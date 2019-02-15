Странности и загадки русского оружия. Часть вторая

Можно прямо сказать, что заявленный способ обеспечения ракеты энергией является настоящей фантастикой, и если это правда, то наших ученых и конструкторов нужно десятками, а то и сотнями награждать каким-нибудь аналогом Нобелевской премии.

За написание второй части этой статьи я садился несколько раз, но все как-то откладывал. Очень хотелось ответить на все комментарии к первой части, всех упомянуть, похвалить, подбодрить и так далее, но… Но все-таки, ещё раз все взвесив, я решил попробовать заново, на этот раз сведя к минимуму любую персонализацию своей вербальной коммуникации.Итак, давайте просто резюмируем: наибольшее «горение» в комментариях к первой части вызвали мои сомнения в том, что крылатая ракета «Буревестник» действительно имеет ядерную энергетическую установку. На это мне возражали разными способами, от ссылок на похожие разработки американцев (правда, они весили более 22 тонн, но это нюансы) до сомнительных посланий в личку. При этом, заметьте, многие просто не совсем верно меня поняли, посчитав, что я оспариваю саму принципиальную возможность такого рода ЯЭУ. Поэтому я процитирую себя:То есть где-то в глубине души я допускаю, что нечто подобное разработать все-таки можно. Но это вряд ли можно назвать рациональным, и вот об этом сейчас чуть-чуть поподробнее…Один из комментаторов первой части данной статьи, собрав в кулак все свои громадные знания по предмету, дерзко заявил автору что-то в таком духе: «Да что ты несешь? Делаем реактор на америции, и вуаля, пешка в дамках, партия в активе!»Что тут можно сказать? Да только одно: молодец! Возьми с полки пирожок! Скушал? А теперь ответь нам: сколько стоит один грамм америция?Так вот, один грамм этого трансуранового элемента стоит примерно 140 тысяч долларов. Сколько именно его потребуется для загрузки реактора, я сказать не рискну, но предположим, что существенно меньше, чем десятки килограммов. Пусть будет килограмм для простоты счета, хорошо?Итак, килограмм америция в нынешних ценах — это где-то 140 миллионов долларов. Но мы люди серьёзные, и исключаем спекулятивный момент. С другой стороны, помним, что цена взята не совсем с потолка, так как на этом рынке тоже есть конкуренция, и определяется сложностью наработки того или иного элемента. А также имеем в виду, что америция нам понадобится много, поэтому при самом активном собственном его производстве дешеветь он явно не будет.Итого – одна загрузка реактора обойдется нам в сто миллионов долларов, плюс-минус подрядчику «на семечки». А американцы бесились, что у них таких денег стоит F-22. А мы над ними смеялись…Теперь вспоминаем о том, что крылатых ракет нужно много, иначе они теряют всякий смысл. Увы, этот вид оружия является чрезвычайно уязвимым, в противостоянии с любым серьёзным противником заблаговременно обнаруженная крылатая ракета является де-факто уничтоженной крылатой ракетой. Поэтому, чтобы эту угрозу воспринимали всерьёз, нам потребуется хотя бы тысяча «Буревестников». Итого: сто миллиардов долларов на изготовление. Добавим ещё несколько новых реакторов для наработки этого америция, десятки современных хорошо защищённых арсеналов, где ракеты будут ждать своего часа, систему мониторинга и обслуживания ракет и т.д. Ну, ещё миллиардов пятьдесят этих самых долларов. Нормально?Я прекрасно понимаю, что не стоит неудачный пример возводить в абсолют. Но в том-то и дело, что он очень удачен для иллюстрации некоторых аспектов проблемы. Самое главное, что мы можем говорить применительно к условно ядерному «Буревестнику» — цена этого проекта ни при каких условиях не будет адекватной. А с учетом того, что как оружие сдерживания он в любом случае будет уступать тому же «Сармату», смысл городить столь дорогой огород теряется напрочь.И это мы ещё оставили в стороне вопрос ядерной безопасности, который становится чрезвычайно актуальным в двух случаях – использования прямоточного реактивного двигателя и любые испытания на собственной территории. Но это пусть будет «на сладкое» тем, кто не привык сомневаться в словах главнокомандующего.Так что, выходит, Владимир Владимирович нам наврал? Нет у нас крылатых ракет неограниченной дальности? Или все-таки что-то есть?В настоящий момент существует, пожалуй, только один способ добиться решения этой сложнейшей задачи, уложившись в приемлемые показатели по цене, эффективности, экологичности и т.д. И это высокотемпературная сверхпроводимость.Если мы представим себе, что в основе энергетической установки «Буревестника» лежит не ядерный реактор, а сверхпроводящий аккумулятор, способный накапливать большие объемы энергии, противоречия исчезают моментально. Это будет существенно дешевле (скорее всего, на порядок или даже на два порядка), это будет экологически безопасно, логистически комфортно, удобно для боевого применения и т.д. То есть появится смысл заниматься такой программой для реального, если потребуется, боевого применения, а не для разового закошмаривания супостата в СМИ.Разумеется, с высокотемпературной (не стоит воспринимать это слово буквально – температуры сравнительно высоки лишь на фоне абсолютного нуля) сверхпроводимостью тоже не все так просто, иначе бы у нас давно летали бы и соответствующие ракеты, и самолеты, и космические буксиры, и ещё черт знает что. Увы, по мере накопления заряда растет и магнитное поле. В какой-то момент оно начинает влиять на электроны таким образом, что те сходят со своих идеальных орбит, начинаются потери энергии (вещество попросту греется), потери начинают расти, а в итоге аккумулятор просто разрушается.Но если уж нашим ученым по плечу, как считают многие, создать достаточно мощные атомные реакторы, обладающие хорошей радиационной защитой и выдающие хотя бы мегаватт электрической мощности на выходе (рассказы про тепловую эффективность и прямоточные реактивные двигатели давайте оставим заядлым спорщикам), да ещё и укладывающиеся в массогабаритные требования разработчиков крылатых ракет, то почему бы им не решить и проблему высокотемпературной сверхпроводимости? Тем более что опыты в данном направлении ведутся давно, новые сверхпроводящие составы появляются с завидной периодичностью. Так почему бы и нет?Поэтому давайте резюмируем: версия высокотемпературного аккумулятора в качестве энергетического «сердца» новой крылатой ракеты нравится мне гораздо больше. А с учетом того, что её достоверность ничуть не ниже, чем у «ядерной версии» (как минимум), я предпочту более пристально следить именно за этим краем наших научных исследований – авось, нас ещё чем-нибудь хорошим они порадуют.Проблема связи с торпедой «Посейдон» тоже не выглядит такой уж нерешаемой, если мы вспомним о том, что наши ученые являются одними из пионеров в области квантовой связи. Напомню, что исследования в этой области дошли у нас до такого уровня, что аппараты квантовой связи были даже установлены в двух московских отделениях «Сбербанка». Опыт был проведен ещё в 2017 году, и он особого ажиотажа не вызвал – расстояние между отделениями составило около 25 километров, для связи использовалась, судя по всему, существующая оптоволоконная линия.И все-таки мы должны сделать поправку на традиционную закрытость российской науки, а также безусловную приоритетность для нас именно оборонной ее составляющей. И если уж открытие, хотя бы частично, ушло даже в банковскую сферу, можно только догадываться, что же хранит подводная, засекреченная часть этого «айсберга».Опять же, не устану повторять: секретность является палкой о двух концах. Когда наши внуки, лет через пятьдесят, будут читать о том, что мы снова опередили американцев на десятилетие, но они опять смогли забрать себе все лавры за такие выдающиеся научные достижения, им, наверное, будет так же грустно, как и нас сейчас, когда мы слышим про Попова, Черепановых, Можайского и ещё множество других.Ну хорошо, предположим, тут хитрый автор смог посеять сомнения и подкинуть внешне правдоподобные версии, которые нельзя проверить. А что же он скажет про радары с АФАР и истребители пятого поколения Су-57?А скажет автор вот что…Вероятно, обе эти разработки уже морально устарели. Увы, увы, из-за проклятых девяностых мы очень отстали в реализации этих программ. Если американский F-22 пошел в серию на рубеже тысячелетий, и тогда это действительно была революционная разработка, то сейчас, через двадцать лет, нам волей-неволей нужно задать себе вопрос: а действительно ли мы готовы потратить десятки миллиардов долларов на масштабное перевооружение наших ВКС самолетами пятого поколения, если разработчики из разных стран говорят уже даже не о концепции истребителя шестого поколения, а о скором, в пределах десяти лет, представлении летающего прототипа такой машины?Предпосылок для этого довольно много. И прежде всего это как раз ожидаемое в скором времени появление радаров нового типа – радио-фотонных, или оптико-электронных, или квантовых… В общем, названий много, можно сказать, что официальное название ещё даже не «устаканилось», а новый радар уже на подходе. Предполагается, что он сможет обеспечить в разы большую мощность сигнала, работу в огромном диапазоне частот и длин волн, будет давать буквально 3D-портрет цели и одинаково хорошо видеть как обычные самолеты, так и стелс-истребители и бомбардировщики.Пока трудно сказать, что из заявленного удастся реализовать на практике, и так ли уж хорошо будут видны «стелсы», но тут важно понимать следующее: увеличение радиуса обнаружения того же F-35 хотя бы до 150 км автоматически превращает его из грозного ударного самолета в мало на что пригодный летающий арсенал. Стелс-истребитель опасен до тех пор, пока он может расстреливать противника, оставаясь для него невидимым. Во всех остальных случаях на первый план выходят его недостатки и «родовые травмы», и ценность такой машины начинает стремиться к нулю.Это, кстати, отвечает на вопрос, почему российские ВКС не торопятся закупать новые радары с АФАР. А зачем, собственно, если есть надежда уже в скором времени получить для армии что-то принципиально новое? Конечно, при наличии лишних триллионов в оборонном бюджете оно бы не помешало, но где же их там найти, эти самые триллионы?Ещё одним доводом в пользу истребителя шестого поколения является активизация работ в области импульсных (и роторных) детонационных двигателей. Потенциально такие двигатели способны обеспечить работу в широком диапазоне скоростей – от дозвуковых до почти гиперзвуковых. Также он обладает высокой термодинамической эффективностью, что предполагает его большую топливную эффективность по сравнению с существующими типами авиационных двигателей.По имеющейся информации, российскими конструкторами уже завершен цикл испытаний первого образца такого двигателя. А это значит, что разговоры об истребителе шестого поколения имеют под собой реальнейшую почву. Причем, что самое главное, тут мы будем среди лидеров, без критического отставания от американцев в два десятка лет. По некоторым сообщениям, российский прототип истребителя шестого поколения должен взлететь уже к 2025 году! А раз так, стоит ли по-настоящему вкладываться в Су-57? Или лучше, как это сейчас и происходит, ограничиться аккуратными закупками, которые позволят нам сформировать небольшой ударный кулак, необходимый для оперативного реагирования в случае локальных угроз в ближайшие 5-10 лет?А вот с лазерной пушкой «Пересвет» один из комментаторов, кажется, угадал. Наиболее логичным кажется вариант, что это именно оружие ближнего боя, необходимое для прикрытия наиболее значимых объектов вроде ЗРК, авиабаз, центров связи, штабов от высокоточного оружия. Между прочим, это крайне важно в условиях современной войны, поскольку позволяет в разы повысить боевую устойчивость сил ПВО, а с ними и всей группировки, прикрываемой ими. Но все-таки рассказы о поражении спутников и стратегических бомбардировщиков стоит оставить для самых романтичных любителей военного дела.В заключение хочу заметить, что одной из важнейших целей публицистики является пробуждение разума, интереса к теме, желания самому подумать и проанализировать. Последнее мало кому нравится, ведь анализ почти целиком построен на слове «если», а суровые мужчины любят, когда им приносят папку совершенно секретных документов, утвержденных лично Путиным, или, на худой конец, ссылаются на статью в Википедии, где все очень авторитетно разъясняет какой-то случайный человек (да, открою вам страшную тайну – редактировать Википедию может абсолютно любой человек, даже автор этой статьи).