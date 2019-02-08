Фото с предпремьерного показа фильма "Братство" Павла Лунгина
Накануне в кинотеатре «Иллюзион» состоялся предпремьерный показ фильма Павла Лунгина «Братство». Об этом «Военное обозрение» сообщало накануне в материале. Фильм снимался по воспоминаниям непосредственных участников афганских событий. Он повествует о периоде, предшествовавшем выводу советских войск из Афганистана. Фактически фильм «Братство» приурочен к 30-летию вывода советского контингента из этой страны.
Комментарий после просмотра фильма «Братство» от члена Высшего офицерского состава организации «Офицеры России» генерал-майора Николая Тутрина (комментарий предоставлен пресс-службой организации «Офицеры России»):
Фотоматериалы предоставлены пресс-службой общественной организации «Офицеры России»:
Не обошлось и без жёстких вопросов со стороны журналистов к актёру, который занят в фильме "Братство". Речь о Яне Цапнике. А вопросы эти были связаны с его работой в другом фильме - в "чёрной комедии" "Праздник" о блокаде Ленинграда.
Режиссёр фильма "Братство" Павел Лунгин:
В зрительном зале:
Творческий коллектив фильма:
Комментарий после просмотра фильма «Братство» от члена Высшего офицерского состава организации «Офицеры России» генерал-майора Николая Тутрина (комментарий предоставлен пресс-службой организации «Офицеры России»):
Могу сказать, что впечатление, которое я получил, - это полное удовлетворение от просмотра кинокартины, от её сценария. Здесь была показана роль солдат, роль офицера в войне. Для меня это очень важно.
Фотоматериалы предоставлены пресс-службой общественной организации «Офицеры России»:
Не обошлось и без жёстких вопросов со стороны журналистов к актёру, который занят в фильме "Братство". Речь о Яне Цапнике. А вопросы эти были связаны с его работой в другом фильме - в "чёрной комедии" "Праздник" о блокаде Ленинграда.
Режиссёр фильма "Братство" Павел Лунгин:
В зрительном зале:
Творческий коллектив фильма:
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter