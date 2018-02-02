11:03 02 февраля
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Стране нужен президент. Часть вторая. Выбор

Сначала о комментариях к первой части, да и не только. Плохо, когда отсутствуют как культура спора, так и аргументы у противной стороны, и начинается!..

Человека презрительно обзывают не по его делам, а, например, коверкая фамилию кандидата в президенты: Сиськин. Ну, кто ещё, кроме настоящего либерала, способен на такое хамство?

Как аргумент заявляется (без доводов), что автор врёт, что он не тот, за кого себя выдаёт. В моём случае некто заявляет, что видит, что я не инженер, и всё тут! А мама и папа не учили сомневаться в человеке только после веского повода к сомнению?


И коронный довод, апофеоз либерализма: говорить, что кто-то не работал тем-то и потому не имеет права рассуждать о его работе. В моём случае: если я не был президентом, то и рассуждать о нём не могу. Даже госдеповская Джейн Псаки до такого не додумывалась.

Многие комментаторы «ВО» не раз призывали перестать отмечаться скоростными и бессодержательными комментариями типа «Давно ждём!» Похоже, настала пора воззвать к интеллекту и порядочности участников.

Знаете, я с ностальгией вспоминаю давно отсутствующего на «ВО» Александра Романова, моего оппонента в отношении к власти. В большинстве его комментариев чувствовались и интеллект, и соответствие теме спора. Многим сторонникам власти надо поучиться у Романова. Этим многим советую сделать следующее: написать черновик комментария, прочесть его и соотнести с темой комментария и с нормами поведения.

А теперь о выборе президента

Меня многому учили, в том числе основам управления сложными процессами. Учили на курсах с отрывом от производства и без отрыва, учили старшие товарищи, учили подчинённые (я старался не действовать по современной методе «я начальник, ты дурак», и рабочие не боялись мне говорить о моих промахах и советовать), учил себя сам анализом и самокритикой. (Немного в сторону: в СССР наука об управлении была очень развитой, другое дело, что она не очень интересовала власти, причём потому, что по ней многих небожителей надо было гнать с небес).

Так вот, в первую очередь выбирать управляющего большим коллективом, вплоть до огромнейшего, следует исходя из его образования. Юридической конторой должен управлять юрист, для торгового отдела подойдёт менеджер, а государству нужен инженер или экономист, или аграрий, или выпускник строевого военного учебного заведения. Т.е. тот, кого учили РАБОТАТЬ С ЛЮДЬМИ и материальными средствами. Да, Америка может себе позволить посадить в Белый дом хоть актёра, хоть мартышку, в Америке рулят не всегда публичные люди. Но если у нас в высокое кресло посадить гуманитария, то вполне возможна ситуация, когда ему подсунут в помощники нужных для кого-то, но не для дела. Да и он себе может выбрать в подчинённые тех, с кем легче, от кого не услышишь критики. Пробегитесь по нашим министрам, за редким исключением страшно становится от их образования, опыта, привычки к безответственности.

Во-вторых, необходим положительный опыт работы с людьми на уровне производственной бригады/взвода и на уровне участка/роты. Здесь приходит навык разбираться в людях и проходит детская болезнь применить хоть что-то, но своё, пусть и ненужное, или во вред. Здесь непосредственно соприкасаются с исполнителями и видят, как даётся результат. Далее нужно эффективное руководство/командование производственным подразделением/воинской частью. В этом случае руководитель/командир умеет работать со смежниками, а также в разных сферах деятельности.

И третье – материальная и моральная удовлетворённость подчинённых, начиная от непосредственных работников/солдат.

Этим критериям отвечали двое: Грудинин Павел Николаевич и Михайлов Владимир Викторович. Правда, Михайлов не успел набрать подписей. Зато Грудинина будут поливать изо всех вёдер. А как вы думали? У нас СМИ ничем не слабее западных в умении оплевать. Например, на Западе люди уверены, что Россия сбила «Боинг» в 2014 году на Украине. Доказательств нет, но уверенность есть: СМИ постарались!

Есть и другие критерии, в том числе готовность ответить по невыполненным обещаниям и нецелесообразность длительного нахождения на одной руководящей должности, но вышеперечисленные — основные для выбора. А вот красноречие и краснобайство необязательны.

Интересная ситуация была у Сталина. Он не подходил в руководители страны ни по образованию, ни по опыту. А ещё царские технические специалисты и чиновники, мягко говоря, в большинстве неодобрительно отнеслись к советской власти (см. мою заметку «Либерализм как прибежище настоящего интеллигента» от 28 октября 2017 в рубрике «Мнение»). У Сталина даже средненьких руководителей было кот наплакал, и ему не из кого было выбирать. Но он не скатился к роли временщика-диктатора, не стал приобретать дворцы и выдвигать назначенцев по критерию личной преданности. Он смог вырастить настоящую элиту, которая при нём пахала, а дети которой садились после школы не в кресла директоров концернов, а в кабины истребителей. Он спрашивал с элиты, и она старалась ему и стране понравиться единственно возможным способом — отличной работой. С любой точки зрения Сталин тридцать лет совершал геройские подвиги.

В общем, как пенсионер со стажем, как бывший рабочий, как бывший руководитель, как инженер, я за Грудинина.
Автор: Александр (Мой адрес)


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Комментарии 72

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  1. krops777 Сегодня, 05:47
    Размышлизмы пенсионера-агитатора о светлом коммунистическом будущем к которому нас приведет миллиардер Грудинин. wink
    krops777
    1. Greenwood Сегодня, 05:59
      Не устаю задавать вопрос: о каких миллиардах речь?
      Greenwood
      1. krops777 Сегодня, 06:39
        Не устаю задавать вопрос: о каких миллиардах речь?


        Ну как бы он сам об этом не стесняясь говорит, а во вторых как вы думайте сколько стоит земля в Подмосковье? которой путем не хитрых комбинаций с паями ее собственников он завладел, тут выкладывали не давно про его зарубежные активы, совсем не детские цифры, поищите статьи на ВО.
        krops777
        1. Мой адрес Сегодня, 09:39
          Алексей! Отвечу вам и другим противникам Грудинина.
          Прошло четыре часа от опубликования заметки. Самые классные ваши комментарии: "Автора к стенке" (Вереск) и "Аргументов ноль" (Голован Джек). Граждане, а вы заметку читали? Ах, времени (или чего там в головушке) не хватило? Где опровержение критериев выбора? И анекдот верескам и голованам:
          - Серёга, а в чем разница между искренним либералом и жующей жвачку коровой?
          - А в том, Витёк, что у коровы добрые глаза
          Мой адрес
          1. dsk Сегодня, 09:49
            Здравствуйте Александр!
            Цитата: Мой адрес
            опровержение

            Владимир Вольфович на последних думских выборах обошёл Сергея Михайловича Миронова, догнал КПРФ и поставил своим бойцам задачу стать второй партией России и возможно он этого добьётся. Реализация "коммунизма" в чистом виде нереальна, "как потопаешь, так и полопаешь", все её попытки провалились. Миронов и Зюганов не выставили в этот раз свою кандидатуру. Владимир Вольфович выставляет свою кандидатуру шестой раз на пост президента, опыт у него огромный и он вполне может обойти новичка Грудинина. Для КПРФ это будет серьёзной потерей авторитета. Остальные кандидаты все вместе вряд ли наберут 10%.
            dsk
          2. andj61 Сегодня, 10:00
            Знаете, я с ностальгией вспоминаю давно отсутствующего на «ВО» Александра Романова, моего оппонента в отношении к власти. В большинстве его комментариев чувствовались и интеллект, и соответствие теме спора. Многим сторонникам власти надо поучиться у Романова. Этим многим советую сделать следующее: написать черновик комментария, прочесть его и соотнести с темой комментария и с нормами поведения.

            Знаете, Александр, вот насчёт этого высказывания хочется подискутировать. Мне самому не хватает наличия Романова на сайте - и отзывался на темы первым, и юморил - остро и на злобу дня, и к власти относился прямо-таки с юношеским нигилизмом. И спорили мы с ним зачастую не по-детски! laughing Но вот то, что он зачастую в пылу дискуссии корову на баню громоздил, причём только для того, чтобы только свою позицию в лучшем свете представить - и этого у него не отнять. Все мы не совершенны -увы! yes А вот модератором он являлся отличным - в этом плане его только с Аполлоном можно сравнить, правда, Романов как модератор был более резок, но и справедлив. Нынешним модераторам у них стоит поучиться! А его сначала из модераторов попёрли, а затем, видимо, и с сайта выжили... Как и многих.
            Но Вам конкретно за поддержку Грудинина от Романова бы досталось в самой резкой форме и нелестных эпитетах - я просто уверен в этом. hi
            andj61
      2. BecmepH Сегодня, 07:13
        Цитата: Greenwood
        Не устаю задавать вопрос: о каких миллиардах речь?

        Ну как же? Которые он аккумулировал за рубежом на лечение родственников.
        У меня возникает пара вопросов:
        -СКОЛЬКО же у него родственников, и сколько среди них БОЛЬНЫХ, что требуются такие суммы;
        -почему их (родственников) надо лечить за границей? Так патриотичней?
        BecmepH
        1. андрей юрьевич Сегодня, 08:05
          Автор: Александр (Мой адрес)
          Знаете, я с ностальгией вспоминаю давно отсутствующего на «ВО» Александра Романова, моего оппонента в отношении к власти. В большинстве его комментариев чувствовались и интеллект, и соответствие теме спора. Многим сторонникам власти надо поучиться у Романова.
          к сожалению,Ваш пример для подражания-неудачен. Романов и хамство допускал,и нетерпимость к позиции визави,и оскорбления,и бестолковые комментарии,и многое другое,были и у него "просветления"-не спорю,он же просто человек со всеми слабостями.мы все разные,идеала-нет
          .В общем, как пенсионер со стажем, как бывший рабочий, как бывший руководитель, как инженер, я за Грудинина.
          я-тоже. yes но Романов,облил бы вас парой тонн отходов ИМХО. ( и я не уверен что его нет)
          андрей юрьевич
          1. pjastolov Сегодня, 08:36
            Цитата: андрей юрьевич
            ( и я не уверен что его нет)

            конспирология? или владеете какой информацией?
            pjastolov
            1. андрей юрьевич Сегодня, 08:42
              Цитата: pjastolov
              конспирология? или владеете какой информацией?

              "меня терзают смутные сомненья", иной раз,знакомая риторика встречается у коллег...доказывать ничего не собираюсь,мне это не нужно,но с Романовым, "бодались"часто,так что "почерк" определённый имеется.
              андрей юрьевич
              1. pjastolov Сегодня, 08:44
                Цитата: андрей юрьевич
                но с Романовым, "бодались"часто,так что "почерк" определённый имеется.

                он меня еще когда я был летехой полоскал, но как то больше такие не попадались
                pjastolov
          2. Стирбьорн Сегодня, 10:09
            Цитата: андрей юрьевич
            к сожалению,Ваш пример для подражания-неудачен. Романов и хамство допускал,и нетерпимость к позиции визави,и оскорбления,и бестолковые комментарии,и многое другое,были и у него "просветления"-не спорю,он же просто человек со всеми слабостями.мы все разные,идеала-нет

            Согласен полностью, к тому же еще любил выпить, перед тем как в дискуссии вязаться, о чем не стесняясь тут же и сообщал в комментариях
            Стирбьорн
        2. pjastolov Сегодня, 08:34
          Цитата: BecmepH
          -почему их (родственников) надо лечить за границей? Так патриотичней?

          ну теперь циковских больничек нету - поэтому только заграница, так было всегда
          pjastolov
    2. сибиралт Сегодня, 08:10
      Грудинин миллиардер? belay
      Ну, это смотря с какой стороны посмотреть. lol
      сибиралт
      1. СРЦ П-15 Сегодня, 08:51
        В общем, как пенсионер со стажем, как бывший рабочий, как бывший руководитель, как инженер, я за Грудинина.

        Приветствую, Александр! Признаться, Вы меня удивили: и восхваляя Романова и тем более Грудинина. Я думал Вы более государственник. И предлагать голосовать за Грудинина, зная, что он обыкновенный капиталист-олигарх? Не надоело жить при переменах? Уверены, что при Грудинине станет лучше? Я нет! Что с Вами случилось? Почему Вы так быстро переметнулись в другой лагерь? Вы же раньше были целиком и полностью за Путина! Да, похоже меняются не только времена, но и люди! Удачи Вам Александр в продвижении кандидатуры Грудинина! Я в отличие от Вас не призываю голосовать за Путина: я просто уверен, что президентом снова станет он!
        СРЦ П-15
    3. robinson Сегодня, 09:10
      Цитата: krops777
      миллиардер Грудинин

      Бесконечно улыбают подобные мнения. Вообще то предприниматель единственная профессия которая подразумевает легальное обогащение. Упрекать предпринимателя в богатстве, это как упрекать солдата в убийстве.
      robinson
      1. dsk Сегодня, 09:28
        Цитата: robinson
        предприниматель единственная профессия которая подразумевает легальное обогащение.
        angry
        dsk
        1. Комментарий был удален.
      2. krops777 Сегодня, 09:38
        Упрекать предпринимателя в богатстве, это как упрекать солдата в убийстве.


        Читайте внимательнее, Грудинин-олигарх (ничего в этом зазорного я не нахожу) пытается построить коммунизм. bully
        krops777
        1. Галеон Сегодня, 10:04
          Цитата: krops777
          Грудинин-олигарх

          Как можно руководителя одного предприятия назвать олигархом? Олигарх - это владелец многих предприятий и человек, уже переплавивший деньги в личную политическую власть. Председатель совхоза - олигарх??
          Люди, повторяющую подобную глупость, похожи на хор слепых кастратов - поют только то, что знают, и посмотреть вокруг не в состоянии.
          Галеон
        2. robinson Сегодня, 10:15
          Цитата: krops777
          Грудинин-олигарх (ничего в этом зазорного я не нахожу) пытается построить коммунизм.

          Олигарх это сращивание бизнеса с властью. У Грудинина даже на уровне МО такого не наблюдается. Чисто средний бизнес, даже не крупный. И когда он говорил о строительстве коммунизма?
          robinson
        3. andj61 Сегодня, 10:22
          Цитата: krops777
          Упрекать предпринимателя в богатстве, это как упрекать солдата в убийстве.


          Читайте внимательнее, Грудинин-олигарх (ничего в этом зазорного я не нахожу) пытается построить коммунизм. bully

          А разве Грудинин олигарх? what По нашим СМИ гуляют штампы!
          По крайней мере, в списке 200 богатейших людей России за 2017 его нет. http://www.forbes.ru/rating/342579-200-bogateyshi
          h-biznesmenov-rossii-2017#all_rating.
          А у олигарха № 200 активы оцениваются в 500 млн долларов.
          Так что Грудинин отнюдь не олигарх, а просто богатый человек. По нашим меркам,то есть по меркам простых людей - очень богатый. Но не олигарх hi
          andj61
    4. avt Сегодня, 10:08
      Цитата: krops777
      Размышлизмы пенсионера-агитатора о светлом коммунистическом будущем к которому нас приведет миллиардер Грудинин.

      Ага , которого типа
      Зато Грудинина будут поливать изо всех вёдер.
      , хотя он сам обоссался продажей земельных паёв с сыном, тупо по неряшливости не заполнив бумаги , перед подачей в ЦИК. На что ему намекнули и ...пропустили дальше , можете не беспокоиться - он всё прекрасно понял и если что , не не дай бог , непременно сольётся как его нынешний самонаречённый Ден Сяо Пинь -Зю Ганов Пинь. bully
      В общем, как пенсионер со стажем, как бывший рабочий, как бывший руководитель, как инженер, я за Грудинина.
      request Имеете полное право , равно как и топить -агитировать за предмет обожания до дня тишины. Попутного ветра в спину bully Только мне , пока не пенсионеру, всё это здорово напоминает как ЕБН в троллейбусе по Москве рассекал ,прям вижу толпу , включая пенсионеров , в экстазе скандирующих -,,Борис ! Борись!" и прочие агитки про ,,привилегии номенклатуры" bully Потом , ну если что- не нойте про ,,А мы не зна-а-а-а-ли "
      avt
  2. ВЕРЕСК Сегодня, 06:06
    А есть альтернатива? И кто против ВВП? Грудинин? Этот что за тело?Может и Навального присобачим?Для статьи расстрельной подойдут оба.
    ВЕРЕСК
    1. Greenwood Сегодня, 06:10
      Цитата: ВЕРЕСК
      А есть альтернатива?
      Альтернатива есть всегда. Проблема не в её отсутствии, проблема в нежелании её увидеть.
      Цитата: ВЕРЕСК
      Этот что за тело?
      Вы только из длительной спячки очнулись?
      Greenwood
      1. ВЕРЕСК Сегодня, 06:17
        Прекрасно понимаю,что это за тело.Вам обьяснить,или сами в теме?
        ВЕРЕСК
        1. Greenwood Сегодня, 06:25
          Не, я не в теме, объясните пожалуйста.
          Greenwood
          1. ВЕРЕСК Сегодня, 06:30
            Ловите.Только реально оценивайте существующее.
            ВЕРЕСК
  3. Владивосток1969 Сегодня, 06:06
    Да.Это агитационная статья.Но мне она нравится.А кого то может заставить задуматься.
    Владивосток1969
    1. ВЕРЕСК Сегодня, 06:45
      Голосуйте.Вам флаг в руки.
      ВЕРЕСК
    2. BecmepH Сегодня, 07:19
      Цитата: Владивосток1969
      Да.Это агитационная статья.Но мне она нравится.А кого то может заставить задуматься.

      Согласен. Особенно в части культуры общения и отношения к объекту обсуждения. Я уже писал, что порой форум напоминает школьную перемену в "началке".
      Часто обсуждение скатывается к обсуждению личности на фото (его физические недостатки). Читали в новостях, как Биби обсуждали? Его перекошенные губы... На себя в зеркало надо сначала посмотреть, а потом опускаться до обсуждения физических недостатков.
      BecmepH
  4. Greenwood Сегодня, 06:10
    Почитав комментарии к многочисленным статьям про выборы президента здесь на сайте, пришёл к выводу, что значительная часть форумчан (а видимо и просто россиян) живёт по принципу "Авось всё наладится; авось президент вспомнит о народе; лишь бы не было хуже; ничего страшного, и так проживём; Путин как-то привычнее, зачем его менять; Крым присоединил, в Сирии воюет, Запад его уважает, значит наш человек". И этим демонстрируют свою полную пассивность и нежелание что-то менять в стране. А заодно, готовность принимать любые, самые сомнительные инициатиы президента и его правительства. Да и вообще, не выставил бы Путин свою кандидатуру, а предложил бы на роль кандидата скажем Медведева, или там Володина, или ещё кого из своей команды, и народ послушно пойдёт голосовать (как это было в 2000 году).
    А Грудинин (на это место поставьте любую фамилию: Болдырев, Михайлов, Ивашов, Зюганов, Жириновский да кто угодно..) - он же никому неизвестный, он же болтун, он же популист, он же миллиардер, он же без команды, у него же в предках евреи; в общем, вы найдёте 100500 самых никчёмных причин и отмазок, чтобы оправдать свою пассивность и боязнь перемен, которые неизбежны в случае победы Грудинина (как и любого другого кандидата кроме Путина).
    Greenwood
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:40
      пришёл к выводу, что значительная часть форумчан (а видимо и просто россиян) живёт по принципу "Авось всё наладится;

      Придет Грудинин...авось может тоже все наладится... smile
      а может их сразу обоими президентами сделать...а что what пускай вдвоем рулят РОССИЕЙ.
      Тот же ЛЕХА
      1. Uncle Lee Сегодня, 06:53
        Цитата: Тот же ЛЕХА
        Авось всё наладится;

        А что еще хуже, что я пойду голосовать, итак Путина изберут ....
        Uncle Lee
      2. spirit Сегодня, 07:11
        Ну да,Москва же 3 Рим laughing 2 консула это нормально good
        spirit
    2. BecmepH Сегодня, 07:23
      Цитата: Greenwood
      в общем, вы найдёте 100500 самых никчёмных причин и отмазок, чтобы оправдать свою пассивность и боязнь перемен,

      Всё верно
      BecmepH
    3. Монархист Сегодня, 08:28
      " чтобы оправдать свою пассивность и боязнь перемен,к которые неизбежны в случае победы Грудинина" да Вы правы: мы боимся,, что придет новый ЕБН и тогда начнутся такие перемены,что Вы первый запросите:" нет ".
      Вспомните как Б. Н начинал:ходил как простой работяга. Сейчас вспомнил: он идет " расхристаный" как вроде на гулянке и мы глядя на него думали:" мужик простой и поймет простого работягу" . Разве мы могли подумать,что он натворит
      Монархист
  5. aybolyt678 Сегодня, 06:10
    Грудинин не ответил на мой главный вопрос: какая ответственность предусмотрена за невыполнение государственных задач, указов?
    и не менее важный - как будет формироваться курс доллара?
    aybolyt678
    1. Владивосток1969 Сегодня, 06:18
      Подскажите а кто и чем ответил до сего момента за не выполненные гос задачи?
      Курс доллара сейчас важен для пополнения бюджета.И ни как более.
      Владивосток1969
      1. aybolyt678 Сегодня, 10:59
        Цитата: Владивосток1969
        Курс доллара сейчас важен для пополнения бюджета.И ни как более.

        курс Доллара важен всегда! Это главный механизм воздействия на экономическую систему страны. В соревновании двух товаром решающим фактором является цена. Если валюта - товар, то чем она дешевле тем конкурентоспособней.
        aybolyt678
    2. Bastinda Сегодня, 06:21
      А Вы тот же вопрос, действующему президенту задайте? Только к первому, еще добавьте - невыполнение обещаний(импортозамещение, 25 миллионов рабочих мест, борьба с коррупцией и.т.д) и посмотрите, сможет ли он ответить, у него все же, опыта больше, 18 лет как никак.
      Bastinda
    3. Greenwood Сегодня, 06:27
      Грудинин периодически проводит вебинары, где совместно с Болдыревым и прочими членами своей команды отвечает на вопросы зрителей. Задайте ему их там.
      Greenwood
      1. Владивосток1969 Сегодня, 07:00
        Есть ссылка?Скиньте в личку.Вопросы есть
        Владивосток1969
    4. Бер Сегодня, 07:36
      и не менее важный - как будет формироваться курс доллара?


      Это как раз таки самое последнее, ибо от колониальной системы зависимости от чужёго финансового регулятора страны врага наши финансовые регуляторы зависить не имеют права.

      Нам ли боятся авианосцев если мы откажемся продавать нефть и газ за доллары?
      Уже давно формируется альтернатива между странами вести товаро обмен в национальных валютах. Загвоздка пока только в одном, какой материал выбрать в качестве страховки сделок, золото или алмазы, то есть как только решат, что будет страховать курсы сделок, сразу и перейдут от доллара на нац.валюты.

      Как раз к тому времени придёт время нового соглашения России с компанией Дэ Бирс мировым монополистом на рынке брюликов и промышленных алмазов.
      Россия реально способна поделить весь мировой рынок с Дэ Бирс ровна 50% на 50%,
      а это ой как серьёзно, по сравнению с этими ср.а.н.ыми бумажками под названием доллар.
      Бер
      1. aybolyt678 Сегодня, 11:01
        Цитата: Бер
        Загвоздка пока только в одном, какой материал выбрать в качестве страховки сделок,

        А почему не Кв\ч электроэнергии? Под эту валюту на нашем континенте можно легко печатать деньги
        aybolyt678
  6. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:11
    Знаете, я с ностальгией вспоминаю давно отсутствующего на «ВО» Александра Романова,


    Александр вернись...мы все тебе простим smile .
    на Западе люди уверены, что Россия сбила «Боинг» в 2014 году на Украине.

    Это все smile Стрелков-Гиркин это он перетащил на своем горбу БУК...это он
    организовал изменение курса БОИНГА над Украиной так чтобы он пролетел над Буком и после запуска ракеты стремглав утащил БУК в РОССИЮ...теперь суд США требует с него четыреста миллионов долларов за это голливудское развлечение... belay

    Вот такая версия у ЗАПАДА...правда фактов и доказательств нет ну ничего страшного главное он русский а русские по определению виноваты во всем.


    За кого же теперь голосовать 18 марта...вот в чем вопрос...быть или не быть... what
    Тот же ЛЕХА
    1. BecmepH Сегодня, 07:27
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      За кого же теперь голосовать 18 марта...вот в чем вопрос...быть или не быть..

      "Бедный Йорик... Я знал его, Горацио" (С)
      BecmepH
    2. андрей юрьевич Сегодня, 08:38
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      ..быть или не быть.

      ааааа..."бедный "Йорик"....я знал его Лёха... wassat yes
      андрей юрьевич
  7. vlad007 Сегодня, 06:22
    Каким образом успехи Сталина связаны с выбором в Президенты Грудинина? Невольно вспоминается пословица: "В огороде бузина, а в Киеве дядька"
    vlad007
  8. тасха Сегодня, 06:39
    кроме настоящего либерала

    Автор статьи призывает к вежливому общению, но "в своём глазу...".

    У Сталина даже средненьких руководителей было кот наплакал, и ему не из кого было выбирать.... Он смог вырастить настоящую элиту, которая при нём пахала

    И что же началось после смерти И.В. Сталина? Многие руководители совершают одну и ту же ошибку - берутся управлять всем сами. В одной из теорий управления идеалом считается тот руководитель "про которого известно, что он - есть".

    В очередной раз. wink Отбор, отбор и ещё раз отбор. Индекс гражданина, который формируется по разным критериям. И только из достигнувших определённого порога выбираются руководители. И право выбирать имеют те, кто набрал нужное количество баллов.
    тасха
    1. Вольнопёр Сегодня, 09:22
      тасха Сегодня, 06:39
      Отбор, отбор и ещё раз отбор. Индекс гражданина, который формируется по разным критериям. И только из достигнувших определённого порога выбираются руководители. И право выбирать имеют те, кто набрал нужное количество баллов.

      Да-да. Право избирать и избираться имеют лишь те, кто имеет классный чин не ниже чем "Действительный государственный советник Российской Федерации 3 класса".
      О кастовой системе мечтаете, уважаемый???
      Вольнопёр
      1. тасха Сегодня, 10:47
        Кастовая система - это мимо.

        Тут всё по другому
        Например, кто Хайнлайна не читал - голосовать не может. wink
        тасха
  9. Altona Сегодня, 06:56
    В общем, как пенсионер со стажем, как бывший рабочий, как бывший руководитель, как инженер, я за Грудинина.

    Это всё-таки статья или часть агитационного материала кандидата в Президенты? Из вашей логики я понял, что Савва Морозов был бы лучшим большевиком нежели Ленин.
    Altona
    1. Вольнопёр Сегодня, 08:16
      Altona Сегодня, 06:56
      Из вашей логики я понял, что Савва Морозов был бы лучшим большевиком нежели Ленин.

      Нет. Савва Морозов был бы лучшим меньшивиком нежели Ленин.
      Вольнопёр
  10. Monster_Fat Сегодня, 07:31
    "Но помни, Золушка, ровно в 20 часов 18 марта когда закроются все избирательные участки,
    ты снова станешь опять нафиг никому не нужна!.." wink
    Monster_Fat
  11. Мур Сегодня, 07:39
    И третье – материальная и моральная удовлетворённость подчинённых, начиная от непосредственных работников/солдат.

    Как Вы полагаете, если бы Ваш кумир управлял аналогичным ЗАО где-нибудь, ну, к примеру, под Канском - там, где нельзя передать драгоценнейшую столичную земельку сельхозназначения в земли поселений и построить там торговые центры и жилые дома - им так же были бы довольны подчинённые? Ни разу он не управленческий гений. Под Канском рад был бы кредитному "УАЗу"
    И ещё. Вы всерьёз полагаете, что управление страной мало чем отличается от командования ротой?
    Мур
    1. Владивосток1969 Сегодня, 09:34
      Наше правительство нас усиленно учит" диверсифицировать" личную валютную корзину.Надеюсь объяснять не стоит ,что это такое.В бизнесе стараются сделать тоже самое.Поэтому часть земли могли сдать в аренду,продать.Но колхоз выращивает сельхозпродукты.Другие колхозы отдали всю землю под затсройку и где они?.
      Владивосток1969
    2. Галеон Сегодня, 10:13
      Цитата: Мур
      Как Вы полагаете, если бы Ваш кумир управлял аналогичным ЗАО где-нибудь, ну, к примеру, под Канском - там, где нельзя передать драгоценнейшую столичную земельку сельхозназначения в земли поселений и построить там торговые центры и жилые дома - им так же были бы довольны подчинённые? Ни разу он не управленческий гений.

      Да не гений он, Мур, не гений. и не вор. Не вор!! Потому и совхоз у него - полная чаша. Исчезающий вид руководителя, не тырит под себя.
      Галеон
  12. Голован Джек Сегодня, 07:40
    Очередная агитка?
    Аргументов ноль, одни эмоции negative
    Достаточно почитать "программу" кандидата Г., и пару раз его послушать, чтобы понять, что чел элементарно выполняет заказ. Чей - вот это реально вопрос. Но уж точно не "элехтората", которому в качестве лапши на уши повешены красивые обещалки (та самая "программа").
    Ску-у-ууучно... recourse
    Голован Джек
  13. Serg65 Сегодня, 07:50
    как пенсионер со стажем

    Уважаемый автор, я всегда задавался вопросом...почему пенсионеры верят практически всему. что им говорят? Верили Ельцину, стоящему на танке, когда он обещал красивую и сытную жизнь, верили Жириновскому, обещавшему каждой женщине по мужчине, верили Мавроди! За Грудинина....а давайте товарищ бывший рабочий, бывший руководитель, внимательно посмотрим на программу Грудинина, на его пресловутые "20 шагов"!
    1-й шаг ...Проведём национализацию стратегически важных и системообразующих отраслей промышленности, электроэнергетики, железных дорог, систем связи, ведущих банковю
    У кого Грудинин собрался национализировать энергетику, железные дороги, ситемы связи? У государства? Это ошибка? Или оговорка по Фрейду? Национализировать банки...а Зюганов не знает что 10 из 12 крупных банков России работают с государственным контрольным пакетом акций? И сразу вопрос..а Зюганов позволит национализировать свои активы и активы коммунистов-капиталистов?
    Давайте сразу внесём ясность...капиталист Грудинин-это говорящая голова Зюганова, поэтому я с вашего позволения не буду тратить своё время на написания слова "Грудинин".
    2-й шаг...В кубышке правительства несколько триллионов рублей. laughing Ну, желание Зюганова запустить свои ручки в эту кубышку уже стало притчей!!!!
    3 шаг...В принципе то что написано в этом разделе можно увидеть даже у К. Собчак. Либералы и коммунисты исторически идут рука в руку. Но прошу запомнить вот эти слова
    Откроются возможности для масштабных вливаний в экономику, для поддержки малого и среднего бизнеса,

    4 шаг Предстоит опереться на науку и новые технологии. Как Зюганов собрался опираться на науку и новые технологи, если и то, и то ещё надо создать или Геннадий Андреич подрабатывает волшебником и за год создаст науку и технологии?
    Долю обрабатывающей промышленности мы доведем с нынешних 15-20% до 70-80% ...ну это старый коммунистический лозунг "Дагоним и перегоним"! Кто создавать будет? С кем доводить будите?
    5 шаг Программа устойчивого развития села даст ему новую жизнь, возродит крупное сельхозпроизводство и социальную инфраструктуру в сельской местности.... laughing не, ну это реальный шаг!!! Если конечно село находится возле МКАДа! Да, если Зюганов собрался возродить крупное сельхозпроизводство, то как быть с сельским малым бизнесом, который Геннадий Андреич поддерживать в пунте №3?
    Дорогие мои, господа коммунисты (но не могу я вас называть товарищами, с 87-го года, не могу), вы разучились работать с электоратом, ведь те же самые пункты можно встретить и у Навального, и Сабчак, а это наводит на нехорошие мысли, уж не один ли и тот же у вас источник финансирования? У Политбюро ЦК КПСС конца 80-х финансистом был посол США в Москве Роберт Штраус, кто вас финансирует, Геннадий Андреич? Друзья мои, я конечно понимаю, что сейчас заслужу кучу эпитетов типа либерал, хрустобулочник....но не спешите, давайте посмотрим самый интересный пункт программы Зюганова!
    19 пункт Президент станет подконтролен и подотчетен народу и парламенту. Будет упрощена процедура его импичмента. Никто не будет иметь право быть президентом более двух сроков по 4 года за всю жизнь. Будет учрежден Высший государственный совет.....а теперь господа, агитаторы "за Грудинина", попытайтесь мне доказать что Лебедь, Рак и Щука всё таки потянут телегу в одну сторону!!! Именно этот пункт-отправная точка к окончательному развалу России! Именно ради этого пункта господин Зюганов затеял афёру с Грудининым и именно из за этого пункта начнётся передел власти и денег между коммунистами-капиталистами!
    А народ, а чё народ - народ что дышло, куда поверни туда и вышло!!!
    Serg65
  14. Волька Сегодня, 07:53
    несмотря на повышения уровня влияния на мировой арене России сегодня резкие телодвижения противопоказаны, не сделано еще много чего, а сделать надо, потому нужен достойный приемник и (результат выборов предопределен, осталась формальность для пипла) вся последующая политика ВВП при всех существующих направлениях будет направлена на воспитание достойного приемника, грудинин при всех его "достоинствах" туда не попадает никак, так что как бы не хотелось достойному пенсионеру, но коммуниста у власти пока не будет лет 10-15 как минимум...
    Волька
  15. Monster_Fat Сегодня, 08:19
    Да... стране нужен именно "ПРЕЗИДЕНТ", а не "что-то" выполняющее функции президента...

    Онлайн-трансляция встречи Путина с его доверенными лицами:
    Владимир Машков （далее - ВМ）встаёт, чтобы задать вопрос. Путин （далее - Путин）перебивает. Далее диалог:
    Путин: Во-первых, спасибо Вам за фильм.
    ВМ: Не знал, что Вы сходили.
    Путин: Я не ходил, мне на флешке принесли.
    ВМ: Уже украли？
    *небольшая заминка, еле слышный звук упавшего в пятки сердца Машкова*
    Путин: Почему сразу украли？Дали посмотреть.
    wink
    Monster_Fat
  16. Лесс Сегодня, 08:29
    Зато Грудинина будут поливать изо всех вёдер
    Честно сказать, мне некогда смотреть телевизор последние пару недель, так что поливания Грудинина я не вижу, а вот статей про " Грудинина топят" навалом. Такое чувство, что к Грудинину просто внимание пытаются привлечь подобным образом вместо того чтобы рассказать о его преимуществах как кандидата. Или не о чем рассказывать?
    Лесс
  17. ВЕРЕСК Сегодня, 08:36
    Саню Романова не надо трогать.А данный опус-жаль,что у меня нет власти.К стенке-и испытание новых патронов ,калибра 12,7-38.Чтоб башку снесло.Могу видео с сирии скинуть.
    ВЕРЕСК
  18. Altona Сегодня, 08:44

    Небольшая пародия от Ыху Ибенпалу. laughing laughing
    Altona
  19. Аккорд Сегодня, 08:47
    Сталин-Грудинин!!!! Кардинал-галантерейщик!!!! У меня одного возникает такое чувство после прочтения этой агитации?
    Аккорд
  20. Гардамир Сегодня, 09:08
    Странная статья, вроде бы в конце сказано за Грудинина, но по духу скорее против.
    Осуждение забавляет. Возможность купить компьютер и подключиться к интернету не способствует развитию интеллекта. В основном обсуждение сводится к урря, а последнее время настолько откровенный тррр--оллинг, качество сайта после отключения минусов падает.
    Всё же гораздо проще. За клептократический либерализм или консерватиный капитализм. Никаких социалистов и коммунистов нет. Выбирать надо из двух что вам ближе по духу. Клептократы, которые к тому же постоянно плюют в прошлое изрядно надоели, поэтому я за капиталиста Грудинина.
    Гардамир
  21. Бригадир Сегодня, 09:12
    Грудинин - трезвомыслящий человек и не связан с нашими ЕдРо-финансово-олигархическими структурами, как Путин, которому они не устают исподволь напоминать, благодаря кому он пришел к власти и кто его поддерживает сейчас для своей же выгоды. И ему волей-неволей приходится идти в их фарватере. А это значит, что и в следующем сроке правления Путина богатые будут богаче, а бедные - беднее.
    Грудинин, в отличие от Путина, не имеет такой жесткой сцепки, а значит, обязан значительно меньшему числу "прилипал", что даёт ему большой маневр в случае его избрания.
    К тому, же предвыборная политика Грудинина, в отличие от Путина настроена не в сторону "богатых", а в сторону "бедных", потому, что он, в отличие от Путина понимает, что страна подходит к пределу своего терпения и обнищания народа и 1917г. не за горами и когда-нибудь рванёт!
    При Путине всё останется по-прежнему, а при Грудинине, надеюсь, начнутся изменения в лучшую сторону. Ибо на Путина я уже и не надеюсь... Время это хорошо показало... Всё только хуже и хуже становится для простых людей... А тот кто скажет: "Посмотрите, сколько Путин сделал для страны за времена своего президенства", я могу сказать только то, что и другой бы на его месте сделал не меньше, а то и больше...хотя-бы из чуства самосохранения, ибо иначе народ бы его просто не понял! Ему просто ничего не оставалось, чтобы сделать так, а не иначе...
    Путин сделал то, что ему было положено сделать на его участке истории, но всё имеет свой срок, и если для страны нужно движение вперед, то ему может дать толчок только новый президент, который видит ситуацию незамыленным взором и не зависит от "прилипал"!
    ВСЕ ГОЛОСУЕМ ЗА ГРУДИНИНА !!!
    Бригадир
  22. Варяг77 Сегодня, 09:32
    Цитата: андрей юрьевич
    я-тоже. но Романов,облил бы вас парой тонн отходов ИМХО. ( и я не уверен что его нет

    Не волнуйтесь. Его нет. Как нет десятков старожилов, которых просто жестко вынесли с этого сайта. И произошло это судя по всему после присвоения статуса СМИ, убирания минусов и прям нашествия коммунистов на сайт. Я думаю, что сайт сменил владельца. Отсюда всякое инакомыслие отличное от большевизма воспринимается не то что в штыки, а эти люди обливаются теми самыми помоями, процветает хамство, передергивание, приписывание всех смертных грехов включая работу на ЦРУ, русофобию и т.д. И т.п. Кому то это очень нужно. Так что все старые "маршалы" были выбиты перманентами, возможно кто то сам ушел.

    Я например получил перманент, за коммент в отношении красной коммисарши Дианы. Там ничего такого не было. Жестко. Да. Но в рамках.
    Подпись одного из модераторов знаете? " я та еще с..." ну дальше понятно все.
    Раньше здесь было гораздо интереснее. Разнообразие позиций и уважение чужого мнения все таки были в приоритете. Сейчас это абсолютно красный сайт с парочкой несогласных, которых не банят видимо, что бы хоть как то создать объективность свободы слова.
    Жаль. Когда тотэто был хороший сайт.
    Варяг77
    1. Стирбьорн Сегодня, 10:30
      Цитата: Варяг77
      Я например получил перманент, за коммент в отношении красной коммисарши Дианы. Там ничего такого не было. Жестко. Да. Но в рамках.

      да она такая же коммисарша, как Петров сталинист. Тролли кремлевские. Кстати, Ильину таки забанили, так что зря вы так на администрацию laughing
      Стирбьорн
    2. Житель Урала Сегодня, 10:51
      Супер. Респект. Когда то на этом сайте много умных и трезвомыслящих людей обменивались мнениями, часто противоположными, с уважением друг к другу -это даже не обсуждалось. Сейчас же хамство в открытой или завуалированной форме процветает. Причем у коммунистов такое же неприятие к любому иному мнению как и у крайних либералов- аргументов нет - вежливо изложить свою точку зрения не умеем - начинаем обливать грязью. Слава богу это маргинальная часть общества и не влияет в нашей стране ни на что - только на форумах свою ненависть и могут изливать... Чессстно, думаю уже отсюда сваливать...
      Житель Урала
  23. ротмистр Сегодня, 09:45
    Каждый человек имеет право на свое мнение. Автор им воспользовался. Выскажу свое мнение. На данном этапе, когда мы находимся под санкциями и против нашей страны ведется пропаганда пострашней гитлеровской, считаю нецелесообразно менять Путина. У нашей страны есть опыт 1917г, когда начали менять власть и что теперь имеем.Сломать административную систему Путина легко, но вот какую наберут после этой команды и где гарантии, что Россия в ходе смены власти не рассыпется, как Советский Союз. Уже сломали в 1991г.
    ротмистр
  24. Подкидыш Сегодня, 09:58
    Ну из всех кандидатов Грудинин хотя бы совхозом управлял. Значит опыта поболее чем у нонешнего, который офицерским клубом заведовал да портфели за Собчаком таскал.
    Подкидыш
  25. andrej-shironov Сегодня, 10:16
    С некоторыми доводами автора соглашусь полностью:
    1. Именно человек, имеющий опыт в управлении коллективом, причём желательно не в НИИ,а скажем где нибудь на стройке, или скажем заводе. Поверьте, это разные ситуации и люди там так же разные.
    2. Умение работать с материальными ресурсами так же очень важно. Умение сформировать бюджет, спланировать расходы и доходы. Понимание важнейших экономических процессов применительно к психологии населения.
    От себя добавлю что необходима моральная зрелость, умение критически мыслить, наличие семьи и детей-так же немаловажный факт, кто бы как ни смеялся. Незашоренность и умение лавировать между экономическими течениями и политическими системами. Наличие опыта персональной личной ответственности один из самых важных критериев.
    andrej-shironov
Картина дня