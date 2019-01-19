Что нужнее России: флот или армия?

Демонстрация силы "по Джону Леману": боевая группа "Ромео" из атомного ракетного крейсера "Лонг-Бич", линкора "Нью-Джерси", эсминца класса "Спрюэнс" "Меррил", пары американских фрегатов и австралийских кораблей УРО. Плюс танкер и корабль комплексного снабжения. Где-то в западной части Тихого океана, недалеко от берегов КНДР, 1986 год. У группы 48 «Томагавков». Это меньше, чем может быть у одного ещё не существовавшего тогда эсминца "Арли Бёрк", но больше, чем "Калибров", например, у Черноморского флота РФ сегодня. И где-то есть ещё атомная подлодка в глубине. Или две

Россия бывает и такая.

УДК "Америка" и F-35B. Новый корабль и новые самолёты для него. Американцы в основном не армию укрепляют, они думают о другом.

Башар аль-Асад должен нашему флоту очень многое. Если бы не ВМФ, то ни его, ни его страны, ни, возможно, его семьи, уже не было бы, да и единоверцев-алавитов вырезали бы