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Стране нужен президент. Часть вторая. Выбор
Сначала о комментариях к первой части, да и не только. Плохо, когда отсутствуют как культура спора, так и аргументы у противной стороны, и начинается!..
Человека презрительно обзывают не по его делам, а, например, коверкая фамилию кандидата в президенты: Сиськин. Ну, кто ещё, кроме настоящего либерала, способен на такое хамство?
Как аргумент заявляется (без доводов), что автор врёт, что он не тот, за кого себя выдаёт. В моём случае некто заявляет, что видит, что я не инженер, и всё тут! А мама и папа не учили сомневаться в человеке только после веского повода к сомнению?
И коронный довод, апофеоз либерализма: говорить, что кто-то не работал тем-то и потому не имеет права рассуждать о его работе. В моём случае: если я не был президентом, то и рассуждать о нём не могу. Даже госдеповская Джейн Псаки до такого не додумывалась.
Многие комментаторы «ВО» не раз призывали перестать отмечаться скоростными и бессодержательными комментариями типа «Давно ждём!» Похоже, настала пора воззвать к интеллекту и порядочности участников.
Знаете, я с ностальгией вспоминаю давно отсутствующего на «ВО» Александра Романова, моего оппонента в отношении к власти. В большинстве его комментариев чувствовались и интеллект, и соответствие теме спора. Многим сторонникам власти надо поучиться у Романова. Этим многим советую сделать следующее: написать черновик комментария, прочесть его и соотнести с темой комментария и с нормами поведения.
А теперь о выборе президента
Меня многому учили, в том числе основам управления сложными процессами. Учили на курсах с отрывом от производства и без отрыва, учили старшие товарищи, учили подчинённые (я старался не действовать по современной методе «я начальник, ты дурак», и рабочие не боялись мне говорить о моих промахах и советовать), учил себя сам анализом и самокритикой. (Немного в сторону: в СССР наука об управлении была очень развитой, другое дело, что она не очень интересовала власти, причём потому, что по ней многих небожителей надо было гнать с небес).
Так вот, в первую очередь выбирать управляющего большим коллективом, вплоть до огромнейшего, следует исходя из его образования. Юридической конторой должен управлять юрист, для торгового отдела подойдёт менеджер, а государству нужен инженер или экономист, или аграрий, или выпускник строевого военного учебного заведения. Т.е. тот, кого учили РАБОТАТЬ С ЛЮДЬМИ и материальными средствами. Да, Америка может себе позволить посадить в Белый дом хоть актёра, хоть мартышку, в Америке рулят не всегда публичные люди. Но если у нас в высокое кресло посадить гуманитария, то вполне возможна ситуация, когда ему подсунут в помощники нужных для кого-то, но не для дела. Да и он себе может выбрать в подчинённые тех, с кем легче, от кого не услышишь критики. Пробегитесь по нашим министрам, за редким исключением страшно становится от их образования, опыта, привычки к безответственности.
Во-вторых, необходим положительный опыт работы с людьми на уровне производственной бригады/взвода и на уровне участка/роты. Здесь приходит навык разбираться в людях и проходит детская болезнь применить хоть что-то, но своё, пусть и ненужное, или во вред. Здесь непосредственно соприкасаются с исполнителями и видят, как даётся результат. Далее нужно эффективное руководство/командование производственным подразделением/воинской частью. В этом случае руководитель/командир умеет работать со смежниками, а также в разных сферах деятельности.
И третье – материальная и моральная удовлетворённость подчинённых, начиная от непосредственных работников/солдат.
Этим критериям отвечали двое: Грудинин Павел Николаевич и Михайлов Владимир Викторович. Правда, Михайлов не успел набрать подписей. Зато Грудинина будут поливать изо всех вёдер. А как вы думали? У нас СМИ ничем не слабее западных в умении оплевать. Например, на Западе люди уверены, что Россия сбила «Боинг» в 2014 году на Украине. Доказательств нет, но уверенность есть: СМИ постарались!
Есть и другие критерии, в том числе готовность ответить по невыполненным обещаниям и нецелесообразность длительного нахождения на одной руководящей должности, но вышеперечисленные — основные для выбора. А вот красноречие и краснобайство необязательны.
Интересная ситуация была у Сталина. Он не подходил в руководители страны ни по образованию, ни по опыту. А ещё царские технические специалисты и чиновники, мягко говоря, в большинстве неодобрительно отнеслись к советской власти (см. мою заметку «Либерализм как прибежище настоящего интеллигента» от 28 октября 2017 в рубрике «Мнение»). У Сталина даже средненьких руководителей было кот наплакал, и ему не из кого было выбирать. Но он не скатился к роли временщика-диктатора, не стал приобретать дворцы и выдвигать назначенцев по критерию личной преданности. Он смог вырастить настоящую элиту, которая при нём пахала, а дети которой садились после школы не в кресла директоров концернов, а в кабины истребителей. Он спрашивал с элиты, и она старалась ему и стране понравиться единственно возможным способом — отличной работой. С любой точки зрения Сталин тридцать лет совершал геройские подвиги.
В общем, как пенсионер со стажем, как бывший рабочий, как бывший руководитель, как инженер, я за Грудинина.
Автор: Александр (Мой адрес)
Человека презрительно обзывают не по его делам, а, например, коверкая фамилию кандидата в президенты: Сиськин. Ну, кто ещё, кроме настоящего либерала, способен на такое хамство?
Как аргумент заявляется (без доводов), что автор врёт, что он не тот, за кого себя выдаёт. В моём случае некто заявляет, что видит, что я не инженер, и всё тут! А мама и папа не учили сомневаться в человеке только после веского повода к сомнению?
И коронный довод, апофеоз либерализма: говорить, что кто-то не работал тем-то и потому не имеет права рассуждать о его работе. В моём случае: если я не был президентом, то и рассуждать о нём не могу. Даже госдеповская Джейн Псаки до такого не додумывалась.
Многие комментаторы «ВО» не раз призывали перестать отмечаться скоростными и бессодержательными комментариями типа «Давно ждём!» Похоже, настала пора воззвать к интеллекту и порядочности участников.
Знаете, я с ностальгией вспоминаю давно отсутствующего на «ВО» Александра Романова, моего оппонента в отношении к власти. В большинстве его комментариев чувствовались и интеллект, и соответствие теме спора. Многим сторонникам власти надо поучиться у Романова. Этим многим советую сделать следующее: написать черновик комментария, прочесть его и соотнести с темой комментария и с нормами поведения.
А теперь о выборе президента
Меня многому учили, в том числе основам управления сложными процессами. Учили на курсах с отрывом от производства и без отрыва, учили старшие товарищи, учили подчинённые (я старался не действовать по современной методе «я начальник, ты дурак», и рабочие не боялись мне говорить о моих промахах и советовать), учил себя сам анализом и самокритикой. (Немного в сторону: в СССР наука об управлении была очень развитой, другое дело, что она не очень интересовала власти, причём потому, что по ней многих небожителей надо было гнать с небес).
Так вот, в первую очередь выбирать управляющего большим коллективом, вплоть до огромнейшего, следует исходя из его образования. Юридической конторой должен управлять юрист, для торгового отдела подойдёт менеджер, а государству нужен инженер или экономист, или аграрий, или выпускник строевого военного учебного заведения. Т.е. тот, кого учили РАБОТАТЬ С ЛЮДЬМИ и материальными средствами. Да, Америка может себе позволить посадить в Белый дом хоть актёра, хоть мартышку, в Америке рулят не всегда публичные люди. Но если у нас в высокое кресло посадить гуманитария, то вполне возможна ситуация, когда ему подсунут в помощники нужных для кого-то, но не для дела. Да и он себе может выбрать в подчинённые тех, с кем легче, от кого не услышишь критики. Пробегитесь по нашим министрам, за редким исключением страшно становится от их образования, опыта, привычки к безответственности.
Во-вторых, необходим положительный опыт работы с людьми на уровне производственной бригады/взвода и на уровне участка/роты. Здесь приходит навык разбираться в людях и проходит детская болезнь применить хоть что-то, но своё, пусть и ненужное, или во вред. Здесь непосредственно соприкасаются с исполнителями и видят, как даётся результат. Далее нужно эффективное руководство/командование производственным подразделением/воинской частью. В этом случае руководитель/командир умеет работать со смежниками, а также в разных сферах деятельности.
И третье – материальная и моральная удовлетворённость подчинённых, начиная от непосредственных работников/солдат.
Этим критериям отвечали двое: Грудинин Павел Николаевич и Михайлов Владимир Викторович. Правда, Михайлов не успел набрать подписей. Зато Грудинина будут поливать изо всех вёдер. А как вы думали? У нас СМИ ничем не слабее западных в умении оплевать. Например, на Западе люди уверены, что Россия сбила «Боинг» в 2014 году на Украине. Доказательств нет, но уверенность есть: СМИ постарались!
Есть и другие критерии, в том числе готовность ответить по невыполненным обещаниям и нецелесообразность длительного нахождения на одной руководящей должности, но вышеперечисленные — основные для выбора. А вот красноречие и краснобайство необязательны.
Интересная ситуация была у Сталина. Он не подходил в руководители страны ни по образованию, ни по опыту. А ещё царские технические специалисты и чиновники, мягко говоря, в большинстве неодобрительно отнеслись к советской власти (см. мою заметку «Либерализм как прибежище настоящего интеллигента» от 28 октября 2017 в рубрике «Мнение»). У Сталина даже средненьких руководителей было кот наплакал, и ему не из кого было выбирать. Но он не скатился к роли временщика-диктатора, не стал приобретать дворцы и выдвигать назначенцев по критерию личной преданности. Он смог вырастить настоящую элиту, которая при нём пахала, а дети которой садились после школы не в кресла директоров концернов, а в кабины истребителей. Он спрашивал с элиты, и она старалась ему и стране понравиться единственно возможным способом — отличной работой. С любой точки зрения Сталин тридцать лет совершал геройские подвиги.
В общем, как пенсионер со стажем, как бывший рабочий, как бывший руководитель, как инженер, я за Грудинина.
Автор: Александр (Мой адрес)
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