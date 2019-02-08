Смерть из ниоткуда. О минной войне на море. Часть 2

P-3 Orion эскадрильи VP-30 с учебными минами Mk.65 Quickstrike

Аппарат AN/SLQ-48. Ищет мины, ставит взрывные заряды, режет кабели и тросы. Актуален до сих пор.

Буксировка трала по минному полю. Под вертолётом мина не взорвётся.



Вместо тральщика — лодка. И это работает. На фото — экспедиционная противоминная команда и НПА Mk.18

Командующий морскими операциями ВМС США адмирал Ричардсон осматривает RMMV.

Вертолёт с лазерной системой обнаружения мин.

"Бэйнбридж". Хорошо видно отсек, которого нет на других "Бёрках" — пока нет.

Проверка на прочность авианосца "Рузвельт".