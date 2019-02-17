О выживании России в условиях глобальной смуты

К концу XX столетия экспансия западного мира, капиталистической системы и общества потребления достигла тупика предела роста по ресурсам. Это вызвало биосферно-экологический кризис, и финансово-экономический кризис, кризис нефтедолларовой системы. Начался четвертый этап мирового кризиса капитализма.Одновременно из-за победы деградационно-паразитарной модели западного общества потребления, охватившего всю планету, начался кризис человека, человечества. Инволюция, упрощение и деградация – физическая, интеллектуальная и духовная. Отсюда же кризис и стремительное вымирание белой расы, кризис глобального Севера, включая Россию – русскую цивилизацию. В ядре кризиса оказались США – единственная оставшаяся сверхдержава, от которой волны «великой депрессии 2» идут по всему миру и другие развитые страны Запада: Англию, Францию, Италию, Испанию и т. д. В ядре кризиса и другие цивилизации, входящие в развитый Север: Россия, Израиль, Япония. В итоге вся планета стала погружаться в глобальную смуту.Выход глобальная мафия, не желающая в корне менять несправедливую концепцию управления и жизнеустройства (рабовладельческая модель с абсолютной власть немногих «избранных» над толпами рабов-потребителей) и на справедливую концепцию, преображать свою психику на пути к человечности, видит в «перезагрузке матрицы». То есть сохранить прежнюю паразитарную модель развития путём сокращения потребления ресурсов с помощью ликвидации значительной части населения и уменьшения потребления оставшимися людьми. Основной метод – глобальная война и сопутствующие факторы, такие как голод, недостаток питьевой воды, эпидемии, массовая наркотизация, алкоголизация, вредная пища, методы социально-экономического и культурного геноцида ведущие к росту смертности и сокращению рождаемости, активная пропаганда извращений, разврата, разрушение традиционной семьи и т. д.В конце XX – начале XXI столетия происходит подготовка, организация будущей четвертой мировой войны. Это война в Югославии, Ираке, Афганистане, волна «цветных революций» и «арабская весна», масштабная милитаризация и подготовка к большой войне в Азиатско-Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке. Разгром Ливии, Ирака, Сирии и Йемена позволяют западным спецслужбам оформить «Чёрный халифат» и в 2013 году открыть первый фронт мировой войны – ближневосточный. В 2014 году расчленена и дестабилизирована Малая Россия (Украина), создан «украинский фронт», направленный на раскачку и подрыв устойчивости всей русской цивилизации: Российской Федерации, Малой и Белой Руси. Одновременно с помощью перманентной войны в Афганистане создают условия для открытия центральноазиатского фронта.В то же время с помощью корейской проблемы, различных территориальных конфликтов Китая с соседями идёт подготовка к созданию тихоокеанского фронта. Судя по всему, главная ставка на разжигание большой войны в АТР сделана на Японию, как и в ходе подготовки Второй мировой войны. Глобальная мафия позволила Японии, по сути, порвать все путы, наложенные на неё после поражения во Второй мировой войне. Япония в форсированном режиме идёт по пути милитаризации, готовит ВМС, ВВС и армию к наступательной войне. США сделают Японию своим «тараном», направленным против Китая и России. При этом основным поводом для «раскачивания» Японии, её агрессивных устремлений стали Курильские острова. «Гибкая» позиция Москвы, которая позволила Токио надеяться на получение части Курил, только усилила аппетиты Японии. Дело идёт к тому, что теперь Россия должна опасаться внезапного удара японских вооруженных сил с целью захвата Курил, возможно, и Сахалина. А состояние наших вооруженных сил, не считая ядерную компоненту, которую нельзя использовать в борьбе с державой не имеющей ЯО, на Дальнем Востоке не самое лучшее.Главным же фронтом четвёртой мировой войны по-прежнему является Ближний Восток. Здесь кризис оформился как столкновение западной цивилизации и исламской. Мир глобального Севера против Юга. Мир модерна и материи («золотого тельца») против мира контр-модерна (халифат). В библейской традиции это «битва конца», в которой наследники халифата столкнулись с «крестоносцами-римлянами». Исходом этой битвы станет новый мировой порядок.Начал битву «чёрный халифат» – радикальные джихадисты, бросившие вызов миру «золото тельца», бездуховного «Вавилона» и «Рима», коллективному либерально-демократическому Западу. Что интересно, западные спецслужбы (в первую очередь – США и Англии) при помощи своих арабских коллег из арабских монархии, сами породили этого монстра. Первые итоги это битвы – колоссальные разрушения в Сирии, Ираке, Йемене и Ливии, миллионы жертв и беженцев.Коллективными усилиями Запада, арабских монархии, Турции, Ирана и России, ввязавшейся в эту бойню в 2015 году, «чёрный халифат» в 2017 году временно подавили. Джихадисты ушли в подполье. Однако у них есть сильные плацдармы в Северной и Чёрной Африке, в Афганистане. Да и в Ираке и Сирии они только ушли в подполье и готовы при благоприятной обстановке снова заявить о себе. Также есть угроза, что именно «Чёрный Халифат» (и снова при тайной поддержке англосаксов) взорвёт Центральную (Среднюю) Азию. Создав для России крупные проблемы на южном стратегическом направлении.С этого момента мы видим, что на передовую выходит «Красный Халифат» Эрдогана. Турция претендуют на место лидера исламской, суннитской конфедерации, создавая новую османскую империю. Отсюда военно-политическая активность Стамбула в Ираке и Сирии, выпады Эрдогана в сторону США и Евросоюза. Эрдоган примеряет на себя роль халифа, османского султана. Духовно-политического лидера мусульманского мира – около 25% населения планеты, десятки стран, где мусульмане составляют большинство населения, огромный демографический, ресурсный потенциал (в том числе более половины запасов нефти и природного газа).Трамп, объявляя об «уходе из Сирии», тем самым передаёт ответственность в регионе «красному халифату» Эрдогана. Турецкий лидер идёт по пути создания исламской конфедерации, с подключением Саудовской Аравии (сакральный центр в Мекке и финансовый ресурс со столицей в Стамбуле). Натиск «красного халифата» ставит вопрос о будущем Израиля. Не зря один из представителей хозяев Запада Г. Киссинджер в 2012 году сообщил, что через 10 лет, то есть к 2022 году, Израиля не будет.В ближайшей перспективе «перезагрузка матрицы» будет продолжена, наступила эпоха кардинальных перемен. Нас ждёт обвал цен на нефть, взрыв «финансового пузыря» в США, разрушение прежней мировой финансовой системы на основе нефтедоллара США. Первыми в списке жертв «перезагрузки», самые слабые звенья – Венесуэла (падение режима Мадуро и установление прозападной власти), Иран и Саудовская Аравия. Венесуэлу уже отключили от рынка нефти, практически лишив притока валюты. Очевидно, что падением режима Мадуро вопрос ближайшего времени. На очереди Иран – выход США из «ядерной сделки», восстановление санкций, с их последовательным усилением. США с их сланцевой революцией выключают соперников, захватывая рынок углеводородов. В ответ Исламская республика, которую и так корежит внутренний кризис, и завязшая в войне в Сирии и Йемене, всеми силами пытаясь выжить, попытается блокировать Ормузский пролив, нанося удар арабским монархиям Персидского залива. «Энергетически шок» немедленно вызовет целую шквал негативных последствий, включая военные. Ближневосточный фронт получит развитие, воронка хаоса захлестнёт Иран, Саудовскую Аравию и Израиль.Мир захлестнёт новая волна глобального кризиса, смуты. «Великая депрессия 2». И она будет намного тяжелее предыдущих. Постсоветские республики исчерпали запас прочности, который достался им от СССР. Лихорадит Бразилию, Аргентину, Мексику, ЮАР, Турцию, Иран, Индонезию и другие крупные экономики. Китай подошёл к своему «пределу роста». Большие проблемы у ведущих экономик Запада – США и стран ЕС.Соединенные Штаты, Запад в целом преодолели прежнюю волну кризиса за счёт того, что на полную мощь врубили печатные станки ЦБ – массами печатая необеспеченные доллары и евро, вкачивая огромные средства в банковскую, кредитно-финансовую систему, снова надувая пузырь недвижимости и т. д. По сути, печатный станок включен до сих пор, ссудный процент на Западе очень низкий или даже нулевой. Однако печатный станок больше не работает, далее этот «пузырь» надувать нельзя.Трамп, последняя надежда белой Америки, в отчаянной попытке спасти американскую империю, сохранив её позиции лидера Запада и планеты после глобальной смуты, сделал ряд шагов. Это новая индустриализация США, возвращение производства в страну, экономический протекционизм; новая гонка вооружения, загрузка ВПК на полную мощь, упор на новые технологии, технологический рывок в будущее; отказ от избыточных трат – вроде стремления усилить финансовый вклад Японии, Кореи в содержание американских войск, рост военных расходов стран НАТО, сокращение военных контингентов на Ближнем и Среднем Востоке; торговой война с Китаем и т. д. Но, видимо, он не успевает. Кроме того, Трамп встретил сильное сопротивление в самих Штатах – глобалистской элиты, которая заинтересована в падении последней сверхдержавы и создании «многополярного мира», где США будут лишь одним из центров. В итоге — сильное внутренне напряжение в США, война элит, появление предпосылок для начала гражданской войны и развала самих Соединенных Штатов на части по примеру СССР.Крах «финансового пузыря» в США, разрушение прежней мировой финансовой системы на основе нефтедоллара США, обвал цен на сырье вызовут цепную реакцию по всему миру. Произойдёт автоматический обвал экономик стран Латинской Америки, Африки, Индии, Юго-Восточной Азии, Японии, России и ЕС. Рухнет «мировая фабрика» — Китай, что может толкнуть Поднебесную к внутренней смуте. В Европе пройдёт серия революций и бунтов, вроде восстания «желтых жилетов» во Франции. Новым западным лидерам, чтобы успокоить народ, придётся выходить из ЕС (Британия уже подала пример), зоны евро, восстанавливать национальные валюты, начинать политику реиндустриализации и промышленного протекционизма, отказаться от прежней либеральной миграционной политики по примеру Трампа. Западная Европа снова пойдёт по пути национализма и фашизма. Возможно, что мы увидим развал Испании, Италии, возрождение «Четвёртого рейха» и т. д.Но в первую очередь падут экономики, которые ориентированы на продажу сырья. При этом стоит отметить, что есть сценарий, когда Вашингтон и Пекин договорятся за счёт остального мира. США и Китай станут двумя «островами стабильности» и основой для будущего нового мирового порядка.России в этих условиях, чтобы выжить, надо будет отказаться от либерально-демократического дурмана, прозападного морока, западного общества потребления и истребления. Вернуться к базовым основам русской цивилизации – жизни по совести и социальной справедливости (русский код-матрица). В основе выживания – сохранение и рост численности народа, сохранение территории, культуры, языка и истории (русскости). Кое-что можно взять у того же Трампа – новая индустриализация, протекционизм, научно-технологическая революция. Основа внешней политики – сохранение русской земли, воссоединение всей русской цивилизации: Великой, Малой и Белой Руси. Восстановление сферы влияния в пределах земель бывшей Российской империи и СССР – культурная и экономическая интеграция в рамках общего проекта развития.