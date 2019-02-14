Гражданское длинноствольное нарезное оружие в России. Часть 5
Приобретение нарезного длинноствольного оружия разрешено гражданам России после пятилетнего стажа владения гладкоствольным оружием при условии отсутствия определённых административных правонарушений. Процедура получения лицензии практически такая же, как и при получении лицензии на гладкоствольное оружие.
Количество моделей нарезного длинноствольного оружия, доступного для приобретения гражданами РФ огромно, по разнообразию не уступает гладкоствольному-длинноствольному оружию. Условно рынок нарезного длинноствольного оружия можно, по аналогии с гладкоствольным, разделить по нескольким критериям, по производителям – отечественное/иностранное нарезное оружие, и по назначению – охота/спорт/самооборона. Хотя последний пункт применительно к нарезному уже выглядит достаточно специфично. Опять же по аналогии с гладкоствольным оружием присутствует взаимозаменяемость – с одним и тем же образцом можно как охотиться, так и заниматься спортом.
Не вижу смысла рассматривать нарезное длинноствольное оружия периода СССР – оно было, но его номенклатура, по сравнение с настоящим временем, была крайне ограничена.
Большая часть предлагаемых отечественным производителем образцов нарезного короткоствольного оружия представлена переделками боевого оружия АК/РПК/СВД в гражданские образцы. Для этого убиралась возможность стрельбы очередями, в некоторых случаях стволы выполнялись с худшими баллистическими характеристиками, ёмкость магазина ограничивалась десятью патронами. Также «огражданенное» нарезное длинноствольное оружие зачастую выпускается в нескольких вариантах – классическом «армейском» исполнении, или в деревянной ложе, эргономически более удобной для охоты.
Производством нарезного длинноствольного оружия, основанного на дизайне автоматов Калашникова, занимается одноимённый «Концерн Калашникова». На рынок поставляется практически вся номенклатура изделий, производимых концерном, в гражданском исполнении.
В частности, серия Сайга МК в полноразмерном и укороченном варианте, под патроны 5,45х39, 7,62х39 и натовские .223 Rem, 308 Win.
.
Из новинок можно отметить версию Сайги под патрон 9х19 и версию со сбалансированной автоматикой, уменьшающей отдачу при выстреле.
Также концерном выпускается и нарезное оружие традиционного охотничьего дизайна, например – охотничий карабин МР-142К под калибры .223 Rem, 9,3*64, 30-06 Springfield.
Прямым конкурентом концерна «Калашников» является завод «Молот-Оружие» (Вятские поляны). Завод «Молот-Оружие» производит гражданское нарезное длинноствольное оружие на базе ручного пулемёта Калашникова (РПК) и автоматов Калашникова (АК/АКМ).
Он же с деревянной ложей и прикладом, для любителей классического дизайна АКМ.
Для любителей истории выпущены гражданские версии оружия времён Второй мировой войны – ППШ, РПД и другие.
Модельный ряд «Молот-Оружие» и «Концерн Калашников» быстро расширяется. Стоимость оружия, производства этих предприятий, позволяет приобрести их большей части трудоспособного населения России. Если новые не по карману, то к услугам покупателей рынок б/у. Предложений конечно меньше, чем на гладкоствольное оружие, но вполне достаточно.
Тульский оружейный завод выпустил гражданскую версию бесшумной снайперской винтовки ВСС «Винторез» — КО ВСС под гражданскую версию патрона 9х39. Глушитель, разумеется, имитация.
Многообразие моделей, предлагаемых на рынке нарезного длинноствольного оружия, придало импульс для развития небольшим частным тюнинговым компаниям. Выпускаемые ими комплекты могут значительно улучшать характеристики тюнингуемого оружия.
[
Относительно новым игроком на рынке российского оружия стала компания «Orsis» («Промтехнологии»). Компания основана в 2011 году, оснащена современным оборудованием, и к настоящему времени выпускает ряд образцов высокоточного нарезного оружия.
В номенклатуре можно выделить карабин ORSIS 120 с продольно-скользящим поворотным затвором, обладающий достаточно демократичной ценой, для оружия такого уровня исполнения.
[
Высокоточная винтовка ORSIS T-5000 выпускается в различных калибрах, вплоть до .338 LM (Lapua Magnum), и позволяет работать на дальность до 1500 метров.
Новинка компании универсальный тактический самозарядный карабин ORSIS-K15 "Брат" под патрон .308 Win., выполненный по схеме оружия типа AR-15.
Другой компанией, изготовителем высокоточного оружия в России является компания «Конструкторское Бюро Интегрированных Систем» («КБИС»), предлагающая винтовки под брендом «Lobaev Arms». История винтовок бренда «Lobaev Arms» начинается с создания компании «Царь-пушка», основанной братьями Владиславом и Николаем Лобаевыми в городе Тарусе (Калужская область) в 2003 году. Компанией была разработана и изготовлена винтовка СВЛ — Снайперская винтовка Лобаева, высокоточное оружие, использующее могучий патрон .408CT, и позволяющее поражать цель на дальности свыше 2000 метров. Винтовка СВЛ была принята на вооружение Федеральной Службой Охраны (ФСО). На базе СВЛ была выпущена гражданская модель ОВЛ (Охотничья Винтовка Лобаева), отличающаяся от СВЛ по сути только названием.
В 2010 году компании «Царь-пушка» отказали в продлении лицензии на разработку и производство оружия, в связи с чем им пришлось свернуть деятельность на территории РФ. Причины этого события окутаны мраком, существуют различные версии, с которыми читатели могут самостоятельно ознакомиться в сети Интернет. Коллектив компании во главе с основателем продолжили деятельность в ОАЭ.
В 2013 году компания вернулась в Россию под новым юридическим лицом «КБИС» и брендом «Lobaev Arms». Приоритетом «Lobaev Arms» является высокоточное оружие мирового уровня. Граждане России могут приобрести высокоточное оружие, с характеристиками, доступными только элитным спецподразделениям.
Например, СВЛК-14С «СУМРАК». Патрон .408CT, кучность 0,2 угловые минуты, дальность стрельбы свыше 2500 метров.
Модельный ряд «Lobaev Arms» расширяется, в планах компании высокоточный дальнобойный полуавтомат в калибрах .338 LW (Lobaev Whisper) и .408 LW, доступный для приобретения гражданам РФ.
На рынке также присутствует огромное количество образцов нарезного короткоствольного оружия зарубежного производства.
В качестве примера можно привести такое высококлассное оружие, как Blaser Tactical 2 / R93 LRS2, производства немецкой компании «Blaser». Данное оружие оснащено оригинальным продольно-скользящим "цанговым" затвором прямого действия и выпускается в калибрах вплоть до .338 LM
Винтовка Blaser R93 также представлена и в других калибрах, в том числе классическом охотничьем исполнении, под разные виды охот.
В создании Blaser R93 участвовал заместитель главного конструктора по проектным работам немецкой фирмы «Blaser» – наш соотечественник Сергей Васильевич Попиков, эмигрировавший из России в начале 90-х годов. До переезда он работал на Тульском оружейном заводе и проживал в подъезде дома, соседнем с подъездом автора. Можно только предполагать сколько умов утекло из России в годы перестройки и, возможно, утекает сейчас.
Ещё один интересный, доступный гражданам РФ образец – финская винтовка Sako TRG-42 калибра .338 LM. Данное оружие используется Центром Специального Назначения (ЦСН) ФСБ и некоторыми другими спецслужбами РФ, где хорошо себя зарекомендовало.
Из производителей недорогого иностранного оружия, способного составить конкуренцию отечественным компаниям, можно назвать чешскую компанию CZ, например, их модель CZ-550 «PREDATOR» под мощный охотничий патрон .30-06 Springfield.
Как уже говорилось ранее, ассортимент нарезного длинноствольного оружия в России огромен, и чтобы подобрать себе что-то по вкусу придётся изучать предложение на рынке, читать обзоры и отзывы владельцев.
Введённые против России санкции привели к отсутствию на отечественном рынке патронов некоторых калибров. Российские заводы освоили выпуск некоторые из недоступных или плохо доступных калибров, но далеко не все. Например, начат выпуск патронов 30-06 Springfield, планируется производство патронов .338 LM. Также зачастую заметен отрыв по качеству Российских патронов, по сравнению с иностранными, далеко не в нашу пользу.
Отсутствие на рынке патронов для высокоточного оружия, таких как .338 LM, .408CT, или их отечественных аналогов, не столько критично для гражданского рынка нарезного длинноствольного оружия, сколь неприятно с точки зрения государственной безопасности.
С другой стороны, с 2018 года гражданам разрешена самостоятельная сборка патронов для нарезного оружия, это позволит профессиональным спортсменам и охотникам получать более высокие результаты стрельбы, с использованием собственноручно собранных патронов.
Вернёмся к отечественному производителю. Казалось бы, на рынке присутствуют образцы оружия под все мыслимые задачи спортсменов и охотников, но рынок на может остановиться.
Филиалом тульского Конструкторского Бюро Приборостроения — ЦКИБ СОО представлен крупнокалиберный охотничий карабин МЦ-558. Карабин ручного перезаряжания компоновки булл-пап, изготовлен на базе бесшумной снайперской винтовки «Выхлоп» под патроны калибров 12,7×55 СЦ-130, .300 LM, .338 LM.
Карабин охотничий МЦ-558[/center]
Ну и наконец, Новосибирский патронный завод начал производство охотничьих патронов калибра 12,7x108. В настоящий момент эти патроны производятся только на экспорт.
Однако, на форуме "Армия-2018", директор ЦКИБ СОО Алексей Сорокин сообщил о разработке гражданской версии снайперской винтовки ОСВ-96 калибра 12,7 мм.
ОСВ-96 — российская крупнокалиберная снайперская винтовка, предназначенная для поражения живой силы и техники противника на больших дистанциях. Винтовка использует мощный патрон 12,7х107 мм (как пулеметный, так и специализированный снайперский), ее прицельная дальность составляет 1800 м. Объем магазина ОСВ-96 — пять патронов. Винтовка стоит на вооружении Минобороны, МВД и ФСБ России.
Винтовки калибров .408CT и 12,7х107 мм по дальности и точности стрельбы, а также в какой-то степени по действию на цель, можно сравнить высокоточным управляемым оружием.
Исходя из того, что представлено в обзоре, можно сделать вывод – граждане России могут приобрести себе оружие, не уступающее тому, что стоит на вооружении армии и специальных служб. Это и условно «штурмовое» оружие, и оружие пехотного снайпера (marksman), и оружие, предназначенное для проведения специальных операций подразделениями специального назначения, и так называемое «антиматериальное» (предназначенное для поражения техники) оружие.
Для повышения навыков владения нарезным длинноствольным оружием можно пройти обучение. Например, у «Lobaev Arms» есть предложение – «Школа сверхдальней стрельбы Лобаева», где обучают стрельбе на дальность свыше 2000 метров. Курсы состоят из базовых (5 и 10 дней) и специализированных (от 3 дней).
Нельзя не отметить на постепенное увеличение количества тиров и стрельбищ, где владельцы могут на законных основаниях использовать своё оружие, так как охота, на которой разрешено использовать нарезное оружие, не всем по карману, да и не все имеют желание стрелять по животным.
Не считая нарезного короткоствольного оружия, возможности граждан России по приобретению оружия не сильно уступают возможностям граждан США, и существенно превосходят то, что доступно для приобретения гражданам многих других стран.
Несмотря на столь внушительный арсенал, доступный гражданам РФ, в стране не наблюдается военных переворотов и подобных пугающих обывателя событий.
Будем надеяться, что данная ситуация не изменится в дальнейшем. Спортсмены, охотники и просто любителя оружия смогут на законных основаниях приобретать лучшие образцы мирового рынка оружия.
Количество моделей нарезного длинноствольного оружия, доступного для приобретения гражданами РФ огромно, по разнообразию не уступает гладкоствольному-длинноствольному оружию. Условно рынок нарезного длинноствольного оружия можно, по аналогии с гладкоствольным, разделить по нескольким критериям, по производителям – отечественное/иностранное нарезное оружие, и по назначению – охота/спорт/самооборона. Хотя последний пункт применительно к нарезному уже выглядит достаточно специфично. Опять же по аналогии с гладкоствольным оружием присутствует взаимозаменяемость – с одним и тем же образцом можно как охотиться, так и заниматься спортом.
Не вижу смысла рассматривать нарезное длинноствольное оружия периода СССР – оно было, но его номенклатура, по сравнение с настоящим временем, была крайне ограничена.
Большая часть предлагаемых отечественным производителем образцов нарезного короткоствольного оружия представлена переделками боевого оружия АК/РПК/СВД в гражданские образцы. Для этого убиралась возможность стрельбы очередями, в некоторых случаях стволы выполнялись с худшими баллистическими характеристиками, ёмкость магазина ограничивалась десятью патронами. Также «огражданенное» нарезное длинноствольное оружие зачастую выпускается в нескольких вариантах – классическом «армейском» исполнении, или в деревянной ложе, эргономически более удобной для охоты.
Производством нарезного длинноствольного оружия, основанного на дизайне автоматов Калашникова, занимается одноимённый «Концерн Калашникова». На рынок поставляется практически вся номенклатура изделий, производимых концерном, в гражданском исполнении.
В частности, серия Сайга МК в полноразмерном и укороченном варианте, под патроны 5,45х39, 7,62х39 и натовские .223 Rem, 308 Win.
.
Полноразмерная САЙГА-МК 5,45 исп.30
Укороченная САЙГА-МК 7,62 исп.33
Спортивная Сайга-223 «Сварог»
Из новинок можно отметить версию Сайги под патрон 9х19 и версию со сбалансированной автоматикой, уменьшающей отдачу при выстреле.
Спортивная Сайга-9 «Яровит» (патрон 9х19)
Самозарядный карабин Kalashnikov SR1 со сбалансированной автоматикой под патрон 223 Rem.
Также концерном выпускается и нарезное оружие традиционного охотничьего дизайна, например – охотничий карабин МР-142К под калибры .223 Rem, 9,3*64, 30-06 Springfield.
Охотничий карабин МР-142К
Прямым конкурентом концерна «Калашников» является завод «Молот-Оружие» (Вятские поляны). Завод «Молот-Оружие» производит гражданское нарезное длинноствольное оружие на базе ручного пулемёта Калашникова (РПК) и автоматов Калашникова (АК/АКМ).
Карабин ВПО-156-18 под патрон 7,62х39 на базе АКМ
Он же с деревянной ложей и прикладом, для любителей классического дизайна АКМ.
Карабин ВПО-136 «Вепрь-КМ»
Карабин ВПО-159-08 поставляется в комплекте с тремя стволами калибров 7.62х39 (350мм), .366 ТКМ (420мм), 6.5 Grendel (520мм)
Полуавтоматический карабин ВПО-102 на базе РПК под мощный патрон .30-06 Springfield (7,62×63)
Классический охотничий карабин Таежник ВПО-111 / ВПО-111 калибра 7,62x54R с ручной перезарядкой продольно-скользящим поворотным затвором
Для любителей истории выпущены гражданские версии оружия времён Второй мировой войны – ППШ, РПД и другие.
Карабин "ДП-О" к.7,62х54R
Модельный ряд «Молот-Оружие» и «Концерн Калашников» быстро расширяется. Стоимость оружия, производства этих предприятий, позволяет приобрести их большей части трудоспособного населения России. Если новые не по карману, то к услугам покупателей рынок б/у. Предложений конечно меньше, чем на гладкоствольное оружие, но вполне достаточно.
Тульский оружейный завод выпустил гражданскую версию бесшумной снайперской винтовки ВСС «Винторез» — КО ВСС под гражданскую версию патрона 9х39. Глушитель, разумеется, имитация.
КО ВСС калибра 9х39
Многообразие моделей, предлагаемых на рынке нарезного длинноствольного оружия, придало импульс для развития небольшим частным тюнинговым компаниям. Выпускаемые ими комплекты могут значительно улучшать характеристики тюнингуемого оружия.
[
i]Карабин «ТИГР», тюнингованный алюминиевой ложей (шасси) и прикладом Власенко. Реализован вывешенный ствол, возможность установки прицелов и дополнительного оборудования [/i]
Относительно новым игроком на рынке российского оружия стала компания «Orsis» («Промтехнологии»). Компания основана в 2011 году, оснащена современным оборудованием, и к настоящему времени выпускает ряд образцов высокоточного нарезного оружия.
В номенклатуре можно выделить карабин ORSIS 120 с продольно-скользящим поворотным затвором, обладающий достаточно демократичной ценой, для оружия такого уровня исполнения.
[
i]Карабин ORSIS 120[/i]
Высокоточная винтовка ORSIS T-5000 выпускается в различных калибрах, вплоть до .338 LM (Lapua Magnum), и позволяет работать на дальность до 1500 метров.
Винтовка ORSIS T-5000
Новинка компании универсальный тактический самозарядный карабин ORSIS-K15 "Брат" под патрон .308 Win., выполненный по схеме оружия типа AR-15.
ORSIS-K15 "Брат"
Другой компанией, изготовителем высокоточного оружия в России является компания «Конструкторское Бюро Интегрированных Систем» («КБИС»), предлагающая винтовки под брендом «Lobaev Arms». История винтовок бренда «Lobaev Arms» начинается с создания компании «Царь-пушка», основанной братьями Владиславом и Николаем Лобаевыми в городе Тарусе (Калужская область) в 2003 году. Компанией была разработана и изготовлена винтовка СВЛ — Снайперская винтовка Лобаева, высокоточное оружие, использующее могучий патрон .408CT, и позволяющее поражать цель на дальности свыше 2000 метров. Винтовка СВЛ была принята на вооружение Федеральной Службой Охраны (ФСО). На базе СВЛ была выпущена гражданская модель ОВЛ (Охотничья Винтовка Лобаева), отличающаяся от СВЛ по сути только названием.
В 2010 году компании «Царь-пушка» отказали в продлении лицензии на разработку и производство оружия, в связи с чем им пришлось свернуть деятельность на территории РФ. Причины этого события окутаны мраком, существуют различные версии, с которыми читатели могут самостоятельно ознакомиться в сети Интернет. Коллектив компании во главе с основателем продолжили деятельность в ОАЭ.
В 2013 году компания вернулась в Россию под новым юридическим лицом «КБИС» и брендом «Lobaev Arms». Приоритетом «Lobaev Arms» является высокоточное оружие мирового уровня. Граждане России могут приобрести высокоточное оружие, с характеристиками, доступными только элитным спецподразделениям.
Например, СВЛК-14С «СУМРАК». Патрон .408CT, кучность 0,2 угловые минуты, дальность стрельбы свыше 2500 метров.
СВЛК-14С «СУМРАК»
Модельный ряд «Lobaev Arms» расширяется, в планах компании высокоточный дальнобойный полуавтомат в калибрах .338 LW (Lobaev Whisper) и .408 LW, доступный для приобретения гражданам РФ.
На рынке также присутствует огромное количество образцов нарезного короткоствольного оружия зарубежного производства.
В качестве примера можно привести такое высококлассное оружие, как Blaser Tactical 2 / R93 LRS2, производства немецкой компании «Blaser». Данное оружие оснащено оригинальным продольно-скользящим "цанговым" затвором прямого действия и выпускается в калибрах вплоть до .338 LM
Blaser Tactical-2 R93 LRS2
Винтовка Blaser R93 также представлена и в других калибрах, в том числе классическом охотничьем исполнении, под разные виды охот.
В создании Blaser R93 участвовал заместитель главного конструктора по проектным работам немецкой фирмы «Blaser» – наш соотечественник Сергей Васильевич Попиков, эмигрировавший из России в начале 90-х годов. До переезда он работал на Тульском оружейном заводе и проживал в подъезде дома, соседнем с подъездом автора. Можно только предполагать сколько умов утекло из России в годы перестройки и, возможно, утекает сейчас.
Ещё один интересный, доступный гражданам РФ образец – финская винтовка Sako TRG-42 калибра .338 LM. Данное оружие используется Центром Специального Назначения (ЦСН) ФСБ и некоторыми другими спецслужбами РФ, где хорошо себя зарекомендовало.
Винтовка Sako TRG-42 .338 LM DTK 680
Из производителей недорогого иностранного оружия, способного составить конкуренцию отечественным компаниям, можно назвать чешскую компанию CZ, например, их модель CZ-550 «PREDATOR» под мощный охотничий патрон .30-06 Springfield.
Винтовка CZ-550 «PREDATOR» калибра .30-06
Как уже говорилось ранее, ассортимент нарезного длинноствольного оружия в России огромен, и чтобы подобрать себе что-то по вкусу придётся изучать предложение на рынке, читать обзоры и отзывы владельцев.
Введённые против России санкции привели к отсутствию на отечественном рынке патронов некоторых калибров. Российские заводы освоили выпуск некоторые из недоступных или плохо доступных калибров, но далеко не все. Например, начат выпуск патронов 30-06 Springfield, планируется производство патронов .338 LM. Также зачастую заметен отрыв по качеству Российских патронов, по сравнению с иностранными, далеко не в нашу пользу.
Отсутствие на рынке патронов для высокоточного оружия, таких как .338 LM, .408CT, или их отечественных аналогов, не столько критично для гражданского рынка нарезного длинноствольного оружия, сколь неприятно с точки зрения государственной безопасности.
С другой стороны, с 2018 года гражданам разрешена самостоятельная сборка патронов для нарезного оружия, это позволит профессиональным спортсменам и охотникам получать более высокие результаты стрельбы, с использованием собственноручно собранных патронов.
Вернёмся к отечественному производителю. Казалось бы, на рынке присутствуют образцы оружия под все мыслимые задачи спортсменов и охотников, но рынок на может остановиться.
Филиалом тульского Конструкторского Бюро Приборостроения — ЦКИБ СОО представлен крупнокалиберный охотничий карабин МЦ-558. Карабин ручного перезаряжания компоновки булл-пап, изготовлен на базе бесшумной снайперской винтовки «Выхлоп» под патроны калибров 12,7×55 СЦ-130, .300 LM, .338 LM.
[center]
Карабин охотничий МЦ-558[/center]
Патроны 12,7×55 СЦ-130
Ну и наконец, Новосибирский патронный завод начал производство охотничьих патронов калибра 12,7x108. В настоящий момент эти патроны производятся только на экспорт.
Экспортный охотничий патрон калибра 12,7x108 мм
Однако, на форуме "Армия-2018", директор ЦКИБ СОО Алексей Сорокин сообщил о разработке гражданской версии снайперской винтовки ОСВ-96 калибра 12,7 мм.
ОСВ-96 — российская крупнокалиберная снайперская винтовка, предназначенная для поражения живой силы и техники противника на больших дистанциях. Винтовка использует мощный патрон 12,7х107 мм (как пулеметный, так и специализированный снайперский), ее прицельная дальность составляет 1800 м. Объем магазина ОСВ-96 — пять патронов. Винтовка стоит на вооружении Минобороны, МВД и ФСБ России.
Крупнокалиберная снайперская винтовка ОСВ-96
Винтовки калибров .408CT и 12,7х107 мм по дальности и точности стрельбы, а также в какой-то степени по действию на цель, можно сравнить высокоточным управляемым оружием.
Исходя из того, что представлено в обзоре, можно сделать вывод – граждане России могут приобрести себе оружие, не уступающее тому, что стоит на вооружении армии и специальных служб. Это и условно «штурмовое» оружие, и оружие пехотного снайпера (marksman), и оружие, предназначенное для проведения специальных операций подразделениями специального назначения, и так называемое «антиматериальное» (предназначенное для поражения техники) оружие.
Для повышения навыков владения нарезным длинноствольным оружием можно пройти обучение. Например, у «Lobaev Arms» есть предложение – «Школа сверхдальней стрельбы Лобаева», где обучают стрельбе на дальность свыше 2000 метров. Курсы состоят из базовых (5 и 10 дней) и специализированных (от 3 дней).
Нельзя не отметить на постепенное увеличение количества тиров и стрельбищ, где владельцы могут на законных основаниях использовать своё оружие, так как охота, на которой разрешено использовать нарезное оружие, не всем по карману, да и не все имеют желание стрелять по животным.
Не считая нарезного короткоствольного оружия, возможности граждан России по приобретению оружия не сильно уступают возможностям граждан США, и существенно превосходят то, что доступно для приобретения гражданам многих других стран.
Несмотря на столь внушительный арсенал, доступный гражданам РФ, в стране не наблюдается военных переворотов и подобных пугающих обывателя событий.
Будем надеяться, что данная ситуация не изменится в дальнейшем. Спортсмены, охотники и просто любителя оружия смогут на законных основаниях приобретать лучшие образцы мирового рынка оружия.
- Автор:
- Андрей Митрофанов
- Использованы фотографии:
- ak.kalashnikovgroup.ru, molot.biz, orsis.com, lobaevarms.ru, kolchuga.ru
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