления не допустит к управлению негодных, а если такие прорвались, быстро выявит их. Однако, как Порошенко обвинил Россию в бедности Украины, так и автора заметки «мона» обвинить в раскачивании лодки. Но даже самый младший пятилетний внук автора уже говорит не «мона», а «можно». Вот и нам бы пора.Для сведения: ник «Мой адрес» при регистрации мне присвоило «ВО», а я на автомате выбрал к нику фото СССР, и вышло, как по моей жизни и работе: «Мой адрес – Советский Союз». И хоть давно нет СССР, но я, старый дурак, люблю СССР и его главный осколок! И потому всего доброго нам, нашему «ВО» и нашей стране! Ещё бы всем нам глаза открыть!