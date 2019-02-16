День "Z". Война, к которой мы не готовимся
Прошлая статья, касающаяся сравнения угроз для России с суши и угроз с моря, хоть и указывала на массу очевидных вещей, но не давала предметного представления о том, какими путями может нарастать, как развиваться и к чему приводить реальная, актуальная военная угроза для России.
Данный очерк ставит своей задачей дать понимание того, как может выглядеть военный кризис наиболее вероятного для России в ближайшем будущем типа. Подобный сценарий не единственно возможный, и не самый вероятный, но вполне реальный, особенно, если активная политика России продолжится и после Сирии. Кроме того, взят реально сложный по числу возможных исходов вариант специально для того, чтобы «отсечь» детские иллюзии относительно обороноспособности нашей страны, которые почему-то продолжают испытывать некоторые наши граждане.
Повествование дано в виде перечисления этапов нарастания военного кризиса, который привёл в итоге ко «Дню «Z» — дню, когда на Российскую Федерацию было осуществлено военное нападение.
За начало кризиса приняты реальные заявления военных и общественных деятелей иностранных государств, сделанные в недавнее время. Там, где речь идёт об уже случившихся событиях, в текст вставлены ссылки.
Итак…
Февраль 2019 г. Пролог.
О начале некоторых тектонических событий иногда довольно сложно догадаться. Никто не мог подумать, что за несколькими сообщениями новостных агентств стоят процессы, способные поставить весь мир на грань катастрофы.
Адмирал ВМС США призвал начать «наступление» на Россию
Стало известно о пересмотре Японией стратегии по Курилам.
Так всё началось.
«День «Z» минус один год и восемь месяцев.
10 апреля 2019 г.
По сообщению «Вашингтон таймс», демократы готовят новое наступление на Дональда Трампа, после провала первой серии попыток связать его с Россией Владимира Путина. Предполагается тщательно проанализировать политику США во всех регионах, где имеет место столкновение США и России. Источник газеты в Конгрессе заявил: «Трамп подыгрывает русским – Америка, будучи куда сильнее, чем Россия, отступает перед ней, или как минимум сдерживается от противодействия. Это могло бы быть просто ошибкой, если бы речь шла только о Сирии, или только об Украине, или только о Венесуэле, но это везде так. Таких совпадений не бывает. Трампу придётся показать русским на их место, если он не хочет себе новых проблем. И неважно, что он сам об этом думает. У него нет выбора». Газета считает, что у демократов есть какой-то туз в рукаве. Многие республиканцы будут на стороне демократов на этот раз.
18 апреля 2019 г.
Согласно сообщению «Аль-Ватан», в Саудовской Аравии зреет недовольство США. Так, общаясь с одним из своих подручных, Мухаммад бин Салман заявил, что слабость американцев развязала руки русским, а из-за их политики резко усилился Иран. Если американцы хотят, чтобы королевство и дальше было на их стороне и покупало их оружие, они должны или решить иранский вопрос, или остановить русских, без которых иранцы остановятся сами. Решение иранского вопроса для королевства предпочтительнее, но если американцы пресекут военно-политическую экспансию России, то это тоже ослабит Иран, и это куда лучше, чем ничего.
«День «Z» минус один год и шесть месяцев.
10 июня 2019 г.
«Дипломат», Япония.
Проблемы с программой истребителя F-35 заставляют союзников США волноваться. Министр обороны США Патрик Шанахан прибыл в Токио, чтобы убедить союзников в реалистичности получения Силами самообороны самолётов F-35B в оговорённые сроки, и в соответствии этих машин заявленным характеристикам, особенно сроку службы. Шанахан известен своей критикой программы F-35, но интересы бизнеса оказываются сильнее. Финал переговоров закончился сюрпризом – Синдзо Абэ получил из рук Шанахана приглашение встретиться с Дональдом Трампом. Программа встречи пока неизвестна.
«День «Z» минус один год и три месяца.
5 сентября 2019 г.
«Нью-Йорк таймс», США
Сенсационное заявление Дональда Трампа по результатам переговоров с премьер-министром Японии повергло нацию в шок. Трамп, до этого стремившийся вернуть всё производство обратно в США внезапно заявил о том, что восьмидесятые годы прошлого века, когда Япония вела активную экспансию на американском рынке, были хорошим временем для обеих стран, и кое-что нужно вернуть. Это идёт вразрез со всем, что говорил и делал Дональд Трамп ранее. Тем не менее, Майкл Помпео уже анонсировал визит в Токио для обсуждения изменений в сотрудничестве Японии и США. Наблюдатели немало удивлены, ведь торговые переговоры это не совсем то, с чем ассоциируется деятельность Помпео.
Также подтверждены все взаимные обязательства Японии и США по программе F-35.
«День «Z» минус один год и один месяц.
3 декабря 2019 г.
Отряд кораблей Сил самообороны Японии в составе эсминцев «Атаго», «Асигара», «Акидзуки» и «Асахи» прибыл в Сиэтл, США. По сообщению пресс-службы Сил самообороны, корабли ВМС Японии проведут совместные учения по действиям при чрезвычайных ситуациях с кораблями и подводными лодками ВМС США.
Американская сторона сообщает, что теперь такие учения станут традиционными. Корабли покинут США в начале января 2020-го года.
4 декабря 2019 года.
По данным разведки, с середины лета к американским и британским боевым кораблям в Тихоокеанском регионе, осуществляющим сдерживание Китая, прибавится постоянная боевая группа ВМС Австралии. Предположительно им будет открыт доступ к нахождению на военно-морских базах США и Японии.
«День «Z» минус одиннадцать месяцев.
24 января 2020 года.
Из донесения военного атташе РФ в Японии.
24 января 2020 г. начались масштабные учения Центральных сил готовности сухопутных войск Сил самообороны Японии. В учениях участвуют 1-я воздушно-десантная бригада, Группа специальных сил и 1-я вертолётная бригада. Учения проходят на юге Японии, в префектуре Миядзаки. Руководство осуществляют командующий и штаб Западной Армии. По легенде учений, отрабатывается экстренное развёртывание на местности после природной катастрофы.
30 января 2020 года.
По данным разведки, в ходе учений Западной армии в префектуре Миядзаки идёт отработка специальных операций, разведки, захватов важных объектов, штурму укреплённых зданий и сооружений, отработки взаимодействия с ударной авиацией. Новым является требование проведения операций в высочайшем темпе, даже если это сопряжено с большими потерями. Такое требование к проведению боевых операций предъявлено впервые в новейшей истории Японии.
31 января 2020 года
Из донесения военного атташе РФ в Японии.
Сегодня, выступая перед личным составом Центральных сил готовности, командованием и штабом Западной Армии премьер-министр Абэ заявил, что в составе Центральных сил готовности появится ещё один пехотный батальон. Он также заявил о том, что в ближайшее время численность 1-й вертолётной бригады будет увеличена.
«День «Z» минус девять месяцев.
20 марта 2020 года
Группа кораблей Сил Самообороны Японии, в составе эсминцев «Конго», «Кирисима», «Мёко», «Тэрудзуки» и «Судзуцуки» прибыла в Сан-Франциско для проведения совместных учений с ВМС США.
«День «Z» минус восемь месяцев.
21 апреля 2020 года
Пресс-секретарь Белого дома заявила, что среди Венесуэльской милиции, участвующей в приграничных столкновениях с Колумбией, идентифицированы русские наёмники. Белый дом назвал присутствие русских наёмников в Венесуэле неприемлемым.
Группа сенаторов о обеих партий обратилась к Дональду Трампу с требованием оказать давление на Россию. «Российская агрессия уже привела режим Владимира Путина почти на границы США. Русские, поддерживающие режим Мадуро, несут прямую ответственность за массовый исход венесуэльских беженцев в США и дестабилизацию обстановки на мексиканской границе. Если Президент Трамп действительно не связан с русскими, то пора дать им отпор. Мы не можем пассивно наблюдать за их наступлением на демократию в Западном полушарии. Нужно контратаковать их немедленно».
24 апреля 2020 года.
Из донесений разведки.
Анализ данных полученных СРЗК «Карелия» говорит о том, что американские и японские боевые корабли отрабатывали совместное маневрирование в режиме радиомолчания с выключенными РЛС. Отрабатывалось взаимодействие между смешанными японскими и американскими КУГами и авиацией ВМС и ВВС США. В последнем случае, привлекались бомбардировщики 28-го бомбардировочного авиакрыла ВВС, экипажи которых специализируются на атаках надводных кораблей противокорабельными крылатыми ракетами LRASM. Отрабатывалась тактика контрслежения, скрытой замены японского корабля в ордере американским, выдача американскими кораблями целеуказания на применение оружия японским.
«День «Z» минус шесть месяцев.
30 июня 2020 года.
Отряд боевых кораблей ВМС Австралии в составе фрегатов «Мельбурн», «Ньюкасл», «Перт» и эсминца «Хобарт» покинул территориальные воды Австралии и вышла в северном направлении. Согласно опубликованной информации, корабли следуют в Японию с заходом на базу ВМС США Апра-Харбор, Гуам.
17 июля 2020 года.
Продолжающийся скандал с действиями русских наёмников в Венесуэле получил новое развитие, когда им удалось отбить нападение повстанцев на кортеж Мадуро в начале недели. Вице-президент Пенс, выступая в Сенате, заверил сенаторов, что Россия получит достойный ответ на свои провокации в самое ближайшее время. «Я не могу пока сказать Вам всего, но скоро Президент сделает специальное заявление по этому поводу» — сказал Пенс. Сенаторы потребовали прекратить отступать под нажимом Владимира Путина.
23 июля 2020 года.
Белый Дом распространил новое заявление о российской агрессии. В нём указывается, что агрессия России против Украины, Сирии, и Венесуэлы зашла слишком далеко и если Россия не одумается, то США и союзники намерены оказать на неё такое давление, равное которому «русские не испытывали много лет». Комментируя заявление, Майкл Пенс сказал, что терпение Мирового сообщества кончилось и теперь Россия получит отпор. Президент США Дональд Трамп заявил, что он по-прежнему хотел бы улучшить отношения с Россией и готов к переговорам с Владимиром Путиным, но для этого Россия должна прекратить агрессию. Он ожидает конструктивных инициатив от русских до конца июля.
«День «Z» минус пять месяцев.
3 августа 2020 года
США объявили о начале в ближайшее время серии крупных военных учений с союзниками в разных регионах мира. Цель учений – послать Владимиру Путину предельно ясный сигнал о том, что он зашагнул за «красные линии» и больше так продолжаться не может.
4 августа.
Независимые аналитики отмечают, что ни один авианосец США не покидал базу уже восемь месяцев. Это свидетельствует о том, что США не хотят расходовать ресурс авианосцев, накапливая число кораблей, готовых к выходу в море.
Британия заявила о своей поддержке усилий США по обузданию российской агрессии.
«День «Z» минус четыре месяца.
3 сентября 2020 года.
ВМС США объявили о проведении серии военно-морских учений «Добрая воля-2020» (Good Will 2020). Совместные учения кораблей США, Великобритании, Австралии и Японии должны показать всему миру и России, что мировой порядок, базирующийся на международном праве и демократических нормах незыблем. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что мир устал от российской агрессии, и пришло время для контрудара.
«Сегодня человечество посылает Владимиру Путину чёткий сигнал, что его преступный режим больше не будут терпеть», — сказала Мэй.
7 сентября 2020 года.
Генеральный секретарь НАТО заявил, что на Европейском театре военных действий в учениях по противодействию российской агрессии примут участие США, Великобритания, Норвегия, Польша и страны Балтии. «Владимир Путин должен увидеть, какого дракона он разбудил», — заявил генеральный секретарь.
Он также заявил, что у России всегда есть возможность одуматься и сменить свою политику, и Мировое сообщество будет это только приветствовать.
9 сентября 2020 года.
Министр обороны США объявил, что учения «Добрая воля – Тихий океан» начнутся в октябре 2020 года, учения «Добрая воля – Арктика» в начале декабря, и «Добрая воля – Балтика» в конце декабря 2020 года.
«День «Z» минус два месяца.
3 ноября 2020 года.
Учения «Добрая воля – Тихий океан» подходят к своему кульминационному этапу. Военно-морское соединение из авианосцев «Винсон», «Рузвельт» и «Рейган», двадцати эсминцев класса «Арли Бёрк», двух крейсеров «Тикондеога», эсминца «Хобарт» и фрегатов ВМС Австралии, всего двадцать восемь боевых кораблей и более 180 самолётов, отрабатывает сражение с надводными силами южнее Цусимы, соединение из десяти эсминцев ВМС Японии, двух УДК класса «Уосп», трёх десантных кораблей-доков класса «Сан-Антонио» и трёх японских десантных кораблей-доков типа «Осуми» отрабатывают проведение бригадной десантной операции на Восточном побережье Японии.
В составе сил десанта японские и американские войска.
4 ноября.
По заявлению пресс-службы Минобороны РФ, российские войска на Дальнем Востоке несут службу в обычном режиме. Никаких оснований для повышения боеготовности нет. ВС России в состоянии защитить страну от любой агрессии, подчёркивается в заявлении пресс-службы.
Российские войска на Курилах усилены дополнительными частями ПВО, мотострелковыми подразделениями. Переброшены дополнительные ракетные комплексы «Бастион».
5 ноября
Силы Второго флота ВМС США развёрнуты в Атлантике и готовятся к учениям «Добрая воля-Арктика». Ожидается, что во второй половине ноября они соединятся с группировкой Королевских ВМС Великобритании и начнут переход к месту проведения учений в Норвежское море. В составе сил флота авианосцы «Эйзенхауэр» и «Буш», три крейсера «Тикондерога», четырнадцать эсминцев УРО, десять десантных кораблей разных классов, включая два УДК класса «Уосп» и один класса «Америка». Великобритания готовит к выходу в море группировку из авианосца «Куин Элизабет» и четырёх эсминцев класса «Дэринг». Также готовятся к выходу в море два войсковых транспорта класса «Бэй». На борту британского авианосца будут находиться лётчики морской пехоты США и самолёты F-35B.
Из рапортов разведки:
Все корабли УРО участвующие в учениях «Добрая воля» имеют не менее тридцати крылатых ракет «Томагавк» в составе боекомплекта. Также в Филиппинском море и в Норвежском море находится по одной ПЛАРК «Огайо» — носителю КР «Томагавк». На каждом из двух театров военных действий у противника в море развёрнуто минимум 750 ракет «Томагавк». Отмечаются интенсивные погрузочные работы на причале у авианосца «Джон Стеннис», на ВМБ «Китсэп».
Радиосети всех стран, участвующих в учениях «Добрая воля», работают в режиме мирного времени.
«День «Z» минус один месяц.
4 декабря 2020 года
В Норвежском море начались учения «Добрая воля-Арктика». В учениях участвует Второй флот ВМС США, отряд кораблей ВМС Великобритании и ВМС Норвегии.
Американская патрульная авиация резко увеличила частоту своих полётов над Баренцевым морем. С 01 ноября по 04 декабря интенсивность полётов выросла в двадцать раз. Патрульные самолёты стартуют из Исландии и под прикрытием норвежских ВВС и американской палубной авиации осуществляют поиск подводных лодок над Норвежским и Баренцевым морем. К границам воздушного пространства России самолёты не приближаются.
9 декабря 2020 года.
Радиоразведка фиксирует усиление радиообмена на Алеутских островах.
Вышел в море отряд кораблей ВМС США в составе авианосца «Джон Стеннис», и шести эсминцев . Отряд медленно движется на Запад от залива Хуан-де-Фука. Идёт отработка полётов палубной авиации.
Объявлено о скором завершении учений «Добрая воля – Тихий океан». Авианосное ударное соединение ВМС США и Австралии двигается на восток из района учений. Десантные силы США, участвовавшие в учениях на Восточном побережье Японии начали погрузку на корабли.
«День «Z» минус две недели.
17 декабря 2020 года.
Начались учения стратегического авиационного командования ВВС США «Сокол справедливости». Учения проходят на территории США. В ходе учений авиация отрабатывает нанесение ударов обычным оружием.
К АУГ «Стеннис» присоединились три эсминца и один крейсер. В составе АУГ помимо авианосца и 90 летательных аппаратов, девять эсминцев «Арли Бёрк» и один ракетный крейсер «Тикондерога».
Японские корабли приняли на борт технику и личный состав, участвовавший в десантных учениях на восточном побережье Японии. Американские десантные корабли присоединились к авианосному ударному соединению и перемещаются вместе с ним на северо-запад.
Получено спутниковое сообщение с ПЛ «Северодвинск» Северного флота, о периодических коротких гидроакустических контактах с АПЛ класса «Вирджиния» восточнее Шпицбергена. Установить постоянный контакт не удаётся. Для обнаружения ИПЛ выслана пара Ил-38. Обнаружить ИПЛ не удалось, на подлёте к району поиска самолёты были перехвачены парой F-18 ВМС США. Американцы вели себя мирно, провокационных действий не осуществляли.
«День «Z» минус десять дней.
22 декабря
В связи с приближением Второго флота и сил КВМС Великобритании к границам Баренцева моря, Северный флот переведён на усиленный режим несения службы. Корабли непосредственного слежения сменены, ведутся интенсивные полёты разведывательной авиации, отряд кораблей Северного флота в составе ТАРКР «Пётр Великий», РКР «Маршал Устинов», БПК «Североморск», фрегата «Адмирал Головко» выведен в море. Противолодочная авиация ведёт интенсивный поиск подводных лодок противника. Однако, обнаружить их пока не удаётся.
Фрегат «Адмирал Горшков» идёт на соединение с остальными силами флота. БПК «Вице-адмирал Кулаков» ведёт слежение за кораблями США.
23 декабря.
Тихий океан: ВКС РФ провели разведывательную операцию в Тихом океане. Установлен факт отсутствия на Алеутских островах сил авиации, хотя интенсивный радиообмен продолжается. Установлено, что АУГ «Стеннис» В составе десяти кораблей находится в 700 километрах на Восток от Авачинского залива. Установлено, что АУС ВМС США и Австралии находится недалеко от пролива и Цугару ведёт совместное маневрирование с кораблями Сил Самообороны Японии. Японские десантные корабли присоединились к соединению.
В связи с приближением АУС к Охотскому морю ТОФ, Камчатская флотилия и войска Дальневосточного военного округа переводятся на усиленный режим несения службы. Производится подготовка к выходу кораблей ТОФа в море. Ведётся патрулирование истребительной авиацией. Противолодочные самолёты осуществляют слежение за авианосным соединением и АУГ «Стеннис».
Север: Отряд сил КВМС Великобритании и десантные корабли Второго флота ВМС США отделились от основных сил и взяли курс на Шпицберген. Ведётся наблюдение с воздуха.
25 декабря.
Средиземное море. Отряд из четырёх эсминцев ВМС США вышел из ВМБ Рота, Испания и в ночь с 25 на 26 декабря соединился с 15-й амфибийной боевой группой из трёх эсминцев, двух кораблей доков класса «Сан-Антонио» и одного УДК класса «Уосп» с самолётами F-35B на борту. Соединение движется в сторону Мальты. По данным разведки, новое соединение имеет 160 крылатых ракет «Томагавк».
В рамках учений «Справедливый сокол» десять бомбардировщиков «Лансер» перелетели и территории континентальных США в Катар. Вместе с ними перелетели три самолёта С-17 и три авиазаправщика.
«День «Z» минус неделя.
27 декабря, 9.00 по московскому времени.
Резкие изменения в характере работы радиосетей боевого управления ВС США. Интенсификация радиообмена на Алеутах, характер радиообмена говорит о прибытии на авиабазу крупных сил авиации. Попытка разведывательного корабля подойти ближе к базе и использовать радиолокатор для обнаружения воздушных целей была пресечена двумя кораблями Береговой охраны США. Но запросы по радио американские корабли не отвечали.
13.00 по московскому времени.
Вывод разведки о том, что ВВС США производят получение из хранилищ ядерных бомб. Другими средствами этот факт не определяется. АУС ВМС США и Австралии двинулось далее на Северо-восток. По авиации Тихоокеанского флота и ВКС на Дальнем Востоке объявлена «Готовность номер два». Дана рекомендация Президенту по приведению в повышенную боеготовность всех ВС РФ в целом и просьба попытаться использовать дипломатов для выяснения того, что делают американцы. Самолёт ДРЛО А-50 и авиазаправщик Ил-78М отправлены на аэродром Елизово.
18.00 по московскому времени.
Сообщения Северного флота об эпизодических, но очень многочисленных гидроакустических контактах с иностранными подлодками в Баренцевом море. «Поймать» никого не получается. Британские корабли и действующие с ними совместно американские десантные корабли подошли к Шпицбергену с норвежской стороны.
«День «Z» минус шесть дней.
28 декабря. 9.00 по московскому времени.
Американское АУС медленно удаляется от Хоккайдо и Курил на северо-восток. Изменения в работе радиосетей на японских островах. Интенсивные манёвры авиации. Участвовавшие ранее в совместных манёврах с США японские корабли собрались в две группы.
Остальные корабли в базах.
Четыре австралийские подлодки «Коллинз» выходят в море на крупные учения.
13.00 по московскому времени.
Разведывательный полёт самолёта А-50 с Елизово показал наличие крупных сил авиации на авиабазе ВВС США Шемия, на Алеутских островах. Классифицировать самолёты не получилось, так как они были на земле.
Сообщение НГШ на Совете безопасности РФ – назревает военный кризис, и мы не знаем какой и почему. Связаться с американцами и спросить их, что происходит не получается. Агенты разведки ничего не знают. Рекомендации: полная боеготовность всех ВС РФ, быть готовыми произвести нацеливание ракет на США, подготовиться к рассредоточению ядерного оружия, передвижных ракетных комплексов, запасов МТО, комбинатов Росрезерва, эвакуации населения областных центров и городов с населением более 100 000 человек, частям и соединениям войск быть готовым к немедленному выходу из мест постоянно дислокации.
18.00 по московскому времени.
Неизвестные самолёты без опознавательных знаков нанесли мощный бомбовый удар по позициям Вооружённых сил Венесуэлы в приграничных с Колумбией районах. США не делали никаких заявлений по этому поводу, как и их союзники в регионе. Установить откуда они прилетели не удалось.
Подводная лодка Б-345 «Могоча» при возвращении с полигона, где проводила торпедные стрельбы в бухту Малый Улисс, при отработке задачи по экстренному погружению, засекла шумы иностранной подводной лодки. Контакт был быстро потерян, ни определить точное местонахождение ИПЛ, ни возобновить контакт не удалось.
Послу в США и МИДу поставлена задача выяснить что происходит. Посол США вызван в МИД.
Повторное заседание совета безопасности – решено выполнить все рекомендации НГШ, начать перенацеливание баллистических ракет на США и Британию немедленно. Подготовить все РПКСН к выходу в море, аналогично для многоцелевых ПЛ.
23.00 по московскому времени.
Радиосети боевого управления ВМС США перешли в режим военного времени. Истребительные части ВКС по всей РФ переводятся в «готовность номер два». Начато рассредоточение авиации и средств МТО.
Противолодочная авиация Северного флота смогла обнаружить иностранную подлодку класса «Вирджиния». Контакт передан подводным силам, но вскоре потерян. Повторный вылет опять позволили обнаружить подлодку. Опять контакт передан подводным силам, и через некоторое время, снова потерян. Выполняется восстановление контакта и организация непрерывного слежения за ИПЛ с воздуха.
«День «Z» минус пять дней.
29 декабря 2019 года. 9.00 по московскому времени.
Послу РФ в США не удалось встретиться или созвониться с кем бы то ни было, посол США в МИДе заявил что ничего не знает о том, что делают военные и может только сделать соответствующий запрос, но если американские войска нигде не пересекли российскую границу, то запрос останется без ответа. По поводу удара по Венесуэле – в отличие от России ВС США не используют войска без опознавательных знаков.
13.00 по московскому времени.
Четыре фрегата класса «Анзак» ВМС Австралии и танкер покинули территориальные воды и двинулись на север. Месторасположение подлодок, «Коллинз», ранее вышедших в море, неизвестно. Над военно-морскими базами Сил самообороны Японии интенсивные полёты вертолётов. Радиосети Японии переводятся в режим военного времени. ВС РФ ведут непрерывное наблюдение за воздушной обстановкой над Японией и Курилами. Американское АУС удалилось от Курил на 500 километров на запад.
18.00 по московскому времени.
Рекомендация от НГШ президенту эвакуироваться из Москвы на безопасный КП. Все органы военного управления переведены в режим военного времени. Командующий РВСН доложил о готовности к нанесению ядерного удара по США. Вертолётоносцы Сил самообороны Японии «Хиюга», «Исе» и «Кага» вышли в море с противолодочными вертолётами на борту. Японская авиация никак себя не проявляет. «Изумо» по –прежнему находится на территории судоремонтного предприятия, на переоборудовании в авианосец.
По-прежнему не получается получить никаких комментариев от правительств США и Японии о происходящем. РВСН находятся в готовности к нанесению удара по США.
22.00 по московскому времени.
Установлен факт перевода радиосетей Великобритании в режим военного времени. Обсуждение предложения НГШ эвакуировать население из городов и нанести превентивный ядерный удар по США. Отклонено, США даже не попытались вывести в море свои ПЛАРБ, хранилища ядерных бомб в Европе не тронуты, не проводится эвакуация политического руководства, Президент Трамп появляется на публике. Приказ ГРУ – организовать визуальное наблюдение за Белым домом, сообщать о полётах вертолётов Marines 1. Обсуждение решения о превентивном ударе переносится на 48 часов.
МИД считает, что имеет место колоссальный блеф и на ядерную войну США не пойдут.
Отдан приказ о выводе в море всех РПКСН и развёртывании их в районах боевого патрулирования. Флотам приказано выполнить задачи по противолодочному обеспечению развёртывания. Ожидается, что все исправные РПКСН выйдут в море в течение суток.
Береговая охрана ФСБ переведена на усиленный режим несения службы, авиация ФСБ по всей РФ приведена в «готовность номер два».
«День «Z» минус три дня.
31 декабря 2019 года. 9.00 по московскому времени.
Север: Попытка подводной лодки «Казань» провести разведку американского соединения провалилась – лодка была вытеснена на расстояние 20 миль от ордера. Обнаружено слежение за «Казанью» со стороны неустановленной АПЛ противника, выполнен отрыв от слежения.
Вылет пары Ту-142М на разведку показал, что УДК «Америка» несёт на борту только вертолёты, причём противолодочные. Корабль выполняет задачи по ПЛО ордера АУС совместно с эсминцами.
13.00 по московскому времени.
Анализ прессы показывает, что факты перехода ВС США, Британии и Японии в режим войны общественности неизвестны. Освещение событий с учениями «Добрая воля» в неспециализированной прессе умеренное.
Установлен факт развёртывания на авиабазе Фэйрбэнкс неизвестного авиакрыла бомбардировщиков «Лансер».
МЧС указывает, что эвакуация населения из городов займёт не менее месяца. Это, помимо всего прочего, сводит к нолю возможность превентивного удара по США – вывести из-под ответного удара своё население не получится даже на пять процентов, а его эвакуация чётко покажет США то, куда развиваются события. Превентивный удар снят с повестки дня.
18.00 по московскому времени.
Установлен факт перехода радиосетей Норвегии в режим военного времени. Соединение из британских и американских десантных кораблей и эсминцев находится вблизи границы норвежских территориальных вод у острова Шпицберген.
22.00 по московскому времени
СВР: Только что установлено, что на территории США прошло дооборудование японских боевых кораблей – носителей установок вертикального пуска ракет Mk.41 для применения ракет «Томагавк». Также была проведена подготовка технических специалистов по обслуживанию и ремонту ракет «Томагавк». Возвращавшиеся из США японские корабли были довооружены этими ракетами и сейчас по-прежнему имеют их на вооружении. «Томагавки» получили «Атаго», «Асигара», «Конго», «Кирисима» и «Мёко». Количество неизвестно.
Россия инициирует экстренный созыв Совета Безопасности ООН.
Завершён вывод в море всех исправных атомных подводных лодок.
День «Z» минус два дня.
01 января 2021 года.
На Совет Безопасности ООН не явились представители США и Великобритании. Представитель РФ проинформировал членов Совета Безопасности о переходе Вооружённых сил США, Великобритании, Японии и Норвегии в режим военного времени, а также о том, что США приготовили бомбардировщики к нанесению ядерного удара, и о том, к каким ответным мерам готова прибегнуть Россия.
Отдельно члены Совета Безопасности ООН уведомлены о грубом нарушении американцами режима нераспространения ракетных технологий и передаче крылатых ракет большой дальности Японии.
Силы Тихоокеанского флота вышли в море в полном составе. В составе 1-й корабельной ударной группы БПК «Адмирал Виноградов», «Адмирал Пантелеев», «Маршал Шапошников», эсминец «Быстрый», МРК «Мороз» и «Разлив», МПК «Приморский комсомолец» и «Кореец».
РКР «Варяг» и БПК «Адмирал Трибуц» на ремонте, выход с ремонта по тревоге невозможен.
Прочие корабли, а именно шесть МПК, два МРК, два корвета – «Громкий» и «Алдар Цыденжапов», а также ракетные катера, выполняют задачи по охране водного района. Готовятся к выходу в море дизельные подводные лодки.
Возможности кораблей маневрировать в Охотском море ограничивает дрейфующий лёд.
День «Z» минус один день.
02 января 2021 года. 09.00 по московскому времени
Японская корабельная группа в составе эсминцев «Атаго», «Асигара», «Конго», «Мая», «Хатакадзэ», «Симакадзэ», «Асахи» и вертолётоносца «Кага» маневрирует в Японском море. Вторая группа кораблей в составе эсминцев «Акидзуки», «Тэрудзуки», «Судзуцуки», «Фуюдзуки», «Таканама», «Югири», вертолётоносцев «Хиюга» и «Исе», десантных кораблей «Осуми», «Симокита», «Кумисаки» движется на северо-восток восточнее Южных Курил. Морская авиация ТОФ и самолёты ВКС ведут непрерывное наблюдение за перемещениями корабельных групп.
По-прежнему не удаётся связаться с официальными лицами в Японии. Посол Японии в РФ никаких пояснений не даёт. Разведывательные действия не дают результатов.
13.00 по московскому времени.
Сообщения наблюдателей с территории США. Массовый выход ПЛАРБ в море, подлодки отходят от причальных стенок и выходят из баз. Все самолёты первого стратегического авиакрыла связи ВМС США вылетели со своей базы, транспондеры выключены.
Президент РФ переходит на воздушный командный пункт. Объявлена боевая тревога по всем ВС РФ, части и соединения получают боекомплект, получают приказ вывести личный состав и технику в назначенные районы сосредоточения, подготовиться к отражению ударов с воздуха и действиям в условиях применения против них оружия массового поражения. Отдан приказ о подъёме в воздух дежурных бомбардировщиков, на борту которых ракеты со специальной боевой частью . Противолодочная авиация получает ядерные глубинные бомбы, выделяется наряд сил, готовый к их применению.
Попытка связаться с американцами успеха не имеет.
Готовность номер один по ВКС.
Разведка: японские подлодки не обнаружены в местах своего базирования.
ТОФ: японская противолодочная авиация начала масштабную поисковую операцию.
18.00 по московскому времени.
АУГ «Стеннис» соединилось с АУС «Винсон», «Рузвельт» и «Рейган». В новом АУС четыре авианосца, три крейсера, тридцать эсминцев, два фрегата, пять десантных кораблей, неустановленное количество подводных лодок, включая лодку-носитель КР «Томагавк». Количество крылатых ракет ориентировочно 1050, самолётов истребительной и ударной авиации – от 250, количество самолётов ДРЛО – 16 единиц. Соединение находится в 500 км южнее Алеутских островов.
Предположительно, почти все исправные и боеготовые боевые корабли ВМС США находятся в море.
22.00 по московскому времени.
ВМС Сил Самообороны Японии выходят в море в полном составе.
23.00 по московскому времени.
Высадка американских и британских войск на Шпицберген.
День «Z».
0.00 по московскому времени.
Донесение ТОФ: Четыре самолёта Су-27, осуществлявшие ведение воздушной разведки вблизи Кунаширского пролива перестали наблюдаться с помощью РЛС и не выходят на связь.
Включены два аварийно-спасательных маяка. Начата поисково-спасательная операция. Предположительно, самолёты были сбиты. Полёты в данном районе японская авиация не вела.
0.25 по московскому времени.
Не выходит на связь 18-я Пулад на Южных Курилах. ГШ пытается связаться с пограничниками. Не работает гражданская связь с Южными Курилами.
0.30 по московскому времени.
Президент США Дональд Трамп вывезен вертолётами из Белого дома. Пограничные отряды на Южных Курилах на связь не выходят.
0.35 по московскому времени.
Отмечается увеличение числа полётов японской авиации над Хоккайдо. Получена информация о выпуске Японией уведомления NOTAM о запрете полётов гражданской авиации над Хоккайдо.
Не удаётся связаться с японскими официальными лицами.
0.45 по московскому времени.
На сайтах сразу двадцати американских и британских изданий появляется информация о гражданских беспорядках на российских Южных Курилах. Сообщается, что «солдаты Владимира Путина открыли огонь по толпе не вооружённых протестующих». Сообщается, что жители Курил обратились за помощью к Мировому сообществу.
Замедлена скорость исходящего трафика из России в другие сегменты Интернета. Отправка сообщений из России на зарубежные сайты невозможна.
RT сообщает о невозможности связаться со своими бюро и сотрудниками в США, Британии, Японии, Австралии, Новой Зеландии, Германии, Норвегии, Польше, Голландии, Дании, Бельгии, и Канаде.
ТОФ: самолётами Ил-38 обнаружена иностранная неатомная подлодка, предположительно японская, в подводном положении, в заливе Петра Великого. Лодка пытается восстановить скрытность. Флот запрашивает разрешение потопить. В разрешении отказано, приказ – следить. Лодка пытается скрыться под дрейфующими льдами.
1.00 по московскому времени.
Японское министерство иностранных дел созывает экстренную пресс-конференцию на 10.00 по Токио/4.00 Москвы.
1.30. по московскому времени.
Восточный военный округ начинает проведение воздушной разведывательной операции в районе Южных Курил и вокруг.
2.00 по московскому времени.
ТОФ: два ракетных катера западнее пролива Лаперуза перестали выходить на связь, радиолокационными средствами не обнаруживаются.
В Районе Южных Курил наблюдается постановка радиопомех во всех диапазонах частот, предположительно Японией. Не работает ГЛОНАСС.
Посол Японии опять вызван в МИД.
2.20 по московскому времени. Балтфлот:
ВМС Польши выходят в море.
Приказ по ВС РФ – открывать огонь на поражение во всех случаях, когда иностранные военные самолёты, корабли, или военные подразделения создают угрозу своими действиями, вне зависимости от того, на территории РФ это происходит или нет.
2.30 по московскому времени
Балтфлот Доклад ГШ Президенту: интенсивные полёты ударной авиации США на расстоянии пуска ракет от авиабазы Хмеймим в Сирии, соединение ракетных кораблей США в Средиземном море находится в готовности к применению ракет «Томагавк».
4.30 по московскому времени:
В ходе объединённой пресс-конференции командующего силами самообороны Японии и министра иностранных дел Японии, заявлено следующее:
«В ночь со 2-го на 3 января, 2021 года на островах, входящих в состав Северных территорий начались массовые беспорядки. Жители островов протестовали против коррупции, экономического спада, произвола московских властей по отношению к жителям Северных территорий и проблем со здравоохранением. В результате протестов, оккупационные российские войска открыли огонь по мирным гражданам. Не имея возможности прибегнуть к чьей либо ещё помощи, жители Северных территорий с помощью телефонной связи обратились к властям губернаторства Хоккайдо.
По просьбе властей губернаторства Хоккайдо, Силы самообороны Японии восстановили мир и порядок на островах, входящих в состав Северных территорий.
В настоящее время на островах установлена законная японская власть. Жители приветствуют японские войска, и изъявляют желание принять японское гражданство.
Российские военные на островах задержаны и будут переданы российской стороне при первой же возможности. Также будет передана их боевая техника и оружие.
Япония гарантирует, что все гражданские и имущественные права жителей Северных территорий будут защищены. Любой проживающий на островах человек, изъявивший желание переехать в Российскую Федерацию, будет свободно выпущен с территории Японии. Жителям будет разрешено оставить двойное гражданство.
Япония призывает Россию к цивилизованному диалогу. Сейчас как никогда необходимы переговоры, с помощью которых все спорные вопросы между Россией и Японией были бы урегулированы, и был бы заключен мирный договор.
Пока этого не произошло, Силы самообороны продолжат обеспечивать мир и порядок на Северных территориях.»
05.20 по московскому времени
Подрыв на мине подводной лодки Б-190 «Краснокаменск» при попытке выйти их бухты Малый Улисс. Потери уточняются. Выход лодок из базы остановлен. Поставлена задача на траление. Предположительно, самотранспортирующиеся мины были установлены с японских подлодок. Судоходство по проливу Босфор Восточный свободное. Командование ещё раз просит разрешение топить ИПЛ при обнаружении.
Разрешение дано.
06.15 по московскому времени.
Специальный ночной брифинг для прессы в Госдепартаменте США.
Кратко:
«Российские войска открыли огонь по мирным жителям японских Северных территорий, незаконно удерживаемых Россией с 1945-го года. Японские Силы Самообороны вошли на острова и восстановили законность и порядок. Жители островов встречают японские войска как освободителей и радуются своему освобождению от преступного режима Владимира Путина.
Соединённые штаты всегда поддерживали суверенитет Японии над Северными территориями. США заявляют о своей полной поддержке японской операции. Россия должна уважать суверенные права Японии и интересы жителей Северных территорий. Россия должна понимать также, что её возможная агрессия против Японии не останется без последствий. США и союзники развернули достаточно большие военные силы, чтобы обеспечить мир на Тихом Океане и в других местах, Россия видела эти силы и Владимиру Путину нужно очень хорошо подумать, прежде чем он попытается напасть на Японию.
Особо Соединённые Штаты хотят предостеречь Россию от применения ядерного оружия в агрессивных целях. США будут рассматривать ядерную агрессию против своего союзника Японии, как агрессию против США, со всеми вытекающими из этого для России последствиями».
Британия поддержала Японию в её борьбе с российской агрессией. В специальном заявлении премьер-министра Терезы Мэй говорится:
«Соединённое королевство и союзники многие века стояли на страже добра, ценностей и идеалов свободы и справедливости. Агрессия России против Японии будет являться таким попранием этих ценностей, после которого Британия уже не будет сдерживаться. Мы призываем Владимира Путина одуматься и остановиться. Пока не поздно, Россия должна начать мирные переговоры с Японией. Агрессия против Японии абсолютно неприемлема».
Генсек НАТО: «Бесконечному попранию Россией международного права и норм нравственности в Крыму, Донбассе, Сирии, Венесуэле и других местах рано или поздно дожжен был быть положен конец. Видимо, он будет положен сейчас. Россия должна прекратить агрессию, и начать уважать международное право. НАТО настаивает на необходимости заключения мира между Россией и Японией, и на прекращении агрессивных действий России раз и навсегда. В противном случае Мировое сообщество готово принудить Россию к признанию международных норм и правил».
08.20 по московскому времени.
Восточный военный округ: проведен рейд истребительной и разведывательной авиации на Южные Курилы. В ходе рейда произошёл тяжёлый воздушный бой с японскими перехватчиками. Японские перехватчики имели большое преимущество в дальности обнаружения и поражения воздушных целей.
Установлено: военные объекты на Кунашире и Итурупе разрушены ударами с воздуха, либо ракетными ударами. Острова захвачены Японией. Выявлено наличие на островах разбитых и сгоревших вертолётов Сил Самообороны Японии, предположительно, они были уничтожены огнём подразделений 18-й пулад. Обнаружены брошенные парашюты. С восточной стороны островов японцы высаживают войска с десантных кораблей, в составе сил высадки зенитные ракетные комплексы.
ПВО над островами обеспечивают крупные силы истребительной авиации, поддержанные самолётами ДРЛО. Последнее вынудило наших лётчиков вступить в бой в крайне неблагоприятных условиях. Потери в ходе операции – Су-27 шесть единиц, Су-30 одна единица, Су-24МР, одна единица. В настоящее время аварийно-спасательные маяки пилотов неактивны, поисково-спасательная операция не проводится. Потери японцев неизвестны.
Силы ТОФ находятся южнее залива Петра Великого, с целью недопущения прорыва японских кораблей из японского моря на север. Противник имеет большое численное превосходство на море.
Бухты Улисс и Советская гавань заминированы, видимо из-под воды. При попытке траления бухты Улисс подорвался тральщик БТ-256.
С юга в Японское море вошли австралийские подлодки.
Балтфлот: установлено наличие нескольких сотен морских мин на польских десантных кораблях, которые маневрируют вблизи Калининграда под прикрытием боевых кораблей ВМС Польши. Постановка мин пока не производится. Корабли Балтфлота выходят в море.
09.50 по московскому времени.
Страны ОДКБ боятся делать заявления, касающиеся конфликта вокруг Курильских островов.
Австралия в резкой форме поддержала Японию, заявив, что потенциальная агрессия России против Японии должна оказаться последней красной линией, которую Россия пересечёт.
Радиосети ВС Турции переведены в режим военного времени.
МИД: каждый час затягивания конфликта играет против нас и очень сильно. Надо что-то делать немедленно.
Генштаб: Американские СЯС находятся в готовности к немедленному нанесению массированного ядерного удара по Российской Федерации. Момент, когда можно было ударить первыми и надеяться на выживание хотя бы части населения РФ, упущен полностью.
10.10 по московскому времени.
Атомная подводная лодка К-456 «Тверь» обнаружена и потоплена японской авиацией. Экипаж погиб.
Ил-38 повторно обнаружили южнее Залива Петра Великого и утопили ранее уже обнаруженную японскую ПЛ, предположительно класса «Сорю».
Бомбардировщики ВВС США с базы Фэйрбэнкс начали полёты над Аляской, без выхода за пределы воздушного пространства США.
АУС ВМС США в Тихом океане начало движение на запад, в сторону Курильской гряды.
На этом месте, дорогой читатель, мы заканчиваем наш технотриллер.
Но это не значит, что его надо оставить без продолжения, нет. Вот только продолжение тебе лучше придумать самому. Причём не абстрактно, а поставив себя на место президента Российской Федерации и верховного главнокомандующего. Вот именно реального себя, а не абстрактного коррупционера, который, конечно же, всё сдаст ради домика в Альпах. Поставить и самому себе ответить на несколько простых вопросов:
— Что теперь делать?
— Поможет ли России в сложившейся ситуации множество танков и пушек?
— Война пришла по суше или по морю и воздуху?
— Мог ли мощный флот, способный «давить» на морские группировки противника на этапе их развёртывания, подобно ВМФ СССР в Индийском океане в 1971-м или Средиземном море в 1973-м предотвратить всё это? А лишняя тысяча танков?
— Почему ядерное оружие «не сработало» и не предотвратило агрессию? Может ли такое быть в реальности? Или так – бывало ли такое в реальности, чтобы на ядерную страну нападала неядерная? Если да, то может ли такое повториться?
— Готова ли Россия сейчас отразить такое нападение?
— Правильно ли мы распределяем деньги на военное строительство?
— Не поймают ли нас внезапно «со спущенными штанами» в самый неподходящий момент (как показано в этом тексте)?
Это всё не праздные вопросы, и от того, правильно ли наша страна на них ответит, зависит наше самое ближайшее будущее, а для кого-то и жизнь.
Будем надеяться… нет, не на то, что будут даны правильные ответы. А на то, что хотя бы для начала будут поставлены правильные вопросы.
Пока же нет и этого.
Данный очерк ставит своей задачей дать понимание того, как может выглядеть военный кризис наиболее вероятного для России в ближайшем будущем типа. Подобный сценарий не единственно возможный, и не самый вероятный, но вполне реальный, особенно, если активная политика России продолжится и после Сирии. Кроме того, взят реально сложный по числу возможных исходов вариант специально для того, чтобы «отсечь» детские иллюзии относительно обороноспособности нашей страны, которые почему-то продолжают испытывать некоторые наши граждане.
Премьер Абэ на фоне первого F-35A японской сборки
Повествование дано в виде перечисления этапов нарастания военного кризиса, который привёл в итоге ко «Дню «Z» — дню, когда на Российскую Федерацию было осуществлено военное нападение.
За начало кризиса приняты реальные заявления военных и общественных деятелей иностранных государств, сделанные в недавнее время. Там, где речь идёт об уже случившихся событиях, в текст вставлены ссылки.
Итак…
Февраль 2019 г. Пролог.
О начале некоторых тектонических событий иногда довольно сложно догадаться. Никто не мог подумать, что за несколькими сообщениями новостных агентств стоят процессы, способные поставить весь мир на грань катастрофы.
Адмирал ВМС США призвал начать «наступление» на Россию
Отвечая на вопросы о росте угроз в мире, адмирал призвал США проявлять «больше агрессии» в отношении Москвы и Пекина. Он отметил, что после того, как Россия «усилила контроль над ключевыми водными магистралями», для США «пришло время нанести удар первым».
Стало известно о пересмотре Японией стратегии по Курилам.
По данным источников агентства, премьер-министр Японии Синдзо Абэ планировал выйти к рамочному соглашению по мирному договору на встрече с Владимиром Путиным в конце июня на форуме G20 в Осаке, передает РИА «Новости».
Но после встречи 22 января с Путиным он понял, что это неосуществимо. Встреча не привела к заметному прогрессу в вопросе мирного договора.
Но после встречи 22 января с Путиным он понял, что это неосуществимо. Встреча не привела к заметному прогрессу в вопросе мирного договора.
Так всё началось.
«День «Z» минус один год и восемь месяцев.
10 апреля 2019 г.
По сообщению «Вашингтон таймс», демократы готовят новое наступление на Дональда Трампа, после провала первой серии попыток связать его с Россией Владимира Путина. Предполагается тщательно проанализировать политику США во всех регионах, где имеет место столкновение США и России. Источник газеты в Конгрессе заявил: «Трамп подыгрывает русским – Америка, будучи куда сильнее, чем Россия, отступает перед ней, или как минимум сдерживается от противодействия. Это могло бы быть просто ошибкой, если бы речь шла только о Сирии, или только об Украине, или только о Венесуэле, но это везде так. Таких совпадений не бывает. Трампу придётся показать русским на их место, если он не хочет себе новых проблем. И неважно, что он сам об этом думает. У него нет выбора». Газета считает, что у демократов есть какой-то туз в рукаве. Многие республиканцы будут на стороне демократов на этот раз.
18 апреля 2019 г.
Согласно сообщению «Аль-Ватан», в Саудовской Аравии зреет недовольство США. Так, общаясь с одним из своих подручных, Мухаммад бин Салман заявил, что слабость американцев развязала руки русским, а из-за их политики резко усилился Иран. Если американцы хотят, чтобы королевство и дальше было на их стороне и покупало их оружие, они должны или решить иранский вопрос, или остановить русских, без которых иранцы остановятся сами. Решение иранского вопроса для королевства предпочтительнее, но если американцы пресекут военно-политическую экспансию России, то это тоже ослабит Иран, и это куда лучше, чем ничего.
«День «Z» минус один год и шесть месяцев.
10 июня 2019 г.
«Дипломат», Япония.
Проблемы с программой истребителя F-35 заставляют союзников США волноваться. Министр обороны США Патрик Шанахан прибыл в Токио, чтобы убедить союзников в реалистичности получения Силами самообороны самолётов F-35B в оговорённые сроки, и в соответствии этих машин заявленным характеристикам, особенно сроку службы. Шанахан известен своей критикой программы F-35, но интересы бизнеса оказываются сильнее. Финал переговоров закончился сюрпризом – Синдзо Абэ получил из рук Шанахана приглашение встретиться с Дональдом Трампом. Программа встречи пока неизвестна.
«День «Z» минус один год и три месяца.
5 сентября 2019 г.
«Нью-Йорк таймс», США
Сенсационное заявление Дональда Трампа по результатам переговоров с премьер-министром Японии повергло нацию в шок. Трамп, до этого стремившийся вернуть всё производство обратно в США внезапно заявил о том, что восьмидесятые годы прошлого века, когда Япония вела активную экспансию на американском рынке, были хорошим временем для обеих стран, и кое-что нужно вернуть. Это идёт вразрез со всем, что говорил и делал Дональд Трамп ранее. Тем не менее, Майкл Помпео уже анонсировал визит в Токио для обсуждения изменений в сотрудничестве Японии и США. Наблюдатели немало удивлены, ведь торговые переговоры это не совсем то, с чем ассоциируется деятельность Помпео.
Также подтверждены все взаимные обязательства Японии и США по программе F-35.
«День «Z» минус один год и один месяц.
3 декабря 2019 г.
Отряд кораблей Сил самообороны Японии в составе эсминцев «Атаго», «Асигара», «Акидзуки» и «Асахи» прибыл в Сиэтл, США. По сообщению пресс-службы Сил самообороны, корабли ВМС Японии проведут совместные учения по действиям при чрезвычайных ситуациях с кораблями и подводными лодками ВМС США.
Американская сторона сообщает, что теперь такие учения станут традиционными. Корабли покинут США в начале января 2020-го года.
4 декабря 2019 года.
По данным разведки, с середины лета к американским и британским боевым кораблям в Тихоокеанском регионе, осуществляющим сдерживание Китая, прибавится постоянная боевая группа ВМС Австралии. Предположительно им будет открыт доступ к нахождению на военно-морских базах США и Японии.
«День «Z» минус одиннадцать месяцев.
24 января 2020 года.
Из донесения военного атташе РФ в Японии.
24 января 2020 г. начались масштабные учения Центральных сил готовности сухопутных войск Сил самообороны Японии. В учениях участвуют 1-я воздушно-десантная бригада, Группа специальных сил и 1-я вертолётная бригада. Учения проходят на юге Японии, в префектуре Миядзаки. Руководство осуществляют командующий и штаб Западной Армии. По легенде учений, отрабатывается экстренное развёртывание на местности после природной катастрофы.
30 января 2020 года.
По данным разведки, в ходе учений Западной армии в префектуре Миядзаки идёт отработка специальных операций, разведки, захватов важных объектов, штурму укреплённых зданий и сооружений, отработки взаимодействия с ударной авиацией. Новым является требование проведения операций в высочайшем темпе, даже если это сопряжено с большими потерями. Такое требование к проведению боевых операций предъявлено впервые в новейшей истории Японии.
Это не десантники. Это первый после Второй мировой отряд японской морской пехоты. Для самообороны
31 января 2020 года
Из донесения военного атташе РФ в Японии.
Сегодня, выступая перед личным составом Центральных сил готовности, командованием и штабом Западной Армии премьер-министр Абэ заявил, что в составе Центральных сил готовности появится ещё один пехотный батальон. Он также заявил о том, что в ближайшее время численность 1-й вертолётной бригады будет увеличена.
«День «Z» минус девять месяцев.
20 марта 2020 года
Группа кораблей Сил Самообороны Японии, в составе эсминцев «Конго», «Кирисима», «Мёко», «Тэрудзуки» и «Судзуцуки» прибыла в Сан-Франциско для проведения совместных учений с ВМС США.
«День «Z» минус восемь месяцев.
21 апреля 2020 года
Пресс-секретарь Белого дома заявила, что среди Венесуэльской милиции, участвующей в приграничных столкновениях с Колумбией, идентифицированы русские наёмники. Белый дом назвал присутствие русских наёмников в Венесуэле неприемлемым.
Группа сенаторов о обеих партий обратилась к Дональду Трампу с требованием оказать давление на Россию. «Российская агрессия уже привела режим Владимира Путина почти на границы США. Русские, поддерживающие режим Мадуро, несут прямую ответственность за массовый исход венесуэльских беженцев в США и дестабилизацию обстановки на мексиканской границе. Если Президент Трамп действительно не связан с русскими, то пора дать им отпор. Мы не можем пассивно наблюдать за их наступлением на демократию в Западном полушарии. Нужно контратаковать их немедленно».
24 апреля 2020 года.
Из донесений разведки.
Анализ данных полученных СРЗК «Карелия» говорит о том, что американские и японские боевые корабли отрабатывали совместное маневрирование в режиме радиомолчания с выключенными РЛС. Отрабатывалось взаимодействие между смешанными японскими и американскими КУГами и авиацией ВМС и ВВС США. В последнем случае, привлекались бомбардировщики 28-го бомбардировочного авиакрыла ВВС, экипажи которых специализируются на атаках надводных кораблей противокорабельными крылатыми ракетами LRASM. Отрабатывалась тактика контрслежения, скрытой замены японского корабля в ордере американским, выдача американскими кораблями целеуказания на применение оружия японским.
«День «Z» минус шесть месяцев.
30 июня 2020 года.
Отряд боевых кораблей ВМС Австралии в составе фрегатов «Мельбурн», «Ньюкасл», «Перт» и эсминца «Хобарт» покинул территориальные воды Австралии и вышла в северном направлении. Согласно опубликованной информации, корабли следуют в Японию с заходом на базу ВМС США Апра-Харбор, Гуам.
17 июля 2020 года.
Продолжающийся скандал с действиями русских наёмников в Венесуэле получил новое развитие, когда им удалось отбить нападение повстанцев на кортеж Мадуро в начале недели. Вице-президент Пенс, выступая в Сенате, заверил сенаторов, что Россия получит достойный ответ на свои провокации в самое ближайшее время. «Я не могу пока сказать Вам всего, но скоро Президент сделает специальное заявление по этому поводу» — сказал Пенс. Сенаторы потребовали прекратить отступать под нажимом Владимира Путина.
23 июля 2020 года.
Белый Дом распространил новое заявление о российской агрессии. В нём указывается, что агрессия России против Украины, Сирии, и Венесуэлы зашла слишком далеко и если Россия не одумается, то США и союзники намерены оказать на неё такое давление, равное которому «русские не испытывали много лет». Комментируя заявление, Майкл Пенс сказал, что терпение Мирового сообщества кончилось и теперь Россия получит отпор. Президент США Дональд Трамп заявил, что он по-прежнему хотел бы улучшить отношения с Россией и готов к переговорам с Владимиром Путиным, но для этого Россия должна прекратить агрессию. Он ожидает конструктивных инициатив от русских до конца июля.
«День «Z» минус пять месяцев.
3 августа 2020 года
США объявили о начале в ближайшее время серии крупных военных учений с союзниками в разных регионах мира. Цель учений – послать Владимиру Путину предельно ясный сигнал о том, что он зашагнул за «красные линии» и больше так продолжаться не может.
4 августа.
Независимые аналитики отмечают, что ни один авианосец США не покидал базу уже восемь месяцев. Это свидетельствует о том, что США не хотят расходовать ресурс авианосцев, накапливая число кораблей, готовых к выходу в море.
Британия заявила о своей поддержке усилий США по обузданию российской агрессии.
«День «Z» минус четыре месяца.
3 сентября 2020 года.
ВМС США объявили о проведении серии военно-морских учений «Добрая воля-2020» (Good Will 2020). Совместные учения кораблей США, Великобритании, Австралии и Японии должны показать всему миру и России, что мировой порядок, базирующийся на международном праве и демократических нормах незыблем. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что мир устал от российской агрессии, и пришло время для контрудара.
«Сегодня человечество посылает Владимиру Путину чёткий сигнал, что его преступный режим больше не будут терпеть», — сказала Мэй.
7 сентября 2020 года.
Генеральный секретарь НАТО заявил, что на Европейском театре военных действий в учениях по противодействию российской агрессии примут участие США, Великобритания, Норвегия, Польша и страны Балтии. «Владимир Путин должен увидеть, какого дракона он разбудил», — заявил генеральный секретарь.
Отвыкло человечество от таких масштабов на реальной морской войне, но не факт что они ушли навсегда.
Он также заявил, что у России всегда есть возможность одуматься и сменить свою политику, и Мировое сообщество будет это только приветствовать.
9 сентября 2020 года.
Министр обороны США объявил, что учения «Добрая воля – Тихий океан» начнутся в октябре 2020 года, учения «Добрая воля – Арктика» в начале декабря, и «Добрая воля – Балтика» в конце декабря 2020 года.
«День «Z» минус два месяца.
3 ноября 2020 года.
Учения «Добрая воля – Тихий океан» подходят к своему кульминационному этапу. Военно-морское соединение из авианосцев «Винсон», «Рузвельт» и «Рейган», двадцати эсминцев класса «Арли Бёрк», двух крейсеров «Тикондеога», эсминца «Хобарт» и фрегатов ВМС Австралии, всего двадцать восемь боевых кораблей и более 180 самолётов, отрабатывает сражение с надводными силами южнее Цусимы, соединение из десяти эсминцев ВМС Японии, двух УДК класса «Уосп», трёх десантных кораблей-доков класса «Сан-Антонио» и трёх японских десантных кораблей-доков типа «Осуми» отрабатывают проведение бригадной десантной операции на Восточном побережье Японии.
В составе сил десанта японские и американские войска.
4 ноября.
По заявлению пресс-службы Минобороны РФ, российские войска на Дальнем Востоке несут службу в обычном режиме. Никаких оснований для повышения боеготовности нет. ВС России в состоянии защитить страну от любой агрессии, подчёркивается в заявлении пресс-службы.
Российские войска на Курилах усилены дополнительными частями ПВО, мотострелковыми подразделениями. Переброшены дополнительные ракетные комплексы «Бастион».
5 ноября
Силы Второго флота ВМС США развёрнуты в Атлантике и готовятся к учениям «Добрая воля-Арктика». Ожидается, что во второй половине ноября они соединятся с группировкой Королевских ВМС Великобритании и начнут переход к месту проведения учений в Норвежское море. В составе сил флота авианосцы «Эйзенхауэр» и «Буш», три крейсера «Тикондерога», четырнадцать эсминцев УРО, десять десантных кораблей разных классов, включая два УДК класса «Уосп» и один класса «Америка». Великобритания готовит к выходу в море группировку из авианосца «Куин Элизабет» и четырёх эсминцев класса «Дэринг». Также готовятся к выходу в море два войсковых транспорта класса «Бэй». На борту британского авианосца будут находиться лётчики морской пехоты США и самолёты F-35B.
Из рапортов разведки:
Все корабли УРО участвующие в учениях «Добрая воля» имеют не менее тридцати крылатых ракет «Томагавк» в составе боекомплекта. Также в Филиппинском море и в Норвежском море находится по одной ПЛАРК «Огайо» — носителю КР «Томагавк». На каждом из двух театров военных действий у противника в море развёрнуто минимум 750 ракет «Томагавк». Отмечаются интенсивные погрузочные работы на причале у авианосца «Джон Стеннис», на ВМБ «Китсэп».
Радиосети всех стран, участвующих в учениях «Добрая воля», работают в режиме мирного времени.
«День «Z» минус один месяц.
4 декабря 2020 года
В Норвежском море начались учения «Добрая воля-Арктика». В учениях участвует Второй флот ВМС США, отряд кораблей ВМС Великобритании и ВМС Норвегии.
Американская патрульная авиация резко увеличила частоту своих полётов над Баренцевым морем. С 01 ноября по 04 декабря интенсивность полётов выросла в двадцать раз. Патрульные самолёты стартуют из Исландии и под прикрытием норвежских ВВС и американской палубной авиации осуществляют поиск подводных лодок над Норвежским и Баренцевым морем. К границам воздушного пространства России самолёты не приближаются.
9 декабря 2020 года.
Радиоразведка фиксирует усиление радиообмена на Алеутских островах.
Вышел в море отряд кораблей ВМС США в составе авианосца «Джон Стеннис», и шести эсминцев . Отряд медленно движется на Запад от залива Хуан-де-Фука. Идёт отработка полётов палубной авиации.
Объявлено о скором завершении учений «Добрая воля – Тихий океан». Авианосное ударное соединение ВМС США и Австралии двигается на восток из района учений. Десантные силы США, участвовавшие в учениях на Восточном побережье Японии начали погрузку на корабли.
«День «Z» минус две недели.
17 декабря 2020 года.
Начались учения стратегического авиационного командования ВВС США «Сокол справедливости». Учения проходят на территории США. В ходе учений авиация отрабатывает нанесение ударов обычным оружием.
К АУГ «Стеннис» присоединились три эсминца и один крейсер. В составе АУГ помимо авианосца и 90 летательных аппаратов, девять эсминцев «Арли Бёрк» и один ракетный крейсер «Тикондерога».
Японские корабли приняли на борт технику и личный состав, участвовавший в десантных учениях на восточном побережье Японии. Американские десантные корабли присоединились к авианосному ударному соединению и перемещаются вместе с ним на северо-запад.
Получено спутниковое сообщение с ПЛ «Северодвинск» Северного флота, о периодических коротких гидроакустических контактах с АПЛ класса «Вирджиния» восточнее Шпицбергена. Установить постоянный контакт не удаётся. Для обнаружения ИПЛ выслана пара Ил-38. Обнаружить ИПЛ не удалось, на подлёте к району поиска самолёты были перехвачены парой F-18 ВМС США. Американцы вели себя мирно, провокационных действий не осуществляли.
«День «Z» минус десять дней.
22 декабря
В связи с приближением Второго флота и сил КВМС Великобритании к границам Баренцева моря, Северный флот переведён на усиленный режим несения службы. Корабли непосредственного слежения сменены, ведутся интенсивные полёты разведывательной авиации, отряд кораблей Северного флота в составе ТАРКР «Пётр Великий», РКР «Маршал Устинов», БПК «Североморск», фрегата «Адмирал Головко» выведен в море. Противолодочная авиация ведёт интенсивный поиск подводных лодок противника. Однако, обнаружить их пока не удаётся.
Фрегат «Адмирал Горшков» идёт на соединение с остальными силами флота. БПК «Вице-адмирал Кулаков» ведёт слежение за кораблями США.
23 декабря.
Тихий океан: ВКС РФ провели разведывательную операцию в Тихом океане. Установлен факт отсутствия на Алеутских островах сил авиации, хотя интенсивный радиообмен продолжается. Установлено, что АУГ «Стеннис» В составе десяти кораблей находится в 700 километрах на Восток от Авачинского залива. Установлено, что АУС ВМС США и Австралии находится недалеко от пролива и Цугару ведёт совместное маневрирование с кораблями Сил Самообороны Японии. Японские десантные корабли присоединились к соединению.
В связи с приближением АУС к Охотскому морю ТОФ, Камчатская флотилия и войска Дальневосточного военного округа переводятся на усиленный режим несения службы. Производится подготовка к выходу кораблей ТОФа в море. Ведётся патрулирование истребительной авиацией. Противолодочные самолёты осуществляют слежение за авианосным соединением и АУГ «Стеннис».
Север: Отряд сил КВМС Великобритании и десантные корабли Второго флота ВМС США отделились от основных сил и взяли курс на Шпицберген. Ведётся наблюдение с воздуха.
25 декабря.
Средиземное море. Отряд из четырёх эсминцев ВМС США вышел из ВМБ Рота, Испания и в ночь с 25 на 26 декабря соединился с 15-й амфибийной боевой группой из трёх эсминцев, двух кораблей доков класса «Сан-Антонио» и одного УДК класса «Уосп» с самолётами F-35B на борту. Соединение движется в сторону Мальты. По данным разведки, новое соединение имеет 160 крылатых ракет «Томагавк».
В рамках учений «Справедливый сокол» десять бомбардировщиков «Лансер» перелетели и территории континентальных США в Катар. Вместе с ними перелетели три самолёта С-17 и три авиазаправщика.
«День «Z» минус неделя.
27 декабря, 9.00 по московскому времени.
Резкие изменения в характере работы радиосетей боевого управления ВС США. Интенсификация радиообмена на Алеутах, характер радиообмена говорит о прибытии на авиабазу крупных сил авиации. Попытка разведывательного корабля подойти ближе к базе и использовать радиолокатор для обнаружения воздушных целей была пресечена двумя кораблями Береговой охраны США. Но запросы по радио американские корабли не отвечали.
13.00 по московскому времени.
Вывод разведки о том, что ВВС США производят получение из хранилищ ядерных бомб. Другими средствами этот факт не определяется. АУС ВМС США и Австралии двинулось далее на Северо-восток. По авиации Тихоокеанского флота и ВКС на Дальнем Востоке объявлена «Готовность номер два». Дана рекомендация Президенту по приведению в повышенную боеготовность всех ВС РФ в целом и просьба попытаться использовать дипломатов для выяснения того, что делают американцы. Самолёт ДРЛО А-50 и авиазаправщик Ил-78М отправлены на аэродром Елизово.
18.00 по московскому времени.
Сообщения Северного флота об эпизодических, но очень многочисленных гидроакустических контактах с иностранными подлодками в Баренцевом море. «Поймать» никого не получается. Британские корабли и действующие с ними совместно американские десантные корабли подошли к Шпицбергену с норвежской стороны.
«День «Z» минус шесть дней.
28 декабря. 9.00 по московскому времени.
Американское АУС медленно удаляется от Хоккайдо и Курил на северо-восток. Изменения в работе радиосетей на японских островах. Интенсивные манёвры авиации. Участвовавшие ранее в совместных манёврах с США японские корабли собрались в две группы.
Остальные корабли в базах.
Четыре австралийские подлодки «Коллинз» выходят в море на крупные учения.
13.00 по московскому времени.
Разведывательный полёт самолёта А-50 с Елизово показал наличие крупных сил авиации на авиабазе ВВС США Шемия, на Алеутских островах. Классифицировать самолёты не получилось, так как они были на земле.
Сообщение НГШ на Совете безопасности РФ – назревает военный кризис, и мы не знаем какой и почему. Связаться с американцами и спросить их, что происходит не получается. Агенты разведки ничего не знают. Рекомендации: полная боеготовность всех ВС РФ, быть готовыми произвести нацеливание ракет на США, подготовиться к рассредоточению ядерного оружия, передвижных ракетных комплексов, запасов МТО, комбинатов Росрезерва, эвакуации населения областных центров и городов с населением более 100 000 человек, частям и соединениям войск быть готовым к немедленному выходу из мест постоянно дислокации.
18.00 по московскому времени.
Неизвестные самолёты без опознавательных знаков нанесли мощный бомбовый удар по позициям Вооружённых сил Венесуэлы в приграничных с Колумбией районах. США не делали никаких заявлений по этому поводу, как и их союзники в регионе. Установить откуда они прилетели не удалось.
Подводная лодка Б-345 «Могоча» при возвращении с полигона, где проводила торпедные стрельбы в бухту Малый Улисс, при отработке задачи по экстренному погружению, засекла шумы иностранной подводной лодки. Контакт был быстро потерян, ни определить точное местонахождение ИПЛ, ни возобновить контакт не удалось.
Послу в США и МИДу поставлена задача выяснить что происходит. Посол США вызван в МИД.
Повторное заседание совета безопасности – решено выполнить все рекомендации НГШ, начать перенацеливание баллистических ракет на США и Британию немедленно. Подготовить все РПКСН к выходу в море, аналогично для многоцелевых ПЛ.
23.00 по московскому времени.
Радиосети боевого управления ВМС США перешли в режим военного времени. Истребительные части ВКС по всей РФ переводятся в «готовность номер два». Начато рассредоточение авиации и средств МТО.
Противолодочная авиация Северного флота смогла обнаружить иностранную подлодку класса «Вирджиния». Контакт передан подводным силам, но вскоре потерян. Повторный вылет опять позволили обнаружить подлодку. Опять контакт передан подводным силам, и через некоторое время, снова потерян. Выполняется восстановление контакта и организация непрерывного слежения за ИПЛ с воздуха.
«День «Z» минус пять дней.
29 декабря 2019 года. 9.00 по московскому времени.
Послу РФ в США не удалось встретиться или созвониться с кем бы то ни было, посол США в МИДе заявил что ничего не знает о том, что делают военные и может только сделать соответствующий запрос, но если американские войска нигде не пересекли российскую границу, то запрос останется без ответа. По поводу удара по Венесуэле – в отличие от России ВС США не используют войска без опознавательных знаков.
13.00 по московскому времени.
Четыре фрегата класса «Анзак» ВМС Австралии и танкер покинули территориальные воды и двинулись на север. Месторасположение подлодок, «Коллинз», ранее вышедших в море, неизвестно. Над военно-морскими базами Сил самообороны Японии интенсивные полёты вертолётов. Радиосети Японии переводятся в режим военного времени. ВС РФ ведут непрерывное наблюдение за воздушной обстановкой над Японией и Курилами. Американское АУС удалилось от Курил на 500 километров на запад.
18.00 по московскому времени.
Рекомендация от НГШ президенту эвакуироваться из Москвы на безопасный КП. Все органы военного управления переведены в режим военного времени. Командующий РВСН доложил о готовности к нанесению ядерного удара по США. Вертолётоносцы Сил самообороны Японии «Хиюга», «Исе» и «Кага» вышли в море с противолодочными вертолётами на борту. Японская авиация никак себя не проявляет. «Изумо» по –прежнему находится на территории судоремонтного предприятия, на переоборудовании в авианосец.
По-прежнему не получается получить никаких комментариев от правительств США и Японии о происходящем. РВСН находятся в готовности к нанесению удара по США.
22.00 по московскому времени.
Установлен факт перевода радиосетей Великобритании в режим военного времени. Обсуждение предложения НГШ эвакуировать население из городов и нанести превентивный ядерный удар по США. Отклонено, США даже не попытались вывести в море свои ПЛАРБ, хранилища ядерных бомб в Европе не тронуты, не проводится эвакуация политического руководства, Президент Трамп появляется на публике. Приказ ГРУ – организовать визуальное наблюдение за Белым домом, сообщать о полётах вертолётов Marines 1. Обсуждение решения о превентивном ударе переносится на 48 часов.
МИД считает, что имеет место колоссальный блеф и на ядерную войну США не пойдут.
Отдан приказ о выводе в море всех РПКСН и развёртывании их в районах боевого патрулирования. Флотам приказано выполнить задачи по противолодочному обеспечению развёртывания. Ожидается, что все исправные РПКСН выйдут в море в течение суток.
Береговая охрана ФСБ переведена на усиленный режим несения службы, авиация ФСБ по всей РФ приведена в «готовность номер два».
«День «Z» минус три дня.
31 декабря 2019 года. 9.00 по московскому времени.
Север: Попытка подводной лодки «Казань» провести разведку американского соединения провалилась – лодка была вытеснена на расстояние 20 миль от ордера. Обнаружено слежение за «Казанью» со стороны неустановленной АПЛ противника, выполнен отрыв от слежения.
Вылет пары Ту-142М на разведку показал, что УДК «Америка» несёт на борту только вертолёты, причём противолодочные. Корабль выполняет задачи по ПЛО ордера АУС совместно с эсминцами.
13.00 по московскому времени.
Анализ прессы показывает, что факты перехода ВС США, Британии и Японии в режим войны общественности неизвестны. Освещение событий с учениями «Добрая воля» в неспециализированной прессе умеренное.
Установлен факт развёртывания на авиабазе Фэйрбэнкс неизвестного авиакрыла бомбардировщиков «Лансер».
МЧС указывает, что эвакуация населения из городов займёт не менее месяца. Это, помимо всего прочего, сводит к нолю возможность превентивного удара по США – вывести из-под ответного удара своё население не получится даже на пять процентов, а его эвакуация чётко покажет США то, куда развиваются события. Превентивный удар снят с повестки дня.
18.00 по московскому времени.
Установлен факт перехода радиосетей Норвегии в режим военного времени. Соединение из британских и американских десантных кораблей и эсминцев находится вблизи границы норвежских территориальных вод у острова Шпицберген.
22.00 по московскому времени
СВР: Только что установлено, что на территории США прошло дооборудование японских боевых кораблей – носителей установок вертикального пуска ракет Mk.41 для применения ракет «Томагавк». Также была проведена подготовка технических специалистов по обслуживанию и ремонту ракет «Томагавк». Возвращавшиеся из США японские корабли были довооружены этими ракетами и сейчас по-прежнему имеют их на вооружении. «Томагавки» получили «Атаго», «Асигара», «Конго», «Кирисима» и «Мёко». Количество неизвестно.
Россия инициирует экстренный созыв Совета Безопасности ООН.
Завершён вывод в море всех исправных атомных подводных лодок.
День «Z» минус два дня.
01 января 2021 года.
На Совет Безопасности ООН не явились представители США и Великобритании. Представитель РФ проинформировал членов Совета Безопасности о переходе Вооружённых сил США, Великобритании, Японии и Норвегии в режим военного времени, а также о том, что США приготовили бомбардировщики к нанесению ядерного удара, и о том, к каким ответным мерам готова прибегнуть Россия.
Отдельно члены Совета Безопасности ООН уведомлены о грубом нарушении американцами режима нераспространения ракетных технологий и передаче крылатых ракет большой дальности Японии.
Силы Тихоокеанского флота вышли в море в полном составе. В составе 1-й корабельной ударной группы БПК «Адмирал Виноградов», «Адмирал Пантелеев», «Маршал Шапошников», эсминец «Быстрый», МРК «Мороз» и «Разлив», МПК «Приморский комсомолец» и «Кореец».
РКР «Варяг» и БПК «Адмирал Трибуц» на ремонте, выход с ремонта по тревоге невозможен.
Прочие корабли, а именно шесть МПК, два МРК, два корвета – «Громкий» и «Алдар Цыденжапов», а также ракетные катера, выполняют задачи по охране водного района. Готовятся к выходу в море дизельные подводные лодки.
Возможности кораблей маневрировать в Охотском море ограничивает дрейфующий лёд.
День «Z» минус один день.
02 января 2021 года. 09.00 по московскому времени
Японская корабельная группа в составе эсминцев «Атаго», «Асигара», «Конго», «Мая», «Хатакадзэ», «Симакадзэ», «Асахи» и вертолётоносца «Кага» маневрирует в Японском море. Вторая группа кораблей в составе эсминцев «Акидзуки», «Тэрудзуки», «Судзуцуки», «Фуюдзуки», «Таканама», «Югири», вертолётоносцев «Хиюга» и «Исе», десантных кораблей «Осуми», «Симокита», «Кумисаки» движется на северо-восток восточнее Южных Курил. Морская авиация ТОФ и самолёты ВКС ведут непрерывное наблюдение за перемещениями корабельных групп.
По-прежнему не удаётся связаться с официальными лицами в Японии. Посол Японии в РФ никаких пояснений не даёт. Разведывательные действия не дают результатов.
13.00 по московскому времени.
Сообщения наблюдателей с территории США. Массовый выход ПЛАРБ в море, подлодки отходят от причальных стенок и выходят из баз. Все самолёты первого стратегического авиакрыла связи ВМС США вылетели со своей базы, транспондеры выключены.
Президент РФ переходит на воздушный командный пункт. Объявлена боевая тревога по всем ВС РФ, части и соединения получают боекомплект, получают приказ вывести личный состав и технику в назначенные районы сосредоточения, подготовиться к отражению ударов с воздуха и действиям в условиях применения против них оружия массового поражения. Отдан приказ о подъёме в воздух дежурных бомбардировщиков, на борту которых ракеты со специальной боевой частью . Противолодочная авиация получает ядерные глубинные бомбы, выделяется наряд сил, готовый к их применению.
Попытка связаться с американцами успеха не имеет.
Готовность номер один по ВКС.
Разведка: японские подлодки не обнаружены в местах своего базирования.
ТОФ: японская противолодочная авиация начала масштабную поисковую операцию.
18.00 по московскому времени.
АУГ «Стеннис» соединилось с АУС «Винсон», «Рузвельт» и «Рейган». В новом АУС четыре авианосца, три крейсера, тридцать эсминцев, два фрегата, пять десантных кораблей, неустановленное количество подводных лодок, включая лодку-носитель КР «Томагавк». Количество крылатых ракет ориентировочно 1050, самолётов истребительной и ударной авиации – от 250, количество самолётов ДРЛО – 16 единиц. Соединение находится в 500 км южнее Алеутских островов.
Предположительно, почти все исправные и боеготовые боевые корабли ВМС США находятся в море.
22.00 по московскому времени.
ВМС Сил Самообороны Японии выходят в море в полном составе.
23.00 по московскому времени.
Высадка американских и британских войск на Шпицберген.
День «Z».
0.00 по московскому времени.
Донесение ТОФ: Четыре самолёта Су-27, осуществлявшие ведение воздушной разведки вблизи Кунаширского пролива перестали наблюдаться с помощью РЛС и не выходят на связь.
Включены два аварийно-спасательных маяка. Начата поисково-спасательная операция. Предположительно, самолёты были сбиты. Полёты в данном районе японская авиация не вела.
0.25 по московскому времени.
Не выходит на связь 18-я Пулад на Южных Курилах. ГШ пытается связаться с пограничниками. Не работает гражданская связь с Южными Курилами.
0.30 по московскому времени.
Президент США Дональд Трамп вывезен вертолётами из Белого дома. Пограничные отряды на Южных Курилах на связь не выходят.
0.35 по московскому времени.
Отмечается увеличение числа полётов японской авиации над Хоккайдо. Получена информация о выпуске Японией уведомления NOTAM о запрете полётов гражданской авиации над Хоккайдо.
Не удаётся связаться с японскими официальными лицами.
0.45 по московскому времени.
На сайтах сразу двадцати американских и британских изданий появляется информация о гражданских беспорядках на российских Южных Курилах. Сообщается, что «солдаты Владимира Путина открыли огонь по толпе не вооружённых протестующих». Сообщается, что жители Курил обратились за помощью к Мировому сообществу.
Замедлена скорость исходящего трафика из России в другие сегменты Интернета. Отправка сообщений из России на зарубежные сайты невозможна.
RT сообщает о невозможности связаться со своими бюро и сотрудниками в США, Британии, Японии, Австралии, Новой Зеландии, Германии, Норвегии, Польше, Голландии, Дании, Бельгии, и Канаде.
ТОФ: самолётами Ил-38 обнаружена иностранная неатомная подлодка, предположительно японская, в подводном положении, в заливе Петра Великого. Лодка пытается восстановить скрытность. Флот запрашивает разрешение потопить. В разрешении отказано, приказ – следить. Лодка пытается скрыться под дрейфующими льдами.
1.00 по московскому времени.
Японское министерство иностранных дел созывает экстренную пресс-конференцию на 10.00 по Токио/4.00 Москвы.
1.30. по московскому времени.
Восточный военный округ начинает проведение воздушной разведывательной операции в районе Южных Курил и вокруг.
2.00 по московскому времени.
ТОФ: два ракетных катера западнее пролива Лаперуза перестали выходить на связь, радиолокационными средствами не обнаруживаются.
В Районе Южных Курил наблюдается постановка радиопомех во всех диапазонах частот, предположительно Японией. Не работает ГЛОНАСС.
Посол Японии опять вызван в МИД.
2.20 по московскому времени. Балтфлот:
ВМС Польши выходят в море.
Приказ по ВС РФ – открывать огонь на поражение во всех случаях, когда иностранные военные самолёты, корабли, или военные подразделения создают угрозу своими действиями, вне зависимости от того, на территории РФ это происходит или нет.
2.30 по московскому времени
Балтфлот Доклад ГШ Президенту: интенсивные полёты ударной авиации США на расстоянии пуска ракет от авиабазы Хмеймим в Сирии, соединение ракетных кораблей США в Средиземном море находится в готовности к применению ракет «Томагавк».
4.30 по московскому времени:
В ходе объединённой пресс-конференции командующего силами самообороны Японии и министра иностранных дел Японии, заявлено следующее:
«В ночь со 2-го на 3 января, 2021 года на островах, входящих в состав Северных территорий начались массовые беспорядки. Жители островов протестовали против коррупции, экономического спада, произвола московских властей по отношению к жителям Северных территорий и проблем со здравоохранением. В результате протестов, оккупационные российские войска открыли огонь по мирным гражданам. Не имея возможности прибегнуть к чьей либо ещё помощи, жители Северных территорий с помощью телефонной связи обратились к властям губернаторства Хоккайдо.
По просьбе властей губернаторства Хоккайдо, Силы самообороны Японии восстановили мир и порядок на островах, входящих в состав Северных территорий.
В настоящее время на островах установлена законная японская власть. Жители приветствуют японские войска, и изъявляют желание принять японское гражданство.
Российские военные на островах задержаны и будут переданы российской стороне при первой же возможности. Также будет передана их боевая техника и оружие.
Япония гарантирует, что все гражданские и имущественные права жителей Северных территорий будут защищены. Любой проживающий на островах человек, изъявивший желание переехать в Российскую Федерацию, будет свободно выпущен с территории Японии. Жителям будет разрешено оставить двойное гражданство.
Япония призывает Россию к цивилизованному диалогу. Сейчас как никогда необходимы переговоры, с помощью которых все спорные вопросы между Россией и Японией были бы урегулированы, и был бы заключен мирный договор.
Пока этого не произошло, Силы самообороны продолжат обеспечивать мир и порядок на Северных территориях.»
05.20 по московскому времени
Подрыв на мине подводной лодки Б-190 «Краснокаменск» при попытке выйти их бухты Малый Улисс. Потери уточняются. Выход лодок из базы остановлен. Поставлена задача на траление. Предположительно, самотранспортирующиеся мины были установлены с японских подлодок. Судоходство по проливу Босфор Восточный свободное. Командование ещё раз просит разрешение топить ИПЛ при обнаружении.
Разрешение дано.
06.15 по московскому времени.
Специальный ночной брифинг для прессы в Госдепартаменте США.
Кратко:
«Российские войска открыли огонь по мирным жителям японских Северных территорий, незаконно удерживаемых Россией с 1945-го года. Японские Силы Самообороны вошли на острова и восстановили законность и порядок. Жители островов встречают японские войска как освободителей и радуются своему освобождению от преступного режима Владимира Путина.
Соединённые штаты всегда поддерживали суверенитет Японии над Северными территориями. США заявляют о своей полной поддержке японской операции. Россия должна уважать суверенные права Японии и интересы жителей Северных территорий. Россия должна понимать также, что её возможная агрессия против Японии не останется без последствий. США и союзники развернули достаточно большие военные силы, чтобы обеспечить мир на Тихом Океане и в других местах, Россия видела эти силы и Владимиру Путину нужно очень хорошо подумать, прежде чем он попытается напасть на Японию.
Особо Соединённые Штаты хотят предостеречь Россию от применения ядерного оружия в агрессивных целях. США будут рассматривать ядерную агрессию против своего союзника Японии, как агрессию против США, со всеми вытекающими из этого для России последствиями».
Британия поддержала Японию в её борьбе с российской агрессией. В специальном заявлении премьер-министра Терезы Мэй говорится:
«Соединённое королевство и союзники многие века стояли на страже добра, ценностей и идеалов свободы и справедливости. Агрессия России против Японии будет являться таким попранием этих ценностей, после которого Британия уже не будет сдерживаться. Мы призываем Владимира Путина одуматься и остановиться. Пока не поздно, Россия должна начать мирные переговоры с Японией. Агрессия против Японии абсолютно неприемлема».
Генсек НАТО: «Бесконечному попранию Россией международного права и норм нравственности в Крыму, Донбассе, Сирии, Венесуэле и других местах рано или поздно дожжен был быть положен конец. Видимо, он будет положен сейчас. Россия должна прекратить агрессию, и начать уважать международное право. НАТО настаивает на необходимости заключения мира между Россией и Японией, и на прекращении агрессивных действий России раз и навсегда. В противном случае Мировое сообщество готово принудить Россию к признанию международных норм и правил».
08.20 по московскому времени.
Восточный военный округ: проведен рейд истребительной и разведывательной авиации на Южные Курилы. В ходе рейда произошёл тяжёлый воздушный бой с японскими перехватчиками. Японские перехватчики имели большое преимущество в дальности обнаружения и поражения воздушных целей.
Установлено: военные объекты на Кунашире и Итурупе разрушены ударами с воздуха, либо ракетными ударами. Острова захвачены Японией. Выявлено наличие на островах разбитых и сгоревших вертолётов Сил Самообороны Японии, предположительно, они были уничтожены огнём подразделений 18-й пулад. Обнаружены брошенные парашюты. С восточной стороны островов японцы высаживают войска с десантных кораблей, в составе сил высадки зенитные ракетные комплексы.
ПВО над островами обеспечивают крупные силы истребительной авиации, поддержанные самолётами ДРЛО. Последнее вынудило наших лётчиков вступить в бой в крайне неблагоприятных условиях. Потери в ходе операции – Су-27 шесть единиц, Су-30 одна единица, Су-24МР, одна единица. В настоящее время аварийно-спасательные маяки пилотов неактивны, поисково-спасательная операция не проводится. Потери японцев неизвестны.
Силы ТОФ находятся южнее залива Петра Великого, с целью недопущения прорыва японских кораблей из японского моря на север. Противник имеет большое численное превосходство на море.
Бухты Улисс и Советская гавань заминированы, видимо из-под воды. При попытке траления бухты Улисс подорвался тральщик БТ-256.
С юга в Японское море вошли австралийские подлодки.
Балтфлот: установлено наличие нескольких сотен морских мин на польских десантных кораблях, которые маневрируют вблизи Калининграда под прикрытием боевых кораблей ВМС Польши. Постановка мин пока не производится. Корабли Балтфлота выходят в море.
09.50 по московскому времени.
Страны ОДКБ боятся делать заявления, касающиеся конфликта вокруг Курильских островов.
Австралия в резкой форме поддержала Японию, заявив, что потенциальная агрессия России против Японии должна оказаться последней красной линией, которую Россия пересечёт.
Радиосети ВС Турции переведены в режим военного времени.
МИД: каждый час затягивания конфликта играет против нас и очень сильно. Надо что-то делать немедленно.
Генштаб: Американские СЯС находятся в готовности к немедленному нанесению массированного ядерного удара по Российской Федерации. Момент, когда можно было ударить первыми и надеяться на выживание хотя бы части населения РФ, упущен полностью.
10.10 по московскому времени.
Атомная подводная лодка К-456 «Тверь» обнаружена и потоплена японской авиацией. Экипаж погиб.
Ил-38 повторно обнаружили южнее Залива Петра Великого и утопили ранее уже обнаруженную японскую ПЛ, предположительно класса «Сорю».
Бомбардировщики ВВС США с базы Фэйрбэнкс начали полёты над Аляской, без выхода за пределы воздушного пространства США.
АУС ВМС США в Тихом океане начало движение на запад, в сторону Курильской гряды.
На этом месте, дорогой читатель, мы заканчиваем наш технотриллер.
Но это не значит, что его надо оставить без продолжения, нет. Вот только продолжение тебе лучше придумать самому. Причём не абстрактно, а поставив себя на место президента Российской Федерации и верховного главнокомандующего. Вот именно реального себя, а не абстрактного коррупционера, который, конечно же, всё сдаст ради домика в Альпах. Поставить и самому себе ответить на несколько простых вопросов:
— Что теперь делать?
— Поможет ли России в сложившейся ситуации множество танков и пушек?
— Война пришла по суше или по морю и воздуху?
— Мог ли мощный флот, способный «давить» на морские группировки противника на этапе их развёртывания, подобно ВМФ СССР в Индийском океане в 1971-м или Средиземном море в 1973-м предотвратить всё это? А лишняя тысяча танков?
— Почему ядерное оружие «не сработало» и не предотвратило агрессию? Может ли такое быть в реальности? Или так – бывало ли такое в реальности, чтобы на ядерную страну нападала неядерная? Если да, то может ли такое повториться?
— Готова ли Россия сейчас отразить такое нападение?
— Правильно ли мы распределяем деньги на военное строительство?
— Не поймают ли нас внезапно «со спущенными штанами» в самый неподходящий момент (как показано в этом тексте)?
Это всё не праздные вопросы, и от того, правильно ли наша страна на них ответит, зависит наше самое ближайшее будущее, а для кого-то и жизнь.
Будем надеяться… нет, не на то, что будут даны правильные ответы. А на то, что хотя бы для начала будут поставлены правильные вопросы.
Пока же нет и этого.
- Автор:
- Александр Тимохин
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