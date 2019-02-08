Фото с предпремьерного показа фильма "Братство" Павла Лунгина

Могу сказать, что впечатление, которое я получил, - это полное удовлетворение от просмотра кинокартины, от её сценария. Здесь была показана роль солдат, роль офицера в войне. Для меня это очень важно.

Накануне в кинотеатре «Иллюзион» состоялся предпремьерный показ фильма Павла Лунгина «Братство». Об этом «Военное обозрение» сообщало накануне в материале . Фильм снимался по воспоминаниям непосредственных участников афганских событий. Он повествует о периоде, предшествовавшем выводу советских войск из Афганистана. Фактически фильм «Братство» приурочен к 30-летию вывода советского контингента из этой страны.Комментарий после просмотра фильма «Братство» от члена Высшего офицерского состава организациигенерал-майора Николая Тутрина (комментарий предоставлен пресс-службой организации «Офицеры России»):Фотоматериалы предоставлены пресс-службой общественной организацииНе обошлось и без жёстких вопросов со стороны журналистов к актёру, который занят в фильме "Братство". Речь о Яне Цапнике. А вопросы эти были связаны с его работой в другом фильме - в "чёрной комедии" "Праздник" о блокаде Ленинграда.Режиссёр фильма "Братство" Павел Лунгин:В зрительном зале:Творческий коллектив фильма: