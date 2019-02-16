День "Z". Война, к которой мы не готовимся

Премьер Абэ на фоне первого F-35A японской сборки

Отвечая на вопросы о росте угроз в мире, адмирал призвал США проявлять «больше агрессии» в отношении Москвы и Пекина. Он отметил, что после того, как Россия «усилила контроль над ключевыми водными магистралями», для США «пришло время нанести удар первым».



Но после встречи 22 января с Путиным он понял, что это неосуществимо. Встреча не привела к заметному прогрессу в вопросе мирного договора. По данным источников агентства, премьер-министр Японии Синдзо Абэ планировал выйти к рамочному соглашению по мирному договору на встрече с Владимиром Путиным в конце июня на форуме G20 в Осаке, передает РИА « Новости ».Но после встречи 22 января с Путиным он понял, что это неосуществимо. Встреча не привела к заметному прогрессу в вопросе мирного договора.

Это не десантники. Это первый после Второй мировой отряд японской морской пехоты. Для самообороны

Отвыкло человечество от таких масштабов на реальной морской войне, но не факт что они ушли навсегда.